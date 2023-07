La 2ème étape pour Lafay ++ Schurter continue d'écrire sa légende

2e étape: victoire du Français Victor Lafay Victor Lafay a sign� sa premi�re victoire sur le Tour de France. Image: KEYSTONE/EPA La 2e étape du Tour de France a vu la victoire du Français Victor Lafay (Cofidis) à Saint-Sébastien, en Espagne. Le maillot jaune reste sur les épaules de l'Anglais Adam Yates (UAE Emirates). Déjà en évidence samedi, Lafay est sorti au kilomètre, parvenant à devancer Wout Van Aert de justesse sur la ligne. Troisième de l'étape, Tadej Pogacar a obtenu 12 secondes de bonification sur l'ensemble de la journée. Il s'agit de la première victoire de Cofidis depuis 15 ans sur la Grande Boucle. Vainqueur samedi de la 1re étape à Bilbao, Adam Yates conserve son maillot jaune de leader. Il compte six secondes d'avance sur son coéquipier chez UAE, Tadej Pogacar, et sur son frère Simon. Dans son duel à distance avec Jonas Vingegaard, Pogacar compte une petite marge de onze secondes. Maillot à pois depuis samedi soir, Neilson Powless a profité de cette étape pour grappiller onze points au classement du meilleur grimpeur. Toute la journée, l'Américain a joué les ouvreurs en compagnie du Français Rémy Cavagna et du Norvégien Edval Boasson Hagen, avant de se retrouver seul jusqu'à 19 km de l'arrivée, soit dans le Jaizkibel. Dans cette côte de 8,1 km à 5,3% de dénivelé moyen, Tadej Pogacar a attaqué. Jonas Vingegaard et Simon Yates ont été les seuls à lui répondre, avant que tout le monde ne se relève.

La passe de 35 en Coupe du monde pour Nino Schurter Nino Schurter a obtenu un 35e succ�s en Coupe du monde. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nino Schurter a ajouté une 35e victoire en Coupe du monde à son fabuleux palmarès. Le Grison l'a emporté à l'occasion de l'épreuve cross-country de Val di Sole. Il s'agit de son deuxième succès de la saison après celui remporté, il y a trois semaines, à Lenzerheide (GR). Schurter prend du même coup la tête de la Coupe du monde, à la mi-saison. Revenu de l'arrière après un départ prudent - il concédait près de 30'' de retard après 10 minutes de course, Mathias Flückiger a réalisé trois derniers quarts de course, canon. Deuxième, le Bernois signe son premier podium de la saison et permet à la Suisse de réaliser un doublé. De très bon augure avant les Mondiaux de Glasgow, en août prochain. Le Roumain Vlad Dascalu s'est classé 3e,

GP d'Autriche: Max Verstappen et Red Bull écrasent la F1 Max Verstappen: rien ne lui r�siste Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Max Verstappen (Red Bull-Honda) continue d'écraser la formule 1. Le Néerlandais a remporté sans problème le Grand Prix d'Autriche à Spielberg, fêtant son septième succès en neuf courses. Une fois encore cette saison, il n'y a pas eu le moindre suspense pour la victoire. Les Red Bull ont jusqu'ici gagné tous les Grands Prix du millésime 2023, ce qui ne contribue évidemment pas à provoquer l'enthousiasme des foules. Le podium a été complété par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull-Honda), pourtant seulement 15e sur la grille. La supériorité des Red Bull est telle que Verstappen a pu se permettre le luxe de s'arrêter une fois de plus à 2 tours de la fin pour chausser des gommes tendres afin d'établir le tour le plus rapide lors de la 71e et dernière boucle. En progrès en Autriche, Ferrari a placé sa deuxième voiture au pied du podium avec l'Espagnol Carlos Sainz. Celui-ci a précédé l'Anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes) et le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes). Ce week-end dans les montagnes de Styrie n'a pas souri aux Alfa Romeo-Ferrari. Les bolides d'Hinwil n'ont jamais été dans le coup, comme en atteste le classement qui voit Guanyu Zhou 14e et Valtteri Bottas 16e.

Cesc Fabregas devient entraîneur à Côme Durant sa carri�re, Cesc Fabregas a remport� une Coupe du monde et deux Euros avec l'�quipe d'Espagne. Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Cesc Fabregas a annoncé, dimanche, la fin de sa carrière. Le désormais ex-joueur de 36 ans devient entraîneur. Il s'occupera des équipes U19 et B du club de deuxième division italienne de Côme, avec qui il était sous contrat comme joueur jusqu'à la fin de la saison dernière, a écrit le Catalan sur Twitter. Fabregas a joué à Arsenal, Barcelone, Chelsea et Monaco avant de rejoindre Côme en 2022. Il a été une fois champion d'Espagne et deux fois champion d'Angleterre. Parmi ses plus grands succès figurent ses triomphes avec l'équipe nationale. L'Espagnol a fait partie de l'équipe qui a remporté trois titres consécutifs entre 2008 et 2012. Fabregas a été sacré deux fois champion d'Europe (2008 et 2012) et une fois champion du monde (2010).

Xherdan Shaqiri buteur mais battu Un deuxi Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Chicago n'a pas réussi la passe de trois. Victorieux à Portland et à Kansas City, le Fire s'est incliné 3-1 à Orlando malgré une réussite de Xherdan Shaqiri. Le Bâlois a réduit le score sur penalty à la 66e alors qu'Orlando menait déjà 2-0 dans un match où il était apparemment interdit de bien défendre. Marquée également par l'expulsion de l'ancien Niçois Arnaud Souquet dans les rangs du Fire, cette rencontre a souligné combien Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers pouvaient souffrir face aux transitions adverses. La venue de l'ex-Luganais Ousmane Doumbia, qui n'a pas joué samedi, devrait apporter un certain équilibre à une équipe qui n'est virtuellement qu'à 3 points des play-off. A l'Ouest Stefan Frei et Roman Bürki verront les séries finales. Les deux gardiens suisses ne cessent de briller. Stefan Frei a réussi son... onzième clean-sheet de la saison lors du succès 1-0 à domicile de Seattle devant Houston. Quant à Roman Bürki, il a également fêté un blanchissage avec St. Louis, victorieux 2-0 de Colorado. St. Louis, pour sa première saison, est en tête de la Conférence avec 3 points d'avance sur Los Angeles FC et Seattle.

Les Suisses tombent en prolongations devant l'Espagne Gabriel Bares (� droite): un ballon perdu qui a fait le bohneur de la Roja... Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le rêve olympique est passé pour l'équipe de Suisse M21. Eliminée en quart de finale de l'Euro par l'Espagne, elle ne verra pas Paris l'an prochain. Battue 2-1 en prolongations par la Roja à Bucarest, la Suisse peut nourrir bien des regrets. Les deux buts concédés dans ce quart de finale le furent sur deux pertes de balle presque impardonnables à ce niveau, la première par Simon Sohn sur le 1-0 de la 68e minute et la seconde par Gabriel Bares sur le 2-1 à la 103e. Si Sergio Gomez armait une frappe parfaite pour l'ouverture du score, Miranda devait bénéficier d'un coup de pouce du destin pour sceller le score. Son tir a, en effet, été dévié par Lewin Blum pour prendre l'admirable Amir Saipi à contre-pied. Comme si les Suisses devaient boire le calice jusqu'à la lie. A l'heure de l'analyse, il convient de ne pas oublier que la Suisse a arraché presque par miracle les prolongations. Incapables de se procurer une seule véritable occasion franche durant 90 minutes, les Suisses revenaient dans le match à la 91e grâce, bien sûr, à Zeki Amdouni. Servi magnifiquement par Julian Von Moos, le nouveau bombardier de la nation ne ratait pas l'aubaine pour inscrire son 27e but en 2023. Un but finalement inutile mais un but qui devrait décupler encore l'intérêt des recruteurs du monde entier. A 22 ans, le Genevois semble désormais n'avoir plus que le ciel comme limite. Sa faculté de toujours faire le bon geste dans la surface adverse est unique. Victorieux de la Norvège avant de s'incliner face à l'Italie, la France et enfin l'Espagne, les Suisses ne peuvent pas tirer un bilan positif de ce tour final. La qualification miraculeuse pour les quarts de finale n'effacera pas l'impression mitigée laissée depuis neuf jours. Avec le formidable Zeki Amdouni, la Suisse possédait dans ses rangs un joueur capable, comme Xherdan Shaqiri il y a douze ans lors de l'Euro au Danemark, de forcer la décision à tout instant. Malheureusement, Patrick Rahmen n'est pas parvenu à trouver l'assise défensive qui avait été celle de l'équipe de 2011. La Suisse a, ainsi, dû toujours courir derrière le score lors de ses quatre rencontres. A force, cela use...

La Suisse bat l'Italie en finale Un premier titre pour Angelo Schirinzi et l'�quipe de Suisse. Image: KEYSTONE/ALEXANDER WAGNER La Suisse est Championne d'Europe de beachsoccer ! A Tarnow, la sélection dirigée par Angelo Schirinzi a battu 5-2 l'Italie en finale. Menée 1-0 après seulement quelques secondes de jeu, la Suisse a pu renverser le score avant la fin du premier tiers grâce à des réussites d'Eliott Mounoud (9e) et de Dejan Stankovic (11e). Auteur d'un doublé, Tobias Steinemann devait ensuite enfoncer le clou. Médaillée de bronze à Minsk, la Suisse a cueilli, bien sûr, son premier titre sur le plan continental. Les joueurs d'Angelo Schirinzi ont, par ailleurs, offert aux couleurs helvétiques une septième médaille d'or dans le cadre de ces Jeux européens en Pologne. Face à l'Italie, la Suisse a validé de la plus belle des manières l'exploit de la veille en demi-finale face au Portugal. Ils s'étaient imposés 5-4 aux tirs au but face aux grandissimes favoris du tournoi.

Max Verstappen remporte le sprint Max Verstappen a su se jouer de ses adversaires et de la pluie. Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Parti en pole-position, Max Verstappen (Red Bull) a remporté l'épreuve sprint du GP d'Autriche. Sur la piste du Spielberg, le champion du monde en titre a dû répondre à deux attaques de son coéquipier Sergio Perez, dans le premier tour. Il s'est ensuite progressivement envolé, s'imposant au terme des 24 tours de course, avec une marge de 21'048'' sur le Mexicain. La troisième place est revenue à Carlos Sainz distancé de 23'088''. L'autre pilote de chez Ferrari, Charles Leclerc a terminé hors des points (12e). Parti 18e après des qualifications manquées, Lewis Hamilton est parvenu à obtenir le point de la dixième place. Outre pour son départ, cette épreuve disputée sur 103,6 km et sous la pluie, a vécu un tournant décisif pour les places d'honneur au 12e tour lorsque Nico Hülkenberg, deuxième jusqu'à la mi-course, se faisait passer en quelques secondes par Sergio Perez (2e) et Carlos Sainz (3e). L'Allemand a finalement terminé 6e.

La première étape et le maillot jaune pour Adam Yates Adam Yates est parvenu � devancer son fr�re jumeau Simon dans les rues de Bilbao. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le premier vainqueur d’étape sur le Tour de France 2023 se nomme Adam Yates (UAE Team Emirates). Dans les rues de Bilbao, le Britannique a battu son frère jumeau Simon (BikeExchange) de 4'' et le Slovène Tadej Pogacar de 12''. Le vainqueur du dernier Tour de Romandie endosse du même coup le maillot jaune de leader, au terme d'une étape qui présentait 2879 mètres de dénivelé (182 km). Outsiders de cette Grande Boucle, Enric Mas (Movistar) et Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) sont tombés dans une descente à 22 km de l'arrivée. Touché à une épaule, l'Espagnol a abandonné. L'Equatorien est reparti, visiblement blessé à un genou. L'étape a été marquée par une échappée de cinq coureurs, dès le premier kilomètre. Celle-ci aura duré 131 km. Puis l'équipe UAE Team Emirates de Tadej Pocacar a durci la course sur les deux dernières côtes. Celle de Pike (2 km à 10%) a permis au Slovène de tester son grand rival à la victoire finale, le Danois Jonas Vingegaard, sans parvenir à le décramponner. Troisième de l'étape, Pogacar a tout de même grappillé 4 secondes de bonification.

L'argent pour Martin Dougoud en slalom monoplace Martin Dougoud a obtenu sa deuxi�me m�daille aux Europ�ens. Image: KEYSTONE/DPA/ANGELIKA WARMUTH Aux Jeux européens en Pologne, le kayakiste Martin Dougoud a remporté la médaille d'argent en slalom monoplace. Avec cette médaille d'argent aux championnats d'Europe, le Genevois (32 ans ) a obtenu son meilleur résultat de sa carrière. a obtenu son meilleur résultat de sa carrière. Auparavant, Dougoud n'avait réussi à décrocher une médaille européenne qu'en équipe (bronze aux Européens de 2020 à Prague). Déjà troisième en demi-finale au Kolna Sports Center, Dougoud n'a perdu que 1'39'', en finale, face au champion olympique tchèque Jiri Prskavec, lui aussi sans faute. Paris se rapproche Le Genevois de 32 ans se rapproche ainsi d'une nouvelle participation aux Jeux olympiques. Lors de ses débuts, il y a deux ans à Tokyo, il avait terminé 13e. Il est possible que la médaille d'argent remportée en Pologne lui permette d'obtenir une place de quota pour les Jeux d'été qui se dérouleront dans un an à Paris. En kayak slalom, la qualification pour les JO se fait en premier lieu lors des Mondiaux. Pour les non qualifiés à cette occasion, les résultats des Jeux européens sont pris en compte. En Pologne, Martin Dougoud a remporté la 22e médaille suisse aux Jeux européens.

Verstappen en pole-position du sprint Max Verstappen a sign� le meilleur temps des qualifications de l'�preuve sprint. Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Max Verstappen (Red Bull) partira en pole-position à l'occasion de l'épreuve sprint du GP d'Autriche, ce samedi à 16h30. Sur la piste du Spielberg, le champion du monde en titre a signé le meilleur temps des essais. En 1'04''440, le Hollandais a devancé le Mexicain Sergio Perez de 493 millièmes et l'Anglais Lando Norris (McLaren) de 570 millièmes Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a totalement manqué cette qualification en ne terminant que 18e. Il s'élancera donc de la 9e ligne. Son coéquipier anglais George Russell a dû se contenter de la 15e place, victime d'ennuis mécaniques. Charles Leclerc (Ferrari) a, lui, évité l'élimination en Q1 pour.... 1 millième de seconde. Le Monégasque a finalement obtenu le 6e temps, derrière son coéquipier chez Ferrari, l'Espagnol Carlos Sainz (5e).

Pogacar-Vingegaard, duel en haute altitude au Tour Jason Joseph r�ve d'approcher le mur des 13 secondes sur 110 m haies. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La 110e édition du Tour de France s'élance ce samedi de Bilbao, dans la ferveur du Pays basque espagnol. Tadej Pogacar semble le seul à paraître en mesure de priver Jonas Vingegaard du doublé. Si les rivalités font le sel de tout sport, la Grande Boucle est particulièrement bien servie cette année avec le duel que tout le monde attend entre le Slovène et le Danois. Vainqueurs des trois dernières éditions, ils évoluent un voire plusieurs crans au-dessus de la concurrence qui, sauf énorme surprise, se battra pour la troisième place. De tous temps, le Tour de France a été transcendé par les grands mano a mano, Anquetil/Poulidor, Hinault/Lemond ou Schleck/Contador. Le match entre Pogacar (vainqueur en 2020 et 2021, deuxième en 2022) et Vingegaard (deuxième en 2021, vainqueur en 2022) entre dans cette catégorie depuis leur formidable bataille l'année dernière dans le Galibier et le Granon, l'une des plus belles étapes de montagne de l'histoire de l'épreuve. Samedi, on pourrait les retrouver au coude-à-coude d'entrée lors de la première étape la plus difficile de ces cinquante dernières années, selon Thierry Gouvenou, le traceur du parcours. De fait, avec ses 3300 mètres de dénivelé, les côtes de Vivero et de Pike en juges de paix, elle sera déjà un rendez-vous pour hommes forts. Des coureurs de classement général, mais aussi des puncheurs de la trempe de Mathieu van der Poel, Wout Van Art ou Julian Alaphilippe qui rêvent de se parer de jaune d'entrée. 30 cols, un record La suite est à l'avenant. Avec 30 cols, un record, la traversée des cinq massifs de l'Hexagone et un seul contre-la-montre, de 22,4 km et en côte, le Tour 2023 est un appel du pied assumé aux grimpeurs. Marie-Blanque, Aspin et Tourmalet dans les Pyrénées, le fantasmé Puy de Dôme dans le Massif Central, de retour 35 ans après, le Grand Colombier dans le Jura un 14 juillet, le col de la Loze dans les Alpes et une étape à cinq ascensions dans les Vosges à la veille de l'arrivée à Paris : c'est une orgie de montagne qui attend les coureurs. En l'absence de Geraint Thomas, Remco Evenepoel et Primoz Roglic, David Gaudu et Romain Bardet font partie des nombreux prétendants au podium, avec les Espagnols Enric Mas et Mikel Landa, les Australiens Ben O'Connor et Jay Hindley, les Sud-Américains Richard Carapaz et Daniel Martinez ou encore le Danois Mattias Skjelmose.

Une chance en or pour la Suisse M21 face à l'Espagne La Suisse bénéficie ce samedi à Bucarest en quart de finale de l'Euro M21 d'une chance en or de se qualifier pour les Jeux olympiques 2024. Avec un succès face à l'Espagne, elle ferait un grand pas vers Paris. Battue à deux reprises en trois matches depuis le début du tournoi, la sélection de Patrick Rahmen ne peut toutefois pas bomber le torse avant de retrouver une équipe sacrée à trois reprises lors des six dernières éditions. Même si la Roja dirigée par Santi Senia ne s'appuie pas vraiment sur de grandes individualités, elle récite toujours un football magnifique. En Roumanie, elle a assuré sa qualification après ses deux victoires initiales contre la Roumanie (3-0) et la Croatie (1-0) avant de partager l'enjeu face à l'Ukraine (2-2), qui affrontera la France dimanche. A noter que le vainqueur de ce Suisse - Espagne sera opposé en demi-finale justement à la France ou à l'Ukraine. Encore de l'essence dans le moteur ? L'Espagne a pu procéder à un très large turnover face à l'Ukraine pour aborder ce quart de finale avec l'avantage de la fraîcheur. La question est donc de savoir si la Suisse, pour son quatrième match en neuf jours, aura encore suffisamment d'essence dans le moteur. Si Dan Ndoye, Zeki Amdouni et Kastriot Imeri, chargée de l'animation offensive, seront toujours capables d'"inventer" un but aussi magnifique que celui de l'égalisation de mercredi contre la France. Les trois Romands détiennent les clés. S'ils sont dans un grand soir, tout deviendra possible pour la Suisse. La défense la plus vulnérable "Nous devrons être prêts à souffrir, lâche Adrian Knup, le directeur sportif de la sélection suisse. Il y a vraiment des raisons d'espérer. L'équipe est capable de monter en régime, notamment dans les zones I et II." Il n'a pas échappé à l'ancien buteur que la Suisse n'a pas témoigné de la rigueur espérée en défense. Avec huit buts encaissés en trois rencontres, elle fut tout simplement la plus vulnérable des seize équipes engagées dans le tour préliminaire. L'absence d'un véritable latéral gauche a pesé. Il est vrai aussi que les hésitations d'Ardon Jashari, le demi placé juste devant la défense, n'ont pas vraiment aidé ses partenaires. Le capitaine du FC Lucerne a commis une erreur fatale à la relance qui a fait basculer la rencontre contre la France. Ce quart de finale doit lui permettre de rebondir. "Nous devons jouer de manière compacte pendant 90 minutes. Défendre ensemble et aussi se montrer proactif", poursuit Adrian Knup. Le 24 mars dernier en match amical à Almeria, la Suisse s'était inclinée 3-2 sur le fil devant l'Espagne après avoir mené à deux reprises au score grâce à Ndoye et à Imeri. Un match au cours duquel ils avaient vraiment regardé leurs adversaires les yeux dans les yeux. Un match aussi que Zeki Amdouni, appelé avec l'équipe A de Murat Yakin, n'avait pas disputé...

Un 5000 m de feu Berihu Aregawi, le h�ros de l'�dition 2023 d'Athletissima. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La 48e édition d'Athletissima a offert un 5000 m de folie en l'absence des sprinters américains et jamaïcains. Dans le camp suisse, Jason Joseph est passé près de la victoire sur 110 m haies. Piste ultra rapide et terrain de jeu favori des amateurs de vitesse, ce fut finalement le fond qui apporta le plus de réjouissances chronométriques sur le tartan de la Pontaise dans une ambiance plutôt fraîche. Le 5000 m donna lieu à une bataille épique entre l'Ethiopien Berihu Aregawi et l'Ougandais Joshua Cheptegei, recordman du monde. Et c'est finalement le jeune athlète de 22 ans qui a dominé son illustre aîné dans un temps de 12'40''45. Au-delà d'être la meilleure performance mondiale de l'année, ce chrono est le sixième plus rapide de l'histoire. Quatre hommes sont allés plus vite: Cheptegei, Kenenisa Bekele (2x), Haile Gebrselassie et Daniel Komen. Excusez du peu. Côté suisse, Jonas Raess n'a pas démérité avec son 11e rang en 13'22''53. Mais le Zurichois est resté loin du record de Suisse de Markus Ryffel. Joseph 2e, Mujinga 8e Cela s'est nettement mieux passé pour Jason Joseph sur le 110 m haies. Le Bâlois avait la possibilité d'aller chercher sa première victoire en Diamond League. Mais "JJ" a dû se contenter de la deuxième place. Les athlètes ont été perturbés par un faux départ du Français Belocian. Ils manquaient peut-être un peu de jus sur ce deuxième passage. Parti lentement, Joseph s'est accroché pour remonter sur le Japonais Shunsuke Izumiya. Mais l'Asiatique est parvenu à maintenir un cheveu d'avance sur le Bâlois pour s'imposer en 13''22 contre 13''23 pour Joseph. A noter encore que le Japonais a eu un temps de réaction de 101 millièmes, soit le plus bas autorisé. Sur le 100 m plat, tout le monde attendait Mujinga Kambundji pour sa rentrée. Seulement la Bernoise, ennuyée par une fasciite plantaire, voulait avant tout se tester et voir où elle se situait par rapport à la concurrence. Huitième et dernière en 11''41, la recordwoman de Suisse de la discipline n'a bien entendu pas pu aller taquiner l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou qui s'est imposée en 10''88. Mais elle n'a pas quitté le stade la tête basse. "Sur le papier ça n'a pas l'air super, mais je n'étais pas nulle du début à la fin, a-t-elle analysé. C'est clair que ce temps de 11''41 n'est pas incroyable, mais si je compare avec les autres concurrentes qui ont eu une saison "normale", ce n'est pas si mal. Je ne veux pas trop me plaindre." La sportive suisse de l'année a aussi été un peu surprise par le déroulement de sa course: "Je pensais que ce serait compliqué au départ et que cela irait mieux par la suite. En fait, ce fut le contraire. L'accélération s'est bien passée, mais après 60 mètres j'ai quand même senti mon pied et les entraînements manqués au cours des trois derniers mois." Ehammer chocolat Dans la famille Kambundji, Ditaji a réussi une meilleure course que sa grande soeur. La jeune Bernoise a pris la 5e place d'un 100 m haies remporté par la championne olympique Jasmine Camacho-Quinn en 12''40, devant la Nigériane Tobi Amusan, recordwoman du monde. Ditaji Kambundji a bouclé sa course en 12''83, soit à 13 centièmes de son record personnel. Légère déception à la longueur pour Simon Ehammer. Incapable de franchir la barre des 8 mètres, l'Appenzellois a manqué le podium pour un centimètre (7,97 m). C'est le Bahaméen LaQuan Nairn qui a remporté le concours avec un bond à 8,11 m et un vent trop souvent défavorable. Dans le rayon des MPM, il convient de signaler les 4,82 m de Katie Moon à la perche féminine. Angelica Moser s'est classée 7e avec une barre à 4,51 m.