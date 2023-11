L'Arabie saoudite prête à accueillir le Mondial 2034 en été ou en hiver

La Suisse à Milan contre le Canada, la Suède et l'Italie La Suisse devrait affronter le Canada et la Suède lors des JO 2026 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse affrontera probablement le Canada, la Suède et l'Italie lors de la phase préliminaire du tournoi olympique 2026 à Milan. La répartition des groupes se base sur l'hypothèse que la Russie et le Bélarus seront autorisés à participer à ces Jeux. Si les deux nations devaient être exclues du tournoi olympique en raison de la guerre d'agression contre l'Ukraine, une nouvelle répartition devrait avoir lieu. Une décision de la Fédération internationale (IIHF) concernant la participation ou l'exclusion de la Russie et du Bélarus devrait être prise au printemps 2024. La répartition des groupes se fait en fonction du classement mondial, dans lequel la Suisse occupe la 7e place. Les huit premiers sont sélectionnés pour le tournoi olympique. Les trois places restantes, en plus de l'Italie, pays hôte, seront attribuées en 2024 lors de tournois de qualification. En cas d'exclusion de la Russie, la Slovaquie, neuvième au classement mondial, serait assurée de disputer ces JO 2026.

L'Arabie saoudite prête à accueillir le Mondial en hiver ou en été L'Arabie saoudite se dit prête à organiser le Mondial 2034 en été ou en hiver Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER La fédération saoudienne se dit prête à accueillir la Coupe du monde 2034 en été ou en hiver. La FIFA avait confirmé mardi que le royaume du Golfe était le seul candidat à l'organisation du tournoi. "Nous sommes prêts à faire face à toutes les possibilités", a déclaré mardi soir le président de la fédération saoudienne, Yasser Al-Misehal, en marge de la remise des prix de la confédération asiatique (AFC) au Qatar. La candidature de l'Arabie saoudite intervient moins d'un an après l'organisation du premier Mondial en hiver, au Qatar voisin. Les températures peuvent grimper jusqu'à 50 degrés Celsius en été dans la région du Golfe, l'une des plus chaudes au monde. "Il existe de nombreuses nouvelles technologies qui permettent de refroidir ou d'ajouter des climatiseurs dans les stades, sans compter que de nombreuses villes du royaume jouissent d'une atmosphère très agréable en été", a souligné le patron du foot saoudien.

Un temps menés de 20 points, les Spurs battent les Suns Keldon Johnson (3) a marqué le panier de la victoire pour les Spurs à 1''2 du buzzer Image: KEYSTONE/AP/Darryl Webb Les Spurs ont réussi un improbable retournement de situation pour l'emporter 115-114 sur le parquet de Phoenix mardi en NBA. Ils ont mené une seule fois au score, à 1''2 de la fin du match. San Antonio, qui a accusé jusqu'à 20 longueurs de retard, était encore mené de 13 points à l'entame de l'ultime quart. Les Spurs ont recollé à un point (114-113) sur un dunk de Victor Wembanyama à 6'' du "buzzer", avant que Keldon Johnson ne vole le ballon dans les mains de Kevin Durant pour aller marquer le panier de la victoire. La franchise texane a ainsi témoigné d'une sacrée force de caractère, deux jours après une défaite humiliante de 40 points face aux Los Angeles Clippers. Victor Wembanyama a réussi 18 points, 8 rebonds et 4 contres en 28 minutes passées sur le parquet de Phoenix, après avoir pourtant manqué ses cinq premiers tirs.

Kevin Fiala en est à 12 points en 9 matches Fiala (22) en est à 12 points en 9 matches Image: KEYSTONE/AP/Chris Young La belle série se poursuit pour Kevin Fiala en ce début de saison de NHL. Le St-Gallois a inscrit au moins un point au cours de huit matches consécutifs. Kevin Fiala a été crédité d'un assist mardi lors d'un match remporté 4-1 par Los Angeles sur la glace des Toronto Maple Leafs. Muet dans la première rencontre des Kings cette saison, il a réussi 12 points, dont 11 assists, dans les huit suivantes. Fiala est le 11e joueur dans l'histoire des L.A. Kings à réussir une série de huit matches avec au moins un assist, le premier depuis la saison 2005/2006. Pius Suter et les Canucks ont par ailleurs battu pour la deuxième fois en une semaine les Predators de Roman Josi, s'imposant 5-2 à Vancouver. Suter est toujours en quête de son premier point, alors que Josi a signé mardi son 5e assist dans cet exercice 2023/24.

Pegula domine Sabalenka et file en demies Jessica Pegula est en demi-finales du Masters Image: KEYSTONE/AP/Ahn Young-joon Jessica Pegula (WTA 5) est la première qualifiée pour les demi-finales du Masters WTA. L'Américaine a dominé le no 1 mondial Aryna Sabalenka 6-4 6-3 mardi à Cancun lors de la deuxième journée du groupe A. Les deux joueuses avaient remporté leur premier match dimanche. Jessica Pegula prend ainsi seule la tête de la poule et se trouve même assurée de la première place après la victoire en trois sets de la Kazakhe Elena Rybakina sur la Grecque Maria Sakkari 6-0 6-7 (4/7) 7/6 (7/2). En grande difficulté sur ses jeux de service (cinq breaks concédés), Aryna Sabalenka, avec 33 fautes directes, a réussi à écarter six balles de match avant de s'incliner. Jessica Pegula n'avait pas gagné contre la Bélarusse depuis 2020 et la première de leurs six confrontations. Aryna Sabalenka, qui doit défendre pendant le tournoi sa place de no 1 contre la Polonaise Iga Swiatek, placée dans l'autre groupe, se qualifiera pour les demi-finales si elle domine Elena Rybakina jeudi.

Servette et Lausanne contre du solide, Bâle sous pression Les huitièmes de finale se poursuivent ce mercredi avec Servette - Stade Lausanne-Ouchy et Lausanne - Lugano. Bâle à Kriens sera particulièrement sous pression. Depuis son 5e rang au terme de la saison 2000-2001, Bâle a toujours terminé le Championnat de Super League dans le trio de tête, à l'exception de ce printemps (5e). Les Rhénans ont fêté le titre à douze reprises, huit fois de rang entre 2010 et 2017. Après le départ de nombreux piliers cet été, la chute est irrémédiable avec une dernière place après onze journées. Même le limogeage de l'entraîneur Timo Schultz n'a rien changé, voire même a fait empirer les choses. En quatre matches sous Heiko Vogel, aucun point n'est tombé dans l'escarcelle des Bâlois et ils n'ont marqué aucun but. Contre les néo-promus Stade Lausanne-Ouchy et Lausanne-Sport, les parties se sont soldées par des retentissants 0-3. C'est l'incompréhension totale dans le club. Le dernier succès rhénan date du 16 septembre sur le score sans appel de 8-0 contre Bosporus Berne (2e i) en Coupe de Suisse. Désormais, c'est Kriens, club de Promotion League, qui se présente à l'horizon. Un nouveau revers pourrait précipiter la chute de Vogel. Deux duels de Super League Deux rencontres opposeront des équipes de Super League. Lausanne-Spo: St - Lugano et Servette - Stade Lausanne-Ouchy. Les Tessinois ont atteint la finale au cours des deux dernières saisons, avec un succès en 2022 contre St-Gall (4-1). Cette année, ils s'étaient inclinés 3-2 contre Young Boys. Cette saison, Lugano s'est imposé 2-1 lors du premier duel contre Lausanne à la maison. Une défaite qui avait été difficile à avaler pour Ludovic Magnin et ses joueurs. Depuis, les Vaudois ont brillé devant leur public avec des victoires contre Lucerne (3-1) et dimanche contre Bâle (3-0). En revanche, les joueurs de Mattia Croci-Torti sont toujours dans l'attente d'un succès depuis quatre matches (un nul). Stade Lausanne-Ouchy n'a pas été verni au tirage. Les Vaudois doivent se déplacer sur la pelouse d'une équipe qui reste sur quatre victoires de suite en Championnat. Même si le néo-promu avait accroché les Genevois en Championnat (1-1), les Servettiens ont pris depuis de la bouteille. Dimanche, contre Lucerne, ils furent loin d'être irrésistibles pendant plus d'une heure de jeu, mais le final fut ébouriffant. Stade Lausanne-Ouchy a lui bouclé le week-end sur une belle performance (0-0 à Zurich). Delémont rêve d'un nouveau coup après avoir sorti St-Gall en seizièmes de finale. Les Jurassiens recevront Lucerne, sans doute passablement remontré après sa défaite 4-2 face à Servette. Outre club de Promotion League, Rapperswil-Jona, dirigé par l'ancien international David Sesa, réaliserait bien un nouvel exploit contre Young Boys après avoir sorti Yverdon.

Alcaraz battu d'entrée par Safiullin Le Russe Roman Safiullin a réussi un gros coup contre Carlos Alcaraz. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le no 2 mondial Carlos Alcaraz a été surpris d'entrée au Masters 1000 de Paris par le Russe issu des qualifications Roman Safiullin (45e) 6-3, 6-4 au deuxième tour mardi. Alcaraz, exempté de premier tour, revenait à la compétition après avoir renoncé à jouer à Bâle la semaine précédente, pied gauche et dos douloureux. Reste maintenant au jeune Espagnol, qui n'a plus soulevé de trophée depuis son sacre épique à Wimbledon aux dépens de Novak Djokovic en juillet, à honorer au mieux le dernier grand rendez-vous de la saison, le Masters qui réunira mi-novembre les huit meilleurs joueurs mondiaux à Turin (Italie).

Sion passe sans encombre l'obstacle Onex Le défenseur sédunois Nias Hefti, en blanc, inscrit le 0-2. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le FC Sion se retrouve en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Les Valaisans n'ont pas laissé passer leur chance pour s'imposer 6-1 face aux Genevois d'Onex, petit poucet de la compétition. Face au club de 2e ligue (6e division), les leaders de Challenge League ont fait la différence en fin de première mi-temps. Ils avaient ouvert le score à la 25e sur un tir en pivot de Liam Chipperfield. Puis alors que les Valaisans dominaient légèrement, la partie fut interrompue à la 42e après des jets de projectiles provenant du carré des supporters sur FC Sion en direction du public genevois. La partie a pu reprendre après une interruption d'une dizaine de minutes. Pendant le temps qu'il restait pour finir la première mi-temps, les Sédunois sont parvenus à inscrire deux buts par Nias Hefti et encore Chipperfield. La deuxième mi-temps fut largement dominée par les hommes de Didier Tholot. Sans une certaine maladresse de Zagré, le score aurait sans doute été plus élevé. Les Genevois ont toutefois eu le mérite de chercher à marquer. Ils furent récompensés à la 81e sur une tête de Kaye. Zurich en prolongation Dans le deuxième match de la soirée, le FC Zurich a dû avoir recours aux prolongations pour battre 1-0 Bellinzone, huitième de Challenge League. Le leader de la Super League disputera ainsi ses premiers quarts de finale depuis 5 ans. La délivrance est tombée après 3 minutes dans les prolongations par le buteur Jonathan Okita, introduit en cours de jeu. L'attaquant congolais a marqué d'une manière curieuse après que le ballon soit retombé dans ses pieds via le dos du défenseur de Bellinzone Miquel Rodriguez.

Un point pour Fribourg et Lausanne, Ajoie s'impose Soulagement avec l'égalisation de Damien Riat pour Lausanne Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Fribourg a bien failli céder son fauteuil de leader de National League. A Bienne, les Dragons se sont inclinés 2-1 ap, alors que Lausanne a subi la loi d'Ambri sur le même score à Malley. Fribourg traverse une passe un peu plus compliquée. Les Dragons n'ont plus la même hargne ni la même chance qu'il y a quelques semaines. Pas de quoi paniquer, surtout que la défense tient clairement la baraque avec un Reto Berra très précis devant sa cage. Mais on sent tout de même que Gottéron marque un peu le pas. Et Bienne n'est clairement pas l'équipe la plus en fine du moment. Frappée par les blessures, l'équipe de Petri Matikainen doit se battre pour garder la tête hors de l'eau. Les Seelandais ont pris les devants grâce à Ramon Tanner à la 13e. Ils n'ont en revanche pas pu s'échapper, butant sur la défense de Christian Dubé. Les Fribourgeois ont égalisé à la 47e via De la Rose pour son huitième but de l'exercice. C'est finalement en prolongation que la partie s'est jouée avec une réussite de l'inévitable Toni Rajala en power-play. Lucas Wallmark va regretter la pénalité commise pendant le temps supplémentaire. Lausanne tire tant et plus Lausanne avait tout en mains pour ajouter un troisième succès de rang, mais les hommes de Geoff Ward ont une fois encore eu toutes les peines du monde à marquer, malgré la première apparition de Henrik Haapala sous le maillot des Lions. Durant les soixante premières minutes, les Lausannois ont tiré 43 fois (!) au but, contre seulement 15 tentatives côté léventin. Et sans l'égalisation de Damien Riat à la 59e en power-play, les Vaudois n'auraient eu que leurs yeux pour pleurer. Eux qui ont couru après le score depuis la 17e et un but de Jesse Virtanen. Le défenseur finlandais a au passage signé sa 7e réussite de la saison, confortant sa pole position au classement des buteurs parmi les arrières. Belle histoire côté vaudois, Kevin Pasche avait remporté ses deux premiers matches en National League. Le jeune gardien vaudois a eu droit à un troisième départ consécutif et une première défaite dans les bottines. La faute à une prolongation pliée après onze secondes. Le temps pour Heed de trouver Bürgler qui a glissé le puck entre les jambières du portier lausannois. Des étrangers en verve Ajoie retrouve quelques couleurs. Après avoir enchaîné les défaites, les Jurassiens ont inscrit cinq points au cours de leurs trois dernières sorties. La venue de Kloten a permis d'ajouter trois points (victoire 5-2) et voici désormais les Ajoulots à quatre longueurs de leur victime du soir. Non, cela ne fonctionne pas bien dans la ville aéroportuaire. Les étrangers de Christian Wohlwend ont en plus eu le bon goût de se réveiller. Si le nouveau venu Dmytrpo Timashov s'est contenté d'un assist, Daniel Audette y est allé de son doublé. Même chose pour Eric Gelinas, alors que l'autre but a été marqué par Hazen. Zurich et Zoug sont vraiment sur d'excellents rails. Les deux clubs se sont imposés 4-1. Les Lions l'ont fait à domicile devant Berne, tandis que les hommes de Dan Tangnes ont ramené les trois points de Lugano. Dans le dernier match de la soirée, Langnau s'est défait de Rapperswil 2-1. Les Saint-Gallois ne sont que dixièmes, mais le classement est serré entre la 4e et la 11e place avec seulement neuf points d'écart.

L'écart est toujours trop grand pour les Suissesses L'attaquante suisse Seraina Piubel tente de conserver le ballon face à l'Espagnole Oihane Hernandez. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse dames a connu une nouvelle désillusion en Ligue des nations. A Zurich, la sélection helvétique a été fessée 7-1 par les championnes du monde espagnoles. Maigre consolation, elles ont enfin marqué un but par leurs propres pieds par Alayah Pilgrim après une disette de 638 minutes (plus de 7 matches). Une nouvelle fois, les Suissesses se sont retrouvées menées face à l'Espagne dès le début de la partie. Après une série de dribbles insensés de Calligaris dans sa défense, les joueuses ibériques ont obtenu un corner. Hernandez, abandonnée au deuxième poteau, n'avait aucun mal pour ouvrir le score dès la 4e minute. Honorée pour sa 150e sélection, Ana Crnogorcevic n'a pas été à la fête en début de match. A la 8e minute, elle écopait d'un avertissement pour une faute grossière. Trois minutes plus tard, elle manquait de promptitude pour dégager le ballon. Les Espagnoles s'en emparaient pour inscrire le 2-0 par l'ancienne Ballon d'Or Alexia Putellas. Après cette entrée en matière catastrophique, les joueuses de la coach Inga Grings ont présenté un meilleur visage. Elles se sont créé deux bonnes chances de but par Alisha Lehmann et Seraina Piubel. Mais les erreurs se sont accumulées derrière et les Suissesses se sont retrouvées menées 4-0. Une belle ouverture de Gerarldine Reuteler a lancé parfaitement Pilgrim, qui s'est reprise en deux temps pour battre la portière Rodriguez. Deux erreurs de la gardienne Livia Peng ont donné le visage d'une déroute pour les Suissesses. En un peu plus de trois mois, la Suisse a encaissé 16 buts en trois matches contre l'Espagne. L'écart est véritablement trop large.

Alexander Zverev condamné à une amende pour violences conjugales Alexander Zverev condamné pour violences conjugales Image: KEYSTONE/EPA/MARK R. CRISTINO Le tribunal d'instance de Berlin a infligé à Alexander Zverev une amende de 450'000 euros pour violences conjugales. Une ordonnance contre laquelle il a fait opposition. "Il est reproché à l'accusé d'avoir, en mai 2020 à Berlin, maltraité physiquement une femme dans le cadre d'une dispute et d'avoir porté atteinte à sa santé." Le tribunal n'a pas cité le non de la plaignante. Mais dans un communiqué séparé, les défenseurs du joueur ont réagi à l'annonce du tribunal et cité le nom de Brenda Patea, son ancienne compagne. Alexander Zverev "conteste l'accusation et a fait opposition à l'ordonnance", a précisé le tribunal, ce qui ouvre la voie à une comparution. "Le service compétent du tribunal de première instance de Tiergarten va tout d'abord réentendre les parties (...), puis, selon toute vraisemblance, fixer une date pour le procès", a-t-il expliqué. Le cabinet d'avocats Schertz Bergmann, qui représente le joueur, a affirmé dans un communiqué posté sur X que les faits tels que décrits par Mme Patea "et qui sont seuls à la base de l'ordonnance ont déjà été rejetés par un rapport médical". En janvier, l'ATP, association qui gère le circuit international de tennis masculin, a clos une enquête sur des allégations de violences domestiques à l'encontre de M. Zverev impliquant cette fois une joueuse de tennis, faute de preuves suffisantes. Elle avait été ouverte à la suite d'accusations de violence portées contre lui fin 2020 par Olga Sharypova, son ancienne compagne. Zverev (9e mondial) participe cette semaine au Masters 1000 de Paris-Bercy, où il a battu difficilement lundi au 1er tour le Hongrois Marton Fucsovics (52e) 4-6 7-5 6-4.

L'Arabie saoudite seule en lice pour organiser le Mondial 2034 L'Arabie saoudite seule en lice pour organiser la Coupe du monde 2034 Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER L'Arabie saoudite est le seul pays candidat à l'organisation du Mondial 2034. La FIFA l'a annoncé et devrait donc officiellement décrocher fin 2024 le tournoi le plus populaire du monde. Le royaume ultraconservateur, qui a multiplié les investissements dans le football mais aussi la Formule 1 ou le golf, devrait succéder à un attelage tricontinental inédit pour l'édition 2030, partagée entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc avec trois matches en Amérique du Sud. Formellement, il ne s'agit pour l'heure que de recenser les "déclarations d'intérêt" pour chaque édition, avant dépôt des dossiers complets et évaluation par la FIFA. Et "si les exigences sont respectées", les 211 pays membres de l'instance éliront les hôtes lors de deux Congrès distincts en fin d'année prochaine. Mais l'absence de concurrence ne laisse guère de place au suspense, tout en ouvrant de nombreuses questions sur l'impact environnemental de l'édition 2030 et sur la compatibilité du tournoi 2034 avec les engagements de la FIFA en matière de droits de l'homme. Déjà intéressée par le Mondial 2030 aux côtés de l'Egypte et de la Grèce - une candidature qu'elle avait abandonnée en juin -, l'Arabie saoudite s'était reportée sur l'édition 2034 le 4 octobre dernier, sitôt la procédure lancée. Rotation continentale oblige, la FIFA n'avait "invité" à postuler que les pays membres des confédérations asiatique et océanienne, écartant donc les terres historiques de football. Des 22 éditions passées du tournoi planétaire masculin, deux seulement ont été attribuées à des pays d'Asie: le tandem Japon-Corée du Sud en 2002 et le Qatar l'an dernier. L'Océanie n'en a jamais organisé. L'Indonésie avait un temps envisagé un dossier conjoint avec l'Australie, voire d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande, la Malaisie ou Singapour, avant de se rallier le 19 octobre à l'offre saoudienne en reportant ses ambitions sur l'après 2034. Quant à l'Australie, hôte l'été dernier du Mondial féminin aux côtés de la Nouvelle-Zélande et candidate malheureuse aux éditions masculines de 2018 et 2022, elle a jeté à son tour l'éponge ce mardi.

Israël - Suisse se jouera en Hongrie Murat Yakin et ses hommes joueront contre Israël en Hongrie le 15 novembre Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le match Israël - Suisse, qualificatif pour l'Euro 2024, se jouera finalement à Felcsut en Hongrie le mercredi 15 novembre (20h45). La partie était initialement prévue le 12 octobre à Tel Aviv. En raison du conflit armé qui a éclaté le 7 octobre entre l'Etat hébreu et le Hamas, les conditions de sécurité ne sont évidemment pas remplies pour organiser un match international en Israël. L'UEFA avait donc décidé dans un premier temps de reporter la rencontre. Pour l'équipe de Suisse, il s'agit déjà du deuxième match de la campagne en cours à devoir se jouer sur terrain neutre. En raison des sanctions liées à la guerre en Ukraine, le Bélarus avait "accueilli" la Suisse à Novi Sad, en Serbie, en mars dernier. La Suisse découvrira le stade de Felcsut, baptisé Pancho Arena en l'honneur de Ferenc Puskas, à environ 50 kilomètres de Budapest. Il peut accueillir environ 4500 spectateurs. Les Suisses se rassembleront à Bâle le lundi à midi et s'envoleront pour Budapest le lendemain.

Yverdon: Alessandro Mangiarratti nommé entraîneur Alessandro Mangiarratti: un nouveau défi avec Yverdon Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Alessandro Mangiarratti (45 ans) a été nommé entraîneur d'Yverdon. Le club du nord vaudois avait limogé son prédécesseur Marco Schällibaum (61 ans) lundi. Mangiarratti, qui sera officiellement présenté jeudi, fera de la progression et du développement des joueurs une de ses principales missions, a écrit le club. Le technicien jouit d'une bonne connaissance du football suisse. Il a notamment dirigé Chiasso, Young Boys M21 et Vaduz. Avec le club de la Principauté, qu'il a entraîné du 1er janvier au 16 novembre 2022, Mangiarratti avait connu la Coupe d'Europe. Il avait en effet mené Vaduz en phase de groupes de Conference League.