La Suisse battue par la Lettonie à Riga +++ Massagno s'impose

Yverdon promu en Super League, Lausanne y est presque Sc�nes de liesse � Yverdon, promu en Super League. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pour la quatrième fois de son histoire, Yverdon-Sport est promu en Super League. Les Vaudois ont assuré leur promotion lors de l'avant-dernière journée de Challenge avec un nul (1-1) contre Aarau. L'équipe dirigée par Marco Schällibaum était absente de l'élite depuis la saison 2005-2006. Elle n'avait besoin que d'un point pour valider sa promotion. Les Vaudois ont connu une petite frayeur face à Aarau quand leur portier Kevin Martin a mal évalué la trajectoire de la balle et s'est retrouvé lobé loin de sa ligne. Cvetkovic, qui avait suivi, pouvait prolonger la balle dans les filets (15e). Deux minutes plus tard, une lourde frappe de Brian Beyer s'écrasait sur la transversale et ricochait sur le dos du portier Simon Enzler pour l'égalisation. Dans un match assez fermé, plus rien n'était marqué. Yverdon est promu tandis que les Argoviens peuvent toujours rêver à la place de barragiste. Le Lausanne-Sport a fait le travail avec son succès 2-0 sur Wil, un concurrent direct désormais obligé au mieux de passer par le barrage pour décrocher la promotion. Un but de Balde de la tête (9e) et un de Brown en fin de match ont placé les Lausannois sur une voie royale. Il leur suffira d'un point à Aarau lors du dernier match pour assurer la deuxième place significative de promotion. Ils restent théoriquement à portée de fusil du Stade Lausanne-Ouchy, qui a perdu deux points à la 95e minute à Vaduz (2-2). Les Stadistes peuvent arriver à la hauteur de Lausanne lors de la dernière journée s'ils battent Bellinzone à la Pontaise et que le LS perd à Aarau. Mais leur différence de buts est moins bonne (+15 contre +11) que Lausanne.

La Suisse s'incline dans une partie sans enjeu Le Letton Kaspars Daugavins peut exulter devant Marco Miranda. La Lettonie �galise � 3-3. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse a terminé la phase de groupe du Championnat du monde à Riga sur une défaite sans conséquence. Les hommes de Patrick Fischer ont été battus 4-3 ap par la Lettonie. A l'occasion de ce dernier match de poule sans véritable enjeu pour une Suisse assurée de la première place de son groupe, Patrick Fischer avait laissé au repos plusieurs de ses pièces maîtresses. Ainsi Nico Hischier, Nino Niederreiter, Denis Malgin et Dean Kukan ont eu quartier libre. Le sélectionneur n'a inscrit que onze attaquants. Damien Riat et Sven Senteler ont ainsi eu Herzog en compagnon de ligne en début de match. Alors que retenir de cette septième partie? Le premier goal de Kevin Fiala dans ce tournoi, le mauvais but de Joren van Pottelberghe sur le 2-1 letton pour son premier match en Championnat du monde et la quatrième réussite d'Ambühl, qui rejoint Niederreiter en tête du classement interne de la sélection. Excellent depuis le début de ce Mondial, Marco Miranda a en outre fait valoir son gabarit devant la cage adverse. Patrick Fischer s'est aussi attelé à ne pas donner des temps de jeu démesurés. Il a logiquement ménagé sa triplette composée d'Ambühl, Corvi et Fiala. Sinon il ne fallait pas se blesser et jouer quand même le jeu dans une patinoire très bruyante. A noter que grâce à ces deux points, les Lettons se qualifient également pour les quarts de finale au détriment de la Slovaquie. Les Baltes seront opposés jeudi soir aux Suédois. Attention à l'Allemagne La Suisse va maintenant pouvoir préparer son quart de finale de jeudi face à l'Allemagne (15h20). Et même si les Helvètes sont logiquement favoris, ils ont souvent trébuché face à leur imposant voisin. On se souvient notamment de trois défaites mortifiantes: en quarts de finale au Mondial 2010 à Mannheim (1-0), en huitièmes de finale aux JO 2018 (2-1 ap) et en quarts de finale au Mondial 2021 à Riga (3-2 tab). Entraînée par Harold Kreis, qui a passé quatre saisons à Zoug (2014-18) et qui a remporté deux titres avec Lugano (2006) et Zurich (2008), cette Allemagne a commencé par trois revers - à chaque fois d'un but - contre les "gros", avant de terminer sur quatre victoires. Attention donc de ne pas arriver avec une confiance démesurée.

Massagno met les choses au point Dusan Mladjan a brill� mardi face � Neuch�tel Image: KEYSTONE/TI-PRESS Battu à domicile lors de l'acte I, Massagno a parfaitement réagi dans la demi-finale des play-off de SBL qui l'oppose à Neuchâtel. Les hommes de Robi Gubbitosa ont écrasé Union 103-58 au Tessin pour égaliser à 1-1 dans une série prévue au meilleur des cinq matches. Olympic mène pour sa part 2-0 face aux Lions de Genève. Massagno a maîtrisé son sujet mardi soir. Le vainqueur de la saison régulière menait 46-36 à la mi-temps, après avoir compté jusqu'à 14 longueurs d'avance à la 16e (43-29), et a assommé les Unionistes dès le retour des vestiaires en inscrivant 22 points consécutifs (!) en un peu plus de six minutes de jeu. A 68-36, la messe était dite. Massagno a néanmoins continué à se faire plaisir, à l'image d'un Dusan Mladjan en feu: l'arrière a inscrit 30 points en 24' de jeu, avec un 5/8 à 3 points. Shannon Bogues (22 points) et Juwann James (14) ont également brillé côté tessinois. En face, seul Dalan Ancrum a dépassé les 10 points (11) parmi les joueurs du cinq de base. Mbala en leader Olympic s'est pour sa part imposé 99-71 à St-Léonard face à Genève, mais ce score est trompeur. Les hommes du coach Petar Aleksic accusaient ainsi 9 points de retard à la 12e minute (19-28) avant de relancer leurs affaires grâce à un partiel de 14-3. Et ils ne menaient que de 2 longueurs à la pause (43-41). Porté par Boris Mbala (18 points, 6 rebonds) et Antonio Ballard (17 points, 12 rebonds, 4 assists), Fribourg a également forcé la décision en deuxième mi-temps. Olympic s'est offert un matelas de 14 unités à la 26e (62-48), prenant le large dans un dernier quart remporté 29-16.

Entrée en matière convaincante pour Zverev Alexander Zverev a connu un premier match tranquille � Gen�ve Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Alexander Zverev (ATP 27) jouera jeudi les quarts de finale du Geneva Open. Exempté de 1er tour en tant que tête de série no 3, l'Allemand a dominé l'Américain Christopher Eubanks (ATP 74) 6-2 6-3 mardi en 8e de finale pour son entrée en lice. Le vainqueur de l'édition 2019, au bénéfice d'une "wild card" cette semaine, a connu une entame de match parfaite sous le soleil genevois. Il a ainsi rapidement mené 5-1, après avoir signé le break sur deux de ses trois premiers jeux de relance. Alexander Zverev, qui dispute ce tournoi pour la deuxième fois, a fait face à une plus nette résistance dans la seconde manche. Mais à 2-3, il a élevé son niveau de jeu pour s'adjuger les quatre derniers jeux en réussissant à nouveau deux breaks. Le champion olympique 2021 affrontera jeudi le Chinois Wu Yibing (ATP 59), lequel a écarté une balle de match face à Marc-Andrea Hüsler (ATP 81) lundi, ou l'Italien Marco Cecchinato (ATP 73) pour une place dans le dernier carré. La logique voudrait qu'il retrouve Casper Ruud (ATP 4) au stade des demi-finales. Ruud - Wolf mercredi à 18h Tête de série no 1 du tableau et double tenant du titre, Casper Ruud entrera quant à lui en lice mercredi sur le coup de 18h. Le Norvégien - qui est lui aussi invaincu sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives mais en huit matches disputés - se mesurera à l'Américain J.J. Wolf (ATP 49) en 8e de finale.

Almeida s'impose au Monte Bondone, Thomas reprend le maillot rose Le Portugais Joao Almeida s'est montr� le plus rapide � l'arriv�e au Monte Bondone. Il a battu au sprint Geraint Thomas, qui retrouve le maillot jaune. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le Portugais Joao Almeida (UAE) a remporté la 16e étape du Tour d'Italie au sommet de Monte Bondone. Là où le Britannique Geraint Thomas (Ineos) a repris le maillot rose de leader après ce premier rendez-vous en montagne de la troisième semaine. C'est la première victoire dans un grand Tour pour Almeida, qui s'est envolé à moins de cinq kilomètres de l'arrivée avec le vainqueur du Tour de France 2018. Incapable de suivre ses deux principaux rivaux pour la victoire finale, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a terminé troisième et concède près de 30 secondes avec les bonifications. Le Français Thibaut Pinot, lâché à 9 km de l'arrivée, fait partie des autres grands perdants du jour et termine à 3'26'' du vainqueur, voyant ses espoirs de podium s'envoler. Son équipier à Groupama-FDJ, Bruno Armirail, a cédé seulement quelques hectomètres avant lui après avoir longtemps tenu tête aux meilleurs dans l'interminable ascension finale. Le Français a concédé plus de quatre minutes et logiquement cédé son maillot rose. Thomas perd un équipier Geraint Thomas, qui a perdu un nouvel équipier après l''abandon du Français Pavel Sivakov, avait déjà porté la tunique de leader pendant quatre jours dans ce Giro avant de l'abandonner à Armirail. Au classement général, le vétéran britannique, qui aura 37 ans jeudi, compte désormais 18 secondes d'avance sur Almeida et 29 secondes sur Roglic. Pur coureur de classement général, Almeida a remporté, à 24 ans, la plus belle victoire de sa carrière après avoir terminé quatre fois deuxième dans une étape du Giro. Réputé pour son style attentiste, le Portugais a cette fois pris l'initiative avant d'être relayé par Thomas. Almeida avait terminé quatrième du Giro en 2020 après avoir porté le maillot rose pendant 15 jours, et sixième en 2021. L'année dernière, il avait dû abandonner à cause d'un test positif au Covid-19 au matin de la 18e étape alors qu'il était quatrième. Ce mercredi, la 17e étape entre Pergine et Caorle sur 195 km ne présentera aucune difficulté.

Saka prolonge avec Arsenal Bukayo Saka restera fid�le � Arsenal pour quatre ans. Image: KEYSTONE/EPA/VINCE MIGNOTT L'attaquant anglais d'Arsenal Bukayo Saka a paraphé un nouveau contrat de longue durée avec le club londonien, ont annoncé les Gunners sans plus de précision. Selon la presse britannique, le joueur de 21 ans est désormais lié jusqu'en 2027. "Conserver nos meilleurs jeunes est essentiel pour que l'on continue de progresser et Bukayo représente déjà un élément majeur de l'effectif actuel et de l'avenir", s'est félicité son entraîneur Mikel Arteta, cité dans le communiqué d'Arsenal. Auteur d'une saison pleine qui l'a vu inscrire 14 buts et délivrer 11 passes décisives, Saka s'est imposé lors des deux dernières saisons. "Les rêves ne deviennent pas réalité en une nuit. Cela prend du temps. Ce club a été comme une famille pour moi depuis que j'ai 8 ans. Il m'a tout donné, je lui ai tout rendu en retour", a pour sa part réagi l'international. "Bukayo n'est pas seulement talentueux, c'est une personnalité attachante, aimée de tous. Tout le mérite lui revient, ainsi qu'à sa famille, pour tous les efforts qui lui ont permis d'atteindre ce niveau", a encore ajouté Arteta. Arsenal, longtemps en tête de la Premier League cette saison, s'est incliné ce week-end, entérinant ainsi le nouveau sacre de Manchester City en Premier League.

Fans lucernois et saint-gallois interdits de déplacement jeudi Dorn face � Akolo: les fans des deux clubs interdits de d�placement jeudi Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Les autorités ont réagi après les incidents qui se sont produits samedi après Lucerne - Saint-Gall. Les fans des deux clubs ont en effet été interdits de déplacement jeudi en Super League. Selon la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police, les secteurs visiteurs resteront fermés tant pour Grasshopper - Saint-Gall que pour Sion - Lucerne. Les transports de fans qui étaient déjà organisés sont annulés. Par ailleurs, les secteurs visiteurs seront aussi fermés la saison prochaine lors de toutes les rencontres opposant Lucerne et Saint-Gall. Les présidents des deux clubs soutiennent ces décisions, ainsi que la Super League. Samedi après le match à Lucerne, des échauffourées s'étaient produites. Sept personnes avaient été blessées.

Ce sera Suisse - Allemagne en quarts de finale La Suisse se frottera � l'Allemagne jeudi en quarts de finale du Mondial de hockey � Riga Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT La Suisse affrontera l'Allemagne en quarts de finale du Championnat du monde jeudi à Riga. Lors du dernier match du tour préliminaire, les Allemands ont battu la France 5-0. Les Allemands terminent donc quatrièmes de leur groupe à Tampere et joueront le premier du groupe en Lettonie, à savoir la Suisse. La sélection de Patrick Fischer dispute mardi soir (19h20) son septième et dernier match du tour préliminaire face à la Lettonie. Assurés de finir premiers de leur groupe, les Suisses n'ont presque rien à jouer dans ce match. En cas de victoire, ils priveraient la Lettonie d'une place en quarts au profit de la Slovaquie. Ils pourraient aussi finir premiers du classement des deux groupes et ainsi jouer contre l'adversaire le moins bien classé en cas de qualification pour les demi-finales. Si la Suisse perd contre la Lettonie, elle jouera son quart à 15h20 jeudi, puisque la Lettonie est certaine de jouer le match du soir si elle se qualifie. Les joueurs de Patrick Fischer ont une facture ouverte avec les Allemands depuis le Mondial 2021 à...Riga. La Suisse s'était inclinée 3-2 aux tirs au but alors qu'elle menait 2-0 dans la partie.

SuperBike: Dominique Aegerter opéré du syndrome des loges Dominique Aegerter au guidon de sa Yamaha de SuperBike Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOEL CARRETT Dominique Aegerter (32 ans) a été opéré du syndrome des loges à l'avant-bras droit. Le pilote bernois, qui court en SuperBike, est passé sur le billard dans une clinique à Saint-Marin. L'intervention s'est bien déroulée, a expliqué le Suisse sur son compte Instagram, photos à l'appui. Comme de nombreux autres motards, Aegerter éprouvait des douleurs à l'avant-bras. Après avoir tenté plusieurs thérapies, il a choisi de se faire opérer. Double champion du monde de SuperSport (2021/2022), le Bernois est monté cette année en SuperBike. Il occupe actuellement le 6e rang du classement après huit manches.

Tiger Woods renonce à disputer l'US Open Tiger Woods lors du Masters en avril Image: KEYSTONE/AP/CHARLIE RIEDEL Tiger Woods (47 ans) a déclaré forfait pour l'US Open, troisième levée du Grand chelem prévue en juin. Il n'est pas remis de son opération à la cheville droite. Woods "a renoncé en tant que joueur invité alors qu'il se remet d'une récente opération", a indiqué l'US Golf association (USGA) sur son site internet. L'Américain aux 15 Majeurs s'est fait opérer en avril de la cheville droite, qui garde de lourdes séquelles (arthrite post-traumatique) d'un accident de voiture en février 2021. Sa rééducation post-opératoire avait déjà amené Tiger Woods à renoncer au Championnat PGA, deuxième Grand chelem de la saison qui vient de s'achever à Rochester. Avant cela, début avril, Woods avait souffert physiquement lors du Masters d'Augusta, au point d'abandonner au troisième tour. L'US Open se déroulera donc sans lui, du 15 au 18 juin, à Los Angeles. Trois fois vainqueur de l'épreuve, en 2000, 2002 et 2008, le golfeur l'a disputé 22 fois, mais sa dernière participation remonte à 2019.

NBA: LeBron James se pose des questions LeBron James: stop ou encore? Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill LeBron James (38 ans) réfléchit à une possible retraite. La star des Los Angeles Lakers a laissé planer le doute sur son avenir après l'élimination des Lakers en demi-finale des play-off. Un séisme pour l'heure de petite magnitude s'est produit en NBA, quand le géant des médias sportifs américains ESPN, par la voix d'un de ses reporters ayant échangé avec "LBJ" dans une coursive de la Crypto.com Arena, a rapporté que la vedette réfléchissait à la possibilité de prendre sa retraite. Quelques minutes plus tôt, James s'est montré cryptique en conférence de presse d'après-match, en répondant à une question sur la façon dont il entrevoyait la prochaine saison. "Nous verrons ce qui se passera... Je ne sais pas. Je ne sais pas. j'ai beaucoup à penser pour être honnête. A titre personnel, pour ce qui est du basketball, j'ai beaucoup de choses à penser", a-t-il dit en conclusion d'une séquence qui n'avait jusque-là pas donné les signes avant-coureurs d'un tel questionnement. Campagne "stimulante" La déception l'habitait naturellement après ce revers concédé 4-0 contre les Denver Nuggets, au bout d'un quatrième match où il a été héroïque. Il a ainsi inscrit 31 de ses 40 points dans la seule première période, battant son record personnel en la matière. Mais il a aussi dit que cette campagne de play-off avait été "stimulante", après avoir longtemps été hors course durant la saison régulière. "Je pense que ça s'est bien passé, même si je n'aime pas dire que c'est une année réussie parce que je ne joue pas pour autre chose que gagner des titres à ce stade de ma carrière", a-t-il expliqué. Il reste deux années de contrat à "LBJ" avec les Lakers, dont la dernière est en option. Or, il a toujours clamé son souhait de rester un basketteur jusqu'à au moins 40 ans, afin de jouer avec ou contre son fils aîné Bronny. Ce dernier, qui va entamer sa première saison universitaire à l'Université de Californie du Sud (USC), aura l'âge réglementaire pour être éventuellement drafté en NBA lors de la campagne 2024-2025.

Bienvenue en enfer: à l'assaut des cols de légende Des pics et des chocs: la troisième et dernière semaine du Tour d'Italie s'annonce terrible. Les rescapés ont droit à partir de mardi à une succession de cols, où se jouera la victoire finale et où ont été écrites de nombreuses pages de la légende de cyclisme. Sur les six étapes restantes, quatre vont envoyer le peloton en haute altitude où les grands favoris vont pouvoir s'expliquer avant l'arrivée sur le plat dimanche à Rome. Trois journées s'annoncent particulièrement décisives, mardi vers Monte Bondone, vendredi à Tre Cime di Lavaredo et le contre-la-montre en côte samedi jusqu'au sanctuaire de Monte Lussari. Au lendemain de la journée de repos, les coureurs vont entrer directement dans le dur mardi avec cinq cols dont la montée finale, mythique, vers Monte Bondone, au-dessus de Trente. L'ascension a été propulsée dans la légende dès sa première apparition en 1956 lorsque le Luxembourgeois Charly Gaul y renversa le Giro dans des conditions extrêmes. Bravant une tempête de neige, l'Ange de la Montagne a effacé un débours de 16 minutes sur le maillot rose Pasquale Fornar, arrêté de force par son directeur sportif qui craignait pour sa santé. A l'arrivée, Gaul a dû être littéralement arraché de son vélo et son maillot découpé au ciseau à cause du gel. Depuis, l'ascension est devenue un classique. Mardi les coureurs l'escaladeront pour la 14e fois, par le versant d'Aldeno, pas le plus raide (6,7% tout de même) mais très long (21,4 km). Sur les traces de Merckx Si le Monte Bondone est la montagne de Gaul, les Tre Cime sont le fief d'Eddy Merckx. Emblème des Dolomites, ces trois doigts de roche pourrie sont au programme depuis 1967. Dès l'année suivante, le Belge y forge sa légende naissante en attaquant sous la pluie qui se transforme rapidement en neige. Déchaîné, il reprend neuf minutes aux 16 échappés pour gagner quelques jours plus tard son premier grand Tour. Il qualifiera son envolée comme sa plus grande performance en montagne. Mardi, le Giro passera pour la 8e fois aux Tre Cime qui sont devenus, à 2304 m, le toit de cette 106e édition après le retrait du parcours du Grand-Saint-Bernard. La pente (7,2 km à 7,6%) devient terrible dans les quatre derniers kilomètres, à 12%. Le Giro pourrait se jouer lors de cette étape r,oyale qui comprend aussi le terrible Passo Giau (9,9 km à 9,3%) où Egan Bernal avait cimenté son succès dans le Giro en 2021. Monte Lussari, une première vertigineuse C'est la grande nouveauté de ce Giro 2023 et elle risque de faire causer: à la veille de l'arrivée à Rome, le contre-la-montre individuel de 18,6 km menant à Lussari servira d'ultime juge de paix. Il y a quelques mois encore, la route menant du Ponte del Torrente Saisera au sanctuaire du XVIe siècle était un simple chemin muletier. Puis les autorités locales ont décidé de le bitumer et d'offrir au Giro un nouveau terrain de jeu. Et il est vertigineux: avec une pente de 7,3 km à 12,1% de moyenne, le chemin étroit qui mène à la ligne d'arrivée à 1790 m d'altitude est proprement effrayant et punira en minutes toute défaillance.

Les Panthers enfoncent le clou Sam Reinhart a sign� le seul but du match pour les Panthers lundi Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Les Panthers sont à une victoire de la deuxième finale de Coupe Stanley de leur histoire. Ils ont décroché lundi un troisième succès en trois matches face à Carolina en finale de la Conférence Est, s'imposant 1-0 en Floride. Sergei Bobrovsky fut le grand homme de cet Acte III. Le gardien russe a été crédité de 32 arrêts devant le filet des Panthers, qui n'ont pour leur part cadré que 17 tirs dans un match largement dominé par les Hurricanes. Remarquable lundi, Sergei Bobrovsky a signé à 34 ans son premier blanchissage dans le cadre des play-off, pour son 64e match disputé dans les séries finales. Il a notamment réalisé 14 parades dans le deuxième tiers puis 11 dans le troisième. Tkachuk encore décisif Le seul but de cette rencontre a été inscrit à la 31e minute, au cours d'une supériorité numérique. Sam Reinhart a signé sa 7e réussite dans ces play-off en profitant d'une offrande de Matthew Tkachuk, héros des deux premiers matches de la série avec à chaque fois un but marqué en prolongation. Les Panthers disputent seulement la deuxième finale de Conférence de leur histoire. La franchise floridienne avait remporté la première 4-3 face aux Pittsburgh Penguins en 1996, lors de sa troisième saison en NHL, avant d'échouer nettement (4-0) face à l'Avalanche du Colorado en finale de la Coupe Stanley.

Les Nuggets éliminent les Lakers en quatre matches Les Nuggets disputeront leur premi�re finale NBA Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Pour la première fois en 47 ans de présence en NBA, les Nuggets joueront la finale des play-off de NBA. Nikola Jokic et ses équipiers ont éliminé les Lakers 4-0 en les battant 113-111 lundi à Los Angeles, malgré un grand LeBron James. "King James" ne voulait pas abdiquer et il a tout fait pour obtenir un sursis. Il a réussi l'un des matches les plus aboutis de sa carrière déjà prodigieuse, à 38 ans, marquant 40 points inscrits dont 31 en première mi-temps (à 11/13 au tir!). A bout de force, il a néanmoins échoué au buzzer à arracher la prolongation près du cercle. Têtes de série no 1 dans cette Conférence Ouest, les Nuggets ont alors pu hurler leur joie dans une Crypto. com Arerna réduite au silence. Triple double pour Jokic Les Nuggets ont été remarquables de solidité et de calme, même quand la tempête soufflait dans une première période bouclée avec 15 longueurs de retard. Au retour du vestiaire, sûrs de leur force collective, les hommes de Michael Malone sont revenus bien plus conquérants. A l'image de Nikola Jokic, auteur de 13 de ses 30 points après la pause et qui a fini en triple double (14 rebonds, 13 passes décisives) presque comme d'habitude. Le Serbe a inscrit le panier de la victoire à 73 secondes de la fin, alors que les Lakers avaient repris espoir après avoir encaissé un lourd 36-14 au troisième quart. Après quatre échecs Pour la franchise du Colorado, cette qualification est une douce revanche prise sur celle de Californie, qui lui avait barré la route à ce stade de la compétition à trois reprises, en 1985, 2009 et 2020. Elle avait échoué une première fois en finale de Conférence en 1978 face aux Seattle SuperSonics. Ainsi, le défi était trop élevé pour les Lakers, dont la présence en finale de Conférence était improbable cet hiver quand ils bégayaient leur basket et végétèrent un temps à la 13e place, au coeur d'une saison chaotique. Ils auront tout de même réussi l'exploit d'éliminer les Warriors, champions en titre, au 2e tour des play-off.