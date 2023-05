La poisse pour Widmer ++ Arsenal éliminé

Arsenal éliminé, une seule Suissesse en finale Lia W�lti et Arsenal ont �chou� en demi-finale de la Ligue des champions Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Une seule Suissesse disputera la finale de la Ligue des champions dames le 3 juin à Eindhoven. Lia Wälti et Noelle Maritz ont en effet connu l'élimination au stade des demi-finales avec Arsenal. Les Londoniennes se sont inclinées 3-2 après prolongation lundi au match retour face à Wolfsburg, dans un Emirates Stadium qui affichait complet. Le score était de 2-2 à l'issue du temps réglementaire, comme à l'aller en Allemagne. En quête d'un troisième sacre après ceux de 2013 et 2014, Wolfsburg défiera donc le FC Barcelone d'Ana Maria Crnogorcevic en finale. Tout avait pourtant commencé de manière idéale pour Arsenal, les Londoniennes ayant ouvert la marque dès la 11e minute sur une réussite de Stina Blackstenius grâce à une passe décisive de Lia Wälti. Menées 1-2 à la 58e, elles ont trouvé les ressources pour égaliser à 2-2. Mais elles ont craqué à la 119e, Pauline Bremer inscrivant alors le but de la qualification pour Wolfsburg.

Mayence: Plusieurs semaines d'absence pour Widmer Silvan Widmer (� gauche) est au repos forc� pour plusieurs semaines Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Mayence doit se passer de son capitaine Silvan Widmer pendant les semaines décisives de la saison. Le latéral droit sera "absent les prochaines semaines en raison d'une blessure capsulo-ligamentaire à la cheville gauche", ont annoncé lundi soir les dirigeants du club après des examens médicaux. Silvan Widmer s'est blessé dimanche lors du match perdu 3-0 sur la pelouse de Wolfsburg. Le club n'a pas précisé si l'international suisse de 30 ans pourrait à nouveau être aligné dans le sprint final du championnat, dont la dernière journée est prévue le 27 mai. La blessure sera traitée de manière conservatrice, a-t-on précisé. Actuellement 8e de la Bundesliga, Mayence lutte encore actuellement pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. L'équipe de Suisse devrait en revanche pouvoir compter sur Silvan Widmer pour sa prochaine échéance, le 19 juin à Lucerne face à la Roumanie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro.

Une 4e place pour Marc Hirschi à Francfort Marc Hirschi a termin Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marc Hirschi a pris la 4e place de la course Eschborn-Francfort, comptant pour le World Tour. Le Bernois faisait partie du groupe de dix coureurs qui s'est disputé la victoire au sprint. Dixième de Liège-Bastogne-Liège huit jours plus tôt, Marc Hirschi (UAE Emirates) avait renoncé à prendre le départ du Tour de Romandie afin de souffler après un début de printemps chargé. Il a prouvé lundi que sa forme était excellente. Mais le Bernois a perdu trop d'énergie en répondant à l'attaque placée par l'Allemand Georg Zimmermann à deux kilomètres de l'arrivée. Il n'a rien pu faire dans l'emballage final, le Danois Sören Kragh Andersen s'imposant devant l'Autrichien Patrick Konrad (2e) et l'Italien Alessandro Fedeli (3e). Ce sont des coureurs rompus aux exigences de la montagne qui se sont illustrés lundi en raison de l'augmentation du dénivelé de l'épreuve à 3000 m. Les meilleurs sprinters présents n'ont ainsi pas pu se mêler à la lutte pour la victoire, à l'image du quadruple vainqueur de la course Alexander Kristoff (12e).

Absent depuis plus d'un mois, Stricker passe le 1er tour à Prague Dominic Stricker a sign� un retour gagnant sur le circuit Challenger Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 129) a signé un retour gagnant lundi, après plus d'un mois de pause forcée. Le gaucher bernois s'est facilement qualifié pour le 2e tour du Challenger de Prague. Tête de série no 7 sur la terre battue tchèque, Dominic Stricker s'est imposé 6-2 6-2 après 68' de jeu face à l'invité macédonien Kalin Ivanovski (ATP 461). Le Bernois de 20 ans affrontera en 8e de finale le Brésilien Felipe Meligeni Alves (ATP 176) ou l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 139). Le no 3 helvétique n'avait plus joué depuis le 23 mars, date de son élimination au 2e tour du Challenger de Bienne. Il souffrait de douleurs à un pied qui l'ont stoppé net alors qu'il espérait poursuivre sa progression au classement afin d'intégrer directement le tableau final de Roland-Garros.

Mayer, Van Pottelberghe et cinq autres finalistes retenus Robert Mayer retrouve l'�quipe de Suisse. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Sept finalistes des play-off rejoignent l'équipe de Suisse. Patrick Fischer a, en effet, retenu quatre joueurs de Genève-Servette et trois de Bienne pour compléter sa sélection. Robert Mayer, Roger Karrer, Marco Miranda, Tanner Richard (Genève-Servette), Joren Van Pottelberghe, Gaëtan Haas Mike Künzle (Bienne) intègrent le cadre appelé à disputer le Championnat du monde de Riga et de Tampere qui débutera le 12 mai. On précisera que Janis Moser (Arizona) rejoindra l'équipe ce mardi. D'autres joueurs de la NHL seront appelés ces prochains jours. Cinq joueurs ont, en revanche, été écartés: les gardiens Sandro Aeschlimann (Davos) et Connor Hughes (Fribourg-Gottéron), le défenseur Dominik Egli (Davos) et les attaquants Dario Meyer (Kloten) et Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron). La Suisse disputera cette semaine trois derniers matches amicaux, contre la Suède à Goeteborg, la Finlande et la République tchèque à Brno.

Pas de licence pour Bellinzone et 4 équipes de Promotion League Pa de licence pour l'instant pourr Valentino Pugliese et Bellinzone. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le verdict de la Commission des licences est tombé: 21 clubs ont obtenu leur licence en première instance. L'AC Bellinzone et quatre clubs de Promotion League ont, en revanche, été recalés. L'AC Bellinzone est donc le seul des vingt clubs de la Swiss Footbal League (SFL) à n'avoir pas satisfait aux critères de la commission. Le dossier du club tessinois n'a pas été retenu pour des raisons financières et juridiques. Il a désormais la possibilité d'améliorer sa copie devant l'instance de recours qui communiquera ses décisions le 26 mai. Parmi les six candidats à la promotion en Challenge League, seuls Etoile Carouge FC et le FC Rapperswil-Jona ont obtenu la licence nécessaire. En revanche, le FC Baden, le FC Breitenrain, le SC Brühl et le FC Stade Nyonnais devront revoir leurs dossiers pour convaincre l'instance de recours. Ce verdict remet en question la tenue du barrage de promotion/relégation entre le dernier de la Challenge League et la troisième équipe de Promotion League susceptible d'être promue. Il n'aura pas lieu si au moins deux équipes sont recalées en seconde instance. En revanche, ce verdict en première instance ouvre la route d'une promotion en Super League pour Yverdon Sport.

C'est fini aussi pour Denis Malgin Une s�rie � oublier pour Denis Malgin et Colorado. Image: KEYSTONE/AP/Jack Dempsey Il n'y a plus de joueur suisse encore en lice dans la Conférence Ouest. Après Nino Niederreiter avec Winnipeg, Denis Malgin a connu les affres de l'élimination avec Colorado au 1er tour des play-off. Sur sa glace de Denver, le tenant du titre s'est incliné 2-1 devant Seattle. L'Avalanche est battu ainsi une sixième fois de rang dans un acte VII. Le Kraken a forcé la décision sur un doublé du Danois Oliver Bjorkstrand inscrit en l'espace de 3'58'' en seconde période. Denis Malgin n'a bénéficié que d'un temps de jeu de 6'02'' pour accuser un bilan de -1. Le Soleurois n'aura pas comptabilisé le moindre point lors de cette série alors que ses statistiques de la saison régulière laissaient croire à un autre destin. Gagner 65 matches en saison régulière n'offre aucune garantie. Boston en a fait l'amère expérience dans la Conférence Est. Les Bruins ont été éliminés par Florida après avoir pourtant mené 3-1 dans cette série. Les Panthers se sont imposés 4-3 dans l'acte VII à Boston grâce à une réussite de Carter Verhaeghe après 8'35'' de jeu dans la prolongation. Ils avaient arraché l'égalisation à 1'00'' de la sirène. On précisera que Boston n'avait jamais perdu trois matches de suite cette saison...

Un record pour Stephen Curry Stephen Curry: le premier joueur � inscrire 50 points dans un acte VII. Image: KEYSTONE/AP/Jos� Luis Villegas Extraordinaire Stephen Curry ! Auteur de 50 points, un record dans un acte VII, le meilleur arrière au monde a offert à Golden State une demi-finale de Conférence contre les Lakers de LeBron James. A Sacramento, le tenant du titre s'est imposé 120-100 pour conclure cette série sur un récital de son atout maître. Avec un 20 sur 38 au tir dont un 7 sur 18 derrière la ligne des 3 points, Stephen Curry n'a peut-être pas témoigné d'une adresse extraordinaire, mais il est parvenu à enchaîner les paniers comme on enchaîne les perles. "Je voulais juste aller chercher mes tirs tôt. Dans ces cas-là, ça marche en général en notre faveur", explique-t-il. Les Warriors doivent également leur victoire à une défense de fer qui a contenu le pourcentage de réussite des Kings à un bien trop modeste 37,5 %. Golden State aura l'avantage du terrain face aux Lakers. L'acte I de ce derby de Californie se déroulera mardi à San Francisco.

Miami commence victorieusement sa série Jimmy Butler (en rouge), ici dans un duel avec Josh Hart) a �t� l'homme du match, au Madison Square Garden. Image: KEYSTONE/EPA/PETER FOLEY Un jour après le succès de Denver dans l'acte I de sa demi-finale de Conférence Ouest face à Phoenix (127-105), Miami a parfaitement entamé sa demi-finale de la Conférence Est, en s'imposant 108-101 contre les New York Knicks au Madison Square Garden. Menés de seulement trois points (94-97) à cinq minutes de la fin du match, les Knicks ont alors perdu plusieurs ballons qui auront fait le bonheur de leurs adversaires. Auteur de 25 points, 11 rebonds et 4 passes décisives, Jimmy Buttler a été l'homme du match pour le Heat. Le meilleur scoreur de la partie a toutefois été R. J. Barrett avec 26 unités.

Jan Cadieux confirmé à Genève-Servette Jan Cadieux sera toujours derri�re le banc du Gen�ve-Servette, la saison prochaine. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Jan Cadieux (43 ans) sera toujours l'entraîneur du Genève-Servette, la saison prochaine. Cette prolongation, jusqu'au terme du championnat 2023-2024, concerne l'ensemble du staff. L'annonce en a été faite par Marc Gautschi, le directeur sportif du club, sur le plateau de Sport Dimanche. Ancien joueur du GSHC (de 2003 à 2011), Jan Cadieux avait été nommé coach des Aigles le 10 novembre 2021, alors que l'équipe pointait au 11e rang du classement de National League. Le Canado-Suisse avait alors succédé à Pat Emond, dont il était l'assistant. Pour sa première saison complète sur le banc, Jan Cadieux est parvenu à décrocher le premier titre national de l'histoire du Genève-Servette.

Le Tour à Adam Yates, l'étape à Fernando Gaviria Adam Yates succ�de � Alexandr Vlasov, au palmar�s du Tour de Romandie. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Souvent ennuyeux cette année, le Tour de Romandie s'est au moins donné un vainqueur crédible avec la victoire du Britannique Adam Yates (UAE Emirates). La dernière étape à Genève est revenue au meilleur sprinter présent, le Colombien Fernando Gaviria. Adam Yates a forgé son succès samedi dans la montée de 20 km de Thyon 2000 qu'il a su parfaitement dompter après avoir limité la casse lors du prologue au Bouveret et lors du contre-la-montre de Châtel-St-Denis (3e à 17''). Un échelon supplémentaire Vainqueur du Tour des Emirats Arabes Unis en 2020 et du Tour de Catalogne en 2021, Yates a passé un échelon supplémentaire avec ce succès sur la boucle romande. "Je crois que j'aurais déjà pu lutter pour la victoire au Tour de Suisse l'an dernier, si je n'avais pas dû abandonner après quatre étapes suite au Covid", rappelait Yates au moment d'évoquer ses courses sur les routes helvétiques. A 30 ans, le Britannique peut-il réussir désormais sur un grand tour ? "Une course de trois semaines, c'est autre chose. C'est une autre planification avec une équipe spéciale autour de soi", relève Yates, coéquipier de Tadej Pogacar. Au classement final, Adam Yates précède l'Américain Matteo Jorgenson de 19'' et l'Italien Damiano Caruso à 27''. Meilleur Suisse: Gino Mäder termine 15e à 2'48''. Le Jurassien Yannis Voisard obtient une belle 18e place à 3'24''. Le contre de Reichenbach L’étape de dimanche a été marquée par le baroud d’honneur de Thomas Gloag. Onzième du classement avant cette ultime étape, le Britannique de chez Jumbo Visma a fait partie de la principale échappée du jour. Le vainqueur du Tour de l’Avenir 2022 s’est retrouvé leader virtuel, avant d'être rejoint à 34 km du but. Dix kilomètres plus tard, le Valaisan Sébastien Reichenbach et son coéquipier chez Tudor, le Luxembourgeois Arthur Kluckers, faussaient compagnie au peloton, parvenant à rejoindre le Français Geoffrey Bouchard. Vaillant, le trio était rejoint à 2 km du but. Au sprint, le Colombien Fernando Gaviria a fait valoir sa pointe de vitesse, devançant l'Allemand Nikias Arndt et le Britannique Ethan Hayter. Mäder entre deux eaux Côté suisse, Gino Mäder a terminé au 15e rang final. Le Bernois était balancé entre deux sentiments au moment d'évoquer sa performance. "C'est une déception pour moi, mais d'un autre côté, je suis aussi venu ici pour préparer le Giro." Mäder estime que sa préparation est jusque-là très bonne. "Jamais malade, jamais triste au moment de partir à l'entraînement, vraiment tout a bien marché jusque-là." Le coureur de l'équipe Bahrain sera au départ du Tour d'Italie samedi dans les Abruzzes. Sans doute qu'un podium au Romandie lui aurait peut-être offert la place de leader. Celle-ci sera, sans doute, réservée à l'Australien Jack Haig. Après le Giro, Mäder devrait soit disputer le Tour de Suisse, soit le Tour de France. La deuxième option devrait être privilégiée. La satisfaction Yannis Voisard Autre satisfaction helvétique: Yannis Voisard. Le Jurassien de l'équipe Tudor a passé un palier en comparaison de la saison dernière avec un top 20 à l'arrivée. Il va désormais disputer le Tour de Hongrie. Sera-t-il au départ du Tour de Suisse ? "Rien n'est encore certain. J'ai enchaîné beaucoup de courses jusque-là, il faudra voir mon état de forme."

Bundesliga: le Bayern Munich reprend la tête Serge Gnabry jubile apr�s le 1-0 Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich a repris la tête au terme de la 30e journée de Bundesliga. Les Bavarois ont difficilement battu la lanterne rouge Hertha Berlin 2-0. Les hommes de Thomas Tuchel ont dû patienter plus d'une heure avant de briser la résistance des visiteurs. Gnabry (69e) et Coman (80e) ont marqué, à chaque fois sur une passe de Kimmich. A quatre matches de la fin, le Bayern possède un point d'avance sur Borussia Dortmund.

Premier League: Manchester City nouveau leader Encore un but pour Haaland Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Les feux sont au vert pour Manchester City. Le champion en titre a gagné 2-1 dimanche à Londres sur la pelouse de Fulham. Il compte un point d'avance sur Arsenal, qui a joué un match de plus. Haaland (3e/penalty) et Alvarez (36e) ont marqué pour les Citizens de Pep Guardiola, alors que les Cottagers avaient égalisé par Vinicius (15e). Haaland a ainsi inscrit son 33e but de la saison en Premier League, ce qui constitue un record dans un championnat à 38 journées. Le Norvégien a aussi marqué désormais 50 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison avec City.

