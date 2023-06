Euro M21: les Suisses doivent battre la Norvège L'équipe de Suisse M21 entame aujourd'hui le tour final de l'Euro. A Cluj, en Roumanie, elle affrontera la Norvège dès 18h00. Ses autres adversaires dans son groupe seront l'Italie et la France. La Suisse attend beaucoup d'un trio maître pour briller dans cet Euro M21: Ardon Jashari, Fabian Rieder et Zeki Amdouni. Les deux premiers ont disputé à la Coupe du monde au Qatar alors que le Genevois, auteur d'un doublé lundi contre la Roumanie avec l'équipe nationale, ne cesse d'affoler les compteurs cette année. Il est acquis que la Suisse jouera une grande partie de son destin dès ce jeudi. La qualification pour les quarts de finale passe par un succès face à la Norvège qui, fort heureusement, doit composer sans Erling Haaland. Né en 2000 comme un Zeki Amdouni, l'attaquant de Manchester City aurait été éligible pour ce tournoi. Le sélectionneur Patrick Rahmen espère que son équipe finira dans les trois premières du tournoi, ce qui lui permettrait de disputer les Jeux olympiques de Paris en 2024. Mais le Bâlois ne serait plus de la partie, puisqu'il va entraîner Winterthour dès la fin de cet Euro M21.

Servette à l'assaut de Genk en Ligue des champions L'international slovaque Patrik Hrosovsky (� droite) est le ma�tre � jouer du KRC Genk. Image: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL Le Servette FC affrontera le KRC Genk au deuxième tour de qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions. Le match aller aura lieu à Genève le 25 ou 26 juillet. La tâche s'annonce ardue pour les Grenats. Genk n'a manqué le titre que pour un point au terme d'une invraisemblable dernière journée de championnat, qui a finalement souri au Royal Anvers. Le milieu de terrain du deuxième de Pro League est emmené par l'international slovaque Patrik Hrosovsky, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2025. Avant ce premier rendez-vous européen, Servette n'aura disputé qu'un match de Super League avec un déplacement au Letzigrund pour affronter Grasshopper le samedi 22 juillet. Genk lui n'aura pas repris la compétition nationale. Avant de retrouver les Genevois, les Belges rencontreront le Sporting du Portugal en match amical le 19 juillet en Algarve. Si les Genevois passaient ce premier obstacle, ils retrouveraient les Glasgow Rangers au troisième tour. En cas de défaite face à Genk, ils seraient reversés en qualification de la Ligue Europa.

Une nouvelle ère débutera le 22 juillet en Super League Les Young Boys remettront leurs titres en jeu avec un Championnat de Super League � douze �quipes. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Les championnats de Super League et de Challenge League débuteront le week-end des 21 au 23 juillet. La Super League comptera douze équipes pour la première fois. Après vingt éditions de la ligue à dix équipes, l’élite suisse passera à 12 clubs pour sa 127e saison et un nouveau mode à deux niveaux sera introduit. Les clubs s'affronteront trois fois au cours des 33 premières journées de la saison 2023-24. Pour les 5 derniers tours de championnat, le classement sera divisé en deux et les clubs classés de 1 à 6 et de 7 à 12 se rencontreront à nouveau une fois, ce qui donnera un total de 38 rencontres pour chaque club. Tous les points, buts et statistiques sont également comptabilisés lors des cinq dernières journées. Le vainqueur de la moitié supérieure du classement sera sacré champion suisse, les autres clubs se disputeront les places d’entrées pour les compétitions européennes. Dans la moitié inférieure, le club classé 12e sera directement relégué en Challenge League (ChL), le 11e disputera un barrage contre le 2e de la ChL. Deux matches le samedi à 18h00 Avec désormais six rencontres par journée, deux matches auront donc lieu simultanément le samedi à 18h00. Pour la première journée, il s'agira de Grasshopper-Servette ainsi que le duel entre le FC Saint-Gall et le FC Bâle. Le match du 1er tour entre le néo-promu le FC Stade-Lausanne-Ouchy et le FC Lugano ne pourra pas avoir lieu le week-end de reprise sur ordre des autorités et sera donc programmé dans le courant de la semaine suivante. Lors des tours 4 et 5, les matches impliquant le vice-champion Servette pourraient être inversés en fonction des résultats des Genevois lors des matches de qualification pour la Ligue des champions. Les cinq dernières journées seront fixées immédiatement après la fin de la première phase du championnat, le 21 avril 2024. Les demi-finales de la Coupe de Suisse auront lieu pendant les deux semaines d'interruption du championnat. La fin de la saison avec le 38e tour est prévue pour le 21 mai 2024 (tour de relégation) et le 25 mai 2024 (tour final). La saison de Challenge League se déroulera selon le mode actuel de la ligue à dix, avec quatre rencontres entre les dix clubs et 36 tours au total. À la fin du championnat, le champion est directement promu en Super League, le 2e dispute un barrage contre le 11e de Super League. Le club classé 10e est directement relégué en Promotion League et est remplacé par un promu. Relégué en Challenge League, le FC Sion commencera son pensum par un déplacement à Vaduz le dimanche 23 juillet. Voici le programme de la 1re journée de Super League, agendée les 22 et 23 juillet: Samedi 22 juillet. 18h00 Grasshopper - Servette, St-Gall - Bâle. 20h30 Winterthour - Lucerne. Dimanche 23 juillet. 16h30 Young Boys - Lausanne, Zurich- Yverdon. Le match Stade Lausanne-Ouchy - Lugano aura lieu le mardi 25 ou le mercredi 26 juillet. Challenge League. Vendredi 21 juillet. 19h30 Neuchâtel Xamax - Schaffhouse, Thoune - Stade Nyonnais. 20h15 Aarau - Baden. Dimanche 23 juillet. 14h15 Bellinzone - Wil. Vaduz - Sion.

Le Français N'Golo Kanté rejoint Al-Ittihad en Arabie saoudite N'Golo Kant� a choisi l'Arabie saoudite pour poursuivre sa carri�re. Il a sans doute dit adieu � l'�quipe de France. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Cap sur l'Arabie saoudite pour N'Golo Kanté: le club Al-Ittihad a annoncé avoir recruté le milieu de terrain de Chelsea et champion du monde 2018 français, qui rejoint son compatriote Karim Benzema. "N'écoutez pas les fake news. Kanté est un joueur d'Ittihad maintenant!" a tweeté le club de Jeddah avec une photo du footballeur portant son maillot rayé jaune et noir, puis une vidéo de Benzema souhaitant la bienvenue à son nouveau coéquipier. "Je suis heureux de jouer à nouveau avec toi. Et bien sûr, dans la meilleure équipe d'Arabie saoudite. A bientôt à Jeddah", s'est réjoui le Ballon d'or 2022, qui a signé en juin un contrat de trois saisons avec Al-Ittihad. Kanté, 32 ans, avait signé début juin un pré-contrat pour trois ans avec Al-Ittihad. Mais le club saoudien avait conditionné son recrutement définitif à des examens médicaux, le joueur ayant subi de multiples blessures cette saison. "Le contrat a été finalisé mardi 20 juin, après que Kanté a passé des examens médicaux dans un centre médical spécialisé à Dubaï", a fait savoir la formation saoudienne sur Twitter.

L'Espagnol Marcelino entraînera Marseille Marcelino Garcia Toral est le nouvel entra�neur de l'Olympique Marseille. Image: KEYSTONE/EPA EFE L'Olympique de Marseille (Ligue 1) a trouvé un accord avec l'entraîneur espagnol Marcelino, un technicien expérimenté et respecté en championnat d'Espagne, pour remplacer le Croate Igor Tudor. Confirmant une information initiale de RMC, cette source n'a pas donné de détails supplémentaires sur les conditions de cet accord qui intervient moins de deux semaines avant la reprise de l'entraînement pour l'OM le 3 juillet. Marseille doit jouer dès le 8 ou 9 août un très important 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Avec Marcelino Garcia Toral, libre depuis juin 2022 et son départ de l'Athletic Bilbao où il avait passé 18 mois mitigés, l'OM se retrouve avec un trio espagnol à sa tête: Marcelino rejoint en effet le président du club Pablo Longoria et son bras droit Javier Ribalta, deux compatriotes. Marcelino succède au Croate Igor Tudor qui n'aura pas effectué plus d'une saison dans un club parfois surnommé le "mange-entraîneur". Pablo Longoria avait souligné le 5 juin souhaiter un coach capable d'installer "un jeu offensif, un peu rock and roll". Passé par de nombreux clubs de Liga comme Séville, Villarreal, Valence et Bilbao, Marcelino a remporté la Coupe d'Espagne en 2019 avec le Valence CF. Pour la première fois, il va entraîner une formation hors de son pays natal.

Garrett Roe rejoint les Langnau Tigers Garrett Roe, un technicien hors pair, d�sormais au service des Langnau Tigers. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Langnau Tigers, 13e du dernier Championnat de National League, ont engagé Garrett Roe pour la saison 2023-2024. L'attaquant américain quitte les Zurich Lions pour rejoindre l'Emmental. Roe (171 cm/77 kg) quittent les Zurich Lions après quatre saisons. En 170 matches avec les Zurichois, l'attaquant de 35 ans a comptabilisé 163 points. Son parcours aux ZSC avait été freiné lors de la saison 2021-2022 par une terrible charge du Lausannois Mark Barberio. Le cross-check du Canadien avait fracturé la mâchoire de Roe. Barberio avait écopé de huit matches de suspension. Avant de jouer à Zurich, Roe avait passé deux saisons à Zoug avec une victoire en Coupe de Suisse à la clé en 2019. Il a disputé les Jeux olympiques 2018 à Pyeongchang avec les Etats-Unis.

Betim Fazliji revient à St-Gall Betim Fazliji (� droite) revient � St-Gall apr�s une exp�rience mitig�e en 2e Bundesliga. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Betim Fazliji revient à St-Gall après une seule saison passée à St-Pauli en 2e Bundesliga. Le défenseur a signé un contrat valable jusqu'en 2027. Issu du mouvement junior, Fazliji avait réussi le saut dans la première équipe de St-Gall au cours de la saison 2019-2020. Jusqu'à son départ à St-Pauli il y a une année, il a disputé 96 matches officiels avec les Saint-Gallois en Championnat et en Coupe de Suisse avec une apparition en Coupe d'Europe. A Hambourg, Fazliji a d'abord beaucoup joué dans la première partie de la saison sous les ordres de Timo Schultz, le nouvel entraîneur du FC Bâle. Après le départ de ce dernier en décembre 2022, le défenseur helvétique, international kosovar, n'a joué qu'une fois plus de 20 minutes dans un match.

Desplanches a les yeux déjà rivés sur Paris 2024 Jérémy Desplanches sort d'une semaine éprouvante, après avoir disputé 14 courses en six jours lors des championnats de France à Rennes. "Cela fait un moment que je n'avais pas pris autant de plaisir à nager autant de courses", lâche le Genevois, qui visera une finale sur 200 m 4 nages aux Mondiaux de Fukuoka fin juillet. "Le plaisir est relatif, car je n'ai pas obtenu de résultats mirobolants en ayant pourtant nagé à fond le matin (en séries) comme l'après-midi (lors des finales). Mais c'est plaisant de ne pas avoir été ridicule alors que je n'étais ni rasé, ni reposé, ni affûté, et qu'en face c'était des avions de chasse", glisse-t-il. Les Français jouaient en effet leur qualification pour les Mondiaux, prévus du 23 au 30 juillet, alors que Jérémy Desplanches était là pour se tester. "Les championnats de France servent toujours à pointer du doigt mes défauts. Et c'est ce qui s'est passé", souligne le médaillé de bronze des JO de Tokyo 2021, qui s'est confié à Keystone-ATS lundi au téléphone. Ces défauts, ce sont le virage et la coulée. "Les nageurs ont beaucoup évolué ces dernières années dans ces domaines. J'avais déjà beaucoup de retard, et maintenant j'en ai encore plus car je suis parti de très, très, très loin. C'est à moi de mettre les bouchées doubles", explique le champion d'Europe 2018 du 200 m 4 nages. "Mais je ne veux pas mettre les bouchées doubles sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Je veux trouver ce qui marche pour moi, et l'entraîner à fond. J'ai regardé pas mal de vidéos sous l'eau pour trouver ce qui me correspond. Je ne gagnerai jamais grâce à mes coulées, mais je veux éviter de perdre là-dessus", poursuit-il. Des secondes de perdues Jérémy Desplanches n'a pu que constater les dégâts à l'heure d'analyser ses courses disputées lors des championnats de France. "Les virages, ça va encore. Mais je perds des secondes dans la poussée au mur, la coulée et la reprise de nage. Et je dis bien des secondes", se désole le protégé du légendaire coach Philippe Lucas. "Sur 200 m 4 nages, je rate deux reprises de nage sur trois. Ca fait beaucoup", souligne le vice-champion du monde 2019, qui a terminé 5e de la finale du 200 m 4 nages mercredi dernier à Rennes en 2'00''73. Soit à plus de quatre secondes du vainqueur, le prodige Léon Marchand (1'56''25), champion du monde 2022 de la discipline. Jérémy Desplanches - dont le meilleur chrono, établi en finale des JO 2021, est de 1'56''17 - s'était même montré plus rapide lors des séries matinales (2'00''26). "J'avais dû m'employer en séries, car seul un nageur étranger peut disputer la finale A aux championnats de France. J'étais déjà cramé avant la finale", précise-t-il. "J'avais déjà disputé neuf courses (réd: dont quatre la veille). C'est un peu frustrant, mais la satisfaction est tout de même de mise. Je sais désormais dans quels secteurs je dois travailler jusqu'aux Mondiaux", qui ne sont qu'une étape sur la route des JO de Paris 2024. Mais qu'il n'abordera pas sans ambition. Une étape "C'est pour remonter en finale mondiale que je m'entraîne ces temps", rappelle Jérémy Desplanches, qui avait échoué en demi-finales des Mondiaux de Budapest au cours d'une difficile saison 2022 marquée aussi par sa 4e place aux Européens de Rome. "Et je pense que c'est possible d'atteindre la finale", assure-t-il. "Mon état de forme n'est pas si mal, même si je manque de fraîcheur. Aux championnats de Suisse (réd: fin mars à Genève), j'ai obtenu des résultats honorables (notamment 1'58''70 sur 200 m 4 nages, son meilleur temps de l'année) en étant un peu reposé mais sans être au mieux sur le plan mental", explique-t-il. "Donc, avec ma tête de retour dans le +game+ et mon corps au rendez-vous, je vais très vite retrouver mes marques", se réjouit un Jérémy Desplanches pour qui la mauvaise passe du début d'année est de l'histoire ancienne. "Je ne nage plus juste pour nager. J'ai retrouvé la niaque, j'ai retrouvé un but", lâche-t-il. Ce but, c'est bien sûr les JO de Paris 2024, dans lesquels le Genevois rêve de frapper un dernier grand coup l'année de son 30e anniversaire. "Je suis parti pour un cycle d'une année et demie. Pour moi, cette fin de saison n'en est pas une, c'est un début de saison olympique", précise-t-il. "J'ai déjà les yeux rivés sur Paris, j'ai une planification de 16 mois en tête. Les Mondiaux sont très importants et j'y vise une finale. Mais n'est qu'une étape", pour laquelle il se préparera néanmoins avec le plus grand soin. "Le plaisir est là à chaque entraînement. J'y retourne à nouveau avec hargne et envie."

"Cette fin de match sonne comme un avertissement salutaire" Murat Yakin endosse une certaine part de responsabilit� dans le nul face � la Roumanie Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL BUHOLZER Il l'a reconnu à demi-mot: Murat Yakin endosse bien sa part de responsabilité dans l'incroyable dénouement de la rencontre de lundi contre la Roumanie, qui a arraché un nul inespéré face à la Suisse. L'introduction de Fabian Schär pour Edimilson Fernandes à la 90e, juste après le premier but roumain, fut bien malheureuse. Coupable sur le 2-2 quelques instants plus tard au même titre qu'un Yann Sommer bien apathique, le St-Gallois n'avait rien à faire sur le terrain à cet instant précis. Une loi du coaching commande de ne pas bouleverser l'équilibre défensif lorsqu'il s'agit de conserver un résultat dans les ultimes secondes. Murat Yakin peut toutefois se consoler. Son prédécesseur avait fait encore plus fort le 26 mars 2019 à Bâle dans une rencontre qui avait vu la Suisse partager l'enjeu avec le Danemark après avoir pourtant mené... 3-0 jusqu'à la 84e minute. Ce soir-là, Vladimir Petkovic avait eu la lumineuse idée de remplacer Granit Xhaka à la 79e. Vingt-sept mois plus tard, le Tessinois avait su se faire pardonner avec cette accession en quart de finale de l'Euro qui fait de lui - malgré sa parenthèse bien malheureuse à Bordeaux - le plus grand sélectionneur de l'histoire du football suisse. Un soupçon d'arrogance "C'est vrai, on peut y voir un signe encourageant", sourit Murat Yakin à l'évocation de ce petit clin d'oeil du passé. Malgré les deux points lâchés contre la Roumanie, le Bâlois demeure convaincu que la Suisse va assurer sa qualification pour la phase finale de l'Euro 2024 sans trembler vraiment. "Cette fin de match sonne peut-être comme un avertissement salutaire", glisse-t-il. En septembre à Pristina face à un Kosovo qui sera très certainement dirigé par un autre sélectionneur tant la situation d'Alain Giresse semble intenable après la défaite à Budapest contre le Bélarus, le sélectionneur demandera à ses joueurs de témoigner d'une plus grande concentration et de se débarrasser de ce soupçon d'arrogance que l'on a cru déceler lundi soir au fil des minutes. Au Kosovo, Murat Yakin devra opérer des choix qui peuvent être déchirants. Yann Sommer sera-t-il toujours son no 1 s'il n'est plus titulaire en club ? Avec un Gregor Kobel dont les dents ne cessent de rayer le parquet, cette question semble bien épineuse. Par ailleurs, pourra-t-il associer en attaque Breel Embolo, que l'on n'a plus vu en sélection depuis la Coupe du monde au Qatar, avec Zeki Amdouni au risque d'altérer le binôme parfait que ce dernier forme avec Xherdan Shaqiri ? "Il débarquait pratiquement de nulle part" La fin de match de lundi ne doit pas occulter le fait majeur de ce début de campagne: l'avènement de Zeki Amdouni. A 22 ans, le Genevois ne cesse de surprendre, d'écrire aussi l'histoire. Avec son doublé contre la Roumanie, il est devenu, ainsi, le premier joueur à marquer lors de quatre matches de rang de l'équipe de Suisse depuis Blaise Nkufo en 2008. "Je l'ai découvert en 2019 alors que j'entraînais Schaffhouse et qu'il débutait avec Stade Lausanne-Ouchy, se souvient Murat Yakin. Je ne le connaissais vraiment pas. Il faut dire qu'il débarquait pratiquement de nulle part (ndlr: de la 1re ligue Classic avec Etoile Carouge). Il m'avait plu d'entrée de jeu. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il monte en puissance au fil des matches. Il possède vraiment l'instinct du buteur." En raison de leurs origines communes, le sélectionneur entretient sans doute un lien privilégié avec son avant-centre. Si Zeki Amdouni joue aujourd'hui pour la Suisse et non pour la Turquie ou pour la Tunisie comme il en avait également la possibilité, on le doit en partie à Murat Yakin. Il ne faudra jamais l'oublier.

Wembanyama fait saliver les sponsors La marque Wembanyama vaut d�j� de l'or Image: KEYSTONE/EPA Il n'a que 19 ans, mais n'a encore jamais porté un maillot de NBA. Le prodige français Victor Wembanyama fait toutefois déjà saliver les sponsors Au point que les spécialistes voient en lui un potentiel publicitaire équivalant à celui des plus grands noms du sport moderne. "C'est unique", s'enthousiasme Sonny Vaccaro, l'homme qui a fait signer Michael Jordan chez Nike et Kobe Bryant chez Adidas. "Sur une vie à évaluer la valeur financière de sportifs, je n'ai jamais rien vu de pareil. Ce gamin va entrer dans l'histoire." Le premier grand contrat attendu pour celui qui devrait être sélectionné jeudi par les San Antonio Spurs est celui de l'équipementier, qui s'engage traditionnellement avant les autres. En février, l'un des agents de "Wemby", Bouna Ndiaye, évoquait, dans un entretien à ESPN, le seuil symbolique de 100 millions de dollars pour associer son nom à une marque de chaussures. Il s'agirait d'un record pour un joueur n'ayant encore jamais pris part à un match de la NBA, devant les 90 millions offerts par Nike à LeBron James en 2003. Déjà sous contrat avec le géant du Chesnay, la marque à la virgule est bien positionnée pour le garder dans son écurie, après revalorisation. Steve Rosner, de l'agence 16W Marketing, voit ce "deal" complété rapidement par quelques millions provenant des cartes de collection et autres produits dérivés. "Un ambassadeur unique" "Avec la promotion et le battage dont il a déjà bénéficié", dans les médias mais aussi par le biais de la ligue nord-américaine, qui a permis de diffuser aux Etats-Unis ses matches en France, "c'est un ambassadeur unique, qui peut obtenir ce type de contrats avant même d'avoir foulé un parquet de NBA", insiste-t-il. Pendant longtemps, les étrangers débarquant en NBA ne suscitaient que peu d'intérêt chez les sponsors, à l'image d'Hakeem Olajuwon, Dirk Nowitzki ou Pau Gasol. "Madison Avenue préfère un Américain", disait le consultant Marty Blackman au New York Times en 1995, en référence aux grandes agences publicitaires de la "Grosse Pomme", qui boudaient Olajuwon, pourtant champion en titre avec Houston. Mais pour Victor Matheson, professeur à l'université Holy Cross, la donne a changé en 2002, avec l'arrivée du Chinois Yao Ming. Il "a été important, parce qu'il a ouvert le marché chinois à la NBA", rappelle-t-il. Or aujourd'hui, la ligue compte plus de fans hors de son territoire qu'il n'y a d'habitants aux Etats-Unis. Selon le magazine Forbes, Giannis Antetokounmpo, deux fois élu meilleur joueur de la NBA et champion en 2021, a gagné plus en dehors des parquets (45 millions de dollars) que le salaire que lui versent les Milwaukee Bucks (42 millions). "Victor peut ouvrir de nouveaux marchés" à la NBA, anticipe Victor Matheson. Son profil international peut même attirer des multinationales à la stratégie marketing mondiale, selon Steve Rosner, à l'instar de Yao Ming avec Coca-Cola, McDonald's ou Visa, en son temps. "Rendre Victor rare" Il y a 20 ans, le fait d'évoluer dans un petit marché comme San Antonio aurait pu amoindrir l'attrait commercial d'un joueur, si fort soit-il. Mais "la NBA est mondialisée aujourd'hui", rappelle Sonny Vaccaro, grâce au streaming et aux réseaux sociaux. "Cela n'a plus d'importance." Les autres partenariats de "Blank Check" (chèque en blanc), comme l'a surnommé l'ancien joueur Jalen Rose, pourraient prendre un peu plus de temps à se concrétiser. D'abord parce que le joueur et son entourage ne sont pas pressés. "Nous voulons rendre Victor rare", a expliqué, en février, Bouna Ndiaye. Et, selon l'agent, "il rejette des contrats à plusieurs millions de dollars parce qu'il veut se concentrer sur le basket". Côté partenaires, "vous ne voulez probablement pas parier toute l'entreprise sur un joueur, qui n'a encore jamais joué une minute en NBA", fait ensuite valoir Victor Matheson. "Ils vont attendre d'en voir un peu plus." Mais "s'il fait sur le terrain tout" ce qui est attendu de lui, "le reste suivra", prévient Steve Rosner. "Pour gagner les mêmes sommes que LeBron James ou Michael Jordan, ce n'est pas le premier contrat (de sponsoring) qui compte", souligne Victor Matheson. "Jordan n'est pas devenu milliardaire grâce à un bon premier deal, mais parce que", au fil des années, "son jeu lui a permis de signer contrat après contrat."

Ronaldo donne la victoire au Portugal pour sa 200e cap Avant de marquer � la 89e, Cristiano Ronaldo a g�ch� plusieurs occasions. Image: KEYSTONE/AP/Brynjar Gunnarsson Le Portugal a engrangé son quatrième succès en autant de matches en qualification pour l'Euro 2024. A Reykjavik, les Lusitaniens se sont imposés 1-0 grâce à un but tardif de Cristiano Ronaldo. Le capitaine portugais a donc fêté sa 200e sélection - record mondial absolu - par un but précieux. L'ancien attaquant du Real Madrid a jailli à la 89e après une tête de Goncalo Inacio, en position suspecte de hors-jeu. La VAR a fini par valider le but de Ronaldo. Les Islandais ont longtemps contrarié la marque des attaquants portugais. L'expulsion de Willumsson pour un deuxième avertissement à la 80e a facilité la tâche des joueurs de Roberto Martinez, qui mènent le groupe J avec deux points d'avance sur la Slovaquie, vainqueur 1-0 au Liechtenstein. De son côté, la Norvège s'est fait plaisir avec un succès 3-1 sur Chypre. L'inévitable Erling Haaland y est allé d'un nouveau doublé dont un penalty. L'attaquant de Manchester City a ainsi inscrit ses 55e et 56e buts de la saison. Les Norvégiens restent dans la course à la qualification. L'autre match du groupe a été interrompu pendant près d'une heure suite à des pluies torrentielles. Il a fallu écoper l'eau du terrain. Le match s'est terminé après le bouclement de la rédaction. Malgré des réussites de Arkadiusz Milik (12e) et Robert Lewandowski (34e) pour mener 2-0, la Pologne a connu une défaite consternante 3-2 face à la Moldavie, qui a retourné définitivement le score à la 89e par Baboglo. La Belgique, sans son portier Thibaut Courtois qui a boycotté le déplacement en Estonie car il n'a pas été nommé capitaine unique après la blessure de De Bruyne, s'est refait une petite santé à Tallin avec un succès 3-0. Romelu Lukaku a réussi un doublé en trois minutes. La Bosnie-Herzégovine du Servettien Mischa Stevanovic a concédé un revers étonnant 0-2 sur sa pelouse face au Luxembourg.

Cristiano Ronaldo atteint les 200 sélections avec le Portugal Cristiano Ronaldo, un amour ind�fectible pour les couleurs portugaises. Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Cristiano Ronaldo a amélioré son record de sélections en équipe nationale et atteint la barre symbolique des 200 capes en débutant avec le Portugal contre l'Islande en qualifications pour l'Euro 2024. L'attaquant de 38 ans, qui a rejoint le club saoudien d'Al-Nassr en janvier, était titulaire au coup d'envoi de cette quatrième rencontre qualificative pour le championnat d'Europe organisé en Allemagne l'année prochaine. Le quintuple Ballon d'or s'est emparé de ce record en mars dernier, en disputant son 197e match avec la Seleçao face au Liechtenstein pour détrôner le Koweïtien Bader Al-Mutawa. Assuré de sa titularisation et comparaissant lundi en conférence de presse, "CR7" a annoncé qu'il ne comptait pas prendre sa retraite internationale de son propre gré. "Je ne renoncerai jamais à venir ici (en équipe du Portugal, ndlr), car c'est toujours un rêve. Atteindre les 200 matches internationaux ce n'est pas pour n'importe qui, cela démontre l'amour que j'ai pour mon pays et notre sélection", a commenté le natif de Madère. "Ce serait spectaculaire de couronner le 200e match pour la sélection avec un but", a ajouté le Portugais, également détenteur du record du monde de buts en sélection, avec un total qui s'élève jusqu'ici à 122 réalisations. Depuis l'arrivée en début d'année de son nouveau sélectionneur, l'Espagnol Roberto Martinez, Ronaldo a disputé les trois premiers matches de qualification pour l'Euro 2024 et signé deux doublés lors des succès du Portugal contre le Liechtenstein (4-0) et le Luxembourg (6-0). Dix grands rendez-vous L'ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid puis de la Juventus Turin, a également disputé toute la rencontre de samedi dernier contre la Bosnie-Herzégovine, mais il n'a marqué aucun des trois buts de la victoire portugaise (3-0). Cristiano Ronaldo a honoré sa première cape le 20 août 2003, à 18 ans, 6 mois et 15 jours, en entrant en jeu lors d'un match amical face au Kazakhstan quand le Portugal était entraîné par le Brésilien Luiz Felipe Scolari. En bientôt 20 ans de carrière internationale, l'ailier devenu avant-centre a affronté quelque 70 nations différentes et participé à toutes les grandes compétitions internationales depuis l'Euro 2004, soit cinq Championnats d'Europe et cinq Coupes du monde. Dans le rôle de capitaine et leader offensif du Portugal, il a remporté les deux premiers trophées majeurs de l'histoire de son pays : l'Euro 2016 et la Ligue des nations 2019.

Le combiné alpin va devenir une épreuve en double La Suissesse Michelle Gisin sera donc la derni�re athl�te couronn�e en individuel sur le combin� alpin aux Jeux olympiques. Image: KEYSTONE/APA/APA/EXPA Plus ancienne épreuve olympique du ski alpin, le combiné va devenir à partir des JO 2026 de Milan une épreuve en double unissant un descendeur et un slalomeur. "Cette fois il s'agira d'un combiné par équipes avec deux spécialistes, l'un des épreuves de vitesse et l'autre des épreuves techniques", plutôt qu'un même skieur démontrant sa polyvalence en enchaînant les deux courses, a expliqué à la presse Kit McConnell, le directeur des sports du CIO. L'instance olympique entérine ainsi la proposition de la Fédération internationale de ski, qui "adoptera le même format dans ses propres événements (...) dans les prochaines saisons, en amont des Jeux", a précisé le responsable. Cette modification change la nature même du combiné alpin, inventé en 1932 par les Suisses de Wengen pour départager les as de la vitesse et les virtuoses des piquets, et première épreuve alpine à entrer aux JO quatre ans plus tard à Garmisch-Partenkirchen. Gisin la dernière Mais s'il reste un spectacle unique dans le cirque blanc, en envoyant les mêmes concurrents sur des lattes de 2,15 m puis d'1,60 m, le combiné s'avère contraignant pour les organisateurs, peu lisible pour le grand public, et désuet face à la spécialisation croissante à haut niveau, avec un nombre d'engagés en dégringolade. Il a donc disparu du calendrier de la Coupe du monde depuis 2020, au prétexte de séparer spécialistes de la vitesse et de la technique en temps de pandémie, ne laissant que les championnats du monde et les Jeux pour s'y mesurer. Parés d'or aux JO 2022 de Pékin, l'Autrichien Johannes Strolz et la Suissesse Michelle Gisin demeureront donc les derniers polyvalents sacrés en individuel, alors que le Français Alexis Pinturault et l'Italienne Federica Brignone en seront les derniers champions du monde avec la formule historique.

Le Kosovo évince son sélectionneur Alain Giresse Le s�lectionneur du Kosovo Alain Giresse a �t� d�mis de ses fonctions. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le Français Alain Giresse a été démis de ses fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale du Kosovo au lendemain de la défaite (2-1) concédée au Belarus, a annoncé la Fédération kosovare (KFF). "D'un commun accord avec le sélectionneur Alain Giresse, il a été décidé de mettre fin à la coopération", a déclaré la KFF dans un communiqué. Cette décision intervient alors que la sélection n'a pas gagné un seul de ses quatre matches depuis le début des qualifications pour l'Euro-2024. Elle sera le prochain adversaire de la Suisse le 9 septembre dans le cadre des éliminatoires du groupe I, dans lequel le Kosovo occupe l'avant-dernier rang avec trois points en quatre matches. Avant de prendre en charge l'équipe kosovare, Giresse, 70 ans, avait précédemment entraîné la Tunisie, le Mali, le Sénégal, le Gabon et la Géorgie. Il avait succédé au Suisse Bernard Challandes, limogé fin 2021 après une campagne désastreuse lors des éliminatoires du Mondial. Le Kosovo est devenu membre de l'UEFA et de la FIFA en 2016, huit ans après avoir déclaré son indépendance de la Serbie.