La 17e étape pour Dainese ++ GE Servette fixé

Le répit sera de courte durée car la pente va à nouveau s'élever jeudi pour une étape courte mais raide (161 km, 3700 m de dénivelé positif) dans les Dolomites avec, au programme, deux cols de première catégorie, la plus élevée existant sur le Tour d'Italie, et deux de deuxième catégorie.

Au classement général, le Britannique Geraint Thomas (Ineos) porte toujours le maillot rose de leader avec respectivement 18 et 29 secondes d'avance sur le Portugais Joao Almeida (UAE) et le Slovène Primoz Roglic.

"C'est dingue. Jusque-là le Giro ne s'était pas passé comme je l'avais souhaité. La semaine dernière j'ai été très malade. J'ai eux des problèmes gastriques et du mal à respirer. C'était aujourd'hui la première journée où j'avais de bonnes sensations et je gagne. Je suis trop content", a réagi l'Italien de 25 ans qui avait déjà remporté une étape l'année dernière sur le Tour d'Italie.

Une échappée tenue en laisse par un peloton paresseux avant de se mettre en route et de rattraper les fuyards, un sprint massif sans chute et des favoris au chaud dans la roue de leurs équipiers: la 17e étape, arrivée au bord de la mer, à quelques kilomètres au nord de Venise, a comblé le peloton, ravi de vivre enfin une journée tranquille dans ce Giro éreintant.

Le finaliste des play-off Bienne et les Rapperswil-Jona Lakers, qui se sont qualifiés comme troisième de la qualification en National League, se partageront quatre de leurs six adversaires. Ils auront l'honneur de se frotter à domicile au tenant du titre et champion de Finlande Tappara Tampere.

Sur le papier, le champion de Suisse Genève-Servette semble avoir hérité du meilleur tirage parmi les trois représentants helvétiques. Les Genevois accueilleront les Italiens de Bolzano, les Tchèques de Dynamo Pardubice et les Français de Rouen. Les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux iront rendre visite aux Finlandais de Lukko Rauma, aux Autrichiens d'Innsbruck et au champion de Slovaquie Kosice.

Au lieu d'une phase de groupes qui allait de fin août à mi-octobre et se déroulait comme un championnat normal, chaque club disputera dorénavant six matches contre six adversaires différents avec trois matches à domicile et trois autres à l'extérieur. Les points récoltés servent à établir un seul classement regroupant les vingt-quatre équipes. Les seize meilleures sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

"Je vais essayer d'apporter (en Turquie) le football que j'ai en tête (...) et j'espère que ce sera une saison pleine de succès", avait espéré l'ex-meneur de la Juve et de l'AC Milan lors de son arrivée en Turquie en juin 2022.

Pirlo, qui a tout gagné ou presque avec l'AC Milan, la Juventus et la sélection italienne (1 Coupe du monde, 2 Ligues des champions et 6 championnats d'Italie) en tant que joueur, avait connu un début de saison difficile avec le modeste club d'Istanbul.

"Puisque nous ne pouvons pas continuer avec M. Pirlo et son entourage la saison prochaine, nous leur avons donné la permission de nous quitter prochainement", a indiqué l'équipe stambouliote dans un message publié sur ses comptes Twitter et Instagram.

Onze fois sacré champion du monde en individuel et sept fois vainqueur du gros globe de cristal qui récompense le meilleur biathlète de l'hiver, Fourcade est notamment devenu membre de la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO) et président de la Commission des athlètes de Paris 2024 depuis la fin de sa carrière sportive en 2020.

L'ancien biathlète se produira pour la première fois les 18 et 19 octobre à Grenoble, à la Maison de la Culture, qui produit son spectacle. Quinze dates à travers la France sont prévues jusqu'en mars 2024, dont deux à Paris, les 9 et 10 novembre, au Théâtre du Rond-Point.

Fourcade, qui a mis un terme à sa carrière sportive il y a trois ans, assurera dès l'automne un one man show intitulé "Hors piste". Il y retracera "son parcours de sportif de très haut niveau à travers récits intimes et confessions sur les coulisses de la compétition", a-t-il annoncé.

Tsitsipas (24 ans) a atteint la finale du tournoi parisien en 2021. Cette saison, pour sa préparation sur terre battue, il reste sur une finale à Barcelone (battu par l'Espagnol Carlos Alcaraz), une demi-finale à Rome et deux quarts de finale à Madrid et Monte-Carlo.

"Merci pour cette occasion de faire partie de ton équipe", a écrit sur son compte Instagram l'ancien finaliste de Wimbledon et de l'US Open, âgé de 46 ans, sans expliquer sa décision. "C'était une balade et une expérience formidables, et je suis fier de ce que nous avons réalisé ensemble en si peu de temps", a ajouté l'Australien d'origine grecque.

Outre Honda et Ford, un autre grand nom de l'automobile, Audi, est également attendu en 2026 pour ses débuts en F1. Il sera associé à l'écurie Sauber (actuelle Alfa Romeo). Ferrari, Mercedes et Renault (Alpine), actuellement trois des quatre motoristes présents dans le championnat, seront aussi présents au départ de la saison.

"Pour pouvoir battre nos adversaires, nous avons besoin d'être plus indépendants et de mettre fin à la collaboration avec Mercedes. Mercedes reste toutefois un grand partenaire mais nous voulons aussi gagner donc c'est pour cela que nous avons pris cette décision", a expliqué Martin Whitmarsh.

Boston aura l'occasion, l'obligation même, de confirmer son regain de forme jeudi à domicile lors de l'acte V, tout aussi décisif. "Nous étions menés 3-0, mais nous ne nous sommes pas mis trop de pression. Nous essayons de prendre un match à la fois. On ne pensait pas à gagner quatre fois de suite ce soir, on essayait juste de sauver notre saison et c'est ce qu'on a fait", a commenté Tatum.

Les Celtics ont ensuite réussi 12 points d'affilée pour s'offrir une marge de 17 unités (100-83) à 7'25'' de la fin. Et Tatum a pu compter sur des coéquipiers au diapason à l'image de Grant Williams, auteur de 14 points et d'un contre remarqué sur Jimmy Butler (29 points), sans cette fois provoquer ce dernier comme il en fit l'erreur au deuxième match pour sonner le réveil de la star.

Et comme souvent quand la machine verte s'emballe, Jayson Tatum a fait office de locomotive: également auteur de 11 rebonds et 7 assists, l'ailier a inscrit 14 de ses 34 points durant ce troisième quart-temps, remporté 38-23 par Boston qui menait 88-79 à l'entame de l'ultime quart.

Le Heat reste donc en ballottage favorable pour tenter de disputer une septième finale, avec l'objectif de décrocher un quatrième titre de champion (après 2006, 2012 et 2013). Mais il devra se méfier d'un adversaire ayant retrouvé ses vertus de combat, 48 heures après avoir baissé les bras lors du match no 3.

Ce quart de finale, justement, aura lieu jeudi après-midi dans la capitale lettonne face à cette Allemagne qui n'a que peu réussi à la Suisse dans les matches à élimination directe. "Le passé, c'est le passé et il ne faut pas y penser, conclut Damien Riat. On doit impérativement continuer sur notre lancée, et avec la qualité qu'on a dans notre équipe cela devrait passer."

Un mot que Damien Riat a beaucoup utilisé lors de son analyse d'après-match, c'est manière. Pour jouer de la bonne manière. "On a essayé de ne pas penser au fait qu'il n'y avait pas d'enjeu et d'avoir la bonne attitude avant le quart de finale", enchaîne l'ancien joueur de Genève et Bienne.

"Franchement, peu importe que ce soient les Lettons et pas les Slovaques qui se qualifient, poursuit l'attaquant du LHC. Ils ont donné leur vie en face, bravo à eux. De notre côté, on doit aller de l'avant. On a mené 3-2 à cinq minutes de la fin, mais ils ont su répondre rapidement."

"On a eu les chances, mais on commet quelques erreurs qui se paient cash sur les buts qu'on prend." C'est un Damien Riat plutôt sérieux qui s'est présenté en zone mixte. Même si ce match avait très très peu d'enjeu (réd: hormis le classement en cas de qualification pour les demi-finales), l'équipe de Suisse n'avait pas l'intention de le prendre à la légère et de laisser les Lettons se qualifier sous prétexte qu'ils évoluaient à domicile.

Ruud reprend ses bonnes habitudes

Double tenant du titre, Casper Ruud aborde le Geneva Open avec une confiance retrouvée. Sa demi-finale dans le Masters 1000 de Rome l'a remis sur la bonne orbite au bon moment.

"J'ai vécu 4-5 mois difficiles", rappelle le no 4 mondial, "alors que les 4-5 derniers mois de la saison précédente avaient été incroyables: j'avais atteint la finale de trois des cinq plus importants tournois de l'année" à Roland-Garros, à l'US Open et au Masters ATP. Et il s'était hissé au 2e rang mondial.

"Je sais donc parfaitement ce dont je suis capable. Mais tout peut aller très vite en tennis. On connaît tous des hauts et des bas, et le début de la saison 2023 a été l'une des périodes les plus difficiles de ma carrière", poursuit le Norvégien, qui n'a gagné que quatre matches dans ses cinq premiers tournois de l'année.

A-t-il ressenti des attentes extérieures particulières après son superbe exercice 2022? "Si on se met à penser aux attentes que peuvent avoir par exemple des médias, on n'ira pas loin", souligne-t-il. "Mais c'est vrai que ça peut devenir stressant si on ne parvient pas à reproduire les mêmes résultats", concède-t-il.

Le retour sur terre battue lui a fait le plus grand bien, puisqu'il a cueilli le titre dès son premier tournoi de l'année sur cette surface à Estoril début avril. Mais ce sacre, son 10e au total sur le circuit principal, n'a pas agi comme un déclic: il n'a remporté que deux matches dans ses trois tournois suivants.

"Je pense que le plus dur est désormais derrière moi", lâche toutefois Casper Ruud, qui s'est il est vrai pleinement rassuré en se hissant dans le dernier carré à Rome la semaine précédente. Même s'il regrette certainement de n'avoir pas su enfoncer le clou face à Holger Rune en demi-finale, lui qui mena 7-6 4-2.

"Trop stressant" à Paris cette semaine

Malgré cette confiance retrouvée à une semaine de l'entame de Roland-Garros, le Norvégien n'a pas songé une seconde à "zapper" le Geneva Open afin d'en garder sous la pédale. "A Roland-Garros, il y a les qualifications cette semaine, avec 128 joueurs et 128 joueuses en lice. C'est bien trop stressant", explique-t-il.

"Je profite de me retrouver ici au calme. Je préfère disputer des matches officiels plutôt que des sets d'entraînement. Et si je me rate ici, je peux toujours rejoindre Paris pour m'y entraîner avant le début de Roland-Garros", lâche celui qui est aussi double tenant du titre de l'Open de Gstaad.

"J'ai vu l'an dernier qu'il était possible de briller ici tout en gardant suffisamment de fraîcheur pour aller loin à Roland-Garros", comme un certain Stan Wawrinka l'avait déjà prouvé en 2016 (titre à Genève, demi-finale à Paris) et en 2017 (titre à Genève, finale à Paris). "Et j'adore venir à Genève", sourit-il.

"Tout avait commencé ici il y a deux ans pour moi, j'y avais gagné le deuxième titre de ma carrière. Je suis aussi à l'aise à Gstaad d'ailleurs. La Suisse est un beau pays, et si le beau temps est de la partie le cadre est magnifique ici. Ca me fait un peu penser à la Norvège, je m'y sens donc très bien", lâche Casper Ruud.

Le Norvégien, qui entrera en lice mercredi à Genève au 2e tour, reprend donc avec grand plaisir ses bonnes habitudes dans la Cité de Calvin. Où il espère pouvoir encore augmenter son capital-confiance afin d'aborder dans les meilleures dispositions un Roland-Garros qui s'annonce très ouvert en l'absence de Rafael Nadal.

"Triste pour Rafa"

"Je suis triste pour Rafa. Son record de 14 titres à Paris est l'un des plus incroyables tous sports confondus", souligne Casper Ruud. "Cela offre une opportunité aux autres. Mais Novak (Djokovic) a déjà gagné deux fois à Paris alors que Rafa était pourtant de la partie. Il sera donc le favori", lâche-t-il.

Les outsiders seront toutefois nombreux sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. "Il y a Crlos Alcaraz, Jannik Sinner, Holger Rune, Alexander Zverev, Daniil Medvedev qui vient de gagner à Rome. Et moi-même", sourit le Norvégien, qui se sait désormais capable de renverser des montagnes dans le cadre des tournois du Grand Chelem.