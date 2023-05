L'équipe de Suisse de 3x3 pour un exploit ++ Gaël Monfils au top

Les Helvètes affronteront Néerlandais et Mongols vendredi, lors de la 2e journée de la phase préliminaire. Ils n'auront donc pas le droit à l'erreur mercredi à l'heure de se mesurer au Japon (no 13) puis à la Hongrie (no 19) s'ils entendent conserver leurs espoirs de jouer le podium final.

Tête de série no 12, la Suisse figure dans une poule D où deux favoris se dégagent: les Pays-Bas (nos 4), vice-champions du monde de 3x3 en 2017 et en 2018, et la Mongolie (no 6), qui devraient se disputer la 1re place du groupe synonyme de qualification directe pour les quarts de finale prévus samedi.

En proie aux crampes, Gaël Monfils a converti sa seconde balle de match sur un passing qui a accroché la bande du filet avant de retomber dans le court hors de portée de son adversaire pour conclure cette folle remontada du cinquième set. Où a-t-il trouvé ces ressources ? "Je me suis dit, c'est bizarre, je n'ai pas gagné un match depuis que je suis papa et ma fille, elle est à Paris..."

"J'ai eu un nouveau souffle, poussé par le public. Il y a des gens qui ont crié, je me suis dit +Allez, on y va encore+, et voilà... C'est exceptionnel, avoue le Français de 36 ans retombé au 394e rang et qui participe à son 16e Roland-Garros. C'était le premier tour, on va essayer de faire une belle fête pour le deuxième aussi." Qui l'opposera au vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo Holger Rune, no 6 mondial.

Simon Ehammer doit se raisonner pour l'avenir

Simon Ehammer aurait dû réussir une de ses premières grandes performances de la saison à l'occasion de ce week-end. Las, il a été éliminé piteusement au saut en longueur à Götzis après trois ratés.

Entre top et flop, il n'y a eu que quelques millimètres pour Ehammer samedi en Autriche. Son deuxième essai au saut en longueur du meeting du décathlon à Götzis semblait s'être parfaitement déroulé. Mais après consultation de la vidéo, le juge du concours a invalidé le saut, qui était allé au-delà des 8m30.

Dans le cas de l'Appenzellois de 23 ans, il serait faux de n'évoquer que de la malchance. Ses décathlons sans essais à la hauteur ou à la longueur valables se répètent. Au cours de la saison en salle 2021, Ehammer avait gâché un excellent résultat par deux fois pour trois essais nuls à la perche. En outre, il a également perdu une médaille aux Championnats d'Europe en salle à Torun. A Götzis en 2021, il avait raté ses trois essais en longueur, le même scénario s'était produit en mars derniers lors des Européens en salle à Istanbul.

Pas sa mentalité

Assurer ses sauts ne figure pas dans la mentalité de Ehammer. Pourtant, il aurait bien des raisons de renoncer à trait de caractère quand il s'agit de lutter pour une médaille ou une dernière chance de qualification olympique, cela n'a aucun sens d'abandonner autant de points. Mais il est vrai aussi qu'assurer un essai n'est pas si simple.

A la perche, il faut que la course d'élan et l'envol se passent bien et en longueur, les changements de conditions de vent peuvent rendre l'affaire plus difficile comme on l'a vu samedi dans l'Arlberg. Néanmoins, il doit être possible de sauter avec une marge. Surtout que l'Appenzellois est tout bonnement un spécialiste de la longueur comme le rappelle sa médaille de bronze aux Mondiaux de Eugene. Mais à Götzis, Ehammer voulait réussir un gros résultat et cela l'a conduit à mal manoeuvrer.

Cette saison, Ehammer a décidé de prendre des courses d'élan de 42,5 m au lieu de 40 m auparavant. Dix mètres avant l'envol, il avait collé une marque de contrôle. "Elle s'est envolée lors des trois essais à Götzis", relevait Karl Wyler, qui accompagne le décathlonien sur les concours, à "CH Media". Et son frère et planificateur d'entraînement René Wyler louait la constance d'Ehammer à l'entraînement. "Sur six sauts en série, il n'y a pas une différence de plus de 5 cm devant la planche d'appel".

Le souvenir de Tokyo

De ce point de vue, l'élimination de samedi fait mal. Mais peut-être qu'une faute s'est inconsciemment insinuée dans la course d'élan juste avant la planche ? "Je dois maintenant réaliser, travailler et corriger", relève Ehammer terriblement frustré cette fois-ci par sa mésaventure.

L'échec à Götzis devrait bouleverser le programme de sa saison. Ce dernier prévoyait en juin exclusivement des concours de saut en longueur dans les meetings de Ligue de diamant à Paris, Oslo et Lausanne. Sa participation à Athletissima paraît de plus en plus aléatoire.

Il serait imprudent de ne pas transformer en bon résultat la bonne forme de l'Appenzellois. La qualification olympique pour Paris est fixée à 8460 points. Il doit rapidement s'y atteler pour s'en débarrasser. Le souvenir de Tokyo 2021 le hante encore. Les essais nuls de la première moitié de l'année 2021 lui avaient finalement coûté son billet olympique parce qu'il n'avait pas assez de résultats au classement mondial.