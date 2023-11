La F1 de retour à Las Vegas avec quelques soucis +++ Un Suisse-Kosovo de tous les dangers

La F1 de retour à Las Vegas avec quelques soucis Plus de quarante ans après deux premières courses, la Formule 1 retrouve cette semaine Las Vegas. Ce Grand Prix nocturne s'annonce spectaculaire, avec son lot de questions et de difficultés de dernière minute. Alors que le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) est assuré d'être champion du monde depuis plus d'un mois, le grand cirque de la Formule 1 fait étape pour la troisième fois de la saison aux Etats-Unis pour son avant-dernier Grand Prix de l'année après Miami en mai, ajouté au calendrier en 2022, et Austin en octobre. Depuis que la société américaine Liberty Media a pris le contrôle de la F1 en 2017, elle a mis en oeuvre une stratégie d'expansion au pays du Nascar et de l'IndyCar. Et cela se traduit par une forte croissance de son intérêt, dopée notamment par la série Netflix "Drive to Survive", avec aussi des audiences qui explosent sur ESPN. Le Grand Prix de la cité du jeu a lieu non pas le dimanche comme d'habitude mais samedi (une première depuis l'Afrique du Sud en 1985) et en nocturne, avec un départ à 22 heures locales (07h00 dimanche heure suisse). Excuses En 1981 et 1982, les fous du volant s'étaient affrontés sur le parking de l'emblématique Caesars Palace; 41 ans plus tard, la F1 a vu plus grand avec un circuit sur le Strip, qui devrait offrir un cadre grandiose près de la Sphère et sa boule-écran gigantesque, du Bellagio ou du Caesars Palace à nouveau. "Difficile de faire plus excitant que cela! Nous parlons de Las Vegas depuis longtemps, donc c'est formidable d'y être enfin. Las Vegas est une ville tellement emblématique (...) cela semble toujours irréel d'y organiser une course de Formule 1", s'est réjoui le pilote français d'Alpine Esteban Ocon. La dernière ligne droite avant le Grand Prix n'est pas de tout repos après des mois de travaux (revêtement de la route, construction d'un bâtiment permanent pour le paddock) qui ont rendu difficile la circulation pour les habitants et les milliers de travailleurs de l'hôtellerie. Greg Maffei, patron de Liberty, a tenu cette semaine à s'"excuser auprès de tous les habitants" de Las Vegas, à qui il promet des revenus de 1,7 milliard de dollars (1,56 milliard d'euros environ). "On espère que le plus dur était pour cette année, avec plusieurs constructions, et que ce sera plus facile dans le futur." Ces derniers jours, les prix des billets étaient en chute libre, pour un évènement qui n'a pas encore fait le plein. "Unique" Du point de vue sportif, le circuit, inconnu des pilotes, mesure 6,2 km, le deuxième plus long de la saison derrière Spa-Francorchamps, avec notamment une ligne droite de 1,9 km. A cette époque de l'année, la température de la ville du désert Mojave se rafraîchit considérablement la nuit, pouvant passer sous les 10 degrés à l'heure de la course, des conditions rarement rencontrées par les pilotes et leurs équipes. Si Verstappen est assuré d'un troisième titre mondial, son coéquipier Sergio Perez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) se battent encore pour la place de dauphin. Même combat pour Ferrari, qui tâchera de conserver face à Mercedes son titre de vice-champion chez les constructeurs derrière Red Bull, déjà sacré.

Un Suisse-Kosovo de tous les dangers L'heure des rêves de grandeur avec l’ambition d’un 10/10 en qualifications pour l’Euro 2024 est bien révolue pour la Suisse. Il convient de revêtir le bleu de chauffe lors de la venue du Kosovo. Cette rencontre est devenue celle de tous les dangers. Trois jours après le partage des points contre Israël dans la campagne hongroise, Murat Yakin et ses joueurs bénéficient d’une seconde balle de match pour assurer – enfin – la qualification directe. Un point suffira si, dans le même temps, Israël ne gagne pas contre la Roumanie. Mais dans un Parc St-Jacques à guichets fermés qui sera acquis à l’adversaire et avec une confiance qui s’est bien effritée ces dernières semaines, la tâche ne s’annonce pas simple. Lors des deux premières rencontres contre le Kosovo, en mars 2020 à Zurich et en septembre à Pristina, Granit Xhaka n’avait pas vraiment tenu son rang. Samedi face il est vrai à des adversaires qui ne le sont peut-être pas vraiment à ses yeux en raison des liens très forts qui le lient avec le pays de ses parents, le Bâlois se doit de sortir le grand jeu. Xherdan Shaqiri a prêché la bonne parole. Froissé de n’avoir pas joué mercredi, celui qui est le doyen de l'équipe de Suisse avec une première sélection honorée le...3 mars 2010, demande à tout le monde de "garder les pieds sur terre". "Nous ne sommes ni le Brésil et ni l’Allemagne, mais la petite Suisse, rappelle-t-il. Nous devons à chaque match livrer la marchandise. Il faut rester calme aussi. La première place du groupe est toujours à notre portée. Il convient toutefois de ne jamais sous-estimer l’adversaire." Plus discret que Xherdan Shaqiri derrière les micros, Murat Yakin n’a donné aucune véritable indication sur les choix qu’il entend arrêter pour la rencontre de samedi, peut-être celle de la dernière chance pour lui. Il a simplement précisé que Yann Sommer gardera sa place dans la cage après le nouveau forfait de Gregor Kobel qui devait en principe disputer cette rencontre.

Deux assists et la première étoile pour El Nino Brenden Dillon (5), Nikolaj Ehlers et Nino Niederreiter savourent le troisième but des Jets. Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Les attaquants suisses de la Conférence Ouest n’arrêtent pas de voir des étoiles plein les yeux. Comme Kevin Fiala la veille, Nino Niederreiter a eu droit à la première. Le Grison a été désigné homme du match lors du succès 3-2 de Winnipeg devant Buffalo. Il a délivré deux assists pour le 2-0 de Mason Appleton de la 25e et le 3-1 de Nicolas Ehlers à la 29e. Les Jets ont eu le bonheur de trouver le chemin des filets sur trois des... cinq tirs qu’ils ont adressés lors du deuxième tiers. Avec ses 12 points (5 buts/7 assists), Nino Niederreiter est l’un des artisans du bon début de saison de Winnipeg, troisième de la Central Division derrière Dallas et Colorado.

Joel Embiid trop fort pour les Hawks Clint Capela (à gauche) n'a pas démérité face à Joel Embiid. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Incapable de stopper Joel Embiid (32 points), le MVP de la saison dernière, Atlanta a concédé sa 6e défaite en 12 rencontres. Sur leur parquet, les Hawks se sont inclinés 126-116 devant Philadelphia. Auteur de son cinquième double double de la saison avec ses 17 points et ses 11 rebonds, Clint Capela n’a pas démérité devant un Joel Embiid qui était pourtant incertain pour cette rencontre en raison de douleurs à la hanche. Mais l'enfant de Yaoundé a sorti le grand jeu. Ses11 points lors du premier quarter ont placé les 76ers sur la bonne orbite. Cette rencontre entrait également dans le cadre du "In-Season Tournament", la nouvelle compétition proposée par la NBA en parallèle de la saison régulière avec un Final Four le mois prochain à Las Vegas. Avec une victoire contre une défaite, les Hawks conservent un infime espoir de "survivre" à une phase de poules disputée sur quatre rencontres. A l’Ouest, San Antonio et Victor Wembanyama ne gagnent plus. Battus 129-120 à domicile malgré les 29 points du rookie français, les Spurs ont perdu un septième match de rang...

L'Albanie et le Danemark qualifiés, l'Italie dans le rythme C'est la joie dans le camp danois après la qualification pour l'Euro 2024. Image: KEYSTONE/EPA/Liselotte Sabroe L'Albanie et le Danemark ont assuré leur qualification pour le tour final de l'Euro 2024 en Allemagne. L'Italie, vainqueur 5-2 de la Macédoine du Nord, jouera sa place lundi contre l'Ukraine. L'Albanie s'est qualifiée grâce à son match nul (1-1) en Moldavie. A Chisinau, les Albanais ont pris l'avantage grâce à un penalty de Çikalleshi (25e) avant d'être rejoints sur une belle frappe du Moldave Baboglo en fin de match (87e). Ils prendront part en Allemagne à leur deuxième Euro, après l'édition 2016 disputée en France. Le Danemark a assuré son billet pour l'Allemagne à la faveur d'un succès 2-1 contre la Slovénie. A Copenhague, les Scandinaves ont ouvert la marque par Maehle à la 26e. Janza a égalisé pour les Slovènes avant Delaney n'inscrive le but décisif à la 54e minute. Les Danois retrouveront une compétition où ils s'étaient hissés en demi-finale lors de la dernière édition, en 2021. Frayeur pour l'Italie L'Italie a dominé la Macédoine du Nord 5 à 2 vendredi à Rome, mais doit encore empocher au moins un point lundi contre l'Ukraine pour valider son billet pour l'Euro 2024. Les champions d'Europe en titre se sont imposés grâce notamment à un doublé de Federico Chiesa (41e et 45+2e), non sans voir connu une frayeur quand Jani Atanasov (52e et 74e) a ramené le score à 3-2. L'Italie totalise désormais 13 points, comme l'Ukraine, mais est repassée à la 2e place du groupe C, qualificative pour l'Euro allemand, grâce à sa meilleure différence de buts (+7 contre +3).

Fête de buts à Fribourg, les Lémaniques battus Marcus Sörensen a de nouveau marqué Image: KEYSTONE/Postfinance Le leader de National League n'a pas failli. Après quatre défaites, Fribourg a renoué avec la victoire en dominant Ajoie 8-4 à St-Léonard, alors que les Lémaniques ont perdu. Fribourg ne traverse pas la période la plus rose de sa saison et la venue d'Ajoie ne devait pas être vue comme une promenade de santé avec trois points faciles à la clef. Et les Jurassiens ont parfaitement joué leur rôle de poil à gratter en ouvrant la marque par T.J. Brennan. L'autre défenseur étranger, Eric Gélinas, a inscrit le 1-2 à la 15e, mais Dominik Binias a pu égaliser 63 secondes plus tard, marquant au passage son premier but en National League. Mais le leader ne pouvait décemment pas se faire battre par la lanterne rouge, même après une série de quatre revers consécutifs. Alors DiDomenico a profité d'un jeu de puissance pour donner l'avantage aux Dragons. Puis Bykov et Seiler ont fait passer le score à 5-2. Revenus à 5-3 puis à 6-4, les joueurs de Wohlwend ont encaissé trop de buts pour espérer ramener quelque chose. Marchon et Walser dans la cage vide ont scellé le score en faveur des Fribourgeois. A noter que ce sont huit buteurs différents qui ont marqué pour Gottéron. Albrecht punit Lausanne Opposé à Rapperswil, le LHC n'a pas su faire tomber des Saint-Gallois qui couchaient eux aussi sur quatre résultats négatifs de rang, mais qui avaient su retrouver un peu d'énergie grâce à la Champions League. Au final, les hommes de Geoff Ward se sont inclinés 3-1. L'entier des buts a été inscrit avant la 33e minute. Les Vaudois ont dû faire face à la forme de Yannick-Lennart Albrecht, auteur d'un doublé au cours des sept premières minutes de jeu. Suomela a réduit la marque, mais un double avantage numérique a permis à Tyler Moy de redonner deux longueurs d'avance à ses couleurs. Kevin Pasche a une fois encore réalisé un bon match, mais les Lions ont vraiment des problèmes à la conclusion. Le meilleur exemple demeure ce 2 contre 0 manqué à la fin du tiers médian. Genève s'incline Battu mercredi à Munich, Genève n'a pas su faire mieux devant son public face à Lugano. Le champion a été battu 3-2. Les Aigles avaient bien commencé en ouvrant le score par Jooris dès la 12e, mais les Tessinois ont répliqué sur un double avantage numérique par Fazzini (22e). Après s'être créé plusieurs occasions, Sakari Manninen a enfin trouvé la faille (53e). Mais le but du Finlandais est intervenu un peu trop tard. Et surtout après deux buts luganais (en 62 secondes entre la 50 et la 51e) des crosses de Morini et Thürkauf, consécutif à un superbe travail de Daniel Carr. Les Grenat ont bénéficié de quatre minutes de supériorité numérique en fin de rencontre, mais ils n'ont pas su battre une troisième fois Koskinen. Haas sauve Bienne On connaît l'importance de Gaëtan Haas dans les rangs biennois. De retour après une blessure, le capitaine seelandais a été héroïque pour permettre à son club de battre Kloten 3-2 ap. Mieux, le numéro 92 a inscrit le 2-2 et le 2-3 alors que son équipe se trouvait en infériorité numérique! Bienne ne décole pas de la 12e place, mais ces deux points font beaucoup de bien. Ambri-Piotta continue de s'accrocher au top 6. Les Léventins ont dominé Berne 5-2. Pestoni et Formenton y sont allés chacun de leur doublé. Vainqueur de onze de ses douze derniers matches, Zoug a tout de même eu besoin de la prolongation pour prendre le meilleur sur Langnau (4-3 ap). C'est Herzog qui a offert le deuxième point à son équipe après dix secondes dans le temps supplémentaire.

La Suiss étrille l'Arménie dans les pas de Rieder Fabian Rieder (à droite) a été le grand homme du match avec deux buts et deux passes décisives. Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud L'équipe de Suisse M21 a fêté un succès fleuve 5-0 face à l'Arménie à Neuchâtel en qualifications pour l'Euro. Fabian Rieder a été le grand homme du match avec deux penalties et deux passes décisives. Contrairement à Ardon Jashari, Rieder n'a pas refusé de jouer avec les M21 même s'il a déjà connu les honneurs de la sélection A. Le milieu offensif du Stade Rennais s'est montré à la hauteur de sa réputation naissante. Il a ouvert la marque dès la 37e minute sur un penalty pour donner l'avantage aux Suisses avant la mi-temps. Les Rougets ont déroulé en deuxième période face à des Arméniens totalement dépassés avec des buts de Bradley Fink (51e), de Rieder une nouvelle fois sur un coup de pied de réparation (55e), d'Alvyn Sanches (71e) et de Nikolas Muci (74e). Un mois après un nul décevant 0-0 à Erevan, la Suisse a, cette fois-ci, assumé pleinement son rôle de favori. Après le 3-0 de Rieder, la partie était jouée. L'Arménie, qui n'avait jusque-là comptabilisé que le point contre la sélection helvétique n'a jamais constitué un réel danger. Elle s'est créé sa véritable première action à la 91e minute. Avec ce succès, la Suisse a pris la tête de son groupe, mais elle livrera un duel bien plus épique mardi dans cette même Maladière contre la Roumanie, qui s'avance comme le contradicteur le plus redoutable de la poule.

L'Albanie qualifiée pour l'Euro après son match nul en Moldavie Sokol Cikalleshi (à gauche) et l'Albanie verront l'Allemagne en 2024. Image: KEYSTONE/EPA/DUMITRU DORU L'Albanie s'est qualifiée pour l'Euro 2024 vendredi en signant un match nul 1-1 en Moldavie, lors de la 7e et avant-dernière journée de qualifications dans le groupe E. A Chisinau, les Albanais ont pris l'avantage grâce à un penalty de Çikalleshi (25e) avant d'être rejoint sur une belle frappe du Moldave Baboglo en fin de match (87e). Ils prendront part en Allemagne à leur deuxième Euro, après l'édition 2016 disputée en France. Avec cette qualification, on connaît désormais la moitié des 24 nations qui disputeront cet Euro, en comptant l'Allemagne, pays-hôte. L'Albanie a obtenu son billet pour le rendez-vous continental qui se tiendra en début d'été prochain après une belle campagne, au cours de laquelle elle n'a perdu qu'un seul match, lors de la première journée en Pologne (1-0). Les joueurs de l'entraîneur brésilien Sylvinho, passé par le banc de Lyon, sont assurés, à une journée du terme de la phase de qualifications, de terminer à une des deux premières places de leur groupe, avec 14 points en sept rencontres, tandis que la Moldavie, 3e, n'en compte que 10. Lors de l'Euro 2016 en France, les Albanais, emmenés par leur capitaine historique Lorik Cana, avaient terminé à la troisième place de leur groupe derrière la France et la Suisse, mais, en tant que plus mauvais troisième de groupe, n'avaient pu se hisser en huitièmes de finale.

Carlos Alcaraz dernier qualifié en demi-finales Carlos Alcaraz en demi-finales du Masters Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO L'Espagnol Carlos Alcaraz a décroché le dernier billet pour les demi-finales des Masters ATP. Ceci en battant le Russe Daniil Medvedev, déjà qualifié pour le dernier carré, 6-4 6-4, à Turin. Le no 2 mondial qui participe pour la première fois aux Masters, a terminé à la première place du groupe rouge avec deux victoires et une défaite, comme son adversaire du jour, 2e de ce groupe. Il sera opposé samedi au Serbe Novak Djokovic, no 1 mondial et tenant du titre. L'autre demi-finale opposera l'Italien Jannik Sinner à Medvedev. "Je suis très heureux d'atteindre le dernier carré pour ma première participation, cela a été un match très difficile, contre un adversaire qui est toujours compliqué", a expliqué après sa victoire Alcaraz qui a battu cette année Djokovic en finale à Wimbledon. Dans la première manche, l'Espagnol, 20 ans, a pris le service de son adversaire sur un jeu blanc à 3-3 et a conservé son avantage pour remporter le set en 39 minutes. L'Espagnol a breaké une nouvelle fois Medvedev, auteur notamment d'une grossière erreur sur une volée et d'une double-faute, dans le 9e jeu de la seconde manche pour mener 5-4 et gagner le match sur son service.

Everton pénalisé de 10 points pour infraction financière Everton, ici le stade de Goodison Park, écope de 10 points de pénalité Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Everton s'est vu retirer 10 points au classement en championnat d'Angleterre pour infraction aux règles financières. La Premier League l'a annoncé. En mars, la ligue anglaise avait renvoyé Everton devant une commission indépendante pour violation présumée de ses règles de rentabilité et de viabilité. Le club, 14e au classement avant cette décision, a annoncé son intention de faire appel de la sanction. Selon la Premier League, Everton a perdu 124,5 millions de livres sterling (environ 137 millions de francs) sur une période de trois ans se terminant à l'issue de la saison 2021/2022, alors que la règle autorise les clubs anglais à perdre jusqu'à 105 millions de livres (environ 116 millions de francs). Cette sanction sportive, prise "avec effet immédiat" et la plus forte jamais prononcée dans l'histoire de la compétition, relègue Everton à la 19e et avant-dernière place au classement (4 points). Le club a réagi sur son site internet en se disant "à la fois choqué et déçu" de la décision. Il dénonce "une sanction totalement disproportionnée et injuste" tout en annonçant "son intention de faire appel". Everton rappelle également avoir toujours "été ouvert et transparent dans les informations fournies à la Premier League" et qu'il a "toujours respecté l'intégrité de la procédure". "La sévérité de la sanction (...) ne reflète pas équitablement et raisonnablement les preuves présentées", a-t-il ajouté. Avant Everton, seuls deux clubs avaient été sanctionnés de points de pénalité en Premier League. Middlesbrough s'était vu retirer trois points pour ne pas avoir joué une rencontre contre Blackburn lors de la saison 1996/97, alors que Portsmouth avait écopé d'un retrait de neuf points en 2010 après avoir été placé en redressement judiciaire. Les deux clubs avaient été relégués à la fin de leurs saisons respectives.

Gregor Kobel out, Anthony Racioppi rappelé Gregor Kobel: à nouveau sur le flanc. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Appelé à défendre la cage de la Suisse ce samedi à Bâle contre le Kosovo, Gregor Kobel est à nouveau sur le flanc. Le portier du Borussia Dortmund souffre de douleurs musculaires. Gregor Kobel restera jusqu’à dimanche à Bâle avec l’équipe de Suisse avant de rejoindre Dortmund. Il y a deux mois, il avait connu la même mésaventure alors qu’il devait être titularisé pour la rencontre contre Andorre à Sion. Comme en septembre, il sera remplacé par Anthony Racioppi. Avec cette nouvelle nomination, le Genevois de 24 ans s’affirme comme le quatrième gardien du pays derrière Yann Sommer, Kobel et Yvon Mvogo. A la faveur de ses brillantes performances sous les couleurs des Young Boys, il a été préféré à Philipp Köhn, le gardien de Monaco qui avait été retenu l’an dernier pour la Coupe du monde au Qatar.

Inka Grings et la Suisse, c'est fini Inka Grings n'est plus la coach de l'équipe de Suisse dames Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Inka Grings n'est plus la coach de l'équipe de Suisse dames. L'Association suisse de football et l'Allemande ont convenu d'un commun accord de mettre fin avec effet immédiat à leur collaboration. On ne sait pas encore qui dirigera l'équipe lors des deux derniers matches de la Ligue des nations contre la Suède et l'Italie. Grings avait commencé à travailler avec la Suisse en début d'année. Elle a officié durant 14 matches avec une seule victoire, lors de la dernière Coupe du monde aux Antipodes contre les Philippines 2-0. Sous ses ordres, la Suisse n'a inscrit que 9 buts. On gardera malheureusement en mémoire les trois dernières rencontres face aux championnes du monde espagnoles avec des fessées 5-1, 5-0 et 7-1 le 31 octobre. "En raison des événements actuels, j'ai pris cette décision le cœur lourd, pour enlever la pression de l'équipe et de la fédération, a déclaré Inka Grings. Cela a été pour moi une période passionnante avec de nombreuses expériences formidables en tant que sélectionneuse nationale. J'ai beaucoup aimé accompagner ce projet et j'ai vu beaucoup de potentiel dans l'équipe. Ce fut un honneur pour moi de pouvoir représenter la Suisse au niveau international." "Nous remercions Inka pour le travail qu'elle a accompli et son grand engagement pour l'ASF, a déclaré le président Dominique Blanc. Nous allons chercher tranquillement un ou une successeur(e) pour l'avenir. Le changement de poste d'entraîneur est aussi une possibilité de donner de nouvelles impulsions sur le plan sportif. Nous voulons aborder l'avenir avec notre équipe nationale dans les meilleures conditions possibles, afin de pouvoir continuer à profiter de l'ambiance positive qui règne dans le football féminin en Suisse."

Des dizaines de blessés et 33 supporters arrêtés à Sofia Les incidents se sont multipliés à Sofia. Image: KEYSTONE/AP/Valentina Petrova Près de 60 policiers et supporters ont été blessés jeudi soir dans de violents affrontements en marge du match Bulgarie-Hongrie des qualifications pour l'Euro 2024 à Sofia, organisée à huis clos. Du côté des protestataires, "24 blessés ont été examinés, dont sept hospitalisés pour des traumatismes crâniens, des fractures et des irritations liées à du gaz au poivre", a indiqué à l'AFP Katia Sungarska, porte-parole du service des urgences de la capitale. La police a pour sa part fait état de 33 blessés dans ses rangs, parmi lesquels "certains touchés gravement", selon le responsable adjoint Stefan Ivanov. Par ailleurs, 33 supporters parmi lesquels des "ultras" ont été interpellés, tandis que la traque des fauteurs de troubles se poursuit, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse, fustigeant des incidents "sans précédent" dans ce pays des Balkans. Placé sous haute sécurité, le match s'est soldé par un résultat nul (2-2), permettant aux Magyars de décrocher leur qualification pour l'Euro 2024. Avec seulement trois points glanés en sept matches, la Bulgarie est dernière du groupe G. Des supporters venus de toute la Bulgarie avaient fait le déplacement pour réclamer la démission du président de la Fédération Borislav Mihaylov, aux commandes depuis 18 ans. Pétards, fumigènes, bouteilles de bière et même pierres ou poteaux de circulation: des participants au rassemblement ont lancé toutes sortes de projectiles et incendié un véhicule des forces de l'ordre. Président contesté La police, massivement mobilisée avec plus de 1500 agents, a fait usage de canons à eau pour disperser la foule de quelque 4000 personnes, selon les chiffres officiels. Les autorités avaient prévenu en amont de la rencontre "d'un risque élevé de troubles à l'ordre public à l'intérieur et à l'extérieur du stade". D'où la décision de tenir le match sans public. La colère des fans de foot ne cesse de monter en Bulgarie devant les mauvais résultats de l'équipe nationale, qui ne s'est qualifiée pour aucune compétition importante et a assisté à une valse de sélectionneurs au cours des deux dernières décennies. Le dernier tournoi international disputé par la Bulgarie remonte à l'Euro 2004 au Portugal. Le controversé président de la Fédération bulgare de football (BFU) Borislav Mihaylov, 60 ans, avait démissionné en 2019 avant de revenir sur sa décision. Cet ancien gardien de but avait finalement été réélu en 2021, malgré un bilan entaché de soupçons de matches truqués et marqué par un scandale d'injures racistes lors d'une rencontre contre l'Angleterre en 2019.

De fortes rafales de vent empêchent le dernier entraînement Le vent a, cette fois-ci, empêché le déroulement de l'entraînement. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le dernier entraînement prévu vendredi pour les deux descentes de la Coupe du monde dames ce week-end à Zermatt/Cervinia a été annulé en raison de fortes rafales de vent. Comme pour les messieurs la semaine précédente, les skieuses n'auront pu effectuer qu'un seul des trois entraînements prévus sur la piste Gran Becca. Jeudi, les 65 concurrentes inscrites avaient pu tester la piste sous un soleil occasionnel avec un léger vent et même quelques légères chutes de neige. Le résultat avec la 5e place de Corinne Suter, meilleure Suissesse, n'a pas apporté de grands enseignements pour la course. Les prévisions météo pour le week-end sont encore incertaines, mais il paraît vraisemblable que l'une des deux courses aura lieu. Il s'agirait alors d'une première sur la piste helvético-italienne après six annulations (4 messieurs, 2 dames) l'an dernier et cette année.