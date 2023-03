Atlanta s'impose en marquant 143 points Clint Capela (15) a marqu� 17 points face aux Pacers Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Atlanta s'accroche à la 8e place de la Conférence Est en NBA. Clint Capela et les Hawks ont battu Indiana 143-130 pour afficher à nouveau un bilan équilibré avec 37 succès pour 37 défaites. Ces 143 points marqués constituent un record de la saison pour les Hawks, qui devancent de peu Toronto (9e, 36-38) et Chicago (10e, 35-38) mais possèdent une certaine marge sur Washington (11e et pour l'heure premier éliminé, avec un bilan de 33-41). Clint Capela a pleinement participé à ce festival offensif. L'intérieur genevois s'est fait l'auteur de 17 points, avec un 5 sur 5 au tir et un 7 sur 8 sur la ligne de lancers-francs, réussissant également 17 rebonds et 2 passes décisives en 30 minutes passées sur le parquet. Il a toutefois terminé cette partie avec un différentiel négatif (-2), comme trois des quatre autres joueurs du cinq de base. Huit Hawks ont inscrit 10 points ou plus face à des Pacers privés de leur centre titulaire Myles Turner, le plus prolifique étant John Collins avec 21 points. Atlanta a pourtant dû composer pendant plus d'un quart-temps sans son meneur All Star Trae Young, expulsé pour une passe un peu trop appuyée adressée à un arbitre.

Superbe soirée pour Hischier et les Devils Nico Hischier (13) et les Devils ont valid� samedi leur ticket pour les play-off Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Les Devils et leur colonie suisse ont validé samedi leur ticket pour les play-off de NHL. New Jersey a dominé Ottawa 5-3 avec notamment deux assists de son capitaine Nico Hischier. La franchise de Newark était en fait assurée de disputer les séries finales avant même le début de cette partie, grâce à la défaite subie par Florida face aux New York Rangers deux heures plus tôt. Mais elle a su fêter de la meilleure cette qualification en atteignant aussi la barre des 100 points. La soirée fut particulièrement belle pour Nico Hischier, qui a réussi samedi ses 39e et 40e assists de la saison pour afficher désormais 70 unités à son compteur 2022/23. Il est maintenant le meilleur pointeur suisse dans ce championnat, avec deux longueurs d'avance sur un Kevin Fiala toujours blessé. Les Devils ont également aligné Timo Meier, auteur de 5 tirs mais "muet" pour la deuxième fois consécutive, et Jonas Siegenthaler, qui a terminé cette partie avec un bilan de -2. "Chassé" la veille à Buffalo, Akira Schmid a quant à lui été envoyé en tribunes après le retour de blessure du gardien no 2 Mackenzie Blackwood (25 arrêts). Les Devils, qui n'avaient cumulé que 63 points lors de la saison régulière 2021/22, n'ont disputé qu'une seule fois les play-off depuis leur dernière finale de Coupe Stanley perdue en 2012 face aux L.A. Kings. C'était en 2018, alors que le no 1 de la draft 2017 Nico Hischier était un "rookie".

Victoire de prestige du Maroc contre le Brésil Le Maroc s'est impos� pour la premi�re fois de son histoire contre le Br�sil samedi � Tanger Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Le Maroc s'est imposé pour la première fois de son histoire contre le Brésil (2-1) lors d'un match amical samedi à Tanger. L'équipe de Walid Regragui poursuit ainsi sa bonne dynamique après sa brillante Coupe du monde au Qatar. "Je suis dans un rêve, le Brésil est la première équipe du classement FIFA, pays du football, et en plein ramadan !", s'est exclamé le sélectionneur marocain lors de la conférence de presse d'après-match. "Mais le chemin est long, il ne faut pas s'enflammer" pour atteindre de nouveaux sommets, a-t-il aussitôt averti. Les Lions de l'Atlas ont ouvert le score par l'intermédiaire de Sofiane Boufal (29e) d'une frappe en pivot. Trois minutes avant, Vinícius Jr. avait marqué, mais son but a été refusé pour hors-jeu, après une sortie hasardeuse du gardien marocain Yassine Bounou. L'avantage était gommé à la 67e sur un tir anodin de Casemiro qui échappait à Bounou, décidément pas à la fête dans la nuit tangéroise. Dominateur contre une Seleçao brouillonne, le Maroc a repris l'avantage à dix minutes de la fin grâce à une reprise de volée sous la barre d'Abdelhamid Sabiri. C'est la première fois que le Maroc sort victorieux d'une confrontation avec le Brésil après deux défaites en 1997 (2-0) et un an plus tard (3-0) en phase de poules du Mondial 98 en France. Une Seleçao amoindrie Pour cette reprise internationale, Walid Regragui s'est appuyé sur l'ossature qui a hissé le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde, avec Achraf Hakimi, remplacé en début de 2e mi-temps, Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Noussair Mazraoui et Sofyan Amrabat. En face, la Seleçao, elle, amoindrie, a dû composer avec les forfaits de Neymar, Marquinhos et Richarlison. Les quintuples champions du monde n'ont toujours pas nommé le successeur de Tite au poste de sélectionneur, l'intérim étant assuré par Ramon Menezes, l'entraîneur des moins de 20 ans. Le match s'est joué à guichets fermés dans le Grand Stade de Tanger, dans une ambiance survoltée, une marée rouge et verte de 65'000 supporters poussant les Lions jusqu'au coup de sifflet final. Avant le coup d'envoi, une minute d'applaudissements a salué la mémoire de Pelé, décédé en décembre à 82 ans.

Ajoie devra jouer le barrage contre La Chaux-de-Fonds Harri Pesonen a inscrit le but de la d�livrance pour Langnau contre Ajoie Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Ajoie s'est incliné lors de l'acte VI du play-out de National League. Les Jurassiens ont été battus 5-4 ap sur un but de Pesonen à la 94e et perdent cette série 4-2. Cruel pour Ajoie. Comme lors du cinquième duel, les joueurs de Julien Vauclair avaient tout pour bien faire. Comme jeudi dernier, ils comptaient deux longueurs d'avance mais n'ont pas su en profiter. Et ce sont finalement les Tigres qui ont eu le dernier mot lors de la deuxième prolongation à 0h16. Il y a eu tellement de péripéties dans ce match à Porrentruy qu'il demeure bien difficile de toutes les répertorier. Mais on peut citer Hazen qui ouvre le score après seulement 15 secondes de jeu. Langnau qui renverse la vapeur pour mener 2-1. Puis Ajoie qui retourne la crêpe en 2'16 et fait passer le score à 4-2 en sa faveur. Ou encore les Emmentalois qui égalisent en huit (!) secondes à la 44e. Dans une rencontre où les étrangers ont fait la pluie et le beau temps en inscrivant les neuf buts, il était clair que le salut allait venir d'un importé. Dans l'ensemble, Langnau mérite son succès. Durant la première prolongation, les Jurassiens ne sont pas passés loin de la défaite. Tim Wolf a d'abord été sauvé par son poteau, puis le portier a sorti un arrêt du bout de la lame pour frustrer un attaquant emmentalois. Et même avant le but de Pesonen, Wolf avait de nouveau effectué une sacrée parade. Voilà Langnau en vacances et les Jurassiens en train de préparer le barrage de promotion-relégation contre La Chaux-de-Fonds dans une rencontre qui sent la poudre. Les Neuchâtelois sont soulagés, ils pourront aligner Huguenin et Petrini. Si Langnau avait été opposé au HCC, les deux joueurs prêtés par les Bernois n'auraient pas eu le droit de porter le maillot des Abeilles dans cette série.

L'Espagne de De la Fuente l'emporte contre la Norvège L'Espagnol Joselu, la joie � 32 ans. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez L'Espagne, pour la première de son nouveau sélectionneur Luis de la Fuente, s'est imposée 3-0 contre la Norvège samedi lors de la 1re journée des qualifications à l'Euro 2024, à Malaga. La Roja, qui restait sur son élimination en huitième de finale du Mondial au Qatar face au Maroc, a ouvert le score par le biais de Dani Olmo (13e). Ce dernier a dévié une frappe d'Alejandro Balde de l'extérieur du pied pour tromper la défense norvégienne. En seconde période, c'est l'attaquant Joselu, 32 ans, à peine entré en jeu, qui a creusé l'écart avec un doublé en deux minutes (84e, 85), pour sa première sélection en équipe A. Côté norvégien, l'attaquant star Erling Haaland, touché à l'aine, était absent.

"Nous avons été très professionnels. Il y a eu cette frayeur après 60 secondes, mais après nous avons maitrisé notre sujet." Pour Murat Yakin, la mission Novi Sad a été remplie. Cette victoire 5-0 s'explique, selon le sélectionneur, par un jeu offensif inspiré. "Nous avons été capables de passer par les côtés. C'était l'idée de départ avec un droitier (ndlr: Vargas) à gauche et un gaucher (ndlr: Steffen) à droite, explique-t-il. Il y avait aussi de la joie ce soir dans nos rangs. L'apport des joueurs sortis du banc a également compté. Je pense bien sûr à Zeki Amdouni. On voit qu'il est en confiance." Murat Yakin a, bien sûr, évoqué Renato Steffen, l'homme du match avec son hat-trick parfait, le premier depuis plus de 62 ans en équipe de Suisse. "Il a été les trois fois au bon endroit, sourit le sélectionneur. Je dois avouer que le jeu penchait mieux sur la gauche que sur la droite. Mais au final, c'est Renato qui a marqué. Renato est un joueur important pour l'équipe. Ses qualités humaines sont appréciées. Sur le terrain, il est un joueur de devoir. Il a eu de la peine en début d'année, mais on a vu l'importance de son rôle dans le jeu du FC Lugano ces dernières semaines."

Un héros nommé Renato Steffen L'homme du match Renato Steffen (� droite) �chappe � Vladislav Malkevich. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse a livré la marchandise dans le huis clos de Novi Sad. Elle a cueilli la victoire attendue devant le Bélarus pour lancer parfaitement sa campagne du tour préliminaire de l'Euro 2023. Victorieux 5-0 d'une équipe qui aura tout de même trouvé le poteau de Yann Sommer après 60'' de jeu, le onze de Murat Yakin s'est découvert un héros inattendu en la personne de Renato Steffen. Buteur à une seule reprise en 29 sélections, le joueur du FC Lugano a écrit une page d'histoire pour son trentième match international. Il est tout simplement devenu le premier joueur depuis Sepp Hügi, le 12 octobre 1960, à signer un hat-trick parfait pour l'équipe de Suisse. Hügi avait réalisé cet exploit lors d'un succès 6-2 contre la France à Bâle. Au 21e siècle, Kubilay Türkyilmaz, Alexandre Rey et Xherdan Shaqiri sont également parvenus à inscrire trois buts à la suite. Seulement, ils ne l'ont pas fait dans la même mi-temps. Sorti sans doute trop tôt... L'Argovien a frappé une première fois à la 4e, à l'affût sur une déviation de Cedric Itten sur le poteau A la 17e, il signait le 2-0 après un renvoi du gardien sur une frappe de Granit Xhaka. Enfin, il était à la conclusion à la 29e minute d'une action lumineuse orchestrée par Xhaka, Itten et Ricardo Rodriguez. Surprenante dans un premier temps, sa titularisation dans le 4-3-3 de Murat Yakin a payé au-delà de toutes les espérances. On peut même regretter son remplacement peu avant l'heure de jeu qui l'a empêché d'approcher du record de Sepp Hügi, auteur d'un quintuplé lors de ce fameux match contre la France.. Après le numéro de Renato Steffen, la Suisse a eu le mérite de ne pas lâcher pied en seconde période. Appliquée, concentrée et inspirée, elle a salé l'addition grâce à Granit Xhaka, pour son 13e but le soir de sa 112e sélection, et par Zeki Amdouni. Introduit à la 58e pour Steffen, le joueur du FC Bâle a signé le 5-0 à la 65e avec une percée sur le flanc gauche. Zeki Amdouni a ouvert son compteur avec l'équipe nationale. Buteur pour la onzième fois déjà en 2023, le Genevois a su saisir la chance qui lui a été offerte à Novi Sad. Le rendez-vous de mardi Renato Steffen, Zeki Amdouni et leurs coéquipiers s'efforceront de poursuivre sur leur lancée mardi à Genève lors de la venue d'Israël pour le deuxième match de ce tour préliminaire. On ignore encore si la victoire de Novi Sad sera comptabilisée au classement en raison de la menace d'exclusion du Bélarus lors du prochain Comité exécutif de l'UEFA. Mais l'on sait que le match de Genève s'annonce comme un premier tournant dans cette campagne. Tenu en échec 1-1 à Tel Aviv par le Kosovo d'Alain Giresse, Israël ne peut pas vraiment se permettre le luxe d'une défaite si elle entend contester la suprématie de ce groupe I à la Suisse et à la Roumanie.

Les Suissesses en finale Alina P�tz impeccable pour emmener la Suisse en finale du Mondial Image: KEYSTONE/AP/Jonas Ekstromer Les Suissesses sont logiquement en finale du championnat du monde à Sandviken. Silvana Tirinzoni et ses coéquipières ont battu la Suède 8-4. Invaincues lors du round robin, les curleuses du CC Aarau n'ont pas été dérangées plus que ça par les Scandinaves, même si celles-ci évoluaient à domicile. Comme lors du tour de qualification, les Helvètes ont su frapper au bon moment en profitant des approximations de l'équipe d'Anna Hasselborg. Les Argoviennes ont marqué des coups de deux aux premier, quatrième, septième et neuvième ends, tandis que les Suédoises n'ont réussi cette prouesse qu'au troisième. Mention spéciale aux deux dernières curleuses suisses, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz, qui ont sorti leurs meilleurs coups quand il le fallait. Les triples championnes du monde en titre tenteront d'aller chercher une quatrième couronne de rang face à la Norvège ou le Canada dimanche.

Bagnaia remporte le premier sprint de l'histoire à Portimao L'Italien Francesco Bagnaia sur sa Ducati a enlev� la premi�re course sprint de l'histoire. Image: KEYSTONE/EPA/LUIS FORRA Le champion du monde en titre Francesco Bagnaia a remporté le premier sprint de l'histoire du MotoGP, terminant devant les Espagnols Jorge Martin et Marc Marquez sur le tracé de Portimao, au Portugal. Grâce à sa victoire dans cette épreuve qui fait son apparition cette année, l'Italien prend provisoirement la tête du championnat, avant le traditionnel Grand Prix disputé dimanche, le premier d'une saison record de 21 courses. Parti en pole position à la surprise générale, Marquez, sextuple champion du monde en MotoGP, n'a pas résisté bien longtemps à l'assaut des deux Ducati parties juste derrière lui. "J'ai dépensé beaucoup d'énergie, il n'y a que 12 tours, mais nous avons fait un travail extraordinaire aujourd'hui. Demain (dimanche), c'est la course la plus importante du week-end, ça sera plus difficile", a concédé le pilote Honda. Ce premier sprint a aussi été marqué par un violent accrochage entre les Italiens Enea Bastianini (Ducati) et Luca Marini (Ducati-VR46). Le premier a dû être conduit au centre médical en raison de douleurs au bras droit. Disputés chaque veille de Grand Prix, les sprints représentent l'équivalent, en distance, de la moitié de la course principale le dimanche. Ils offrent aussi jusqu'à 12 points supplémentaires au championnat, en plus des 25 points attribués le lendemain au vainqueur du GP. Dimanche, la grille de départ sera encore celle déterminée lors des qualifications disputées samedi matin. Marc Marquez partira donc en pole pour la deuxième fois du week-end avec l'espoir de signer sa première victoire dans la catégorie reine depuis l'automne 2021. Et la 60e de sa carrière.

Cédric Itten préféré à Zeki Amdouni et à Noah Okafor Cedric Itten titularis� contre le B�larus pour les trois coups de l'�quipe de Suisse dans le tour pr�liminaire de l'Euro 2024. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Murat Yakin a tranché. Cedric Itten conduira l'attaque de l'équipe de Suisse ce samedi à Novi Sad face au Bélarus pour les trois coups du tour préliminaire de l'Euro 2024. Auteur d'un triplé dimanche dernier contre le FC Bâle pour se porter en tête du classement des buteurs de la Super League, le joueur des Young Boys sera entouré de Renato Steffen et de Ruben Vargas. Malgré un temps de jeu bien réduit à Chelsea, Denis Zakaria a, par ailleurs, été titularisé en ligne médiane. Le Genevois a été préféré à Djibril Sow, légèrement touché. Granit Xhaka sera, bien sûr, le capitaine de l'équipe de Suisse pour honorer sa 112e sélection. Le Bâlois, on le sait, ne livrera pas un match comme les autres en terre serbe en raison de ses origines kosovares. Mais le huis clos imposé par l'UEFA devrait empêcher tout débordement. La Suissse évoluera dans la composition suivante face au Bélarus (coup d'envoi 18.00): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Freuler; Steffen, Itten, Vargas.

Mauro Schmid vainqueur final en Italie Mauro Schmid commence � s'affirmer comme une valeur s�re dans les courses par �tapes. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mauro Schmid (Soudal Quickstep) s'est adjugé le classement général de la Semaine Coppi-Bartali. Son coéquipier Rémi Cavagna a remporté l'ultime étape, un contre-la-montre de 18,6 km à Carpi. Le Zurichois a assuré son maillot de leader grâce à son huitième rang du chrono à 41'' de Cavagna. Il remporte ainsi sa deuxième course par étapes de sa carrière après le Tour de Belgique l'an dernier. Schmid s'était fait connaître en 2021 en remportant une étape du Tour d'Italie. Son coéquipier Cavagna, spécialiste de l'effort solitaire, avait fait de ce chrono final son objectif de la semaine. Il s'est imposé sur un parcours complètement plat dans les rues de Carpi en 22'12'', devant l'Australien Michael Hepburn (à 18'') et l'Irlandais Ben Healy (19'').

Marco Odermatt titré en géant Marco Odermatt a termin� sa saison par une victoire en g�ant aux Championnats de Suisse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Peut-on désormais parler de palmarès complet? A Bruson, Marco Odermatt a remporté le titre national lors du géant en battant de 0''08 Thomas Tumler. Homme de tous les records, Marco Odermatt a remporté un sacre qui manquait à son incroyable collection de succès. Double vainqueur du grand globe avec un nouveau record de points chez les messieurs, champion olympique de géant, champion du monde de géant et de descente, détenteur de trois petits globes, le Nodwaldien n'avait jamais eu l'occasion de se parer d'or lors des Championnats de Suisse. Le Federer des lattes a donc réparé cette anomalie en devançant de 8 centièmes son pote Thomas Tumler. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Lenz Hächler. A noter encore la décevante 9e place de Justin Murisier, chez lui. Surpris en revanche lors du slalom dames avec la victoire de la jeune Anuk Brändli. A 19 ans, elle a battu Nicole Good de 0''55 et surtout Wendy Holdener de 0''63. Au pied du podium, Mélanie Meillard termine chocolat à 0''89 alors qu'elle avait réalisé le meilleur temps sur le premier parcours. Michelle Gisin a connu l'élimination sur le tracé matinal.

Chênois décroche son neuvième sacre Ch�nois a conquis sa neuvi�me Coupe de Suisse � Winterthour contre le LUC. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Chênois Genève a remporté 3-1 la finale de la Coupe de Suisse à Winterthour contre le rival lémanique Lausanne UC. Il s'agit du neuvième trophée pour les banlieusards genevois. Le vainqueur de la phase qualificative de la LNA s'est ainsi un peu consolé avec cette victoire après son élimination inattendue en demi-finale des play-off contre Amriswil. En finale, les expérimentés Genevois étaient clairement supérieurs à leur adversaire. Lausanne n'a pu espérer qu'au deuxième set quand Chênois, après avoir remporté 25-15 la première manche, s'est quelque peu laisser aller. Emmenés par Dejan Radic et Strahinja Brzakovic, leurs excellents renforts étrangers, les Genevois ont tout de suite réagi après l'égalisation pour tourner le match. Avec un score passé de 8-5 à 16-6 au troisième set et de 5-4 à 12-6 dans la quatrième manche, ils ont fait la différence et se sont assuré leur deuxième succès en Coupe face au LUC après 1994.