L'OM sorti sans gloire ++ Messi brille encore ++ Bencic battue

L'OM sorti aux tirs au but par le Pana Guendouzi, h�ros malheureux de l'OM Image: KEYSTONE/EPA L'OM est tombé de très haut mardi au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Meilleurs qu'au match aller (défaite 1-0) et sans doute meilleurs que leurs adversaires, les Marseillais ont été sortis aux tirs au but par le Panathinaïkos (2-1 ap; 5-3 tab). Chacun des tirs au but a été frappé à 150 décibels, et sans doute même un peu plus pour le dernier, transformé par Filip Mladenovic. Mais cela n'a pas suffi pour perturber les tireurs grecs, tous impeccables, contrairement à Mattéo Guendouzi, dont la frappe à mi-hauteur a d'entrée été repoussée par Alberto Brignoli. Le milieu de terrain international a été le héros malheureux du soir. C'est aussi lui qui, au bout du temps additionnel du temps réglementaire (99e) et après une interminable intervention de la VAR, avait été sanctionné d'un penalty qui a permis au Panathinaïkos d'accrocher une prolongation inespérée. Un but refusé Juste avant les tirs au but, Marcelino a ensuite tenté le pari de faire entrer son gardien remplaçant Ruben Blanco, mais cela n'a pas fonctionné et l'OM et son nouvel entraîneur espagnol vivent un premier échec très douloureux. Cette élimination coûte très cher, au sens propre comme au sens figuré. Elle est d'autant plus frustrante que l'OM menait 2-0 à la mi-temps grâce à un doublé de Pierre-Eymerick Aubameyang (2e et 46e), et qu'un but a été refusé aux Phocéens durant la prolongation après intervention de la VAR pour un hors-jeu.

Messi brille encore, l'Inter Miami file en finale Lionel Messi a inscrit un nouveau but mardi Image: KEYSTONE/AP/Chris Szagola Lionel Messi a encore marqué avec son nouveau club de l'Inter Miami pour aider les siens à accéder à la finale de la Leagues Cup. La franchise floridienne a battu l'Union Philadelphie 4-1 à Chester. Messi en est maintenant à neuf réalisations en six apparitions sous les couleurs de Miami. Du pied gauche, le septuple Ballon d'or a ajusté le gardien Andre Blake d'une frappe malicieuse à ras de terre, des 25 mètres pour le 2-0 (20e). Les Floridiens, qui ont entamé la Leagues Cup en étant la pire équipe de la MLS, en sont à six victoires consécutives depuis l'arrivée de leur nouveau numéro 10. En finale de cette compétition inédite qui oppose les meilleures équipes d'Amérique du Nord et du Mexique, ils affronteront Nashville. Pour l'Inter Miami, ce succès est par ailleurs également synonyme d'accession à la prochaine Coupe des champions de la CONCAFAF, plus prestigieuse compétition de la région Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes.

Bencic battue dès le 1er tour à Cincinnati Belinda Bencic a �t� sortie d'entr�e � Cincinnati Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Quart de finaliste à Montréal la semaine dernière, Belinda Bencic (WTA 14) a chuté dès le 1er tour à Cincinnati. La championne olympique s'est inclinée 4-6 6-3 6-2 devant la qualifiée espagnole Cristina Bucsa (WTA 84). Belinda Bencic, qui avait également atteint les quarts de finale à Washington pour premier tournoi nord-américain de l'été, a pourtant mené 6-4 2-0 service à suivre. La St-Galloise, qui s'est procuré une balle de 3-0 puis deux balles de 3-1 à la relance, a creusé sa propre tombe en commettant pas moins de 14 doubles fautes. Belinda Bencic a concédé pas moins de dix fois son service dans cette partie, ne convertissant pour sa part que 7 des 20 balles de break qu'elle s'est procurées... Cristina Bucsa, qui n'avait jusque-là jamais battu de membre du top 20 mondial, n'en demandait pas tant. Cette défaite n'aura pas de conséquence directe pour la St-Galloise, qui avait déjà été battue au 1er tour l'an dernier dans le WTA 1000 de Cincinnati. Mais elle pourrait perdre du terrain à la Race, le classement qualificatif pour le Masters dont elle occupe virtuellement la 10e place.

Mondial dames: l'Australie affronte l'Angleterre dès midi L'Australie et l'Angleterre seront aux prises aujourd'hui dès midi à Sydney. L'enjeu est énorme: une place en finale de la Coupe du monde dames, dimanche contre l'Espagne. Le parcours des Australiennes suscite un engouement incroyable dans le pays qui coorganise la compétition. Les audiences télévisées battent des records, et le stade de Sydney sera plein et presque totalement aux couleurs des Matildas. La star Sam Kerr, qui joue à Chelsea, devrait débuter la rencontre après avoir été gênée depuis plusieurs semaines par un problème à un mollet. En face, les championnes d'Europe anglaises disputeront leur troisième demi-finale consécutive en Coupe du monde. Elles ont perdu les deux premières et rêvent donc de briser cette série, malgré un stade hostile. "Quand vous avez le public derrière vous, cela vous donne un élan supplémentaire. Mais je pense aussi que lorsque vous jouez contre elles, quand vous pouvez faire taire la foule, c'est aussi une sensation très agréable", a lancé Keira Walsh, l'Anglaise qui évolue au FC Barcelone. "Il y a donc du positif et du négatif dans les deux cas, et j'ai connu les deux", a poursuivi la joueuse qui a remporté l'Euro l'année dernière à domicile, devant plus de 87'000 spectateurs à Wembley pour la finale.

René Weiler: "On ne peut pas laisser filer de telles opportunités" Des regrets mais aussi de la fiert� pour Ren� Weiler. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Nous aurions dû mener au moins 2-0 à la pause. A ce niveau, on ne peut pas laisser filer de telles opportunités..." Les chances de Timothé Cognat et de Dereck Kutesa agiteront les nuits de René Weiler. "A la reprise, nous savions que les Rangers allaient revenir avec la ferme intention de nous bousculer, poursuit René Weiler. Il y a une part de malchance de prendre ce but juste après la pause..." Le technicien zurichois se montre toutefois très fier de son équipe. "Servette n’est pas les Young Boys ou le FC Bâle. Il faut apprendre à jouer tous les trois jours, lâche-t-il. Je pense que nous avons su montrer un visage séduisant lors de ces deux confrontations contre Genk et les Rangers." Dereck Kutesa endosse bien sûr le costume de l’homme du match. Auteur de l’ouverture du score, le droitier qui tient le flanc gauche aurait pu "le" tuer s’il avait pu inscrire le 2-0 à la demi-heure. "Si je relève la tête, je peux voir Jérémy Guillemenot. Mais je n’ai pas eu vraiment le temps pour le faire avec le défenseur qui me collait, regrette-t-il. Je n'ai pu faire que le choix de la frappe. J’ai essayé de la placer entre les jambes du gardien..." Comme son entraîneur, le joueur insistait à la fois sur l’intensité du jeu des Rangers et la fierté d’avoir pu les regarder les yeux dans les yeux. « Nous avons été loin d’être ridicules contre une équipe qui possède un budget bien supérieur au nôtre", conclut-il.

Bien des regrets pour les Grenat La joie de Dereck Kutesa apr�s son but qui permettait au Servette FC de revenir � la hauteur des Rangers. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L’avenir européen du Servette FC s’écrira en Europa League. Dans un stade de Genève à guichets fermés avec ses 26'000 spectateurs, les Grenat n’ont pas renversé les Glasgow Rangers. Six jours après une courte défaite 2-1 en Ecosse, le Servette FC a dû se contenter du nul (1-1) en match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il ne défiera donc pas le PSV Eindhoven mardi prochain en barrage. Cette élimination face à l’un des deux grands d’Ecosse laissera d’immenses regrets. Les Grenat auraient pu, en effet, réussir le K.O. parfait en première période. Ils sont revenus à la hauteur des Rangers à la 22e grâce à une frappe enroulée chirurgicale de Dereck Kutesa. Mais ce même Kutesa devait rater à la demi-heure le 2-0 qui aurait sans doute tout changé face aux Rangers. Des Rangers qui ne pensaient pas vivre dans la paisible Genève une ambiance à la grecque ou à la turque. Avec un brin de réussite, le Servette FC aurait vraiment dû classer l’affaire avant la pause... Une première chance en or pour Timothé Cognat à la 7e minute devait donner le ton d'une première mi-temps palpitante. Le tournant du match fut bien ce raid de Kutesa à la 30e sur son flanc gauche. Seul lui aussi devant Butland, le buteur préférait la frappe plutôt que de délivrer l’offrande attendue désespérément par Jérémy Guillemenot. Le scénario de cette première période validait pleinement les options de René Weiler. Cette recherche presque permanente de la verticalité présentait deux avantages. Elle pouvait pousser, d'une part, l’adversaire à la faute. D’autre part, elle transcendait un public en fusion. Jamais dans la mémoire des anciens, le Servette FC n'avait été porté par une telle ferveur. Une égalisation évitable Ce rêve partagé de poursuivre l’aventure dans la plus prestigieuse aventure était malheureusement plombé à la 50e minute avec l’égalisation signée James Tavernier. Le capitaine échappait à Cognat au second poteau pour battre de la tête un Joël Mall qui aurait dû mieux faire. Ce but – évitable – brisait l’élan magnifique des Grenat que l’on sentait dans le dur sur le plan physique. Mais l’espoir revenait presque par magie avec l’introduction à la 71e de Miroslav Stevanovic. Blessé à la première journée de championnat, le Bosnien revenait le soir où il était attendu justement comme le messie. Mais le miracle espéré ne s'est pas produit. Forts de leur expérience, les Rangers devaient gérer parfaitement les derniers instants d'une double confrontation qu'ils n'attendaient sans doute pas aussi ardue à négocier.

Un superbe défi à venir pour Stan Wawrinka Une tourn�e am�ricaine bien lanc�e pour Stan Wawrinka. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 51) n’a pas failli. Le Vaudois a conclu son premier tour du Masters 1000 de Cincinnati devant Brandon Nakashima (ATP 73) interrompu la veille alors qu’il menait 6-3 6-7 5-2. Stan Wawrinka est resté moins de huit minutes sur le court pour gagner à 15 son jeu de service à 5-3 et pour s’imposer au final après 2h37’ de jeu. Cette victoire lance parfaitement sa tournée américaine. Elle lui offre, surtout, un deuxième tour alléchant contre le no 10 mondial Frances Tiafoe. Très complices sur le Circuit, le Suisse et l’Américain s’affronteront pour la quatrième fois. Stan Wawrinka mène 3-0 dans ses face-à-face au joueur du Maryland, demi-finaliste l’an dernier de l’US Open et titré cette année sur terre battue à Houston et sur gazon à Stuttgart. Stan Wawrinka ne partira pas battu d’avance ce mercredi. Le Vaudois a souvent su tirer son épingle du jeu à Cincinnati avec une demi-finale et trois quarts de finale.

Neymar quitte le PSG et s'engage en Arabie saoudite Le Br�silien Neymar ne fera plus la paire avec Kylian Mbapp�. Il rejoint l'Arabie saoudite. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le club saoudien d'Al-Hilal a annoncé mardi la signature de l'attaquant brésilien du Paris SG Neymar, qui quitte la Ligue 1 après six saisons. Il devient l'une des nouvelles vedettes du championnat saoudien avec Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema. "Je suis ici en Arabie Saoudite, je suis d'Al-Hilal", déclare le Brésilien de 31 ans en anglais à la fin de la vidéo postée par son nouveau club sur le réseau social X, anciennement Twitter. "Il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur aussi exceptionnel que Neymar, l'un des meilleurs au monde", a de son côté déclaré Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, dans un communiqué publié par le club de la capitale. "Je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain et ce qu'il a apporté à notre club et au projet ces six dernières années. Nous avons vécu de grands moments et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à remercier Neymar et sa famille", a ajouté le dirigeant qatari. En six saisons au PSG, perturbées par plusieurs blessures et des frasques extra-sportives, Neymar a inscrit 118 buts en 173 matches. Il a gagné cinq titres de champion de France et trois Coupes de France, mais n'est pas parvenu à porter le club parisien au sommet en Ligue des champions.

De Bruyne risque 3 à 4 mois d'absence Le Belger Kevin De Bruyne avait �t� touch� vendredi contre Burnley. Image: KEYSTONE/AP/Mike Egerton Le milieu et capitaine de Manchester City Kevin De Bruyne, de nouveau blessé à une cuisse, pourrait manquer entre "trois et quatre mois" de compétition s'il devait être opéré. La décision n'a pas encore été prise, a annoncé mardi l'entraîneur Pep Guardiola. "C'est une blessure sérieuse", a dit le technicien espagnol en conférence de presse, à la veille de la Supercoupe d'Europe disputée par les champions d'Europe en titre, mercredi (21h00) contre le Séville FC à Athènes. "Nous devons décider s'il y a opération ou non", a-t-il précisé. En cas d'opération, le meneur belge serait indisponible "entre trois et quatre mois", a évalué Guardiola. Le joueur de 32 ans a été contraint de sortir en milieu de première période, vendredi pour le match de reprise du championnat contre Burnley (3-0), blessé à la cuisse droite. Son entraîneur avait évoqué une rechute, deux mois après une blessure similaire en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan. L'absence à venir du milieu créateur est un coup dur pour Manchester City qui, parmi ses forces offensives, a perdu dans l'été Ilkay Gündogan et Riyad Mahrez. "Kevin a des qualités particulières. Le perdre pendant une longue durée c'est vraiment dur pour nous", a commenté Guardiola qui dispose néanmoins d'autre options avec Phil Foden et Julian Alvarez. "En même temps, on doit regarder de l'avant. Les qualités de Kevin sont irremplaçables mais nous avons des joueurs avec des talents différents", a-t-il positivé.

Coupe du monde dames: l'Espagne se qualifie pour sa première finale Olga Carmona c�l�bre le but de la qualification Image: KEYSTONE/AP/Andrew Cornaga L'Espagne a battu la Suède 2-1 en demi-finale du Mondial dames à Auckland. Les trois buts sont tombés dans les dernières minutes. La Roja jouera contre l'Australie ou l'Angleterre dimanche en finale. Les Espagnoles ont dominé, mais il leur a fallu attendre la 81e pour concrétiser grâce à la remplaçante Salma Paraluello, qui avait relayé la star Alexia Putellas. Mais la Suède a su répliquer grâce à Rebecka Blomqvist (88e), elle aussi entrée sur la pelouse en cours de match. Alors que les prolongations semblaient se dessiner, la capitaine espagnole Olga Carmona a redonné l'avantage à ses couleurs d'une frappe lointaine sur laquelle Zecira Musovic n'a pas paru totalement innocente (90e). Au final, la victoire de la Roja est méritée, car elle a davantage joué et tenté que les Scandinaves, qui ont surtout pensé à défendre.

Italie: Mancini répond aux critiques après sa démission Roberto Mancini n'a pas appr�ci� �tre critiqu� Image: KEYSTONE/AP/PATRICK POST Roberto Mancini a pris la parole dans la presse italienne pour expliquer sa départ de son poste de sélectionneur. Il a aussi critiqué sa fédération. Deux jours après l'annonce de son départ qui a choqué et déçu l'Italie du football, Mancini a lancé une contre-attaque d'envergure avec des entretiens à quatre quotidiens. L'ancien élégant attaquant de la Sampdoria, blessé par les critiques, ne mâche pas ses mots. "Je n'ai tué personne et on me traite, je trouve, d'une manière que je ne mérite pas. Trop de choses ont été dites qui ne sont pas conformes à la réalité", a-t-il confié au Messaggero. Mancini qui a conduit l'Italie en 2021 à son deuxième sacre européen, a d'abord tenu à balayer l'idée selon laquelle il avait délaissé l'Italie pour aller entraîner l'Arabie saoudite, à la recherche d'un sélectionneur depuis le départ du Français Hervé Renard. Diverses propositions "Pour moi, l'Italie a toujours été ma priorité. Après tant d'années à ce poste, je reçois diverses propositions que j'étudierai dans les semaines à venir, mais pour le moment, il n'y a rien de concret (...) Il se passera quelque chose quand cela m'intéressera, mais l'Arabie saoudite n'y est pour rien", a-t-il assuré au Corriere dello sport. Outre l'Arabie saoudite qui lui proposerait un contrat de trois ans et, selon les sources, 25 à 40 millions d'euros, le Mexique et plusieurs clubs sont sur les rangs pour l'accueillir. Les raisons de son départ, cinq ans après sa nomination en mai 2018 et 17 mois après l'échec retentissant à qualifier la Nazionale pour le Mondial 2022 au Qatar, il faut les chercher du côté de la Fédération italienne, selon lui. "Cela faisait des mois que j'y pensais (à son départ, NDLR), c'était le moment de partir, parce que quand certaines choses, certaines situations changent en interne, cela veut dire qu'on se dirige vers la fin", a-t-il expliqué au Corriere dello sport. 3 millions d'euros Pour lui succéder, la FIGC pense à Antonio Conte, qui a déjà dirigé la Nazionale entre 2014 et 2016, et à Luciano Spalletti, sacré champion d'Italie avec Naples à 64 ans. C'est ce dernier qui, de l'avis général, tient la corde, mais il reste un obstacle juridico-financier de taille à régler. S'il a bien quitté son poste d'entraîneur de Naples, qu'il a conduit à son troisième scudetto après 1987 et 1990, le technicien est toujours sous contrat avec le Napoli jusqu'à juin 2024. Une clause dans son contrat prévoit qu'il en sera libéré contre trois millions d'euros d'indemnités, somme qui baisse de 250'000 euros chaque mois jusqu'à l'expiration dudit contrat.

Défaite rageante pour Céline Naef C�line Naef a manqu� de peu l'exploit au 1er tour � Cincinnati Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Céline Naef (WTA 161) a manqué de peu l'exploit au 1er tour du WTA 1000 de Cincinnati. La Zurichoise de 18 ans s'est inclinée 1-6 6-4 7-5 devant la 27e mondiale, la Russe Anastasia Potapova. Invitée par les organisateurs, Céline Naef a eu sa chance dans une partie qui a été interrompue plusieurs fois par la pluie. Impressionnante jusqu'à 6-1 3-3, elle s'est ainsi procuré deux balles de double break à 3-1 en sa faveur dans la troisième manche avant de perdre trois jeux d'affilée. Céline Naef a résisté jusqu'à 5-5 dans le set décisif, après une nouvelle interruption, avant de perdre huit des neuf derniers points du match. Elle subit ainsi pour la deuxième fois la loi d'Anastasia Potapova, qui lui avait déjà barré la route à Wimbledon (6-3 6-3 au 1er tour). Stan Wawrinka (ATP 51) n'a en revanche pas eu l'occasion de conclure son 1er tour dans l'Ohio lundi. Le Vaudois est cependant en ballottage plus que favorable face à l'Américain Brandon Nakashima (ATP 73): il menait 6-3 6-7 (5/7) 5-2 au moment où la pluie a fait sa réapparition en fin de soirée.

Ligue des champions: le grand soir pour Servette Servette accueille les Glasgow Rangers ce soir dès 20h30 au 3e tour qualificatif retour de la Ligue des champions. Les Genevois, battus 2-1 en Ecosse au match aller, espèrent renverser la vapeur. Ils rêvent d'obtenir leur billet pour les barrages, dernière étape avant la lucrative phase de groupes de la Ligue des champions. 7457 jours après la venue des Young Boys pour l’inauguration du stade, une rencontre du Servette FC se jouera à nouveau à guichets fermés à la Praille. L’engouement unique autour de la venue des Rangers commande des devoirs aux Servettiens. Comme le 16 mars 2003, ils n’ont franchement pas le droit de décevoir. Battus 2-1 au match aller après une entame cataclysmique et l’expulsion à l’heure de jeu de David Douline, les Grenat veulent croire en leur étoile. A cette possibilité de défier mardi prochain sur cette même pelouse sans doute le PSV Eindhoven en match aller des play-off. Après avoir perdu sur la marge la plus infime une rencontre qui a bien failli tourner au cauchemar, René Weiler et ses joueurs peuvent penser que le ciel est leur seule limite. Un match à 5 millions d'euros "Il n’y aura aucune pression sur nos épaules, avance Enzo Crivelli qui sera de retour aux affaires après avoir purgé son match de suspension à Glasgow. Jouer un match de Coupe d’Europe devant 30'000 spectateurs est, selon moi, normal. Le staff, l'équipe et la ville sont prêtes. La pression, elle sera sur les Rangers." L’avant-centre assure que les Servettiens seront aptes au combat sur le plan physique. "Les supporters vont nous pousser. La fatigue est sans doute là en raison de la répétition des matches, mais on va l’oublier, promet-il. Nous nous sommes battus toutes la saison dernière pour avoir le bonheur de jouer une telle rencontre." L’enjeu financier peut aider également les joueurs à trouver un second souffle. Une qualification pour les play-off offrirait, en effet, une manne de 5 millions d’euros au club. On rappellera que le Servette FC est d'ores et déjà assuré, dans le scénario le moins favorable, de recevoir 3,5 millions d'euros pour sa présence en phase de poules de l'Europa League qui a récompensé sa qualification pour ce 3e tour préliminaire. Trois changements La titularisation d’Enzo Crivelli sera l’un des trois ajustements que devrait opérer René Weiler par rapport à mardi dernier. Gaël Ondoua remplacera Douline suspendu et tout indique qu’Anthony Baron sera préféré à Bradley Mazikou sur le flanc gauche de la défense. Présent lundi matin à l’entraînement, Miroslav Stevanovic figurera sur la feuille de match. "Il ne commencera pas. Mais il pourrait entrer en jeu", glisse René Weiler. Dans un rôle de joker, le meilleur passeur du pays pourrait, pourquoi pas, changer le cours du match sur une inspiration géniale.

L'Espagne face à la Suède pour aller en finale du Mondial dames L'Espagne et la Suède s'affrontent ce matin dès 10h00 à Auckland pour une place en finale de la Coupe du monde dames. Les deux formations ont des atouts à faire valoir. Les Espagnoles se retrouvent pour la première fois de leur histoire dans le dernier carré. Leur équipe pratique un jeu offensif, qui a notamment fait exploser la Suisse en 8es de finale (5-1). La Roja est truffée de bonnes joueuses et présente un groupe très homogène au niveau qualitatif. "La difficulté avec l'Espagne, c'est qu'il y a tellement de joueuses douées, alors que les autres équipes pourraient n'avoir qu'une ou deux stars. Il sera très important de les marquer en défense", a insisté le sélectionneur suédois Peter Gerhardsson. L'Espagne a battu les Pays-Bas finalistes en 2019 (2-1 ap) pour atteindre les demi-finales. Ce parcours porte la marque des risques tactiques de l'entraîneur Jorge Vilda, adepte du turn-over autour de son 4-3-3 axé sur la conservation du ballon et le contre-pressing: "Nous avons 23 titulaires. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des faits", a-t-il expliqué. "Bénéfice de l'expérience" La capitaine de la Suède Kosovare Asllani a admis que son équipe avait "le bénéfice de l'expérience" face à la jeune sélection espagnole. "Nous sommes allées loin lors de nos derniers tournois, et je suis satisfaite de la manière que nous avons employée cette fois-ci", a déclaré la milieu de terrain aux 174 sélections (44 buts). Ces dernières années, les Scandinaves ont perdu en finale des Jeux olympiques en 2016 et 2021, ainsi qu'en demi-finales de l'Euro 2022 et du Mondial 2019. Lors du tournoi en cours, elles ont réussi l'exploit d'éliminer les deux derniers pays champions du monde: les Etats-Unis doubles tenants du titre en 8es de finale (0-0 ap, 5-4 tab), et le Japon, sacré en 2011, en quart (2-1).