La 11e étape pour Herrada ++ Le Canada bat la Slovénie

L'Espagnol Jesus Herrada s'offre la 11e étape, Kuss toujours leader Jesus Herrada vainqueur � La Laguna Negra Image: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON L'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis) s'est offert mercredi la 11e étape du Tour d'Espagne cycliste entre Lerma et la Laguna Negra. L'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a conservé son maillot rouge. Herrada s'est imposé au sprint dans la dernière ascension du jour devant Romain Grégoire (Groupama-FDJ) et Andreas Kron (Lotto-DSTNY). Il offre une nouvelle victoire à l'équipe Cofidis sur la Vuelta, qui continue de sourire à la formation française. L'Espagnol faisait partie d'une échappée de 26 coureurs partie à plus de 100 kilomètres de l'arrivée. Pas de changement au classement général: l'Américain Sepp Kuss reste en tête devant l'Espagnol Marc Soler (UAE Emirates) et le Belge Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), vainqueur l'an passé. Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), triple lauréat de l'épreuve, est quatrième devant le Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ), cinquième.

Le Canada élimine la Serbie de Doncic, exclu Luka Doncic exclu contre le Canada Image: KEYSTONE/EPA/MARK R. CRISTINO Le Canada a éliminé la Slovénie de Luka Doncic, frustré, agacé puis exclu, à Manille (100-89) pour se qualifier pour la première demi-finale d'un Mondial de son histoire. Il affrontera la Serbie. Doncic, la vedette des Dallas Mavericks, a été exclu à six minutes de la fin pour une deuxième faute technique après avoir réclamé, une énième fois, une faute contre lui. Il a alors applaudi ironiquement la corbeille présidentielle, où sont assis les officiels de la FIBA, avant que le public de la Mall of Asia Arena, huant la décision des arbitres, ne scande "Referees sucks, referees sucks" ("Arbitres, vous êtes nuls"). Le score était alors de 92-77 pour le Canada, qui venait aussi de perdre le chien de garde de Doncic pendant toute la rencontre, Dillon Brooks, exclu lui aussi pour une deuxième faute technique. L'exclusion de Doncic (26 pts, 5 assists) a galvanisé les Slovènes, revenus à neuf longueurs (94-85) à quatre minutes de la fin, mais au final trop courts contre le Canada de Shai Gilgeous-Alexander (31 pts/10 rebonds).

Très attendu à Lausanne, Théo Rochette ne ressent pas de pression Revenu en Suisse après 5 ans passés au Canada et un titre avec Québec au printemps, Théo Rochette est très attendu par les fans lausannois. Mais l'ancien junior du LHC ne se formalise pas de tout ça. Samedi après la victoire contre Liberec (6-2) à Lausanne pour l'avant-dernier match de préparation des Lions, c'est lui que l'on a interviewé sur la glace pendant que ses coéquipiers rentraient au vestiaire. Sur les affiches des campagnes promotionnelles, on le met volontiers en avant. A 21 ans, Théo Rochette a l'habitude d'avoir les projecteurs braqués sur lui. Lors de ses deux dernières saisons aux Remparts de Québec en LHJMQ, c'est lui qui arborait le "C" sur le maillot de l'équipe dirigée par Patrick Roy. Jouer devant plus de 15'000 spectateurs passionnés forge le caractère et aide à se construire une cuirasse. En anglais, on utilise le terme de "hype" pour décrire un bourdonnement autour d'un événement ou d'une personne. Alors, est-ce que le nouveau numéro 90 du LHC ressent une certaine pression? "Je ne pense pas qu'il y a une hype particulière autour de moi. Je sais que les gens étaient très contents de me voir revenir parce que je suis un jeune du club. Et je vais essayer de faire de mon mieux. Mais au niveau des performances, je ne sens pas d'attentes spécifiques." Se donner le temps Joueur intelligent doté d'un excellent sens du jeu, Théo Rochette a pu montrer de quoi il était capable durant les matches de préparation. Il a notamment piloté une ligne avec Jason Fuchs sur une de ses ailes qui a plutôt bien fonctionné. "Je sais que je suis jeune et que j'ai encore beaucoup à apprendre, souligne celui qui a remporté la Coupe Memorial en inscrivant 6 points (3 buts) en 4 parties. Ce sont mes premiers pas dans une ligue professionnelle, mais je me donne le temps de prendre de l'expérience. Je ne suis pas trop inquiet." En découvrant le nouveau maillot, le jeune Lion a pu voir que le design ressemblait à celui des Remparts. "J'aime bien, il lui ressemble", a-t-il commenté. Il fait également penser à certains maillots de NHL. NHL, trois lettres qui font rêver les jeunes hockeyeurs. Théo Rochette a eu l'occasion de participer à des camps de franchises, dont celui des Philadelphia Flyers. Et à l'entendre, il ne serait pas contre une nouvelle tentative: "Cette saison, en termes de points, je ne me fixe pas d'objectif. Je veux juste m'améliorer, et mon rêve demeure la NHL. Ce qui est sûr, c'est que je vais tout donner pour l'équipe." Opposé désormais à des adultes, le jeune centre sait qu'il va devoir se battre, mais il n'en perd pas le sommeil. "Je dois gagner de la masse, de la force et de la puissance, professe-t-il. Je vais travailler là-dessus. Et cela ne m'atteint pas de jouer contre des gars plus gros que moi, j'ai été habitué à ça toute ma vie. Je dois aussi aller plus vite et apprendre à jouer avec des pros." Raffl et Genazzi comme mentors Au sein de l'effectif du LHC, Théo Rochette fait partie d'une classe biberon qui ne compte pas beaucoup d'élèves, hormis Dario Sidler. Il faut donc que des vétérans jouent le rôle de mentor. "Des gars comme (Michael) Raffl ou (Joël) Genazzi, les plus anciens, m'aident pour pas mal de choses comme l'équipe va à la rencontre des fans, mais aussi sur la glace et en dehors, explique-t-il. Ils sont toujours là pour les autres. Tout le monde a été là pour moi." Et si Théo Rochette doit se faire un prénom, son nom est connu des amateurs de hockey puisque son père Stéphane, ancien arbitre de National League, officie sur MySports en analysant et disséquant buts, actions litigieuses et erreurs lors de chaque soirée de championnat. Se sent-il plus épié que les autres? "Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui m'a parlé de mon père depuis que je suis arrivé. La pression par rapport à lui? Il n'y en a aucune. Il fait son travail, je fais le mien et je vais le faire du mieux que je peux."

Ben Shelton dans le dernier carré Ben Shelton: le d�fi ultime vendredi contre Novak Djokovic. Image: KEYSTONE/AP 47e joueur mondial, Ben Shelton sera bien à 20 ans l’invité-surprise des demi-finales de l’US Open. Le joueur d’Atlanta a enlevé le derby américain qui l’opposait à Frances Tiafoe (no 10). Grâce à deux retours gagnants presque venus d’ailleurs qui lui ont permis de remporter le tie-break crucial du troisième set, Ben Shelton s’est imposé 6-2 3-6 7-6 (9/7) 6-2 après 3h06’ de jeu. Le gaucher sera confronté vendredi au défi ultime contre Novak Djokovic. Avec son formidable service et son bras qui peut armer parfois la foudre, Ben Shelton aura peut-être sa chance contre le Serbe qu’il affrontera pour la première fois. Mais si sa tâche s’apparente à une véritable mission impossible. Crédité de 49 coups gagnants, de14 aces, de 34 erreurs directes et de 11 doubles fautes, dont deux consécutives dans ce fameux jeu décisif du troisième set, Ben Shelton résume en deux mots son approche du jeu : "laisser le cerveau sur la table et y aller". Quart de finaliste en janvier en Australie avant de traverser un printemps et un été bien laborieux, Ben Shelton a trouvé une sorte d’état de grâce à Flushing Meadows où personne franchement ne le voyait écarter Tommy Paul (no 14) dimanche et Frances Tiafoe mardi. On connait également l’affiche de la première demi-finale du simple dames. Elle opposera Coco Gauff (no 6) à Karolina Muchova (no 10. La Tchèque a battu 6-0 6-3 Sorana Cirstea (no 30) qui avait éliminé Belinda Bencic. Finaliste du dernier Roland-Garros devant Iga Swiatek, Karolina Muchova tentera de prendre sa revanche sur l’Américaine qui l’a battue le mois dernier en finale du WTA 1000 de Cincinnati.

Dan Ndoye: les planètes s'alignent gentiment Dan Ndoye sera-t-il l’un des acteurs qui compteront ces prochaines semaines avec l’équipe de Suisse? On peut le croire avec toutes les planètes qui s’alignent gentiment pour le Vaudois. Il avait été lancé le 24 septembre dernier lors de la victoire 2-1 à Saragosse face à l’Espagne mais non retenu pour la Coupe du monde au Qatar, A 22 ans, l’ancien junior du Lausanne-Sport sort d’une saison probante à Bâle qui a suscité l’intérêt de plusieurs clubs. Le mois dernier, l’enfant de la Côte s’est ainsi engagé avec Bologne pour tenter une deuxième expérience à l’étranger après celle vécue à Nice lors de la saison 2020/2021. "Mon choix a été très vite arrêté. J’ai été tout de suite séduit par le projet présenté par Bologne. J'ai la chance de travailler avec un coach qui parle français (réd: Thiago Motta) et cela se passe vraiment très bien." Bologne a mis les moyens Le début de saison souligne combien l’ancien milieu du PSG compte sur Dan Ndoye. La nouvelle recrue a été titularisée lors des trois premières journées, contre Milan, la Juventus et Cagliari. Avec un transfert qui s’est chiffré à 9 millions d’euros et un contrat de 4 ans avec une année en option sur la table, Thiago Motta et ses dirigeants ont, il est vrai, soumis une offre à laquelle il était difficile de résister. Dan Ndoye a par ailleurs retrouvé Michel Aebischer et depuis vendredi dernier Remo Freuler pour faire de Bologne l’équipe la plus "helvétique" du Calcio. Nul doute que Murat Yakin fera souvent le déplacement dans la capitale de l’Emilie-Romagne. Présent cet été en Roumanie lors de l’Euro M21, le sélectionneur sait désormais qu’il ne peut plus vraiment se passer de Dan Ndoye. Buteur contre la Norvège et contre la France, le Vaudois a exprimé toutes ses qualités lors de ce tournoi qui a mené la Suisse jusqu’au quart de finale. Il a été capable, à chaque instant, de désarçonner la défense adverse grâce à sa vitesse. La doublure parfaite de Xherdan Shaqiri Dans le 4-3-3 de Murat Yakin, Dan Ndoye part bien sûr avec une longueur de retard sur Xherdan Shaqiri pour occuper le flanc droit de l’attaque. Inutile de rappeler l’apport du Bâlois en sélection. Les deux derniers matches en Andorre et contre la Roumanie ont, par ailleurs, souligné sa magnifique entente avec Zeki Amdouni. Mais rien n’interdit de penser que Murat Yakin ménagera à l’avenir de plus en plus son no 23 qui aura 32 ans le 10 octobre prochain et qui évolue dans un championnat, la MLS, sans doute encore un peu trop "soft" pour bien coller aux exigences du haut niveau. Et aujourd’hui, Dan Ndoye se profile comme la doublure parfaite du joueur de Chicago. Murat Yakin apprécie également sa polyvalence qui devrait lui permettre également de relayer Ruben Vargas sur le flanc gauche. Samedi, Dan Ndoye pourrait ainsi fêter sa deuxième sélection à Pristina face au Kosovo dans une rencontre qui ne sera pas une partie comme les autres en raison des liens tissés entre les deux pays. "Ce match s’annonce "compliqué", avance-t-il. Il y aura très certainement une grosse ambiance. Mais l’équipe est prête. Elle a hâte d’en découdre." Hâte surtout d’effacer le couac de Lucerne contre la Roumanie pour se remettre dans le bon sens de la marche et obtenir au plus vite sa qualification pour l'Euro 2024.

Novak Djokovic qualifié pour sa 13e demi-finale à Flushing Meadows Novak Djokovic n'a rien laiss� � Taylor Fritz. Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Novak Djokovic, en quête d'un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court, s'est qualifié mardi pour sa treizième demi-finale à Flushing Meadows. Il a battu l'Américain Taylor Fritz (9e) 6-1 6-4 6-4. A 36 ans, le Serbe tentera vendredi de se hisser en finale du Majeur new-yorkais, qu'il a remporté trois fois, en affrontant un autre Américain, le vainqueur du match entre Frances Tiafoe (10e), demi-finaliste l'an dernier, et Ben Shelton (47e).

L'Américaine Coco Gauff qualifiée pour les demi-finales L'Am�ricaine Coco Gauff disputera pour la premi�re fois les demi-finales de l'US Open. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez La pépite américaine Coco Gauff, 6e mondiale à 19 ans, n'a mis que 1h08 mardi pour battre la Lettonne Jelena Ostapenko (21e) 6-0 6-2 et se qualifier ainsi pour sa première demi-finale de l'US Open. "C'est génial, je suis si heureuse... L'an dernier, j'avais perdu en quarts de finale alors cette année, je voulais faire mieux. Mais la route n'est pas finie !", a déclaré Gauff. Elle a déjà joué une finale de Grand Chelem à Roland-Garros en 2022 et affrontera jeudi la Roumaine Sorana Cirstea (30e) ou la Tchèque Karolina Mouchova (10e) pour une place en finale du Majeur américain. Mardi, Gauff a complètement étouffé Ostapenko, lauréate de Roland-Garros 2017 et qui avait créé la sensation en 8es de finale à New York dimanche en éliminant la tenante du titre Iga Swiatek. Face à Gauff, elle a multiplié les fautes directes (36 contre 14 pour son adversaire). La Lettonne de 26 ans a perdu les sept premiers jeux de la partie avant de stopper l'hémorragie... sur le service de Gauff. Mais alors qu'une chaleur accablante s'abattait sur Flushing Meadows, Gauff a repris son inexorable avancée vers les demies. Elle a servi pour le match à 5-2 et conclu sur sa troisième balle de match. "C'est très dur de jouer contre elle parce qu'il est difficile d'être agressive. Alors j'essayais d'être agressive dès que je pouvais, mais la plupart du temps, j'essayais surtout de jouer long", a expliqué Gauff. "C'est de loin mon match le plus court du tournoi", a-t-elle souligné, expliquant qu'elle verrait avec son coach si elle allait se reposer ou faire une séance d'entraînement dans la journée. Gauff est par ailleurs qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de double avec sa compatriote Jessica Pegula.

Ganna vainqueur du contre-la-montre, Kuss reste leader Primoz Roglic a bien limit� l'�cart sur Remco Evenepoel. Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque L'Italien Filippo Ganna a remporté la 10e étape du Tour d'Espagne, un contre-la-montre de 25,8 km autour de Valladolid, alors que l'Américain Sepp Kuss a conservé son maillot rouge de leader. Kuss (Jumbo-Visma), qui n'est pas un spécialiste de l'exercice, a bien géré ce chrono en terminant à la 13e place à 1 minute 29 secondes du vainqueur du jour. Ganna (Ineos), qui figurait parmi les grands favoris de l'étape, s'est montré impressionnant en bouclant le parcours en 27'39'' à 56 km/h de moyenne, devançant le Belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) de 16 secondes. Le champion du monde belge de la spécialité, vainqueur de la Vuelta l'an dernier, a toutefois repris 20 secondes à Primoz Roglic et grimpe à la 3e place du classement général, à 1 mn 09 de Kuss. Triple vainqueur de la Vuelta, Roglic est 4e du classement général, avec désormais un débours de 27 secondes sur Evenepoel. L'Espagnol Marc Soler, 8e de l'étape, conserve sa 2e place au classement général provisoire. Le Français Lenny Martinez, 3e du général avant le contre-la-montre, a cédé deux minutes et demie. et recule à la 5e place. Le champion d'Europe du contre-la-montre Stefan Bissegger n'a pas pu se mêler à la lutte des tout meilleurs. Pratiquement aussi rapide que Jonas Vingegaard, le Thurgovien a terminé 11e à 1'19'' du vainqueur. Bissegger n'a ainsi pas sauvé une saison compliquée sans victoire avec une fracture du poignet au printemps. En 2021, le rouleur de l'équipe EF Education avait fêté trois succès, deux en 2022. Mercredi, la 11e étape se terminera avec 6,5 km d'ascension vers le lac de montagne Laguna Negra. Il s'agira de la seule difficulté de la journée.

Les Etats-Unis étouffent l'Italie pour aller en demies Le Serbe Bogdan Bogdanovic (� droite) en duel avec le Lituanien Margiris Normantas. Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Les Etats-Unis ont asphyxié l'Italie, très maladroite puis résignée à Manille (100-63) pour reprendre leur marche en avant dans le Mondial et atteindre le dernier carré. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Team USA, qui affrontera vendredi en demi-finales l'Allemagne ou la Lettonie. Battus pour la première fois du tournoi dimanche (110-104) par les Lituaniens après un faux départ (12-31 après le premier quart-temps, 37-54 à la pause), les Américains ont cette fois effectué un début de match tonitruant, suffisant pour passer l'obstacle des quarts sur lequel ils avaient buté au Mondial 2019 (défaite face à la France). Ils ont infligé, d'abord avec leur cinq majeur puis avec la "second unit" entrée assez tôt au relais, une pression physique en défense impressionnante aux Italiens, les forçant à prendre une multitude de tirs forcés. De son côté, la Serbie et son élégant meneur Bogdan Bogdanovic ont martyrisé la Lituanie (87-68) pour rejoindre le dernier carré. Pour sa première demi-finale internationale depuis 2017 (argent à l'Euro), elle affrontera vendredi la Slovénie ou le Canada, opposés vendredi. Vainqueurs des Américains dimanche (110-104), les Lituaniens ont été submergés par le collectif serbe, qui a régalé une Mall of Asia Arena seulement à moitié remplie. Pénétrations, passes à l'intérieur ou pour décaler à longue distance: la Serbie, pourtant privée avant la compétition de ses deux pièces maîtresses, le meneur Vasilije Micic (Oklahoma City) et le pivot Nikola Jokic (champion NBA avec Denver), a développé toute la panoplie de son école de basket.anada, opposés mercredi.

Jonas Omlin absent pour une longue période Jonas Omlin ne pourra Image: KEYSTONE/DPA/DAVID INDERLIED Jonas Omlin (29 ans) va manquer plusieurs mois au Borussia Mönchengladbach. Le portier suisse et capitaine doit se soumettre à une opération de l'épaule. La blessure est consécutive à un choc violent au cours de la préparation de la saison. L'Obwaldien, s'est blessé lors d'un match amical contre son ancien employeur Montpellier. A la suite d'une parade un peu inconsidérée, il avait dû quitter le terrain en ressentant beaucoup de douleurs. Malgré sa blessure, Omlin a disputé un match de Coupe d'Allemagne contre Bersenbrück (D5) et également les deux premiers matches du Championnat de Bundesliga contre Augsbourg (4-4) et Bayer Leverkusen (0-3). Mercredi dernier, il était absent de la sélection de l'entraîneur national Murat Yakin pour les matches de qualification à l'Euro contre le Kosovo et Andorre.

La Fédération espagnole de football "demande pardon" Le comportement de Juan Rubiales a oblig� la F�d�ration espagnole de football � pr�senter ses excuses. Image: KEYSTONE/EPA/Radio Cope HANDOUT La Fédération espagnole de football a "demandé pardon" au "monde du football et à l'ensemble de la société" mardi pour le comportement de son président Luis Rubiales. Ce dernier est suspendu par la FIFA après avoir embrassé sur la bouche la joueuse Jenni Hermoso. Dans une lettre signée par son président par intérim Pedro Rocha, la fédération "demande le plus sincèrement pardon au football mondial dans son ensemble (...) pour le comportement totalement inacceptable de son plus haut représentant institutionnel lors de la finale" de la Coupe du monde féminine, le 20 août à Sydney. Ce comportement "ne correspond pas du tout aux valeurs de l'ensemble de la société espagnole, de ses institutions, de ses représentants, de ses athlètes et des dirigeants du sport espagnol", indique cette lettre publiée par la fédération. "Les dommages causés au football espagnol, au sport espagnol, à la société espagnole et à toutes les valeurs du football et du sport" par l'attitude de Rubiales "ont été énormes", déplore encore la fédération. Quelques minutes après le sacre mondial de la Roja féminine à Sydney, le patron du foot espagnol avait embrassé sur la bouche par surprise la no 10 Jenni Hermoso, provoquant l'indignation internationale. Poussé de toutes parts à la démission, Luis Rubiales, dans un discours virulent, a refusé de quitter son poste "à cause d'un petit bisou consenti" et dénoncé un procès intenté par un "faux féminisme". Vilda prochain visé ? La FIFA l'a suspendu le 26 août dernier "de toute activité liée au football au niveau national et international" pour 90 jours et dans l'attente de l'avancée des procédures en cours. Dans son texte, la fédération espagnole dit encore s'être engagée à améliorer sa "gouvernance" afin de "réparer" les dommages causés et de "garantir que ces comportements ne se reproduisent pas". Selon la presse, le sélectionneur de l'équipe féminine Jorge Vilda, proche de Luis Rubiales et dont les méthodes sont critiquées par ses joueuses, pourrait faire les frais de la restructuration interne de la fédération et être limogé. Les 23 joueuses de la Roja sacrées championnes du monde en Australie ont annoncé qu'elles refusaient d'être convoquées en sélection tant qu'il n'y aurait pas de changement à la tête de la fédération. Leurs homologues de la sélection masculine ont condamné lundi le "comportement inacceptable" de Rubiales dans un communiqué commun lu à la presse par l'attaquant de l'Atlético Madrid, Alvaro Morata.

Thomas Rüfenacht met un terme à sa carrière Thomas Ruefenacht, ici sous les couleurs de Berne, un sacr� temp�rament sur la glace. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Thomas Rüfenacht met un terme à sa carrière de joueur actif à l'âge de 38 ans. Il a porté les couleurs d'Ambri-Piotta la saison dernière, mais n'a pu disputer que huit matches à cause d'une blessure. Le joueur americano-suisse a connu ses meilleurs moments sous le maillot du CP Berne avec trois titres de champion de Suisse (2016, 2017 et 2019) à la clé. A l'automne de sa carrière, l'ancien international suisse - 55 sélections - a dû se contenter le plus souvent d'un rôle de spectateur en raison de blessures. Il a dû subir deux opérations au genou. Sa carrière l'a aussi mené à Langnau, Viège, Lausanne, Zoug et Lugano. Une fois les patins rangés, Rüfenacht va se lancer dans le business des agents. Ce père de trois enfants effectuera un apprentissage de six mois dans l'agence zougoise 4sports.

Andi Zeqiri rejoint Genk Andi Zeqiri rejoint Genk en Belgique Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Andi Zeqiri va découvrir le championnat de Belgique. L'attaquant international rejoint Genk où il a signé jusqu'en 2026. Prêté par Brighton à Bâle la saison passée, Zeqiri avait été plutôt bon avec 18 buts en 50 matches, toutes compétitions confondues avec les Rhénans. Formé au LS, l'attaquant de 24 ans va découvrir un quatrième championnat européen après l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne. Genk a terminé deuxième du championnat de Belgique la saison passée derrière le Royal Antwerp et a été éliminé par Servette au 2e tour de qualification de la Ligue des Champions. Mais les Belges seront tout de même en Conference League dans un groupe avec la Fiorentina, Ferencvaros et Cukaricki.

Six nouvelles joueuses pour la Ligue des Nations Inka Grings a convoqu� six nouvelles joueuses pour la Ligue des Nations Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse féminine est de retour sur le terrain pour la nouvelle Ligue des Nations. La sélectionneuse Inka Grings a nommé six nouvelles joueuses par rapport à la Coupe du monde. La Ligue des nations, nouvellement créée, fait partie de la préparation pour l'Euro 2025 qui se tiendra en Suisse. Dans la ligue A, la Suisse est dans un groupe avec la Suède, 3e du Mondial, l'Italie et l'Espagne, championne du monde. C'est contre ces deux dernières que les Suissesses débuteront la compétition les 22 et 26 septembre. Grings a profité de l'occasion pour intégrer d'autres joueuses dans le cadre. Elle a effectué six changements par rapport à la Coupe du monde. Alors que Leela Egli (Zurich) et Noemi Ivelj (Grasshoppers) font partie de la sélection pour la première fois, Aurélie Csillag (Bâle), Alayah Pilgrim (Zurich), Riola Xhemaili (Wolfsburg) et Smilla Vallotto (Hammarby) sont de retour. Ana-Maria Crnogorcevic ne sera pour sa part pas de la partie. La joueuse de Barcelone bénéficie d'une pause afin de pouvoir clarifier son avenir en club. Dans les buts, après le retrait de la numéro 1 Gaëlle Thalmann, la concurrence bat son plein. Grings a convoqué trois gardiennes: Livia Peng, Seraina Friedli et Elvira Herzog.