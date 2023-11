La Suisse défend son titre ++ Suter et les Canucks enchaînent

Entre pause maternité et défense d'un titre L'équipe de Suisse aurait certainement eu besoin du soutien de son public pour le tournoi final de la Billie Jean King Cup. Mais c'est à Séville que les protégées du capitaine Heinz Günthardt défendent cette semaine le titre conquis fin 2022 à Glasgow. Six mois après que la candidature de Séville avait été notamment préférée à celle de Zoug, la sélection de Swiss Tennis part dans l'inconnue en Andalousie. Elle ne faisait certes pas figure de favorite l'an dernier, mais ses chances étaient alors bien plus grandes qu'elles ne le sont à l'entame de cette semaine andalouse. La principale interrogation concerne bien sûr la championne olympique de simple Belinda Bencic, qui a annoncé attendre un heureux événement pour le printemps prochain. "On verra mardi lors des nominations", a répondu la St-Galloise lorsqu'on lui a demandé dimanche si elle serait alignée cette semaine. Sa non-titularisation constituerait bien sûr un gros coup dur pour la Suisse, même si Belinda Bencic n'a plus joué depuis la mi-septembre à la suite d'une intoxication alimentaire. Et même si la 14e joueuse mondiale n'affiche plus le même état de forme qu'en début d'année. Golubic en pleine forme Mais Heinz Günthardt s'appuie aussi sur un esprit d'équipe hors normes avec un groupe très soudé. Victorieuse de ses deux derniers tournois, certes pas sur le circuit principal, Viktorija Golubic (WTA 83) tient la grande forme. Toujours à l'aise dans cette compétition, la Zurichoise adore revêtir ce costume de l'outsider. A l'inverse, Jil Teichmann (WTA 142) est loin du niveau qui lui avait permis de se hisser jusqu'à la 22e place mondiale en juillet 2022. Mais la gauchère sait se sublimer. Et tant la "rookie" Céline Naef (WTA 137/18 ans) que Simona Waltert (WTA 167/22 ans) ont déjà montré leur potentiel au plus haut niveau. Les Tchèques en favorites La Suisse entamera son tournoi final mardi face à la République tchèque, qui aligne deux membres du top 10 (Marketa Vondrousova et Barbora Krejcikova) et est bien l'équipe à battre cette semaine. Elle se frottera jeudi aux Etats-Unis, qui évoluent sans leurs deux top 10 (Coco Gauff et Jessica Pegula) mais comptent tous de même trois joueuses figurant parmi les 50 meilleures du monde.

Suter et les Canucks enchaînent C'est un tir de Pius Suter qui a trompé Stuart Skinner sur cette action Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK Pius Suter et Vancouver enchaînent. Le centre zurichois a inscrit lundi son troisième but en trois matches pour les Canucks, qui ont dominé les Edmonton Oilers 6-2 pour cueillir leur quatrième succès consécutif en NHL. Muet dans ses neuf premiers matches joués sous ses nouvelles couleurs, Pius Suter semble avoir enfin trouvé son rythme en attaque en trouvant la faille au cours d'une troisième rencontre consécutive. Auteur de 4 tirs cadrés lundi, il a inscrit le 2-1 des Canucks à la 14e minute, d'un tir du poignet à bout portant. Emmené par son défenseur Quinn Hughes (1 but et 3 assists), Vancouver a décroché sa neuvième victoire en douze matches disputés cette saison pour conforter sa 2e place dans la Conférence Ouest, derrière le détenteur de la Coupe Stanley Vegas. A l'inverse, les Oilers de Connor McDavid ont subi leur neuvième défaite en onze sorties, la troisième d'affilée.

Fin de série pour les Hawks Capela et Atlanta ont subi la loi d'OKC lundi Image: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips Atlanta a vu sa série de victoires s'arrêter lundi en NBA. Les Hawks de Clint Capela, qui avaient gagné leurs quatre derniers matches, se sont inclinés 126-117 sur le parquet d'Oklahoma City. Les Hawks ont craqué dans le troisième quart-temps, remporté 38-27 par le Thunder qui comptait ainsi 19 longueurs d'avance à l'entame de l'ultime période (96-77). Ils ont subi les foudres de Shai Gilgeous-Alexander (30 points), le no 2 de la draft 2022 Chet Holmgren réussissant quant à lui 16 points, 12 rebonds et 3 contres. Atlanta, qui avait perdu ses deux premiers matches de la saison avant de remporter les quatre suivants, a manqué d'adresse avec un piètre 37/102 au tir. Clint Capela n'a d'ailleurs rentré que 2 de ses 5 tirs pour terminer la partie avec 6 points. Le Genevois a également capté 12 rebonds et bloqué 2 tirs adverses. Le centre meyrinois a été aligné pendant 21 minutes seulement, terminant avec un différentiel de -10. Pivot no 2 dans la hiérarchie des Hawks, Onyeka Okongwu a quant à lui cumulé 7 points et 14 rebonds en 25 minutes passées sur le parquet d'OKC.

Le titre et la place de no 1 pour Swiatek Iga Swiatek a remporté son 1er Masters et récupère la 1re place mondiale Image: KEYSTONE/EPA/Alonso Cupul Intraitable et expéditive, Iga Swiatek a remporté pour la première fois le Masters WTA. La Polonaise a étrillé Jessica Pegula 6-1 6-0 lundi en finale à Cancun pour récupérer la place de no 1 mondial. Forte d'une fin de saison en boulet de canon, un mois après sa victoire au WTA 1000 de Pékin, Iga Swiatek (22 ans) est assurée de conclure une deuxième année d'affilée au sommet de la hiérarchie. Elle déloge Aryna Sabalenka, qu'elle a sèchement éliminée la veille en demi-finale (6-3 6-2). La Polonaise, qui avait cédé les commandes à la Bélarusse en septembre, succède à la Française Caroline Garcia au palmarès de ce tournoi réunissant les huit meilleures joueuses de l'année. Elle a décroché son 17e titre sur le circuit principal, le sixième dans une saison 2023 qui l'a notamment vue s'imposer à Roland-Garros. Météo difficile Iga Swiatek n'a fait qu'une bouchée de Jessica Pegula (WTA 5) lors d'une finale initialement prévue dimanche mais reportée en raison de la pluie, et finalement remportée sans sourciller en à peine une heure. "Cette semaine n'a pas été facile", a reconnu la Polonaise à l'issue de ce tournoi qui a été compliqué par la pluie et le vent. Jessica Pegula (29 ans) avait pourtant battu Iga Swiatek lors de leur précédente confrontation en août à Montréal. Mais la Polonaise était alors dans le creux d'une saison moins constante que la précédente, pratiquant un tennis bien moins fringant que celui proposé ces dernières semaines. Déjà impériale en demi-finale, la quadruple lauréate de Majeurs n'a laissé qu'un jeu à sa rivale américaine, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de l'épreuve en finale. En 2003, la Belge Kim Clijsters avait à peine moins balayé (6-2 6-0) la Française Amélie Mauresmo en finale.

City et le Barça visent la qualification, revanche AC Milan-PSG Manchester City, contre Young Boys, et Barcelone, contre le Shakhtar Donetsk, peuvent se qualifier pour les 8es de finale dès la 4e journée de phase de groupe de Ligue des champions aujourd'hui. De son côté, l'AC Milan jouera une revanche capitale contre le Paris SG. Après un bon début de saison, l'AC Milan, demi-finaliste la saison passée, vit un cauchemar depuis quelques semaines. Il vient de prendre un seul point en trois matches de Serie A et se retrouve dernier du difficile groupe F de Ligue des champions, après avoir fait deux nuls 0-0 face à Newcastle et Dortmund et reçu une gifle à Paris (3-0). Il ne sera donc pas seulement question d'honneur mardi à San Siro pour la revanche contre Paris: les Rossoneri ont besoin d'une victoire pour recoller au train des autres équipes (Paris a six points, Dortmund et Newcastle 4). Les Parisiens, eux, se rapprocheraient grandement d'une qualification pour les 8es de finale en cas de nouvelle victoire. Le Borussia Dortmund, qui s'est relancé lors de la 3e journée en allant, à la surprise générale, battre Newcastle à Saint James Park (1-0), voudra confirmer devant le "mur jaune" du Signal Iduna Park. Les hommes d'Edin Terzic viennent néanmoins de subir une claque historique chez eux en Bundesliga face au Bayern Munich (4-0). Quant aux "Magpies", qui avaient marché sur le PSG début octobre (4-1), ils voudront surfer sur leur victoire samedi contre Arsenal (1-0), qui était jusque-là invaincu en Premier League. City en patron Auréolé de sa première Ligue des champions remportée la saison dernière, le Manchester City de Pep Guardiola survole la phase de groupe avec trois victoires 3-1, et pourrait valider son billet pour les 8es de finale en battant les Young boys de Berne mardi. Une perspective plus que probable puisque les Citizens sont allés dominer le club suisse chez lui lors de la 3e journée. Dans l'autre rencontre, le RB Leipzig, 2e avec six points, pourrait lui aussi se rapprocher de la qualification s'il gagne à Belgrade. Le FC Barcelone sérieux Le Barça entraîné par Xavi a profité d'un groupe largement à sa portée pour remporter ses trois premiers matches. Il a de bonnes chances de se qualifier contre le Shakhtar Donetsk mardi à Hambourg puisqu'un nul suffirait grâce à leur victoire à l'aller contre le club ukrainien, seul à même d'égaler son nombre de points parmi les deux derniers actuels du groupe. Le FC Porto, qui a écrasé Anvers en Belgique (4-1), a les armes pour récidiver au Portugal et ainsi se rapprocher d'une qualification. L'Atlético Madrid a fort à faire Le groupe E se révèle passionnant puisque le Feyenoord Rotterdam a pris la première place et bousculé la hiérarchie naturelle qui faisait de l'Atlético Madrid (2e avec 5 points) et de la Lazio Rome (3e, 4 points) les prétendants à la qualification. Les Néerlandais sont premiers avec six points, forts de leur succès probant contre les Romains (3-1), qui réclament une revanche mardi. Antoine Griezmann et ses coéquipiers ont quant à eux, dans ce contexte, l'obligation de prendre les trois points à domicile contre le Celtic Glasgow, bon dernier (1 point), après avoir déjà laissé filer deux points lors de leur première confrontation (2-2).

Ligue des champions: YB face à un Everest Young Boys effectue le périlleux déplacement de Manchester pour y défier City mardi dès 21h lors de la 4e journée de la Ligue des champions. Battus 1-3 à Berne le 25 octobre par le tenant du titre, les hommes du coach Raphael Wicky chercheront à se faire plaisir dans une rencontre où l'exploit semble hors d'atteinte. Avec un seul point conquis en trois sorties, Young Boys n'espère évidemment plus créer l'exploit de se qualifier pour les 8es de finale de la plus prestigieuse compétition interclubs. Mais le champion de Suisse a toujours l'ambition d'être européen au printemps prochain. YB sait ce qu'il a à faire pour accrocher la 3e place du groupe G et poursuivre son aventure en Europa League: battre l'Etoile Rouge Belgrade le 28 novembre au Wankdorf. Les deux équipes ont fait match nul à Belgrade le 4 octobre (2-2), perdant leurs deux autres parties face aux cadors Manchester City et Liepzig. Toute autre issue qu'une défaite constituerait évidemment un exploit retentissant mardi, face à une équipe de Manchester City qui a fait le plein de points avec neuf buts marqués et trois encaissés dont un somptueux signé Meschack Elia à Berne. Le portier Anthony Racioppi devra en tout cas à nouveau sortir le grand jeu face aux Citizens de Manuel Akanji.

Chelsea bat un Tottenham réduit à neuf Le portier de Tottenahm Guglielmo Vicario plonge dans les pieds de Marc Cucurella. Image: KEYSTONE/AP/David Cliff Tottenham n'a pas repris la place de leader du Championnat d'Angleterre à Manchester City après sa défaite 4-1 contre Chelsea. Les Spurs se sont retrouvés à neuf dès la 55e minute. Derby londonien animé entre Tottenham et Chelsea. Les joueurs de Mauricio Pocchetino ont ouvert la marque dès la 6e minute sur un tir dévié de Kulusevski. Ils avaient alors retrouvé leur place de leader au classement. Mais la suite fut beaucoup plus difficile pour les Spurs. L'Argentin Romero, incapable de contenir sa fougue, était expulsé pour une faute grossière sur le tibia d'un attaquant de Chelsea. Le carton rouge était accompagné d'un penalty, transformé par Palmer (35e). La partie devenait irrespirable pour Tottenham. Les Blues voyaient pourtant l'arbitre annuler trois de leurs buts pour hors-jeu. La partie prenait un tournant encore plus dramatique pour les Spurs après l'expulsion d'Udogie pour un 2e avertissement (55e). Attaquée de toute part par les Blues, la défense de Tottenham finissait par céder à la 75e sur un but de Jackson bien servi par Sterling. Le portier italien des Spurs Guglielmo Vicario avait longtemps retardé l'échéance par des arrêts spectaculaires, mais il n'a pu empêcher la première défaite de la saison de ses couleurs. Jackson a corsé l'addition dans le temps additionnel avec son triplé.

Wawrinka passe facilement le premier tour Stan Wawrinka s'est montré expéditif (archive). Image: KEYSTONE/EPA Stan Wawrinka (ATP 53) jouera les 8es de finale pour son dernier tournoi de la saison. Le Vaudois a passé sans encombre le 1er tour de l'ATP 250 de Metz. Il a dominé l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles (ATP 81) 6-0 6-2 lundi en début de soirée. Wawrinka a réussi une entrée en matière expresse puisqu'il n'a mis que 17 minutes pour infliger une roue de vélo à son adversaire lors de la première manche. Tête de série no 8 du tableau en Moselle, Stan Wawrinka affrontera au 2e tour le gagnant de l'affrontement entre le Français Luca van Assche (ATP 70) et le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 51). Il a perdu l'unique duel livré face à van Assche (19 ans), ce printemps sur la terre battue de Banja Luka, et n'a encore jamais affronté van de Zandschulp. Stan Wawrinka, qui n'avait gagné qu'un seul match dans ses cinq précédents tournois, avait atteint les demi-finales l'an dernier à Metz où il était sorti des qualifications. Mais l'ex-no 3 mondial n'a aucun point à défendre cette semaine: le tournoi messin se déroulait en effet à la fin du mois de septembre en 2022. Hüsler face à un autre qualifié Issu des qualifications dans l'ATP 250 de Sofia, Marc-Andrea Hüsler (ATP 200) a par ailleurs un coup à jouer au 1er tour du tableau principal. Le gaucher zurichois, qui avait triomphé l'an dernier en Bulgarie - mais en octobre, affrontera le Britannique Billy Harris (ATP 221). Le vainqueur de ce duel de qualifiés défiera en 8e de finale la tête de série no 3 Jan-Lennard Struff (ATP 28).

Rashford dénonce les "rumeurs malveillantes" sur son avenir Marcus Rashford peine à retrouver son efficacité qui fut la sienne la saison dernière. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson L'attaquant Marcus Rashford s'est élevé contre les "rumeurs malveillantes" mettant en doute son avenir à Manchester United, où il peine à reproduire ses bonnes performances de la saison dernière. "S'il vous plaît, ARRÊTEZ de propager des rumeurs malveillantes", a-t-il écrit sur le réseau X (ex-Twitter), en réponse à une vidéo de United Stand, un média tenu par des supporters du club, intitulée "L'avenir de Rashford en question?". L'ailier de 26 ans n'a marqué qu'une seule fois en quatorze apparitions, toutes compétitions confondues, un bilan famélique au regard de ses riches statistiques de la saison passée (30 buts et 11 passes décisives). Sa baisse de forme coïncide avec un début de saison poussif pour les Red Devils, huitièmes après onze journées (six victoires et cinq défaites). L'international anglais s'est retrouvé sous le feu des critiques après avoir été aperçu dans une discothèque quelques heures après une défaite 3-0 dans le derby contre Manchester City, à Old Trafford, le 29 octobre. "C'est inacceptable, je lui ai dit, il s'est excusé et c'est tout", a réagi son entraîneur Erik ten Hag. "Il est très motivé pour redresser la situation. Je sais quels efforts il fournit. Il est totalement avec nous". Le joueur formé à Manchester United n'a pas pris part au match de championnat suivant, gagné samedi 1-0 contre Fulham, en raison d'un pépin physique, selon son entraîneur.

Luxation du genou gauche pour Pavard Benjamin Pavard souffre d'une luxation du genou gauche Image: KEYSTONE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA Coéquipier de Yann Sommer à l'Inter Milan, Benjamin Pavard souffre d'une luxation du genou gauche. L'international français "sera immobilisé pendant trois à quatre semaines, avant de pouvoir commencer sa rééducation", a expliqué son club dans un communiqué. Pavard s'est blessé samedi lors de la victoire de son équipe contre l'Atalanta (2-1). Il ne pourra donc pas participer aux deux prochains matches de l'équipe de France, déjà qualifiée pour l'Euro 2024, contre Gibraltar et la Grèce, les 18 et 21 novembre, ni vraisemblablement aux trois dernières journées de la phase de poules de la Ligue des champions.

Deux Suisses dans le onze type de L'Equipe Yvon Mvogo figure dans le onze type de L'Equipe Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Deux internationaux romands figurent dans le onze type de la 11e journée de Ligue 1. Il s'agit d'Yvon Mvogo et de Denis Zakaria, qui ont tous deux obtenu la note de 7. Le gardien fribourgeois de Lorient est à l'honneur après son "clean sheet" fêté samedi face à Lens (0-0). Il a effectué sept arrêts pour permettre à son équipe, 15e du classement, de sauver un point. Le milieu de terrain genevois de Monaco a quant à lui inscrit son premier but en Ligue 1, ouvrant la marque face à Brest dimanche (2-0). Ce succès permet à l'ASM de rester à deux points du leader Nice.

Les Devils gagnent sans Hughes ni Hischier Dougie Hamilton félicite son portier Vitek Vanecek, auteur de 32 arrêts face aux Blackhawks Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Les absences conjuguées de Nico Hischier et Jack Hughes n'ont pas empêché les Devils de s'imposer dimanche à Chicago en NHL. New Jersey a cueilli une quatrième victoire dans ses cinq derniers matches en dominant les Blackhawks de Philipp Kurashev 4-2. Touché au haut du corps vendredi à St. Louis, Jack Hughes (20 points en 10 parties cette saison) a rejoint à l'infirmerie Nico Hischier, resté à Newark durant le "road trip" de quatre matches des Devils. Privé de ses deux meilleurs centres, New Jersey a pu compter sur Vitek Vanecek (32 arrêts) pour forcer la décision dimanche. Les Suisses ne se sont pas illustrés dans cette rencontre. Timo Meier est resté "muet" - malgré cinq tirs cadrés -, tout comme son coéquipier chez les Devils Jonas Siegenthaler. Brillant la veille face à Florida (3 points), l'attaquant bernois des Blackhawks Philipp Kurashev n'a plus non plus inscrit de point. A noter par ailleurs que les Golden Knights ont subi dimanche leur première défaite dans le temps réglementaire de la saison, la deuxième au total en treize matches. Vegas s'est incliné 4-2 sur la glace des Ducks d'Anaheim, qui ont cueilli leur sixième victoire d'affilée après avoir été menés 2-0 à l'issue du deuxième tiers.

Swiatek domine Sabalenka en demies Iga Swiatek a maîtrisé son sujet en demi-finale du Masters Image: KEYSTONE/EPA/Alonso Cupul Iga Swiatek a rejoint Jessica Pegula en finale du Masters WTA. La Polonaise a dominé Aryna Sabalenka 6-3 6-2 dimanche à Cancun et ravira la place de no 1 mondial à la Bélarusse en cas de sacre. Swiatek et Sabalenka avaient entamé leur demi-finale samedi soir, mais n'avaient pu jouer que trois jeux à cause de conditions météo exécrables. Pegula s'était elle qualifiée dès samedi en battant Coco Gauff au cours d'un match plusieurs fois interrompu par la pluie. Iga Swiatek a été intraitable dimanche, sachant profiter des nombreuses erreurs de son adversaire. Un break lui a suffi dans la première manche avant de s'envoler dès le début de la seconde manche et de plier le match à sa première occasion. La vainqueure de Roland-Garros a ainsi pris sa revanche, un an après avoir été battue au même stade de la compétition par Aryna Sabalenka, tenante du titre de l'Open d'Australie. Elle retrouvera le sommet de la hiérarchie si elle conquiert le titre, après avoir été no 1 pendant 75 semaines entre avril 2022 et septembre 2023 lorsque Sabalenka l'avait renversée.

Formule 1: 17e succès en 20 courses pour Verstappen Nouvelle victoire pour Verstappen Image: KEYSTONE/EPA/Sebastiao Moreira Max Verstappen (Red Bull-Honda) est insatiable. Le Néerlandais a remporté le Grand Prix du Brésil à Interlagos, fêtant un 17e succès en 20 courses cette année. Il compte désormais 52 victoires en F1. Verstappen, parti de la pole position, a mené presque d'un bout à l'autre une épreuve assez monotone, à l'image d'une saison qui ne restera pas dans les annales pour les fans de la discipline. Il a devancé l'Anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes), qui a brièvement été en tête en retardant son deuxième arrêt pour changer de pneus. Le podium a été complété par Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes), qui a bien résisté lors des derniers tours à la pression mise derrière lui par Sergio Pérez (Red Bull-Honda). Le Mexicain a passé le vétéran espagnol au 70e des 71 tours, mais ce dernier a récupéré son bien dans l'ultime boucle. Drapeau rouge La course a été interrompue peu après le départ par un drapeau rouge suite à un accrochage avant le premier virage entre deux voitures dans le peloton. Comme la veille, les Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas été à la fête sur le circuit situé à Sao Paulo: tant Valtteri Bottas que Guanyu Zhou ont été contraints à l'abandon. Deuxième sur la grille, Charles Leclerc est parti dans les décors durant le tour de formation. Sa Ferrari a été victime d'un problème hydraulique.