La Nati sera bientôt fixée ++ Les Suissesses sont reléguées

Bayern - Union Berlin reporté à cause de la neige La neige joue aussi les trouble-fête en Bundesliga Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le match Bayern Munich - Union Berlin comptant pour la 13e journée du championnat d'Allemagne, programmé samedi à 15h30, a été reporté en raison des fortes chutes de neige tombées en Bavière. "Chers passagers, le match de foot entre le Bayern Munich et l'Union Berlin aujourd'hui à 15h30 à Fröttmaning est annulé", a expliqué la la société des transports publics munichois (MVG) dans un message sur son site internet. La Ligue allemande a confirmé le report, précisant que le propriétaire de l'Allianz Arena avait "fermé l'accès au stade, en raison de fortes chutes de neige persistantes". La DFL n'a pas encore communiqué de nouvelle date pour la rencontre.

On saura si le rêve est possible Quart de finaliste de la dernière édition, la Suisse saura ce soir si le rêve d'un été enchanté en Allemagne lors de la phase finale de l'Euro 2024 est possible. Le tirage au sort qui sera effectué à Hambourg à partir de 18h désignera les trois premiers adversaires de la formation de Murat Yakin. En espérant qu'il y en ait au moins un quatrième... "Pire" équipe parmi les vingt qualifiées directement par le biais du tour préliminaire, la Suisse figure logiquement dans le chapeau 4 avec l'Italie, la Serbie et les trois formations qui sortiront des barrages du printemps. Le sort peut lui réserver un "groupe de la mort" avec la France, le Danemark et les Pays-Bas. Il peut, en revanche, l'épargner avec un groupe dans lequel elle serait opposée à la Belgique, à l'Albanie et à la Slovénie. On rappellera que seules huit des vingt-quatre équipes en lice dans cette phase finale ne passeront pas le cut du premier tour. Et que la Suisse n'avait été repêchée il y a trois ans qu'au titre de meilleure troisième avant d'éliminer la France en huitième de finale. Tout est donc possible pour Murat Yakin et ses joueurs comme affronter l'Allemagne lors du match d'ouverture du 14 juin à Munich. Tel ainsi le souhait de Xherdan Shaqiri. En ce qui concerne le lieu des matches, l'ASF a une préférence pour la zone Sud (Francfort, Stuttgart et Munich) en raison de la proximité de la frontière. Mais la Suisse pourrait également évoluer dans la zone Ouest (Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Cologne et Francfort) ou dans la zone Nord (Hambourg, Berlin et Leipzig). L'ASF a pris une option sur un camp de base dans les trois régions. Dimanche, une délégation de l'Association visitera le camp de la zone où l'équipe devra évoluer pour confirmer le choix initial. Le résultat du tirage au sort lui permettra par ailleurs de cibler les deux équipes qu'elle sera appelée à rencontrer lors des matches amicaux du mois de mars. Une rencontre devrait se dérouler en Suisse, une autre à l'extérieur.

La Suisse reléguée après la victoire de l'Italie en Espagne Une joie de courte durée pour les Suissesses, reléguées en Ligue des nations B Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse dames est reléguée en Ligue B de la Ligue des nations malgré son succès sur la Suède vendredi à Lucerne (1-0). L'Italie a scellé le sort des Suissesses en allant s'imposer 3-2 sur la pelouse des championnes du monde espagnoles. La dernière journée de ce groupe A, lors de laquelle l'Italie accueillera la Suisse de Reto Gertschen à Parme mardi, n'aura donc que très peu d'enjeu. Les Italiennes ont assuré leur maintien en surprenant une Roja déjà assurée de disputer le tournoi final de cette première Ligue des nations dames.

Troisième succès de la saison pour Mathilde Gremaud Mathilde Gremaud a remport Image: KEYSTONE/FR171706 AP/HUGH CAREY Mathilde Gremaud a cueilli samedi son 10e succès en Coupe du monde, le troisième en trois concours cette saison. La Fribourgeoise de 23 ans a remporté le Big Air de Pékin. La triple médaillée olympique, qui avait profité de l'annulation de la finale pour valider sa 1re place obtenue en qualification tant lors du Big Air de Coire qu'en slopestyle à Stubai, a cette fois-ci pu démontrer tout son talent en finale. Elle a cumulé 175,50 points sur ses premier et troisième sauts pour s'offrir un 7e succès dans la discipline en Coupe du monde. Sacrée en slopestyle et "bronzée" en Big Air à Pékin lors des JO 2022, Mathilde Gremaud a devancé de 7,75 points sa dauphine, la Britannique Kirsty Muir. La Gruérienne a lancé de manière idéale son concours en obtenant 90,25 points pour sa première tentative, le meilleur score de cette finale dames dont la Grisonne Giulia Tanno s'est classée 4e mais à plus de 10 points du podium. Andri Ragettli doit quant à lui encore patienter avant de fêter sa première victoire de la saison. Le Grison, 10e à Coire en Big Air, a pris la 3e place d'une épreuve gagnée par l'Américain Alexander Hall samedi à Pékin. Il a récolté 179,75 points, dont 92,75 sur son dernier "run", pour échouer à 2,25 points seulement du vainqueur. Kim Gubser a quant à lui terminé 9e.

Un court déplacement pour le leader A nouveau en tête de la Super League, le FC Zurich effectue le court déplacement de la Schützenwiese à Winterthour samedi à 20h30 dans le cadre de la 16e journée. Les joueurs du coach Bo Henriksen peuvent prendre le large en attendant le choc YB-Servette de dimanche. Le FCZ, qui a récupéré le sceptre de leader samedi passé en battant Young Boys 3-1, possède deux longueurs d'avance sur les Bernois et les Genevois qui s'affrontent dimanche au Wankdorf. Jonathan Okita et ses équipiers ont le vent en poupe, contrairement à Winterthour qui couche sur une série de trois défaites en championnat. Les deux matches programmés samedi à 18h verront s'opposer des équipes de bas de classement. La lanterne rouge Stade Lausanne-Ouchy, qui reste également sur trois défaites d'affilée, accueille un FC Bâle qui espère confirmer son regain de forme (deux succès dans ses trois dernières sorties). Septième avec une marge de huit unités sur Bâle et de neuf sur le SLO, Lausanne-Sport se déplace pour sa part au Letzigrund pour y affronter Grasshopper. Les Vaudois restent sur six matches sans défaite (quatre victoires, deux nuls), alors que GC (10e à 5 points du LS) a perdu trois de ses quatre dernières parties en SL.

Dressel s'impose sur 100 m papillon Caeleb Dressel a brillé sur 100 m papillon vendredi à Greensboro Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER Le septuple champion olympique Caeleb Dressel a remporté le 100 m papillon de l'US Open vendredi à Greensboro. Il amorce son retour au plus haut niveau à huit mois des JO de Paris 2024. Après un 50 m nage libre encourageant jeudi, Caeleb Dressel s'est imposé sur le 100 m papillon en 51''31, un centième de seconde devant le Canadien Ilya Kharun. L'Américain sera l'un des grands rivaux du Tessinois Noè Ponti dans la discipline à Paris. "C'est toujours agréable de voir des chronos rapides, comme hier (jeudi) et ce soir. C'est juste fun d'être de retour. Je suis à la moitié du chemin, mais je me sens dans les temps", a commenté Caeleb Dressel. "L'entraînement se passe bien, cette victoire c'est la cerise sur le gâteau", a-t-il ajouté. Son chrono du jour reste très loin de son propre record du monde (49''45 à Tokyo en 2021). Mais il constitue un nouveau signe de progrès pour l'Américain de 27 ans qui a vécu deux années chaotiques après les Jeux de Tokyo en 2021, où il s'était notamment paré d'or sur 50 m papillon devant le Hongrois Kristof Milak et Noè Ponti. Entre des coupures de plusieurs mois hors des bassins, Caleb Dressel s'était retiré des Championnats du monde de Budapest en 2022 avant d'échouer à se qualifier pour ceux de Fukuoka cet été. Il devra passer comme ses compatriotes par les Trials prévus à Indianapolis du 15 au 23 juin pour espérer disputer les JO.

Woods en progrès pour son 2e jour de reprise Woods s'est montré en progrès pour son 2e jour de compétition Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Tiger Woods a retrouvé des couleurs pour son deuxième jour de compétition au Hero World Challenge. L'Américain effectue aux Bahamas son retour après une opération à une cheville en avril. Auteur d'une carte de 75 (3 au-dessus du par) jeudi, Woods (47 ans) a réussi un plus solide 70 vendredi (deux sous le par), pour remonter à la 15e place du classement (sur 20) de ce tournoi qu'il organise. "C'était meilleur qu'hier (jeudi), c'est certain. J'ai fait quelques erreurs, mais dans l'ensemble ma journée était meilleure", a apprécié l'ex-no 1 mondial. Victime d'un grave accident de voiture en février 2021, le joueur aux 15 titres majeurs est d'abord resté éloigné des greens pendant plus d'un an et avait repris aux Masters 2022, où il s'était classé 47e. Cette année, il s'est retiré au troisième tour du Masters d'Augusta, avant de subir en avril une opération chirurgicale de la cheville droite, en raison de séquelles de son accident.

Fin de série pour les Devils Meier (28) et les Devils ont été battus par les Sharks vendredi Image: KEYSTONE/AP/Bebeto Matthews Les Devils ont vu leur série victorieuse stoppée par la plus mauvaise équipe de la NHL vendredi. New Jersey, qui restait sur trois succès d'affilée, s'est incliné 6-3 à domicile face aux San Jose Sharks malgré le retour de Timo Meier. Les Sharks, qui avaient perdu leurs dix premiers matches à l'extérieur cette saison en marquant seulement six buts au total, n'ont pourtant adressé que 18 tirs en direction de la cage du Bernois Akira Schmid (12 arrêts). Mais les Devils ont manqué leur affaire sur le plan défensif vendredi. Ancien attaquant de San Jose, Timo Meier a passé plus de 21 minutes sur la glace pour son retour. L'Appenzellois, qui avait manqué sept matches sur blessure, a cadré cinq tirs, sans succès, pour un bilan de -2. Jonas Siegenthaler (-2) et le capitaine Nico Hischier (bilan neutre) sont également restés "muets" dans cette rencontre. Les Sharks, qui n'avaient jamais inscrit plus d'un but lors de leurs dix premières parties livrées loin de leurs bases, ont forcé la décision grâce à des doublés d'Anthony Duclair et de Jacob MacDonald. Leur gardien Kaapo Kahkonen a également brillé en effectuant 44 parades.

Lara Gut-Behrami vise la passe de trois en géant Lara Gut-Behrami vise la passe de trois samedi à Mont-Tremblant. La Tessinoise a remporté les deux premiers géants de cette Coupe du monde 2023/24, à Sölden fin octobre et à Killington le week-end dernier. En pleine confiance, la championne du monde 2021 de la discipline part forcément avec les faveurs du pronostic dans la station canadienne, où un deuxième géant est prévu dimanche. Elle n'a jamais remporté trois courses consécutives dans la discipline, elle qui ne compte "que" sept succès en géant sur le front de la Coupe du monde. Lara Gut-Behrami lorgne surtout une historique 40e victoire en Coupe du monde, quasiment 15 ans après la première obtenue à St-Moritz le 20 décembre 2008 en super-G. Elle égalerait ainsi Pirmin Zurbriggen, deuxième athlète suisse le plus titré en Coupe du monde de ski alpin derrière Vreni Schneider (55 succès). Sixième puis troisième cet hiver dans la discipline, Mikaela Shiffrin s'annonce comme la grande rivale de la Tessinoise. L'Américaine tient elle aussi la forme après avoir gagné deux des trois premiers slaloms de la saison pour cueillir ses 89e et 90e victoires sur le Cirque blanc.

6e succès pour Lausanne, Fribourg gagne aussi, pas Genève Le LHC a pu célébrer sa 6e victoire de rang Image: KEYSTONE/PostFinance Lausanne a signé un sixième succès de rang en National League. Les Vaudois ont battu Ajoie 4-3 ap à Porrentruy. Deux points pour le LHC. Les mauvaises langues diront: seulement. Car il est vrai que les Lions auraient dû quitter le Jura avec trois points de plus. Après le 2-3 de Riat à la 46e, les joueurs de Geoff Ward ont bénéficié de plus d'une minute à 5 contre 3. Et malgré un siège en règle du but ajoulot, les Lausannois ne sont pas parvenus à prendre ce deuxième but d'écart qui aurait certainement démoralisé leurs adversaires. Au lieu de ça, les Jurassiens se sont acfrochés et ont fini par égaliser à la 56e grâce à Hazen. Pour les Ajoulots, cette venue de Lausanne était à traiter comme un back to back avec une bonne semaine de préparation. Ils ont obtenu un point car au cours de la prolongation, les Finlandais du LHC ont fait leur boulot. Haapala a trouvé Suomela pour le deuxième point vaudois. Lausanne conserve bien entendu sa 4e place. Genève battu bêtement Celui qui comprend la saison de Genève est prié de s'expliquer immédiatement. Quand on a l'impression que le club du bout du Léman va relever la tête, il replonge dans ses travers. Recevoir Langnau, sans être méprisant envers les Emmentalois, devrait signifier trois points pour les Aigles. Pas forcément trois points faciles, mais trois points quand même. Genève s'est incliné 2-0. Et pourtant le club entraîné par Jan Cadieux dispose d'une force de frappe offensive à même de mettre en difficulté les Tigres. Seulement les stars genevoises sont restées muettes. Au contraire des "nobodies" emmentalois que sont Meier et Erni, deux défenseurs qui n'ont par exemple pas le prestige de Tim Berni, Simon Le Coultre ou Roger Karrer. Echangé contre Marco Maurer pour le mois de décembre, Julius Honka a fait ses débuts avec les Grenat. Mais le défenseur finlandais n'a pas franchement aidé ses nouvelles couleurs. Sans commettre d'erreurs majeures cela dit, alors que Robert Mayer s'est en quelque sorte fabriqué le 0-1 sur un tir de Noah Meier qui n'était pas ultra dangereux. Le champion pointe au 10e rang actuellement. Clairement indigne de ce que l'on attend d'un club qui a soulevé la coupe au printemps dernier. Fribourg va mieux Fribourg semble avoir vraiment mis fin à sa série négative. A Rapperswil, les Dragons ont réussi à repartir avec la totalité de l'enjeu (4-1). Sans parler de piège, ce déplacement en terres saint-galloises avait tout de la possible peau de banane. Parce que Rapperswil broie du noir en championnat et que Fribourg traverse une période un peu moins faste qu'en début de saison. Seulement les joueurs de Christian Dubé ont su se montrer solides et consciencieux. Même s'ils ont encaissé le 1-1 en laissant trop d'espace à Albrecht, les Fribourgeois ont globalement retrouvé leur aplomb défensif. Et devant, DiDomenico (quel but!) et Wallmark ont mené la charge, même si le but de la victoire sera le 1-2 de Bykov à la 27e. Bienne ne va pas bien. Les Seelandais ont courbé l'échine à domicile face au leader Zurich. Les Lions se sont imposés 3-2. Une réussite en power-play de Derek Grant à la 53e a permis aux Zurichois de l'emporter. Bienne croupit à la 11e place à six longueurs de Genève. L'entraîneur Petri Matikainen est-il en danger? Dans les autres matches, Davos a écrasé Berne 7-0, tandis que Lugano a fait sien le derby tessinois en dominant Ambri 5-0. A noter que la ligne Carr-Thürkauf-Granlund a encore fait des dégâts.

Les Suissesses fêtent leur premier succès Sous la neige de Lucerne, la Suissesse Alayah Pilgrim,à droite, au duel avec la Suédoise Amanda Ilestedt. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse a battu la Suède 1-0 lors du premier match sous la conduite de l'entraîneur intérimaire Reto Gertschen. Elle conserve ainsi une chance de maintien en Ligue des nations A. Ana Maria Crnogorcevic a été l'unique buteuse de la partie avec son 72e goal sous les couleurs nationales. Les Suissesses, qui n'avaient marqué qu'un but jusque-là, se sont ruées à l'attaque dès le coup de sifflet initial. Géraldine Reuteler s'est créé une occasion d'entrée de jeu. A la 6e minute, sur un centre de la même Reuteler, Crnogorcevic battait la portière suédoise de la tête. La sélection helvétique a eu à défendre son maigre avantage tout au long de la partie. Les Suissesses se sont montrées courageuses dans leurs seize mètres. Il faut ajouter à cet état d'esprit plusieurs arrêts décisifs de la jeune gardienne Elvira Herzog. Cette solidarité défensive permet à la Suisse d'espérer encore sauver sa place en Ligue des nations A. Le déplacement de mardi à Parme pour affronter l'Italie pourrait lui permettre de devancer leur adversaire sur le fil en cas de succès. Ensuite, les Suissesses devraient disputer deux matches aller-retour en février pour assurer définitivement leur place.

Stricker abandonne en demi-finales Dominic Stricker s'est blessé à la cuisse pendant sa demi-finale (archive). Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dominic Stricker a été éliminé comme l'an dernier au stade des demi-finales lors des finales des Next Gen des meilleurs joueurs de moins de 21 ans. A Jeddah en Arabie Saoudite, le Bernois a abandonné contre le Serbe Hamad Medjedovic au deuxième set alors que le score était de 3-4 (5/7) 1-2. Medjedovic, matricule 110 à l'ATP, affrontera en finale la tête de série no 1 le Français Arthur Fils. Le Suisse a bien résisté lors de la première manche, mais diminué par une blessure à la cuisse gauche et incapable de se déplacer sur le court, il a été contraint à l'abandon alors qu'il était mené 2-1 dans la seconde manche. Ce "Next Gen Masters" sert de laboratoire pour l'instauration de nouvelles règles: sets en 4 jeux gagnants, suppression de l'avantage à 40-A, réduction du temps pour servir...

Sion - Stade Nyonnais renvoyé Les employés de la ville ont tenté de déneiger le terrain, mais ce fut en vain. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le match au sommet de Challenge League entre Sion et le Stade Nyonnais prévu ce soir à Tourbillon est reporté en raison de la neige. Wil - Schaffhouse est également reporté. Leader de la deuxième division, Sion devait accueillir les Nyonnais, troisièmes du classement. Mais à une demi-heure du coup d'envoi, l'arbitre principal Tobias Thies a décidé de renvoyer le match en raison des chutes de neige. Les employés de la ville ont bien essayé de dégager le manteau blanc, mais à peine avaient-ils libéré un bout de terrain que la neige s'empilait à nouveau. Le match sera refixé par la Swiss Football League dans les jours à venir.

Kyrgios remercie Murray de son aide psychologique Nick Kyrgios s'est retrouvé vraiment dans une période difficile. Image: KEYSTONE/DPA/TOM WELLER Nick Kyrgios a exprimé sa gratitude envers Andy Murray pour avoir repéré les signes d'autodestruction dont il souffrait dans une période "sombre" de sa vie de star du tennis. Une période marquée par une "dépendance à la douleur", a-t-il dit dans une interview diffusée vendredi. "Andy a toujours été d'un grand soutien pour moi", a déclaré l'ex-13e joueur mondial dans l'émission TalkTV animée par l'animateur britannique Piers Morgan. "Dès que je suis arrivé sur le circuit, il a vu mon potentiel et m'a pris sous son aile. Plus tard dans ma carrière, il s'est rendu compte que je pensais ne pas être +entraînable+ ou que j'étais isolé, mais il a toujours été là pour veiller sur moi", a expliqué l'Australien aujourd'hui âgé de 28 ans. Kyrgios, qui n'a disputé qu'un seul match en 2023, s'est déjà confié sur les problèmes de santé mentale dont il a souffert ces dernières années et a révélé dans un documentaire diffusé sur Netflix qu'il avait séjourné dans un hôpital psychiatrique après une défaite à Wimbledon en 2019. A Piers Morgan, il a raconté que Murray avait repéré ses scarifications. "Il les a vues et m'a dit: +Qu'est-ce que tu as sur le bras ?+ C'était assez grave à ce moment-là. Je me retrouvais dans les vestiaires et les gens pouvaient voir mes automutilations (...) Ils devaient se dire +Wow, ce gars est en pleine tempête mentale et il essaie quand même de jouer+". "Andy essayait manifestement de me donner des conseils. Mais j'étais tellement coincé dans mes habitudes à l'époque que je n'ai pas écouté. Je lui suis évidemment très reconnaissant, je le remercie beaucoup", a ajouté Kyrgios. "Assez glauque" L'année dernière, la mère du joueur australien avait déclaré que Murray avait repéré les signes d'automutilation de son fils avant elle. Au cours de l'interview, Kyrgios, qui n'est plus classé à l'ATP, est revenu sur l'ampleur des automutilations qu'il s'infligeait, même lorsqu'il remportait des succès sur le circuit ATP. "J'ai passé un an et demi ou deux à me faire du mal. C'était assez glauque... J'ai gagné des tournois sur le circuit professionnel en buvant tous les soirs, en m'automutilant, en me brûlant le bras, en me coupant pour le plaisir. C'était devenu une addiction à la douleur. Je me détestais. Je détestais me réveiller et être Nick Kyrgios", s'est-il souvenu. Depuis qu'il a révélé publiquement ses problèmes de santé mentale, l'Australien a été contacté par des personnes souffrant de pathologies similaires sur les réseaux sociaux. Leur venir en aide, a-t-il dit, est la "chose la plus puissante" qu'il ait faite au cours de sa carrière. "Cela fait une vraie différence et j'en suis vraiment très fier", a déclaré le finaliste de Wimbledon en 2022.