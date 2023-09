La Nati bat Andorre 3-0 ++ L'Allemagne se ressaisit contre la France

Carton plein pour les deux favoris La joie de Neymar au coup de sifflet final � Lima. Image: KEYSTONE/EPA/Paolo Aguilar Le Brésil et l'Argentine ont pris la main dans le tour préliminaire du Mondial 2026. Respectivement victorieux en Bolivie et au Pérou, ils sont les seuls à avoir enlevé leurs deux premiers matches. A la Paz, à 3650 mètres d'altitude, l'Argentine s'est imposée 3-0 grâce à des réussites d'Enzo Fernandez (31e), de Nicolas Tagliafico (42e) et de Nicolas Gonzalez (83e). Buteur contre l'Equateur jeudi dernier, Lionel Messi avait été laissé au repos. A Lima, le Brésil a battu le Pérou 1-0 grâce à un but en fin de match de Marquinhos. Le défenseur parisien a trouvé la faille de la tête, sur un corner de Neymar (90e). Le numéro 10 est resté muet après avoir battu le record de buts de Pelé en sélection lors du match précédent.

Genève et un titre difficile à défendre Le championnat de National League reprend mercredi avec un derby entre Fribourg et Lausanne. Deux clubs qui rêvent d'imiter Genève-Servette, le champion qui va devoir défendre sa couronne. Au printemps, Genève a mis fin à une disette de quarante ans sans titre romand. Et autant dire que les Alémaniques n'entendent pas que cela se reproduise. Les plus sûrs contradicteurs des Genevois sont certainement à aller chercher une fois encore du côté des villes commençant par Z, à savoir Zurich et Zoug. Derrière Genève, Zurich et Zoug, difficile de faire des pronostics. Fribourg, Lausanne, Bienne, Davos, Lugano, Rapperswil et Berne se tiennent de près. A Fribourg comme à Lausanne, on doit faire mieux que la saison passée. Gottéron avait connu l'élimination en pré-play-off face à Lugano, alors que le LHC avait cravaché pour s'inviter en pré-play-off, mais avait échoué lors de la dernière journée. Du côté de Porrentruy, on se réjouit de voir l'impact de Christian Wohlwend. Successeur d'Arno del Curto à Davos, l'ancien assistant de Patrick Fischer en équipe de Suisse a accepté une mission difficile. Car les Jurassiens ont tenté de faire au mieux avec des moyens limités. Mais l'arrivée d'un Daniel Audette en attaque et une bonne structure défensive pourraient offrir quelques satisfactions aux Ajoulots, même si la 12e place ne sera pas simple à atteindre.

Jil Teichmann sortie d'entrée de jeu Une d�faite de plus pour Jil Teichmann. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Osaka n'aura pas porté bonheur aux Suissesses. Comme Viktoija Golubic mardi, Jil Teichmann (WTA 138) est tombée d'entrée de jeu dans le tournoi WTA 250 de la cité japonaise. La gauchère de 26 ans s'est inclinée 7-6 (7/3) 6-3 devant la Chinoise Xinyu Wang (WTA 39) après deux heures de match. Elle peut nourrir bien des regrets dans la mesure où elle a servi pour le gain de la première manche à 5-3 avant de galvauder une balle de set à 6-5 à la relance. Coupable de huit doubles fautes, Jil Teichmann a, par ailleurs, été trahie par une nervosité palpable. Eliminée au premier tour des qualifications de l'US Open et du tournoi ITF de Tokyo remporté par Viktorija Golubic, Jil Teichmann traverse en cette fin d'été un nouveau moment très difficile dans une année 2023 qui est bien celle de toutes les désillusions. Saura-t-elle se relever ?

A qui s'adressait Granit Xhaka? Le mystère demeure Xhaka entretient le myst�re concernant ce geste Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON "J'aime la provocation !" A la question de savoir à qui s'adresse son "taisez-vous" lors de sa célébration sur le 2-0 face au Kosovo, Granit Xhaka a pris un malin plaisir à entretenir le mystère. On ne saura pas si ce geste est pour son "meilleur ennemi" Murat Yakin, pour la presse ou pour le public de Tourbillon qui n'avait pas hésité à siffler l'équipe de Suisse à la pause. "Notre première mi-temps valait mieux que le 0-0 qui l'a sanctionnée, lâche le capitaine de l'équipe de Suisse. Au final, cette soirée fut une bonne soirée avec une victoire de plus sur la route de l'Euro. Même si le but de ce rassemblement de septembre était de cueillir six points. Il nous en manque deux..." Les deux égarés samedi à l'ultime seconde à Pristina. "Sourd aux critiques" comme il le dit, Granit Xhaka précise que ses propos de samedi soir sur le manque d'intensité à l'entraînement n'étaient destinés à "personne individuellement". "Tout le monde est concerné à mes yeux, poursuit-il. L'entraîneur, le staff et les joueurs !" "Je suis heureux pour Granit, sourit pour sa part Murat Yakin. Il est notre leader, notre capitaine. Il est au centre du jeu." Le sélectionneur se dit satisfait du choix de jouer avec une défense à trois. "J'ai toujours eu en tête ce système, glisse-t-il. Peut-être qu'il sera reconduit en octobre en Israël. On verra." Murat Yakin estime que ses joueurs n'avaient pas su bien occuper leurs positions en première période. "Il fallait aussi apporter plus de vitesse, ajoute-t-il. Être plus patient aussi."

La France battue par l'Allemagne, une première depuis 2014 La joie du public de Dortmund Image: KEYSTONE/EPA Trois jours après avoir été humiliée à domicile 4-1 par le Japon, l'Allemagne s'est ressaisie en battant la France 2-1 mardi à Dortmund en match amical. Il s'agit du premier succès pour la Mannschaft face aux Bleus depuis le quart de finale du Mondial 2014. Thomas Müller, la veille de ses 34 ans, a ouvert la marque (4e) d'un tir puissant du droit d'une dizaine de mètres après avoir contrôlé le ballon centré de la gauche par Benjamin Henrichs. Leroy Sané, lancé en profondeur par Kai Haverz, a doublé la mise (87e) d'un tir croisé du gauche, avant qu'Antoine Griezman ne réduise la marque pour les Bleus sur penalty (88e).

L'Italie se relance en battant l'Ukraine La joie des Italiens apr�s leur succ�s face � l'Ukraine Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Italie, tenue en échec par la Macédoine du Nord (1-1) samedi à Skopje, s'est relancée dans la course à la qualification pour l'Euro 2024. La Squadra Azzurra a battu l'Ukraine 2-1 mardi à Milan. Les champions d'Europe en titre ont concrétisé leur supériorité grâce à un doublé du milieu offensif de Sassuolo Davide Frattesi (12e et 29e). Sur l'une des rares incursions ukrainiennes dans la surface de réparation italienne, Andriy Yarmolenko a réduit la marque (41e) et fait douter les 70'000 spectateurs de San Siro. Ce deuxième succès en quatre matches permet à la Nazionale de revenir avec 7 points à la hauteur de son adversaire du jour qui a disputé un match de plus. L'Angleterre est le solide leader de ce groupe C avec 13 points en cinq matches. L'Espagne se fait plaisir De nouveau portée par ses jeunes pousses, l'Espagne s'est pour sa part imposée très tranquillement face à Chypre mardi à Grenade (6-0) et se replace elle aussi dans la course à la qualification pour la phase finale. La Roja conforte sa deuxième place et revient à six points de l'Ecosse, leader du groupe avec un match d'avance. La victoire espagnole semblait acquise dès la fin de la première période, après deux buts de Gavi (18e) et Mikel Merino (33e). Mais la Roja ne s'est pas arrêtée là et en a marqué quatre autres, par ses nouveaux entrants Joselu (70e), Ferran Torres (73e, 84e) et Alex Baena (77e).

Qualifs Euro: La Suisse domine Andorre 3-0 Ndoye et Vargas f�licitents Shaqiri, auteur du 3-0 sur penalty Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'équipe de Suisse cultive les paradoxes. N'a-t-elle pas fait un pas de plus pour l'Euro 2024 un soir où elle a longtemps fait peine à voir ? A Sion, la Suisse s'est imposée 3-0 devant Andorre grâce à des réussites de Cedric Itten à la 49e, de Granit Xhaka à la 84e et de Xherdan Shaqiri à la 93e sur penalty pour garder ses trois points d'avance sur Israël, victorieux 1-0 du Bélarus à Tel-Aviv grâce à un but inscrit dans le temps additionnel. Mais, surtout, elle pourrait indirectement bénéficier des sanctions que risque de dicter l'UEFA à l'encontre de la Roumanie en raison du comportement déplorable de ses supporters face au Kosovo. Seul ainsi un incroyable concours de circonstances pourrait priver la Suisse d'une troisième participation consécutive à l'Euro. Murat Yakin a huit mois devant lui pour insuffler un nouvel élan à son équipe, qui fut loin d'être convaincante lors de cette reprise de septembre. Huit mois aussi pour restaurer un climat de confiance avec son capitaine. Buteur magnifique pour le 2-0, Granit Xhaka a, avec sa manière de dire "taisez-vous !" lors de sa célébration, pris un malin plaisir à rallumer le feu. Mais on le sait, ce côté provocateur fait aussi son charme. Le combat de coqs qu'il livre avec le sélectionneur est loin d'être terminé. Une terrifiante indigence A la pause, les 9000 spectateurs de Tourbillon raccompagnaient les Suisses au vestiaire sous les sifflets. Ils avaient peut-être le sentiment que quelque chose s'était brisé depuis trois jours, depuis l'égalisation des Kosovars à l'ultime seconde et la pique incendiaire de Granit Xhaka. Malgré tous les efforts du sélectionneur et du directeur des équipes nationales, l'ordre n'était pas rétabli. Sinon comment expliquer cette première mi-temps d'une terrifiante indigence face à une équipe qui a pu réserver la sortie rêvée à son capitaine Idefons Lima ? A 43 ans, il a disputé les 22 premières minutes de la rencontre à la pointe de l'attaque, lui le défenseur central, avant de céder sa place et de mettre ainsi un terme à sa carrière internationale le soir de sa 137e sélection. On aurait aimé que l'équipe de Suisse lui gâche la fête avec un début de match beaucoup plus "ardent ". Mais, à l'exception d'une chance pour Nico Elvedi à la 14e minute, la Suisse, dans un nouveau dispositif en 3-4-1-2, a singulièrement manqué d'inspiration dans les trente derniers mètres. Malgré une maîtrise totale du jeu, elle n'a cessé de balbutier son football. Cedric Itten libère la Suisse A la reprise, Murat Yakin maintenait sa confiance dans le même onze. Avec l'espoir que ses joueurs sifflent très vite la fin de la récréation pour balayer le murmure qui montait des tribunes selon lequel ils jouaient surtout contre lui. Mais la lumière revenait enfin à la 49e minute avec l'ouverture du score de Cedric Itten. Parfaitement trouvé par Xhaka, l'attaquant des Young Boys signait sa cinquième réussite en sélection. Ce but ne modifiait pas vraiment l'impression générale de cette rencontre. Bien trop faible pour réagir, Andorre cherchait avant tout à maintenir l'écart le plus minime. Par tous les moyens comme cette horrible faute d'Eric Vales sur Dan Ndoye qui venait d'entrer. La mêlée qui suivait voyait Murat Yakin et Yann Sommer sortir de leurs gonds pour récolter un carton jaune. Une manière pour le sélectionneur et le gardien titulaire de rappeler que l'équipe de Suisse, à défaut de séduire vraiment dans le jeu, garde cet esprit de corps qui peut faire toute la différence.

"C'était un acte réciproque", réaffirme Rubiales "C'était un acte réciproque", a réaffirmé l'ex-président de la Fédération espagnole Luis Rubiales. Il s'exprimait dans une interview accordée au journaliste Piers Morgan et diffusée mardi sur la chaîne britannique TalkTV, à propos du baiser à la joueuse Jennifer Hermoso après le sacre mondial de la "Roja" féminine. "C'était un acte réciproque, elle est venue vers moi, très contente", dit-il à propos d'un geste qui lui vaut depuis d'avoir démissionné et d'être convoqué vendredi par un juge d'instruction pour être entendu en tant qu'inculpé et répondre aux accusations d'agression sexuelle. "Elle m'a soulevé, elle m'a soulevé dans les airs (...) Nous étions tous les deux émus. Lorsque nous avons touché le sol, j'ai eu un bref échange avec elle, nous nous sommes félicités. Je lui ai donné un rapide bisou. Je lui ai demandé, puis-je te donner un petit bisou ? Ce qui est normal dans notre pays (...) Je me souviens qu'elle m'a donné une ou deux tapes sur les flancs. Elle riait, et voilà c'est tout", explique l'ex-dirigeant au cours de cette interview dans le cadre de l'émission "Piers Morgan sans filtre". "Aucune connotation sexuelle" "Aucune intention (malveillante). Et bien sûr aucune connotation sexuelle ou quelque chose de ce genre. Rien d'autre qu'un moment de bonheur, une grande joie à ce moment-là", assure Rubiales dans cette interview. "Mes intentions étaient nobles, 100% non sexuelles, 100%, je répète 100%," clame-t-il. Une version démentie par Jenni Hermoso qui a dit s'être "sentie vulnérable et victime (...) d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de (ma) part". Rubiales a ensuite même soutenu devant Piers Morgan qu'il aurait agi de la même façon s'il s'était agi d'un homme: "Ca ne fait aucun doute... Quand j'étais joueur, il y a eu des occasions, lorsque nous évitions une relégation ou obtenions une promotion notamment, où nous nous embrassions sur la bouche".

Quatre entrants dans l'équipe de Suisse Murat Yakin avait promis du changement pour la rencontre face à Andorre à Sion. Il a tenu parole avec quatre modifications dans son onze de départ par rapport au match de samedi au Kosovo. Yvon Mvogo a pris la place de Gregor Kobel dans la cage. Dans le champ, Renato Steffen, Nico Elvedi et Cedric Itten entrent pour Edimilson Fernandes, Fabian Schär et Denis Zakaria pour sans doute un dispositif tactique bien plus offensif qu’à Pristina. Tout indique que Murat Yakin va abandonner contre la 154e équipe du classement FIFA son traditionnel schéma en 4-3-3 pour, apparemment, évoluer en 3-4-1-2. Titulaire bien sûr, Granit Xhaka honorera ce soir à Tourbillon sa 117e sélection. Il manquera un match au Bâlois pour égaler le record des 118 capes de Heinz Hermann que l’on a pu croire éternel. Dans le camp adverse, Ildefons Lima, pour son dernier match international à 43 ans, débutera en défense centrale. La Suisse évoluera ce soir à Sion dans la composition suivante : Mvogo ; Elvedi, Akanji, Rodriguez ; Steffen, Freuler, Xhaka, Vargas ; Shaqiri ; Itten, Amdouni.

Une défaite pour commencer pour la Suisse L'équipe de Suisse de Coupe Davis a grillé son joker dans le groupe B des finales. Battue par la France mardi à Manchester, la formation du capitaine Severin Lüthi n'aura pas le droit à l'erreur à l'heure d'affronter la Grande-Bretagne vendredi et l'Australie samedi. Cette défaite était consommée avant même le double, dans lequel la France faisait en outre figure de favorite. Dominic Stricker (ATP 90) a été battu 3-6 6-1 6-4 devant Adrian Mannarino (ATP 34) dans le match d'ouverture, Stan Wawrinka (ATP 40) s'inclinant quant à lui 6-4 6-4 devant Ugo Humbert (ATP 36) dans le second simple. Le Vaudois a été nettement dominé dans cette rencontre, même s'il s'est procuré quatre balles de break dans la première manche. Il a notamment bénéficié d'une balle de 5-5 sur le service adverse dans ce set initial, avant de perdre... 19 points d'affilée (!) pour se retrouver mené 6-4 4-0. Stan Wawrinka avait exprimé sur X (ex-Twitter) sa déception d'évoluer devant des gradins quasi-vides avant le début du match de Dominic Stricker en postant une vidéo. L'absence d'ambiance ne saurait expliquer à elle seule le manque d'envie du Vaudois, qui a néanmoins connu un - vain - sursaut d'orgueil en fin de partie.

Vingegaard remporte la 16e étape et se replace au général Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté en solitaire la 16e étape du Tour d'Espagne mardi au sommet de Bejes. Le Danois s'est ainsi replacé dans la course à la victoire finale. Troisième au général avant l'étape derrière ses coéquipiers Sepp Kuss et Primoz Roglic, le vainqueur du Tour de France leur a repris un peu plus d'une minute et remonte à la deuxième place. Il accuse désormais 29 secondes de retard sur Kuss. C'est sa deuxième victoire d'étape dans cette Vuelta après son succès vendredi au Tourmalet. Lorsque Vingegaard a attaqué à quatre kilomètres de l'arrivée, dans la montée finale raide et inédite vers Bejes, ni Kuss ni Roglic n'ont bougé, laissant le Danois s'envoler seul. Le sort de la Vuelta pourrait se jouer mercredi sur les pentes de l'effrayant Angliru, un des cols les plus difficiles d'Europe (12,3 km à 10,3% avec des passages à 24%). Il restera ensuite encore deux étapes de montagne pour faire la différence, jeudi et samedi, à la veille de l'arrivée à Madrid.

Simona Halep suspendue quatre ans Ex-no 1 mondial, Simona Halep a été suspendue quatre ans pour dopage La Roumaine de 31 ans ne pourra pas revenir à la compétition avant le 7 octobre 2026, a précisé l'Agence internationale pour l'intégrité dans le tennis (Itia). Elle fera certainement appel. Victorieuse de deux titres du Grand Chelem (Roland-Garros 2018 et de Wimbledon 2019), Simona Halep était suspendue à titre provisoire depuis octobre dernier après avoir été contrôlée positive au roxadustat en août 2022 lors de l'US Open. Elle a été accusée ce printemps d'une autre violation distincte du Programme antidopage, en relation avec des irrégularités dans son passeport biologique.

Stricker battu dans le match d'ouverture La semaine n'a pas démarré de manière idéale pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis. La troupe du capitaine Severin Lüthi est menée 1-0 par la France à Manchester en ouverture du groupe B des finales. Dominic Stricker (ATP 90) s'est incliné 3-6 6-1 6-4 dans le duel de gauchers qui l'opposait à Adrian Mannarino (ATP 34). Le surprenant 8e de finaliste du dernier US Open a réussi un premier set quasi parfait avant de perdre le fil de son tennis. A l'inverse, Adrian Mannarino est monté en puissance après le set initial. Lâché par son service, Dominic Stricker s'est surtout montré bien trop irrégulier à l'échange dans la deuxième manche. Et le Bernois de 21 ans a creusé sa propre tombe dans le dernier set en concédant le break d'entrée. Il a ensuite retrouvé un certain relâchement, mais le mal était fait. La Suisse, qui devra encore affronter les favoris britanniques (vendredi) et l'Australie (samedi), se retrouve donc déjà dos au mur. Stan Wawrinka (ATP 40) n'a ainsi pas le droit à l'erreur au moment d'affronter Ugo Humbert (ATP 36) dans le deuxième et dernier simple de cette rencontre. Le tacle de Wawrinka Le Vaudois a par ailleurs taclé en début d'après-midi l'ancien organisateur de la Coupe Davis, la société Kosmos de l'ex-footballeur Gerard Piqué, en filmant les tribunes quasi-vides. "Merci Gerard Piqué et l'ITF", a-t-il écrit de manière ironique, en anglais, dans un message sur X (ex-Twitter). Il a accompagné sa publication d'un smiley en colère et d'un "lol".

Luis Rubiales convoqué vendredi par la justice espagnole Luis Rubiales, ex-président de la Fédération espagnole, est convoqué par la justice. Ceci en raison de l'enquête sur son baiser forcé à la joueuse Jennifer Hermoso après le sacre mondial de la "Roja". Luis Rubiales est convoqué vendredi à 12h par un juge d'instruction "pour être entendu en tant qu'inculpé" et répondre aux accusations d'"agression sexuelle", a précisé dans un communiqué le tribunal de l'Audience nationale. Cette décision fait suite au feu vert donné lundi par le juge Francisco de Jorge à la requête du parquet, qui réclamait que des poursuites soient engagées contre Luis Rubiales pour "agression sexuelle" et "délit de coercition" sur Jenni Hermoso. Le parquet espagnol, qui a ouvert une enquête préliminaire le 28 août sur cette affaire, a demandé à ce que M. Rubiales soit entendu par la justice en tant qu'inculpé et Jennifer Hermoso en tant que victime, après avoir reçu une plainte de la joueuse. L'annonce de cette convocation par la justice survient deux jours après la démission de Luis Rubiales, 46 ans, qui a fini par jeter l'éponge après avoir refusé de quitter son poste depuis le début de l'affaire en affirmant que ce baiser était "consenti" - ce que nie catégoriquement Hermoso. Luis Rubiales, qui avait été suspendu fin août par la FIFA, a indiqué qu'il démissionnait notamment pour se concentrer sur sa défense. "J'ai foi en la vérité et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la faire triompher", a-t-il écrit dans sa lettre de démission. Depuis une récente réforme du code pénal espagnol, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tous les types de violence sexuelle. Selon une porte-parole du parquet, les peines encourues par Rubiales vont d'une amende à quatre ans de prison. Le délit de coercition a été également retenu car, selon le parquet, "Jenni Hermoso a expliqué avoir été, avec son entourage, victime d'une pression constante de la part de Rubiales et de son entourage professionnel afin qu'elle justifie et approuve les faits".