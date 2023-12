La F1 maintient les courses sprint ++ Noè Ponti sort le meilleur temps

Schaffhouse nomme Admir Mehmedi comme directeur sportif Admir Mehmedi: un nouveau rôle pour l'ancien international Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lanterne rouge de Challenge League, Schaffhouse a procédé à divers changements dans son organigramme. Le plus important concerne le poste de directeur sportif confié à Admir Mehmedi. L'ancien international avait pris sa retraite de joueur cet été. Il revient donc dans le monde du ballon rond. Par ailleurs, la responsabilité du scouting est désormais conjointement assurée par Dusan Pavlovic et Kubilay Türkyilmaz. Enfin, Jimmy Berisha est le nouveau CEO du club. Il avait déjà occupé une fonction similaire à Grasshopper. Il remplace à ce poste Roland Klein, atteint dans sa santé mais qui demeure l'actionnaire unique du FC Schaffhouse.

Formule 1: il y aura encore six courses sprint la saison prochaine Six courses sprint en formule 1 la saison prochaine aussi Image: KEYSTONE/EPA EFE/ISAAC ESQUIVEL Six courses sprint seront au menu du championnat du monde de formule 1 la saison prochaine, soit autant que cette année. Le promoteur de Formula One l'a annoncé. Elles auront lieu lors des Grands Prix de Chine (21 avril), de Miami (5 mai), d'Autriche (30 juin), des États-Unis (20 octobre), du Brésil (3 novembre) et du Qatar (1er décembre). Ces circuits "favorisent les dépassements et permettent des courses serrées et divertissantes", a expliqué Formula One dans un communiqué. Si les quatre derniers rendez-vous ont déjà accueilli un sprint, pour les deux premiers circuits - dont la Chine qui fera son retour après cinq ans d'absence en raison de la pandémie de covid, il s'agira d'une nouveauté. Adoptées pour la première fois en 2021, ces courses sprints visent à offrir du spectacle sur trois jours. Leur introduction a chamboulé le déroulé d'un week-end classique de GP, puisqu'elles avancent au vendredi les qualifications du Grand Prix (habituellement disputées le samedi). Cette journée-là devient exclusivement consacrée au sprint, avec une séance parallèle de qualifications qui détermine la grille de départ de cette course de 100 km. Les huit premiers de chaque course sprint marquent des points au championnat du monde.

Meilleur temps pour Noè Ponti, finale pour Antonio Djakovic Noè Ponti meilleur temps aux Européens à Otopeni sur le 100 m papillon Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Les Championnats d'Europe en petit bassin à Otopeni ont plutôt bien commencé pour les nageurs suisses. Noè Ponti a réalisé le meilleur temps des séries du 100 m papillon. Le Tessinois de 22 ans a bouclé sa course en 49''14. Il est resté à 0''33 de son record de Suisse. La demi-finale se déroule ce soir à 17h45. Noè Ponti a remporté la médaille de bronze du 100 m papillon aux JO de Tokyo. Antonio Djakovic est lui déjà en finale. Lors des séries du 400 m libre, le nageur d'Uster a battu de trois secondes et demie son record de Suisse datant de 2021. Il s'est qualifié avec le sixième meilleur temps. Djakovic a lui aussi déjà remporté des médailles sur 400 m libre. Le Zurichois de 21 ans a décroché le bronze aux Championnats du monde 2021 à Abu Dhabi et l'argent aux Championnats d'Europe 2022 à Rome. La finale a lieu ce soir vers 17h. Thierry Bollin (23 ans) s'est également qualifié pour les demi-finales du 50 m dos en 23''64. Bollin a battu de 26 centièmes son record de Suisse établi il y a deux semaines aux Championnats de Suisse à Uster.

Genève et Rapperswil: Utiliser l'Europe pour rebondir Genève et Rapperswil disputent mardi le match aller de leur quart de finale de Champions League. Frustrés en National League, les deux clubs doivent profiter de l'Europe pour rebondir. S'évader du quotidien le temps de deux matches, c'est ainsi que les deux organisations doivent envisager ces rencontres. Car en championnat, cela ne va pas bien fort. Les Aigles couchent sur quatre revers consécutifs: contre Berne (après avoir mené 2-0), Kloten, Langnau et les Zurich. Le bilan saint-gallois n'est guère plus réjouissant. Depuis leur victoire 3-1 contre Lugano le 17 novembre, les Lakers ont aligné cinq revers. Seulement sur la scène européenne, les visages sont différents. En huitièmes de finale, Cervenka et sa bande ont pris le meilleur sur Mannheim (3-1 et 4-1). Opposés à Munich, les Grenat ont eux renversé la vapeur au retour en s'imposant 3-1 après avoir laissé filer le match aller 3-2. Mais l'équipe qui attend les Genevois en quarts est d'un sacré calibre. Les Växjö Lakers sont tout simplement les champions de Suède. Ils sont dans le coup en championnat et n'ont pas perdu cette saison sur la scène européenne. Ce sera donc un duel de champions en titre. Le quart entre Rapperswil et Vitkovice est moins glamour. Si les Lakers pointent actuellement au 13e rang de la National League, son adversaire ne fait guère mieux avec sa 12e place sur 14 équipes. Et les Tchèques n'ont atteint les quarts que parce que Lahti a été pénalisé d'une défaite par forfait en raison d'un problème de glace à l'aller.

Indiana sort Boston et fonce à Las Vegas Tyrese Haliburton (de dos) a signé une performance majuscule face aux Celtics Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Les Indiana Pacers ont créé la surprise en sortant le favori Boston en quart de finale de la "Coupe" de NBA, le nouvel "In-Season Tournament" créé pour dynamiser la saison régulière. Ils ont dominé les Celtics 122-112 lundi à Indianapolis. Les Pacers, électriques à la fin d'une superbe rencontre marquée par le premier triple double de leur jeune star Tyrese Haliburton (26 points, 10 rebonds, 13 passes décisives), défieront Milwaukee ou les New York Knicks jeudi en demi-finale de cette compétition. Le Final Four se déroulera à Las Vegas. Tyrese Haliburton a pris la rencontre en main dans le dernier quart-temps. A 1'33'' de la fin, un tir acrobatique loin derrière la ligne à trois points, avec une faute adverse, a mis son équipe sur orbite. Un autre tir primé de son coéquipier Buddy Hield puis un dunk furieux d'Aaron Nesmith dans la foulée ont fait exploser le public d'Indianapolis et créé un écart de 9 points. Les Pelicans ont également décroché leur ticket pour le dernier carré, où ils se frotteront jeudi au vainqueur du duel prévu mardi entre les Los Angeles Lakers et les Phoenix Suns. La franchise de La Nouvelle-Orléans est allée s'imposer 127-117 sur le parquet de Sacramento grâce notamment aux 30 points, 8 rebonds et 6 assists de leur ailier Brandon Ingram.

Un 5e succès consécutif pour les Coyotes Moser (90) a réussi son 10e assist de la saison lundi en NHL Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Les Coyotes de Janis Moser ont signé lundi leur cinquième succès consécutif en NHL en écrasant Washington 6-0. Le Biennois a réussi un assist face aux Capitals. "J.J." Moser a été crédité de sa dixième mention d'assistance de la saison sur le 6-0, marqué par Nick Bjugstad à la 57e minute. Le défenseur de 23 ans affiche désormais 12 points à son compteur personnel en 24 matches, avec un bilan global flatteur de +11 qui le place dans le top 20 de la Ligue. Les Coyotes ont fait la différence dans le premier tiers en marquant à cinq reprises. Durant leur série de cinq victoires, la plus longue pour la franchise depuis début 2019 (six succès d'affilée à l'époque), Arizona a battu les cinq derniers vainqueurs de la Coupe Stanley: Vegas, Colorado, Tampa Bay, St. Louis et Washington. Seul autre Suisse engagé lundi en NHL, Nino Niederreiter a également connu la victoire. Le Grison est en revanche resté "muet" dans un match remporté 2-1 par Winnipeg face à Carolina quelques heures après qu'il avait prolongé pour trois ans et 12 millions le contrat le liant aux Jets. Il n'a d'ailleurs pas inscrit le moindre point dans ses cinq dernières sorties.

Trois ans de plus à Winnipeg pour Nino Niederreiter Nino Niederreiter (au premier plan): un beau jackpot à Winnipeg. Image: KEYSTONE/AP/CARLOS OSORIO L’avenir de Nino Niederreiter s’inscrit bien à Winnipeg. L’attaquant a signé un nouveau contrat avec les Jets qu’il avait rejoint au cours de la dernière saison. Le Grison est désormais lié avec la franchise canadienne jusqu’au 30 juin 2027. Son nouveau contrat de trois ans, effectif dès septembre 2024, lui offrira un salaire annuel de 4 millions de dollars. Cette saison, Nino Niederreiter a disputé les 23 matches des Jets pour inscrire 6 buts et délivrer 8 assists. Avant d’évoluer à Winnipeg, El Nino avait porté les couleurs des New York Islanders, de Minnesota, de Carolina et de Nashville.

Laurent Meuwly distingué Laurent Meuwly: son travail reconnu par World Athletics Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Laurent Meuwly est à l’honneur. Le Fribourgeois a reçu le "Coaching Achievement Award" de World Athletics pour l’année 2023. Engagé depuis près de trente ans dans le coaching, Laurent Meuwly oeuvre depuis plus de quatre ans au sein de la fédération néerlandaise pour le sprint, les haies et les relais. Il est ainsi le mentor de la Championne du monde du 400 m haies Femke Bol qui a établi cette année un record d’Europe en 51’45’’, soit le troisième meilleur chrono de tous les temps. Parallèlement à ses activités aux Pays-Bas, le Fribourgeois est également le coach de la Tessinoise Ajla Del Ponte, finaliste du 100 m des Jeux de Tokyo 2021 mais longtemps blessée cette année.

Les Bruins à hauteur des Rangers Brad Marchand (C) est félicité par son gardien Jeremy Swayman après son hat trick Image: KEYSTONE/AP/Mary Schwalm Leader de l'Atlantic Division, Boston est revenu dimanche soir à hauteur de la meilleure équipe de ce début de saison de NHL, les New York Rangers. Les Bruins ont cueilli un troisième succès consécutif, le 17e en 24 matches, en s'imposant 3-1 face au Columbus. Les Bruins, qui étaient menés 1-0 au terme de la deuxième période, ont renversé la vapeur grâce à un exceptionnel Brad Marchand. L'attaquant canadien de 35 ans a signé un "hat trick" naturel durant le dernier tiers, en l'espace de 5'50'' de jeu seulement. Sorti d'entrée lors des derniers play-off après avoir réussi la meilleure saison régulière de l'histoire, Boston affiche 37 points à son compteur, comme les Rangers qui ont toutefois disputé un match de moins. Leaders de la Conférence Ouest, les Vegas Golden Knights comptent 36 points en 25 parties. Quatrièmes à l'Ouest à 5 points de Vegas mais avec quatre matches en retard, les L.A. Kings de Kevin Fiala ont par ailleurs battu Colorado 4-1 dimanche. Le St-Gallois est resté "muet", son capitaine Anze Kopitar signant quant à lui un assist pour devenir le meilleur passeur de l'histoire des Kings en saison régulière (758 assists).

Tiger Woods 18e pour son retour Tiger Woods a le sourire alors que Scottie Scheffler pose avec le trophée du vainqueur Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Tiger Woods a pris la 18e place aux Bahamas. Son retour semble réussi sur le plan physique après une pause de huit mois due à une blessure. Avec une carte de 288, le Californien de 47 ans a toutefois eu besoin de 20 coups de plus que le vainqueur Scottie Scheffler (268) lors de son propre tournoi au Albany Golf Club. 20 golfeurs de haut niveau du PGA Tour étaient au départ du tournoi sur invitation de Woods dans les Caraïbes. Mais ce qui est plus important pour Woods que le résultat, c'est de savoir que son corps et son pied droit opéré ont bien résisté à ces quatre jours de compétition. Ce tournoi était la première compétition pour Woods après son abandon sur blessure au Masters d'Augusta en avril et l'opération au pied qui s'en est suivie. "Je suis encore un peu rouillé, a déclaré Woods. Mais c'était très amusant de se mesurer aux gars ici." Le plan de Woods est de jouer un tournoi par mois l'année prochaine. Ca lui laissera suffisamment de temps pour se régénérer entre les tournois, a-t-il expliqué.

Le Barça s'impose Barcelone a battu l'Atlético Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Barcelone n'a pas pris trop de retard par rapport au Real en Liga. Ceci grâce à sa victoire 1-0 à domicile dans le duel face à l'Atlético Madrid. C'est João Felix qui a inscrit le but de la victoire. L'international portugais de 24 ans, prêté par son club de toujours, l'Atlético, a conclu à la 28e minute une attaque catalane d'un lob remarquable. Après 15 matches, le Barça compte 34 points, soit quatre de moins que le Read Madrid et que l'équipe surprise de la saison, Gérone. L'Atlético suit à la quatrième place avec toutefois un match en moins.

Inter bat Naples et reprend la tête Marcus Thuram et l'Inter ont battu facilement Naples dans le Sud Image: KEYSTONE/EPA/CIRO FUSCO L'Inter Milan, avec Yann Sommer, s'est imposé 3-0 sur le terrain de Naples, champion en titre, lors de la 14e journée. Les Nerazzurri prennent la tête de la Serie A. Hakan Calhanoglu juste avant la pause et Nicolo Barella après l'heure de jeu ont permis à l'Inter de prendre une avance décisive. A cinq minutes de la fin, Marcus Thuram a réglé le tout en inscrivant le 3-0 face à des Napolitains inoffensifs. Le champion en titre, 5e, a perdu pour la deuxième fois consécutive à domicile et accuse déjà onze points de retard sur l'Inter. L'équipe de Yann Sommer a repris la tête avec deux points d'avance sur la Juventus.

Fribourg retrouve des couleurs Il y a eu des frictions à Fribourg, mais Gottéron a battu Davos Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Fribourg a signé sa troisième victoire de rang dans le match du dimanche soir en National League. A domicile, les Dragons ont dominé Davos 4-2. Dans un match qui a bien failli dégénérer, les joueurs de Christian Dubé ont su plus ou moins conserver leur calme et l'avance obtenue au cours du tiers médian. Alors oui, Chris DiDomenico a passé dix minutes sur le banc lors du troisième tiers, mais les Fribourgeois ont su tenir en boxplay. Mais les pensionnaires de St-Léonard ont eu chaud en raison du retour des Grisons et de la pression mise sur Reto Berra. Dominik Egli a inscrit les deux buts davosiens, dont le 3-2 à la 58e. Seulement, Gottéron avait fait le nécessaire avant grâce à Walser, Mottet et Binias. Les deux derniers cités ont marqué à la 21e et à la 24e. De la Rose a scellé le score dans la cage vide et Fribourg de consolider sa troisième place avec 56 points à égalité avec Zoug mais avec un match de plus.

Géant: Lara Gut-Behrami battue par Brignone Lara Gut-Behrami a obtenu une belle 2e place en géant au Canada Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Lara Gut-Behrami a pris la 2e place du 2e géant de Mont-Tremblant. La Tessinoise n'a été battue que de 0''33 par Federica Brignone dans des conditions dantesques. Du vent, des portes couchées, de la neige à l'horizontale, il fallait être capable de battre la météo en plus de maîtriser les pièges de la piste québécoise. Lara Gut-Behrami a bien failli réussir son coup et revenir sur la plus haute marche du podium après sa 5e place de la veille. Mais la skieuse de Comano a trouvé en Federica Brignone une adversaire de taille. La Valdôtaine a réalisé le doublé dans la station québécoise, quarante ans après les premières courses. La Tessinoise a produit un ski solide, réussissant à limiter la casse en deuxième manche, alors que Petra Vlhova, en tête au terme du parcours initial, a par exemple rétrogradé au 5e rang. Mais la victoire de Brignone est méritée, elle qui a aussi dû se battre avec les éléments. Mikaela Shiffrin a pris la 3e place à 0''39. Cette deuxième place permet à la Tessinoise de garder son dossard rouge de leader de la discipline avant le prochain géant de Lienz entre Noël et Nouvel-An. Elle possède cinq points d'avance sur Brignone. Non qualifiée samedi, Michelle Gisin s'en est un peu mieux sorti. 14e après la première manche, l'Obwaldienne a malheureusement reculé au 23e rang en étant trop prudente à l'occasion de son deuxième passage. Les autres Suissesses éliminées Le point noir dans le camp helvétique, c'est que ce sont les deux seules Suissesses à avoir eu droit à un deuxième effort. Comme la veille, Wendy Holdener (31e à 2''65) n'a pas donné l'impression d'être à l'aise sur cette piste. Vivianne Härri (34e) et Camille Rast (35e) ont loupé le coche. Simone Wild a commis une grosse erreur là où plusieurs filles avaient connu des déboires. Résultat, elle a fini à la 38e place, tandis que Mélanie Meillard a terminé au-delà de la 40e place (43e). Secouée à l'entraînement, Andrea Ellenberger a préféré renoncer à ce deuxième géant québécois. Les athlètes vont maintenant revenir en Europe et plus précisément dans les Grisons pour les courses de vitesse à St-Moritz.