L'acte VI à guichets fermés ++ Hüsler battu par Thiem à Munich

Marc-Andrea Hüsler n'a pas su conlcure Les temps sont durs pour Marc-Andrea H�sler Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler (ATP 63) n'a pas su conclure. Stoppé par l'obscurité jeudi alors qu'il menait 7-5 3-3, le Zurichois s'est finalement incliné 5-7 6-4 6-4 devant Dominic Thiem (ATP 101). Marc-Andrea Hüsler a concédé le break à 5-4 aux deuxième et troisième sets face au vainqueur 2020 de l'US Open. Perdre son engagement dans ces instants souligne combien le gaucher manque de confiance. Sa fin de match face à l'Autrichien avec trois fautes directes sur les trois derniers points renforce ce sentiment. Marc-Andrea Hüsler n'a, il est vrai, pas gagné deux matches de suite cette année dans le même tournoi. Sa seule embellie fut la rencontre de Coupe Davis à Trèves où il fut le grand artisan de la qualification de l'équipe de Suisse avec sa victoire contre Alexander Zverev. Il espère trouver le déclic la semaine prochaine à Madrid. Dans la capitale espagnole, il bénéficiera avec l'altitude de conditions de jeu qui peuvent lui permettre de briller. A condition que son bras gauche se relâche enfin.

Berne se sépare de son CEO Raeto Raffainer Raeto Raffainer et Berne, c'est fini Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Raeto Raffainer n'est plus le CEO de Berne. Le Grison a été démis de ses fonctions et c'est à nouveau Marc Lüthi qui reprend ce rôle dans la capitale. Arrivé à Berne en 2021 comme coordinateur des opérations hockey, Raffainer occupait la fonction de CEO depuis le 1er septembre 2022. Président du conseil d'administration bernois, Marc Lüthi a justifié cette décision dans le communiqué de presse du club: "L'orientation stratégique de Raeto Raffainer ne coïncide pas avec les idées du conseil d'administration. C'est pourquoi nous avons pris cette décision. Nous remercions Raffa pour son grand engagement et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir." L'ancien chef des équipes nationales ne s'attendait pas à cette décision, à en croire ses paroles dans le communiqué: "J'ai été surpris par la décision et je suis déçu. Je ne suis pas quelqu'un qui se dérobe à ses responsabilités. J'aurais volontiers continué à travailler à Berne. Je suis convaincu qu'avec la voie choisie et un bon travail, nous aurions pu ramener l'organisation vers le profit tout en réussissant le redressement sportif."

Les Sixers s'envolent face aux Nets Tyrese Maxey (0) a inscrit 25 points jeudi � Brooklyn Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Philadelphie a pris une option sans doute décisive pour une place en demi-finales de la Conférence Est de NBA. Les Sixers mènent 3-0 dans la série qui les oppose aux Nets après s'être imposés 102-97 à Brooklyn jeudi. Star des 76ers, Joël Embiid n'était pourtant pas dans son meilleur jour sur le plan offensif, se contentant de 14 points. Egalement auteur de 10 rebonds, le pivot camerounais a néanmoins signé un bloc crucial à 8''8 du "buzzer" en contrant un tir de Spencer Dinwiddie alors que Philadelphie menait 99-97. Le meilleur marqueur des Sixers fut Tyrese Maxey. Le meneur a inscrit 25 points avec un 5/8 à 3 points. Il s'est notamment fait l'auteur d'un panier primé décisif à 44'' de la fin pour permettre à son équipe, privée depuis le troisième quart de James Harden (expulsé), de mener 99-96. Golden State se relance A l'Ouest, Phoenix a récupéré l'avantage du parquet face aux Clippers en allant s'imposer 129-124 à Los Angeles lors de l'acte III. Les Suns ont pu compter sur un Devin Booker flamboyant (45 points, 7 rebonds, 3 assists, 3 interceptions et 2 contres), face à des Clippers privés de Kawhi Leonard (blessé). Tenant du titre, Golden State a pour sa part débloqué son compteur après avoir perdu les deux premiers matches sur le parquet de Sacramento. Les Warriors ont dominé les Kings 114-97 dans le match no 3, Stephen Curry sonnant la révolte en inscrivant 36 points (à 6/12 à 3 points).

Les Devils dos au mur face aux Rangers Nico Hischier (13) et les Devils sont � la d�rive face aux Rangers Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Les Devils se retrouvent dos au mur face aux Rangers au 1er tour des play-off de NHL. Le capitaine Nico Hischier et ses équipiers sont menés 2-0 dans la série après s'être inclinés une deuxième fois à domicile, à nouveau sur le score de 5-1. New Jersey a pourtant ouvert la marque jeudi, en supériorité numérique, à la 12e minute. Mais les New York Rangers ont renversé la vapeur dans le deuxième tiers en marquant trois buts, dont deux par l'intermédiaire de Chris Kreider qui avait déjà signé un doublé dans l'acte I de ce quart de finale de la Conférence Est. Seuls deux Suisses ont disputé ce match sous le maillot des Devils, le défenseur Jonas Siegenthaler étant surnuméraire et le gardien Akira Schmid étant resté sur le banc. Nico Hischier l'a terminé avec un bilan équilibré, alors que Timo Meier (-1) a rejoint les vestiaires à la 54e après avoir écopé d'une méconduite de match. Les deux prochains matches de la série auront lieu au Madison Square Garden. Les Devils, qui ne parviennent pour l'heure pas à répondre au défi physique imposé par les Rangers, se souviendront qu'ils avaient perdu leurs deux premiers matches de la saison régulière avant de gagner 16 de leurs 17 parties suivantes. Belle réaction de Toronto Egalement battus à domicile lors de leur premier match, Toronto, Vegas et Colorado sont en revanche tous parvenus à égaliser à 1-1 dans leur série respective. Les Maples Leafs l'ont fait avec la manière face à Tampa Bay, s'imposant 7-2 grâce notamment à un triplé de l'ancien pigiste du CP Berne John Tavares. A l'Ouest, les Golden Knights ont battu les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter 5-2 dans le match no 2, alors que le score était de 2-2 après deux tiers. Quant à l'Avalanche de Denis Malgin, détentrice de la Coupe Stanley, elle s'est imposée 3-2 face au Seattle Kraken après avoir été menée 2-0 dès la 14e minute.

Un nouvel exploit pour le FC Bâle Kasim Adams (au premier plan) vient de marque le but de la qualification pour le FC B�le. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Dix ans après sa confrontation avec Chelsea, le FC Bâle aura droit à une deuxième demi-finale européenne. Elle l'opposera à la Fiorentina dans le cadre de la Conference League. Les Rhénans accèdent dans le dernier carré à la faveur de leur succès 2-1 en prolongations à Nice. Comme lors du 2-2 du match aller, la formation de Heiko Vogel a témoigné d'une étonnante force de caractère. A Nice dans un stade rempli de 30'000 spectateurs mais sans aucun de ses supporters pour des raisons qui n'ajouteront rien à la gloire des édiles français, elle a su renverser la table pour éliminer le dernier représentant français encore en lice sur la scène européenne. Le héros de la soirée aura été Kasim Adams. Coupable sur l'ouverture du score de Gaëtan Laborde à la 9e minute avec une mauvaise relance devant Terim Moffi, le Ghanéen a offert la qualification aux siens à la 98e avec sa tête imparable sur un centre de Darian Males. Ce but récompensait justement la fin de match magnifique des Bâlois face à des Niçois qui auront commis l'erreur de tirer le rideau bien trop vite. Et qui se sont, surtout, affolés comme des juniors dans le money time malgré la présence dans leurs rangs de joueurs aussi expérimentés que Kasper Schmeicher, que Dante ou qu'Aaron Ramsey. Alors que tout semblait perdu avec un FC Bâle incapable de porter vraiment le danger, Jean-Kévin Augustin a surgi à la 86e minute pour armer une frappe imparable et, surtout, pour changer complètement la donne de ce quart de finale retour. Cette réussite du Français donnait enfin des ailes à un FCB qui aurait pu arracher la décision à la 90e avec un tir sur la barre de Zeki Amdouni. Comme lors des tours précédents devant Trabzonspor et le Slovan Bratislava, le FC Bâle a démontré à Nice qu'il était vraiment capable de tout sur la scène européenne. De rendre possible l'impossible. Alors qu'il présente un visage si triste en championnat. Mais on doit désormais tout pardonner à un demi-finaliste européen.

Marc-Antoine Pouliot, deux buts décisifs sous les sifflets Marc-Antoine Pouliot h�ros des Aigles � Bienne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Marc-Antoine Pouliot n'a pas manqué son 2e match de finale de National League à Bienne. Auteur d'un doublé (victoire 3-2), le Québécois au passeport suisse a permis à Genève d'égaliser à 2-2. "Content c'est clair, mais je le serai vraiment quand le job sera fini." A l'heure de l'interview, Marc-Antoine Pouliot avait le sourire dépourvu de toute euphorie. A l'évocation du mot héros pour qualifier sa performance et l'importance de ses deux réussites (19e et 51e), le numéro 78 a préféré baisser le son tout en acceptant les compliments d'usage. "On peut me lancer des fleurs, mais j'ai pris une pénalité qui aurait pu nous coûter le match", précise-t-il. Et en effet, c'est sur une punition à son encontre que Bienne a pu égaliser à 2-2 à la 50e. Seulement 59 secondes plus tard, c'est lui qui redonnait un but d'avance à ses couleurs. "Ce qui est sûr, c'est que lors du premier match à Bienne je n'étais pas satisfait de mon match, a-t-il relevé. Je voulais m'impliquer davantage." Celui qui a passé cinq saisons et demie dans le Seeland et qui a une femme biennoise a dû subir les sifflets du public bernois. Pas déstabilisé pour un sou, "MAP" s'en est plutôt bien accommodé: "Je ne crois pas que c'était la première fois que je me faisais siffler ici, mais j'adore ça. Si je ne me fais pas siffler, c'est que je suis un fantôme sur la glace. En fait, les sifflets signifient que j'ai bien fait mon boulot." Des buts "à la biennoise" Si le public biennois a servi un concert de sifflets à son ancien protégé, c'est parce que ce dernier a trouvé deux fois la faille et presque de la même manière en plus. Passe en profondeur d'un défenseur pour Alessio Bertaggia qui utilise sa vitesse pour déborder avant de servir Pouliot au centre qui bat Harri Säteri. Des réussites "à la biennoise" qui renvoient au but de Damien Brunner lors de l'acte II à sept secondes de la fin. "Ce n'était pas exactement le même but, pinaille Pouliot. Mais oui ça ressemble un peu au but de Bienne. Par contre de marquer deux fois sur le même "breakout" au cours de la même partie, ça ne m'était encore jamais arrivé! Mais ce sont deux équipes avec beaucoup de relances offensives et je suis sûr qu'ils vont regarder la vidéo pour s'ajuster au prochain match." Membre du quatrième bloc, Pouliot a parfaitement mis à profit les dix minutes de glace allouées par son entraîneur. C'est d'ailleurs selon lui ce qui a fait la différence dans cet acte IV. "Tous les joueurs étaient impliqués, conclut-il avant de se projeter vers la rencontre de samedi aux Vernets. On savait que les cinq premières minutes seraient intenses. La clef, c'est de se mettre tout de suite dans le bain. Il faudra maintenant avoir la même attitude et attaquer ce qui est désormais un best of 3."

Le GSHC efface son break de retard face à Bienne La joie des joueurs du GSHC, qui ont �galis� � 2-2 face � Bienne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Genève a égalisé à 2-2 dans la finale des play-off de National League. Les Aigles se sont imposés 3-2 à Bienne lors du quatrième acte grâce à un doublé de Marc-Antoine Pouliot. Ils récupèrent donc l'avantage de la glace. On aime dire que la même technique ne marche pas deux fois contre un chevalier aguerri. Genève a pourtant réussi à l'emporter dans le Seeland en faisant du copier-coller, avec Alessio Bertaggia et Marc-Antoine Pouliot en maîtres du CTRL C/CTRL V. On lance l'ailier qui entre dans la zone avec de la vitesse avant de servir le centre qui trouve la lucarne: le schéma a le mérite d'être limpide. Les hommes de Jan Cadieux l'ont fait à la 19e et, surtout, à la 51e pour prendre un avantage décisif. Et surtout, ils l'ont répété 59 secondes après le 2-2 biennois! Ce sont d'ailleurs les Biennois qui ont été les premiers à mettre le nez à la fenêtre dans cette partie. Après quatre minutes, Robert Mayer avait transpiré à deux reprises. Et puis à la 7e, c'est Tino Kessler qui a débloqué la situation. Touché par Roger Karrer lors de l'acte III, l'attaquant seelandais a prouvé qu'il n'avait pas de séquelles de ce contact à la tête. Quelques minutes plus tard, c'est Jere Sallinen qui s'est procuré une bonne chance repoussée par Mayer. Genève s'est ensuite montré le plus entreprenant. Et à la 19e, Pouliot, parfaitement servi par Bertaggia, a pu niveler la marque. A noter que quelques minutes plus tôt, Marco Maurer avait été renvoyé au vestiaire pour un comportement anti-sportif envers les officiels. Déjà sanctionné d'une pénalité de match rétroactive après le premier match, le numéro 47 sera suspendu samedi. Un but biennois justement annulé Mais ce coup du sort n'a pas franchement déstabilisé les Aigles. Bien au contraire même puisqu'à la 24e et alors qu'ils évoluaient à 4 contre 5, les Grenat ont pu prendre les devants grâce à Daniel Winnik. Mais une immense partie du mérite revient à Tanner Richard, qui a "forechecké" comme un fou et a fini par récupérer le puck sur une crosse seelandaise. Après avoir eu une excellente chance d'égaliser à la 30e, les joueurs d'Antti Törmänen pensaient pouvoir se congratuler quelques secondes plus tard. Mais le but de Froidevaux a été annulé à la suite d'une obstruction sur le gardien. L'égalisation est finalement tombée à la 50e de la canne de Toni Rajala. Mais Pouliot a eu l'idée d'éteindre toute forme de momentum bernois avec son 3-2. Un acte V crucial La série retourne maintenant aux Vernets samedi pour un acte V qui s'annonce crucial. Et une chose est désormais certaine, il y aura un sixième match mardi à Bienne.

Le Kenya veut gagner la guerre contre le dopage David Howman, pr�sident de l'AIU Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Kenya, accusé récemment de dopage à grande échelle par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), a dévoilé jeudi un plan pour combattre ce fléau. Le pays veut tester plus de 3000 athlètes par an, contre un millier aujourd'hui. Cette communication émane d'un comité constitué de représentants de la Fédération kényane, de l'Agence nationale antidopage (Adak), du ministère kényan des Sports local et de l'AIU, instance indépendante qui traite depuis 2017 des questions de dopage et d'intégrité dans l'athlétisme. "La priorité stratégique immédiate consiste à augmenter les capacités de l'Adak pour tester plus d'athlètes en dehors des compétitions", est-il indiqué dans un communiqué. "Il y a un défaut structurel majeur dans l'organisation actuelle et il doit être corrigé." Guerre totale Le ministre kényan des Sports, Ababu Namwamba, a indiqué qu'il souhaiterait que son pays parvienne à réaliser 3445 tests par an parmi une population cible de 37'900 athlètes. "Le ministère a déclaré cause no 1 l'intégrité dans le sport et la guerre totale à toute forme de triche dans le sport", a-t-il déclaré. "On ne peut pas se permettre de perdre cette guerre." Le comité a également annoncé son intention de renforcer ses mécanismes d'enquêtes et de suivi des athlètes, notamment grâce au passeport biologique ou la mise en place de programmes éducatifs. Ces plans sont issus d'un rapport du comité qui avait été réuni en décembre, après une précédente annonce du gouvernement s'engageant à investir 5 millions de dollars par an pendant cinq ans pour combattre l'utilisation de produits dopants dans le sport. 67 suspensions Ces dernières années, pas moins de 67 athlètes kényans, spécialisés principalement dans les courses de fond, ont été suspendus. Début avril, l'AIU avait exprimé ses inquiétudes après plusieurs cas de dopage "soulignant l'implication de personnes possédant une expérience médicale". "Il apparaît évident que le dopage au Kenya est de mieux en mieux organisé", avait déploré dans un communiqué David Howman, président de l'AIU. Cette communication faisait suite à la suspension pour huit ans de la coureuse Eglay Nalyanya, reconnue coupable d'avoir utilisé un produit dopant, quelques semaines après celle de Betty Wilson Lempus, suspendue cinq ans pour des raisons similaires.

Pénalité de la Juve suspendue, la sanction doit être réévaluée La Juve r�cup�re provisoirement les 15 points perdus Image: KEYSTONE/AP/Tano Pecoraro Les 15 points de pénalité infligés à la Juventus dans le championnat italien en raison de transferts douteux ont été suspendus jeudi par le Collège de garantie du Comité olympique italien (Coni). Celui-ci estime que la sanction doit être réévaluée. La Juve récupère donc, au moins provisoirement, ses 15 points et remonte à la 3e place du Championnat d'Italie, dans l'attente d'un nouveau jugement de la cour d'appel de la Fédération italienne de football. Cette décision a été rendue au lendemain de l'examen du recours du club turinois qui demandait une annulation pure et simple de la sanction. Dans sa décision, le Comité de garantie, plus haut degré de la justice sportive en Italie, a indiqué avoir admis le recours de la Juve contre cette pénalité tout en renvoyant le cas à la Fédération "pour qu'elle revoie ses évaluations". Cette décision ouvre la voie à une éventuelle réduction du nombre de points dont pourrait être finalement sanctionnée la Juve, selon plusieurs médias italiens. Le club le plus titré du football italien a été sanctionné le 20 janvier d'un retrait de quinze points pour avoir artificiellement réduit ses pertes en réalisant des plus-values jugées surévaluées lors de la vente de certains joueurs entre 2018 et 2021. Accords privés En parallèle à cette procédure devant la justice sportive, la Juve - club coté en bourse - fait aussi l'objet d'une procédure devant la justice ordinaire pour des fraudes comptables présumées, liées à la fois à ces plus-values dites "fictives" et à des "manoeuvres" pour différer le paiement de certains salaires de joueurs. Selon le parquet de Turin, la Juve a annoncé officiellement le non-paiement de plusieurs mois de salaires pendant la pandémie de Covid mais a en fait convenu avec ses joueurs, via des accords privés, d'en payer une grande partie sur un exercice comptable suivant. Le parquet a requis en décembre le renvoi en procès du club et de douze dirigeants et ex-dirigeants. La justice doit poursuivre l'examen de cette demande de renvoi lors d'une audience le 10 mai.

Heinz Lindner indisponible pour trois semaines Trois semaines d'indisponibilit� pour Heinz Lindner. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Coup dur pour le FC Sion ! A la lutte pour éviter le barrage de promotion/relégation, le FC Sion devra composer ces trois prochaines semaines sans Heinz Lindner. Sans aucun doute le meilleur joueur sédunois depuis le début de la saison, le portier de l'équipe d'Autriche souffre d'une fracture métacarpo-phalangienne du pouce gauche. Il s'est blessé dimanche à Zurich lors du succès 3-1 devant les Grasshoppers. Heinz Lindner a disputé l'intégralité des rencontres des 28 journées de championnat disputées à ce jour. Il sera remplacé dès dimanche à Lugano par Kevin Fickentscher.

Alexander Ritschard n'a pas tenu la distance Alexander Ritschard: un set et un break d''avance pourtant... Image: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES Alexander Ritschard (ATP 209) n'a pas signé un second exploit à Munich. Deux jours après son succès sur Jan-Lennard Struff (ATP 64), le Zurichois est tombé devant Marcos Giron (ATP 68). L'Américain s'est imposé 4-6 6-3 6-3 devant Ritschard qui était issu des qualifications. Et qui n'a pas été en mesure d'enfoncer le clou dans ce huitième de finale après avoir signé le break d'entrée de jeu dans la deuxième manche. A la faveur de cette semaine bavaroise, Alexander Ritschard figurera à nouveau parmi les 200 meilleurs joueurs du monde la semaine prochaine. Son meilleur classement ATP fut un 163e rang en septembre dernier. Deuxième Suisse en lice ce jeudi à Munich, Marc-Andrea Hüsler défiera Dominic Thiem à partir de 16.00

Un forfait de plus pour Rafael Nadal Verra-t-on Rafael Nadal cette ann�e sur terre battue ? Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Rafael Nadal ne participera pas au Masters 1000 de Madrid qui débutera mercredi prochain. Le Majorquin souffre toujours de la hanche. "La blessure n'est toujours pas guérie et je n'ai pas pu suffisamment travailler pour pouvoir jouer en compétition", explique dans une vidéo postée sur Instagram l'Espagnol, qui s'est fait mal à l'Open d'Australie en janvier. Rafael Nadal a déjà dû renoncer aux deux premiers tournois de sa saison sur terre battue, à Monte-Carlo et à Barcelone, à cause de cette blessure au psoas, un muscle fléchisseur de la hanche. Roland-Garros, où il vise un 15e titre, commence le 28 mai. "La situation n'est pas celle que l'on avait espérée. Nous avons suivi toutes les prescriptions médicales, mais pour une raison inconnue, la blessure n'a pas évolué comme on nous l'avait indiqué au début et on finit par se retrouver dans une situation difficile", a ajouté le Majorquin, qui espérait d'abord reprendre au bout de six à huit semaines. Au crépuscule de sa carrière, Rafael Nadal, détenteur du record de victoires en Grand Chelem (22) avec Novak Djokovic, espère fêter son 37e anniversaire à Roland-Garros, le 3 juin.

Taylor Fritz de la partie Taylor Fritz sera l'une des t�tes d'affiche du prochain Geneva Open. Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Après le double tenant du titre Casper Ruud (ATP 3), un autre joueur disputera le Geneva Open, qui se déroulera du 20 au 27 mai prochain. No 10 mondial, Taylor Fritz a confirmé sa présence à Genève. L'Américain de 25 ans vient de démontrer toutes ses aptitudes sur terre battue avec son accession en demi-finale du Masters 1000 de Monte Carlo. Victorieux l'an dernier du Masters 1000 d'Indian Wells, Taylor Fritz a remporté cette année son cinquième titre à la faveur de son succès au tournoi de Delray Beach. Joueur au style très offensif, Taylor Fritz a les moyens de devenir le deuxième joueur américain à s'imposer au Parc des Eaux-Vives trente-neuf ans après Aaron Krickstein. L'entry list du Geneva Open sera dévoilée le 24 avril prochain. D'autres joueurs de premier plan devraient être de la partie. Les organisateurs bénéficient par ailleurs de trois wild cards pourcompléter le tableau du tournoi.

Woods à nouveau opéré à une jambe Tiger Woods a �t� � nouveau op�r� � sa jambe droite Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Tiger Woods a annoncé qu'il avait subi mercredi une nouvelle opération chirurgicale à la jambe droite. Cette jambe avait été gravement touchée lors d'un accident de voiture en 2021. Un communiqué, publié sur son compte Twitter, indique qu'il a subi "une procédure de fusion sous-talienne pour soigner son arthrite post-traumatique d'une fracture talienne précédente". L'articulation sous-talienne est située juste sous l'articulation de la cheville et une fusion peut soulager la douleur. "Tiger est désormais en convalescence et a hâte de commencer sa rééducation", selon le communiqué, qui ne précise pas la durée de son indisponibilité. Tiger Woods (47 ans), avait abandonné début avril au 3e tour du Masters d'Augusta, compétition qu'il a remportée cinq fois dans sa carrière, à cause d'une aggravation d'une blessure à un pied. Il avait eu du mal à passer le cut dans des conditions humides et froides, et il boitait à certains moments. L'ex-no 1 mondial avait eu un grave accident de voiture le 23 février 2021 près de Los Angeles, son SUV enchaînant plusieurs tonneaux après une sortie de route brutale. Il avait souffert de plusieurs fractures ouvertes aux jambes, surtout la droite, ce qui ne donnait guère d'espoir quant à la poursuite de sa carrière. Depuis, il n'a participé qu'à cinq tournois, et terminé seulement deux fois. Le prochain Majeur, le Championnat PGA à Oak Hill, est programmé du 18 au 21 mai.