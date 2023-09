L'Australie est mal barrée ++ Les ZSC Lions en plantent cinq

Le PSG impose la loi du plus fort à l'OM Gon�alo Ramos a sign� un doubl� face � l'Olympique de Marseille. Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Le 106e Classico entre le PSG et l'Olympique de Marseille a tourné à l'avantage du champion de France en titre, sous les yeux de l'Emir du Quatar (4-0). La formation de Luis Enrique a fait la différence avant la pause. Achraf Hakimi (8e) et Randal Kolo Muani (37e) ont fait trembler les filets de Marseillais ayant choisi de jouer très bas dans le terrain. Malgré une stratégie plutôt défensive, les Olympiens ont tiré sur la barre par Vitinha (22e). Insuffisant pour s'incliner pour la 14e fois sur les seize derniers duels entre Parisiens et Marseillais. Touché à la cheville, Kilian M'Bappé est sorti sur blessure dès la 32e minute. Son remplaçant Gonçalo Ramos a inscrit les troisième et quatrième buts parisiens (47e et 89e).

L'Australie ne devrait pas voir les quarts de finale, sauf miracle Les Gallois ont d�croch� leur ticket pour les quarts de finale du Mondial, Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Une semaine après sa défaite historique contre les Fidji - la première depuis 79 ans-, l'Australie n'est plus maîtresse de son destin après son revers concédé, dimanche à Lyon, contre le Pays de Galles (40-6). En réalité, il faudrait un miracle pour que les Wallabies évitent une élimination dès le stade des poules. On voit cependant mal les Fidjiens s'incliner contre la Géorgie et le Portugal. Les doubles champions du monde 1991 et 1999 se sont cassés les dents sur une défense galloise intransigeante, incapables de signer le moindre essai. Entre pénalités, transformation et drop, Gareth Anscombe, entré à la 12e minute pour Dan Biggar, a accumulé 21 points. Les trois essais gallois du match ont été signés par Gareth Davies (3e), Nick Tompkins (47e) et Jac Morgan (78e). Plus tôt dans la journée, dans le groupe B, l'Ecosse s'est relancée après sa défaite contre l'Afrique du Sud en obtenant un précieux succès sur les Tonga (45-17).

Les ZSC Lions en marque cinq à Lugano D�s le d�but du deuxi�me tiers, les ZSC Lions ont pris un ascendant d�finitif sur le HC Lugano. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Pris à froid sur un tir chirurgical de Mark Arcobello dès la 3e minute, les ZSC Lions ont tout de même obtenu leur quatrième victoire de la saison en cinq parties, à Lugano (5-2). Si les Tessinois sont restés muets à 5 contre 4 au premier tiers, les joueurs du "Z" ont obtenu l'égalisation sur leur premier jeu de puissance, par le jeune et prometteur attaquant Vincenz Rohrer (14e), Equilibrée durant le tiers initial, la partie a ensuite tourné à l'avantage de visiteurs, capable d'imposer leur rythme. Les buts de Denis Malgin (35e), Chris Baltisperger (43e) et de Jesper Frödén (48e) ne furent que le juste reflet de la tournure des débats. En fin de partie, Calvin Thürkauf (55e) et Jesper Frödén (57e) ont donné une allure définitive au score. Pour cette partie, l'entraîneur zurichois Marc Crawford avait fait le choix de titulariser le gardien Robin Zumbühl en lien et place de Simon Hrubec, remplaçant pour la première fois de la saison. Un pari gagnant.

Super League: le champion nouveau leader Nsame ouvre le score Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les Young Boys se sont installés en tête de la Super League au terme de la 7e journée. Les Bernois ont dominé Lugano 4-1 dimanche. Ils sont à égalité de points avec Lucerne, qui a battu Servette 2-0. YB compte toutefois un match de retard par rapport au club de Suisse centrale. Face aux Tessinois, les tenants du titre ont fait la décision en première mi-temps avec des réussites de Nsame (19e/37e) et Monteiro (32e). L'addition a encore été salée par Lustenberger (57e) sur une superbe frappe lointaine. Cimignani a sauvé l'honneur pour les bianconeri (80e). Servette glisse dans la crise Vice-champion en titre, Servette glisse doucement dans la crise. Le revers concédé à Lucerne laisse les Genevois du mauvais côté de la barre, avec un seul succès en sept matches de championnat. Un autogoal de Bolla (7e) et un but en contre de Max Meyer (18e) ont permis aux Lucernois de prendre rapidement l'avantage. Servette a souvent dominé (28 tirs à 8, dont 8 cadrés contre 2...) et bénéficié de nombreuses occasions nettes, mais a terriblement manqué d'efficacité et de réussite dans les moments décisifs. Le gardien Loretz a aussi joué un match digne d'éloges dans la cage lucernoise. L'entraîneur grenat René Weiler va devoir rapidement corriger le tir.

Premier League: Liverpool en dauphin de Manchester City Encore un but et une victoire pour Salah et Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Liverpool reste dans le sillage de Manchester City en Premier League. Lors de la 6e journée, les Reds ont battu West Ham 3-1 et sont à deux longueurs des tenants du titre. Les hommes de Jürgen Klopp ont enchaîné avec un cinquième succès consécutif en championnat. Il a été obtenu grâce à des réussites de Salah (16e/penalty), Nunez (60e) et Jota (85e). Les Hammers avaient égalisé grâce à Bowen (42e). L'autre affiche du jour, le toujours très disputé derby du nord de Londres, s'est conclu sur un nul 2-2 entre Arsenal et Tottenham. Les Gunners ont mené à deux reprises après un autogoal de Romero (26e) et un penalty de Saka (54e), mais Son est chaque fois parvenu à égaliser (42e/55e). Les deux clubs se retrouvent à quatre points de la tête. Brighton, qui a battu Bournemouth 3-1, en a profité pour se hisser sur la troisième marche du podium. Les Seagulls comptent trois points de moins que Manchester City.

Le bronze pour Martin Dougoud en kayak cross Martin Dougoud (ici lors des Mondiaux 2022) s'est par� de bronze en kayak cross lors des championnats du monde 2023 Image: KEYSTONE/DPA/ANGELIKA WARMUTH Martin Dougoud a brillé dans les Mondiaux de Lee Valley. Le Genevois s'est paré de bronze en kayak cross dimanche pour décrocher sa première médaille mondiale, 24 heures après s'être classé 4e en slalom. La lutte pour une place aux JO de Paris 2024 s'annonce sévère au sein de l'équipe de Suisse dans une discipline autrefois appelée "slalom extrême" qui fêtera sa première olympique l'an prochain. Mais Martin Dougoud a marqué les esprits dimanche près de Londres. Le Genevois de 32 ans, 5e des qualifications, n'a été battu que par le Britannique Joseph Clark et le Français Boris Neveu en finale. Deuxième meilleur Helvète, Dimitri Marx s'est classé 7e, alors que le champion d'Europe 2022 Jan Rohrer a échoué dès les séries (25e). Jamais mieux classé que 15e - en 2017 - dans des Mondiaux jusque-là, Martin Dougoud tient la forme de sa vie. Il s'est paré d'argent en slalom lors des Jeux européens en juillet dernier, et a décroché son ticket pour Paris 2024 en slalom en terminant 4e samedi. Les places de quota pour Paris n'ont en revanche pas été attribuées à Lee Valley pour le kayak cross. Elles ne le seront qu'en juin de l'année prochaine, deux mois avant les Jeux de Paris.

Route: Christophe Laporte champion d'Europe aux Pays-Bas Beau succ�s pour Christophe Laporte (archives) Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Le Français Christophe Laporte a gagné la course en ligne du championnat d'Europe dans la province de Drenthe, aux Pays-Bas. Il apporte un premier titre à la France dans cette épreuve créée en 2016. Echappé à douze kilomètres de la ligne, Laporte a résisté de justesse au retour du Belge Wout Van Aert et au Néerlandais Olav Kooij. Tous deux sont ses coéquipiers à l'année au sein de la formation Jumbo-Visma, qui a ainsi monopolisé les trois marches du podium. Laporte a ainsi pris une belle revanche neuf semaines après son abandon à Glasgow dans la course en ligne des Mondiaux. En l'absence de Stefan Küng blessé mercredi lors du contre-la-montre, les Suisses n'ont jamais été en course pour les médailles. Le mieux classé a été Mauro Schmid, 41e à 4'16.

Super League: première réussie pour Yverdon à domicile La joie des joueurs d'Yverdon Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Yverdon a réussi sa première dans son Stade municipal rénové. Lors de la 7e journée de Super League, le promu vaudois a battu 3-2 un FC Bâle bien loin de ses heures de gloire. Les hommes de Marco Schällibaum ont marqué par Tasar (12e), Liziero (47e) et Mahious (80e), alors que les Rhénans avaient égalisé par Malone (27e) et ont réduit l'écart sur un penalty d'Augustin (87e). La victoire des Yverdonnois est méritée, car ils ont montré davantage de verve offensive que leurs décevants adversaires, ainsi qu'une jouerie collective mieux huilée. Dans le but du FCB, Marwin Hitz a été plus souvent sollicité que son vis-à-vis Kevin Martin. Yverdon se profile donc en ce début de saison comme le club romand le plus en forme. Il est aussi de loin le promu qui a le mieux digéré son changement de catégorie, malgré la kyrielle de nouveaux joueurs arrivés au sein de l'équipe.

Serie A: court mais précieux succès de l'Inter Milan Dimarco a inscrit un superbe but Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI L'Inter Milan conserve un bilan idéal après la 5e journée de Serie A. Les nerazzurri ont gagné 1-0 à Empoli et comptent le maximum de 15 points, soit 3 de plus que l'AC Milan. Le seul but de la rencontre, assez nettement dominée par les coéquipiers de Yann Sommer, a été inscrit de très belle manière par l'ancien Sédunois Dimarco à la 51e. L'Inter aurait pu l'emporter de manière plus nette avec une meilleure précision dans le dernier geste.

Bezzecchi s'impose, Bagnaia chute Bezzecchi a f�t� dimanche son 3e succ�s de la saison Image: KEYSTONE/AP/Manish Swarup L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a remporté dimanche le Grand Prix d'Inde, 13e des 20 manches de la saison de MotoGP. Leader du championnat, Francesco Bagnaia (Ducati) a quant à lui chuté. Marco Bezzecchi a devancé l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), vainqueur du sprint la veille, et le Français Fabio Quartararo (Yamaha). Il décroche son neuvième succès en championnat du monde, le troisième de la saison et le troisième en MotoGP. Champion du monde en titre, Francesco Bagnaia est tombé tout seul au 14e tour. Il a perdu gros dimanche puisque Jorge Martin revient à seulement 13 points au classement provisoire, tandis que le vainqueur du jour pointe désormais à 44 longueurs.

Un record du monde pour Assefa, pas pour Kipchoge Le marathon de Berlin a �t� le th��tre d'un nouveau record du monde Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Le marathon de Berlin a été le théâtre d'un nouveau record du monde dimanche. L'Ethiopienne Tigst Assefa (26 ans) a parcouru les 42,195 km en 2h11'53'', un chrono stratosphérique. Vainqueur chez les messieurs, Eliud Kipchoge n'a en revanche pas amélioré sa meilleure marque. Cinquième meilleure performeuse de l'histoire jusqu'ici grâce au chrono de 2h15'37'' qui lui avait permis de s'imposer l'an dernier dans la capitale allemande, Tigst Assefa a mis une claque à l'ancien record du monde. Elle a battu de plus de deux minutes la marque établie en 2019 à Chicago par la Kényane Brigid Kosgei (2h14'04''). Eliud Kipchoge a quant à lui triomphé pour la cinquième fois à Berlin, un record. Vainqueur en 2h02'42'', le Kényan de 38 ans est resté loin de son record du monde (2h01'09'') établi l'an passé dans les rues de Berlin, malgré un départ canon. Mais il a pris date dans l'optique des JO de Paris 2024.

Verstappen gagne à Suzuka, Red Bull sacré La joie de Verstappen, dont la victoire � Suzuka offre le titre des constructeurs � Red Bull Image: KEYSTONE/AP/Toru Hanai Max Verstappen a fait un pas de plus vers un troisième titre mondial consécutif en Formule 1 en gagnant le GP du Japon. La victoire du Néerlandais, sa 13e en 16 GP disputés cette saison, permet aussi à son écurie Red Bull d'être sacrée chez les constructeurs à six courses de la fin du championnat 2023. Parti en pole position après avoir réalisé une démonstration en qualifications, Max Verstappen a comme prévu survolé les débats sur le circuit de Suzuka. Il a devancé de 19''272 son dauphin Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri concédant 36''494 au volant de l'autre McLaren pour cueillir à 22 ans son premier podium en F1. Max Verstappen (26 ans le 30 septembre) a quant à lui décroché dimanche son 48e succès dans la catégorie-reine. Il efface ainsi de manière éclatante sa contre-performance de Singapour (5e) et porte son avance à 177 unités sur son coéquipier Sergio Perez en tête du classement des pilotes. Le Néerlandais bénéficiera d'une première balle de titre lors de la manche suivante, le 8 octobre à Doha. Son écurie abordera cette course qatarie en tant que sextuple championne du monde des constructeurs, son deuxième titre consécutif ayant été validé malgré l'abandon de Sergio Perez dimanche.

Teichmann passe l'écueil des qualifications à Ningbo Jil Teichmann a pass� l'�cueil des qualifications � Ningbo Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jil Teichmann (WTA 141) est parvenue à enchaîner deux succès consécutifs dans le WTA 250 de Ningbo. La gauchère seelandaise a passé l'écueil des qualifications dans la ville chinoise en battant la Néerlandaise Arianne Hartono (WTA 169) 6-3 3-6 7-5 au 2e tour. Sortie dès le 1er tour des qualifications à Guangzhou la semaine précédente, Jil Teichmann n'avait plus gagné deux matches d'affilée depuis le Challenger de Iasi en juillet. Elle avait passé un tour dans la foulée au Ladies Open de Lausanne, avant de subir cinq défaites consécutives dont trois dans la tournée asiatique. Jil Teichmann a besoin d'un résultat probant pour retrouver sa confiance, qui s'est envolée au cours d'une saison très compliquée pour elle. La gauchère, qui pointait encore à la 30e place mondiale il y a cinq mois, n'a gagné qu'une seule fois deux matches d'affilée sur le circuit principal en 2023, en mars à Miami.

Enfin un 2e titre pour Maria Sakkari Maria Sakkari a conquis samedi son 2e titre WTA Image: KEYSTONE/EPA/Ivan Villanueva Maria Sakkari (WTA 9) tient enfin son deuxième titre WTA. La Grecque de 28 ans a gagné samedi le WTA 1000 de Guadalajara en battant en finale l'Américaine Caroline Dolehide (WTA 111) 7-5 6-3. Pour Maria Sakkari, cette victoire à Guadalajara, où elle avait été finaliste l'an dernier, constitue le point culminant d'une saison en dents de scie marquée notamment par une élimination au 1er tour de l'US Open. Elle n'a pas concédé le moindre set tout au long du tournoi pour cueillir son deuxième titre après l'Open du Maroc 2019. Très émue, Maria Sakkari a remercié son entraîneur, soulignant qu'elle avait attendu "plus de quatre ans pour un deuxième titre". "Nous avons entendu tellement de choses négatives - que je ne gagnerai jamais de titre, que je suis une joueuse du top 5 qui n'a gagné qu'un seul titre - que j'ai eu beaucoup de mal à surmonter et je suis si heureuse de l'avoir fait ici cette semaine", a lâché la finaliste de Roland-Garros et demi-finaliste de l'US Open en 2021.