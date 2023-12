La remontada des Coyotes ++ Victoire de Gottéron à Ajoie

Janis Moser participe à la folle remontée d'Arizona Les Arizona Coyotes se sont imposés au terme d'une folle remontée. Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri L'ancien défenseur du HC Bienne a pris une part prépondérante à la folle remontée des Arizona Coyotes contre les Ottawa Senators, qui menés 0-3 se sont imposés 4-3 en NHL. Les Coyotes avaient complètement manqué leur début de match devant leurs supporters. Menés 3-0, ils ont réagi au terme d'un superbe dernier tiers-temps remporté 3-0. Janis Moser a inscrit le 2-3 dans le style d'un pur attaquant. Les Nashville Predators se sont inclinés 5-2, devant leur public, face à Vancouver Canucks. Pour l'équipe de Roman Josi, il s'agit de la première défaite après une série de quatre succès. Si le défenseur bernois n'a pas inscrit son nom sur la liste des compteurs, Pius Suter s'est montré plus prolifique dans le camp d'en face. Le Zurichois a inscrit le 4-1 et s'est fait l'auteur de l'assist sur l'ouverture du score. Les Canadiens marchent fort avec une sixième victoire au cours des sept derniers matches. Ils sont sur les talons du champion Las Vegas. Toujours en forme, Kevin Fiala s'est distingué lors de la victoire 4-1 des Los Angeles Kings contre les San Jose Sharks. Le St-Gallois a réalisé ses 22e et 23 assists. Les New Jersey Devils ont concédé une nouvelle défaite à domicile. Philadelphia Flyers s'est imposé 3-2 après prolongation à Newark après avoir été menés deux fois. Le capitaine des Devils Nico Hischier a réussi l'assist sur le 2-1 en power-play. Les deux autres Suisses sont restés sans point. Akira Schmid a chauffé le banc après la défaite 1-5 contre les Anaheim Ducks. Bien que deuxième compteur de son équipe avec 17 points, Philipp Kurachev n'a pas été retenu par son coach Luke Richardson pour le match entre Chicago Blackhawks et Colorado Avalanche. Chicago s'est imposé 3-2 pour sa première victoire suite à une série de quatre défaites.

Fribourg victorieux, Olkinuora aide Genève Fribourg a eu chaud à Porrentruy Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'antépénultième soirée de National League de l'année a souri à Fribourg, Genève et Bienne, mais pas à Lausanne. Gottéron a battu Ajoie 2-1 dans le Jura. A moins d'un gros excès de confiance dans les rangs fribourgeois, le déplacement de Gottéron en Ajoie ne s'apparentait pas à une mission impossible pour les joueurs de Christian Dubé. Il fallait être sérieux et ne pas sous-estimer les Jurassiens et c'est exactement ce que les Fribourgeois ont fait. Mais ce ne fuit pas de tout repos. Les Dragons ont ouvert la marque à la 17e sur un but de Mauro Dufner. Mais le défenseur fribourgeois peut dire merci à Damiano Ciaccio qui a laissé passer le puck trop facilement. Gottéron a ensuite fait payer aux Ajoulots leur indiscipline. A la 33e, sur un jeu de puissance, Ryan Gunderson a doublé la mise pour sa deuxième réussite de la saison. Au cours de la troisième période, les Fribourgeois ont laissé le jeu à des Jurassiens qui ont tiré 15 fois au but contre seulement deux tirs des Dragons. Mais les hommes de Christian Wohlwend n'ont trompé Berra qu'une fois par Timashov. Insuffisant. Olkinuora offre un point à Genève Pour son premier match de championnat devant la cage servettienne - il avait déjà joué en Champions League mardi - Jussi Olkinuora a offert un point aux Aigles. Face à Berne aux Vernets, il a fallu aller jusqu'aux tirs au but pour avoir un vainqueur. Et ce sont les Genevois qui se sont finalement imposés 2-1 tab. Privés de Sakari Manninen blessé, les Grenat ont peiné à tromper la vigilance d'Adam Reideborn. Heureusement que Tanner Richard s'est montré habile à la 47e pour égaliser. Le centre de l'équipe de Suisse s'est encore distingué lors de la séance de penalties, Lui et Winnik ont été les seuls à marquer. Rajala encore décisif L'hôpital seelandais pratiquement vidé, on attendait une réaction de Bienne avec la réception de Rapperswil (victoire 4-3 ap). Et si les Biennois ont récupéré des joueurs, dont leur attaquant finlandais Aleksi Heponiemi, Rapperswil doit lui faire face à des blessures dans sa légion étrangère puisque Victor Rask a d'ores et déjà terminé sa saison. Les Saint-Gallois se sont présentés à Bienne avec seulement quatre étrangers. Cela ne les a pas empêchés de se montrer dangereux et de répondre à l'ouverture du score d'Heponiemi (4e). Wick (12e) et Cajka (26e) ont redonné de l'allant aux Lakers. Mais à la 28e c'est un autre revenant, Fabio Hofer, qui a égalisé. Et à la 35e, Luca Cunti a pu inscrire le 3-2 en power-play. Comme Rapperswil a pu niveler la marque durant le troisième tiers, la rencontre est partie en prolongation et c'est Toni Rajala qui a forcé la décision comme souvent. Zurich gagne le duel des Lions Dans le duel des Lions, Lausanne a dû s'avouer vaincu face à Zurich. Le leader a gagné 4-2 alors que les Vaudois avaient pris les devants en 41 secondes à la 10e sur deux déviations. Mais les joueurs de Crawford ont réduit le score à une seconde de la première sirène, avant d'égaliser 40 secondes après le retour des vestiaires. Auteur de cette égalisation, Jesper Fröden a été le grand bonhomme côté zurichois en inscrivant le 2-3 à la 58e. Et c'est Christian Marti qui a scellé le score dans la cage vide. A Lugano, les absences de Carr, Granlund et Ruotsalainen n'ont pas posé de problèmes. Les Tessinois ont battu Kloten 6-2. Luca Fazzini s'est signalé par un triplé. Dans les montagnes grisonnes, les deux équipes suisses présentes à la Coupe Spengler dans une semaine ont joué l'attaque à fond. Ambri l'a finalement emporté 5-4 ap sur un but de Virtanen. Zoug s'est fait un peu peur contre Langnau. De 3-0, le score est passé à 3-2, mais cela a suffi au bonheur des joueurs de Dan Tangnes pour s'offrir la totalité de l'enjeu.

Thibaut Courtois annonce son forfait pour l'Euro 2024 Thibaut Courtois ne pourra pas disputer l'Euro 2024 Image: KEYSTONE/EPA/ROLEX DELA PENA Thibaut Courtois a annoncé qu'il ne participerait pas à l'Euro 2024. Le gardien international belge s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche à l'entraînement voici 4 mois. Le gardien du Real Madrid, âgé de 31 ans, est actuellement sur la touche depuis le mois d'août. "Si j'ai de la chance, je pourrai jouer un autre match en mai. Mais on n'est jamais prêt à 100% pour un grand tournoi", a analysé le gardien des Diables rouges à Sporza. Le coup d'envoi de l'Euro, prévu en Allemagne, est programmé le 14 juin. La Belgique, actuelle 4e au classement FIFA, fait partie des favoris pour la victoire. L'équipe entraînée par l'Italo-allemand Domenico Tedesco a été versée dans le groupe E avec la Slovaquie et la Roumanie et un barragiste. Courtois a tenu à préciser qu'il ne mettait pas un terme définitif à sa carrière internationale. "La porte n'est définitivement pas fermée pour moi, a-t-il assuré. Cependant, je sais que je dois continuer à me concentrer sur le Real Madrid cette saison. Et le Championnat d'Europe ne fait pas partie des plans pour un retour parfait."

Thomas Müller prolonge avec le Bayern jusqu'à l'été 2025 Thomas Müller prolonge avec le Bayern jusqu'en 2025 Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Thomas Müller, champion du monde 2014 et double vainqueur de la Ligue des champions (2013, 2020), a prolongé son contrat d'une saison avec le Bayern jusqu'à l'été 2025. Le club bavarois l'a annoncé. Le contrat de Thomas Müller (34 ans) avec le Bayern Munich arrivait à échéance au 30 juin 2024, et a été prolongé d'un an, alors que la finale de la Ligue des champions 2025 est prévue à l'Allianz Arena munichoise dans un an et demi. L'attaquant a été moins utilisé ces derniers temps. Cette saison, il n'a été titularisé qu'à cinq reprises en Bundesliga, jamais en Ligue des champions, marquant deux buts et réalisant cinq passes décisives. "Il est sur et en dehors du terrain un leader, mais aussi un exemple et est incroyablement précieux pour l'ensemble de l'équipe", a justifié le directeur sportif, Christoph Freund. La carrière de Thomas Müller est intimement liée au Bayern, pour ce Bavarois pur jus, né à Weilheim in Oberbayern à une cinquantaine de kilomètres au sud du centre de Munich. Un quart de siècle au Bayern Après avoir débuté le foot à Pähl, il a rejoint les équipes de jeunes du Bayern à l'été 2000 à seulement 10 ans, et y a signé son premier contrat professionnel neuf ans plus tard. Sous Louis van Gaal, il a rapidement gagné sa place de titulaire au cours de la saison 2009/10, inscrivant un doublé pour son premier match de Ligue des champions, avec la phrase du technicien néerlandais restée célèbre à Munich: "Müller joue toujours." Avec 237 buts inscrits, il est le troisième meilleur buteur de l'histoire du Bayern, derrière Gerd Müller (568) et Robert Lewandowski (344). Dimanche contre Stuttgart, il a disputé son 684e match avec le Bayern, se rapprochant des 706 matches du gardien de but Sepp Maier, qui détient le record. Il a décroché ses deux Ligues des champions en juin 2013 à Wembley (2-1 contre le Borussia Dortmund) et en août 2020 à Lisbonne (1-0 contre le Paris SG). Il a disputé deux autres finales de C1 perdues, en 2010 contre l'Inter Milan et en 2012 contre Chelsea à l'Allianz Arena. Appelé pour la première fois avec la Mannchaft le 3 mars 2009 contre l'Argentine (défaite 1-0), il a remporté la Coupe du monde 2014 avec l'Allemagne à Rio, et a atteint les derniers carrés du Mondial 2010, et des Championnats d'Europe 2012 et 2016.

8 joueurs présélectionnés en 3x3 Gilles Martin fait partie des 8 Suisses présélectionnés pour le tournoi olympique de 3x3 Image: KEYSTONE/PIERRE ALBOUY La Fédération suisse a retenu 8 joueurs en vue du tournoi de qualification olympique en 3x3. Celui-ci se tiendra du 16 au 19 mai 2024 à Debrecen en Hongrie. Arnaud Cotture, Jonathan Dubas, Natan Jurkovitz, Thomas Jurkovitz, Jonathan Kazadi, Marco Lehmann, Gilles Martin et Westher Molteni ont été logiquement désignés. Seuls quatre d’entre eux pourront prendre part à la compétition qui permettra de qualifier trois nations parmi les seize présentes en Hongrie. Le secrétaire général Erik Lehmann se réjouit de cette compétition: "On ne peut pas avoir une meilleure équipe. Les spet premiers du classement national de 3x3 sont présents. Jo Kazadi, longtemps blessé, complète le groupe. Nos chances sont réelles, même si nous savons que le niveau de la compétition sera très relevé."

Juliana Suter prend sa retraite Juliana Suter met un terme à sa carrière à 25 ans Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Juliana Suter en a assez du ski de compétition. Deux jours seulement après avoir disputé le Super-G de Val d'Isère, la Schwytzoise de 25 ans annonce à la surprise générale qu'elle se retire. "C'est fini! Je me retire du ski de compétition. Je suis fière de ce que j'ai accompli et je me réjouis de l'avenir", écrit la championne du monde junior de descente 2019 sur Instagram. Suter, qui a été stoppée en 2021 par une rupture des ligaments croisés, s'est classée deux fois dans le top 15 en Coupe du monde. En décembre 2022, elle a terminé 14e de la descente de Lake Louise. Et en janvier 2023, elle a égalé son meilleur résultat en carrière lors du Super-G de Sankt-Anton. Dimanche, l'athlète du cadre B de Swiss-Ski a disputé le Super-G de Val d'Isère et a inscrit des points en se classant 26e.

Portugal: le Sporting Lisbonne prend la tête Gyokeres ouvre le score pour le Sporting Image: KEYSTONE/EPA/MIGUEL A. LOPES Futur adversaire des Young Boys en 16es de finale de l'Europa League, le Sporting Lisbonne va bien. Le club a pris la tête du championnat en battant le FC Porto 2-0 lundi soir lors de la 14e journée. Les buts ont été inscrits par Gyokeres (11e) et Goncalves (60e). Porto a fini à dix après l'expulsion de Pepe (51e). Au classement, le Sporting compte 34 points et devance le Benfica Lisbonne d'une unité, alors que Porto accuse trois longueurs de retard. Une fois encore, le titre devrait se jouer entre les trois grands clubs du pays.

Les Hawks infligent une 24e défaite de rang à Detroit Superbe contre de Clint Capela devant Jaden Ivey: le Genevois a livr une performance de choix. Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta ne sera pas la risée de la Ligue ! Les Hawks n’ont, en effet, pas perdu contre l’équipe qui ne sait plus gagner. Sur leur parquet, Clint Capela et ses coéquipiers ont infligé une... 24e défaite de rang à Detroit. Ils se sont imposés 130-124 devant les Pistons grâce essentiellement à un premier quarter remporté 38-25. Avec ses 31 points et ses 15 assists, Trae Young a été l’homme fort du match. Absent samedi à Cleveland en raison d’une douleur au genou, Clint Capela est revenu aux affaires de belle manière. Avec ses 17 points et ses 15 rebonds, le Genevois a signé son 12e double double de la saison, son troisième de rang. Il a été, par ailleurs, été crédité d’un différentiel de +10. A la recherche d’une victoire depuis le 28 octobre, Detroit risque bien d’égaler le record de Cleveland et de Philadelphia qui avaient perdu 26 matches de suite, en 2010/2011 pour les Cavaliers et en 2013/2’14 pour les 76ers. Les Pistons recevront Utah jeudi et se déplaceront à Brooklyn samedi avec l'espoir de briser cette série infernale avant qu'il ne soit trop tard...

Coup d'arrêt pour Nino Niederreiter et les Jets Nino NIederreiter: une fin d'année difficile. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Coup d’arrêt pour le Winnipeg de Nino Niederreiter ! Après deux succès de rang, les Jets se sont inclinés 3-2 sur leur glace devant Montréal. Mené 2-0, Winnipeg est revenu au score avant de s’incliner en prolongation sur une réussite en supériorité numérique de Justin Barron. Au bénéfice d’un temps de jeu de 14 minutes, Nino Niederreiter est resté "muet". Le Grison marque le pas en cette fin d’année avec seulement trois points comptabilisés lors de ses dix derniers matches. Son bilan depuis les trois coups de la saison demeure toutefois très largement positif avec 8 buts et 9 assists. Troisième de la Central Division à un point seulement de Dallas et de Colorado, Winnipeg occupe toujours une position enviable malgré le point égaré devant le Canadien.

Marco Odermatt toujours aussi intouchable Marco Odermatt: un sixième succès de rang en slalom géant. Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Marco Odermatt était bien intouchable sur les pentes du Gran Risa d’Alta Bidia. Le Nidwaldien a signé le doublé en géant. Déjà victorieux dimanche, il s’est imposé lundi pour son 25e succès sur le front de la Coupe du monde devant l’Autrichien Marco Schwarz et le Slovène Filip Zubcic. Il a cueilli une sixième victoire de rang dans la discipline pour marquer encore davantage les esprits. Jamais dans l'histoire, un skieur n'avait réussi une telle série. Marcel Hirscher et Ingemar Stenmark n'avaient dû "se contenter" que d'une passe de cinq... Il a forcé la décision sur le premier tracé pour aborder la seconde manche avec une marge bien confortable de 0’’87. Lors de cette seconde manche, Marco Odermatt n’a pas cherché à assurer. Il a creusé encore les écarts pour s’imposer au final avec plus d’une seconde d’avance. Avec ce quatrième succès à Alta Badia, le Nidwaldien a conclu de la plus belle des manières un programme presque démentiel avec cinq courses en cinq jours. Mais rien n’est encore acquis en qui concerne le classement général de la Coupe du monde. Marco Schwarz s’accroche toujours à ses basques pour n’accuser qu’un retard de 92 points. Loïc Meillard a pris la huitième place de ce géant. Décevant dimanche, le skieur d’Hérémence a su réagir. Mais même s’il a gagné huit rangs par rapport à la veille, il ne pouvait pas masquer une certaine déception. Ce résultat ne colle pas vraiment à ses attentes, qui demeurent toujours aussi élevées. Les autres Suisses ne figurent pas dans le top-ten. Thomas Tumler a pris la 11e place, Gino Caviezel, à la recherche d’une confiance envolée, la 16e et Justin Murisier la 25e. Le Valaisan a cueilli lundi ses premiers points de l’hiver dans la discipline.

Le Champion de Bulgarie sur la route du Servette FC Kwadwo Duah sous le maillot du FC St. Gall croisera la route de son ancienne équipe en février prochain. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Servette FC peut nourrir l’espoir de prolonger au-delà du mois de février son aventure européenne. Les Grenat auront, en effet, leur chance face au Ludogorets Razgrad. Champion de Bulgarie sans discontinuer depuis.. 2012, Ludogorets Razgrad avec sa légion étrangère n’est pas sur le papier vraiment supérieur au Servette FC. Ce seizième de finale de la Conference League s'annonce bien indécis. Eliminés par l’Ajax en barrage de l’Europa League, les Bulgares ont pris la deuxième place de leur groupe derrière Fenerbahçe. Lors de cette phase de poules, ils sont parvenus à surmonter une déroute 7-1 au Danemark face au Nordsjoeland lors de la deuxième journée. Le 15 février lors du match aller à Genève, les Grenat retrouveront une vieille connaissance en la personne de Kwadwo Duah. Formé aux Young Boys, l’attaquant de 26 ans a joué une saison au Servette FC avant de trouver son bonheur en Bulgarie depuis l’été dernier. Auteur de 6 buts depuis le début de la saison, il est l’un des joueurs les plus percutants de l’équipe avec le Ghanéen Bernard Tekpetey et le Polonais Jakub Piotrowski. Mais si Chris Bedia sera toujours présent en février, René Weiler pourra, lui aussi, présenter une attaque capable de réussir de grandes choses... Seizièmes de finale de la Conference League (aller le 15 février, retour le 22 février) : SERVETTE FC – Ludogorets Razgrad, Sturm Graz – Slovan Bratislava, Union St. Gilloise – Eintracht Francfort, Betis Séville – Dinamo Zagreb, Olympiakos – Ferencvaros, Ajax Amsterdam – Bödö/Glimt, Molde – Legia Varsovie et Maccabi Haïfa – La Gantoise.

Un tirage attractif pour les Young Boys Vyktor Gyokeres, le meilleur buteur du Sporting Lisbonne: un homme à surveiller pour les Young Boys. Image: KEYSTONE/EPA/RODRIGO ANTUNES L’un des trois grands clubs du Portugal au menu des Young Boys en seizième de finale de l’Europa League : les Bernois affronteront le Sporting Lisbonne avec l’espoir de déjouer les pronostics. Deuxième de son championnat à deux points de Benfica mais avec la possibilité de s’emparer de la tête du classement ce soir en cas de succès devant le FC Porto, le Sporting a été devancé par l’Atalanta en phase de poules pour être contraint de jouer ce barrage. Dirigé depuis quatre ans par Ruben Amorim, le Sporting a remporté à 19 reprises le championnat du Portugal, la dernière fois en 2021. Sur la scène européenne, son palmarès s’orne d’une victoire en Coupe des coupes en 1964. Le club qui a formé Cristiano Ronaldo excelle toujours dans le domaine de la formation même si son meilleur buteur actuel, le Suédois Viktor Gyökeres, a été transféré l’été dernier de Coventry en D2 anglaise. Même si le Sporting ne possède plus vraiment de grands noms dans son effectif, ce seizième de finale vaudra le détour. Le 15 février sur le synthétique d'un Wankdorf qui devrait faire le plein une fois de plus, les Bernois ont les moyens de bousculer les Portugais pour s’offrir une réelle chance de qualification avant le match retour à Lisbonne. Ordre des seizièmes de finale de l’Europa League (aller le 15 février, retour le 22 février) : YOUNG BOYS – Sporting Lisbonne, Feyenoord – AS Rome, Milan AC – Rennes, Lens – SC Fribourg, Benfica – Toulouse, Braga – Qarabag, Galatsaray – Sparta Prague et Shakhtar Donetsk – Marseille.

Yann Sommer et l'Inter MIlan à l'épreuve de l'Atlético Un superbe défi à relever pour Yann Sommer en huitième de finale de la Ligue des Champions. Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Yann Sommer aura la tâche la plus ardue parmi le trio suisse engagé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'Inter Milan défiera, en effet, l'Atlético Madrid. Il sera bien ardu de désigner un favori entre ces deux équipes qui défendent à la perfection. Cette saison toutefois, les Milanais témoignent d'une rigueur de tous les instants comme le démontrent les onze clean sheets réussis par Yann Sommer en Serie A. Tenants du titre, Manuel Akanji et Manchester City seront opposés au FC Copenhague, le "bourreau" de Manchester United. Quant à Gregor Kobel et le Borussia Dortmund, le coup sera parfaitement jouable face au PSV Eindhoven. Le Paris St. Germain n'a pas été boudé par le sort. Les Français ont évité un choc contre un ténor avec un duel face à la Real Sociedad. La plus belle affiche de ces huitièmes de finale opposera le Napoli au FC Barcelone. Ordre des huitièmes de finale (aller : 13, 14, 20 et 21 février, retour : 5, 6, 12 et 13 mars) : FC Porto – Arsenal, Napoli – FC Barcelone, Paris St. Germain – Real Sociedad, Inter Milan – Atlético Madrid, PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, Lazio Rome – Bayern Munich, FC Copenhague – Manchester City et RB Leipzig – Real Madrid.

Marco Odermatt impérial lors de la première manche Marco Odermatt une fois de plus en démonstration. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt est en route pour le doublé à Alta Badia. Victorieux dimanche du premier géant, il a survolé les débats lors de la première manche de la course de lundi. Premier à s’élancer sur le tracé du Grand Rosa, le Nidwaldien a devancé de 0''87 Filip Zubcic, son dauphin de dimanche. Le Croate a été crédité du deuxième chrono devant l'Autrichien Marco Schwarz et le Slovène Zan Kranjec. Seizième dimanche, Loïc Meillard s'est classé au 6e rang à 1''6 de Marco Odermatt. Gino Caviezel est à 2'' du Nidwaldien, Thomas Tumler à près de 3'' et Justin Murisier à 4''. Autant dire qu'il y a bien Marco Odermatt et les autres lundi dans ce deuxième géant d'Alta Badia.