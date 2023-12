La Suisse en quart au Mondial M20 ++ Amdouni marque pour Burnley

La Juve bat la Roma et revient à deux points de l'Inter La Juventus est venue à bout de la Roma (1-0) en clôture de la 18e journée de la Serie A, et remporte ainsi 3 points précieux qui lui permettent de revenir à deux longueurs du leader, l'Inter Milan. Le club turinois, 2e avec 43 points, ne relâche pas la pression sur les Intéristes et profite de leur faux pas vendredi sur la pelouse du Genoa (1-1). La première période a été rythmée de part et d'autre du terrain, avec des occasions franches des deux côtés, comme la puissante reprise du Romain Bryan Cristante qui a trouvé le poteau (4e), ou encore la demi-volée du Turinois Filip Kostic sauvée in extremis par le défenseur Evan Ndicka (43e). La Juve a finalement ouvert le score au retour des vestiaires grâce à Adrien Rabiot (47e), qui a réalisé le geste parfait pour crucifier Rui Patricio après avoir été parfaitement servi par une talonnade de Dusan Vlahovic. Le club piémontais a failli doubler la mise à la 88e minute, mais le but de Federico Chiesa a été refusé par l'arbitre pour hors-jeu.

Un Pardubice renversant rejoint Davos en finale Le Canadien Jonathan Hazen jubile après avoir inscrit le 1-0 sur une superbe passe de Chris DiDomenico. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Dynamo Pardubice a rejoint le HC Davos en finale de la Coupe Spengler. Les Tchèques menés 1-3 ont renversé le Team Canada 4-3 dans les dernières minutes de leur demi-finale. Ainsi, le Dukla Jihlava, dernier vainqueur tchèque en 1982 de la Coupe Spengler pourrait connaître enfin un successeur. Menés 3-1 au début de la troisième période, suite à un but de Derek Grant, les Tchèques ont réussi une fin de partie détonante. Radil a d'abord réduit le score d'un tir surpuissant dans la lucarne (57e) avant que Kaut et Paulovic ne retournent le score en 44 secondes dans les deux dernières minutes. Un véritable camouflet pour le détenteur du record de victoires dans le tournoi grison. Les Tchèques retrouveront donc Davos sur le coup de 12h10 ce dimanche pour une finale totalement inédite.

La Suisse en quart de finale au Mondial M20 Le Zougois Leon Muggli a commis une faute très dangereuse à la bande. Son expulsion a mis la Suisse dans l'embarras. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Au Mondial M20 à Göteborg, la Suisse a remporté le match qu'il fallait gagner. Sa victoire 6-2 contre la Norvège lui ouvre les portes des quarts de finale et lui ôte tous soucis de relégation. Dans ce match entre deux nations qui n'avaient pas encore empoché le moindre point, les Suisses ont fait la différence au deuxième tiers-temps quand ils ont fait passer le score de 1-2 à 5-2. Ils ont marqué deux fois en supériorité numérique. Les juniors suisses avaient ainsi gommé la mauvaise image laissée par la première période. L'expulsion du défenseur Leon Muggli, auteur d'une charge inadmissible à la bande, avait quelque peu désorganisé le jeu helvétique. Certes, les Norvégiens n'ont pas marqué pendant ces cinq minutes de supériorité, mais ils ont quand même ensuite inscrit deux buts avant la première sirène. Grâce à une sérieuse progression en deuxième période, les Suisses ont un peu fait oublier leur défaite initiale contre la Slovaquie (0-3) et la "dégelée" subie contre les Etats-Unis (3-11). Ils disputeront encore un dernier match ce dimanche contre la Tchéquie. Une victoire leur permettrait de terminer à la 3e place et d'éviter ainsi l'épouvantail suédois en quarts de finale.

Troisième but en championnat pour Amdouni Zeki Amdouni, ici contre Liverpool, a inscrit son troisième but en Premier League. Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Zeki Amdouni a inscrit son troisième but au cours de son 19e match de Premier League. Lors de la défaite 2-3 de Burnley sur la pelouse d'Aston Villa, il a marqué le 1-1. Après un coup franc prolongé de la tête, Amdouni s'est trouvé au bon endroit à la 30e et a trouvé le chemin des filets d'une reprise directe. Le Genevois de 23 ans a été remplacé à la 59e minute, soit juste après l'expulsion de son coéquipier Sander Berge pour un deuxième avertissement. Pendant que Burnley se retrouve largué à l'avant-dernière place du classement, l'Aston Villa de l'entraîneur Unay Emery compte le même nombre de points que le leader Liverpool mais avec un match de plus. Derrière, Manchester City a assuré pour son dernier match d'une année très riche. Les joueurs de Pepe Guardiola ont battu 2-0 la lanterne rouge Sheffield United. Manuel Akanji a disputé toute la partie au centre de la défense de City.

Henrik Haapala envoie Davos en finale Le Davosien Dennis Rasmussen fait écran devant le portier suédois Lars Johansson. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Davos disputera la finale de la Coupe Spengler pour la première fois depuis 2012. Les Grisons se sont qualifiés grâce à leur succès 4-3 après prolongation contre les Suédois de Frölunda. Le Finlandais Henrik Haapala a crucifié les Scandinaves après 51'' de prolongation d'un déboulé sur l'aile gauche. Le joueur du Lausanne HC, qui avait passé par Genève-Servette en début de saison, fut l'un des meilleurs Davosiens tout au long du tournoi de la station grisonne. En finale, les joueurs de l'entraîneur Josh Holden affronteront soit le Team Canada ou les Tchèques de Pardubice. Les Suédois d'Henrik Tömmernes avaient joué la veille en profitant pour infliger une "fessée" à Ambri-Piotta (5-0) tandis que Davos était au repos. Mais les Scandinaves n'ont jamais paru fatigués tout au long de la partie. Ils ont même mené 2-1 à la 23e minute après un exploit solitaire de Carl Klingberg, l'ancien Zougois, qui a fait le tour de la cage avant de tromper Sandro Aeschlimann. Las, les Grisons ont égalisé 90 secondes plus tard par Rasmussen, qui avait déjà réussi un doublé contre Frölunda dans le tour préliminaire (4-1). Enzo Corvi a remis Davos en tête (36e) avant que Stromwall ne surprenne Aeschlimann entre les jambières (53e). Mais la prolongation a rapidement tourné en faveur des Grisons.

Dobbiaco: Nadine Fähndrich et Valerio Grond s'illustrent en sprint Une première finale cet hiver pour Nadine Fähndrich Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Deux Suisses ont disputé la finale du sprint libre de Dobbiaco, 1re étape du Tour de Ski. Tant Nadine Fähndrich que Valerio Grond ont pris la cinquième place. Pour la première fois de l'hiver, Nadine Fähandrich a donc réussi à se hisser en finale, la 18e de sa carrière. La Lucernoise a ainsi signé son meilleur résultat d'une saison jusqu'ici assez difficile. Mais elle n'a pas pu se battre pour la victoire et a pris la cinquième place, à 1''34 de la Suédoise Linn Svahn. Celle-ci a précédé sa compatriote Jonna Sundling de 0''07 et la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad, devancée de 0''29. Doublé des Français Chez les messieurs, Valerio Grond s'est aussi illustré, se qualifiant avec autorité pour la finale. Mais les forces lui ont manqué dans le dernier tour et il a lâché prise. Ce cinquième rang constitue toutefois un très bon résultat. La course a été marquée par un doublé français, Lucas Chavanat s'imposant avec 0''22 d'avance sur Jules Chappaz et 0''49 sur l'Américain Ben Ogden.

Transferts: Hugo Lloris quitte Tottenham pour Los Angeles FC Hugo Lloris battu sur un penalty de Salah en finale de la Ligue des champions 2019 Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA BOZOGLU Le gardien français Hugo Lloris (37 ans) a résilié son contrat avec Tottenham, dont il portait les couleurs depuis 2012. Il va s'engager avec la franchise américaine de MLS du Los Angeles FC. Le club du nord de Londres, dont il a porté le brassard de capitaine pendant huit ans, rendra hommage au champion du monde 2018 en sa présence avant le match de championnat disputé dimanche contre Bournemouth au Tottenham Hotspur Stadium. Avec les Spurs, le Français n'a rien gagné. Il a été finaliste de la Ligue des champions 2019 et de la Coupe de la Ligue anglaise (2015, 2021). Lloris a défendu la cage de Tottenham durant 477 matches toutes compétitions confondues. Mais il avait perdu sa place de titulaire depuis plusieurs mois. Son dernier match en Premier League remonte au 23 avril et une défaite 6-1 à Newcastle.

L'ancien patron de McLaren Ron Dennis est désormais Sir Ron Il faut désormais l'appeler Sir Ron Dennis Image: KEYSTONE/EPA/FELIX HEYDER Ron Dennis (76 ans) a été anobli par le roi Charles III. L'ancien patron de McLaren a reçu cet honneur en raison de ses services rendus à l'industrie et aux oeuvres caritatives outre-Manche. Dennis a quitté McLaren en 2017 après y avoir travaillé durant plus de 30 ans. Il était notamment aux commandes dans les années 1980 quand son équipe a gagné plusieurs titres avec Niki Lauda, Alain Prost et Ayrton Senna. Depuis son départ, il s'est totalement retiré de la formule 1 pour se consacrer à d'autres activités. Il a notamment collaboré avec le gouvernement britannique. Le désormais Sir Ron a fondé et préside Podium Analytics, une organisation non gouvernementale dont le but est de réduire les blessures dans le sport, ainsi que l'association Tommy's, qui aide les femmes victimes de fausses couches.

Carnet noir: Gil de Ferran est décédé à 56 ans Gil de Ferran lors de sa victoire aux 500 miles d'Indianapolis Image: KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY Le Brésilien Gil de Ferran (56 ans) est décédé d'une crise cardiaque en Floride. Il avait gagné les 500 miles d'Indiananpolis en 2003 et le championnat CART en 2000 et 2001. Gil de Ferran, qui possédait aussi la nationalité française puisqu'il était né à Paris, avait aussi travaillé en formule 1. Il avait oeuvré comme directeur sportif de l'équipe BAR Honda de 2005 à juillet 2007, puis de juillet 2018 à 2021 dans un poste similaire avec McLaren. Il avait retrouvé cette équipe en 2023 comme consultant pour la restructuration.

Nadal affrontera un qualifié à Brisbane Nadal affrontera un joueur issu des qualifications pour son retour Image: KEYSTONE/EPA/DARREN ENGLAND Rafael Nadal se frottera à un joueur issu des qualifications dimanche ou lundi à Brisbane pour son retour à la compétition. L'Espagnol de 37 ans n'a pas joué le moindre match depuis sa défaite subie au 2e tour de l'Open d'Australie en janvier dernier. Autre retour très attendu à Brisbane, celui de la Japonaise Naomi Osaka qui n'a plus joué depuis le tournoi de Tokyo en septembre 2022. Confrontée notamment à des soucis de santé mentale, elle a ensuite eu un enfant en juillet. L'ex-no 1 mondial, qui a également bénéficié d'une "wild card" à Brisbane, affrontera au 1er tour l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 84). "Je suis nerveuse, je n'ai pas joué de match depuis longtemps, mais je suis compétitive, donc je pense que je suis nerveuse et que je veux gagner", a déclaré Naomi Osaka. "Juste après Tokyo, pendant environ un mois, j'ai pensé à la retraite parce que j'avais l'impression que toute ma joie pour ce sport s'était envolée", a-t-elle confié samedi à Brisbane. "Mais je me suis dit que je jouais au tennis depuis l'âge de trois ans et qu'il y avait encore tellement de choses que je voulais faire".

Atlanta subit une 4e défaite consécutive De'Aaron Fox (5) a brillé face aux Hawks avec 31 points Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. La saison des Hawks de Clint Capela est décidément compliquée. Atlanta s'est incliné 117-110 face aux Sacramento Kings sur son parquet vendredi en NBA pour subir une quatrième défaite d'affilée. Déjà battus cinq fois de suite entre le 2 et le 13 décembre, Atlanta enchaîne donc une nouvelle série négative en cette fin d'année. Les Hawks n'ont gagné que 3 de leurs 13 derniers matches et se retrouvent au 11e rang de la Conférence Est avec 12 victoires pour 19 défaites. Clint Capela a fait son job face aux Kings avec un nouveau double double. Le pivot genevois a cumulé 12 points - à 5/7 au tir - et 12 rebonds, réussissant également 3 assists et 2 contres pour un différentiel de +2 en 28 minutes passées sur le parquet. Il en était déjà à 8 points et 5 rebonds après 6'30'' de jeu. Les Hawks ont d'ailleurs réussi un début de match parfait. Ils menaient 24-8 lorsque Capela a quitté pour la première fois le terrain et ont compté jusqu'à 23 points d'avance au premier quart (31-8). Mais ils ne sont pas parvenus à contenir la fougue de De'Aaron Fox, auteur de 26 de ses 31 points en deuxième mi-temps.

Un 3e succès de suite pour les Devils Hischier (13) et les Devils ont battu Ottawa 6-2 samedi Image: KEYSTONE/AP/Justin Tang Les Devils ont cueilli vendredi leur troisième succès consécutif en NHL. New Jersey est allé s'imposer 6-2 à Ottawa, où Nico Hischier fut le seul Suisse à s'illustrer sur le plan comptable. Le capitaine des Devils s'est fait l'auteur d'un assist sur le 5-1, inscrit par le défenseur Brendan Smith à la 44e minute. "Muet" lors de ses trois précédentes sorties, le Valaisan affiche désormais 16 points - dont 9 assists - à son compteur 2023/24, en 23 matches. Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont en revanche pas inscrit le moindre point pour les Devils, qui ont fait la différence grâce au duo Jesper Bratt (1 but, 3 assists)/Jack Hughes (1 but, 2 assists). Nico Daws a effectué 25 arrêts pour sa première titularisation de la saison dans le camp de New Jersey. Philipp Kurashev a quant à lui signé son 15e assist de la saison lors d'un match perdu 5-4 après prolongation par Chicago à Dallas. L'attaquant bernois a signé la passe décisive sur le 4-4, marqué à la 58e par les Blackhawks qui avaient mené 2-0 avant d'encaisser quatre buts d'affilée.

Nadine Fähndrich est loin de sa meilleure forme Meilleur atout du ski de fond helvétique, Nadine Fähndrich n'aborde pas le Tour de Ski dans les meilleures conditions. En petite forme, elle aura besoin d'un miracle pour briller dans une épreuve dont la 1re étape est programmée samedi à Dobbiaco. Il y a un an, la Lucernoise s'est élancée dans le Tour de Ski en tant que candidate à une victoire d'étape et n'avait pas déçu. Après ses succès en Coupe du monde à Beitostölen et Davos, la spécialiste du sprint avait triplé la mise en triomphant en ouverture du Tour dans le Val Müstair. Cette année, le contexte est totalement différent. Une place sur le podium samedi à Dobbiaco constituerait ainsi une immense surprise. Et la suite du Tour de Ski après le sprint inaugural en skating n'est pas encore connue. La décision de continuer ou non sera prise au jour le jour. Les difficultés se sont enchaînées pour Nadine Fähndrich après un début de saison correct à Kuusamo. Malade, elle n'a pas pu utiliser de manière optimale son premier bloc d'entraînement après l'ouverture dans le cercle polaire. Elle n'était ainsi pas en pleine possession de ses moyens lors de son retour à la compétition à Trondheim à la mi-décembre. Son deuxième bloc d'entraînement ne s'est qui plus est pas non plus déroulé dans les meilleures conditions. Nadine Fähndrich doit donc revoir ses ambitions à la baisse pour le grand rendez-vous de la saison. Dix-sept autres Suisses prendront par ailleurs le départ samedi, parmi lesquels le "rookie" fribourgeois Antonin Savary. Klaebo forfait de dernière minute Dans une année sans grand événement, il n'y a aucune raison de renoncer à l'épuisant Tour de Ski pour garder des forces en vue des Mondiaux ou des Jeux olympiques. Ceux qui peuvent prendre le départ le feront. Visiblement, ce n'est pas le cas du vainqueur de l'an dernier Johannes Hösflot Klaebo. Le Norvégien a confirmé son forfait en milieu d'après-midi ce jeudi. Il est insuffisamment remis d'une période de six jours de fièvre. Ainsi, Dario Cologna restera seul détenteur du record de victoires avec ses succès en 2009, 2011, 2012 et 2018. Klaebo s'est déjà imposé à trois reprises au sommet de l'Alpe Cermis Chez les dames, il n'est pas certain que la Suédoise Frida Karlsson parvienne à défendre son titre avec succès lors de la fameuse montée finale de l'Alpe Cermis. L'Américaine Jessie Diggins, leader de la Coupe du monde, s'élancera dans la peau de la favorite. Elle vise une deuxième victoire au général après 2021. Une première pour Davos Le Tour de Ski, qui vivra sa 18e édition, fait pour la première fois halte à Davos. Après trois étapes à Dobbiaco (du 30 décembre au 1er janvier), fondeurs et fondeuses se déplaceront pour deux étapes dans les Grisons (3 et 4 janvier), la décision se faisant comme de coutume dans le Val di Fiemme (6 et 7 janvier).

Coupe Spengler: le Team Canada se hisse dans le dernier carré Jonathan Hazen (en rouge) a encore marqué Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le Team Canada s'est qualifié pour le dernier carré de la Coupe Spengler à Davos. En quart de finale, les joueurs à la feuille d'érable ont dominé KalPa Kuopio 6-3. Les Canadiens n'ont pas fait trainer les choses. Ils ont en effet pris rapidement les devants grâce à des réussites d'Ang (4e) et Quenneville (6e). DiDomenico a ajouté le numéro trois (39e) avant que les Ajoulots Hazen (42e) et Asselin (43e) ne participent aussi à la fête. Les Finlandais se sont alors repris et ont marqué trois fois par Sissons (47e), Rissanen (53e) et Simontaival (58e), mais DiDomenico a scellé le score final dans le but vide (60e). Les joueurs canadiens, qui ont gagné un record de 16 titres dans le traditionnel tournoi grison, peuvent donc toujours encore améliorer leur score. En demi-finale samedi soir, ils seront aux prises avec les Tchèques de Pardubice.