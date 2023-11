L'équipe de Suisse rate son entrée +++ Servette s'impose 2-1

Europa League: Servette bat Sheriff Tiraspol 2-1 Le moment décisif: Bedia marque le 2-1 sur penalty Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI A la faveur d'un finish décoiffant, Servette s'est imposé 2-1 face au Sheriff Tiraspol en Ligue Europa. Chris Bedia a inscrit le but victorieux sur penalty à la 92e minute. Grâce à ce succès, les Genevois sont désormais bien placés pour terminer à la troisième place de leur poule avec à la clé une qualification pour les seizièmes de finale de la Conference League en février. Tout ne fut pourtant pas facile pour les hommes de l'entraîneur René Weiler, ultradominants, mais qui se sont longtemps heurtés à la densité de la défense moldave. D'autant que les Genevois s'étaient mis dans la difficulté en encaissant l'ouverture du score sur la première occasion de Sheriff sur un autogoal malheureux de Severin suite à un centre de Ngom (12e). Les Grenat n'ont pas renoncé. Stevanovic se trouvait dans un bon jour, il s'est montré plusieurs fois à son avantage sur l'aile droite, mais ses centres trouvaient systématiquement les têtes des impressionnants défenseurs de Tiraspol. Bedia se créait la meilleure occasion à la 39e en envoyant une reprise directe au-dessus du but de l'irritant Koval. La deuxième période à peine commencée, René Weiler sortait le jeune latéral Théo Magnin, dont l'abattage en fit l'un des meilleurs Servettiens, pour faire entrer l'artillerie lourde avec Enzo Crivelli. Il fallait mettre plus de poids pour bouger la défense aux trois centraux de Sheriff. Renard des surfaces Après plusieurs tirs repoussés par Koval, les Genevois ont arraché l'égalisation par Steve Rouiller, en véritable renard des surfaces (84e) après un ballon renvoyé par le gardien moldave. Les Genevois ont continué à pousser. Suite à une mêlée où deux Servettiens se sont retrouvés à terre, l'arbitre a dicté un penalty et a exclu Zohouri pour un deuxième avertissement. Bedia ne s'est pas laissé distraire par les atermoiements moldaves et a marqué le but de la victoire dans un stade de Genève en liesse. Les 15'800 spectateurs ont pu assister à la victoire méritée de leur équipe préférée, qui n'a jamais renoncé alors qu'elle a connu plusieurs moments difficiles.

Karjala Cup: entrée manquée pour la Suisse Antti Suomela: un triplé contre la Suisse Image: KEYSTONE/AP/Antti Aimo-Koivisto L'équipe de Suisse a raté son entrée dans la Karjala Cup. A Tampere, la sélection dirigée par Patrick Fischer s'est en effet inclinée 4-0 contre la Finlande. Les réussites finnoises ont toutes été inscrites par des joueurs ayant un rapport avec le championnat de Suisse. Janne Kuokkanen, ancien de Fribourg-Gottéron où il a joué en 2022/23, a ouvert le score à la 7e. Et les trois autres buts sont venus de la canne d'Antti Suomela (17e/48e/56e), qui évolue cette saison avec le Lausanne HC. Le 4-0 est tombé alors que Patrick Fischer avait tenté le tout pour le tout en sortant son gardien Reto Berra. Un pari qui ne s'est pas avéré gagnant. Les Suisses ont terriblement manqué d'efficacité. Ils ont bénéficié de plusieurs occasions, notamment en début de rencontre, mais n'ont jamais pu concrétiser.

Billie Jean King Cup: la Suisse ne gagnera pas Céline Naef a tout donné, mais cela n'a pas suffi Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez La Suisse ne remportera pas une deuxième Billie Jean King Cup d'affilée. Elle n'a déjà plus aucune chance d'atteindre les demi-finales. L'élimination de l'équipe du capitaine Heinz Günthardt est actée après la défaite 7-6 (7/4) 6-1 de la "rookie" Céline Naef (18 ans) face à Danielle Collins (WTA 55) dans le match d'ouverture face aux Etats-Unis. Battue 3-0 par les Tchèques mardi dans le premier match du groupe A, la Suisse ne pouvait pas se permettre de perdre le moindre match face à la Team USA pour préserver ses chances de qualification pour les demi-finales. Les minces espoirs helvétiques se sont très vite envolés jeudi à Séville, malgré une belle résistance de Céline Naef dans la manche initiale, perdue au tie-break. L'absence de Belinda Bencic (WTA 17), qui fut la grande dame du sacre helvétique de 2022 et attend un heureux évènement pour le printemps, avait forcément affaibli une équipe dont la leader Viktorija Golubic est 84e mondiale. La méforme de Jil Teichmann (WTA 143) n'a pas non plus servi les desseins de Heinz Günthardt.

MLS: Roman Bürki désigné gardien de l'année Roman Bürki déçu après l'élimination contre Kansas City Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Des lauriers pour Roman Bürki: le Bernois, âgé de 32 ans, a été désigné gardien de l'année en Major League Soccer (MLS). Il évolue avec St. Louis City SC. Pour sa première saison en MLS après une longue carrière en Bundesliga, Bürki a été l'un des trois portiers à avoir effectué plus de 100 arrêts (123) durant la saison régulière. Et parmi ce trio, il présente le meilleur taux de tirs repoussés, en l'occurrence 74,55% Cette récompense arrive trois jours après l'étonnante élimination de St. Louis au 1er tour des play-off. Le club, qui avait fini en tête de la Conférence ouest, a été sorti par Kansas City sur le score global de 6-2.

Masters ATP: Djokovic contre Sinner, Tsitsipas et Rune Novak Djokovic sera le favori du Masters ATP à Turin Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le tirage au sort du Masters ATP a été fait à Turin. Dans le groupe rouge, le no mondial Novak Djokovic affrontera l'Italien Jannik Siner, le Grec Stefanos Tsitsipas et le Danois Holger Rune. Djokovic, tenant du titre, fait figure de grand favori à sa propre succession après avoir remporté le Masters 1000 de Paris dimanche dernier, son sixième titre de l'année. Le Serbe, âgé de 36 ans, visera un septième sacre, synonyme de nouveau record, dans le tournoi qui oppose les huit meilleurs joueurs de l'année. L'autre groupe aura le no 2 mondial Carlos Alcaraz en tête d'affiche. Ses adversaires seront l'Allemand Alexander Zverev ainsi que les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev.

Luoto à Berne jusqu'à la fin de la saison, Frk rejoint Rappi Martin Frk quitte Berne pour Rapperswil Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Joona Luoto a convaincu les Ours. Le Finlandais reste au CP Berne jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant de 26 ans avait un accord initialement valable jusqu'au 10 novembre. En 17 rencontres de National League, l'ancien attaquant de Tappara Tampere a inscrit 11 points dont 7 buts. L'aventure bernoise est en revanche terminée pour Martin Frk. Pourtant excellent lors des deux dernières saisons en AHL, l'attaquant tchèque et le club ont résilié d'un commun accord le contrat qui courait jusqu'au printemps prochain. Le Tchèque a marqué 7 points (3 buts) en 11 parties. Mais l'ancien ailier des Detroit Red Wings et des Los Angeles Kings n'a pas mis longtemps à retrouver un nouveau club. Le voilà engagé à Rapperswil jusqu'à la fin de la saison. Les Lakers doivent faire face à deux blessures d'importance au sein de leur légion étrangère. Le défenseur Emil Djuse est évalué de semaine en semaine pour une blessure au bas du corps. Quant à l'attaquant Brett Connolly, il doit mettre un terme à sa saison en raison d'une opération à la hanche.

"Sports Awards" 2023: vote en ligne pour le.la MVP 2023 Nico Hischier est l'un des candidats au titre de MVP des Sports Awards Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Dimanche 10 décembre prochain, les "Sports Awards" réuniront les meilleur.es athlètes suisses de l'année. Les fans de sport peuvent dès à présent participer à l'élection du.de la "Most Valuable player" 2023 surwww.sports-awards.ch. Sont nommées six personnalités pratiquant un sport d'équipe. Le vote en ligne est ouvert jusqu'au 28 novembre. Les plus grand.es athlètes suisses seront comme d'habitude en lice pour un prix dans six catégories: Sportive, Sportif, Equipe, Entraîneur (f/h), Sportif.ve paralympique et MVP (Most Valuable Player). La relève n'est pas en reste puisque le prix "SRF 3 Best Talent Sport" sera également décerné. Les six nominé.es pour la catégorie "MVP" sont... La meilleure joueuse ou le meilleur joueur suisse d'un sport d'équipe (MVP) sera élu.e entre autres par l'intermédiaire d'un vote en ligne sur www.sports-awards.ch. Le public peut désigner sa favorite ou son favori en votant dès aujourd'hui et jusqu'au 28 novembre. Le comité électoral composé de Swiss Olympic, de l'Athletes Commission de Swiss Olympic, de sportpress.ch et de la SSR a nommé six personnalités pratiquant un sport d'équipe, en tenant compte des performances réalisées entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023. - Manuel Akanji (football): triple victoire avec Manchester City (Championnat, Coupe, Champions League) - Ana-Maria Crnogocevic (football): championne d’Espagne et victoire en Champions League avec le FC Barcelone - Nico Hischier (hockey sur glace): nomination pour le titre de meilleur attaquant à caractère défensif de NHL, capitaine et leader des New Jersey Devils, Suisse le plus productif en saison régulière de NHL - Laura Künzler (volleyball): championne d’Allemagne avec MTV Stuttgart, qualification en huitièmes de finale CE en tant que capitaine et leader de l'équipe nationale suisse - Alina Müller (hockey sur glace): top 3 des meilleures joueuses d’équipe universitaire aux USA, meilleure top scorer de tous les temps de la Northeastern University (Boston), numéro 3 au repêchage de la nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin PWHL - Nikola Portner (handball): victoire en Champions League avec Magdeburg, lauréat du Swiss Handball Award Participez à un vote en ligne win-win! Sont invité.es à participer au vote les fans suisses de sport, mais aussi les médias sportifs nationaux et les athlètes de haut niveau de Swiss Olympic. Chacun de ces trois groupes participe à part égale au résultat final. Les personnes prenant part au vote en ligne ont la possibilité de gagner des prix passionnants: une journée sur le Tour de Suisse 2024 avec visite des coulisses de la SSR et suivi de la course en direct à bord d’un véhicule d’accompagnement de SRF, places assises de la meilleure catégorie pour le Weltklasse Zurich 2024 et billets VIP pour un match de Super League au choix.

Fiala: 1 assist et 1 succès face à Vegas pour son jubilé Fiala a signé un assist mercredi lors de son 500e match en saison régulière Image: KEYSTONE/FR74207 AP Kevin Fiala est devenu mercredi le cinquième Suisse à atteindre la barre des 500 matches disputés en saison régulière de NHL. Le St-Gallois a fêté ça en signant un assist dans un match gagné 4-1 par ses Kings face aux Vegas Golden Knights. Los Angeles, qui menait 3-0 à la 43e minute, a ainsi infligé au dernier vainqueur de la Coupe Stanley sa troisième défaite de la saison en 14 matches, la deuxième consécutive. Les Kings couchent quant à eux sur une série de quatre victoires et ont gagné six de leurs sept dernières parties. Kevin Fiala (27 ans), qui rejoint Roman Josi (839 apparitions en saison régulière), Nino Niederreiter (822), Mark Streit (786) et Luca Sbisa (549) dans la liste des Suisses ayant joué 500 matches de saison régulière, a été crédité d'un assist sur le 3-0 inscrit par Pierre-Luc Dubois en supériorité numérique. Il en est à 13 points - dont 12 assists - en 12 rencontres cette saison.

Nouvelle lourde défaite pour les Spurs de Wembanyama Le prodige des Spurs Victor Wembanyama a souffert mercredi au Madison Square Garden Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Les Spurs de Victor Wembanyama ont été lourdement battus pour la deuxième fois de la semaine, mercredi à New York. San Antonio s'est incliné 126-105 sur le parquet des Knicks. Victor Wembanyama a souffert pour son premier match dans le mythique Madison Square Garden. Il a ainsi manqué ses sept premiers tirs, et affichait plus d'airballs (2) que de tirs réussis (1/9) à son compteur après les trois premiers quart-temps... Le no 1 de la draft 2023, qui en était à 6 points au terme du troisième quart, a trouvé un peu de réussite pendant la dernière période pour terminer à 14 points. Egalement auteur de 9 rebonds, le Français a néanmoins terminé avec un différentiel de -25. Les Spurs s'étaient déjà lourdement inclinés à Indiana lundi (152-111). Ils présentent désormais un bilan de trois victoires et cinq défaites.

Mazikou: "Je suis toujours prêt à jouer" Dans ce Servette adepte du tournus, un joueur semble faire exception: Bradley Mazikou. Le Franco-Congolais est un inamovible titulaire dans le "onze" pourtant tourmenté de René Weiler. "Profitant" de la blessure d'Anthony Baron, Mazikou (27 ans) n'a plus quitté l'équipe depuis le 27 septembre. Il a enchaîné six matches de Super League, deux rencontres de Ligue Europa et une partie de Coupe de Suisse. Son entraîneur semble l'apprécier beaucoup. "Oui, il a eu besoin d'un temps d'adaptation, mais maintenant il est bien installé. C'est un joueur important sur le terrain et également dans le vestiaire", précise Weiler. Il est vrai qu'il avait aussi la lourde tâche de faire oublier le Français Gaël Clichy, un joueur au palmarès impressionnant, qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière. Arrivé de l'Aris Salonique en Grèce cet été, Mazikou a mis quelques matches pour être convaincant à l'image d'un Servette hésitant les deux premiers mois de compétition. Le latéral gauche est employé à plein temps et ne s'en plaint pas. "Je suis toujours prêt à jouer. J'essaie de récupérer le mieux possible entre les rencontres. Nous nous consultons avec le coach avant les matches pour savoir dans quelle condition physique je me trouve", relève l'international congolais avant de commencer son dixième match consécutif.

Carton plein du Real et du Bayern Yann Sommer a été intraitable contre Salzbourg Image: KEYSTONE/EPA/Christian Bruna Le Real Madrid a poursuivi son parcours immaculé en phase de groupes de la Ligue des champions. Les Merengue se sont imposés 3-0 face à Braga lors de la 4e journée. Diaz, Vinicius et Rodrygo ont inscrit les trois réussites madrilènes. Ce quatrième succès en autant de matches permet aux hommes de Carlo Ancelotti de valider leur ticket pour les huitièmes de finale. Le Bayern a lui aussi obtenu sa qualification en dominant Galatasaray 2-0 dans son antre bavarois. Mais la victoire des hommes de Thomas Tuchel a mis du temps à se dessiner. Il a en effet fallu attendre la 80e pour voir les Munichois ouvrir le score grâce à leur buteur anglais, Harry Kane. L'ancien goleador de Tottenham a doublé la mise à la 86e. Le Rekordmeister s'est tout de même fait un peu peur en encaissant un but de Bakambu à la 93e. Yann Sommer et l'Inter sont eux aussi déjà bons pour la phase à élimination directe à la faveur de leur victoire 1-0 à Salzbourg. C'est un penalty de Lautaro Martinez à la 85e qui a amené les trois points aux Milanais. La Real Sociedad, victorieuse du Benfica 3-1, a elle aussi déjà son ticket en poche avec 10 points. En battant Séville 2-0, Arsenal a fait un bon pas en avant. Les Gunners possèdent quatre points d'avance sur le PSV et Lens. Les Bataves ont dominé les Français 1-0. Naples contraint au nul Plus tôt dans la journée, Naples était retombé dans ses travers devant son public en concédant le nul (1-1) face à un Union Berlin qui restait pourtant sur douze défaites de suite. Alors qu'ils auraient pu entrevoir les 8e de finale en cas de succès, Rudi Garcia et ses joueurs vont devoir lutter jusqu'à la 6e et dernière journée pour rester en lice dans la compétition-reine. Heureusement pour eux que le Real a battu Braga. Car ce nouveau nul à domicile contre une équipe qui n'avait plus marqué depuis tout juste un mois et dont le dernier succès remonte à fin août, a tout d'une défaite. Les champions d'Italie en titre ont pourtant dominé, mais ils ont montré, en l'absence de Victor Osimhen, en seconde période des signes de fatigue et un manque d'idées inquiétant.

Blessé au mollet, Wawrinka abandonne Stan Wawrinka a dû abandonner à Metz Image: KEYSTONE/EPA Stan Wawrinka (ATP 53) a dû abandonner en huitièmes de finale du tournoi de Metz face à Luca Van Assche (ATP 70). Le Vaudois a jeté l'éponge après la perte du deuxième set au tie-break. Le corps a dit stop. Alors qu'il menait pourtant 6-4 dans le jeu décisif et qu'il avait deux balles de match en sa faveur, Stan Wawrinka a eu trop mal. Sur un coup droit, on a vu le triple vainqueur en Grand Chelem s'affaisser pour ensuite se coucher et voir le médecin arriver une deuxième fois après une alerte à 5-6 et avant de servir pour avoir le droit au tie-break. Wawrinka a perdu les trois points suivants et a préféré renoncer à se lancer dans un troisième set dont l'issue ne faisait aucun doute. Face au droitier de 19 ans né en Belgique, le Vaudois avait pourtant pris les choses en mains rapidement au cours du set initial. Un break pour mener 3-1 avait suffi pour enlever la manche 6-3. Les deux joueurs se sont rendu coup pour coup lors du deuxième set avant que le mollet de Stan ne le lâche. Van Assche avait dominé Wawrinka en avril dernier à Banja Luka sur terre battue.

Al-Ittihad: Nuno Espirito Santo évincé de son poste d'entraîneur Nuno Espirito Santo: fin de parcours avec Al-Ittihad Image: KEYSTONE/EPA Al-Ittihad, champion en titre d'Arabie saoudite, a renvoyé son entraîneur Nuno Espirito Santo. Le Portugais paie ainsi une série de mauvais résultats. Nuno était sous pression en raison des difficultés rencontrées par le club, seulement 6e en Saudi Pro League. Il a finalement été évincé après une défaite 2-0 contre le club irakien d'Al-Qowa Al-Jawija en Ligue des champions asiatique lundi. Le technicien était à la tête d'Al-Ittihad, basé à Djeddah, depuis juillet 2022. L'ancien coach de Porto, Wolverhampton et Tottenham a mené Al-Ittihad au titre de champion d'Arabie saoudite la saison dernière. Des rapports difficiles ont été signalés avec l'attaquant frnaçais Karim Benzema, qui a rejoint le club en juin de cette année dans le cadre de l'afflux de stars étrangères attirées par la Saudi Pro League. N'Golo Kanté et Fabinho avaient aussi signé avec Al-Ittihad cet été. L'entraîneur adjoint Hassan Khalifa assurera l'intérim en attendant que le club trouve un remplaçant.

Bayern, Real, Real Sociedad et Inter peuvent se hisser en 8es Quatre équipes peuvent se qualifier mercredi soir pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Parmi elles, deux grands d'Europe: le Bayern Munich et le Real Madrid. Le "Rekordmeister" et les "Merengue" valideront à coup sûr leur ticket s'ils décrochent un quatrième succès en quatre matches dans la phase de poules. Les Bavarois accueillent le Galatasaray Istanbul, alors que les Madrilènes reçoivent Braga. Un nul pourrait même suffire selon les résultats des autres matches. Dans le groupe A, le Bayern possède en effet cinq longueurs d'avance sur son adversaire du jour et six sur Manchester United, qui défie le FC Copenhague au Danemark dans le même temps. Dans la poule C, le Real mène le bal avec trois points d'avance sur Naples et six sur Braga. Naples accueille mercredi l'Union Berlin d'Urs Fischer, à la dérive depuis de longues semaines et toujours en quête d'un premier point dans cette Ligue des champions. Co-leaders du groupe D avec 7 unités au compteur, l'Inter de Yann Sommer et la Real Sociedad ont également l'occasion d'enfoncer le clou. Les Milanais, qui se déplacent à Salzbourg (3e avec 4 points), et les Basques, qui accueillent le Benfica (0 point), se qualifieront s'ils s'imposent tous les deux. La situation est en revanche plus ouverte dans la poule B, où Arsenal peut toutefois prendre le large en cas de succès face au Séville de Djibril Sow. Deuxième à un point des Gunners, Lens se déplace pour sa part à Eindhoven.