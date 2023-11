L'Australie en finale +++ JO 2030: le parlement du sport suisse dit oui

L'Australie se qualifie pour la finale de la Coupe Davis L'Australien Alexei Popyrin peut laisser éclater sa joie: il a offert le premier point à l'Australie. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez L'Australie s'est qualifiée pour la finale de la Coupe Davis aux dépens de la Finlande, après le 2e point apporté par Alex De Minaur (12e mondial), vainqueur 6-4 6-3 d'Emil Ruusuvuori (69e) à Malaga. Dimanche, elle affrontera la Serbie de Novak Djokovic ou l'Italie de Jannik Sinner. En habitués, les Australiens vont disputer la 49e finale de leur histoire dans cette épreuve qu'ils ont remportée 28 fois, soit quatre sacres de moins que les Etats-Unis. L'an passé, déjà en Andalousie, ils avaient chuté sur la dernière marche face au Canada. "Ce n'est pas trop mal d'atteindre une autre finale. Pour nous, cette coupe est une priorité, nous faisons tout notre possible pour représenter l'Australie, avec fierté et passion", a commenté De Minaur. Après avoir frôlé l'élimination au tour précédent face à la République tchèque (2-1), l'Australie s'est montrée plus autoritaire face à la Finlande, qui avait éliminé en quart de finale les Canadiens, tenants du titre. Le point décisif a été apporté dès le second simple par Alex De Minaur (12e mondial), qui a fait respecter la logique du classement ATP, en s'imposant 6-4 6-3 aux dépens d'Emil Ruusuvuori (69e). Ce dernier est pourtant mieux entré dans la partie en breakant d'entrée. Un avantage de courte durée, car l'Australien, haussant son niveau et le rythme, a enchaîné cinq jeux d'affilée. Ruusuvuori est parvenu à reprendre une fois le service adverse, mais sans pouvoir éviter la perte du premier set. Djokovic ou Sinner ? Lors de la seconde manche, De Minaur a encore pris les devants en breakant au 3e jeu, sans jamais ensuite être inquiété sur son engagement. Il en a même fini avec un double-break sur sa première balle de match, en 1h35. Plus tôt dans l'après-midi, Alexei Popyrin (40e mondial) avait à peine plus bataillé pour vaincre 7-6 (7/5) 6-3 Otto Virtanen (171e). Ce dernier pouvait s'en vouloir d'avoir manqué de convertir sa seule balle de break, qui était de surcroit une balle de set sur service adverse, à 6-5. Sur quoi, embarqué dans un jeu décisif, il n'a pas pu empêcher Popyrin de saisir à son tour l'occasion d'empocher la première manche. Au second set, Popyrin a fait le break à 3-2, en réussissant dans ce jeu deux superbes points d'affilée, sortant ce match d'une certaine monotonie, et s'est imposé en 1h30 min. L'Australie, dont le dernier titre dans la compétition remonte à 2003, aura fort à faire en finale, car le rival qui se dressera sur sa route sera d'un autre calibre, que ce soit la Serbie du no 1 mondial Novak Djokovic où l'Italie du N.4 mondial Jannik Sinner. Les deux joueurs en grande forme de cette fin de saison vont se retrouver une troisième fois en l'espace de dix jours: aux Masters ATP à Turin, le Serbe avait facilement dominé l'Italien en finale (6-3 6-3), après que ce dernier l'avait battu en match de groupe 7-5 6-7 (5/7) 7-6 (7/2). Djokovic rêve d'offrir à son pays une deuxième sacre après celui glané en 2010 contre la France. Les Azzurri aussi convoitent un deuxième titre, après une attente longue de 47 ans.

Lehmann: "Le sport suisse a dit: nous les voulons !" Le président de Swiss-Ski Urs Lehmann est la cheville ouvrière du projet suisse JO 2030. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Cheville ouvrière du projet olympique, Urs Lehmann, le président Swiss-Ski arborait un grand sourire après la votation favorable à l'unanimité à une candidature suisse pour les JO d'hiver 2030. L'ancien champion du monde de descente s'avance sans être masqué: "Le sport suisse l'a dit: "Oui, nous les voulons!" en parlant des JO 2030. Le vote a été gagné à l'unanimité, mais Lehmann était plus circonspect avant que les délégués n'expriment leurs voix: "Nous ne savions pas exactement quel serait le comportement des fédérations des sports d'été", reconnaît-il. Le changement d'opinion dans le grand public tient au nouveau modèle instauré par le CIO pour les Jeux d'hiver. Un modèle avec moins de gigantisme et beaucoup plus de durabilité. Lehmann a expliqué que lui-même ne croyait guère il y a dix mois que le thème des Jeux d'hiver reviendrait sur le tapis en Suisse. Puis une délégation suisse a rencontré le CIO en mars - "et je fus tout de suite inspiré." Le projet olympique suisse a fait un grand pas en avant devant le Parlement du sport. Mais le chemin reste long et pénible. Urs Lehmann: "Nous le savons: il y a trois candidats. Maintenant, c'est au CIO de dire, s'il nous veut parmi les prétendants. Tout n'est pas entre nos mains." Dès la semaine prochaine, le CIO va décider quels candidats seront présents dans la phase suivante. L'attribution des Jeux d'hiver 2030 sera effectuée en été 2024 soit dans seulement huit mois.

Un "oui" franc pour des Jeux olympiques d'hiver en Suisse Les anneaux olympiques devant le siège du CIO à Lausanne. Image: Keystone/LAURENT GILLIERON La 27e assemblée du Parlement du sport suisse a décidé à Ittigen sur proposition du Comité exécutif de Swiss Olympic, de pousser plus loin le projet pour des Jeux olympiques d'hiver 2030 en Suisse. Ce n'est même pas une surprise si la proposition a été soutenue à l'unanimité, le Parlement du sport est habitué à suivre les recommandations de Swiss Olympic. Il y a encore une année - à l'occasion de la dernière assemblée du Parlement du sport - les plans pour une prochaine candidature suisse pour les JO paraissaient relever de l'utopie. Le changement radical de direction est survenu lorsque le CIO a planifié un nouveau modèle pour les Jeux d'hiver du futur. La Suède s'est aussi avancée comme candidate suite à ces nouvelles conditions cadres. Fort soutien populaire L'étude de la faisabilité des Jeux olympiques d'hiver dès 2030 en Suisse prévoit des Jeux décentralisés, sur des installations existantes, dans les quatre régions linguistiques et à majorité financés par le privé. Selon Swiss Olympic, deux tiers des Suisses approuvent les nouveaux plans olympiques. Urs Lehmann, le président de la Fédération de ski et co-président de la candidature olympique suisse, regarde en arrière sur les huit derniers mois. A la fin mars, le CIO avait "inspiré" une délégation suisse avec son nouveau modèle pour les JO. Ce nouveau modèle devrait être celui qui change les déceptions des 75 dernières années (suite les Jeux d'hiver à St-Moritz en 1948) en nouvelle réception des cinq anneaux colorés des JO sur le sol helvétique. "95% des infrastructures pour les Jeux olympiques d'hiver sont déjà disponibles", poursuit Lehmann. Viola Amerd euphorique Avant la votation sur la candidature olympique, la Ministre des sports Viola Amherd est apparue euphorique devant le Parlement du sport. "Les Jeux d'hiver en Suisse seront un boost géant pour notre pays", explique la Conseillère fédérale dans son plaidoyer. Viola Amherd appuyait déjà les efforts, elle avait déjà soutenu l'étude de faisabilité. "Je suis persuadée que le concept suisse représente une chance d'aller vers une nouvelle voie avec des Jeux plus modestes dans des installations existantes et des infrastructures qui seront utilisées par la suite. La Suisse serait le premier "Host-Country" (réd: pays entier hôte) de l'Histoire. Des Jeux décentralisés sont parfaitement possible en Suisse. Nous sommes si petits." Et la suite ? Que va-t-il se passer après ce "oui" franc et massif du Parlement du sport ? La semaine prochaine ou au début décembre, le Comité international olympique (CIO) va décider si le projet suisse après son étude de faisabilité positive peut entrer dans la phase de dialogue. La Suède et la France sont également intéressées pour organiser les JO 2030. Les échanges avec les fédérations intéressées doivent avoir lieu au printemps. Les Jeux d'hivers 2030 et 2034 seront attribués ensemble l'été prochain. Pour les JO 2034, la ville américaine de Salt Lake City apparaît comme la grande favorite.

Kastriot Imeri gravement blessé Kastriot Imeri sera privé de ballon pendant de longs mois. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Young Boys doit composer avec trois nouveau blessés. Kastriot Imeri, Cedric Itten et Malik Emme sont sur la touche pour de longues périodes. Imeri est le plus touché des trois. Le Genevois s'est blessé au genou à l'entraînement. Il est gravement touché au ligament extérieur de son genou droit. L'international s'était déjà blessé au même endroit en septembre. Il avait alors été soigné sans opération. Il avait retrouvé dernièrement l'entraînement collectif. Malheureusement, son genou a tourné. Cette fois-ci, l'ancien Servettien sera opéré et son absence est évaluée autour des six mois. De son côté, Itten devra observer une pause de plusieurs semaines. L'attaquant de 26 ans souffre d'une blessure au pied droit depuis quelque temps. Le jeune Malik Deme s'est blessé musculairement à la cuisse droite lors d'un rassemblement de la sélection suisse M19. Il ne sera pas à disposition de l'équipe pendant six semaines.

Nadine Fähndrich éliminée en quarts Nadine Fähndrich a connu une élimination prématurée en sprint à Ruka Image: KEYSTONE/EPA PAP/GRZEGORZ MOMOT Le début de saison de Coupe du monde n'a pas souri à Nadine Fähndrich. Lors du sprint inaugural à Ruka en classique, la Lucernoise a été éliminée en quarts de finale. Il y a fort à parier que celle qui a remporté trois sprints dans sa carrière ambitionnait un autre départ. Engagée dans la première des cinq séries, la skieuse de 28 ans n'a pu faire mieux que 3e, à 0''44 de la Suédoise Jonna Sundling et surtout derrière la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad pour 0''27. Comme il fallait être dans les deux premières de chaque série pour passer, Nadine Fähndrich a dû prier pour être parmi les deux lucky losers repêchées au temps. Malheureusement, deux filles sont allées plus vite qu'elle. Seul Helvète en piste chez les messieurs lors de ces quarts de finale, Valerio Grond a lui aussi échoué à la troisième place de sa série.

Liberté conditionnelle accordée à Oscar Pistorius Oscar Pistorius sera libre dès le 5 janvier Image: KEYSTONE/AP POOL EPA L'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius a obtenu vendredi une libération conditionnelle effective. Ceci à compter du 5 janvier. Elle intervient dix ans après le meurtre de sa petite amie Reeva Steenkamp dans une affaire qui avait captivé la planète. Les conditions de cette libération doivent encore être précisées. Une commission ad hoc, composée de membres des services pénitentiaires et de simples civils, s'était rassemblée dans la matinée dans la prison proche de Pretoria où Pistorius, 37 ans, est encore détenu. Cette commission était chargée de déterminer si le condamné pour meurtre est "apte ou non à une réinsertion sociale". Pistorius "ne s'est pas réhabilité" en prison, a estimé June Steenkamp, la mère de la victime, dans une déclaration soumise à la commission. La famille ne s'est toutefois pas formellement opposée à la demande de libération anticipée. En mars, une première demande avait été rejetée. Les services pénitentiaires avaient estimé à la surprise générale que Pistorius, condamné à 13 ans et 5 mois de prison en appel, n'avait pas purgé la période de détention minimale requise. En Afrique du Sud, les prisonniers peuvent bénéficier d'une libération anticipée après la moitié de leur peine écoulée. Pistorius ayant été condamné en première instance, puis plusieurs fois en appel, il avait été calculé que, selon un décompte commençant à la date de sa dernière condamnation, il n'avait pas purgé le temps minimum. Mais la Cour constitutionnelle a contredit ce calcul, estimant le mois dernier que le décompte devait commencer à la date de son premier placement en détention. Procédure "éprouvante" Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, Oscar Pistorius a abattu sa compagne, la mannequin Reeva Steenkamp, 29 ans, tirant quatre fois à travers la porte de la salle de bain de sa chambre, dans sa maison ultra-sécurisée de Pretoria. Riche, célèbre, le sextuple champion paralympique est à l'époque auréolé de gloire. Il était entré dans la légende sportive un an plus tôt en s'alignant avec les valides aux 400 mètres des JO de Londres, une première pour un double amputé des jambes. "Blade Runner", comme il est surnommé en référence à ses prothèses de carbone, affirme avoir cru à la présence d'un intrus. Il écope de cinq ans de prison pour homicide involontaire à l'issue de son premier procès en 2014. Le parquet estime la justice trop clémente et réclame une requalification en meurtre. En 2017, la Cour suprême d'appel condamne finalement Pistorius à plus de 13 ans de réclusion. Lâché par ses sponsors, ruiné, l'idole déchue vend sa maison pour payer ses avocats. Dans le cadre de sa demande de liberté conditionnelle, Oscar Pistorius a rencontré l'an dernier les parents de Reeva Steenkamp. Une étape obligatoire visant, selon les autorités, à s'assurer que les détenus "reconnaissent le mal causé". "Je ne crois pas à son histoire", avait lâché June Steenkamp, alors présente. Le père de Reeva Steenkamp est décédé en septembre. Toute la procédure a été "très éprouvante sur un plan émotionnel", a souligné l'avocate de la famille, Tania Koen.

Les Suisses lutteront pour le bronze Les Suisses n'ont pas su prendre le meilleur face aux Ecossais à Aberdeen Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Les Suisses n'ont pas imité leurs illustres collègues féminines lors des championnats d'Europe à Aberdeen. Le CC Genève s'est incliné 7-4 en demi-finale contre l'Ecosse. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz n'ont pas réussi à dérégler la belle machine écossaise chez elle. Le skip Bruce Mouat et ses coéquipiers ont su faire la différence au 8e end. Avec l'avantage de la dernière pierre dans cette manche et déjà devant 3-2, les Ecossais ont réussi un coup de trois qui les a placés dans une situation plus qu'idéale. Lors de la quatrième journée du Round Robin de ces Européens, les Genevois avaient déjà été battus sur le score de 9-6. Ils se battront pour le bronze dès 20h dans un duel face au vainqueur de la partie entre l'Italie et la Suède.

L'équipe Jumbo-Visma s'appellera Visma-Lease a Bike en 2024 Jumbo-Visma s'appellera désormais Visma-Lease a Bike Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ Jumbo-Visma, qui domine le cyclisme avec des stars comme Jonas Vingegaard et Wout Van Aert, s'appellera Visma-Lease a Bike à partir du 1er janvier 2024. La formation néerlandaise l'a annoncé. Ce changement de nom fait suite au retrait du sponsor principal, la chaîne de supermarchés néerlandaise Jumbo, dont les nouveaux dirigeants ont modifié la stratégie marketing. Visma est présent depuis cinq ans déjà comme sponsor maillot. Lease a Bike, qui était déjà parraineur secondaire cette année, est une société belge filiale du groupe Pon qui propose aux entreprises la location de flottes de vélos à disposition de leurs salariés. La société opère notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche. Elle cherche à se développer dans d'autres pays européens et aux Etats-Unis. La Jumbo-Visma sort d'une saison 2023 hors normes lors de laquelle elle a remporté les trois grands tours (Giro avec le Slovène Primoz Roglic, Tour de France avec le Danois Jonas Vingegaard et Vuelta avec l'Américain Sepp Kuss). En Espagne, les "Frelons" ont même signé un triplé inédit, Kuss devançant Vingegaard et Roglic. L'équipe va perdre Roglic la saison prochaine - le Slovène s'est engagé avec la structure allemande Bora-Hansgrohe - mais compte toujours dans ses rangs le champion belge Wout Van Aert et le Français Christophe Laporte ainsi que la Néerlandaise Marianne Vos chez les femmes. Les doutes apparus sur l'avenir de son partenariat avec Jumbo avaient nourri cet automne des réflexions sur une éventuelle fusion de l'équipe avec la formation belge Soudal Quick-Step, autre place forte du cyclisme, mettant le peloton sous tension avant que cette solution ne soit finalement abandonnée.

Gertschen ne révolutionne rien, deux retours Reto Gertschen n'a pas souhaité faire de grands bouleversements en équipe de Suisse dames Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Pas de surprise dans la première sélection suisse du coach intérimaire Reto Gertschen avant les deux derniers matchs de la Ligue des Nations dames. 21 joueuses sont de retour. La sélection de 23 joueuses pour le match de vendredi prochain à Lucerne contre la Suède et le match du mardi 5 décembre à Parme contre l'Italie comprend 21 joueuses qui étaient déjà présentes lors du dernier rassemblement en octobre avec l'Allemande Inka Grings. En l'absence de l'attaquante Svenja Fölmli, blessée à la suite d'une rupture des ligaments croisés, deux jeunes défenseuses, Ella Touon et Laura Felber, font leur retour au sein de l'équipe. Alors que Felber, 22 ans, faisait partie de la sélection pour la Coupe du monde cet été, Touon, d'un an son aînée, a été convoquée pour la dernière fois en avril lors des deux premières semaines de préparation à la Coupe du monde. Faire quatre points Pour les Suissesses, la situation dans cette Ligue des Nations est difficile après le changement de coach. Elles ont perdu leurs quatre premiers matches. Lors de la dernière rencontre contre l'Espagne, championne du monde en titre, elles ont été dominées 7-1. Pour éviter la relégation en ligue B, la sélection doit obtenir au moins un match nul contre la Suède et terminer par une victoire face à l'Italie.

Mercedes continuera de motoriser McLaren jusqu'en 2030 McLaren et Mercedes vont poursuivre leur collaboration Image: KEYSTONE/AP/Nick Didlick Mercedes, huit fois champion du monde chez les constructeurs en F1, va continuer de fournir des moteurs à McLaren. Ceci jusqu'en 2030, ont annoncé les deux équipes. McLaren, motorisée par le constructeur allemand depuis 2021, "bénéficiera de la motorisation Mercedes-AMG de 2026 à 2030, devenant ainsi le premier client de la marque dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les unités de puissance à compter de 2026", ont indiqué les écuries dans un communiqué conjoint. A cette date, les moteurs, déjà hybrides depuis 2014, verront une augmentation de l'énergie électrique et utiliseront des carburants 100% durables. McLaren et Mercedes ont été liés entre 1995 et 2014, avant que l'écurie ne reprenne une collaboration infructueuse avec Honda entre 2015 et 2017, puis avec Renault à partir de 2018 pour un contrat de trois ans. Un passé glorieux Pendant sa première période Mercedes, l'équipe basée à Woking (Angleterre) a remporté le titre constructeurs en 1998 et les titres pilotes en 1998 et 1999 avec le Finlandais Mika Häkkinen et en 2008 avec le Britannique Lewis Hamilton. Elle n'a plus été sacrée depuis et n'a remporté qu'une seule course depuis 2012, avec la victoire en 2021 de l'Australien Daniel Ricciardo au Grand Prix d'Italie. Outre McLaren, Mercedes fournit aussi en moteur Williams et Aston Martin, qui a déjà annoncé qu'elle sera motorisée par Honda à partir de 2026, date à laquelle Ford et Audi rejoindront la grille - le premier motorisera Red Bull, le second s'alliera à Sauber (actuel Alfa Romeo). Au total, six motoristes sont annoncés sur la grille à cette date.

Nouveau succès de Mathilde Gremaud Mathilde Gremaud, ici à Bakuriani, a remporté une nouvelle victoire en Coupe du monde de slopestyle Image: KEYSTONE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Deuxième victoire pour Mathilde Gremaud. La Fribourgeoise s'est imposée pour la 2e fois après une annulation lors de l'ouverture de la Coupe du monde de ski freestyle à Stubai. Comme ce fut le cas à Coire lors du Big Air, seuls les résultats des qualifications ont été pris en compte lors de la compétition de slopestyle. La Fribourgeoise, championne olympique 2022 et championne du monde 2023 en slopestyle, a remporté en Autriche sa troisième victoire en Coupe du monde dans cette discipline. Elle en compte six autres en Big Air. L'athlète de 23 ans est ainsi récompensée d'avoir été déjà prête dès les qualifications. Les organisateurs ont décidé d'annuler les finales en raison des prévisions météorologiques défavorables pour le week-end. L'équipe de Suisse a encore fait deux top 5 grâce à Andri Ragettli (4e) et Giulia Tanno (5e).

Accident de voiture pour Balotelli L'ancien attaquant du FC Sion Mario Balotelli a eu un accident de voiture près de Brescia Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Mario Balotelli a été victime d'un accident de voiture jeudi soir à Brescia. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit l'Italien de 33 ans se tenir à côté de sa voiture démolie. Il a été pris en charge par les secours parce qu'il avait du mal à marcher. Selon les médias italiens, Balotelli aurait refusé de se soumettre à un alcootest après son auto-accident. Il a dû rendre son permis de conduire. Balotelli a quitté fin septembre le FC Sion, où il n'était plus désiré. Le club turc d'Adana Demirspor a repris l'ancienne superstar. Pendant la pause internationale, Balotelli s'est donc apparemment rendu dans son pays d'origine.

Djokovic explique sa prise de bec avec des fans britanniques Novak Djokovic n'a pas apprécié le comportement de certains fans anglais à Malaga Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Novak Djokovic a déclaré que son altercation avec des fans anglais était due à leur "manque de respect". Ceci après la victoire de la Serbie sur la Grande-Bretagne en quart de la Coupe Davis jeudi. Le no 1 mondial a qualifié la Serbie pour les demi-finales de la Coupe Davis face à l'Italie, en battant facilement Cameron Norrie (18e) 6-4 6-4 lors du deuxième simple face à la Grande-Bretagne, mais il a ensuite demandé à un groupe de supporters britanniques "d'apprendre à se comporter". Djokovic a perdu patience lorsque certains fans ont tenté de couvrir son discours de victoire avec des tambours, ce à quoi la superstar s'est dite obligée de répondre. "Tout au long du match, il y a eu un manque de respect, mais c'est quelque chose auquel je dois m'attendre en Coupe Davis", a réagi le joueur de 36 ans devant la presse. Il est selon lui "normal que les supporters dépassent parfois les bornes. Dans le feu de l'action, il arrive que l'on réagisse aussi et que l'on montre que l'on ne tolère pas ce genre de comportement." "Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je vais répondre à cela", a-t-il fait savoir. Fans dérangeants Pendant le match, Djokovic, auréolé de 24 tournois du Grand Chelem, s'est montré agacé par ces mêmes fans qui le dérangeaient et a porté sa main à son oreille après avoir gagné un point dans le deuxième set. Son sang n'a fait qu'un tour lorsqu'ensuite ils ne l'ont pas laissé s'exprimer librement à l'issue de sa victoire. "J'essayais de parler et ils ont délibérément commencé à jouer du tambour pour m'en empêcher, a-t-il expliqué. Ils ont essayé de me déranger pendant tout le match, alors nous avons eu une petite discussion à la fin." La victoire de Djokovic le place sur la trajectoire d'un duel contre l'Italien Jannik Sinner, qu'il a battu dimanche lors des Masters ATP pour remporter son septième titre de la saison.

Championnats d'Europe: finale dames entre la Suisse et l'Italie Silvana Tirinzoni visera samedi un premier titre européen Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY Les Suissesses du CC Aarau disputeront la finale des championnats d'Europe samedi dès 10h00 contre l'Italie à Aberdeen. Elles ont obtenu leur billet en battant la Norvège 8-3 en demi-finale. Invaincues lors du Round Robin dans la cité portuaire écossaise, la skip Silvana Tirinzoni et ses coéquipières Carole Howald, Selina Witschonke et Alina Pätz ont continué sur leur belle lancée. Elles ont pris l'avantage 2-0 dès le 2e end et ont ensuite bien maîtrisé la situation même si leurs adversaires n'ont rien lâché. Un coup de deux au 8e end puis un autre au 9e ont fini de briser la résistance des Norvégiennes, qui ont jeté l'éponge. L'équipe argovienne, qui a gagné les quatre dernières éditions des Mondiaux, semble avoir toutes les cartes en main pour décrocher un premier sacre européen. En finale, la Suisse retrouvera l'Italie de Stefania Constantini, contre qui elle s'était imposée 7-2 jeudi matin dans le dernier match du Round Robin. Les Transalpines ont quant à elles largement dominé la Suède dans la deuxième demi-finale, remportée 11-2. Les Suédoises ont abandonné au terme du 8e end.