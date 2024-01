L'Inter étrille Monza ++ Gottéron enchaîne

L'Inter Milan met le turbo à Monza Lautaro Martinez a encore marqué avec l'Inter. Image: KEYSTONE/EPA/Roberto Bregani Il n'aura fallu qu'un petit quart d'heure à l'Inter Milan pour assommer avec deux buts Monza, finalement battu 5 à 1, samedi lors de la 20e journée du championnat d'Italie. L'Inter, avec Yann Sommer dans les buts, a pris l'avantage sur penalty par Hakan Calhanoglu (12e min) et a doublé la mise moins de deux minutes plus tard par Lautaro Martinez, en conclusion d'une combinaison lancée par Mkhitaryan. Le troisième but intériste est encore plus beau, avec Marcus Thuram en passeur décisif avec une remise en retrait pour Calhanoglu. Bousculé dans le dernier quart d'heure, l'Inter a concédé un but sur un penalty de Pessina (60), mais a repris trois buts d'avantage grâce à Martinez qui a inscrit son deuxième but de la soirée, son 18e en championnat cette saison. Thuram a conclu la démonstration intériste en profitant d'une mauvaise relance de Monza (88e). Avec cette 16e victoire de la saison, l'Inter dispose de cinq points d'avance sur son premier poursuivant, la Juventus, qui affrontera mardi Sassuolo. L'équipe de Simone Inzaghi va s'envoler pour l'Arabie saoudite pour disputer la Supercoupe d'Italie (18-22 janvier) et retrouvera la Serie A dans deux semaines avec un déplacement qui pourrait être compliqué sur le terrain de la Fiorentina.

Genève encore muet, Fribourg enchaîne Harri Säteri très heureux de son blanchissage Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Genève ne sait plus marquer en National League. Après le 3-0 de la veille contre Zoug, les Genevois se sont inclinés 4-0 à Bienne, alors que Fribourg a dominé Berne 5-1. Les Aigles ont commencé ce match de la pire des manières. A la 4e, Robert Mayer a dû aller chercher le puck au fond de sa cage pour la première fois. Le portier genevois, de retour devant le filet après un mois de pause, n'a clairement pas fait oublier Jussi Olkinuora, excellent depuis qu'il est arrivé dans la cité de Calvin. A la 14e, Mayer a semblé complètement déboussolé et incapable de localiser le puck. Damien Brunner en a profité pour inscrire le 2-0. Le 3-0 est tombé à la 28e sur un power-play parfaitement négocié par les Seelandais. Rajala a trouvé Haas pour une habile déviation. Les deux hommes se sont retrouvés dix minutes plus tard pour le 4-0. Haas a servi le Finlandais qui a abusé Mayer d'une jolie feinte de tir. Avec une infirmerie enfin vidée, Bienne connaît un évident regain de forme. Les leaders de Matikainen tirent l'équipe vers le haut et ce succès permet aux Biennois de regarder vers l'avant malgré leur dixième place. Säteri a signé son cinquième blanchissage. La 6e place de Lugano n'est finalement qu'à sept longueurs. Fribourg rigole Le bilan de Fribourg en 2024 est toujours immaculé. Cinquième match et cinquième succès pour les Dragons qui sont allés battre Berne 5-1 dans la capitale. Tout semble sourire à Fribouerg en ce moment. Même menés 1-0 à Berne à la 25e, les joueurs de Christian Dubé n'ont pas paniqué. Car les Dragons peuvent compter sur des individualités en grande forme. Un Jacob de la Rose par exemple, auteur de l'égalisation à la 31e. Le Suédois a été magnifiquement servi par Andreï Bykov et Christoph Bertchy, deux autres joueurs en pleine bourre. Bykov en est à 6 points sur les sept derniers matches. Bertschy fait encore mieux avec 10 points sur les sept derniers. Et surtout le Singinois en est à six goals en autant de parties. Et pour qu'un derby des Zähringen soit réussi, rien de mieux qu'un but de Julien Sprunger. Le capitaine y est allé de son huitième de la saison, avant que Jecker ne termine le travail dans la cage vide et que Jörg n'en ajoute un cinquième à une seconde de la fin. Ambri n'a pas connu de problèmes contre Kloten. Les Léventins se sont imposés 4-1. Pas de soucis non plus pour Lugano avec un succès tessinois 5-2 avec un but et deux passes pour Calvin Thürkauf et un but et trois passes pour Michael Joly. Quant au leader Zurich, il a eu besoin de 50 minutes pour se mettre dans le rythme à Langnau. Menés 1-0, les Zurichois ont renversé la vapeur pour l'emporter finalement 4-1. Les Lions possèdent deux points d'avance sur Gottéron mais un match en moins.

Manchester City renverse Newcastle sur le fil Kevin de Bruyne jubile après son but sur le 2-2. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City, mené, a réussi à renverser Newcastle 3 à 2 et à remonter à la 2e place de Premier League samedi. Il le doit en partie grâce à son capitaine Kevin De Bruyne, buteur puis passeur décisif dans le temps additionnel, cinq mois après sa dernière apparition en championnat. Le triple champion en titre. sans Manuel Akanji, blessé, a senti le souffle de la défaite dans son dos mais "KDB", de retour pour la première fois en Premier League depuis sa blessure début août, l'a sorti de l'ornière. Le créateur belge a égalisé cinq minutes après son entrée en jeu (74e, 2-2) puis envoyé le jeune Norvégien Oscar Bobb marquer le but de la victoire (90e+1) dans un St James' Park chauffé à blanc. Cette victoire acquise in extremis, sans Erling Haaland toujours blessé, permet aux Mancuniens de chiper la deuxième place (43 points) à Aston Villa (3e, 42 pts), en déplacement dimanche chez Everton. L'équipe de Pep Guardiola revient à deux points du leader Liverpool (45 pts), engagé le week-end prochain dans cette 21e journée fractionnée, la dernière avant la trêve hivernale. Les Mancuniens doivent en outre disputer un match en retard, le 20 février contre Brentford. Le point noir vient de la blessure en tout début de match du gardien Ederson, touché en sortant dans les pieds de Sean Longstaff, buteur signalé hors jeu (2e), et sorti en boîtant six minutes plus tard, incapable de poursuivre la partie. Newcastle, avec Fabian Schär, titulaire, enchaîne de son côté une quatrième défaite et pointe à la dixième place, à deux points d'un trio constitué par Manchester United, Chelsea et Brighton. Les locaux avaient pourtant réussi à se relever après l'ouverture du score de Bernardo Silva (26e, 1-0), auteur d'une "madjer" magnifique, grâce à des frappes enroulées d'Alexander Isak (35e, 1-1), inarrêtable en début d'année, et d'Anthony Gordon (37e, 2-1).

Leverkusen champion d'automne après sa victoire in extremis Patrick Schick et Leverkusen sont champions d'automne. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Bayer Leverkusen a arraché la victoire à la 5e minute du temps additionnel sur la pelouse d'Augsbourg (1-0), un succès sur le fil mérité qui lui assure l'honorifique titre de champion d'automne. A l'issue de sa phase aller, le Bayer Leverkusen compte 45 points, soit quatre de plus que le Bayern Munich (41), vainqueur de Hoffenheim (3-0) vendredi soir dans son Allianz Arena. Les hommes de Thomas Tuchel disputeront leur dernier match de la phase aller le 24 janvier, à domicile contre l'Union Berlin, un match en retard de la 13e journée qui n'avait pas pu se jouer le 2 décembre en raison de fortes chutes de neige. Le "Werkself" de Xabi Alonso avec Granit Xhaka était pour la première fois privé de Victor Boniface, son attaquant et meilleur buteur parti préparer la Coupe d'Afrique des nations avec le Nigeria. L'avant-centre s'est blessé aux adducteurs, a été opéré et sera absent jusque début avril. Dominateurs, les coéquipiers de Lukas Hradecky ont finalement trouvé la faille dans la défense bavaroise dans les toutes dernières secondes par le milieu de terrain argentin Exequiel Palacios. Silvan Widmer n'a eu besoin que d'une demi-chance pour son but qui a permis le match nul 1-1 de Mayence contre Wolfsburg. Le latéral helvétique a marqué après une heure dans un angle très fermé. Pour l'Argovien, il s'agit de son premier but en Bundesliga depuis près d'un an et une longue absence due à une blessure.

Odermatt: "C'est une victoire au goût amer" Marco Odermatt avec la présidente de la Confédération Viola Amherd Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Vainqueur magistral du Lauberhorn, Marco Odermatt n'a pas forcément pu apprécier son succès. Ceci à cause des nombreuses chutes et de certaines grosses blessures. Marco Odermatt ne savait pas trop comment gérer ses émotions. D'un côté, le Nidwaldien de 26 ans s'est réjoui de sa victoire, et de l'autre il a souffert de voir certains de ses adversaires chuter. Interview. -Marco Odermatt, vous êtes le vainqueur de la légendaire descente du Lauberhorn. Qu'est-ce que cela vous fait? "C'est un nouveau rêve qui se réalise. Jeudi, j'avais déjà réussi à remporter ma première descente en Coupe du monde, mais pas sur le parcours original. C'est d'autant plus beau maintenant d'avoir atteint ce grand objectif." -A l'arrivée, vous sembliez presque plus heureux que lors de votre titre de champion du monde à Courchevel. "Pas plus, mais les sentiments étaient clairement similaires. Je ne pense pas avoir déjà franchi la ligne d'arrivée avec 2''50 d'avance. J'ai réalisé que ce serait très difficile à battre." -Après le Super-G de vendredi, vous aviez déclaré que vous sentiez dans vos jambes ce programme très intensif de Wengen. Vous avez pourtant réalisé une course parfaite aujourd'hui. Comment avez-vous fait? "Avec le programme de régénération habituel composé de vélo et de physiothérapie. Et aujourd'hui, j'étais tout simplement extrêmement motivé d'atteindre mon grand objectif. Malheureusement, la victoire a de nouveau un goût amer avec de drôles d'émotions après les nombreuses chutes. J'ai vu hier ce que c'est que d'avoir une longue interruption et d'attendre encore en haut. Cela demande beaucoup d'énergie. Il faut reconnaître qu'il y a certainement eu des courses plus équitables que celle d'aujourd'hui". -Jeudi, votre pote Marco Kohler s'est blessé et a été opéré. Avez-vous eu des contacts avec lui? "Pas encore après la course d'aujourd'hui. Mais au cours des deux derniers jours, bien sûr. Cette semaine a montré à quel point notre sport peut être brutal. Pour gagner, il faut aller à la limite. Mais le nombre de chutes cette semaine est juste trop élevé." -Vous êtes arrivé à Wengen avec le dossard rouge de leader de la discipline et vous l'avez défendu en remportant deux victoires. On ne peut pas faire mieux. "C'est vraiment incroyable d'avoir pu fêter deux victoires ici à domicile. Mon grand objectif est maintenant de défendre ce dossard rouge jusqu'au bout."

Livia Kaiser chocolat, Hendrickx titrée Livia Kaiser a décroché une superbe et surprenante 4e place aux Européens à Kaunas Image: KEYSTONE/AP/Mindaugas Kulbis Livia Kaiser a pris une très belle 4e place aux Championnats d'Europe à Kaunas. La Zurichoise a explosé son meilleur score de plus de vingt points mais cela n'a pas suffi. 18e l'an dernier sur cette même scène continentale, la Zurichoise de 19 ans a réussi un bond incroyable pour gagner quatorze rangs en l'espace d'une année. C'est notamment sur le plan technique que Kaiser a fait la différence. Sa combinaison triple lutz-triple toeloop lui a rapporté 11,70 points. Et au final elle a cumulé 128,41 points pour exploser son meilleur total qui était jusqu'ici de 111,75 points sur un libre. Cela n'a toutefois pas suffi pour se hisser sur la boîte où le niveau était plus élevé que l'an dernier. Avec ce score-là, Kaiser aurait décroché l'argent! Médaillé de bronze l'an dernier, Kimmy Repond n'a pas pu confirmer. La Bâloise de 17 ans a dû se contenter du 7e rang. Blessée en septembre, Kimmy Repond a été perturbée dans sa préparation, même si elle a pu remporter son premier titre national (réd: Kaiser avait terminé 3e). La victoire est revenue à la Belge Loena Hendrickx, vice-championne du monde en 2022 et vice-championne d'Europe l'an passé. A 24 ans, Hendrickx était mûre pour un titre majeur. Elle a battu la championne d'Europe en titre, la Géorgienne d'origine russe Anastasiia Gubanova et sa compatriote belge Nina Pinzarrone.

Vogt/Michel sur le podium en bob à deux à St-Moritz Le duo suiss Michael Vogt/Sandro Michel fait preuve d'une belle constance depuis le début de la saison. Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Comme lors des Mondiaux de l'an dernier, Michael Vogt et Sandro Michel ont pris la troisième place à St-Moritz en Coupe du monde de bob à deux. La constance de Vogt et de son pousseur Michel est impressionnante. En quatre épreuves de la Coupe du monde cette saison, le Schwytzois et l'Argovien sont montés trois fois sur le podium avec une 3e place en Chine, la victoire en France et un 5e rang à Innsbruck. Pourtant, cet excellent résultat est quelque peu surprenant, car Vogt souffrait de fortes douleurs au dos après les courses en Autriche avant Noël et avait dû renoncer aux Championnats de Suisse au début de l'année. Ainsi, il avait manqué une chance de pouvoir s'entraîner sur la piste engadinoise. A la fin, le podium était exactement le même qu'il y a une année à l'occasion des Championnats du monde. Les Allemands Johannes Lochner et Francesco Friedrich ont fêté un doublé, Vogt a concédé 55 centièmes au vainqueur. Les autres équipages suisses se sont également mis en évidence. Simon Friedli/Andreas Haas occupaient encore la troisième place après la première manche, ils ont fini quatrièmes à 14 centièmes derrière Vogt. Cédric Follador et Gregory Jones ont pris la 7e place. Hasler 5e en monobob Melanie Hasler n'a pas signé d'exploit dans "sa" manche de Coupe du monde de monobob samedi à St-Moritz, même si sa récente blessure à une cuisse ne l'a pas handicapée à la poussée. L'Argovienne a terminé 5e d'une course remportée par l'Allemande Lisa Buckwitz, échouant à 0''38 du podium.

Odermatt gagne aussi la "vraie" descente à Wengen Marco Odermatt s'est offert un deuxième succès consécutif en descente à Wengen Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marco Odermatt n'a pas tardé à doubler la mise en descente. Vainqueur pour la première fois dans la discipline en Coupe du monde jeudi sur un Lauberhorn raccourci, le Nidwaldien a remporté la "vraie" descente de Wengen samedi. Il a devancé de 0''59 son rival français Cyprien Sarrazin. Le chassé-croisé se poursuit donc entre Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin, quasiment inséparables depuis l'étape de Bormio qui avait servi de déclic pour le Français à la fin décembre. Les deux hommes terminent aux deux premières places pour la quatrième fois dans les cinq dernières épreuves de vitesse. Le Nidwaldien a été devancé par le Français en descente à Bormio le 28 décembre puis vendredi en super-G à Wengen, où il avait concédé 0''58. Il l'a devancé à deux reprises en descente à Wengen, avec une marge de... 0''58 jeudi et de 0''59 samedi, après avoir remporté le super-G de Bormio dans lequel Sarrazin avait été éliminé. Samedi, Marco Odermatt a fait la différence par rapport à Cyprien Sarrazin dans le Kernen-S, qu'il a encore une fois négocié à la perfection, puis sur les dernières courbes du parcours. Il a ainsi cueilli sa 31e victoire en Coupe du monde, la 7e en 12 courses disputées par le Nidwaldien cet hiver. Kilde parmi les victimes Odermatt et Sarrazin ont laissé leurs concurrents à plus d'une seconde au terme d'une descente éprouvante qui a fait une victime de marque, Aleksander Aamodt Kilde, victime d'une lourde chute sur le dernier saut. Dominik Paris (3e) a ainsi lâché 1''92 au vainqueur, Adrian Smiseth Sejersted (4e) 2''20! Cette course, la cinquième en cinq jours si l'on compte les entraînements, a d'ailleurs été marquée par de nombreuses sorties de piste. "J'espère qu'on n'aura plus jamais trois courses en trois jours", a pesté Marco Odermatt, qui avait déjà exprimé ses doutes concernant l'enchaînement des manches en début de semaine. Murisier chute Un seul autre Suisse, Niels Hintermann (8e à 2''74), figure parmi les dix premiers. Justin Murisier a quant à lui chuté mais sans gravité après avoir perdu l'équilibre sur le Russisprung. Le Valaisan subit ainsi un coup d'arrêt après avoir aligné quatre top 10 consécutifs dans les disciplines de vitesse.

Leandro Riedi remporte le Challenger d'Oeiras Leandro Riedi a remporté le Challenger d'Oeiras samedi Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Leandro Riedi (ATP 320) a cueilli samedi à Oeiras son troisième titre sur le circuit Challenger. Le Zurichois s'est imposé 7-6 (8/6) 6-2 face à l'Américain Martin Damm (ATP 255) en finale au Portugal. Il a écarté une balle de set dans la première manche, avant de dominer les débats dans la seconde. Titré à deux reprises en 2022 (Helsinki et Andria), Leandro Riedi restait sur deux finales perdues sur le front des Challengers en 2023. Son sacre au Portugal lui permettra de gagner environ 70 places dans la hiérarchie, après en avoir perdu 59 lundi dernier. Le Zurichois de 21 ans va ainsi pouvoir refaire le plein de confiance après un exercice 2023 compliqué. Il s'était hissé jusqu'à la 126e place mondiale en mars dernier dans la foulée d'une finale à Canberra début janvier, avant de chuter dans la hiérarchie.

A bout de forces, Kilde chute juste avant l'arrivée Kilde a été hélitreuillé après sa lourde chute Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La deuxième descente de Wengen a été marquée par la lourde chute d'Aleksander Aamodt Kilde. Double vainqueur sur le Lauberhorn l'année dernière, le Norvégien est parti à la faute alors qu'il était à bout de forces après plus de deux minutes d'effort sur la fin de la course. Il a terminé dans les filets. Les images retransmises par les télévisions montraient Aleksander Aamodt Kilde en train de crier de douleur tandis que des secouristes lui posaient un garrot au niveau du genou droit. La course a été interrompue le temps qu'un hélicoptère évacue le Norvégien, 3e de la première descente de Wengen jeudi et 3e du super-G vendredi. Les spécialistes de la vitesse ont enchaîné les courses pendant trois jours sur la mythique et très exigeante piste du Lauberhorn. Ils avaient déjà pour la plupart déjà disputé deux entraînements de descente mardi et mercredi. Vendredi, c'est Alexis Pinturault qui avait chuté après un saut sur le super-G. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et sa saison est terminée.

Les Suissesses battues en descente, Goggia victorieuse Sofia Goggia a cueilli samedi son premier succès de l'hiver en descente Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA La descente d'Altenmarkt-Zauchensee, remportée par l'Italienne Sofia Goggia, n'a pas souri aux Suissesses. La meilleure d'entre elles, Lara Gut-Behrami, doit se contenter d'un 6e rang. Encore au contact avec les meilleures au dernier pointage intermédiaire, Lara Gut-Behrami a perdu 0''34 sur Sofia Goggia sur les 12 dernières secondes de course. La Tessinoise, victorieuse sur cette même piste en 2022 en descente, a finalement terminé à 62 centièmes de l'Italienne et à 0''28 de la troisième marche du podium partagée par Mirjam Puchner et Nicol Delago. Trois autres Suissesses ont fini dans le top 15 de cette troisième descente de l'hiver. Elle aussi à l'aise sur la longue partie de glisse du haut du parcours, Michelle Gisin s'est classée 8e à 0''70 de la gagnante. Priska Nufer a décroché la 10e place et Jasmine Flury la 11e, alors que Corinne Suter a connu l'élimination à la suite d'une erreur de ligne. Battue dans la discipline tant à St-Moritz - où elle avait gagné en super-G - qu'à Val d'Isère, Sofia Goggia s'est offert samedi son premier succès de la saison en descente en devançant Stephanie Venier de 0''10. La championne olympique 2018 compte désormais 18 victoires dans la discipline-reine en Coupe du monde, ce qui en fait le no 4 de l'histoire chez les dames devant Michela Gigini (17).

"Mon poignet va bien", rassure Djokovic Djokovic s'est montré rassurant à la veille de son entrée en lice à Melbourne Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Novak Djokovic s'est montré rassurant sur l'état de son poignet droit, douloureux pour ses premiers matches de la saison, samedi à la veille de son entrée en lice à l'Open d'Australie. - Comment va votre poignet ? "Mon poignet va bien. J'ai eu le temps, entre mon dernier match contre De Minaur à la United Cup (défaite 6-4 6-4 il y a dix jours, ndlr) et mon premier match ici (dimanche en session de soirée), de récupérer. J'ai fait de bonnes séances d'entraînement, sans ressentir de douleur jusque-là. Tout se présente bien." - Comment comparez-vous cette alerte au poignet avec les blessures musculaires que vous avez connues ces dernières années à l'Open d'Australie ? "Ce n'est pas aussi sérieux que d'autres blessures que j'ai connues ici. En 2021 (abdominaux) et l'année dernière (cuisse), j'ai dû gérer des blessures plus graves. Je ne peux pas prédire si ça va ressurgir ou pas, je ne sais pas. Avec les matches, le niveau de stress augmente. On verra." - Votre rêve de Grand Chelem doré en cette année olympique prend-il du corps depuis que vous avez mis le pied à Melbourne ? "Ce n'est pas un secret, je verbalise mes objectifs et je dis ouvertement que je veux gagner chaque tournoi du Grand Chelem auquel je participe. Ca ne va pas changer. J'espère simplement pouvoir commencer la saison comme j'ai commencé la plupart de mes saisons au long de ma carrière: avec un titre ici, à Melbourne. Mon endroit préféré, sans aucun doute. Le court où j'ai accompli des grandes choses et obtenu mes meilleurs résultats en Grand Chelem. J'espère être capable, si ce n'est de jouer au niveau où j'ai joué l'année dernière, du moins en être très proche, parce que j'y ai joué un des meilleurs tennis de ma carrière. C'est une année olympique, la saison est très longue. Les tournois du Grand Chelem, les JO, ce sont les gros objectifs. Je dois me concentrer sur une chose à la fois."

Wawrinka: "Je devrai livrer un grand match" Stan Wawrinka aborde l'Open d'Australie en confiance malgré sa récente blessure Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Dix ans après avoir cueilli à Melbourne le premier de ses trois titres en Grand Chelem, Stan Wawrinka s'attaque à son 18e Open d'Australie avec un 1er tour face à Adrian Mannarino. Malgré une préparation compliquée, le Vaudois est confiant. Assis sur le balcon d'un bâtiment administratif de Melbourne Park, Stan Wawrinka jette un bref coup d'œil sur le court et rayonne. "Ce sont évidemment des souvenirs incroyables", se remémore-t-il en évoquant l'Open d'Australie 2014. "J'ai passé deux semaines fabuleuses en battant Novak (Djokovic, en quart de finale) et Nadal (en finale). C'est toujours spécial de revenir ici", lâche-t-il. S'il ne peut désormais plus prétendre au titre, la motivation et la joie sont toujours aussi grandes chez Stan Wawrinka, qui aura 39 ans à la fin mars. Il semble bien remis de sa blessure à un pied contractée début novembre à Metz. "C'était compliqué au début, mais j'ai travaillé très dur", glisse-t-il. S'entraîner avec les meilleurs S'il n'a pas pu disputer de tournoi de préparation, Stan Wawrinka se trouve depuis une semaine à Melbourne et s'est surtout entraîné avec des stars comme Carlos Alcaraz ou Taylor Fritz. "Je me suis entraîné spécialement avec les meilleurs. La préparation ne s'est pas déroulée comme je le souhaitais, mais ce n'est pas grave, je suis content de mon niveau", assure-t-il. Celui-ci devra être élevé s'il entend surmonter le premier obstacle dans la nuit de dimanche à lundi. Certes, il a évité les très gros morceaux comme Djokovic ou Alcaraz, mais Adrian Mannarino constitue un adversaire dangereux. Le gaucher français pointe au 20e rang mondial, son meilleur classement. "Il est dans la forme de sa vie, il a gagné trois tournois l'an dernier. Et je ne l'ai encore jamais battu", poursuit Stan Wawrinka, qui devra imposer son jeu à un joueur capable de beaucoup varier et de faire déjouer ses adversaires. "Je devrai livrer un grand match", souligne le Vaudois, qui a subi la loi d'Adrian Mannarino (35 ans) à deux reprises en deux affrontements. Porte ouverte L'ex-no 3 mondial n'a par ailleurs pas arrêté sa décision concernant le match de Coupe Davis prévu début février aux Pays-Bas. Mais son forfait semble inévitable. "J'ai dû adapter un peu mon programme après ma blessure et je jouerai sur terre battue en Amérique du Sud en février", souligne-t-il. "La Coupe Davis m'a énormément coûté l'an dernier, physiquement mais aussi mentalement", lâche encore Stan Wawrinka. Mais "la porte reste certainement ouverte. On ne sait jamais ce qui peut encore se passer ici en Australie", où il espère bien disputer plus d'un match.

Atlanta à nouveau battu par les Pacers Clint Capela (15) et les Hawks ont subi la loi des Pacers vendredi Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Les Pacers sont la "bête noire" d'Atlanta cette saison en NBA. Les Hawks ont subi vendredi leur troisième défaite en trois duels livrés face à Indiana, la deuxième en une semaine, en s'inclinant 126-108. Absent mercredi lors d'un match gagné 139-132 face aux Sixers en raison d'une douleur à un tendon d'Achille, Clint Capela a fait un retour discret. Le pivot genevois s'est fait l'auteur de 7 points et de seulement 5 rebonds, en 22 minutes passées sur le parquet. Les Hawks ont d'ailleurs été largement dominés sous les panneaux, ne captant que 28 rebonds contre 45 pour les Pacers. Des Pacers qui ont parfaitement géré l'absence de leur meneur All Star Tyrese Haliburton, touché à une cuisse, en rentrant 67,1% de leurs tirs. Mené 68-62 à la mi-temps, Atlanta a craqué dans un troisième quart-temps remporté 31-19 par les Pacers. Les Hawks ont ainsi concédé une 7e défaite dans leurs 10 derniers matches, la 22e au total en 37 parties disputées cette saison.