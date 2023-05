La Fédération internationale de ski invente les Jeux olympiques bis

La fédération mondiale invente les Jeux olympiques bis Il y avait les Championnats comme ici Marco Odermatt � M�ribel cette ann�e, il y avait les Jeux olympiques et il y a aura bient�t les FIS Games. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Fédération internationale de ski (FIS) a décidé d'introduire des "FIS Games" dès 2028. La nouvelle est sortie à l'occasion du 54e congrès de la FIS. Ces nouvelles compétitions doivent réunir toutes les disciplines du ski et s'étaler sur seize jours, chaque année où il n'y aura pas de Jeux olympiques ou de Championnats du monde. Les futurs organisateurs ont jusqu'au 1er novembre pour faire part de leur candidature. "Les Jeux de la FIS deviendront la plus grande des organisations des sports de neige; une fête révolutionnaire qui va réunir la famille de la FIS comme jamais auparavant. Les Jeux réuniront pendant seize jours les plus grands talents des disciplines olympiques et non olympiques et naturellement les compétitions de sport-handicap. De l'alpin au freestyle, du freeski et snowboard jusqu'au nordique, Telemark, ski de vitesse et freeride, les meilleurs athlètes du monde pourront se présenter devant un public global", expose la FIS dans un communiqué. Une déclaration d'intention du futur organisateur de la première édition en 2028 sera entérinée le 1er août de cette année. Ensuite, un groupe d'inspection se mettra au travail. Le comité exécutif de la FIS rendra sa décision définitive au printemps 2024. Les FIS Games devront avoir lieu impérativement sur des installations sportives déjà existantes.

Filppula fera une saison de plus à Genève-Servette Valtteri Filppula disputera une saison de plus avec Gen�ve-Servette. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette pourra toujours compter sur les services de Valterri Filppula la saison prochaine. L'attaquant finlandais de 39 ans a prolongé jusqu'en 2024 avec le récent champion de Suisse. Valtteri Filppula est une sommité dans le monde du hockey. Il est devenu le premier Finlandais à être "Triple Gold" (vainqueur de la Coupe Stanley, champion du monde et champion olympique) et il a joué 1222 matches de NHL pour un total de 616 points (222 buts et 394 passes) avant de poser ses valises au bout du Léman en 2021. En deux saisons avec Genève-Servette, il totalise 114 matches pour 112 points (37 buts et 75 passes) et il a grandement contribué au succès des hommes de Jan Cadieux la saison dernière. "En plus de son niveau de jeu extrêmement haut, nous avons été impressionnés par son professionnalisme et son attitude de travail. Deux éléments qu'il apporte chaque jour à la patinoire. Cet était d'esprit a une grande influence sur le reste de l'équipe et sur le développement de notre culture de la performance", a souligné Marc Gautschi, le directeur sportif du club genevois. Le club genevois compte ainsi cinq joueurs étrangers sous contrat avec les défenseurs Theodor Lennström (SWE) et Sami Vatanen (FIN) ainsi que les attaquants Daniel Winnik (CAN), Teemu Hartikainen (FIN) et Filppula. Reste à Marc Gautschi à trouver un remplaçant à Linus Omark, reparti en Suède.

Un 9e succès de rang pour Ruud à Genève Casper Ruud a cueilli mercredi son 9e succ�s de rang � Gen�ve Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Casper Ruud (ATP 4) a signé mercredi son neuvième succès consécutif dans le Geneva Open. Exempté de 1er tour, le Norvégien s'est imposé 6-3 7-5 devant J.J. Wolf (ATP 49) en 8e de finale. Double tenant du titre au Parc des Eaux-Vives, Casper Ruud a mis 80 minutes pour prendre la mesure de l'Américain. Il en est désormais à 17 victoires d'affilée sur la terre battue helvétique, lui qui a également remporté les deux derniers Open de Gstaad. Le Norvégien a très vite fait la différence au premier set mercredi, avec un break signé dès le deuxième jeu. Il a en revanche dû s'employer dans la seconde manche, J-J. Wolf se procurant ses deux seules balles de break dans l'ultime jeu du match. Casper Ruud a montré quelques signes de fébrilité au moment de conclure, symboles d'une confiance pas inébranlable, alors que son adversaire avait flanché sur son service à 5-5 au deuxième set. Mais il a assuré l'essentiel en s'imposant sur sa deuxième balle de match. Face à Jarry en quart Le finaliste malheureux des éditions 2022 de Roland-Garros et de l'US Open subira un test intéressant jeudi en quart de finale. Il se mesurera au finaliste au Chilien Nicolas Jarry (ATP 54), qui avait atteint la finale en 2019 à Genève où il avait manqué deux balles de titre face à Alexander Zverev. Tête de série no 4 du tableau, Grigor Dimitrov (ATP 33) s'est lui aussi hissé tranquillement en quart de finale. Le Bulgare, ex-no 3 mondial, a dominé l'Espagnol Roberto Carballes Baeña (ATP 58) 6-1 6-4 pour son entrée en lice au 2e tour. Il affrontera l'Australien Christopher O'Connell (ATP 85) pour une place dans le dernier carré.

Le calme avant la tempête, Dainese s'impose au sprint Le maillot rose Geraint Thomas est tr�s prudent dans les zones mixtes. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le Tour d'Italie s'est accordé un bref moment de répit avec la victoire au sprint à Caorle de l'Italien Alberto Dainese au bout d'une étape paisible avant trois journées terribles en montagne. Une échappée tenue en laisse par un peloton paresseux avant de se mettre en route et de rattraper les fuyards, un sprint massif sans chute et des favoris au chaud dans la roue de leurs équipiers: la 17e étape, arrivée au bord de la mer, à quelques kilomètres au nord de Venise, a comblé le peloton, ravi de vivre enfin une journée tranquille dans ce Giro éreintant. Sous une météo agréable, le peloton a laissé vivoter le petit groupe de quatre coureurs qui ont ouvert la route avec environ deux minutes d'avance, sans jamais pouvoir nourrir un espoir autre que celui de montrer leur maillot à la télévision. A l'arrivée, C'est Alberto Dainese (DSM) qui a raflé la mise, en conservant un boyau d'avance sur son compatriote Jonathan Milan et l'Australien Michael Matthews, dans cette étape presque totalement en faux-plat descendant, sans la moindre bosse au programme. "C'est dingue. Jusque-là le Giro ne s'était pas passé comme je l'avais souhaité. La semaine dernière j'ai été très malade. J'ai eux des problèmes gastriques et du mal à respirer. C'était aujourd'hui la première journée où j'avais de bonnes sensations et je gagne. Je suis trop content", a réagi l'Italien de 25 ans qui avait déjà remporté une étape l'année dernière sur le Tour d'Italie. "A la limite" "J'ai vraiment tout donné, à la fin j'étais à la limite", a ajouté Dainese qui a résisté au finish furieux de Milan, revenu comme une balle. Le coureur de Bahrain, vainqueur de la 2e étape, conforte son maillot cyclamen de meilleur sprinter avec cette quatrième deuxième place dans ce Giro. Au classement général, le Britannique Geraint Thomas (Ineos) porte toujours le maillot rose de leader avec respectivement 18 et 29 secondes d'avance sur le Portugais Joao Almeida (UAE) et le Slovène Primoz Roglic. "La journée n'avait rien à voir avec ce qu'on avait connu jusque-là. Il faisait beau et chaud à la fin, ça fait du bien. C'était parfait pour garder des forces avant les trois journées qui nous attendent", a souligné Geraint Thomas qui fêtera jeudi ses 37 ans en rose. Le répit sera de courte durée car la pente va à nouveau s'élever jeudi pour une étape courte mais raide (161 km, 3700 m de dénivelé positif) dans les Dolomites avec, au programme, deux cols de première catégorie, la plus élevée existant sur le Tour d'Italie, et deux de deuxième catégorie. Le lendemain, ce sera pire encore avec un périple dantesque jusqu'aux Tre Cime di Lavaredo, le toît de cette 106e édition du haut de ses 2304 m. Avant le contre-la-montre individuel de samedi, ultime juge de paix, sur les pentes affolantes (7,3 km à 12,1%) du Monte Lussari, à la veille de l'arrivée à Rome.

Genève-Servette, Bienne et les Lakers connaissent leurs adversaires Gen�ve-Servette �trennera son titre en Ligue des champions. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les trois participants suisses connaissent leurs adversaires pour la prochaine Ligue des champions. Une épreuve qui passe de 32 à 24 équipes et qui proposera un nouveau mode de compétition. Au lieu d'une phase de groupes qui allait de fin août à mi-octobre et se déroulait comme un championnat normal, chaque club disputera dorénavant six matches contre six adversaires différents avec trois matches à domicile et trois autres à l'extérieur. Les points récoltés servent à établir un seul classement regroupant les vingt-quatre équipes. Les seize meilleures sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Sur le papier, le champion de Suisse Genève-Servette semble avoir hérité du meilleur tirage parmi les trois représentants helvétiques. Les Genevois accueilleront les Italiens de Bolzano, les Tchèques de Dynamo Pardubice et les Français de Rouen. Les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux iront rendre visite aux Finlandais de Lukko Rauma, aux Autrichiens d'Innsbruck et au champion de Slovaquie Kosice. Le champion au programme Le finaliste des play-off Bienne et les Rapperswil-Jona Lakers, qui se sont qualifiés comme troisième de la qualification en National League, se partageront quatre de leurs six adversaires. Ils auront l'honneur de se frotter à domicile au tenant du titre et champion de Finlande Tappara Tampere. La Suisse figure parmi les nations (avec la Suède, Finlande, Tchéquie, Allemagne et Autriche) fondatrices de la Ligue des champions, qui vivra sa dixième édition depuis son nouveau lancement. Elle a le droit d'aligner trois clubs. L'an dernier, il y avait encore cinq clubs helvétiques. Zoug était tombé en demi-finales contre Tappara Tampere futur vainqueur. Les adversaires des Suisses Ligue des champions 2023/24. Tirage au sort des adversaires des trois clubs suisses dans la saison régulière (31 août au 18 octobre). GENÈVE-SERVETTE. Matches à domicile contre Bolzano (ITA), Dynamo Pardubice (CZE), Rouen Dragons (FRA); matches à l'extérieur contre Lukko Rauma (FIN), Innsbruck (AUT), Kosice (SVK). BIENNE. Matches à domicile contre Tappara Tampere (FIN), Innsbruck, Kosice; matches à l'extérieur contre Växjö Lakers (SWE), Färjestad (SWE), Vitkovice (CZE). RAPPERSWIL-JONA LAKERS. Matches à domicile contre Tappara Tampere, Lukko Rauma, Kosice; matches à l'extérieur contre Växjö Lakers, Ocelari Trinec (CZE), Vitkovice.

Thibaut Petit nouveau coach d'Olympic Thibaut Petit entra�nera Fribourg Olympic la saison prochaine Image: KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN Olympic tient le successeur de Petar Aleksic au poste d'entraîneur. Le champion de Suisse annonce avoir engagé Thibaut Petit, ancien coach à succès de l'équipe féminine d'Union Neuchâtel. Le technicien belge a signé un contrat portant sur deux saisons avec la formation fribourgeoise, qui n'avait proposé qu'une année de prolongation de contrat à Petar Aleksic. Celui-ci tentera de mener Olympic à un cinquième titre national consécutif, qui serait le sixième pour lui à la tête du club. Thibaut Petit (43 ans) a également entraîné les équipes masculines de Monthey (2009-2011) et de Lugano (2017/18) après un passage à Neuchâtel marqué notamment par la quête d'un titre national en 2007. Il sort d'une expérience en Russie avec le Dynamo Koursk, dont il fut le coach principal en 2022/23 après en avoir été l'entraîneur assistant la saison précédente.

Pirlo quitte le Fatih Karagümrük, 9e de Süper Lig Andrea Pirlo � son arriv�e au Fatih Karagumruk SK. Image: KEYSTONE/AP L'entraîneur italien Andrea Pirlo va quitter le banc du Fatih Karagümrük, évoluant en première division turque, moins d'un an après son arrivée à Istanbul, a annoncé mercredi le club. "Puisque nous ne pouvons pas continuer avec M. Pirlo et son entourage la saison prochaine, nous leur avons donné la permission de nous quitter prochainement", a indiqué l'équipe stambouliote dans un message publié sur ses comptes Twitter et Instagram. Le champion du monde italien 2006 avait signé en juin 2022 un contrat d'une saison avec le Fatih Karagümrük, un an après son limogeage par la Juventus Turin. Pirlo, qui a tout gagné ou presque avec l'AC Milan, la Juventus et la sélection italienne (1 Coupe du monde, 2 Ligues des champions et 6 championnats d'Italie) en tant que joueur, avait connu un début de saison difficile avec le modeste club d'Istanbul. Le Fatih Karagümrük, qui reste sur deux défaites consécutives en championnat, occupe actuellement la 9e place du classement de la Süper Lig turque. L'équipe, remontée dans l'élite au terme de la saison 2019/20, avait terminé 8e du championnat de Turquie lors des deux dernières saisons. "Je vais essayer d'apporter (en Turquie) le football que j'ai en tête (...) et j'espère que ce sera une saison pleine de succès", avait espéré l'ex-meneur de la Juve et de l'AC Milan lors de son arrivée en Turquie en juin 2022.

Stricker à un succès du tableau principal de Roland-Garros Dominic Stricker tout pr�s de Roland-Garros Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 116) a franchi le 2e tour des qualifications de Roland-Garros. Le Bernois a battu le Tchèque Dalibor Svrcina (ATP 228) en deux manches, 6-4 6-1. Stricker (20 ans) n'a plus besoin que d'une victoire pour atteindre le tableau principal du French Open pour la première fois de sa carrière. Au 3 tour, il affrontera l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 153) ou le Belge Gauthier Onclin (ATP 206). Il n'a jamais encore joué contre ces deux joueurs.

Martin Fourcade veut faire mouche sur les planches Martin Fourcade va passer des podiums aux planches Image: KEYSTONE/AP/PATRICK SEMANSKY Le quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade (34 ans) se lance dans le spectacle. Le Français va en effet monter en solo sur les planches. Fourcade, qui a mis un terme à sa carrière sportive il y a trois ans, assurera dès l'automne un one man show intitulé "Hors piste". Il y retracera "son parcours de sportif de très haut niveau à travers récits intimes et confessions sur les coulisses de la compétition", a-t-il annoncé. L'ancien biathlète se produira pour la première fois les 18 et 19 octobre à Grenoble, à la Maison de la Culture, qui produit son spectacle. Quinze dates à travers la France sont prévues jusqu'en mars 2024, dont deux à Paris, les 9 et 10 novembre, au Théâtre du Rond-Point. Onze fois sacré champion du monde en individuel et sept fois vainqueur du gros globe de cristal qui récompense le meilleur biathlète de l'hiver, Fourcade est notamment devenu membre de la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO) et président de la Commission des athlètes de Paris 2024 depuis la fin de sa carrière sportive en 2020.

Fin de la collaboration entre Philippoussis et Tsitsipas Stefanos Tsitsipas: fin de sa collaboration avec Mark Philippoussis Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI L'Australien Mark Philippoussis a mis fin à sa collaboration avec le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5). Cette décision tombe quelques jours seulement avant le début de Roland-Garros (28 mai-11 juin). "Merci pour cette occasion de faire partie de ton équipe", a écrit sur son compte Instagram l'ancien finaliste de Wimbledon et de l'US Open, âgé de 46 ans, sans expliquer sa décision. "C'était une balade et une expérience formidables, et je suis fier de ce que nous avons réalisé ensemble en si peu de temps", a ajouté l'Australien d'origine grecque. Finale perdue Philippoussis avait rejoint le père de Tsitsipas, Apostolos, sur le banc des entraîneurs du Grec en milieu de saison dernière. Il l'avait aidé à atteindre la finale de l'Open d'Australie, que Tsitsipas avait perdu face au Serbe Novak Djokovic en janvier. Tsitsipas (24 ans) a atteint la finale du tournoi parisien en 2021. Cette saison, pour sa préparation sur terre battue, il reste sur une finale à Barcelone (battu par l'Espagnol Carlos Alcaraz), une demi-finale à Rome et deux quarts de finale à Madrid et Monte-Carlo.

Honda sera le motoriste d'Aston Martin à partir de 2026 Honda sera le motoriste d'Aston Martin d�s 2026 Image: KEYSTONE/EPA/JIJI PRESS Honda sera le motoriste de l'écurie Aston Martin en Formule 1 à partir de la saison 2026, a annoncé mercredi la marque japonaise. La nouvelle réglementation entrera en vigueur. "Aston Martin construit une équipe pour gagner en F1. C'est un pas en avant supplémentaire. Nous partageons avec Honda la même détermination et la même ambition de gagner. Je suis très confiant sur le fait que nous aurons un moteur très performant", a déclaré Martin Whitmarsh, le directeur général d'Aston Martin Performance lors d'un point-presse en ligne. "Une des principales raisons qui nous a poussés à relever ce défi en F1 est que la catégorie-reine du sport automobile vise la neutralité carbone, un chemin qu'Honda veut également suivre. Et cette collaboration nous permettra de faciliter le développement de nos technologies électriques", a souligné dans un communiqué Toshihiro Mibe, le PDG d'Honda. Aston Martin, qui réalise un superbe début de saison en occupant la deuxième place au classement des constructeurs derrière les intouchables Red Bull, est actuellement motorisée par Mercedes. "Etre plus indépendants" "Pour pouvoir battre nos adversaires, nous avons besoin d'être plus indépendants et de mettre fin à la collaboration avec Mercedes. Mercedes reste toutefois un grand partenaire mais nous voulons aussi gagner donc c'est pour cela que nous avons pris cette décision", a expliqué Martin Whitmarsh. Pour l'heure, Honda, qui a officiellement quitté la F1 à la fin de la saison 2021, est encore présent dans la discipline dans le cadre d'un accord courant jusqu'à la fin de la saison 2025 pour fournir une assistance technique dans le développement des moteurs des écuries Red Bull et Alpha Tauri. Des carburants 100% durables Mais à compter de 2026, les deux écuries seront associées au constructeur américain Ford. A cette date, les moteurs, déjà hybrides depuis 2014, verront une augmentation significative de l'énergie électrique et utiliseront des carburants 100% durables. Outre Honda et Ford, un autre grand nom de l'automobile, Audi, est également attendu en 2026 pour ses débuts en F1. Il sera associé à l'écurie Sauber (actuelle Alfa Romeo). Ferrari, Mercedes et Renault (Alpine), actuellement trois des quatre motoristes présents dans le championnat, seront aussi présents au départ de la saison.

Vegas mène 3-0 face à Dallas Adin Hill a effectu� 34 arr�ts mardi face � Dallas Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez La finale de la Coupe Stanley devrait opposer Vegas et Florida. A l'instar des Panthers face à Carolina à l'Est, les Golden Knights ont pris l'avantage 3-0 en finale de la Conférence Ouest face aux Dallas Stars. La franchise du Nevada a même survolé les débats mardi dans un acte III remporté 4-0 au Texas, alors qu'elle avait forcé la décision en prolongation lors des deux premiers duels. Elle se retrouve à un succès d'une deuxième finale de play-off après celle perdue lors de sa première saison en NHL (2017/18) face à Washington. Tout était dit après seulement 7'10'' de jeu mardi. Les Golden Knights menaient alors déjà 3-0, après n'avoir cadré que 5 tirs. Ils ont ouvert la marque après 71'' par l'intermédiaire de Jonathan Marchesseault, Ivan Barbashev doublant la mise après 5'57'' en supériorité numérique. 4 buts en 16 tirs cadrés Les Stars évoluaient alors sans leur capitaine Jamie Benn, qui a écopé de cinq minutes de pénalité ainsi que d'une méconduite de match pour un cross check asséné à hauteur de la nuque de Mark Stone après 1'53''. Dallas a ensuite "perdu" son gardien Jake Oettinger, chassé après le 3-0. Son remplaçant Scott Wedgewood a pour sa part réussi 10 parades, encaissant le 4-0 dès la 29e minute. En face, Adin Hill a sorti le grand jeu devant le filet de Vegas, effectuant 34 arrêts pour être désigné première étoile d'une rencontre dans laquelle les Golden Knights n'ont cadré que 16 tirs. Une première historique A noter que, avec ce troisième succès en trois matches pour Vegas, c'est la première fois dans l'histoire que les demi-finales de play-off de NHL et de NBA ont toutes les quatre vu une équipe mener 3-0 à un moment donné. Les Celtics ont redonné espoir aux vaincus en revenant à 3-1 face à Miami en finale de la Conférence Est de NBA.

Boston n'est plus mené que 3-1 par Miami Jayson Tatum a sorti le grand jeu mardi face � Miami Image: KEYSTONE/EPA/RHONA WISE Les Celtics peuvent encore y croire. Guidé par Jayson Tatum (34 points), Boston s'est imposé 116-99 mardi à Miami pour réduire l'écart à 3-1 en finale de la Conférence Est de NBA. Dos au mur, les Celtics devaient impérativement l'emporter. Ils reprennent donc quelques couleurs, mais devront enchaîner trois autres succès consécutifs pour renverser une situation hautement compromise. Dans l'histoire, en 150 occasions, jamais une équipe menée 3 à 0 n'a remporté une série en sept matches. Le Heat reste donc en ballottage favorable pour tenter de disputer une septième finale, avec l'objectif de décrocher un quatrième titre de champion (après 2006, 2012 et 2013). Mais il devra se méfier d'un adversaire ayant retrouvé ses vertus de combat, 48 heures après avoir baissé les bras lors du match no 3. De +9 à -9 Miami a pourtant semblé en mesure de "balayer" les C's lorsqu'un panier primé de Max Strus lui a permis de prendre 9 longueurs d'avance après 1'21'' de jeu dans le troisième quart (61-52). Mais la réponse de Boston fut cinglante, avec un partiel de 18-0 qui lui a permis de prendre les commandes (70-61). Et comme souvent quand la machine verte s'emballe, Jayson Tatum a fait office de locomotive: également auteur de 11 rebonds et 7 assists, l'ailier a inscrit 14 de ses 34 points durant ce troisième quart-temps, remporté 38-23 par Boston qui menait 88-79 à l'entame de l'ultime quart. "Un match à la fois" Les Celtics ont ensuite réussi 12 points d'affilée pour s'offrir une marge de 17 unités (100-83) à 7'25'' de la fin. Et Tatum a pu compter sur des coéquipiers au diapason à l'image de Grant Williams, auteur de 14 points et d'un contre remarqué sur Jimmy Butler (29 points), sans cette fois provoquer ce dernier comme il en fit l'erreur au deuxième match pour sonner le réveil de la star. Boston aura l'occasion, l'obligation même, de confirmer son regain de forme jeudi à domicile lors de l'acte V, tout aussi décisif. "Nous étions menés 3-0, mais nous ne nous sommes pas mis trop de pression. Nous essayons de prendre un match à la fois. On ne pensait pas à gagner quatre fois de suite ce soir, on essayait juste de sauver notre saison et c'est ce qu'on a fait", a commenté Tatum.

La Suisse voulait aller chercher une septième victoire La Suisse a subi sa 1re défaite en Lettonie dans ce Mondial (4-3 ap contre la Lettonie). Les joueurs auraient bien voulu accrocher une 7e victoire et réaliser un carton plein comme l'an dernier. "On a eu les chances, mais on commet quelques erreurs qui se paient cash sur les buts qu'on prend." C'est un Damien Riat plutôt sérieux qui s'est présenté en zone mixte. Même si ce match avait très très peu d'enjeu (réd: hormis le classement en cas de qualification pour les demi-finales), l'équipe de Suisse n'avait pas l'intention de le prendre à la légère et de laisser les Lettons se qualifier sous prétexte qu'ils évoluaient à domicile. "Franchement, peu importe que ce soient les Lettons et pas les Slovaques qui se qualifient, poursuit l'attaquant du LHC. Ils ont donné leur vie en face, bravo à eux. De notre côté, on doit aller de l'avant. On a mené 3-2 à cinq minutes de la fin, mais ils ont su répondre rapidement." Un mot que Damien Riat a beaucoup utilisé lors de son analyse d'après-match, c'est manière. Pour jouer de la bonne manière. "On a essayé de ne pas penser au fait qu'il n'y avait pas d'enjeu et d'avoir la bonne attitude avant le quart de finale", enchaîne l'ancien joueur de Genève et Bienne. Ce quart de finale, justement, aura lieu jeudi après-midi dans la capitale lettonne face à cette Allemagne qui n'a que peu réussi à la Suisse dans les matches à élimination directe. "Le passé, c'est le passé et il ne faut pas y penser, conclut Damien Riat. On doit impérativement continuer sur notre lancée, et avec la qualité qu'on a dans notre équipe cela devrait passer."