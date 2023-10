La Jumbo-Visma s'appellera Visma-Lease a Bike ++ Bach entretient le mystère

La Jumbo-Visma va devenir Visma-Lease a Bike Le nouveau sponsor de Jumbo-Visma est connu Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez L'équipe Jumbo-Visma, qui domine le cyclisme mondial, s'appellera la saison prochaine Visma-Lease a Bike, rapporte lundi le site spécialisé Wielerflits. Ce changement de nom fait suite au retrait du sponsor principal de l'équipe néerlandaise. Lease a Bike était déjà sponsor secondaire de la Jumbo-Visma depuis le début de l'année. Les nouveaux dirigeants de la chaîne de supermarchés néerlandaise Jumbo ont modifié la stratégie marketing. Le futur sponsor de l'équipe, Lease a Bike, est une société belge filiale du groupe Pon qui propose aux entreprises la location de flottes de vélos à disposition de leurs salariés. La société opère notamment en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. La Jumbo-Visma sort d'une saison 2023 hors norme, qui l'a vue remporter les trois grands tours (Giro avec Primoz Roglic, Tour de France avec Jonas Vingegaard et Vuelta avec Sepp Kuss). En Espagne, les "Frelons" ont même signé un triplé inédit, Kuss devançant Vingegaard et Roglic. L'équipe dirigée par Richard Plugge, qui va perdre Roglic la saison prochaine - le Slovène s'est engagé chez la Bora - compte aussi dans ses rangs le champion belge Wout Van Aert et le Français Christophe Laporte ou la Néerlandaise Marianne Vos. Un accord à confirmer Les doutes apparus sur l'avenir de son partenariat avec Jumbo ont alimenté cet automne les réflexions sur une éventuelle fusion de l'équipe avec la Soudal Quick-Step, autre place forte du cyclisme, mettant le peloton sous tension avant que cette solution ne soit abandonnée. Si l'accord se confirme, il mettra un terme à la quête d'un nouveau sponsor principal. Un investissement (à hauteur de 15 millions d'euros) de la plateforme américaine Amazon avait été un temps évoqué mais ne s'est finalement pas concrétisé, écrivait au début du mois le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad.

Thomas Bach garde le mystère sur un troisième mandat Thomas Bach entretient le mystère concernant un éventuel 3e mandat Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Le président du Comité international olympique Thomas Bach a entretenu le flou lundi sur la possibilité qu'il prolonge son mandat au-delà de 2025. Plusieurs membres du CIO l'ont pressé de le faire. "Vous devez comprendre qu'une telle réponse, vous ne la donnez pas d'emblée et aux médias", a répondu à la presse le dirigeant allemand, interrogé sur sa position ambiguë alors que la limitation des mandats s'est imposée comme un principe de bonne gouvernance sportive. "Il faut en discuter avec les personnes concernées et ensuite, les médias seront informés", a poursuivi l'ancien champion olympique de fleuret par équipes aux JO 1976 de Montréal. Dimanche, alors que le sujet ne figurait pas au menu de la 141e session de l'instance réunie à Bombay en Inde, quatre membres du CIO ont demandé une modification de la Charte olympique pour permettre un troisième mandat au Bavarois de 69 ans, dont ils ont loué "le leadership". Ce texte, qui tient lieu de Constitution à l'organisation de Lausanne, semblait pourtant régler son sort: élu en 2013 et reconduit en 2021, il ne peut en principe dépasser les douze ans en poste, soit deux mandats de 8 puis 4 ans, et donc doit partir en 2025. Pour amender la Charte olympique, il faudrait déposer le projet plus de 30 jours avant une session de CIO, tout en le soumettant à sa Commission exécutive. La prochaine session étant prévue juste avant les JO-2024 de Paris, le sujet promet d'animer les prochains mois. Exprimer leur reconnaissance Mais Thomas Bach s'est borné à expliquer les "deux motivations principales" des partisans de sa prolongation, assurant avoir entendu "des rumeurs" sur leurs intentions tout en ayant été surpris de ces prises de parole en pleine session. "Ils sont inquiets d'une campagne électorale précoce qui perturberait la préparation des Jeux de Paris", a-t-il résumé, et "voulaient exprimer leur reconnaissance pour le travail accompli par le CIO ces dernières années". "C'est humain, j'ai été vraiment touché (...) Pour cette raison, c'est une question de respect et de relation personnelle de ne pas balayer un tel signe de soutien", a-t-il déclaré, sans clarifier ses intentions.

Ana-Maria Crnogorcevic à nouveau présente en équipe de Suisse Ana Maria Crnogorcevic revient renforcer l'attaque de l'équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse dames pourra à nouveau compter sur Ana-Maria Crnogorcevic pour les prochains matches de la Ligue des nations contre la Suède et à Zurich contre l'Espagne. Pour ces deux matches, la sélectionneuse nationale Inka Grings a changé quatre joueuses par rapport à son cadre précédent. Les Suissesses ont manqué leur entrée en lice pour la première de la Ligue des nations dames en septembre à domicile contre l'Italie (0-1) et contre l'Espagne (0-5). Pis, elles n'ont inscrit aucun but. Certains reproches avaient pu être adressés à la coach avec la non-sélection d'Ana-Maria Crnogorcevic, détentrice du record de sélections (151 matches) et du record de buts inscrits avec l'équipe nationale (71 réussites). Certaines informations avaient laissé entendre que Crnogorcevic n'a pas été appelée parce qu'elle avait émis des critiques publiques à l'encontre de la coach Inka Grings. Cette fois-ci, pour les matches en Suède et contre les championnes du monde espagnoles, la coach et l'attaquante vont commencer une nouvelle collaboration. Inka Grings a pris l'initiative de se rendre à Madrid pour avoir une discussion avec Crnogorcevic, qui porte les couleurs de l'Atletico cette saison. L'Allemande et la Bernoise de 33 ans ont pu mettre à plat tous les sujets de tension. Outre Crnogorcevic, Svenja Fölmli (SC Fribourg/GER) revient également dans le cercle de l'équipe nationale. Elle avait dû faire l'impasse sur la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande en raison de la déchirure d'un ligament croisé. Sont également de retour la portière Noemi Benz et la défenseuse Julia Stierli.

16,5 millions de téléspectateurs pour l'élimination de la France Le quart de finale France - Afrique du Sud a rassemblé du monde devant les écrans. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena L'élimination de la France de "sa" Coupe du monde de rugby par l'Afrique du Sud (29-28) a été suivie par 16,5 millions de téléspectateurs sur TF1 dimanche, selon les chiffres de Médiamétrie publiés. Cette dernière audience des Bleus dans le tournoi aura donc aussi été leur meilleure, devant le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre, déjà sur TF1 (15,4 millions de téléspectateurs). Selon la chaîne, il s'agit de la meilleure audience de l'année tous domaines confondus, et de la meilleure audience en rugby depuis 2007. Le quart de finale perdu contre l'Afrique du Sud a réalisé une part d'audience de 62%. Cela veut dire que plus de 6 téléspectateurs sur 10 devant la télévision à ce moment-là le regardaient. Auparavant, France-Italie (60-7) avait été regardé par 13 millions de téléspectateurs sur TF1 le 6 octobre, France-Namibie (96-0) par 10,7 millions de téléspectateurs sur France 2 le 21 septembre, et France-Uruguay (27-12) par 11,8 millions de téléspectateurs sur TF1 le 14 septembre. TF1 détient les droits de cette Coupe du monde de rugby organisée en France jusqu'au 28 octobre mais a revendu certains matches à France Télévisions et M6. En tout, TF1 en diffuse vingt (dont l'essentiel de ceux de la France), France Télévisions dix et M6 dix-huit.

Le CIO entérine l'arrivée du cricket aux JO 2028 de Los Angeles Le cricket revient aux JO en 2028. Image: KEYSTONE/AP/Manish Swarup Le Comité international olympique (CIO) a adopté lundi le programme des JO 2028 de Los Angeles, marqué par l'arrivée de cinq nouveaux sports dont le cricket. Ces innovations sont destinée à séduire de nouvelles audiences. Comme proposé vendredi par la commission exécutive, dont les avis sont systématiquement suivis, la 141e session de l'instance réunie à Bombay, en Inde, a validé à une immense majorité l'inclusion du cricket, du baseball/softball, du squash, du "flag football" et de la crosse, un sport collectif dérivé des cultures amérindiennes. Sous sa forme écourtée dite "T-20", le cricket revient donc aux JO plus d'un siècle après sa brève apparition lors de l'édition parisienne de 1900, le temps d'un match remporté par les Anglais contre les Français. "Le cricket a plus de 2,5 milliards de supporters dans le monde et représente une possibilité extraordinaire d'engager de nouveaux pays et de nouvelles communautés, dont le pays hôte de cette session: l'Inde", a vanté l'Autrichien Karl Stoss, président de la Commission du programme olympique. Populaire dans tout le Commonwealth, ce sport de batte peut d'ores et déjà espérer être reconduit aux JO 2032 de Brisbane, avant peut-être d'intégrer définitivement le programme olympique. D'autant que l'Inde, plus grand pays à n'avoir jamais accueilli les JO, a profité de la cérémonie d'ouverture de la session pour présenter samedi sa candidature pour l'édition 2036. Trente-six disciplines Les nouveaux arrivants portent à 35 voire 36 le nombre de sports au programme de Los Angeles, un record historique, puisque le CIO a dans le même temps confirmé le maintien de deux disciplines sur la sellette - le pentathlon moderne et l'haltérophilie - tout en repoussant encore sa décision sur la boxe. "Nous voulons la boxe au programme. Nous n'avons aucun problème avec la boxe ni les boxeurs, juste un énorme problème avec son instance dirigeante", a cependant précisé Thomas Bach vendredi, ne laissant guère de doute sur le maintien à terme de la discipline. Le CIO a en effet définitivement retiré sa reconnaissance à la fédération internationale (IBA) après une cascade de scandales, et attend de voir si World Boxing, toute jeune organisation initiée par la fédération américaine, parvient à rassembler suffisamment de pays pour la remplacer.

Milan-Cortina va organiser hors d'Italie les épreuves de glisse Les épreuves de glisse des JO 2026 pourraient avoir lieu sur la piste d'Igls près d'Innsbruck. Image: KEYSTONE/EPA/JAN HETFLEISCH Le gouvernement italien a renoncé à construire un centre de glisse à Cortina pour les JO 2026 de Milan, obligeant à déplacer hors du pays les épreuves de bobsleigh, luge et skeleton. "Il y a deux jours", les autorités italiennes ont abandonné ce projet coûteux et décidé de rechercher "un site déjà existant et en fonctionnement", a expliqué Giovanni Malago lors de la 141e session du Comité international olympique (CIO) à Bombay. La ville autrichienne d'Innsbruck, située à 400 km au nord-est de Milan et qui avait organisé les Jeux d'hiver en 1976, s'est déjà proposée il y a plusieurs semaines pour accueillir les épreuves de glisse. "L'Autriche est un candidat potentiel et serait ravie de vous soutenir", a confirmé lundi Karl Stoss, président du comité olympique autrichien et membre du CIO, s'adressant à Giovanni Malago. Le dirigeant italien a confirmé travailler sur "un site hors d'Italie". "Nous étudions toutes les solutions possibles et analysons les alternatives avec le CIO et les fédérations internationales", a-t-il expliqué. Un impact sur le budget Mais un tel déplacement "aura un impact sur le fonctionnement et le budget du comité d'organisation", a-t-il averti, alors que les hôtes italiens tentent de rester dans leur budget initial de 1,5 milliard d'euros. La piste de glisse est traditionnellement - avec les tremplins de saut à ski et l'anneau de patinage de vitesse - l'une des infrastructures les plus compliquées à ériger lors des Jeux d'hiver. Coûteuse à construire comme à entretenir, elle n'a qu'un faible intérêt pour la population locale. Le CIO, qui privilégie le réemploi d'installations existantes, s'était d'emblée montré réticent à l'idée de construire un nouveau centre de glisse, et a salué le renoncement des autorités italiennes, une "décision responsable" selon la présidente de la commission de coordination Kristin Kloster Aasen. Les JO 2026 auraient pu se dérouler sur les installations de Bardonèche où avait été construit la piste de glisse pour les JO de Turin en 2006, mais celle-ci est à l'abandon depuis plusieurs années. Les JO 2026 s'annoncent très éclatés géographiquement: outre la perspective d'épreuves de glisse en Autriche, les deux sites de ski alpin (Bormio et Cortina) sont distants de près de cinq heures de route.

La France battue d'un point par l'Afrique du Sud La France a échoué en quarts de finale Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena La France ne verra pas les demi-finales de "sa" Coupe du monde. Les joueurs de Fabien Galthié se sont inclinés 28-29 devant l'Afrique du Sud dimanche soir au Stade de France dans le dernier quart de finale. Ce choc entre le pays-hôte et le tenant du titre a tenu toutes ses promesses. Deux essais avaient ainsi déjà été inscrits après huit minutes de jeu, le premier après seulement 200 secondes par la France qui a viré en tête à la mi-temps (22-19) grâce à une pénalité transformée par Thomas Ramos à la 41e. Menés 25-19 à la 54e après une nouvelle pénalité de Ramos, les Springboks n'ont rien lâché et ont repris les commandes à la 69e grâce à un essai signé Eben Etzebeth puis à une pénalité bottée par Handre Pollard. Ils ont ensuite su contenir les derniers assauts de leurs adversaires pour briser le rêve de tout un peuple. L'Angleterre, inattendue rescapée du Nord Les Sud-Africains retrouveront samedi prochain dans la même arène l'Angleterre, surprenant dernier représentant de l'hémisphère nord, pour un "remake" de la finale 2019. Ils auront les faveurs de la cote mais se méfieront forcément d'un XV de la Rose qui a arraché de haute lutte son ticket pour les demi-finales en battant les valeureux Fidjiens 30-24 dimanche à Marseille. L'autre demi-finale opposera la Nouvelle-Zélande et l'Australie, vendredi.

L'Espagne, l'Ecosse et la Turquie décrochent leur ticket Gavi a inscrit le but de la qualification pour l'Espagne Image: KEYSTONE/EPA/Frederik Ringnes Trois équipes supplémentaires ont validé leur ticket pour l'Euro 2024 en Allemagne. Il s'agit de l'Espagne et de l'Ecosse dans le groupe A, ainsi que de la Turquie dans la poule D. L'Espagne a assuré sa qualification pour la phase finale en allant s'imposer 1-0 en Norvège dimanche soir, grâce à une réussite du prodige Gavi à la 49e. Ce succès de la Roja fait également les affaires de l'Ecosse, au repos dimanche, qui avait simplement besoin que la Norvège ne gagne pas pour décrocher le précieux sésame. La Turquie a dû faire preuve de patience avant d'assurer les trois points qui lui manquaient, forçant la décision en deuxième période face à la Lettonie (4-0). Le Pays de Galles a pour sa part relancé ses actions dans ce groupe B en dominant la Croatie 2-0. Gallois et Croates sont à égalité au 2e rang avec 10 points, avec encore deux matches au programme.

Yakin: "Nous étions sans doute trop sûrs de nous" Murat Yakin fustige le manque d'humilité de son équipe Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER "Nous étions sans doute trop sûrs de nous..." Murat Yakin fustige un manque d'humilité pour expliquer l'inexplicable, ce 3-3 contre le Bélarus qui fait tache. "Nous avons cherché le 2-0. Nous ne l'avons pas marqué en raison d'un manque d'efficience. Ensuite, nous n'avons pas défendu comme nous aurions dû défendre, rage le sélectionneur. Revenir à 3-3 fut, bien sûr, positif. L'équipe a montré sa force de caractère en fin de match. On a, ainsi, encore une chance pour inscrire le 4-3..." Murat Yakin souligne que la Suisse possède encore tout dans les mains pour se qualifier. Qu'il ne se sent pas menacé à court terme. "Tous les jours, je vois des joueurs heureux de se retrouver en sélection, dit-il. Encore une fois, revenir à 3-3 est un signe fort. Cette équipe est vivante. Par ailleurs, je n'ai jamais affirmé que gagner dix matches sur dix dans ce tour préliminaire était l'objectif assigné." Son capitaine Granit Xhaka en revanche oui... Enfin, Murat Yakin a rappelé que Yann Sommer restait son no 1 malgré les 7 buts concédés lors des trois matches contre la Roumanie, le Kosovo et le Bélarus. "Il est l'un des leaders de l'Inter Milan. Le momentum est pour lui, souligne Murat Yakin. Mais il sait que la concurrence est féroce. Et qu'il doit livrer la marchandise." Les mots forts de Shaqiri "Pour briller à l’Euro, il faudra élever le curseur. Nous devons sortir de note zone de confort !" Les mots forts de Xherdan Shaqiri au micro de la SSR mettent toutefois Murat Yakin au pied du mur. Celui qui fut le meilleur joueur suisse dimanche à St-Gall a raison de demander du changement. "On ne doit jamais encaisser trois buts de la sorte, ajoute le Bâlois. Il y a un travail en amont qui reste à faire." Murat Yakin est averti. Même son plus grand soutien dans le vestiaire lui commande de réagir au plus vite. "Il est difficile d’expliquer pourquoi à trois reprises nous avons été incapables de classer l’affaire malgré l’avantage au score, lâche pour sa part Granit Xhaka. Nous sommes dominants dans le jeu, mais pas sur 90 minutes..."

La Suisse arrache un point après un match de folie à St-Gall Xhaka a vécu une 118e sélection bien compliquée Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Match de folie à St-Gall ! Menée 3-1 à la 89e minute, la Suisse a arraché l'égalisation devant le Bélarus, 105e au classement FIFA. Malgré tout, ce nul 3-3 sonne comme une défaite. S'il ne remet pas en question la qualification pour l'Euro 2024, ce résultat est bien fâcheux. Il privera sans doute la Suisse d'un rang de tête de série en Allemagne qui revient aux cinq meilleurs premiers de ce tour préliminaire. Par ailleurs, il laissera des traces dans les vestiaires. Murat Yakin n'a pas soigné son image auprès de ses joueurs avec des choix malheureux. Ecarter du onze de départ Dan Ndoye et Zeki Amdouni, dont les introductions furent bénéfiques, ne fut pas l'idée du siècle. Laisser sur le banc Denis Zakaria pendant l'intégralité de la rencontre interpelle aussi. Avec son abattage et sa grinta, le Genevois aurait apporté beaucoup plus qu'un bien pâle Djibril Sow. Shaqiri allume la lumière Dans une fin d'après-midi qui a rappelé que l'été indien n'était pas éternel en Suisse orientale, la Suisse a pris son temps avant de trouver l'ouverture. Face à une équipe valeureuse qui restait sur un "bon" 0-0 arraché trois jours plus tôt dans le huis clos de Budapest face à la Roumanie, la formation de Murat Yakin a cru revivre la première mi-temps laborieuse de Tourbillon le mois dernier face à Andorre. Avant que Xherdan Shaqiri n'allume la lumière. Le Balois a, en effet, ouvert la marque sur une frappe splendide du gauche pour son 29e but le jour de sa 117e sélection. Cette réussite magnifique, l'une des plus belles qu'il a inscrites sous les couleurs de l'équipe de Suisse, a, bien sûr, tout changé. La fête pouvait alors, croyait-on, battre son plein autour du capitaine Granit Xhaka qui égalait le record des 118 sélections de Heinz Hermann. Le joueur du Bayer Leverkusen avait été honoré avant les hymnes par le président de l'ASF Dominique Blanc et par son entraîneur chez les M16 du FC Bâle Werner Mogg. Avant le but de Shaqiri, Xhaka aurait pu marquer sur une volée à la 13e et sur une frappe à la 27e qui filaient toutes les deux à quelques centimètres du poteau gauche de la cage bélarusse. Mais on veut croire que le capitaine ne fut pas meurtri de céder la vedette à son aîné, avec lequel il partage les mêmes racines mais aussi les grands moments de cette équipe de Suisse depuis plus de douze ans. La fête tourne au cauchemar Le Bélarus avait comme première ambition de tenir le plus longtemps possible le 0-0. Après la 28e minute, les footballeurs de Minsk devaient évoluer un cran plus haut, et finissaient par égaliser à la 61e par Maksim Ebong de la tête, sur une action qui souligne combien Yann Sommer défend sa ligne plutôt que l'espace. Huit minutes plus tard, le portier de l'Inter était cette fois victime des largesses de Ricardo Rodriguez dans le marquage pour le plus grand bonheur de Denis Polyakov, dont la tête trouvait la lucarne pour le 2-1. La fête tournait au cauchemar pour les joueurs de Murat Yakin et pour leurs 17'000 spectateurs. Heureusement, la Suisse a su trouver des ressources pour rebondir après le 3-1 de Dmitri Antilevski accordé finalement par la VAR qui a corrigé un hors-jeu initial. Dans un final à couper le souffle, les Suisses revenaient au score grâce à Akanji et Amdouni. Sur leur ultime offensive, Shaqiri voyait sa frappe du gauche détournée sur la ligne par un défenseur adverse. Le Bâlois ne peut probablement pas tout faire dans cette équipe de Suisse qui marche trop souvent sur la tête.

L'Angleterre bat difficilement les Fidji en quart Le pied d'Owen Farrell n'a pas tremblé dans le "money time" Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Moribonde il y a quelques semaines, l'Angleterre rejoint le dernier carré de la Coupe du monde. Mais le XV de la Rose a souffert pour prendre le meilleur sur les Fidji dimanche à Marseille (30-24). Favoris de ce troisième quart de finale, les hommes du coach Steve Borthwick semblaient s'acheminer vers un succès aisé à la 54e lorsqu'une pénalité d'Owen Farrell leur permettait de mener 24-10. Mais les "Flying Fijians" sont enfin parvenus à enflammer cette partie dans les vingt dernières minutes de jeu. Deux essais transformés, inscrits en moins de cinq minutes, ont permis aux Fidjiens de revenir à hauteur de l'Angleterre. Mais le pied droit d'Owen Farrell, auteur d'un "drop" à la 72e et d'une pénalité à la 78e, n'a pas tremblé dans le "money time". Et la défense anglaise a tenu le choc face aux derniers assauts fidjiens. Finaliste malheureuse de la dernière édition, l'Angleterre disputera la sixième demi-finale de son histoire dans une Coupe du monde. Elle se frottera à la France ou à l'Afrique du Sud samedi prochain au Stade de France pour une place en finale.

Zoug cartonne Grégory Hofmann semble retrouver la forme Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Zoug a trouvé la clef offensivement en National League. La troupe de Dan Tangnes s'est imposée 5-1 à Davos. 9-2 contre Lausanne, 7-2 contre Ajoie et maintenant 5-2 contre Davos, le train zougois semble sur d'excellents rails. La très bonne passe de l'EVZ tient aussi à la bonne forme de ses attaquants. Grégory Hofmann recommence à marquer des buts, Lino Martschini enchaîne tout comme Fabrice Herzog, bref cette équipe zougoise impressionne. On a surtout le sentiment qu'elle est capable de punir l'adversaire à la moindre bêtise. Davos n'a clairement pas démérité, mais Leonardo Genoni a été très bon dans ses buts. Zoug est désormais seul à la 3e place.

Le Britannique Tarling s'impose devant Evenepoel et Bissegger Stefan Bissegger a pris la troisième place. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le champion d'Europe britannique Joshua Tarling a remporté le Chrono des Nations aux Herbiers, devant le champion du monde de la discipline, le Belge Remco Evenepoel et le Suisse Stefan Bissegger. A 19 ans, Tarling, sacré au niveau continental fin septembre, confirme son énorme potentiel dans le contre-la-montre en s'imposant dans l'épreuve vendéenne. Il l'avait déjà emporté l'an dernier en catégorie juniors et succède au palmarès au Suisse Stefan Küng, blessé et absent. Le Gallois d'Ineos Grenadiers a bouclé les 45,340 km en 52'02''37, plus de 13 secondes devant Evenepoel. Le Thurgovien Stefan Bissegger prend la troisième place, devant le Français Rémi Cavagna. Joshua Tarling, grand espoir du cyclisme mondial et médaillé de bronze aux Mondiaux de Glasgow en août, est passé en tête lors de tous les points intermédiaires, ne semblant jamais faiblir. Evenepoel, maillot arc-en-ciel sur le dos, doit se contenter de la deuxième marche du podium pour la dernière course de sa saison, une semaine après avoir pris la 9e place au Tour de Lombardie.

Jordan Lotomba titulaire Jordan Lotomba: une première titularisation en équipe de Suisse depuis juin 2022. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Un seul Romand et non quatre comme on aurait pu le penser figure dans le onze de départ de Murat Yakin pour affronter le Bélarus ce dimanche ; Jordan Lotomba est l’heureux élu. L’Yverdonnois occupera le flanc droit de la défense à quatre de Murat Yakin. Le sélectionneur a procédé à des choix forts avec les non-titularisations de Denis Zakaria et de Zeki Amdouni. Les deux Genevois cèdent leur place à Djibril Sow et à Cédric Itten. Enfin, Renato Steffen, auteur d’un hat-trick parfait face au Bélarus en mars dernier à Novi Sad, a été préféré à Dan Ndoye pour jouer sur le côté gauche en attaque. Granit Xhaka sera, bien sûr, titulaire. Le capitane honorera sa 118e sélection pour égaler le record de Heinz Hermann. La Suisse évoluera dans la composition suivante : Sommer ; Lotomba, Schär, Akanji, Rodriguez ; Freuler, Sow, Xhaka ; Shaqiri, Itten, Steffen.