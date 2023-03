Roglic frappe d'entrée Primoz Roglic d�j� tr�s en forme Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia Le duel d'entrée de jeu: Primoz Roglic et Remco Evenepoel, les deux grands favoris du Tour de Catalogne, se sont disputés la victoire dès la 1re étape lors d'un sprint massif remporté par le Slovène. Avec ce cinquième succès en huit jours de course cette saison, le leader de la Jumbo-Visma, déjà impérial sur Tirreno-Adriatico, prend les commandes du classement général grâce au jeu des bonifications, avec quatre secondes d'avance sur Evenepoel. On attendait plutôt les sprinters sur cette première étape arrivant au bout d'une longue ligne droite en faux-plat montant à Sant Feliu de Guixols. Mais les deux ogres, à l'avant du peloton pour éviter les nombreuses cassures qui ont notamment retardé Egan Bernal et Richard Carapaz dans le final, n'ont rien voulu lâcher. Arc-boutés sur leur vélo, ils ont tout donné et, signe de sa motivation, Evenepoel a tapé son guidon de dépit à l'arrivée après avoir échoué de peu. Roglic et Evenepoel, qui se livrent en Catalogne leur seul face-à-face avant leur duel attendu au Tour d'Italie en mai, vont continuer à s'affronter mardi lors d'une deuxième étape qui grimpe déjà très haut, avec trois ascensions répertoriées dont celle, hors catégorie, qui mène à Vallter, où l'arrivée sera jugée à 2135 m.

L'ASF va aller au bout de son contrat avec Credit Suisse Credit Suisse toujours sur les maillots de l'�quipe de Suisse Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le logo du "Credit Suisse" continuera à figurer sur les vestes d'entraînement et les maillots des joueurs de l'équipe nationale. Cela restera ainsi pour le moment, a déclaré l'ASF. Du moins tant que la marque "Credit Suisse" existera encore, a avancé lundi le chef de la communication Adrian Arnold avant l'entraînement public de l'équipe nationale à Bâle. Cette déclaration montre qu'il y a encore beaucoup de questions ouvertes concernant cette collaboration. Depuis 1993, le Credit Suisse est le sponsor principal de l'ASF et soutient non seulement l'équipe A, mais aussi toutes les équipes nationales de la relève avec des contributions considérables. Le contrat actuel court jusqu'au 30 juin 2024. "Nous avons eu de bonnes discussions avec nos contacts au CS, qui nous ont assuré que les contrats existants seraient honorés", a expliqué Arnold. La suite des événements reste ouverte. "Nous souhaiterions que le partenariat se poursuive par la suite, sous quelque forme que ce soit", a fait savoir l'ASF. Des signaux positifs ont été émis quant à la poursuite de la collaboration. Mais tout est encore trop frais pour se fendre de déclarations fermes.

Sion devra se passer d'une partie de ses supporters contre Servette L'ambiance �tait "chaude" dans le secteur imparti aux S�dunois au Stade de Gen�ve le 29 janvier dernier. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le FC Sion ne pourra pas compter sur tous ses supporters le 8 avril pour la réception de Servette en Super League. La tribune nord du stade de Tourbillon sera fermée sur sanction de la Ligue. La décision est tombée suite aux incidents survenus lors du derby entre le Servette FC et le FC Sion du 29 janvier (2-2). La Commission de discipline de la Swiss Football League (SFL) suspend la tribune nord du stade de Tourbillon, attribuée aux fans sédunois, pour un match ferme - et un autre avec sursis - à savoir pour la réception du club genevois le 8 avril. Cette sanction fait suite aux incidents survenus lors du précédent derby entre le Servette FC et le FC Sion, le 29 janvier dernier à Genève. De nombreux engins pyrotechniques avaient été utilisés, principalement dans le secteur visiteurs, provoquant notamment quatre interruptions de la rencontre et blessant légèrement un spectateur genevois. La sanction de ce jour s’ajoute à la décision du tribunal de recours de la SFL du 20 février dernier, les faits étant antérieurs à celle-ci. La tribune nord du stade de Tourbillon, attribuée aux fans sédunois, sera donc suspendue pour 3 matches, un ferme et 2 avec sursis sur une durée de 3 ans. En outre, le Servette FC et le FC Sion écopent d’une amende, respectivement de 20'000 et 30'000 francs. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de recours de la Swiss Football League dans un délai de 5 jours.

René Weiler remplacera Alain Geiger au Servette FC Ren� Weiler alors en poste � Al Ahly en Egypte en septembre 2020. Image: KEYSTONE/EPA/KHALED ELFIQI Alain Geiger quittera le poste d'entraîneur de Servette en juin prochain. Le Valaisan sera remplacé par René Weiler, qui s'est engagé pour deux saisons avec une option pour une année supplémentaire. Après cinq saisons à la tête du Servette dont une en Challenge League, Geiger doit donc passer la main avec un bilan très favorable, puisque l'équipe est toujours deuxième du classement. C'est le Zurichois René Weiler, âgé de 49 ans, qui lui succède. Cet ancien milieu de terrain avait disputé quarante matches sous le maillot grenat entre 1994 et 1996. Une blessure et un drame familial avaient accéléré son retour à Zurich. Comme entraîneur, il a démarré sa carrière au FC Schaffhouse avant de prendre en charge les destinées du FC Aarau avec lequel il remporte la Challenge League en 2013. Direction ensuite la 2e Bundesliga au FC Nuremberg, puis la Belgique avec à la clé un titre de champion au RSC Anderlecht. S’en suivra un retour en Suisse sans grand succès à Lucerne puis des expériences en Egypte et au Japon. "Je me réjouis de revenir à Genève, travailler pour ce club pour la seconde fois, avec une nouvelle fonction. J’ai été séduit par l’ambition et la vision du club et j’ai hâte de travailler avec les joueurs, le staff et les dirigeants pour bâtir une équipe compétitive et ambitieuse", a précisé Weiler dans un communiqué du club. Le club et Alain Geiger sont en discussion pour construire une collaboration d’un nouveau type afin de s’engager ensemble pour le développement du Servette FC, annonce le club dans son communiqué. Il fait part également de la nomination de Thierry Regenass au poste de président dès le 1er avril avec Alain Moscatello comme vice-président. Thierry Regenass est le directeur de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à Genève. Il a également travaillé à la FIFA.

Mityukov: "Je ne veux plus jamais vivre une 4e place" Roman Mityukov arrive peu � peu � maturit� Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI On ne l'y reprendra plus. Trois fois 4e lors des Européens 2022 en grand bassin à Rome, Roman Mityukov ne veut plus avoir à encaisser un tel échec. "J'ai transformé la déception en force", lâche-t-il. "Cela n'était pas facile à digérer sur le coup. L'ambition était de gagner une voire plusieurs médailles, en individuel et avec le relais", rappelle le Genevois de 22 ans, qui avait terminé à la pire des places au Foro Italico sur 100 et sur 200 m dos ainsi qu'avec le relais 4x200 m libre. "Mais j'en ai fait une force. J'ai ça dans ma tête à chaque série difficile: je sais que je ne veux plus jamais vivre une 4e place", tonne-t-il. "Il avait fallu en discuter", glisse pour sa part son coach Clément Bailly. "Mais c'est très vite devenu avant tout une source de motivation", confirme-t-il. "Faire trois fois 4e, ça n'est clairement pas cool. Mais c'est là-dessus que l'on construit maintenant ses succès futurs. Roman a toujours eu d'immenses ressources. Mais il sait encore mieux qu'avant pourquoi il se lève tous les matins", souligne-t-il. Douche froide Le technicien français a pris Roman Mityukov sous son aile en 2019, alors que ce dernier avait à peine 19 ans. Le duo a connu rapidement le succès, le Genevois se parant de bronze sur 200 m dos lors des Championnats d'Europe de 2020 en grand bassin. Une première finale mondiale dans sa discipline fétiche fin juin 2022 à Budapest (7e place) avait encore aiguisé son appétit. Ce fut d'autant plus la douche froide six semaines plus tard à Rome où le podium s'est refusé à lui malgré une avalanche de records de Suisse. "Je me suis demandé si mes chronos allaient atténuer ma déception. Mais avec du recul, je pense que j'aurais préféré obtenir une médaille sans avoir battu le moindre record de Suisse dans ces joutes", souffle Roman Mityukov, qui s'est longuement confié à Keystone-ATS en marge des championnats de Suisse aux Vernets. Une spécialisation nécessaire Une certaine spécialisation sur le 200 m dos s'est naturellement imposée. "C'est là où j'ai le plus de chances de briller. Déjà cette saison, toute la préparation est axée sur cette course", explique-t-il. "Une spécialisation est nécessaire pour le challenge que constituent les JO 2024", ajoute Clément Bailly. "Cette saison, je l'invite encore à faire d'autres courses. Et le compétiteur qu'il est voudra tout faire pour transformer l'essai dès cette année", glisse le Français. "Le reste est mis de côté, mais entre guillemets seulement", lâche quant à lui Roman Mityukov. "Même en compétition je dispute d'autres épreuves, car ça m'aide aussi à déconnecter", souligne le Genevois. Recordman de Suisse du 100 m libre, Roman Miytukov rêve ainsi aussi de briller avec l'ambitieux relais 4x200 m. La 6e place obtenue aux JO de Tokyo 2021 avec Noè Ponti, Antonio Djakovic et Nils Liess leur autorise tous les espoirs. Mais c'est bien sur 200 m dos que Roman Mityukov espère avant tout s'illustrer. Pas de limite dans le temps Dès les championnats du monde prévus fin juillet à Fukuoka? "Une médaille mondiale, cela reste un de mes objectifs, mais pas nécessairement pour cette saison déjà", tempère Roman Mityukov. "Je ne me fixe pas de limite dans le temps, je veux juste tout entreprendre pour y parvenir", lâche-t-il. Ces championnats du monde constituent d'ailleurs le seul objectif de sa saison. "On avait pris l'habitude d'avoir deux grands championnats par an (Européens et JO en 2021, Mondiaux et Européens en 2022). D'un côté, c'est positif de pouvoir mettre le focus sur un seul événement", se réjouit le Genevois. "Mais de l'autre, j'aime avoir plusieurs possibilités de me frotter à l'élite mondiale." Si le nageur ni son coach n'aime verbaliser les objectifs, ceux-ci n'en demeurent pas moins élevés. "L'ambition de Roman n'a fait que grandir depuis que je le connais. Il est de plus en plus mature, notamment en dehors du sport, et ose de plus en plus s'affirmer", note néanmoins Clément Bailly. "Joker" Si les Mondiaux de Fukuoka constituent le grand objectif de cette saison estivale, les regards sont néanmoins déjà tournés vers Paris, qui accueillera les Jeux olympiques l'an prochain. A 24 ans, Roman Mityukov sera-t-il alors déjà mûr pour cueillir une médaille olympique? "Joker", répond Clément Bailly le sourire en coin. "Je lui répète simplement qu'il ne doit jamais se mettre de limite, qu'il ne doit surtout pas s'empêcher de rêver", souligne le coach du Genève Natation 1885. "Le jour où la grosse perf devra sortir, elle viendra", conclut-il.

Zurich Lions: fin de saison pour Denis Hollestein Hollenstein au duel avec Egli dimanche avant de se blesser Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Les Zurich Lions seront privés de Denis Hollenstein (33 ans) jusqu'au terme de la saison. L'ailier s'est gravement blessé à un pied dimanche contre Davos en quart de finale des play-off. Lors de ce troisième match de la série, remporté 3-2 par les Lions, Hollestein a été malencontreusement touché par le patin du défenseur davosien Dominik Egli. Il souffre d'une double déchirure du tendon, dont il a déjà été opéré. Cette blessure constitue un coup dur pour les Zurichois, qui mènent 2-1 dans leur série face aux Grisons.

National League: Gerry Fleming dirigera Kloten Jeff Tomlinson assumera d'autres fonctions � Kloten Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le Canadien Gerry Fleming (55 ans) a été nommé entraîneur de Kloten. Il a signé un contrat de deux ans. Lors de la saison écoulée, le technicien dirigeait les Frankfurter Löwen en DEL. Fleming succède à Jeff Tomlinson (52 ans), qui se retire pour des raisons de santé. Le Canado-Allemand restera cependant à Kloten dans de nouvelles fonctions encore à définir. Le club de la banlieue zurichoise a par ailleurs annoncé la prolongation pour une saison du contrat de l'international autrichien Patrick Obrist (30 ans). Celui-ci évolue avec Kloten depuis la saison 2015/16.

Deux joueurs sont forfait, trois autres appelés C�dric Itten: ses trois buts dimanche ont convaincu Murat Yakin Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le cadre de l'équipe de Suisse subit des modifications. Blessés, Andi Zeqiri et Jordan Lotomba sont forfait pour le rassemblement. Cédric Itten, Michael Lang et Christian Fassnacht ont été convoqués. Murat Yakin a fait un choix fort en attaque pour remplacer Zeqiri. Il a préféré miser sur Itten, désormais le meilleur buteur de Super League après son triplé dominical contre Bâle. L'attaquant des Young Boys semble ainsi être passé devant Haris Seferovic (Celta Vigo) dans la hiérarchie. Lang (Bâle) et Fassnacht (YB) ont aussi été appelés par le sélectionneur. Pour Zeqiri (Bâle) et Lotomba (Nice), il s'agit de se soigner et d'espérer retrouver l'équipe nationale à la prochaine occasion. La Suisse entamera ces prochains jours sa campagne de qualification pour l'Euro 2024. Elle jouera samedi en Biélorussie avant de recevoir Israël mardi prochain.

GP d'Arabie saoudite: Alonso finalement sur le podium Fernando Alonso: deux podiums en deux courses Image: KEYSTONE/EPA/STR Les heures qui ont suivi l'arrivée du GP d'Arabie saoudite ont été confuses. Pénalisé et rétrogradé au quatrième rang de la course, Fernando Alonso a finalement récupéré sa place sur le podium. La FIA a fait machine arrière plus de trois heures après la fin du Grand Prix marqué par le doublé des Red Bull, Sergio Pérez l'emportant devant Max Verstappen. Alonso (Aston Martin-Mercedes) avait rapidement été pénalisé de cinq secondes pour un mauvais positionnement sur la grille de départ. Le vétéran espagnol (41 ans) avait ensuite profité de l'intervention de la voiture de sécurité pour rentrer aux stands et effectuer cette pénalité. Un cric avait alors touché sa voiture, provoquant une nouvelle sanction de dix secondes officialisée après la cérémonie protocolaire. Appel couronné de succès Aston Martin a fait appel de cette sanction et a finalement eu gain de cause en prouvant que plusieurs écuries n'avaient pas été pénalisées dans des cas similaires par le passé. Cela a obligé la FIA à revoir sa décision. Ce retournement de situation a donc permis à Alonso de décrocher le 100e podium de sa carrière en F1, le deuxième en deux courses cette saison après sa troisième place à Bahreïn il y a deux semaines. Il totalise 30 points au classement des pilotes, à respectivement 13 et 14 longueurs de Pérez et Verstappen. Bonne nouvelle "Finalement je suis content du résultat ce soir et de notre deuxième podium. On a montré qu'on pouvait être la deuxième équipe la plus rapide et on a maintenu un bon rythme durant toute la course. J'ai commis une erreur sur la grille, mais on a tout donné pour rattraper le temps perdu. On ne savait pas trop où on se situerait avant le week-end donc c'est une bonne nouvelle en vue des prochaines courses", a-t-il dit.

30 buts pour Nico Hischier Nico Hischier (� gauche) c�l�bre son 30e but de la saison avec Jonas Siegenthaler. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Après trois défaites de rang, New Jersey a relevé la tête. Les Devils se sont imposés 5-2 à Tampa après avoir pourtant été menés 2-0 à la 27e minute. Cette 45e victoire de New Jersey porte la griffe des joueurs suisses. Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont été chacun crédités d'un assist alors que Nico Hischier a inscrit son 30e but de la saison pour le 3-2 après avoir délivré une 36e passe décisive à Jesper Bratt, lequel devait signer un triplé, pour le premier but de Devils. C'est la première fois que Jonas Hischier atteint le seuil des 30 buts en saison régulière. Le capitaine des Devils n'accuse plus que deux points de retard sur Kevin Fiala pour le titre honorifique de meilleur compteur suisse de la Ligue. Le dimanche fut plus sombre pour Nino Niederreiter et Winnipeg, battus 3-0 à St. Louis. Quant à Nashville, il a été fessé par les Rangers à New York dans une rencontre que Roman Josi n'a pas jouée. Blessé samedi contre Winnipeg, le Bernois est sur le flanc. La durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée.

Un drôle de dimanche pour Clint Capela et Atlanta Dr�le de dimanche pour Clint Capela (au centre) qui d�fend sur Blake Wesley . Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Atlanta et Clint Capela ont vécu un drôle de dimanche à San Antonio. Les Hawks se sont inclinés 126-118 devant les Spurs après avoir pourtant compté un avantage de 24 points dans le troisième quarter. Un panier de Clint Capela après 31'' de jeu dans cette troisième période a, effet, permis à Atlanta de mener 85-61. Mais les Hawks ont été incapables de conserver ce confortable matelas face à une équipe qui a pourtant concédé 52 défaites cette saison, dont la dernière vendredi face à Memphis après avoir galvaudé une avance de...29 points. Cette remontada face à des Hawks qui accusent ces dernières semaines une étonnante fragilité est la deuxième la plus belle réussie par les Spurs sous la mandature de Gregg Popovich qui dirige l'équipe pour une 27e saison. Clint Capela a signé un double double avec ses 15 points et ses 12 rebonds. Le Genevois a accusé un différentiel de -6 dans une équipe promise comme l'an dernier aux play-in.

Carlos Alcaraz récupère sa couronne Carlos Alcaraz peut savourer sa victoire: il est � nouveau le no 1 mondial. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Carlos Alcaraz a récupéré sa couronne. A la faveur de son titre à Indian Wells, l'Espagnol a ravi la place de no 1 mondial à Novak Djokovic. Dans le désert californien, le Champion de l'US Open s'est imposé 6-3 6-2 devant Daniil Medvedev (ATP 6) qui restait pourtant sur une magnifique série de dix-neuf victoires de rang. Excellant dans tous les domaines, au service (76% de réussite en première balle), dans les échanges (19 coups gagnants à 4) ou à la volée (10/13 gagnantes), il a réussi une démonstration de force. Et ce n'est pas le vent, soufflant assez fort pourtant, qui allait freiner la tornade espagnole... Rarement a-t-on vu Medvedev, qui le précéda au palmarès de l'US Open en 2021, mais aussi sur le trône mondial l'an passé, aussi impuissant sur un court. Carlos Alcaraz a délivré au Russe une véritable leçon de tennis. On pensait toutefois Daniil Medvedev intouchable après sa passe de trois à Rotterdam, Doha et Dubai. La revanche de Rybakina La finale du simple dames est revenue à Elena Rybakina (WTA 10) qui avait éliminé la no 1 mondiale Iga Swiatek vendredi. Championne de Wimbledon, la Kazakhe a pris une belle revanche sur la Bélarusse qui l'avait battue lors de la finale de l'Open d'Australie. Elle a gagné 7-6 (13/11) 6-4 pour enlever le premier tournoi WTA 1000 de sa carrière. Tout s'est joué dans le jeu décisif de la première manche. Aryna Sabalenka a galvaudé deux balles de set. A nouveau trahie par son service avec ses dix doubles fautes, dont trois dans ce tie-break crucial, la no 2 mondiale a concédé sa deuxième défaite de l'année. Lors de cette finale, elle a été rattrapée par ses vieux démons.

12 points d'avance désormais pour le FC Barcelone La joie des Catalans apr�s le but de Franck Kessie. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone a pris une option sans doute décisive sur la conquête de la Liga. Au Camp Nou, les Catalans ont battu le Real Madrid grâce à une réussite de Frank Kessie à la... 91e minute. Le transfuge du Milan AC a marqué sur un service en or d'Alejandro Baldé pour donner à ses couleurs 12 points d'avance en tête du classement. Cette défaite amère ôte, ainsi, toute chance au Real Madrid de conserver son titre. Il ne s''en est fallu d'un rien pour que le Real se relance pleinement. A la 81e minute, un but d'Asensio a été, en effet, annulé par la VAR pour un hors-jeu de quelques centimètres.

Les Rapperswil-Jona Lakers reprennent espoir Le Zurichoi Sven Andrighetto f�te son but du 2-1 contre Davos. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Les Rapperswil-Jona Lakers ont repris espoir après leur succès 4-1 contre Zoug lors du 3e match des quarts de finale des play-off de National League. Les Zurich Lions mènent, eux, 2-1 contre Davos. Les Saint-Gallois ne sont plus menés que 2-1 dans une série où les mauvais coups commencent à pleuvoir. La partie n'était vieille que de 18 secondes que trois joueurs se sont retrouvés sur le banc des pénalités. Les Zougois ont ouvert le score à 5 contre 4 dans la continuité de ces sanctions par Dario Simion (2e). Les Lakers ont su réagir cette fois-ci et ont surtout su comment battre Leonardo Genoni. Jeremy Wick a d'abord brûlé la politesse à Gregory Hofmann et Jan Kovar pour égaliser (18e). Puis le futur défenseur lausannois Christian Djoos s'est un peu oublié en infligeant un coup de canne entre les jambes à Dominic Lammer (27e). C'était direction les vestiaires pour le Suédois, pilier de la défense zougoise. Les Saint-Gallois ont pu prendre l'avantage suite à cette séquence. Yannick-Lenart Albrecht a réussi à dévier le palet on ne sait trop comment après un poteau de Maxim Noreau (28e). En troisième période, Sandro Forrer et Pontus Aberg ont validé le succès de Rapperswil-Jona. Un deuxième tiers de feu Les Zurich Lions ont repris la main contre Davos après leur succès étriqué 3-2. Les joueurs de Marc Crawford ont d'abord été surpris par un but de Marc Wieser juste avant la première sirène. Mais la réponse zurichoise au cours de la période intermédiaire fut cinglante avec une réussite d'Alexandre Texier (30e). Le Français a réussi à tromper le portier Sandro Aeschlimann de derrière sa cage. Puis Sven Andrighetto (35e) et Dean Kukan en supériorité numérique 48 secondes plus tard ont donné un avantage suffisant aux Zurichois. Les quatrièmes matches de ces deux séries auront lieu mercredi.