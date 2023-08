L'Australie sort la France ++ Dembélé au PSG

Pauline Ferrand-Prévot championne du monde, Keller 5e Un nouveau titre mondial pour Pauline Ferrand-Pr�vot Image: KEYSTONE/EPA/MAXIME SCHMID La France a fait le doublé en cross country lors des Mondiaux à Glentress Forest. Pauline Ferrand-Prévot a obtenu son cinquième titre devant Loana Lecomte. Côté suisse, Alessandra Keller a fini 5e. Les deux Françaises ont dynamité la course dès le premier des sept tours. Partie en tête, Lecomte a vite fait le trou. Ferrand-Prévot a ensuite rapidement pu la rejoindre, puis la lâcher. Elle a régulièrement creusé l'écart pour l'emporter avec 1'14 d'avance. Insatiable, Pauline Ferrand-Prévot (31 ans) avait déjà gagné la Short Race jeudi. La Néerlandaise Puck Pieterse (à 1'27) a obtenu le bronze devant l'Autrichienne Mona Mitterwallner (à 1'31). Keller a concédé 2'23. Elle a été en course pour la troisième marche du podium jusqu'à l'avant-dernier tour, avant de devoir lâcher prise.

L'Australie dans le dernier carré de la Coupe du monde dames La joie des Australiennes apr�s leur succ�s aux tirs au but Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard L'Australie s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les demi-finales de la Coupe du monde dames. A Brisbane, elle a battu la France au terme d'une incroyable séance de tirs au but. Le score était resté nul et vierge après le temps réglementaire et les prolongations. A la loterie, ce sont les Australiennes qui ont tiré le gros lot en s'imposant 7-6 après un interminable suspense. Il a en effet fallu attendre le 20e tir au but pour qu'une décision se fasse enfin. Vicki Becho, dixième tireuse française, a vu sa tentative renvoyée par le poteau. Cortnee Vine a elle transformé pour entériner la qualification australienne. Les Matildas affronteront l'Angleterre ou la Colombie pour une place en finale, mercredi à Sydney.

Le PSG recrute Ousmane Dembélé jusqu'en 2028 Ousmane Demb�l�: du Bar�a au PSG Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey McWhorter L'attaquant français Ousmane Dembélé (26 ans) a signé un contrat de cinq ans avec le Paris Saint-Germain. Il évoluait depuis 2017 au FC Barcelone, où son contrat courait jusqu'en 2024. Le PSG a profité d'une clause de cession de 50 millions d'euros pour s'offrir l'ancien Rennais passé aussi par le Borussia Dortmund. "Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs", a déclaré le joueur. "J'espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du club." Dembélé (37 sélections et 4 buts) faisait partie de l'équipe de France championne du monde en Russie en 2018. Au Barça, malgré les blessures et une adaptation un peu longue à se dessiner, "Dembouz" peut se prévaloir d'un bilan plus qu'honnête avec 40 buts et 43 passes décisives en 185 matches. En six ans de présence en Catalogne, il a décroché trois titres de champion (2018, 2019, 2023) et deux Coupes d'Espagne (2018, 2021).

Le Bayern Munich s'offre Harry Kane Harry Kane: un nouveau d�fi avec le Bayern Munich Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Harry Kane (30 ans) quitte Tottenham pour le Bayern Munich, où il s'est engagé jusqu'en 2027. L'attaquant anglais avait inscrit 280 buts en 435 matches avec les Spurs. Le Bayern a déboursé un peu plus de 100 millions d'euros, selon les médias, pour recruter le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Angleterre (58 buts). Il s'agit d'un record pour la Bundesliga. Kane n'avait plus qu'un an de contrat avec le club londonien, qui a préféré le vendre plutôt que de risquer de le voir partir libre en été 2024. Le club bavarois, qui a été champion d'Allemagne sans interruption depuis onze ans, a enfin trouvé avec Harry Kane le remplaçant à son avant-centre Robert Lewandowski, plus de 12 mois après le départ au FC Barcelone de sa machine à buts polonaise. Kane espère enfin ouvrir son palmarès. Malgré tous ses buts, il n'a encore jamais gagné de trophée en club. Cette lacune devrait être comblée en Bavière.

Super League: Servette veut rester invaincu La 4e journée de Super League voit Servette accueillir St-Gall à la Praille samedi soir. Invaincus, les joueurs de René Weiler comptent bien le rester. Revenus de Glasgow avec l'espoir de pouvoir encore jouer les play-off de la Ligue des champions, les Genevois font face à un club juste devant eux au classement. Les Brodeurs se sont inclinés 1-0 à Lugano lors de la 2e journée, mais ils ont rebondi en dominant Lucerne 2-1 le week-end passé. Servette voudra de son côté retrouver le goût de la victoire après deux nuls devant Zurich et le SLO. Le SLO, justement, reçoit le leader Zurich à la Pontaise à 18h. Moins bonne attaque de Super League, les Vaudois doivent trouver le chemin des filets. Le troisième match est un derby zurichois entre Winterthour et GC.

Lionel Messi frappe encore Un huiti�me but en cinq rencontres pour Lionel Messi avec l'Inter Miami. Image: KEYSTONE/EPA On n'arrête plus Lionel Messi ! Buteur pour la huitième fois en cinq matches, l'Argentin a mené l'Inter Miami en demi-finale de la Leagues Cup. Dans leur antre de Fort Lauderdale, Lionel Messi et ses coéquipiers se sont imposés 4-0 devant Charlotte pour obtenir le droit de défier Philadelphie en demi-finale de cette compétition qui réunit des équipes de la MLS et de la Liga MX. L'Argentin a scellé le score à la 86e minute. A noter que c'est le Venezuelien Josef Martinez, ancien joueur des Young Boys et de Thoune, qui avait ouvert la maque sur penalty à la 12e.

Stan Wawrinka: un premier tour dans ses cordes Stan Wawrinka de retour aux affaires dans l'Ohio. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Deux semaines après sa finale d’Umag, Stan Wawrinka (ATP 49) lance sa tournée américaine. Le Vaudois sera en lice au Masters 1000 de Cincinnati où il bénéficie d’une wild card. Stan Wawrinka sera opposé au premier tour à Brandon Nakashima (ATP 74). Il reste sur une victoire 6-4 5-7 6-4 face à l’Américain, l’an dernier en huitième de finale des Swiss Indoors de Bâle. Victorieux seulement de trois de ses onze derniers matches, Brandon Nakashima n’abordera pas cette rencontre avec une immense confiance... En cas de succès, l’homme aux trois titres du Grand Chelem pourrait croiser le fer au deuxième tour avec le no 10 mondial Frances Tiafoe.

Fin de série pour Carlos Alcaraz Une premi�re d�faite depuis juin pour Carlos Alcaraz... Image: KEYSTONE/EPA/EDUARDO LIMA Après une série de 14 matches sans défaite, Carlos Alcaraz a trouvé son maître. Le no 1 mondial s’est incliné 6-3 4-6 6-3 au Masters 1000 de Toronto devant Tommy Paul (ATP 14). Déjà victorieux de l’Espagnol l'an dernier dans ce même Masters 1000 – mais à Montréal en raison de l’alternance des sites -, l’Américain a construit son succès grâce à un tennis d’attaque qui l’a vu enlever 21 points sur les 23 joués au filet. On rappellera qu'il avait été demi-finaliste à l'Open d'Australie en janvier dernier. En face, Carlos Alcaraz, qui était invaincu depuis sa défaite devant Novak Djokovic en demi-finale à Roland-Garros, a accusé un trop grand déchet en coup droit avec 17 erreurs directes. Battu sur un break concédé au sixième jeu de la dernière manche, Carlos Alcaraz a concédé la cinquième défaite de l’année le soir où il aurait pu cueillir sa 50e victoire en 2023. Après la défaite de Carlos Alcatraz et celle de Daniil Medvedev plus tôt dans la journée, on aura dimanche soir un nouveau vainqueur en Masters 1000. Tombeur de Gaël Monfils (ATP 276) dans le dernier quart de finale, Jannik Sinner (ATP 8) s’affirme désormais comme le grand favori du tournoi. L’Italien rencontrera Tommy Paul ce samedi alors que la demi-finale du bas du tableau opposera l’Australien Alex de Minaur (ATP 18) à l’Espagnol Alejandro Davidovich-Fokina (ATP 37).

Belinda Bencic n'enchaîne pas Belinda Bencic: une d�faite dans la nuit de Montr�al. Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Belinda Bencic (WTA 13) n’a pas su enchaîner. Quelques heures après son succès sur Petra Kvitova, elle s’est inclinée devant Liudmila Samsonova (WTA 18) en quart de finale du WTA 1000 de Montréal. Victorieuse 6-4 6-4, la Russe tient ainsi sa revanche sur Belinda Bencic qui l’avait battue en février dernier lors de la finale du WTA 500 d’Abu Dhabi après avoir sauvé trois balles de match. A Montréal, la Saint-Galloise a toutefois eu sa chance malgré la sécheresse du score. Elle a, en effet, bénéficié de trois balles de break pour mener 5-3 au second set. Elle devait concéder son service au jeu suivant pour perdre définitivement la main dans ce quart de finale. Également quart de finaliste la semaine dernière au WTA 500 de Washington, Belinda Bencic est encore à la recherche du déclic qui doit lui permettre de jouer pour le titre. Elle tentera de le trouver la semaine prochaine au WTA 1000 de Cincinnati avec un premier tour qui l’opposera à une qualifiée.

Premier League: entrée en matière réussie pour Manchester City D�j� deux buts pour Erling Haaland Image: KEYSTONE/AP/Mike Egerton Erling Haaland a ouvert la saison de Premier League sur un doublé (4e/36e). L'attaquant norvégien de Manchester City a contribué au succès de son équipe 3-0 sur la pelouse du promu Burnley. Les Citizens, qui ambitionnent de gagner un inédit quatrième titre consécutif de champion, n'ont pas été bousculés à Turf Moor. Rodri a inscrit le numéro trois (76e). Pour les Clarets, Zeki Amdouni était d'emblée titulaire. L'ancien Bâlois - remplacé après une heure - s'est mis en évidence à quelques reprises. Il a souvent eu face à lui son coéquipier de l'équipe nationale Manuel Akanji.

Bencic passe en quarts, malgré une légère entorse Belinda Bencic a souffert pour se hisser en quarts de finale � Montr�al Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Belinda Bencic (WTA 13) s'est hissée en quarts de finale du WTA 1000 de Montréal. La St-Galloise a battu Petra Kvitova (WTA 9) 6-7 (3/7) 6-3 6-1 en 8e de finale vendredi après-midi. La championne olympique de simple est passée par tous les états d'âme avant de s'imposer après 2h50' de jeu face à la gauchère tchèque. Elle s'est ainsi tordu la cheville gauche dans le deuxième jeu de la troisième manche, ce qui a nécessité un temps-mort médical au milieu de ce jeu. Mais Belinda Bencic n'a rien lâché, signant même le break dans ce jeu pour prendre le large 3-0. Et Petra Kvitova lui a également facilité la tâche: la double lauréate de Wimbledon (2011, 2014) a aussi dû faire appel au kiné dans le troisième set, alors qu'elle était menée 1-4, en raison de douleurs au dos! Dans quel état face à Samsonova? Cette victoire pourrait compter cet automne. Actuellement 10e de la Race, Belinda Bencic peut espérer se hisser dans le top 8 lundi prochain. C'est Petra Kvitova qui pointe pour l'heure au 8e rang du classement déterminant pour une place au Masters, l'objectif déclaré de Belinda Bencic en cette fin de saison. Restait cependant à voir si la St-Galloise serait en mesure de défendre véritablement ses chances dans un quart de finale programmé quelques heures plus tard. Elle devait en effet affronter la Russe Liudmila Samsonova (WTA 18) en soirée pour une place dans le dernier carré.

Course en ligne des Mondiaux: Marlen Reusser y sera Marlen Reusser sera au d�part de la course en ligne des Mondiaux Image: KEYSTONE/AP Marlen Reusser (31 ans) disputera la course en ligne des Mondiaux dimanche, a indiqué Swiss Cycling. La rouleuse avait abandonné jeudi lors du contre-la-montre, dont elle était l'une des favorites. Elle avait renoncé peu après le premier temps intermédiaire, alors qu'elle était déjà en retard. La Bernoise avait ensuite dit avoir besoin d'une pause, tant mentalement que physiquement. Mais un jour plus tard, son état mental s'est amélioré et elle a décidé de courir dimanche. "La santé occupe la première place chez nous, c'est au-dessus du sport", a déclaré l'entraîneur national Edi Telser. "Dans une course sur route, Marlen n'a pas besoin de pause. Là, on court femme contre femme, et pas contre soi-même", a-t-il ajouté. L'équipe de Suisse sera ainsi composée par Reusser, Elise Chabbey et Elena Hartmann, ainsi que par les M23 Noemi Rüegg, Noëlle Rüetschi et Linda Zanetti.

Monaco: longue absence pour Breel Embolo Breel Embolo devra patienter avant de retouver les terrains Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE L'attaquant international suisse de Monaco Breel Embolo (26 ans) a été opéré vendredi à Lyon d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Son absence est estimée à huit mois. L'intervention a été effectuée par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet à l'Hôpital privé Jean-Mermoz de Lyon. Breel Embolo, qui a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues la saison dernière avec Monaco, s'est blessé dimanche au cours d'un entraînement. La saison dernière, il avait déjà été blessé à un genou puis à un pied lors d'une fin de saison où il avait beaucoup manqué à son équipe.

Grosse déception pour Stefan Küng en contre-la-montre Remco Evenepoel: un premier titre mondial en contre-la-montre pour le Belge Image: KEYSTONE/AP/Tim Goode Stefan Küng a vécu une terrible déception lors du chrono des Mondiaux en Ecosse. Jamais dans le coup, le Thurgovien n'a fini que 12e, à 2'16 du vainqueur belge Remco Evenepoel. Comme la veille dans le contre-la-montre dames, les Suisses ont dû déchanter. Cité parmi les quatre ou cinq grands favoris, Stefan Küng a été loin du compte. Il accusait déjà 40 secondes de retard au premier pointage intermédiaire après 12,6 km. Autant dire que ses illusions se sont rapidement éteintes. Devant, Remco Evenepoel s'est livré à une magnifique démonstration qui lui a permis d'apporter à la Belgique son premier titre mondial en contre-la-montre. Le prodige, qui a perdu dimanche son maillot arc-en-ciel de la course sur route, a donc récupéré celui du chrono. Il s'est imposé avec 12 secondes d'avance sur l'Italien Filippo Ganna, qui avait été l'auteur d'un départ hyper rapide. Le double champion du monde de la spécialité s'est bien battu, mais Evenepoel était trop fort. La médaille de bronze est revenue au surprenant jeune Anglais Joshua Tarling (19 ans), à 48 secondes du vainqueur. Ce puissant coureur a l'avenir devant lui. L'autre Suisse au départ, le Thurgovien Stefan Bissegger, a pour sa part fini 17e à 2'43.