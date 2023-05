La 2ème étape du Giro pour Jonathan Milan ++ La Nati bat la Tchéquie

Jonathan Milan délivre déjà l'Italie Jonathan Milan tout � sa joie sur le Giro Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Jonathan Milan a délivré l'Italie dès la 2e étape du Giro en s'imposant au sprint à San Salvo. Remco Evenepoel a conservé sans souci le maillot rose de leader. A 22 ans seulement, Jonathan Milan a épargné de longs jours d'angoisse à son pays en levant les bras dès le deuxième jour, au nez et à la barbe des purs sprinters. "C'est incroyable, je ne peux pas y croire, c'est mon premier Giro. J'ai fait un bon prologue hier, mais jamais je n'aurais pu imaginer gagner aujourd'hui", a exulté Milan, très ému après son quatrième succès en professionnel, le premier de cette ampleur. Spécialiste de la piste, le coureur de l'équipe Bahrain s'est imposé en force devant le Néerlandais David Dekker et l'Australien Kaden Groves. Plusieurs candidats à victoire n'étaient pas présents dans le sprint final, après une violente chute collective survenue à un peu plus de trois kilomètres de l'arrivée, qui a notamment mis au tapis le Danois Mads Pedersen et le Britannique Mark Cavendish. Avant de serrer les fesses dans les cinq derniers kilomètres, les principaux leaders ont passé la journée les pieds en éventail. A commencer par Remco Evenepoel, qui portait pour la première fois de sa carrière le maillot rose et roulait sur un vélo tout bariolé, avec un cadre aux couleurs de l'arc-en-ciel pour honorer son statut de champion du monde, et une guidoline rose. Très détendu, il a pris le temps, en pleine étape, de se déporter sur la droite de la route pour venir taper dans la main de son épouse Oumaïma vêtue d'un haut rose, évidemment. Afin de ne pas avoir à subir le poids de la course trop longtemps, sa formation Soudal-Quick Step a prévu d'abandonner - de manière provisoire, selon ses plans - le maillot rose lors de l'étape de mardi à la faveur d'une échappée. Lundi, la troisième étape devrait une nouvelle fois convenir aux sprinters puisque les deux ascensions successives de Monticchio (6,3 km à 6,4% de moyenne) et de Valico La Croce (2,6 km à 7,6%) sont situées trop loin de l'arrivée pour permettre d'effectuer une vraie différence.

Stevanovic remonte Servette à la 2e place Miroslav Stevanovic a mis Servette sur orbite face � GC. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Servette a remporté son duel avec GC (2-3) dimanche, à l'occasion de la 32e journée de Super League et repris la 2e place du classement. Bâle a pour sa part été battu à domicile par Zurich (0-2). L'après-midi n'avait pas démarré de la meilleure des manières pour la troupe d'Alain Geiger, à la lutte pour une qualification européenne. Les visiteurs ont en effet encaissé l'ouverture du score signée Meritan Shabani dès la 7e minute de jeu. Petit à petit, cependant, les Servettiens, qui avaient jusqu'alors remporté cinq des sept affrontements avec GC depuis les retrouvailles des deux formations dans l'élite à l'été 2021, ont repris le contrôle des opérations. C'est d'abord Yoan Severin qui a remis le SFC sur les rails à la 40e minute, avant que le pied droit de Miroslav Stevanovic ne vienne sanctionner le gardien André Moreira à la 51e. On pensait alors le onze "grenat" en mesure de maîtriser l'enjeu et de repasser devant Lugano et Lucerne au classement. Quatre expulsions à Bâle C'était compter sans le coup de tête de Giotto Morandi, venu surprendre Jérémy Frick après l'heure de jeu (67e). Alors que les Sauterelles pensaient avoir accompli le plus dur en égalisant, Stevanovic a une nouvelle fois surgi à la 82e sur un centre d'Anthony Baron pour offrir les trois points de haute lutte à ses couleurs. Battu au Parc Saint-Jacques par le FC Zurich (0-2) sur des réussites de Roko Simic (91e) et d'Ifeanyi Mathew (94e), après avoir été réduit à dix par l'expulsion de Kasim Adams à la 85e, le FC Bâle a pour sa part manqué l'occasion de creuser l'écart au classement avec GC, qu'il devance de deux points à la 5e place. Le match a dégénéré dans le temps additionnel, avec les expulsions de Taulant Xhaka (96e) et de Wouter Burger (97e) côté bâlois, ainsi que de Mirlind Kryeziu (97e) pour le FCZ.

La Suisse bat la Tchéquie et remporte le tournoi Marco Miranda a inscrit le 3-2 victorieux pour la Suisse contre les Tch�ques Image: KEYSTONE/AP TT NEWS AGENCY C'est sur une note positive que la Suisse a conclu sa phase de préparation au Mondial de Riga. La sélection de Patrick Fischer a battu la Tchéquie 3-2 à Brno et remporté l'Euro Hockey Tour. On peut parler de montée en puissance. Dépassée contre la Suède jeudi soir à Göteborg, mais fatiguée au sortir d'un bon bloc d'entraînements, puis mieux en jambes samedi contre les Finlandais (victoire 2-1), la Suisse a livré son meilleur match de la préparation. Solides devant le goal adverse, capables de répondre au défi physique, les Helvètes ont semblé inspirés. Sans oser parler de match référence, on peut toutefois dire que la Suisse s'est rassurée et a rassuré. Tout n'est pas encore parfait, notamment l'intégration de Janis Moser et sa responsabilité sur l'ouverture du score tchèque après 29 secondes, mais la sélection de Fischer pointe dans la bonne direction. Très bon power-play Au chapitre des bonnes nouvelles, les situations spéciales ont été parfaitement négociées. Le power-play, peu enthousiasmant jusqu'ici, a plutôt bien tourné. C'est d'ailleurs sur leur première opportunité que les Suisses sont parvenus à égaliser par Gaëtan Haas à la 7e. Intéressant au passage de constater que l'unité qui a marqué était composée de quatre droitiers. En parlant de droitier, c'est Romain Loeffel qui a inscrit le 2-1 à la 23e. Un très joli lancer des poignets pour le défenseur de Berne sur des passes de Corvi et de Haas, excellent au cours de cette rencontre. Pour le Neuchâtelois, ce but lui permet très certainement de marquer quelques précieux points vis-à-vis de son coach. La sélection compte actuellement neuf défenseurs et il y a fort à parier que Fischer s'envolera pour la Lettonie avec huit arrières. Blessé contre la Suède, le Genevois Roger Karrer devra-t-il rester à quai? Autre sujet de satisfaction dans les rangs helvétiques, c'est la bonne tenue des trois gardiens. Van Pottelberghe s'est bien comporté face aux Suédois, Genoni a été excellent contre la Finlande et Robert Mayer a assuré contre son autre pays, lui qui est né à Havirov. A noter qu'on ne saura que lundi quels sont les joueurs qui rentreront à la maison et n'iront pas à Riga. Il y a fort à parier qu'hormis les trois gardiens, Fischer parte avec huit défenseurs et quatorze attaquants.

Les Suisses en forme dès l'ouverture de la saison Jan Schauble et ses compatriotes se sont illustr�s � Zagreb. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Les rameurs suisses ont réussi leur entrée en matière en Coupe du monde, ce week-end à Zagreb. Dimanche, ce ne sont pas moins de neuf podiums qui ont été cumulés chez les dames et les messieurs. Dans l'épreuve en deux sans barreur, la nouvelle paire composée du Lucernois Roman Röösli et du Zurichois Andrin Gulich s'est imposée devant les bateaux espagnol et danois. Il s'agissait de la première association de ce duo sur l'eau. La victoire a également souri à d'autres athlètes de Swiss Rowing, comme avec Fabienne Schweizer et Lisa Lötscher en deux de couple et avec le quatre sans barreur formé pour la première fois de Dominic Condrau, Joel Schürch, Kai Schätzle et Patrick Brunner. Les Suisses se sont par ailleurs illustrés dans les catégories de poids léger. En deux de couple féminin, ce sont même deux paires de rameuses qui ont trusté le podium, grâce à la victoire de la Vaudoise Frédérique Rol, associée à la Zougoise Patricia Merz et à la troisième place cueillie par la Genevoise Eline Rol et l'Argovienne Olivia Nacht. Toujours en poids léger, le deux de couple composé du Nidwaldien Jan Schäuble et du Vaudois Raphael Ahumada Ireland s'est également montré le plus rapide sur le plan d'eau croate. Le quatre de couple helvétique, avec Scott Bärlocher, Jon Jonah Plock, Nils Schneider et Maurin Lange, a pour sa part pris la 3e place de son épreuve, alors que la Bernoise Aurelia-Maxima Katherina Janzen a terminé 2e en skiff, tout comme le quatre de couple de Salome Ulrich, Fabienne Schweizer, Lisa Lötscher et Sofia Meakin. Ces bons résultats ne doivent toutefois pas occulter le fait que plusieurs nations de l'élite n'étaient pas présentes à ce rendez-vous d'ouverture de la Coupe du monde.

Lucerne et Lugano se quittent dos à dos Le duel entre Luganais (en blanc) et Lucernois n'a pas donn� de vainqueur. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le choc au sommet de Super League, dimanche, dans la lutte pour les places européennes, n'a pas permis à Lugano (2e) et Lucerne (3e) de se départager. Les deux équipes ont partagé l'enjeu (2-2). La formation alémanique pensait avoir réussi à faire le break en première mi-temps en marquant deux fois, mais les Tessinois ont réagi en seconde période pour arracher un précieux point. Plus entreprenants en début de match, les joueurs entraînés par Mario Frick ont pris leurs distances en moins de dix minutes. Ismajl Beka a ouvert le score à la 27e, inscrivant au passage son premier but dans l'élite. Puis Max Meyer s'est retrouvé à la conclusion d'une très belle action collective initiée par Lars Villiger et Mohamed Dräger à la 36e. La réponse luganaise est tombée peu après la pause, grâce à une occasion conclue du pied gauche par Zan Celar à la 52e. Et c'est Renato Steffen qui a surgi à la 74e pour permettre aux hommes de Mattia Croci Torti de quitter la Suisse centrale avec un point dans leurs bagages. Au classement, Lugano (47 points) devance ainsi toujours d'une longueur les Lucernois, alors que leurs poursuivants Servette (45), Bâle (42) et GC (40) jouent dimanche après-midi.

Xherdan Shaqiri et le Fire sombrent à Nashville Xherdan Shaqiri: une deuxi�me saison � Chicago qui s'annonce aussi laborieuse que la premi�re... Image: KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL Les choses ne s'arrangent pas pour Xherdan Shaqiri et Chicago. Le Fire s'est incliné 3-0 à Nashville pour concéder sa troisième défaite de la saison. Après ce revers, Chicago se retrouve à l'avant-dernière place de la Conférence Est avec ses 11 points en 10 matches. Dans le Tennessee, Xherdan Shaqiri, à nouveau titularisé, et ses coéquipiers ont été dépassés tout au long de la rencontre. Ils se sont inclinés sur un triplé de l'Allemand Hany Mukhtar, le MVP de la saison dernière, qui a marqué deux penalties avant de sceller le score à la 91e.

Leon Draisaitl frappe encore Un but de plus pour Leon Draisaitl. Image: KEYSTONE/AP/John Locher 12 buts en 8 rencontres: telle est l'incroyable production de Leon Draisaitl dans les séries finales. Le centre allemand a mené Edmonton à la victoire à Vegas. Grâce à son doublé et aussi à celui de Connor McDavid, l'autre étoile de l'équipe, Edmonton s'est imposé 5-1 dans le Nevada pour égaliser à 1-1 dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. Jeudi, Leon Draisaitl avait signé un quadruplé... inutile lors de la défaite 6-4 des Oilers. Jamais depuis... 1919, un joueur n'avait témoigné d'une telle réussite lors de ses huit premières rencontres de play-off. Cet exploit avait été réalisé par Newsy Lalonde avec 15 buts pour le compte de Montréal.

Les Lakers toujours intraitables à domicile Anthony Davis prend le meilleur sur Andrew Wiggins dans une rencontre parfaitement maitris�e par les Lakers. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Rien n'arrête les Lakers à domicile ! Victorieux 127-97 de Golden State, ils ont cueilli un quatrième succès en quatre matches sur leur parquet dans ces séries finales. Grâce au duo magique formé d'Anthony Davis (25 points) et de Lebron James (21 points) et grâce aussi aux 5 paniers à 3 points de D'Angelo Russell, les Lakers mènent désormais 2-1 dans la demi-finale de la Conférence Ouest qui les oppose aux tenants du titre. Golden State a tout simplement été dépassé dans les deuxième et troisième quarters face à un adversaire qui a su défendre également à la perfection. A l'Est, Miami mène 2-1 devant New York après un succès 105-86 en Floride. Le Heat a gagné cet acte III malgré une adresse inférieure à 40 % avec notamment un 7 sur 32 derrière la ligne des 3 points.

Le Real Madrid gagne une 20e Coupe du Roi Vinicius Junior (� gauche) et Rodrygo: les deux grands artisans de la victoire du Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton La 20e couronne est là ! Grâce à un doublé de Rodrygo, le Real Madrid a battu Osasuna 2-1 à Séville pour remporter la 20e Coupe du Roi de son histoire. Le jeune joyau brésilien du Real a dû s'illustrer à deux reprises pour donner l'avantage aux siens. Il a ouvert la marque dès la 2e minute, sur le premier ballon d'attaque des Merengues, à la conclusion d'une percée de Vinicius sur l'aile gauche. Puis après l'égalisation signée Lucas Torro d'une demi-volée du droit au retour des vestiaires (58e), Rodrygo a hérité d'un ballon chanceux, après une frappe de Toni Kroos déviée par la défense navarraise, qu'il lui a suffi de piquer par-dessus Sergio Herrera pour assurer le sacre au Real. L'Espagne, avant l'Europe ? Trois jours avant leur demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City, les hommes de Carlo Ancelotti, champions d'Europe et d'Espagne en titre, ont remporté leur premier trophée de la saison au meilleur des moments, juste avant le sprint final vers le sacre continental.

Red Bull en favori à Miami, Ferrari veut confirmer Quelques jours après un nouveau doublé dans les rues de Bakou, Red Bull visera un cinquième succès en cinq courses ce week-end au Grand Prix de Miami. Ferrari voudra pour sa part confirmer l'embellie entrevue en Azerbaïdjan. Avec déjà quatre victoires, la domination des monoplaces autrichiennes est sans partage, même si pour la première fois de la saison, elle avait dû céder la pole position à la concurrence dans les rues de la capitale azerbaïdjanaise où Charles Leclerc était parti en tête de la course et du sprint. Pour la deuxième édition de cette course disputée sur l'Autodrome international de Miami, circuit temporaire situé à côté du Hard Rock Stadium, Red Bull pourrait écraser encore un peu plus ses adversaires. Ceux-ci ont pris l'habitude cette saison de se battre pour les miettes laissées par les RB19. Après un week-end frustrant à Bakou, où il a terminé troisième du sprint et deuxième de la course, le double champion du monde en titre Max Verstappen tentera de retrouver la plus haute marche du podium sur un circuit où il s'était imposé l'année dernière. Perez à 6 points "J'ai hâte d'être à Miami, c'était un circuit très physique et il faisait très chaud l'année dernière, on devra être préparé à ça. Ca ne sera vraiment pas facile. C'est un circuit assez complexe et la piste a été resurfacée donc nous verrons si cela a un impact sur nos performances", a expliqué le Néerlandais. Son principal adversaire sera probablement son coéquipier Sergio Perez, auteur d'une superbe week-end en Azerbaïdjan avec des victoires lors du sprint et de la course qui lui ont permis de revenir à seulement six points de Verstappen au classement du championnat du monde. Ferrari sur sa lancée ? "J'étais vraiment en confiance dans la voiture à Bakou et on a réalisé deux courses parfaites, tout est allé dans le bon sens. J'espère qu'on pourra continuer sur notre lancée et être très performant à Miami", a estimé le Mexicain, quatrième du Grand Prix floridien en 2022. Après avoir réalisé son plus mauvais début de saison depuis 2009, Ferrari a enfin relevé la tête en Azerbaïdjan et Leclerc, qui n'avait terminé qu'une course sur les trois premières (7e en Arabie saoudite), a décroché les deux premiers podiums en 2023 pour la Scuderia au sprint et lors de la course.

Sergio Pérez (Red Bull) partira en pole position Sergio P�rez partira pour la troisi�me fois de sa carri�re en pole-position. Image: KEYSTONE/EPA Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) s'élancera en pole position du Grand Prix de Miami dimanche, 5e manche de la saison de Formule 1, après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications samedi. Pérez a réussi sa troisième pole-position en carrièrre et il cherchera également à remporter son troisième Grand Prix. Le vétéran espagnol Fernando Alonso accompagnera Pérez en première ligne, tandis que le double champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) ne partira que neuvième après l'interruption de la Q3 provoquée par une sortie de piste du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), la deuxième en deux jours. Le champion du monde en titre a frisé à trois reprises la sortie de piste dans des virages mal négociés. La qualification n'a pas été très bonne pour l'écurie Mercedes. George Russell n'a pu faire mieux que sixième, tandis que Lewis Hamilton a dû se contenter de la 13e place, ne se qualifiant pas pour l'ultime segment Q3. Le Finlandais Valtteri Bottas sur Alfa Romeo s'est qualifié pour la troisième partie de la qualification, mais n'a obtenu aucun temps au cours de celle-ci. Il partira en dixième position.

Young Boys reste concerné et s'impose à St-Gall Jean-Pierre Nsame est toujours aussi efficace. Il a inscrit le 2-0 huit minutes apr�s son entr�e. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le gain du titre n'a pas démobilisé les Young Boys. Le récent champion de Suisse s'est imposé 2-0 sur le terrain de St-Gall. Les hommes de Peter Zeidler ont presque perdu toute chance d'être Européens Une semaine après son sacre décroché contre Lucerne, les joueurs de la capitale ont fêté un dix-neuvième succès. Ce ne fut pas le plus facile, tant les Saint-Gallois ont fait bonne figure en première période. Mais à la fin, les trois points sont là. L'ouverture du score fut un brin heureuse. Leon Dajaku ne pouvait pas grand-chose sur le ballon qui est venu toucher son bras. L'arbitre M. Picolo a dicté sans hésiter un penalty contre l'Allemand. Cedric Itten, un ancien de St-Gall n'a laissé aucune chance au portier Zigi (53e). Entré à la 75e pour le même Itten, Jean-Pierre Nsame a placé sa tête victorieusement sur un corner d'Ugrinic (83e) pour assurer ce succès. A l'occasion de ce match, l'attaquant autrichien de St-Gall Fabian Schubert a rejoué après avoir été écarté pendant huit mois en raison d'une grave blessure.

Sabalenka prend sa revanche sur Swiatek La B�larusse Aryna Sabalenka n'a pas laiss� passer sa chance � Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/Sergio Perez La no 2 mondiale Aryna Sabalenka a gagné le tournoi de Madrid en prenant sa revanche sur la no 1 mondiale Iga Swiatek 6-3 3-6 6-3 à trois semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin). Il y a deux semaines, Swiatek s'était imposée 6-3 6-4 en finale à Stuttgart (Allemagne), déjà sur terre battue. La double championne de Roland-Garros (2020 et 2022) connaît sa première défaite sur ocre en 2023, après neuf victoires d'affilée. Sabalenka, elle, empoche son troisième trophée de la saison, après l'Open d'Australie, le premier en Grand Chelem de sa carrière, et Adelaïde juste avant. Jamais jusque-là la Bélarusse, qui a fêté ses 25 ans la veille, n'avait battu Swiatek sur terre battue. Ses deux précédentes victoires contre la Polonaise de 21 ans avaient eu lieu sur dur au Masters, en 2021 et 2022. Longue partie Sabelenka a ferraillé près de deux heures et demie avec la no 1 mondiale pour en venir à bout samedi soir. Jusqu'au dernier jeu, dans lequel Swiatek a sauvé trois balles de match, dont une d'un passing à l'arraché quasi assise sur la terre battue madrilène, et une autre d'un retour gagnant sur un service à 196 km/h, avant de céder sur la quatrième. Avant ça, Sabalenka avait pris le meilleur départ avant que Swiatek, devenue plus solide, revienne à hauteur un set partout. Dans la manche décisive, intense, où les deux joueuses se sont rendues coup pour coup, Sabalenka s'est échappée trois jeux à zéro, Swiatek a bien recollé une nouvelle fois, mais elle a fini par baisser pavillon face aux surpuissants assauts répétés de la no 2 mondial. Avec ce 29e match gagné en 2023, Sabalenka confirme son statut de joueuse qui a accumulé le plus de victoires depuis le début de la saison.

David Bettoni: "Le mal est profond" David Bettoni: quatre matches pour �viter le barrage, Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON "Perdre dix points sur douze contre Winterthour n'est pas le fruit du hasard... Le mal est profond !" David Bettoni a un immense mérite: celui de ne pas masquer la réalité. Au-delà d'un nouveau fait de jeu contraire - la main de Yannick Schmid non-sanctionnée d'un penalty qui semblait justifié -, l'ancien second de Zinédine Zidane insiste plutôt sur le contenu désolant présenté par son équipe."A la mi-temps, j'ai remplacé trois joueurs. Mais j'aurais pu faire onze changements... Nous ne sommes pas à la hauteur de notre public, dit-il. Je suis déjà le troisième entraîneur de cette équipe cette saison et les problèmes demeurent identiques. C'est avant tout le manque de confiance qui nous pénalise." Une confiance qu'il faudra retrouver au plus vite pour éviter de passer par la case barrage. "Il n'y a pas de relégation directe cette saison. C'est notre chance", soupire David Bettoni. On a le sentiment qu'une grande partie du destin du FC Sion se jouera samedi prochain à Genève dans un derby du Rhône qui sentira le soufre. Dans le camp du FC Winterthour, Bruno Berner rappelait la vérité qui est la sienne depuis le début du championnat. "La solidarité et le collectif sont les deux forces sur lesquelles nous nous sommes appuyés aujourd'hui. Nous savons que les neuf autres équipes sont beaucoup mieux armées sur le plan des individualités, explique l'ancien international. Si nous laissons une équipe derrière nous au soir de la dernière journée, nous aurons accompli tout simplement un miracle."