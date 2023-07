L'argent pour Martin Dougoud ++ Verstappen en pole-position

L'argent pour Martin Dougoud en slalom monoplace Martin Dougoud a obtenu sa deuxi�me m�daille aux Europ�ens. Image: KEYSTONE/DPA/ANGELIKA WARMUTH Aux Jeux européens en Pologne, le kayakiste Martin Dougoud a remporté la médaille d'argent en slalom monoplace. Avec cette médaille d'argent aux championnats d'Europe, le Genevois (32 ans ) a obtenu son meilleur résultat de sa carrière. a obtenu son meilleur résultat de sa carrière. Auparavant, Dougoud n'avait réussi à décrocher une médaille européenne qu'en équipe (bronze aux Européens de 2020 à Prague). Déjà troisième en demi-finale au Kolna Sports Center, Dougoud n'a perdu que 1'39'', en finale, face au champion olympique tchèque Jiri Prskavec, lui aussi sans faute. Paris se rapproche Le Genevois de 32 ans se rapproche ainsi d'une nouvelle participation aux Jeux olympiques. Lors de ses débuts, il y a deux ans à Tokyo, il avait terminé 13e. Il est possible que la médaille d'argent remportée en Pologne lui permette d'obtenir une place de quota pour les Jeux d'été qui se dérouleront dans un an à Paris. En kayak slalom, la qualification pour les JO se fait en premier lieu lors des Mondiaux. Pour les non qualifiés à cette occasion, les résultats des Jeux européens sont pris en compte. En Pologne, Martin Dougoud a remporté la 22e médaille suisse aux Jeux européens.

Verstappen en pole-position du sprint Max Verstappen a sign� le meilleur temps des qualifications de l'�preuve sprint. Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Max Verstappen (Red Bull) partira en pole-position à l'occasion de l'épreuve sprint du GP d'Autriche, ce samedi à 16h30. Sur la piste du Spielberg, le champion du monde en titre a signé le meilleur temps des essais. En 1'04''440, le Hollandais a devancé le Mexicain Sergio Perez de 493 millièmes et l'Anglais Lando Norris (McLaren) de 570 millièmes Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a totalement manqué cette qualification en ne terminant que 18e. Il s'élancera donc de la 9e ligne. Son coéquipier anglais George Russell a dû se contenter de la 15e place, victime d'ennuis mécaniques. Charles Leclerc (Ferrari) a, lui, évité l'élimination en Q1 pour.... 1 millième de seconde. Le Monégasque a finalement obtenu le 6e temps, derrière son coéquipier chez Ferrari, l'Espagnol Carlos Sainz (5e).

Pogacar-Vingegaard, duel en haute altitude au Tour Jason Joseph r�ve d'approcher le mur des 13 secondes sur 110 m haies. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La 110e édition du Tour de France s'élance ce samedi de Bilbao, dans la ferveur du Pays basque espagnol. Tadej Pogacar semble le seul à paraître en mesure de priver Jonas Vingegaard du doublé. Si les rivalités font le sel de tout sport, la Grande Boucle est particulièrement bien servie cette année avec le duel que tout le monde attend entre le Slovène et le Danois. Vainqueurs des trois dernières éditions, ils évoluent un voire plusieurs crans au-dessus de la concurrence qui, sauf énorme surprise, se battra pour la troisième place. De tous temps, le Tour de France a été transcendé par les grands mano a mano, Anquetil/Poulidor, Hinault/Lemond ou Schleck/Contador. Le match entre Pogacar (vainqueur en 2020 et 2021, deuxième en 2022) et Vingegaard (deuxième en 2021, vainqueur en 2022) entre dans cette catégorie depuis leur formidable bataille l'année dernière dans le Galibier et le Granon, l'une des plus belles étapes de montagne de l'histoire de l'épreuve. Samedi, on pourrait les retrouver au coude-à-coude d'entrée lors de la première étape la plus difficile de ces cinquante dernières années, selon Thierry Gouvenou, le traceur du parcours. De fait, avec ses 3300 mètres de dénivelé, les côtes de Vivero et de Pike en juges de paix, elle sera déjà un rendez-vous pour hommes forts. Des coureurs de classement général, mais aussi des puncheurs de la trempe de Mathieu van der Poel, Wout Van Art ou Julian Alaphilippe qui rêvent de se parer de jaune d'entrée. 30 cols, un record La suite est à l'avenant. Avec 30 cols, un record, la traversée des cinq massifs de l'Hexagone et un seul contre-la-montre, de 22,4 km et en côte, le Tour 2023 est un appel du pied assumé aux grimpeurs. Marie-Blanque, Aspin et Tourmalet dans les Pyrénées, le fantasmé Puy de Dôme dans le Massif Central, de retour 35 ans après, le Grand Colombier dans le Jura un 14 juillet, le col de la Loze dans les Alpes et une étape à cinq ascensions dans les Vosges à la veille de l'arrivée à Paris : c'est une orgie de montagne qui attend les coureurs. En l'absence de Geraint Thomas, Remco Evenepoel et Primoz Roglic, David Gaudu et Romain Bardet font partie des nombreux prétendants au podium, avec les Espagnols Enric Mas et Mikel Landa, les Australiens Ben O'Connor et Jay Hindley, les Sud-Américains Richard Carapaz et Daniel Martinez ou encore le Danois Mattias Skjelmose.

Une chance en or pour la Suisse M21 face à l'Espagne La Suisse bénéficie ce samedi à Bucarest en quart de finale de l'Euro M21 d'une chance en or de se qualifier pour les Jeux olympiques 2024. Avec un succès face à l'Espagne, elle ferait un grand pas vers Paris. Battue à deux reprises en trois matches depuis le début du tournoi, la sélection de Patrick Rahmen ne peut toutefois pas bomber le torse avant de retrouver une équipe sacrée à trois reprises lors des six dernières éditions. Même si la Roja dirigée par Santi Senia ne s'appuie pas vraiment sur de grandes individualités, elle récite toujours un football magnifique. En Roumanie, elle a assuré sa qualification après ses deux victoires initiales contre la Roumanie (3-0) et la Croatie (1-0) avant de partager l'enjeu face à l'Ukraine (2-2), qui affrontera la France dimanche. A noter que le vainqueur de ce Suisse - Espagne sera opposé en demi-finale justement à la France ou à l'Ukraine. Encore de l'essence dans le moteur ? L'Espagne a pu procéder à un très large turnover face à l'Ukraine pour aborder ce quart de finale avec l'avantage de la fraîcheur. La question est donc de savoir si la Suisse, pour son quatrième match en neuf jours, aura encore suffisamment d'essence dans le moteur. Si Dan Ndoye, Zeki Amdouni et Kastriot Imeri, chargée de l'animation offensive, seront toujours capables d'"inventer" un but aussi magnifique que celui de l'égalisation de mercredi contre la France. Les trois Romands détiennent les clés. S'ils sont dans un grand soir, tout deviendra possible pour la Suisse. La défense la plus vulnérable "Nous devrons être prêts à souffrir, lâche Adrian Knup, le directeur sportif de la sélection suisse. Il y a vraiment des raisons d'espérer. L'équipe est capable de monter en régime, notamment dans les zones I et II." Il n'a pas échappé à l'ancien buteur que la Suisse n'a pas témoigné de la rigueur espérée en défense. Avec huit buts encaissés en trois rencontres, elle fut tout simplement la plus vulnérable des seize équipes engagées dans le tour préliminaire. L'absence d'un véritable latéral gauche a pesé. Il est vrai aussi que les hésitations d'Ardon Jashari, le demi placé juste devant la défense, n'ont pas vraiment aidé ses partenaires. Le capitaine du FC Lucerne a commis une erreur fatale à la relance qui a fait basculer la rencontre contre la France. Ce quart de finale doit lui permettre de rebondir. "Nous devons jouer de manière compacte pendant 90 minutes. Défendre ensemble et aussi se montrer proactif", poursuit Adrian Knup. Le 24 mars dernier en match amical à Almeria, la Suisse s'était inclinée 3-2 sur le fil devant l'Espagne après avoir mené à deux reprises au score grâce à Ndoye et à Imeri. Un match au cours duquel ils avaient vraiment regardé leurs adversaires les yeux dans les yeux. Un match aussi que Zeki Amdouni, appelé avec l'équipe A de Murat Yakin, n'avait pas disputé...

Un 5000 m de feu Berihu Aregawi, le h�ros de l'�dition 2023 d'Athletissima. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La 48e édition d'Athletissima a offert un 5000 m de folie en l'absence des sprinters américains et jamaïcains. Dans le camp suisse, Jason Joseph est passé près de la victoire sur 110 m haies. Piste ultra rapide et terrain de jeu favori des amateurs de vitesse, ce fut finalement le fond qui apporta le plus de réjouissances chronométriques sur le tartan de la Pontaise dans une ambiance plutôt fraîche. Le 5000 m donna lieu à une bataille épique entre l'Ethiopien Berihu Aregawi et l'Ougandais Joshua Cheptegei, recordman du monde. Et c'est finalement le jeune athlète de 22 ans qui a dominé son illustre aîné dans un temps de 12'40''45. Au-delà d'être la meilleure performance mondiale de l'année, ce chrono est le sixième plus rapide de l'histoire. Quatre hommes sont allés plus vite: Cheptegei, Kenenisa Bekele (2x), Haile Gebrselassie et Daniel Komen. Excusez du peu. Côté suisse, Jonas Raess n'a pas démérité avec son 11e rang en 13'22''53. Mais le Zurichois est resté loin du record de Suisse de Markus Ryffel. Joseph 2e, Mujinga 8e Cela s'est nettement mieux passé pour Jason Joseph sur le 110 m haies. Le Bâlois avait la possibilité d'aller chercher sa première victoire en Diamond League. Mais "JJ" a dû se contenter de la deuxième place. Les athlètes ont été perturbés par un faux départ du Français Belocian. Ils manquaient peut-être un peu de jus sur ce deuxième passage. Parti lentement, Joseph s'est accroché pour remonter sur le Japonais Shunsuke Izumiya. Mais l'Asiatique est parvenu à maintenir un cheveu d'avance sur le Bâlois pour s'imposer en 13''22 contre 13''23 pour Joseph. A noter encore que le Japonais a eu un temps de réaction de 101 millièmes, soit le plus bas autorisé. Sur le 100 m plat, tout le monde attendait Mujinga Kambundji pour sa rentrée. Seulement la Bernoise, ennuyée par une fasciite plantaire, voulait avant tout se tester et voir où elle se situait par rapport à la concurrence. Huitième et dernière en 11''41, la recordwoman de Suisse de la discipline n'a bien entendu pas pu aller taquiner l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou qui s'est imposée en 10''88. Mais elle n'a pas quitté le stade la tête basse. "Sur le papier ça n'a pas l'air super, mais je n'étais pas nulle du début à la fin, a-t-elle analysé. C'est clair que ce temps de 11''41 n'est pas incroyable, mais si je compare avec les autres concurrentes qui ont eu une saison "normale", ce n'est pas si mal. Je ne veux pas trop me plaindre." La sportive suisse de l'année a aussi été un peu surprise par le déroulement de sa course: "Je pensais que ce serait compliqué au départ et que cela irait mieux par la suite. En fait, ce fut le contraire. L'accélération s'est bien passée, mais après 60 mètres j'ai quand même senti mon pied et les entraînements manqués au cours des trois derniers mois." Ehammer chocolat Dans la famille Kambundji, Ditaji a réussi une meilleure course que sa grande soeur. La jeune Bernoise a pris la 5e place d'un 100 m haies remporté par la championne olympique Jasmine Camacho-Quinn en 12''40, devant la Nigériane Tobi Amusan, recordwoman du monde. Ditaji Kambundji a bouclé sa course en 12''83, soit à 13 centièmes de son record personnel. Légère déception à la longueur pour Simon Ehammer. Incapable de franchir la barre des 8 mètres, l'Appenzellois a manqué le podium pour un centimètre (7,97 m). C'est le Bahaméen LaQuan Nairn qui a remporté le concours avec un bond à 8,11 m et un vent trop souvent défavorable. Dans le rayon des MPM, il convient de signaler les 4,82 m de Katie Moon à la perche féminine. Angelica Moser s'est classée 7e avec une barre à 4,51 m.

Audrey Werro encore une fois sous les 2 minutes Audrey Werro est une nouvelle fois pass�e sous les 2 minutes Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Audrey Werro était attendue sur le 800 m à Athletissima. La Fribourgeoise a essayé de tenir le rythme pour terminer au 6e rang en 1'59''71. Lorsque vous battez un record du monde M20, vous avez forcément davantage de regards posés sur vous. Audrey Werro a récemment pu se rendre compte de cela en battant celui du 1000 m. A Lausanne, ce n'est pas sur une distance hybride mais bien sur 800 m que la Courtepinoise s'est illustrée. Werro n'a pas gagné, loin de là même, mais elle a montré qu'elle pouvait tenir le rythme de la Diamond League. Si la victoire est revenue à la Kényane Mary Moraa (1'57''43) devant la Britannique Keely Hodgkinson (1'58''37), la Fribourgeoise a soutenu le rythme. "C'est une course qui est partie très rapidement et j'ai essayé de suivre, a-t-elle expliqué. Du coup, c'était un peu plus dur dans les derniers mètres. Je suis très contente d'être passée une fois encore sous les deux minutes, même si j'avais envie de battre mon record. Mais on se rapproche!" La Fribourgeoise ne ment pas. Elle a en effet échoué à 18 centièmes de sa meilleure marque (1'59''53) pour sa première dans le programme officiel du meeting. Quid de la suite? "On essaie de ne pas brûler les étapes. Le prochain objectif, c'est de pouvoir prétendre à une place pour la finale des Championnats du monde en prenant de l'expérience. Mais avant il y aura les Championnats d'Europe M20 à Jerusalem. J'avais décroché le titre en 2021 et j'ambitionne de faire pareil."

Le Suisse ne sait plus gagner Inka Grings: elle attend toujours de f�ter sa premi�re victoire � la t�te de l'�quipe de Suisse... Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Un cinquième match sans victoire pour la Suisse d'Inka Grinks ! Tenue en échec 3-3 à Bienne par la Zambie, la Suisse ne s'est pas vraiment rassurée à moins d'un mois de la Coupe du monde. Menées 3-1 à la pause après avoir pourtant ouvert la marque, les Suissesses ont eu le mérite de recoller au score grâce à des réussites de Seraina Piubel (54e) et Coumba Sow (82e). Avec cette réussite, la joueuse de Servette-Chênois a marqué des points. Au même titre qu'Iman Beney. Introduite à la pause, la Valaisanne a réussi sa première en sélection avec une passe décisive qui a permis à Piubel d'inscrire le but de l'espoir. La fraicheur de l'attaquante de 16 ans ne peut faire que du bien à cette équipe de Suisse en souffrance. La Suisse a, en effet, dévoilé trop de largesses en défense. Elle a concédé trois buts sur des fautes individuelles qui ne pardonnent pas à un tel niveau. Les Suissesses livreront mercredi à Winterthour contre le Maroc leur ultime match de préparation avant leur envol pour la Nouvelle-Zélande avec l'ambition d'offrir enfin à Inke Grings un premier succès. Leur Coupe du monde débutera le 21 juillet face aux Philippines.

Une première médaille depuis huit ans pour les épéistes suisses Une m�daille d'argent pour Max Heinzer et ses co�quipiers � Cracovie. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a cueilli l'argent lors des Championnats d'Europe de Cracovie lors de l'épreuve par équipes messieurs. Elle ne s'est inclinée qu'en finale, battue 28-26 par la Hongrie. Alexis Bayard, Theo Brochard, Hadrien Favre et Max Heinzer ont tout d'abord battu l'Autriche 45-38, puis 28-23 la Pologne avant de signer l'exploit en demi-finale face à la France. Ils se sont imposés 45-43 contre les Champions du monde et grandissimes favoris de l'épreuve. En finale, la Suisse a accusé une entame laborieuse. Max Heinzer pouvait toutefois égaliser à 25-25. Mais les Hongrois devaient gagner trois points de suite pour rafler la mise. Malgré cette issue malheureuse, les Suisses ont brisé le signe indien. Leur dernier podium dans des Championnats d'Europe à l'épée par équipes remontait à huit ans...

Jérémy Guillemenot revient au Servette FC J�r�my Guilemenot: un renfort bienvenu et indispensable pour le Servette FC. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Jérémy Guillemenot est de retour au Servette FC ! L'attaquant de St. Gall a signé un contrat de trois ans en faveur de son club formateur. Agé de 25 ans, Jérémy Guillemenot aura inscrit 37 buts en 153 rencontres avec St. Gall. Il avait quitté le Servette FC en 2016 pour rejoindre le centre de formation du FC Barcelone avant de vivre une expérience au Rapid Vienne. Ce transfert traduit la volonté du Servette FC de franchir un nouveau cap. L'apport de Jérémy Guillemenot sera précieux dans l'optique du tour préliminaire de la Ligue des Champions qui opposera les Genevois à Genk, vice-champion de Belgique.

Sixième pole poistion de l'année pour Max Verstappen Rien � faire contre la Red Bull de Max Verstappen. Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic 6e pole position en 9 courses: Max Verstappen est toujours aussi intouchable cette année. Le leader du Championnat du monde a battu d'un rien Charles Leclerc (Ferrari) à Spielberg avant le Grand Prix d'Autriche dimanche. Derrière le double champion du monde en titre néerlandais et le vice-champion 2022 monégasque, Carlos Sainz Jr (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) partiront en deuxième ligne sur le Red Bull Ring. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) partira juste derrière, à la 5e place, suivi par les Aston Martin de Lance Stroll et de Fernando Alonso. Nico Hulkenberg (Haas), Pierre Gasly (Alpine) et Alexander Albon (Williams) complètent le top 10 sur la grille. Pour la deuxième fois de l'année après Bakou, une course sprint aura lieu samedi avant le Grand Prix dimanche (il y en aura six au total cette saison). Si les qualifications vendredi ont défini la grille de départ du dimanche (15h00), une qualification propre aura lieu samedi midi pour le sprint, qui débutera lui à 16h30 pour une demi-heure de course.

Les Lakers engagent Brett Connolly Brett Connolly apportera sa puissance � l'attaque des Lakers. Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Les Rapperswil-Jona Lakers, éliminés en quarts de finale par Zoug, ont engagé l'imposant Canadien Brett Connolly (31 ans). Il évoluait la saison dernière à Lugano où il a comptabilisé 38 points en 45 matches. Avec sa taille de 1m91 pour 90 kg, il en impose devant le but adverse. Cet ancien vainqueur de la Coupe Stanley avec les Washington Capitals en 2018 est ainsi le septième joueur étranger sous contrat avec les Saint-Gallois. Il s'ajoute aux défenseurs Emil Djuse (SWE) et Maxim Noreau (CAN) ainsi qu'aux attaquants Roman Cervenka (CZE), Nicklas Jensen (DEN), Jordan Schroeder (USA) et Victor Rask (SWE). "La charge de travail pour la prochaine saison sera extrêmement lourde avec la participation à la Ligue des champions et ses nombreux voyages. Et en National League, il faut performer chaque soir", relève Janick Steinmann, le directeur sportif des Lakers pour justifier l'engagement d'un septième joueur étranger.

Bencic face à une invitée britannique au 1er tour Belinda Bencic affrontera une Britannique au 1er tour � Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA Principal espoir helvétique à Wimbledon, Belinda Bencic (no 14) affrontera une invitée au 1er tour pour son retour aux affaires. La St-Galloise, qui n'a plus joué depuis son élimination au 1er tour à Roland-Garros le 29 mai, se mesurera à la Britannique Katie Swan (WTA 146). La championne olympique, qui a souffert d'une blessure à une cuisse et n'a joué qu'un match depuis sa finale perdue à Charleston début avril, espère néanmoins frapper un grand coup sur le gazon londonien dix ans après son sacre chez les juniors. Elle pourrait retrouver le no 1 mondial Iga Swiatek au stade des 8es de finale. Quart de finaliste en 2021 à Londres, Viktorija Golubic (WTA 138) aura elle aussi un joli coup à jouer. La Zurichoise, issue des qualifications, en découdra avec la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 76) au 1er tour. Jil Teichmann (WTA 129) se mesurera pour sa part à la Polonaise Magda Linette, la gagnante de ce duel pouvant retrouver Belinda Bencic au 3e tour. Les qualifiées Simona Waltert (WTA 115) et Celine Naef (WTA 165) défieront respectivement Marie Bouzkova (no 32) et Anastasia Potapova (no 22) au 1er tour. Wawrinka-Djokovic au 3e tour? Les trois Suisses présents dans le tableau final du simple messieurs peuvent espérer franchir le 1er tour. Quart de finaliste en 2014 et en 2015 à Londres, Stan Wawrinka (ATP 88) affrontera le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 45) pour son entrée en lice. Le Vaudois peut espérer défier le tenant du titre Novak Djokovic (no 2) au 3e tour. Les deux gauchers, Marc-Andrea Hüsler (ATP 81) et Dominic Stricker (ATP 117), ont quant à eux hérité d'un adversaire largement à leur portée. Le Zurichois et le qualifié bernois se mesureront respectivement au "lucky loser" Yosuke Watanuki (ATP 115) et à Alexei Popyrin (ATP 92). Avec la perspective de se frotter à Alexander Zverev (no 19) et à Frances Tiafoe (no 10) au 2e tour.

Christophe Galtier en garde à vue à Nice Christophe Galtier est entendu par la justice de Nice. Image: KEYSTONE/EPA L'entraîneur Christophe Galtier, qui s'apprête à quitter le PSG, et son fils John Valovic-Galtier, agent de joueurs, sont "en garde à vue à la police judiciaire" de Nice vendredi. Cela concerne l'enquête pour soupçons de discrimination alors qu'il dirigeait l'OGC Nice, a indiqué à l'AFP le procureur de Nice Xavier Bonhomme. Les deux hommes sont en garde à vue depuis 08H45 du matin. Contacté par l'AFP, Me Olivier Martin, l'avocat de Christophe Galtier, n'a pas répondu dans l'immédiat. Une enquête préliminaire a été ouverte mi-avril pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion" après des accusations visant Christophe Galtier, ex-entraîneur de l'équipe niçoise (L1). Christophe Galtier est soupçonné d'avoir tenu des propos discriminatoires, racistes et islamophobes lors de son année à la tête du club de la Côte d'Azur (2021-2022). Dans un courrier électronique adressé à la direction du club niçois révélé par le journaliste indépendant Romain Molina puis la radio RMC, que l'AFP n'a pas pu authentifier, l'ancien directeur du football du club Julien Fournier, avec qui Galtier a entretenu des relations exécrables, avait notamment rapporté ces propos attribués à l'entraîneur du PSG: "+Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe+" et "+Il m'a fait état de sa volonté de changer en profondeur l'équipe en précisant aussi qu'il voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans+". Profondément choqué "Je suis profondément choqué par les propos qu'on me prête, relayés par certains de manière irresponsable", avait réagi Galtier en conférence de presse après le déclenchement de l'affaire, mi-avril. Il avait de son côté déposé plainte le 21 avril pour menaces de mort et diffamation contre Julien Fournier et deux journalistes, avait indiqué son avocat Olivier Martin. Dans le cadre de l'enquête pour des soupçons de discrimination, Julien Fournier a indiqué le 22 mai à l'AFP avoir été "entendu", refusant de faire plus de commentaires. Plusieurs joueurs et dirigeants niçois comme le président du club Jean-Pierre Rivère, ainsi que l'ex-entraîneur Didier Digard ont également été entendus par les enquêteurs. Le procureur de la République de Nice a précisé vendredi matin qu'il en dirait plus "par communiqué de presse en fin de journée".

Young Boys reprend Saidy Janko Saidy Janko, ici sous les couleurs de Valladolid. Image: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT Les Young Boys annoncent l'engagement de Saidy Janko. L'arrière latéral de 27 ans a signé un contrat valable jusqu'en juin 2027 avec le club champion de Suisse. Pour Janko, il s'agit d'un retour à Berne. L'ancien international suisse junior avait déjà porté les couleurs du club de la capitale au cours de la saison 2019-2020. Il avait disputé 46 matches officiels et avait pris part à la conquête du doublé. La saison dernière, il avait été prêté à Bochum par Valladolid. Il a joué 20 matches de Bundesliga. L'ancien junior du FC Zurich a déjà acquis de l'expérience dans les plus hautes ligues d'Angleterre, d'Ecosse, de France, d'Allemagne et d'Espagne. L'année dernière, Janko avait disputé la Coupe d'Afrique avec la Gambie.