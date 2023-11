L'Italie élimine la Serbie ++ Zurich détrône YB

Le rêve est passé pour Novak Djokovic Un samedi infernal pour Novak Djokovic à Malaga. Image: KEYSTONE/EPA/Jorge Zapata Le rêve de Novak Djokovic de gagner à Malaga une deuxième Coupe Davis s’est éteint. La Serbie a été éliminée en demi-finale par l’Italie malgré trois balles de rencontre dans la raquette de son no 1. Jannik Sinner et Lorenzo Sonego ont donné le point de la victoire à la Squadra Azzurra qui affrontera l’Australie ce dimanche avec l’espoir de remporter l’épreuve pour la deuxième fois, 47 ans après le succès de l’équipe emmenée par Adriano Panatta. Sinner/Sonego se sont imposés 6-3 6-4 devant la paire formée par Novak Djokovic et Miomir Kecmanovic, lequel avait remporté le premier simple de la rencontre face à Lorenzo Musetti (6-7 6-2 6-1). Novak Djokovic se demandera encore longtemps comment son match contre Sinner a pu lui échapper. Il a, en effet, mené 5-4 0-40 sur le service de l’Italien avant de lâcher prise et s'incliner finalement 6-2 2-6 7-5 alors que tout le monde pensait que la messe était dite. Six jours après avoir très largement dominé ce même adversaire en finale du Masters, le no 1 mondial a balbutié son tennis au pire moment. C’est seulement la quatrième fois au cours de sa carrière que Novak Djokovic s’incline après être passé à un point de la victoire. Il n’avait connu une telle mésaventure que devant Mikhail Youzhny à Rotterdam en 2007, Rafael Nadal à Madrid en 2009 et Marin Cilic en 2018 au Queen’s.

La lutte pour le titre complètement relancée Anthony Racioppi au duel aérien avec deux Zurichois: un match difficile pour le portier bernois. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Zurich a cueilli le succès qui relance pleinement la lutte pour le titre. Au Letzigrund, le FCZ s’est imposé 3-1 devant les Young Boys. Sa victoire ne souffre aucune discussion. Il a été acquis grâce à des réussites de Jonathan Okita (6e), de Nikola Katic (28e) et de Bledian Kraniqi au bout du temps additionnel. Plus incisifs dans cette rencontre disputée sous la neige et dans le froid, les Zurichois ont pleinement exploité les largesses adverses, à commencer par celles d’Anthony Racioppi sur l’ouverture du score. Mais le gardien ne doit pas être tenu comme seul responsable de cette défaite. A trois jours de la venue de l’Etoile Rouge dans un match crucial en Ligue des Champions, c’est bien toute l’équipe bernoise qui a failli. A la faveur de ce succès, le FCZ reprend la place de leader. Il possède à nouveau deux points d’avance sur le Champion en titre, lequel toutefois compte un match de retard. Dans cette rencontre suivie par 19'285 spectateurs, Rodrigo Conceiçao a sorti le grand jeu. Sur son flanc droit, le fils de l’entraîneur du FC Porto n’a cessé d’affoler ses adversaires. Il s’affirme vraiment comme l’une des grandes attractions de ce championnat de Super League. Dans l’autre rencontre disputée samedi à 18.00, le FC Lucerne s’est imposé 3-1 devant le FC Winterthour grâce à deux réussites tardives dde Denis Simani et d’Asumah Abubakar. Les Zurichois ont concédé une troisième défaite de rang.

Géant de Killington: Lara Gut-Behrami triomphe Lara Gut-Behrami connaît un début de saison parfait Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami a conservé son titre lors du géant de Killington. Victorieuse, la Tessinoise a devancé de 0''62 Alice Robinson et de 0''81 Mikaela Shiffrin. Le Vermont réussit décidément parfaitement à la skieuse de Comano. Et le géant lui va comme un gant puisqu'elle signe son deuxième succès après l'ouverture à Sölden. Il s'agit de sa 7e victoire dans la discipline et de la 39e de sa carrière. Très solide en première manche, "LGB" a offert un récital sur le deuxième parcours. Posée comme sur des rails, elle a su sortir les petits drifts au bon moment, comme dans ce mur tellement bien passé et qui lui a permis de creuser des écarts rédhibitoires. Même la régionale de l'étape Mikaela Shiffrin a dû s'avouer vaincue devant la maestria de celle qui reste une athlète d'exception lorsque tout fonctionne au mieux. "Je suis contente de m'améliorer encore aujourd'hui, a-t-elle déclaré au micro de la FIS. Ce n'est pas toujours évident, mais j'ai trouvé la motivation." Pour déceler une trace d'une Suissesse vainqueure de deux géants d'affilée, il faut même remonter jusqu'en 2001 et Sonja Nef! Les autres Suissesses en retrait 18e au terme du tracé initial, Michelle Gisin a pu grappiller quelques rangs au terme de la deuxième pour finir 14e. Mais en dépit de cette légère remontée, l'Obwaldienne a laissé un petit goût d'inachevé. Les deux autres Suisses qualifiées pour la deuxième manche sont restées assez loin des meilleures. Wendy Holdener est certes remontée de quelques places, mais elle a terminé 23e. Simone Wild a été trop soft lors de son deuxième passage pour se classer 25e. Camille Rast (34e à 2''64), Andrea Ellenberger (35e à 2''66) et Mélanie Meillard (38e à 2''76) n'ont malheureusement pas passé le cut en première manche, tout comme Vivianne Härri et Stefanie Grob.

L'incroyable défaite du no 1 mondial Novak Dokovic: une défaite peut-être fatale face à Jannik Sinner. Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Novak Djokovic a concédé l’une des défaites les plus improbables de sa carrière à Malaga en Coupe Davis. Il s’est incliné 6-2 2-6 7-5 devant Jannik Sinner malgré trois balles de match en sa faveur. Le Serbe a, en effet, mené 5-4 0-40 sur le service de l’Italien pour offrir à ses couleurs trois balles de rencontre après le succès initial 6-7 6-2 6-1 de Miomir Kecmanovic devant Lorenzo Musetti. Il devait commettre une erreur directe sur la première avant que l’Italien ne sauve avec la manière les deux suivantes. Jannik Sinner a, ainsi, pris sa revanche sur le no 1 mondial six jours après la finale du Masters de Turin qui avait tourné court. Il a surtout remis l’Italie à la hauteur de la Serbie. Le double sera donc décisif pour désigner l’adversaire de l’Australie dimanche en finale.

Géant de Killington: Lara Gut-Behrami dans le coup Lara Gut-Behrami a bien négocié la première manche du géant de Killington Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami joue placée dans le géant de Killington. Victorieuse à Sölden et tenante du titre dans le Vermont, la Tessinoise occupe le 3e rang à 0''08 de la leader Alice Robinson. A l'aise dans cette discipline où elle n'a plus quitté le top 7 depuis un an, "LGB" a fait ce que l'on attendait d'elle. Malgré quelques drifts, la championne olympique de Super-G gère beaucoup mieux ses dérapages que par le passé, ce qui fait qu'elle parvient à conserver de la vitesse. Seules la jeune Néo-Zélandaise Alice Robinson et la championne olympique suédoise Sara Hector ont pu se glisser devant Lara Gut-Behrami. Derrière la Tessinoise, on retrouve Marta Bassino (à 0''21) et Mikaela Shiffrin (à 0''23). Michelle Gisin a limité la casse avec le 15e chrono à 1''79. Cela s'est moins bien passé pour Wendy Holdener, seulement 23e provisoire à 2''39. 21e à 2''18, Simone Wild devrait être en deuxième manche. Cela sera plus difficile pour Camille Rast (25e à 2''64) et Andrea Ellenberger (26e à 2''66).

GP d'Abou Dhabi: 12e pole de la saison pour Verstappen Max Verstappen en pole à Abou Dhabi Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Max Verstappen (Red Bull-Honda) continue d'écraser la formule 1. Le triple champion du monde néerlandais s'est adjugé la pole position du GP d'Abou Dhabi, ultime course de la saison. Verstappen a signé sa 12e pole en 2023 et la 32e de sa carrière. Il a effectué son meilleur tour en Q3 en 1'23''445 et a devancé Charles Leclerc (Ferrari) de 0''139. Oscar Piastri (McLaren-Mercedes/à 0''337) et George Russell (Mercedes/à 0''343) se partageront la deuxième ligne de départ. Lando Norris (McLaren-Mercedes/à 0''371) et l'étonnant Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda/à 0''523) seront quant à eux en troisième ligne. Parmi les déçus, il y a Lewis Hamilton (Mercedes) et Carlos Sainz (Ferrari), qui n'ont pu faire mieux que respectivement 11e et 16e. Les Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas été à la fête non plus, tant s'en faut. Les deux bolides de l'écurie basée à Hinwil ont été sortis en Q1. Valtteri Bottas partira en 18e position, juste devant Guanyu Zhou.

GP de Valence: le titre se jouera dimanche Jorge Martin garde espoir de gagner le titre Image: KEYSTONE/EPA/BIEL ALINO Le suspense reste entier avant le dernier GP de la saison en MotoGP. Vainqueur du sprint à Valence, Jorge Martin (Ducati-Pramac) est revenu à 14 points de Francesco Bagnaia (Ducati), 5e samedi. L'Espagnol - pourtant 6e seulement sur la grille - a ainsi maintenu ses chances de décrocher le titre et de détrôner l'Italien. Il a en tout cas mis la pression sur ce dernier en remportant le sprint avec autorité. Tout se décidera donc lors de la course dominicale. Pour celle-ci, Bagnaia reste le mieux placé puisqu'il s'élancera de la 2e position, soit quatre places de mieux que son rival. Mais le tenant du titre n'aura pas le droit à l'erreur.

Le 50e but d'Erling Haaland Erling Haaland: 48 matches pour 50 buts en Premier League mais un nul samedi contre Liverpool. Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Malgré le 50e but d’Erling Haaland en Premier League, Manchester City a lâché pour la première de l’année des points à domicile. Les Mancuniens ont été tenus en échec par Liverpool. Le Norvégien a ouvert le score à la 27e minute après un mauvais dégagement du gardien Alisson. Il n’aura eu besoin que de 48 matches pour arriver à ce total de 50 buts. Seulement, son après-midi ne fut pas parfait dans la mesure où il a raté le but du break quelques secondes seulement avant l’égalisation de Trent Alexander Arrnold à la 80e. Quatre jours après avoir perdu en Roumanie avec l’équipe de Suisse, Manuel Akanji boucle sa semaine sur une nouvelle déception. Titularisé en défense centrale mais appelé à monter d’un cran en phase de possession, le Zurichois s’est montré toutefois bien plus inspiré et bien plus appliqué qu’en sélection. Ce résultat peut faire l’affaire d’Arsenal qui peut ravir la première place du classement à Manchester City en cas de succès en début de soirée à Brentford.

Le Grand Chelem pour les Suissesses Alina Pätz: une dernière pierre de génie. Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY Au bout du suspense, la Suisse a cueilli l’or des dames aux Championnats d’Europe d’Aberdeen. En finale, la formation de la skip Silvana Tirinzoni a battu l’Italie 6-5. Après la conquête de quatre titres mondiaux de rang, les joueuses du CC Aarau ont, enfin, mis l’Europe à leurs pieds. A Aberdeen, elles ont remporté les onze matches qu’elles ont disputés. La onzième victoire fut toutefois la plus ardue avec un double takeout réussi par Alina Pätz sur la dernière pierre pour forcer la décision pour un centimètre à peine. Emmenées par la skip Stefania Constantini, les Italiennes ont offert une très belle réplique. Elles ont le mérite de revenir à 5-5 grâce à un coup de deux dans le neuvième end. Seulement, les Suissesses ont su exploiter l’avantage de la dernière pierre pour conclure. Carole Howald, Selina Witschonke, Silvana Tirinzoni et l'extraordinaire Alina Pätz ont ainsi réussi le Grand Chelem en Ecosse pour marquer encore davantage les esprits. C’est la première fois depuis dix-huit ans qu’une équipe traverse un Championnat d’Europe sans connaître la défaire. Le CC Àarau a, par ailleurs, redonné un titre européen au curling suisse après une longue attente de neuf ans. Flims avec la skip Binia Feltscher avait remporté l’or en 2014 à Champéry.

Et de... 11 pour Wembanyama et les Spurs Stephen Curry (à gauche) stoppé par Victor Wembanyama: une image trompeuse. Image: KEYSTONE/AP/Jed Jacobsohn San Antonio et Victor Wembanyama ont enchaîné une 11e défaite consécutive. Les Spurs se sont inclinés 118-112 à San Francisco devant Golden State. Au contact pendant la majeure partie du match, les Texans ont subi en début de quatrième quart-temps la loi de Stephen Curry (35 points) et de ses coéquipiers, malgré un retour en fin de rencontre. Victor Wembanyama a essayé (22 points, 8 rebonds, 3 passes, 2 contres) mais a de nouveau été maladroit (8 sur 18 dont 1 sur 6 à trois points), et a perdu 6 ballons. Signe que tout va de travers ces derniers temps, il a joué la première mi-temps avec un mauvais flocage sur son maillot noté "Wembanyana". San Antonio n'a plus gagné depuis le 2 novembre à Phoenix. Avec 3 victoires et 13 défaites au total, les Spurs occupent la dernière place de la conférence Ouest.

Fiala et Niederreiter frappent encore Un doublé pour Kevin Fiala à Anaheim: la vie est belle à L.A. pour le St. Gallois. Image: KEYSTONE/AP/Kyusung Gong Un doublé pour Kevin Fiala, un but et la deuxième étoile pour Nino Niederreiter : les attaquants suisses ont brillé sur les rinks de la NHL au lendemain de la pause du Thanksgiving. A Anaheim, Kevin Fiala a inscrit ses 5e et 6e réussites de la saison lors du succès 5-2 de Los Angeles dans le premier "Freeway Faceoff" de la saison. Les Kings ont, ainsi, cueilli une quatrième victoire de rang, la neuvième à l’extérieur en neuf rencontres. Ils ne sont plus qu’à un succès du record de Buffalo qui avait, en 2006, remporté ses dix premiers matches à l’extérieur de la saison. A Sunrise, Winnipeg s’est imposé 3-0 devant Florida pour un cinquième succès de rang. Auteur de 32 arrêts, Connor Hellebuyck a réussi une performance de choix. Il est, en effet, le premier gardien à signer un tel exploit sur la glace des Panthers depuis... 127 matches. Nino Niederreiter a, pour sa part, ouvert le score à la 18e pour son sixième but d’une saison qui s’annonce très belle. New Jersey perd encore malgré Akira Schmid Comme El Nino, Akira Schmid a également été récompensé par une deuxième étoile. Le Bernos a réussi 26 arrêts lors de la défaite 2-1 à domicile de New Jersey devant Columbus. Le "problème" pour Akira Schmid réside dans la performance de son vis-à-vis Elvis Merzlikins. L’ancien gardien de Lugano a détourné 37 des 38 tirs qui lui ont été adressés pour être désigné homme du match. Toujours sans Nico Hischier et Timo Meier blessés, New Jersey a concédé une troisième défaite de rang, la sixième en sept rencontres. Un rebond est espéré dès ce samedi lors de la venue de Buffalo. Enfin Philipp Kurashev a délivré un assist sur le but de la victoire (4-3) en prolongation de Chicago face à Toronto. Le Bernois a comptabilisé son 12E point de la saison avec cette passe décisive pour le rookie Kevin Korchinski.

Köhn et Zakaria nettement battus à Paris Le Monégasque Aleksandr Golovin n'a rien pu faire contre le PSG d'Achraf Hakimi. Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Même l'AS Monaco avec les Suisses Philipp Köhn et Denis Zakaria n'a pu freiner le PSG au Parc des Princes. Les Parisiens se sont imposés 5-2 pour fêter leur sixième victoire de rang. Les Monégasques ont fait très forte impression en première mi-temps. Le PSG menait pourtant 2-1 après un penalty de Mbappé. Les Parisiens ont fait la différence en deux minutes grâce à un but spectaculaire de Dembélé dans un angle impossible et sur un tir de Vitinha (72e). Monaco est revenu à 4-2 grâce à l'Anglais Balogun. Denis Zakaria aurait pu ramener le score à 4-3, mais la tête du Genevois est passée à ras du poteau de la cage parisienne.

Le Bayern s'impose à Cologne grâce à Kane et prend la tête Harry Kane est inarrêtable sur les pelouses allemandes. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayern Munich est allé s'imposer sur la pelouse du mal classé Cologne 1 à 0 vendredi, avec un nouveau but de son avant-centre Harry Kane. Les Bavarois s'emparent de la tête du classement, avant le match de Leverkusen samedi à Brême. Les hommes de Thomas Tuchel ont signé leur dixième victoire et restent invaincus en Bundesliga en 12 journées. Avec 32 points sur 36 possibles, ils réalisent le troisième meilleur début de saison de l'histoire du club. L'ouverture du score est intervenue à la 20e minute par Harry Kane, qui a inscrit son 18e but en 12 matches de Bundesliga. L'attaquant anglais se met match après match dans les pas des saisons records de Robert Lewandowski (2019/20 et 2020/21) et de Gerd Müller (1968/69 et 1971/72). Le Bayern devance d'un point le Bayer Leverkusen, qui se déplace sur la pelouse du Werder Brême samedi après-midi (15h30) et qui aura besoin d'un succès pour reprendre son confortable fauteuil de leader au soir de la 12e journée.

Fribourg perd sa place de leader, Genève mate Ambri David Reinbacher jubile de la victoire de Kloten sur Fribourg Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Fribourg n'est plus leader de National League. Alors qu'ils menaient 3-1 après 40 minutes à Kloten, les joueurs de Christian Dubé ont été battus 5-3. Couchant sur six défaites lors de ses sept derniers matches, Fribourg n'arrivait pas à Kloten avec la confiance d'un leader sûr de ses forces. Par chance, les Fribourgeois possèdent dans leurs rangs le meilleur buteur du championnat en la personne de Marcus Sörensen. Le Suédois soutient un rythme de folie avec 18 goals en 26 rencontres! Si l'on extrapole cette moyenne sur 52 matches, cela représente 36 goals. En avance de deux longueurs après deux tiers, les Dragons avaient de quoi voir venir. Du côté de Kloten, le limogeage de Gerry Fleming pouvait laisser penser que les Aviateurs allaient déployer leurs ailes et que Fribourg devait se méfier d'une réaction des banlieusards. Mais au terme des quarante premières minutes, il n'en était rien. Et puis Kloten s'est rebellé. D'abord à la 42e par Morley, puis à la 52e par Keanu Derungs. Et Fribourg a commencé à trembler. Pourtant très discret cette saison, Ang a inscrit le 4-3 à la suite d'une mauvaise sortie de puck de Bertschy. Et enfin Simic a trompé Rüegger à la 58e en face à face. Cette défaite, la septième en huit matches, fait vraiment mal à une équipe qui se trouve gentiment en crise et qui laisse le lead à Zoug. Des Zougois qui semblent vraiment sur des rails en ce moment. Face à une bonne formation davosienne, les joueurs de Dan Tangnes ont su trouver un moyen de gagner. Pour cela, ils ont pu compter sur leur jeune attaquant Attilio Biasca qui a marqué le 2-1 décisif à la 59e, avant que Herzog ne complète dans la cage vide. Genève fait tomber Ambri Battre Ambri en ce moment n'est clairement pas à la portée de tout le monde. Les Léventins restaient en effet sur sept victoires consécutives. Alors Genève avait de quoi se méfier. Mais les Aigles ont empoigné la partie de la bonne manière en marquant deux buts rapidement par Praplan et Pouliot. Grâce à Le Coultre, les Genevois ont pu reprendre deux longueurs d'avance à la 30e. Et ils ont surtout pu tuer trois pénalités de deux minutes par la suite. Le but de la victoire est tombé à la 54e de la canne de Manninen sur une passe parfaite d'Hartikainen. Les Aigles l'ont finalement emporté 5-2. Le classement est cependant tellement serré que les Grenat occupent le 8e rang. Mais il n'y a que six points entre le 4e Berne (40) et le 10e Davos (34). Bienne se reprend On ne peut pas dire que Bienne traverse une période véritablement faste malgré deux victoires lors des trois derniers matches. Les Seelandais ont été éliminés en Champions League et peuvent donc se concentrer sur le championnat. Et à Rapperswil, qualifié pour les quarts de la Champions, les Biennois ont fait tout juste. Un succès 3-0 et des joueurs importants de retour comme Gaëtan Haas et Luca Cunti, auteur du 3-0 à la 45e. A noter le premier but de Jérémie Bärtschi en National League sur l'ouverture du score. Dans les deux autres matches de la soirée, Berne a dominé Lugano 4-2 avec notamment un doublé de Benjamin Baumgartner et Zurich est allé s'imposer chichement à Langnau 2-1.