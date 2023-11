La pluie perturbe le Masters ++ Les Suisses de NHL en forme

Le choc Sabalenka-Rybakina stoppé par la pluie Aryna Sabalenka pensive au moment où la pluie fait son apparition Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano La pluie a joué les trouble-fête jeudi à Cancun, théâtre du Masters WTA. Le duel entre Aryna Sabalenka (WTA 1) et Elena Rybakina (WTA 4), décisif dans le groupe A, n'a pas pu se terminer. La Bélarusse menait 6-2 3-5, service pour son adversaire kazakhe à suivre, lorsque cette rencontre a été définitivement interrompue jeudi soir. La gagnante de ce duel décrochera la 2e place du groupe ainsi que son ticket pour les demi-finales. Les débats doivent reprendre vendredi en fin d'après-midi, heure du Mexique. Assurée de terminer en tête de cette poule après avoir battu tant Aryna Sabalenka qu'Elena Rybakina, Jessica Pegula (WTA 5) n'avait pourtant pas trainé dans le premier match de simple de la journée. L'Américaine a dominé la Grecque Maria Sakkari (WTA 9) 6-3 6-2 en 80' de jeu pour terminer ce Round Robin invaincue.

Meier, Josi et Suter marquent La joie de Timo Meier, auteur d'un des cinq buts des Devils jeudi Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn La soirée de jeudi en NHL a été marquée par trois buts suisses. Timo Meier et Roman Josi ont tous deux signé leur deuxième réussite dans ce championnat 2023/24, alors que Pius Suter a enfin débloqué son compteur. Timo Meier a trouvé la faille en supériorité numérique à la 23e minute pour le 3-0 des Devils, qui ont dominé Minnesota 5-3 pour cueillir leur troisième victoire consécutive. L'Appenzellois en est à 8 points en 9 matches cette saison. Jonas Siegenthaler est resté "muet", alors qu'Akira Schmid n'a pas quitté le banc des Devils. New Jersey, qui a gagné cinq de ses six dernières parties, entamait jeudi un "road trip" comprenant quatre matches en huit jours. Un voyage que n'effectue pas son capitaine Nico Hischier, blessé sur une lourde charge à la tête il y a une semaine face à Buffalo et toujours au repos forcé. Roman Josi a lui aussi marqué en "power play" jeudi. Le capitaine de Nashville a signé le 2-2 à la 37e pour les Predators, qui se sont toutefois inclinés 4-2 face à Seattle. Le no 59 affiche 7 points à son compteur personnel en 10 matches. Pius Suter a pour sa part profité du festival offensif de Vancouver à San Jose (10-1!) pour réussir son premier point de la saison. Le centre zurichois a marqué le 8-0 à la 38e, profitant d'un assist du capitaine des Canucks Quinn Hughes (1 but et 4 assists jeudi). La belle série de Kevin Fiala a par ailleurs pris fin. L'attaquant saint-gallois des Kings, qui avait réussi au moins un point dans ses huit derniers matches, n'a pas compté jeudi dans une partie gagnée 3-2 par Los Angeles à Ottawa.

Wembanyama marque 38 points face à Phoenix Wembanyama a frappé fort jeudi en marquant 38 points face aux Suns Image: KEYSTONE/AP/Darryl Webb Le prodige français Victor Wembanyama a réussi son premier carton dès son cinquième match en NBA. Le no 1 de la draft 2023 a marqué 38 points pour mener les San Antonio Spurs à une deuxième victoire consécutive contre les Phoenix Suns de Kevin Durant jeudi. Incandescent en fin de match pour contenir le retour des Suns, Wembanyama a réussi une performance rare pour un joueur aussi inexpérimenté. Il a notamment inscrit 10 points au cours d'un partiel de 12-0 qui a permis aux Spurs d'assurer leur victoire après que Phoenix avait égalisé à 116-116 à 4'21'' de la fin du match. Huit jours seulement après ses débuts en NBA, "Wemby" a terminé meilleur marqueur du match en multipliant les actions de classe, alors qu'il avait jusque-là marqué entre 11 et 21 points par match. Il a également réussi 10 rebonds, 2 assists et 2 contres en 34' de jeu, pour un différentiel de +21. Les Spurs, qui avaient arraché la victoire sur le fil à Phoenix mardi (115-114) après avoir accusé 20 points de retard, ont joué à se faire peur jeudi. Ils ont ainsi compté jusqu'à 27 longueurs d'avance au deuxième quart avant de voir les Suns de Devin Booker (31 points) et Kevin Durant (28) revenir à hauteur dans l'ultime quart. Mais Victor Wembanyama a maîtrisé son sujet jusqu'au bout.

Neymar opéré "avec succès" au Brésil Le Brésilien Neymar s'était blessé contre l'Uruguay. Image: KEYSTONE/AP/Matilde Campodonico Le meneur de jeu brésilien Neymar a été opéré "avec succès" d'une rupture des ligaments croisés et d'un ménisque du genou gauche, jeudi à Belo Horizonte, a annoncé l'hôpital. "L'opération a été un succès. Nous sommes très satisfaits du résultat", a déclaré à la presse Rodrigo Lasmar, le chirurgien qui a procédé à l'intervention. "Il a subi une reconstruction du ligament croisé antérieur et les deux lésions du ménisque ont été réparées", a ajouté le chirurgien. Neymar, 31 ans, restera hospitalisé "pendant 24 à 48 heures selon l'évolution clinique", a encore dit le médecin. Jeudi matin Neymar avait posté sur Instagram une photo de lui entouré de ses deux fils et accompagnée du message: "Tout va bien se passer." L'indisponibilité de l'attaquant fraîchement recruté par le club saoudien d'Al-Hilal n'a pas été précisée, mais de longs mois de rééducation sont généralement nécessaires pour rejouer après une telle blessure. Le Dr Lasmar, médecin de la sélection brésilienne, avait déjà opéré Neymar d'une fracture à un pied en mars 2018 lorsqu'il jouait sous les couleurs du Paris SG. Des blessures en cascade La star de la Seleçao s'était blessée le 17 octobre lors de la défaite (2-0) contre l'Uruguay à Montevideo en match de qualification pour le Mondial 2026. Il avait été évacué sur une civière, en pleurs. Le Brésilien a rejoint d'Al-Hilal en août, après six saisons au PSG, un passage émaillé de nombreux pépins physiques. Cette année, une grave blessure à la cheville droite l'a tenu six mois éloigné des terrains, de mars à septembre. Lors du Mondial 2022, au Qatar, il s'était blessé au cours du premier match, contre la Serbie. Il était revenu pour les huitièmes de finale, mais n'avait pas pu empêcher l'élimination de la Seleçao en quarts face à la Croatie aux tirs au but, même s'il avait marqué durant la prolongation. Le 8 septembre, "Ney" a battu le record de buts de Pelé en sélection, en en marquant deux contre la Bolivie (5-1) pour en totaliser 79, deux de plus que le "Roi". La Seleçao devra se passer de lui au moins durant ses prochains matches de qualifications pour le Mondial, qui se poursuivent contre la Colombie le 16 novembre et par un choc face aux champions du monde argentins le 21 au stade Maracana de Rio de Janeiro.

Lausanne revient dans le top 6 Le Lausannois Lawrence Pilut se méfie du Davosien Enzo Corvi. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT A la faveur de son succès 1-0 sur Davos en National League, Lausanne revient dans le top 6. Les Vaudois ont remporté leur troisième victoire au cours des quatre derniers matches. Alors que les scores ont de plus en plus de ressemblances avec les matches de football, Lausanne a su prendre trois points précieux contre un adversaire direct pour l'une des six premières places de la qualification. Les Vaudois, sixièmes, ne sont plus désormais qu'à un point de leur adversaire du soir. Les Grisons n'ont ainsi pas réussi un deuxième hold-up en un peu plus de 24 heures. La veille, ils s'étaient imposés aux Vernets face à Genève-Servette avec une statistique de tirs de 14-34. A Malley, ils ont également été dominés aux lancers (23-35), surtout au cours de la deuxième période. Celle qui a permis à Michael Hügli d'inscrire l'unique but de la soirée après un rebond concédé par le portier Sandro Aeschlimann (25e). Le succès actuel du Lausanne HC tient également à la très bonne tenue de son jeune gardien Kevin Pasche. Préféré à Punnenovs et aligné pour la quatrième fois de suite, il a déjà fêté un deuxième blanchissage contre les Davosiens. Une belle entrée en la matière pour le portier habituel du HCV Martigny.

Romain Grosjean rebondit chez Juncos pour la saison 2024 Romain Grosjean sous les couleurs d'Andretti à Indianapolis. Image: KEYSTONE/AP/DARRON CUMMINGS Le Franco-Suisse Romain Grosjean, sans volant en IndyCar l'an prochain depuis la fin de sa collaboration avec Andretti, rejoindra finalement Juncos en 2024, a annoncé l'équipe américano-argentine. "J'ai suivi de près l'ascension de JHR (pour Juncos Hollinger Racing, ndlr) au cours des dernières saisons. L'équipe a connu une croissance significative et je suis impatient d'apporter mon expérience alors que nous visons une solide saison 2024", a déclaré Grosjean, cité dans un communiqué. L'ancien pilote de Formule 1, engagé en IndyCar depuis 2021, va donc poursuivre son aventure américaine - un temps menacée après la fin de sa collaboration avec Andretti annoncée début septembre. Le Genevois avait par la suite indiqué lancer une procédure d'arbitrage à l'encontre de l'équipe américaine "Je m'attendais à continuer de courir avec les bonnes équipes d'Andretti Autosport (..) J'ai entamé une procédure d'arbitrage dans l'Indiana contre Andretti Autosport afin de protéger mes droits", avait-il expliqué sur les réseaux sociaux. Après une décennie passée en F1, ponctuée fin 2020 par un impressionnant accident dont il avait été victime à Bahreïn, Grosjean a rejoint le championnat d'IndyCar aux Etats-Unis, d'abord au sein de l'écurie Dale Coyne, avant de rejoindre Andretti en 2022. Le Français a terminé la saison 2023 au 13e rang, égalant ainsi sa performance de 2022. Quant à Juncos, l'équipe s'est classé 7e (sur 15) cette année, derrière Andretti, 4e meilleure équipe du plateau. Outre l'IndyCar, Grosjean a intégré cette année le programme d'endurance de Lamborghini avec l'objectif de disputer les 24 Heures du Mans en 2024.

Sinner forfait après son match terminé en pleine nuit L'Italien Jannik Sinner a terminé son match à passé 2 heures et demie du matin. La photographe était aussi là pour l'immortaliser. Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Le no 4 mondial Jannik Sinner a déclaré forfait avant son huitième de finale contre l'Australien Alex de Minaur prévu jeudi après-midi au Masters 1000 de Paris, a annoncé le tournoi. Le Transalpin s'était qualifié à deux heures et demie du matin passées la nuit précédente, Le jeune Italien (22 ans) a invoqué son état de "fatigue" pour justifier sa décision. Le retour de Sinner sur le court parisien était attendu à peine plus de 14 heures après sa victoire dans la nuit aux dépens de l'Américain Mackenzie McDonald (42e) 6-7 (6/8) 7-5 6-1. Les deux joueurs avaient entamé leur match à minuit passé. "Heureux de la victoire de Jannik mais aucune considération pour le bien-être des joueurs avec la programmation à Paris", déplorait dans la nuit sur les réseaux sociaux Darren Cahill, entraîneur de l'Italien depuis l'été 2022. Des mots assortis d'un pouce baissé. Triple finaliste en Grand Chelem et no 8 mondial, Casper Ruud a dit tout le mal qu'il pensait de la programmation sur X. "Bravo l'ATP, belle manière d'aider un des meilleurs joueurs du monde à récupérer et à être aussi prêt que possible quand il a fini son précédent match à 2h37 du matin. 14h30 pour récupérer. Quelle blague", a dénoncé le joueur norvégien. La première soirée du Masters 1000 de Paris s'était déjà étirée au-delà de deux heures du matin lundi soir. Stan Wawrinka en avait été une victime avec un match terminé aux alentours de 2h30. Au-delà, le sujet des journées à rallonge est un serpent de mer du tennis, et Paris est loin d'être le seul tournoi incriminé pour ses nuits sans fin. Sinner, titré à Vienne dimanche après plus de trois heures de finale face au no 3 mondial Daniil Medvedev, va maintenant se préparer pour le Masters de fin de saison qui réunira le top 8 à Turin, sur ses terres italiennes, mi-novembre.

Mangiarratti: "L'énergie est positive dans le vestiaire" Alessandro Mangiarratti se réjouit de l'opportunité qui lui est offerte à Yverdon Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Nouvel entraîneur d'Yverdon-Sport, Alessandro Mangiarratti a été présenté à la presse jeudi. "Il y a beaucoup de travail, mais je prends en main une équipe en confiance", s'est-il réjoui. "Je suis content d'être ici, d'avoir cette opportunité. Les trois derniers jours ont été très intensifs. J'ai dû apprendre à connaître les joueurs, le staff technique, tout ce qu'il y a autour du club", a souligné le technicien tessinois de 45 ans, qui a été nommé mardi pour remplacer Marco Schällibaum. "Le feeling est bon avec les dirigeants. Il y a beaucoup de travail, mais je prends en main une équipe en confiance, bien classée (réd: 8e de Super League avec 16 points). Il y a de bonnes bases. On sait que le championnat sera difficile, mais on est confiant", a-t-il expliqué. Un certain risque Les dirigeants yverdonnois n'ont-ils pas pris un risque en se séparant de Marco Schällibaum, l'homme de la promotion? "Il y a peut-être un certain risque au départ", a répondu le directeur sportif Filippo Giovagnioli. "Mais nous devons faire ce qu’il y a de mieux pour le club", a-t-il expliqué. "Marco fait partie de l'histoire du club", a concédé Filippo Giovagnioli. "Mais les joueurs partent, les coaches partent, les dirigeants partent, alors qu'Yverdon reste. Une personne ne peut pas représenter seule le club. Nous devons créer une identité propre au club, à sa ville", a-t-il souligné. Un jeu plus proactif Cette identité, elle passe aussi par une philosophie nouvelle. "On veut voir un jeu plus proactif", a souligné Alessandro Mangiarratti. "On doit continuer à penser qu'on est les outsiders, on doit garder cette personnalité, cette énergie. Mais on doit essayer de devenir plus dominant avec la balle", a-t-il précisé. "On doit gagner en possession, tout en étant bien organisé dans le jeu sans ballon. Mais tout le monde veut jouer comme ça, les joueurs préfèrent avoir le ballon", a rappelé l'ancien coach de Vaduz, qui était sans club depuis son départ du club de la Principauté il y a tout juste douze mois. "Mais je ne dis pas que l'équipe ne jouait pas comme cela avant", a tenu à préciser Alessandro Mangiarratti, conscient qu'il succède à un homme apprécié dans le vestiaire et dans les gradins du Stade municipal. "Je sais ce que je veux amener. C'est positif que l'équipe soit en confiance plutôt que dans un trou", a-t-il glissé. A Bâle dimanche Le Tessinois, qui avait goûté à la Conference League à l'automne 2022 avec Vaduz, doit en revanche préparer son équipe à affronter une formation en crise dimanche en Super League: Yverdon-Sport se frottera en effet au FC Bâle, une lanterne rouge qui n'a pas marqué le moindre but au mois d'octobre.

Fribourg-Gottéron: Rathgeb signe pour cinq ans Yannick Rathgeb quittera Bienne au terme de la saison Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg-Gottéron a engagé pour cinq ans le défenseur Yannick Rathgeb (28 ans), qui évolue à Bienne. Pour Rathgeb, il s'agit d'un retour puisqu'il avait débuté en LNA avec les Dragons en 2015. Le défenseur avait disputé trois saisons avec Gottéron avant de tenter sa chance en NHL. Il avait signé avec les New York Islanders et avait passé un an en Amérique du Nord, mais n'avait été aligné qu'en AHL. Rathgeb était alors revenu en Suisse et s'était engagé avec Bienne, où il arrivera en fin de contrat au terme de la saison en cours.

Jabeur offre ses gains "pour aider les enfants palestiniens" Ons Jabeur va offrir une partie de ses gains du Masters aux enfants palestiniens Image: KEYSTONE/EPA/Alonso Cupul Ons Jabeur a annoncé mercredi donner une partie de ses gains du Masters WTA de Cancun "pour aider les enfants palestiniens", en pleine guerre entre Israël et le Hamas. La Tunisienne s'est montrée très émue sur le court après sa victoire face à Marketa Vondrousova. "C'est très dur de voir des enfants, des bébés mourir tous les jours. Ca me fend le coeur", a-t-elle lâché. "Donc j'ai décidé de faire don d'une partie de mon +prize money+ pour aider les Palestiniens", a déclaré la double finaliste de Wimbledon (2022, 2023) lors de son interview sur le court. "Je ne peux pas être heureuse de cette victoire avec ce qui se passe. Je suis désolé, on est là pour le tennis, mais c'est tellement frustrant... Ce n'est pas un message politique, juste de l'humanité, je veux la paix dans le monde, c'est tout", a ajouté la première joueuse du monde arabe à ce niveau en tennis. "J'ai décidé de donner mon +prize money+ pour aider les enfants palestiniens", a ensuite précisé Ons Jabeur (29 ans) sur ses réseaux sociaux.

Deux assists pour Moser, mais une 5e défaite pour Arizona Auteur d'un triplé, Troy Terry fut le "bourreau" des Coyotes de Janis Moser Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Janis Moser a brillé en vain mercredi à Anaheim, où il a réussi deux assists. Les Arizona Coyotes se sont inclinés 4-3 après prolongation face aux Ducks, subissant ainsi leur cinquième défaite de la saison en neuf matches. Menés 2-0 après 9'35'', les Coyotes ont trouvé les ressources pour renverser totalement la vapeur, prenant l'avantage 3-2 dès la 35e sur une réussite de Lawson Crouse (2 buts mercredi). Mais les Ducks ont égalisé à la 45e avant d'arracher leur cinquième succès de suite après 3'27'' de jeu supplémentaire. C'est l'homme du match, Troy Terry, qui a donné la victoire à Anaheim en marquant son troisième but de la soirée après avoir signé un assist sur le 3-3. Crédité de la passe décisive sur les deux premiers buts d'Arizona, "J.J." Moser ne fait en revanche pas partie des trois étoiles. Le défenseur seelandais se réjouira néanmoins d'avoir doublé son total de points de la saison.

Troisième victoire consécutive pour les Hawks Capela (à droite) et les Hawks ont cueilli mercredi leur 3e succès de suite Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a cueilli mercredi sa troisième victoire consécutive, la troisième en cinq matches joués cette saison en NBA. Les Hawks de Clint Capela ont dominé Washington 130-121. Clint Capela a été aligné durant 21 minutes seulement, Onyeka Okongwu profitant quant à lui de ses 27 minutes passées sur le parquet pour réussir 16 points et 11 rebonds. Le pivot genevois a tout de même pu signer son quatrième double double de la saison. Auteur de 10 points et 11 rebonds mercredi, le Meyrinois est l'un des sept joueurs d'Atlanta à avoir inscrit 10 points ou plus. Malgré son temps de jeu limité, il affiche le meilleur différentiel de son équipe au terme de cette partie: +17. L'homme du match fut Dejounte Murray, auteur de 24 points, 8 assists et 4 rebonds pour un différentiel de +15. L'autre arrière-vedette des Hawks, Trae Young, a quant à lui cumulé 23 points et 10 passes décisives face à Washington. A noter par ailleurs que le champion en titre Denver a subi mercredi sa première défaite dans cet exercice 2023/24. Les Nuggets de Nikola Jokic, qui avaient gagné leurs quatre premiers matches, se sont même lourdement inclinés sur le parquet de Minnesota (110-89).

Les Texas Rangers remportent les World Series pour la première fois La joie des Texas Rangers, vainqueurs du premier titre de leur histoire en MLB Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Les Texas Rangers ont remporté pour la première fois en 63 ans d'existence les World Series. La franchise de Dallas dominé les Arizona Diamondbacks 5-0 mercredi à Phoenix pour s'imposer par quatre victoires à une dans cette finale du championnat de MLB. Qualifiés pour les play-off par le biais d'une "wild-card", comme d'ailleurs les Diamondbacks, les Texas Rangers ont remporté les trois derniers matches de la série en Arizona. Ils affichent d'ailleurs un bilan immaculé de 11 victoires pour 0 défaite loin de leurs bases dans ces play-off. Les Rangers, basés désormais à Dallas, avaient débuté en tant que Washington Senators en 1961 avant de déménager dans le Texas en 1972. Ils avaient échoué lors de leurs deux premières apparitions dans les World Series, en 2010 et 2011, contre San Francisco et St. Louis. L'équipe texane est dirigée par la légende du baseball Bruce Bochy (68 ans). Ancien joueur, Bochy avait déjà connu le succès en World Series en tant que coach avec les San Francisco Giants en 2010, 2012 et 2014, avant de raccrocher en 2019. Il est sorti de sa retraite en 2022 pour reprendre les Rangers. Il ne reste donc désormais plus que cinq franchises dans la MLB qui n'ont jamais remporté le championnat: les Colorado Rockies, les Milwaukee Brewers, les San Diego Padres, les Seattle Mariners et les Tampa Bay Rays.

Swiatek domine Gauff et se rapproche des demies Iga Swiatek a un pied en demi-finales du Masters Image: KEYSTONE/EPA/ALONSO CUPUL Iga Swiatek (WTA 2) a dominé sans problème Coco Gauff (WTA 3) 6-0 7-5 dans le choc de la phase de poules du Masters WTA de Cancun mercredi. La Polonaise compte ainsi deux victoires en deux matches et a fait un grand pas vers les demi-finales de la compétition. "Le niveau de jeu a été irrégulier pendant le match. Le plus important était de savoir s'ajuster. Ca m'a pris du temps, notamment lorsque j'ai eu un break de retard dans le second set", a expliqué Iga Swiatek, à qui il suffira de remporter un set vendredi face à Ons Jabeur (WTA 7) pour atteindre le dernier carré. Coco Gauff, complètement hors du coup dans la première manche (11 fautes directes en 40 points disputés), a mieux résisté dans une seconde manche décousue. L'Américaine de 19 ans avait remporté son premier match dans ce groupe B et peut encore espérer atteindre les demi-finales. La lauréate de l'US Open 2023 se mesurera vendredi à la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 6), qui a perdu ses deux premiers matches. Vondrousova s'est inclinée 6-4 6-3 mercredi devant Ons Jabeur, qui a ainsi pris sa revanche sur sa défaite subie face à la Tchèque en finale du dernier Wimbledon et peut toujours croire en ses chances.