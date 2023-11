La Nati féminine a un nouveau coach ++ Incroyable final à Nashville

Reto Gertschen sélectionneur intérimaire des Suissesses Reto Gertschen (à droite) en 2017 sur le banc de la Suisse M18 Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Reto Gertschen (58 ans) dirigera l'équipe de Suisse dames à titre intérimaire lors des deux prochains matches de Ligue des nations. Il succède à Inka Grings, remerciée vendredi. Gertschen, ancien joueur de LNA avec Young Boys, Lausanne, Sion, Servette et Saint-Gall, a ensuite embrassé une carrière d'entraîneur. Il a notamment dirigé les sélections suisses M18 et M20. Il travaille depuis 2017 comme chef du département Formation des entraîneurs à l'ASF et assume notamment la responsabilité du cours de la plus haute licence d'entraîneur (licence UEFA Pro). Il dirigera les Suissesses lors des rencontres face à la Suède (1er décembre) et l'Italie (5 décembre). "C'est une preuve de confiance de pouvoir prendre le poste d'entraîneur par intérim de l'équipe nationale féminine. Nous voulons terminer l'année sur une note positive", a-t-il déclaré dans le communiqué de l'ASF.

Deux buts dans les 38 dernières secondes pour Nashville Une soirée mémorable pour les Predators. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Incroyable final à Nashville ! Menés 3-2 à l’appel de la dernière minute, les Predators ont battu Colorado 4-3. Filipp Forsberg a égalisé à 38’’ de la sirène. 16’’ plus tard, Yakov Trenin donnait la victoire à ses couleurs. Le Russe a su exploiter une bourde du défenseur Cale Makar pour finaliser cet incroyable come-back. Même s’il n’a comptabilisé aucun point, le capitaine Roman Josi n’est pas près d’oublier cette soirée de lundi. Kevin Fiala et Janis Moser sont également restés "muets" dans le derby suisse de la soirée. A Tempe face à Arizona, le Los Angeles de Fiala s’est imposé 4-1 pour un huitième succès en huit rencontres à l’extérieur. L’homme du match fut Trevor Moore qui a signé un doublé.

Un troisième succès pour les Suisses Une victoire logique pour Yannick Schwaller et les Suisses. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Le CC Genève a cueilli une troisième victoire aux Championnats d'Europe d'Aberdeen. La formation de Yannick Schwaller s'est imposée 7-5 devant la Finlande. Face à une équipe qui n'a pas encore gagné un seul match dans ce round-robin, les Suisses ont mené 6-1 avant de concéder un coup de trois pour jouer à se faire peur. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz ont toutefois assuré leur succès avec un point inscrit dans le 10e end.

Une neuvième défaite de rang pour les Spurs Kawhi Leonard (à gauche) affole Victor Wembanyama. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS La descente aux enfers se poursuit pour San Antonio et Victor Wembanyama. Battu 124-99 à domicile par les Clippers, les Spurs ont concédé une neuvième défaite de rang. San Antonio a été désarmé devant la verve du duo formé par Paul George (28 points) par l’ancien de la maison Kawhi Lenoard (21 points). Les deux hommes ont pu compter sur l’apport de James Harden (13 points) pour cueillir un cinquième succès en douze rencontres. Auteur de 9 points avec un médiocre 4 sur 12 au tir, Victor Wembanyama poursuit son difficile apprentissage au sein d’une franchise qui a pris l’habitude de perdre. La saison dernière, les Spurs avaient traversé une série de... 23 défaites consécutives.

L'Italie, la Tchéquie et la Slovénie qualifiées pour l'Euro Les Italiens fêtent leur qualification Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner L'Italie a eu chaud, mais elle s'est qualifiée pour l'Euro 2024. A Leverkusen, les Transalpins ont concédé le nul 0-0 face à l'Ukraine. Tenante du titre, la Squadra Azzurra savait qu'un nul lui suffisait et elle n'a pas franchement cherché à emballer le match. Les joueurs de Luciano Spalletti ont quand même eu quelques sueurs froides en fin de partie lorsque les Ukrainiens ont poussé et qu'ils ont failli obtenir un penalty. Dans l'autre match de ce groupe C, l'Angleterre s'est contentée d'un nul 1-1 en Macédoine du nord, mais les Britanniques n'avaient absolument rien à jouer puisqu'ils étaient déjà qualifiés. Tchèques et Slovènes en Allemagne En dominant la Moldavie 3-0 à Olomouc, la Tchéquie s'est elle aussi qualifiée pour l'Euro. La sélection tchèque disputera en Allemagne son huitième Euro depuis l'éclatement de la Tchécoslovaquie en 1993. Finaliste en 1996, elle a été éliminée en quart de finale du précédent Euro à l'été 2021. Autre nation relativement "jeune", la Slovénie s'est également qualifiée pour l'Euro lors de la dernière journée des éliminatoires. Elle a battu le Kazakhstan 2-1 à Ljubljana. Indépendante depuis 1991, elle disputera le deuxième Euro seulement de son histoire après l'édition de 2000, où elle n'était pas sortie de la phase de poules. 20 pays qualifiés sur 24 L'ultime ticket direct sera attribué mardi à l'issue des derniers matches du groupe D, où Croates, demi-finalistes du Mondial au Qatar, et Gallois sont en ballottage, avec un léger avantage pour les premiers. Les coéquipiers de Luka Modric, qui joueront à domicile, empocheront leur billet s'ils battent l'Arménie ou si les Gallois, qui reçoivent la Turquie, déjà qualifiée, ne s'imposent pas. Le pays de Galles de son côté devra impérativement battre la Turquie et espérer dans le même temps que la Croatie ne fasse pas mieux qu'un match nul. Les trois dernières places seront attribuées lors de barrages disputés en mars prochain.

Les Suissesses reçues 5 sur 5 Silvana Tirinzoni et ses coéquipières reçues 5/5 à Aberdeen Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY Les Suissesses du CC Aarau poursuivent leur marche en avant aux championnats d'Europe à Aberdeen. Lundi, elles ont battu la Norvège et la Tchéquie sur le même score de 8-4. Les Norvégiennes avaient également remporté leurs trois premiers matchs, si bien que Carole Howald, Selina Witschonke, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz sont la seule équipe invaincue après cinq des neuf tours du Round Robin. Les quadruples championnes du monde affronteront mardi l'Estonie et l'Ecosse. Deux défaites pour les Genevois Le CC Genève a subi un coup d'arrêt après leurs victoires initiales contre la Turquie et les Pays-Bas. Ils ont perdu contre l'Italie 11-8, puis contre l'Ecosse 9-6 lundi. Dans ces deux rencontres, Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz n'ont pas réussi à profiter d'une précoce maison de trois. Mais ils ont subi le jeu en deuxième moitié de match face à l'actuel champion du monde et d'Europe, Bruce Mouat. Rien n'est cependant perdu pour les Genevois sur la route des demi-finales. Lors de leurs cinq derniers matchs du Round Robin, ils n'auront affaire qu'à un seul favori, la Suède.

B. Mendy va assigner Manchester City pour non-paiement de salaires Benjamin Mendy réclame des millions à Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/PAUL CURRIE Benjamin Mendy, jugé non coupable de viol et tentative de viol par la justice britannique, va assigner en justice Manchester City. Il réclame plusieurs millions de livres de salaires impayés. Le latéral gauche, qui joue depuis le début de la saison à Lorient en Ligue 1, avait été suspendu par Manchester City après son inculpation et sa détention provisoire, à l'été 2021. "Le club de football de Manchester City n'a versé aucun salaire à M. Mendy à partir de septembre 2021, à la suite de l'inculpation de M. Mendy pour différents chefs d'accusation dont il a été acquitté par la suite, et jusqu'à la fin de son contrat, en juin 2023", selon les termes d'un communiqué transmis au nom du joueur à la chaîne Sky Sports et au quotidien "The Guardian". "La plainte sera examinée devant un tribunal du travail", poursuit le communiqué, précisant que les intérêts du joueur seront défendus par l'avocat Nick De Marco KC, agissant sur instruction du cabinet madrilène Laffer. Mendy, qui est âgé de 29 ans, a été acquitté en deux temps par la justice anglaise, en janvier puis en juin, des chefs d'accusation de viol, tentative de viol et agression sexuelle portés contre lui. Ces deux acquittements successifs ont mis fin à toutes les procédures engagées par la justice britannique contre le champion du monde 2018, qui a toujours fermement contesté ces accusations, évoquant des relations consenties. On estime que Manchester City rémunérait le latéral français autour de 100'000 livres par semaine (environ 110'000 francs).

Thompson-Herah rejoint le coach de Fraser-Pryce avant les JO 2024 Elaine Thompson-Herah rejoint le groupe d'entraînement de Shelly-Ann Fraser-Pryce Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Elaine Thompson-Herah, double championne olympique en titre du 100 m, rejoint le groupe de Reynaldo Walcott, entraîneur de sa rivale Shelly-Ann Fraser-Pryce. Ceci à huit mois des JO de Paris. Quintuple championne olympique (100-200 m à Rio en 2016, 100-200-4x100 m à Tokyo en 2021), la Jamaïcaine s'était séparée de son entraîneure temporaire la semaine dernière, avec qui elle n'avait pu se mettre d'accord sur les termes d'un contrat. "Mme Thompson-Herah va être guidée par le coach Reynaldo Walcott, du Elite Performance Track Club", écrit lundi sur Instagram l'agence Andi Sports Management qui s'occupe de la sprinteuse. Reynaldo Walcott entraîne depuis 2020 Shelly-Ann Fraser-Pryce (36 ans) deux fois championne olympique (2008 et 2012) et cinq fois championne du monde du 100 m, compatriote mais aussi rivale de Thompson-Herah. Les deux étoiles du sprint jamaïcain s'étaient déjà côtoyées il y a plusieurs années au MVP Track Club de Kingston. Thompson-Herah, deuxième femme la plus rapide de l'histoire de la ligne droite (10''54 à Eugene en 2021), sort à 31 ans d'une saison difficile où, gênée par des problèmes physiques, elle avait échoué à se qualifier en individuel pour les Championnats du monde de Budapest, qui ont sacré en août sur 100 m l'Américaine Sha'Carri Richardson (10''65). "Des plus grandes difficultés surviennent les miracles", écrit Thompson-Herah sur ses réseaux sociaux lundi, un texte accompagné de #roadtoparis2024.

Gerd Zenhäusern sera le directeur sportif de Fribourg Déjà en contacts étroits, l'entraîneur Christian Dubé (à droite) va encore plus collaborer avec Gerd Zenhäusern, futur directeur sportif. Image: KEYSTONE/LUKAS LEHMANN Fribourg-Gottéron tient son futur directeur sportif. Il s'agit de Gerd Zenhäusern, un homme du sérail, qui prendra ses fonctions le 1er mars 2024. Le Valaisan (51 ans) a signé un contrat valable trois saisons au minimum. Christian Dubé restera l'entraîneur principal de la première équipe, annonce le club dans un communiqué. Fribourg-Gottéron désirait séparer les fonctions d'entraîneur et de directeur sportif, qui étaient assumées jusque-là par un seul homme: Christian Dubé. La cellule de recrutement du club fribourgeois a étudié une quinzaine de candidatures qui correspondaient en partie ou totalement au profil ciblé. Gerd Zenhäusern a connu une belle carrière de joueur, défendant pendant plus de cinq saisons les couleurs de Gottéron. Par la suite, l’ancien attaquant a entraîné plusieurs clubs dont Fribourg-Gottéron. A l’aise également comme chef de formation au sein du club, Gerd Zenhäusern a occupé ces deux dernières saisons le poste d'assistant directeur sportif auprès de Christian Dubé. Bilingue et très apprécié dans le canton, Zenhäusern semble posséder le profil idéal pour poursuivre et développer le projet sportif du leader de la National League. Gerd Zenhäusern débutera sa nouvelle fonction au 1er mars 2024. Jusqu’à ce jour, il continuera d’assister Christian Dubé et de finaliser la phase de transition en effectuant une transmission des dossiers dans les règles de l'art.

Rupture d'un ligament croisé du genou pour Gavi Gavi se tord de douleurs lors du match contre la Géorgie. Il restera de longs mois éloigné des terrains. Image: KEYSTONE/EPA/R. GARCIA Gavi, le milieu de terrain international espagnol, souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a annoncé lundi son club, le FC Barcelone. Sa participation à l'Euro 2024 est désormais très incertaine. Le joueur, âgé de 19 ans, s'est blessé lors de la victoire (3-1) de la Roja contre la Géorgie samedi, en qualification à l'Euro, et les examens ont montré qu'il souffrait "d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et d'une lésion associée au ménisque externe", a indiqué le Barça dans un communiqué. La durée d'indisponibilité n'est pas mentionnée, mais elle est en règle générale de plus de six mois, ce qui rend sa participation à l'Euro en Allemagne (14 juin-14 juin) très incertaine.

2023, "annus horribilis" de la Mannschaft avant "son" Euro-2024 Pour le nouveau coach Julian Nagelsmann (à droite) ici en compagnie de Julian Brandt, le temps est compté pour remonter son équipe. Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER En 2023, l'Allemagne a enregistré des revers historiques et la fédération a été obligée en septembre de remercier un sélectionneur, une "annus horribilis". Elle tombe au plus mauvais moment, avant d'accueillir l'Europe du foot à l'été 2024. Mardi soir au Ernst-Happel-Stadion de Vienne, les coéquipiers d'Ilkay Gündogan affronteront l'Autriche et vont tenter de finir l'année 2023 sur une note un peu plus positive. Le match d'ouverture de l'Euro 2024 à Munich le 14 juin approche à grands pas, et l'engouement derrière la sélection allemande tarde à se mettre en place. Samedi soir, ce sont surtout les 45'000 supporters turcs (sur 72'592) qui ont mis l'ambiance dans le stade olympique de Berlin. "On peut maintenant tout dépeindre en noir et tout voir de façon négative, mais ça ne va pas nous faire avancer comme nation de foot", a clamé le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann. Après le Mondial 2022 au Qatar conclu sur une piteuse élimination dès le 1er tour, pour la deuxième fois consécutive après pareille humiliation en 2018 en Russie, l'Allemagne a continué de creuser un puits sans fond en 2023. "J'espère que les joueurs vont se souvenir qu'ils incarnent la sélection allemande, qui est allée loin dans les précédents tournois. L'équipe doit se racheter auprès des supporters. La qualité est là, comme toujours", a estimé le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde et champion du monde 2014, Miroslav Klose, lundi dans le bi-hebdomadaire kicker, spécialisé dans le foot. Sans stabilité défensive En l'espace de neuf mois, la Mannschaft a enregistré des défaites historiques contre la Belgique et la Turquie. Fin mars, les Allemands ont concédé leur premier revers contre les Belges depuis 1954, une première à domicile depuis... 1913. Samedi à Berlin, la Turquie s'est imposée pour la première fois depuis octobre 2005 contre l'Allemagne. Une sélection turque n'avait plus gagné sur le sol allemand depuis juin 1951. La série de quatre défaites (Belgique, Pologne, Colombie et Japon) en cinq matches de mars à septembre a contraint la DFB à écarter le sélectionneur Hansi Flick, pourtant confirmé dans ses fonctions après le fiasco qatari. La décision avait été prise en plein rassemblement le 10 septembre, et après l'intérim assuré par Rudi Völler, c'est Nagelsmann qui a pris le poste fin septembre. Jamais l'Allemagne n'avait remercié un sélectionneur dans son histoire. Berti Vogts en 1998, Erich Ribbeck en 2000 et Rudi Völler en 2004 avaient démissionné après des échecs en Coupe du monde ou à l'Euro. Seule une victoire en Autriche permettrait, avec 1,27 point par match, de dépasser à peine le triste bilan de 2018 (1,15), le plus faible depuis 1964 (1,00). "L'Autriche est plus forte que la Turquie d'un point de vue du football", a prévenu Nagelsmann. Qualifiée pour l'Euro 2024, l'Autriche n'a cédé que cinq points (un match nul et une défaite contre la Belgique) sur 24. Ses attaquants Michael Gregoritsch (29 ans) et Junior Adamu (22 ans) évoluent à Fribourg et constitueront un test pour une Allemagne sans stabilité défensive depuis deux ans. Avec 20 buts encaissés en dix matches en 2023, la Mannschaft atteint l'une de ses pires moyennes en 60 ans, au même niveau qu'en 2018 et 1964. Et elle n'a terminé que trois de ses 22 matches en 2022 et 2023 sans encaisser de but.

Retrait d'Eddy Yusof à 29 ans Eddy Yusof a disputer les Jeux olympiques Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La gymnastique artistique suisse perd l'un de ses fers de lance. Eddy Yusof a décidé de se retirer du sport d'élite. Le Zurichois de 29 ans a fait partie du cadre national pendant dix ans et a notamment remporté la médaille de bronze avec son équipe lors des Championnats d'Europe 2016 à Berne. Ces derniers temps, l'athlète de 29 ans a souffert de douleurs au dos et, plus récemment, à l'épaule. "Il était clair pour moi que je devais avoir un corps en bonne santé pour participer aux prochains Jeux olympiques de Paris 2024", explique Yusof dans un communiqué de la fédération pour justifier sa décision de se retirer. Il estime qu'il est peu réaliste de penser que ses douleurs s'amélioreront au cours des mois restants, raison pour laquelle il tire un trait sur sa très brillante carrière de gymnaste artistique. Ce spécialiste des barres et du concours général a représenté deux fois la Suisse aux Jeux olympiques à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Dans la capitale du Japon, il avait remporté un diplôme avec le sixième rang par équipes. Cinq ans auparavant, il avait pris la 12e place du concours général au Brésil. Il s'agissait du meilleur résultat suisse depuis 32 ans et le 11e rang de Sepp Zellweger à Los Angeles. Il a, en outre, participé à cinq Mondiaux et cinq Championnats d'Europe. Yusof entend rester fidèle à la gymnastique artistique. A côté de son Master à la Haute école pédagogique de Zurich, il va suivre une formation d'entraîneur.

Rovanperä ne disputera pas toutes les manches en 2024 Le Finlandais Kalle Rovanpera aura un programme allégé en 2024. Image: KEYSTONE/EPA COMPIC/MARKKU OJALA Le Finlandais Kalle Rovanperä, double champion du monde en titre des rallyes WRC, sera engagé dans un programme partiel en 2024, a annoncé lundi son équipe Toyota. Il sera aligné au côté du Français Sébastien Ogier, également engagé dans un programme partiel pour la troisième année consécutive. "La principale raison est que je pilote des voitures de rallye depuis 15 ans déjà, ce qui est assez long, et si les dernières saisons ont bien sûr été extraordinaires, elles ont aussi été très exigeantes mentalement et physiquement", a expliqué le Finlandais dans un communiqué. Agé de seulement 23 ans, Rovanperä s'est initié au rallye avec son père Harri - lui même ancien pilote de rallye - à l'âge de 8 ans. "J'ai pensé que le moment était venu de prendre une année pour recharger les batteries, avant de revenir à plein temps pour me battre à nouveau pour le championnat", a ajouté le champion, qui a signé un contrat pluriannuel avec l'équipe championne du monde en titre dans la catégorie. Cette décision lui permettra entre autres "de faire du drift et peut-être (de participer à) d'autres événements sympas en plus des rallyes que nous sélectionnerons l'an prochain", a-t-il précisé, au lendemain du rallye du Japon, dernière manche de la saison disputée ce week-end. Plus jeune champion du monde Devenu l'an dernier à 22 ans le plus jeune champion de l'histoire du WRC, la carrière de Rovanperä en catégorie reine est, pour l'heure, marquée par plusieurs records de précocité. Le Nordique est notamment devenu en 2020 le plus jeune à monter sur un podium du WRC (Suède) puis le plus jeune leader d'une épreuve la même année, le plus jeune leader du classement et le plus jeune vainqueur d'une manche du WRC, détrônant ainsi en 2021 son compatriote Jari-Matti Latvala, désormais son patron chez Toyota. "Son talent est indiscutable, il l'a prouvé effectivement ces dernières saisons en étant ultra performant", a déclaré à l'AFP le Français Sébastien Ogier, qui, lui aussi, sera engagé dans un programme partiel pour la troisième année consécutive avec Toyota. "Mais ce qui interpelle le plus malgré son jeune âge, c'est sa maturité (...) et sa décision le prouve", a aussi reconnu l'octuple champion du monde de la discipline, dans un entretien en marge de la présentation des équipages 2024 du constructeur japonais. Outre Ogier et Rovanperä, Toyota alignera l'an prochain le Britannique Elfyn Evans, vice-champion du monde 2023, et le Japonais Takamoto Katsuta, qui, eux, disputeront une saison complète.

1 but, 1 assist et 1 étoile pour Philipp Kurashev Philipp Kurashev (au premier plan): l'atout maître de Chicago. Image: KEYSTONE/FR158029 AP Déjà buteur la veille lors de la défaite face à Nashville, Philipp Kurashev a, une fois de plus, trouvé le chemin des filets. Sans toutefois permettre à Chicago de gagner enfin. Sur leur glace, les Blackhawks se sont inclinés 3-2 devant Buffalo pour concéder une quatrième défaite de rang. Passeur sur le 1-1 de Taylor Raddysh puis auteur du 2-2 de la 38e minute pour son dixième point de la saison, Philipp Kurashev a été l’atout maître de Chicago, qui s’est finalement incliné sur une réussite d’Erik Johnson à la 51e. Aligné aux côtés du no 1 de la draft Connor Bedard, le Bernois a obtenu la troisième étoile. Avec un bilan de 5 victoires contre 11 défaites, Chicago occupe la dernière place de la Central Division.