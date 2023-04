La poisse pour In-Albon ++ Fanny Smith a enfin reçu sa médaille

Un overrule lourd de conséquences Ylena In-Albon a �chou� sur le fil � Stuttgart. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Ylena In-Albon (WTA 138) a joué de malchance à Stuttgart. La Valaisanne a peut-être été lésée par l'arbitrage à l'instant de prendre la main lors de son premier tour contre Tatjana Maria (WTA 71). L'arbitre française Morgane Lara a, en effet, déjugé une juge de ligne pour donner le point qui a permis à l'Allemande de mener 4/3 dans le jeu décisif de la troisième manche. La demi-finaliste de Wimbledon a su exploiter ce cadeau pour s'imposer finalement 6-2 4-6 7-6 (7/4) après 2h45' de jeu. Issue des qualifications, Ylena In-Albon avait sauvé deux balles de match sur son service à 5-4 avant de se procurer une balle de break qui lui aurait permis de servir pour le gain de la rencontre à 6-5. Autant dire que ce match s'est joué sur un fil. En panne de résultats, Ylena In-Albon aurait bien eu besoin de cette victoire contre la récente gagnante de Bogota pour se relancer. Mais la qualité de la réplique offerte sur la terre battue indoor allemande peut l'inciter à croire qu'elle reverra bientôt la lumière.

Fanny Smith a reçu sa médaille de bronze Fanny Smith tient sa m�daille de bronze qu'elle avait gagn�e sur la neige de P�kin. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Quatorze mois après une finale olympique dont elle fut la grande lésée, Fanny Smith a reçu à Lausanne sa médaille de bronze de Pékin. Elle lui a été remise par le président du CIO Thomas Bach. "Ce fut une journée très riche en émotions. Elles auraient été sans doute différentes à Pékin, souligne la Vaudoise. Mais je suis heureuse d'avoir reçu cette médaille aux côtés de Thomas Bach, de ma famille et de mes amis. Je dois avouer avoir ressenti un fort sentiment d'injustice à Pékin. Je ne souhaite à aucun athlète de vivre une telle expérience." En Chine, Fanny Smith avait été disqualifiée par le jury qui estimait qu'elle avait gêné l'Allemande Daniela Meier. Fort heureusement, le protêt déposé par Swiss Olympic avait abouti. Fanny Smith avait déjà cueilli le bronze aux Jeux de PyeongChang en 2018.

Carton plein pour les Suisses à Munich ! Après le succès de Marc-Andrea Hüsler (ATP 63) sur Kyle Edmund (ATP 509), Alexander Ritschard (ATP 209) a signé un succès fort probant. Issu des qualifications. le Zurchois s'est imposé 7-5 7-5 devant l'Allemand Jan-Lennard Stuff (ATP 64), quart de finaliste la semaine dernière au Masters 1000 de Monte-Carlo après notamment des victoires devant Alex de Minaur et Casper Ruud. Il a su témoigner d'un grand sang-froid sur les points cruciaux de la rencontre. Il a, ainsi, écarté huit des neuf balles de break qu'il a dû défendre sur son engagement. Mené 3-1, il a également su redresser la barre après une entame difficile. Son adversaire en huitième de finale sera Marcos Giron (ATP 68). Alexander Ritschard ne partira pas battu d'avance contre l'Américain qu'il n'a encore jamais affronté à ce jour.

GP d'Australie: la pénalité de Carlos Sainz confirmée Carlos Sainz: p�nalit� confirm�e au GP d'Australie Image: KEYSTONE/AP Ferrari n'a pas eu gain de cause devant les commissaires sportifs de la F1. Le droit de révision demandé par la Scuderia après la pénalité infligée au GP d'Australie à Carlos Sainz a été rejeté. Les commissaires ont estimé que Ferrari n'avait apporté aucun élément nouveau, important et pertinent qui n'était pas disponible à l'époque de la course à Melbourne. Le droit de révision a donc été jugé irrecevable et le classement du GP d'Australie définitivement entériné. Ferrari contestait une pénalité de cinq secondes donnée à Sainz pour une collision avec Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) lors du redémarrage chaotique de fin de course. Cela avait fait passer le pilote Ferrari du 4e au 12e rang final.

Tournoi ATP de Munich: un succès pour Hüsler Succ�s bienvenu pour H�sler Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Marc-Andrea Hüsler a franchi le 1er tour du tournoi ATP de Munich. Le Zurichois a battu le Britannique Kyle Edmund en trois sets, 7-6 (7/3) 4-6 6-3, dans un match interrompu la veille par l'obscurité. Hüsler (ATP 63) menait au moment de reprendre la partie mardi, mais il a dû concéder la deuxième manche. Il est parvenu à faire le break pour mener 3-1 dans le set décisif et n'a pas faibli ensuite pour fêter un succès bienvenu face à Edmunds, tombé en raison de blessures au 509e rang de l'ATP après avoir figuré à la 14e place en 2018. Pour son dixième tournoi de la saison, Hüsler n'a franchi le 1er tour que pour la quatrième fois. Son prochain adversaire sera l'Autrichien Dominic Thiem ou le Français Constant Lestienne.

Jumbo-Visma: Vingegaard jusqu'en 2027 Jonas Vingegaard et Jumbo-Visma: ensemble jusqu'en 2027 Image: KEYSTONE/EPA EFE/BRAIS LORENZO Jonas Vingegaard (26 ans) a prolongé de trois ans son contrat avec Jumbo-Visma, jusqu'en 2027. Le Danois court pour l'équipe néerlandaise depuis 2019. Il a notamment gagné le Tour de France en 2022. "J'ai vécu une expérience fantastique avec l'équipe qui m'a soutenu dans tous les domaines pour que je devienne le coureur que je suis aujourd'hui", a commenté Vingegaard. "C'est ici que je peux réaliser tout mon potentiel. Nous allons certainement atteindre un niveau encore plus élevé ensemble", a-t-il poursuivi. Vingegaard compte 20 victoires à son palmarès. Cette saison, il a remporté trois étapes et le classement général tant du Tour de Galice que du Tour du Pays basque. Les dirigeants de Jumbo-Visma se sont réjouis de cette prolongation de contrat. Le manager général Richard Plugge estime que le Danois "convient parfaitement" à l'équipe tant "il est désireux d'apprendre et facile à entraîner". Objectif Grand Boucle "C'était un diamant brut lorsqu'il est arrivé dans l'équipe. Ensemble, nous nous sommes développés de manière significative, pour finalement remporter le Tour de France", a expliqué Plugge. La Grande Boucle sera à nouveau le grand objectif du coureur cet été. Son duel avec le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur en 2020 et 2021, promet énormément. Cette prolongation de contrat intervient alors que le parraineur majeur de l'équipe, la chaîne de supermarchés Jumbo, s'interroge sur la poursuite de ses activités en tant que sponsor principal après 2024, selon les médias néerlandais. La structure Jumbo-Visma finance les activités d'équipes cyclistes mais aussi de patinage de vitesse, autre discipline très populaire aux Pays-Bas.

Flèche wallonne: le vainqueur sortant ne sera pas au départ Dylan Teuns lors d'un succ�s au Tour de Romandie 2022 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Belge Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) ne sera pas au départ de la Flèche wallonne mercredi. Le Belge, vainqueur en 2022, est malade, a annoncé son équipe. Teuns (31 ans) souffre d'une grippe qui l'a déjà empêché de participer à la Flèche Brabançonne et à l'Amstel Gold Race la semaine dernière. "Malheureusement, Dylan n'est pas remis à temps pour s'aligner. Une décision sur sa participation à Liège-Bastogne-Liège (dimanche) sera prise dans les prochains jours", a encore indiqué son équipe. Teuns s'était imposé l'an dernier au sommet du mur de Huy, alors sous les couleurs de l'équipe Barhain, devant le quintuple vainqueur Alejandro Valverde, aujourd'hui retraité.

1-0 pour les Kings, qui gagnent en prolongation à Edmonton La joie des Kings apr�s leur succ�s � Edmonton Image: KEYSTONE/AP/Jason Franson Los Angeles a signé l'exploit lundi pour son entrée en lice dans les play-off de NHL. Pourtant toujours privés de Kevin Fiala, les Kings sont allés s'imposer 4-3 après prolongation à Edmonton. La franchise californienne a forcé la décision après 9'19'' en "overtime" sur une réussite en supériorité numérique d'Alex Iafallo, parfaitement servi dans le slot par une passe en retrait de Viktor Arvidsson. Les Kings s'étaient retrouvés menés 2-0 après 12'31'', et 3-1 à la 49e minute de jeu. L.A. a arraché le 3-3 à 17'' de la fin du temps réglementaire, là aussi en avantage numérique, grâce à un but du Slovène Anze Kopitar (1 but et 3 assists lundi). La première étoile du match est revenue à Adrian Kempe, qui a signé un doublé aux 41e et 52e minutes pour permettre aux Kings de revenir deux fois à une longueur d'Edmonton. A noter que la superstar des Oilers Connor McDavid n'a pas marqué de point dans ce match, que le meilleur compteur de la saison régulière a conclu avec un bilan de -2. Un match qui a aussi été marqué par 99 charges, en moins de 70 minutes de jeu.

Jaren Jackson Jr élu meilleur défenseur de l'année Jaren Jackson Jr (Memphis) a �t� �lu meilleur d�fenseur de l'ann�e en NBA Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash L'ailier fort des Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr a été nommé lundi meilleur défenseur de l'année en NBA. Il fut le meilleur contreur de la Ligue pour la deuxième saison consécutive. L'Américain de 23 ans remporte ce trophée pour la première fois, ayant été placé 56 fois à la première place sur 100 votes et cumulant 391 points, attribués par un jury de 100 journalistes. Derrière lui, Brook Lopez (Milwaukee) est arrivé 2e avec 309 points, et le joueur de Cleveland Evan Mobley 3e avec 101 points. Jaren Jackson Jr devient le deuxième plus jeune joueur à décrocher ce titre, après Dwight Howard en 2009, alors âgé de 23 ans. Il a terminé la saison avec une moyenne de 3 contres par match, mais aussi 6,8 rebonds et 18,6 points par rencontre.

Les Sixers et les Kings confirment Embiid et les Sixers m�nent 2-0 face aux Nets Image: KEYSTONE/AP/Derik Hamilton Philadelphie et Sacramento ont tous deux cueilli lundi un deuxième succès en deux matches livrés à domicile au 1er tour des play-off. Les Sixers ont dominé Brooklyn 96-84, alors que les Kings ont battu le tenant du titre NBA Golden State 114-106. Une fois n'est pas coutume, Joel Embiid ne fut pas le meilleur marqueur de Philadelphie lundi. Auteur de 20 points, le pivot camerounais a laissé la vedette à Tyrese Maxey (33 points), qui a notamment rentré 6 de ses 13 tentatives à 3 points. Mais Embiid a réussi un match plein. Le candidat déclaré au trophée de MVP a contré 3 tirs adverses, distillé 7 passes décisives et surtout capté 19 rebonds. Têtes de série no 3 à l'Est, les Sixers ont d'ailleurs survolé les débats sous les panneaux avec 56 rebonds contre 33 pour les Nets. A l'Ouest, Golden State se retrouve dos au mur avant de retrouver son public pour les matches 3 et 4. Les Warriors ont subi les foudres du duo Domantas Sabonis (24 points, 9 rebonds, 4 assists)/De'Aaron Fox (24 points, 9 assists, 5 rebonds), qui a permis aux Kings de prendre l'avantage 2-0 dans la série.

Fin de saison prématurée pour Noah Okafor Noah Okafor s'est bless� au pied avec Salzbourg Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Noah Okafor doit mettre fin prématurément à sa saison. L'attaquant international de 22 ans qui joue à Salzbourg a été victime d'une fracture du métatarse du pied droit dimanche face à l'ASK Linz. La décision de savoir si une opération est nécessaire doit être prise dans les prochains jours. L'équipe de Suisse disputera ses prochains matchs officiels à la mi-juin. Dans le cadre des qualifications en vue de l'Euro, la sélection de Murat Yakin se rendra en Andorre et affrontera la Roumanie.

Evans Chebet remporte le marathon de Boston, le favori Kipchoge 6e Evans Chebet a encore remport� le marathon de Boston Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Le Kényan Evans Chebet a remporté le marathon de Boston pour la deuxième année consécutive. Il s'est imposé en 2h05'54, loin devant son compatriote et favori Eliud Kipchoge, seulement 6e. Pour sa première participation à Boston, Kipchoge, double champion olympique (2016, 2021), détenteur du record du monde (2h01'09 à Berlin le 25 septembre dernier), a été lâché au 30e kilomètre après une accélération du Tanzanien Gabriel Geay, finalement 2e. Chebet, qui réalise le premier doublé à Boston depuis 2008, s'est détaché de ses deux derniers poursuivants dans les derniers kilomètres devançant Geay et son compatriote Benson Kipruto. La Kényane Hellen Obiri, spécialiste du demi-fond, championne du monde du 5000 m à Londres en 2017 et Doha en 2019, s'est imposée. Elle participait au deuxième marathon de sa carrière seulement. Dans la dernière montée avant l'arrivée à Boylston street, Obiri s'est détachée pour finalement s'imposer en 2h21'38, améliorant son record personnel de plus de 3 minutes. Elle a devancé Beriso de 12 secondes et l'Israélienne, d'origine kényane, Lonah Salpeter de 19. Le record pour Hug Marcel Hug a écrasé la concurrence au marathon de Boston dans la catégorie des fauteuils roulants. Le Thurgovien a remporté sa sixième victoire en battant le record du parcours. Hug, qui avait déjà remporté cette épreuve de 2015 à 2018 et en 2021, s'est imposé avec plus de dix minutes d'avance sur l'Américain Daniel Romanchuk, vainqueur l'an dernier et en 2019. Avec un temps de 1h17'06, le Thurgovien a même amélioré de 58 secondes son propre record du parcours établi il y a cinq ans. Manuela Schär a elle dû abandonner prématurément la course. La Lucernoise s'était déjà imposée à quatre reprises à Boston, dont trois fois consécutivement.

Wawrinka ne défiera pas Djokovic au 2e tour Stan Wawrinka d�j� sorti � Banja Luka Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 84) ne défiera pas le no 1 mondial Novak Djokovic en 8e de finale de l'ATP 250 sur terre battue de Banja Luka. Le Vaudois a chuté dès le 1er tour lundi en Bosnie-Herzégovine. Le triple vainqueur de Grand Chelem s'est incliné 1-6 7-6 (7/4) 6-4 devant le Français Luca van Assche (ATP 87), seul membre du top 100 du classement ATP à être âgé de moins de 19 ans. Il a laissé filer une partie qu'il n'aurait jamais dû perdre. Impérial dans un premier set dont il a gagné les cinq premiers jeux, Stan Wawrinka a manqué le coche dans la deuxième manche. Il a pourtant bénéficié de sept balles de break au total dans ce deuxième set - dont quatre à 5-5 -, sans parvenir à concrétiser. Largement dominé au tie-break par le champion junior de Roland-Garros 2021, le Vaudois de 38 ans a pourtant eu sa chance dans la troisième manche. Il a ainsi mené 3-1 service à suivre. Mais il s'est ensuite effondré pour perdre cinq des six derniers jeux.

Laporta: le Barça n'a "jamais rien fait pour obtenir un avantage" Joan Laporta assure que le Bar�a n'a rien � se reprocher dans l'affaire du pr�sum� sandale arbitral Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Le FC Barcelone, secoué depuis deux mois par un scandale arbitral, n'a "jamais rien fait pour obtenir un avantage sportif", a assuré lundi son président Joan Laporta. Celui-ci dénonce une "campagne de dénigrement" à l'encontre du club catalan. Le Barça n'a jamais eu "pour objectif final ou pour intention de fausser la compétition", a déclaré le dirigeant catalan lors d'une conférence de presse consacrée au rôle du FC Barcelone dans une affaire de paiements à un ancien haut responsable arbitral. Le club "n'avait pas la capacité de désigner des arbitres" et n'était donc pas en mesure de "modifier les résultats sportifs", a insisté M. Laporta. Le FC Barcelone se trouve dans la tourmente depuis la révélation début février par des médias espagnols de versements d'argent suspects effectués vers des entreprises détenues par l'ancien no 2 de l'arbitrage espagnol, Jose Maria Enriquez Negreira. Ces révélations ont conduit la justice espagnole à inculper mi-mars le club catalan et ses anciens présidents Josep Maria Bartomeu (2014-2020) et Sandro Rosell (2010-2014) pour "corruption entre particuliers dans le secteur sportif", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce". D'après le parquet, le club catalan aurait versé plus de 7,3 millions d'euros à M. Negreira entre 2001 et 2018, en échange de conseils sur des questions arbitrales. Ces paiements auraient été interrompus quand M. Negreira a quitté ses fonctions au sein du comité technique arbitral (CTA) espagnol. Accord verbal Le Barça "a conclu et maintenu un accord verbal strictement confidentiel" avec Negreira "afin qu'en sa qualité de vice-président du CTA et en échange d'argent, il mène des actions tendant à favoriser le FCB (...) et donc dans les résultats des compétitions", a assuré le parquet dans un document judiciaire. Des accusations rejetées lundi par Joan Laporta, pour qui le parquet "n'a pas été en mesure de démontrer que les paiements effectués aux sociétés" détenues par M. Negreira "aient pu influencer les arbitres ou le résultat de quelque match que ce soit". "Ils n'ont pas pu le démontrer car ce n'était pas possible", a insisté le président du Barça, en assurant que les services pour lesquels le club a effectué des paiements étaient légaux et documentés. "Il n'y a pas eu de délit de corruption", a-t-il insisté. Le président du FC Barcelone avait déjà assuré dimanche lors d'une assemblée de clubs de supporters du Barça que la justice n'avait "rien" contre le Barça dans cette affaire.