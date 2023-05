La Suisse inflige une correction à la Slovénie ++ Evenepoel fâche l'UCI

Kevin Fiala rejoint l'équipe de Suisse à Riga Fiala va rejoindre l'�quipe de Suisse � Riga Image: KEYSTONE/AP/MARTA LAVANDIER Kevin Fiala va rejoindre l'équipe de Suisse à Riga pour le Championnat du monde. L'attaquant des Los Angeles Kings sera disponible dès mardi contre le Kazakhstan. Patrick Fischer peut avoir le sourire. Avec Fiala, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde qui vient renforcer l'équipe de Suisse. Pour sa première saison en Californie, le Saint-Gallois a inscrit 72 points (23 buts) en 69 matches de saison régulière. Il a ajouté 6 points en trois rencontres de play-off. L’attaquant a donc obtenu le feu vert de sa franchise pour participer au Mondial. Il arrivera à Riga ce week-end. "Nous nous réjouissons beaucoup d’obtenir un nouveau renfort d’excellente qualité comme Kevin Fiala", déclare le directeur des équipes nationales, Lars Weibel. L'arrivée de Kevin Fiala signifie en revanche la fin de l'aventure lettonne pour Mike Künzle. Surnuméraire, l’attaquant biennois rentre en Suisse sans avoir griffé la glace.

La Suisse inflige une correction à la Slovénie Denis Malgin (62) a brill� face aux Slov�nes Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse a commencé son Championnat du monde à Riga avec beaucoup de sérieux. Face aux Slovènes, les Helvètes l'ont emporté très facilement 7-0. On appelle ça une entrée en matière réussie. Pas de mauvaise surprise comme il y a six ans à Paris où la troupe de Patrick Fischer menait 4-0 avant de voir les Slovènes revenir à 4-4. Non, cette fois les joueurs au maillot rouge à croix blanche n'ont pas paniqué. On a longtemps documenté et mis l'emphase sur l'importance de la présence de joueurs de NHL dans le contingent helvétique et cela s'est une fois de plus vérifié. Les quatre premiers buteurs ont été Malgin à deux reprises, Moser et Niederreiter, soit trois des quatre joueurs d'Amérique du Nord puisque Tim Berni est surnuméraire. L'attaquant de l'Avalanche du Colorado a ouvert les feux à la 13e minute sur le premier power-play de la partie. Servi idéalement par Dean Kukan, Malgin a trouvé la lucarne de Kroselj. 33 secondes plus tard, c'est Janis Moser qui a doublé l'avance en ajustant le haut du filet avec la précieuse aide de Niederreiter devant le portier slovène. Le capitaine de la sélection de Patrick Fischer a apporté sa contribution à la 33e sur le deuxième jeu de puissance suisse en déviant un lancer de Malgin. Power-play létal Très bon contre la Tchéquie à l'occasion du dernier match de préparation, l'avantage numérique helvétique s'est donc à nouveau mis en évidence. Le puck a très bien circulé. On évitera bien entendu tout emballement dans la mesure où il conviendra de revoir tout cela face à des nations plus huppées, mais inscrire quatre buts sur ses quatre premières tentatives est plutôt encourageant. Parmi les points à corriger, la Suisse peut et doit faire mieux dans le tiers médian. Trop "gentille", elle a ainsi laissé les Slovènes prendre le jeu à leur compte. Gageons que face à un adversaire plus précis, ce dilettantisme pourrait amener de mauvaises surprises. Autre sujet de satisfaction pour Patrick Fischer, sa quatrième ligne pilotée par Tanner Richard s'est montrée remuante. Calvin Thürkauf et Christoph Bertschy apportent eux aussi une énergie bienvenue, qui pourrait s'avérer précieuse devant les grandes nations et lors des matches décisifs. La Suisse n'aura pas vraiment le temps de réfléchir puisqu'elle sera sur le pont dimanche après-midi (15h20) pour sa deuxième rencontre du tournoi face à la Norvège.

Evenepoel prend l'hélicoptère, l'UCI se fâche Remco Evenepoel et son �quipe sont critiqu�s pour avoir utilis� un h�licopt�re vendredi sur le Giro Image: KEYSTONE/EPA/ZEN Déplorant une "absence totale d'équité sportive", l'UCI a condamné avec fermeté samedi l'usage d'hélicoptères la veille par certaines équipes pour quitter le sommet de Grand Sasso d'Italia La Soudal-Quick Step de Remco Evenepoel fait partie des formations ayant recouru à ce moyen de transport à l'issue de la 7e étape du Giro. "L'Union Cycliste Internationale (UCI) a constaté qu'à l'issue de la 7e étape du Giro d'Italia, entre Capua et Gran Sasso d'Italia, certains coureurs ont utilisé un hélicoptère pour évacuer la zone d'arrivée au terme de l'étape. Cet avantage représente une absence totale d'équité sportive et contrevient aux dispositions règlementaires visant à offrir une égalité de traitement dans le transfert des équipes vers leurs hôtels", a déploré l'instance dans un communiqué. "En outre, l'usage d'un hélicoptère pour quelques coureurs contrevient aussi au principe de la minimisation de l'empreinte carbone rappelé dans le cahier des charges des organisateurs de l'UCI WorldTour", a ajouté l'UCI qui menace de sanctions. "Soucieuse de prévenir le développement de cette pratique, l'UCI prendra les mesures et les éventuelles sanctions nécessaires afin que de tels agissements ne puissent plus se reproduire à l'avenir", a-t-elle insisté. L'équipe Soudal-Quick Step a posté sur les réseaux sociaux une photo de plusieurs de ses coureurs, dont Remco Evenenpoel dans un hélicoptère avec cette mention: "un voyage particulier pour le Wolfpack (le nom que se donne l'équipe) à la fin de l'étape du jour sur le Giro". Défi logistique L'arrivée vendredi au sommet du Gran Sasso d'Italia, à 2130 m d'altitude, constituait un défi logistique pour toutes les formations. Deuxième du classement général, à 28'' du maillot rose Andreas Leknessund, Evenepoel s'était ému au départ de la 7e étape qu'il faille redescendre pendant plus de vingt kilomètres à vélo, dans le froid, avant de regagner l'hôtel en bus ou voiture. D'autres coureurs ont pris les télécabines pour redescendre. Un transfert en hélicoptère a permis à ceux qui l'ont utilisé de gagner un temps précieux en terme de récupération, avant la 8e étape samedi.

Les Lakers et le Heat en finale de Conférence LeBron James et les Lakers sont en finale de Conf�rence Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Les Lakers, à l'Ouest, et le Heat, à l'Est, ont composté leur ticket pour une finale de Conférence vendredi en NBA. Los Angeles, qui défiera Denver au tour suivant, et Miami se sont qualifiés en six matches aux dépens respectivement des Warriors et des Knicks. En quête d'un historique 18e titre, les Lakers se sont imposés aisément 122-101 vendredi à domicile face au champion en titre Golden State. Leur superstar LeBron James a manqué de peu le triple double, cumulant 30 points, 9 rebonds et 9 passes décisives, alors qu'Anthony Davis a réussi 17 points et 20 rebonds. Les Lakers n'avaient plus atteint le stade des finales de Conférence depuis leur dernier sacre, fêté dans la bulle sanitaire d'Orlando en 2020. Ils retrouveront au tour suivant les Nuggets de Nikola Jokic pour une revanche de la finale de la Conférence Ouest de 2020 remportée en cinq matches par la franchise de L.A. Comme en 2020? Miami jouera pour sa part sa troisième finale de Conférence en l'espace de quatre ans, face à Philadelphie ou à Boston. Le Heat - qui avait été battu par les Hawks de Clint Capela dans le premier match du play-in - a dominé les Knicks 96-92 vendredi grâce notamment aux 24 points, 8 rebonds et 4 assists de Jimmy Butler. Sacré en 2006, 2012 et 2013, Miami vise sa première finale de play-off depuis 2020. Le Heat avait alors écarté Boston 4-2 avant de s'incliner en six matches face aux Lakers au stade ultime, en six matches également. Boston avait pris sa revanche l'an passé au terme d'une finale de Conférence intense (4-3).

Les Panthers en finale de Conférence La joie des Panthers apr�s le but de la qualification sign� Nick Cousins (21) c Image: KEYSTONE/AP/Chris Young Tombeurs de la meilleure équipe de la saison régulière, Boston, au 1er tour des play-off de NHL, les Panthers poursuivent leur route. Florida s'est qualifié pour la finale de la Conférence Est en sortant les Maple Leafs en cinq matches. Les Panthers sont allés s'imposer 3-2 après prolongation vendredi sur la glace de Toronto lors de l'acte V, grâce à une réussite de Nick Cousins après 15'32'' en "overtime" et aux 50 arrêts de Sergei Bobrovsky. Les Maple Leafs s'étaient donné le droit de rêver en égalisant à 2-2 à 4'27'' de la fin du temps réglementaire. Florida disputera la deuxième finale de Conférence de son histoire, 27 ans après s'être hissé jusqu'en finale de la Coupe Stanley où les Panthers avaient été balayés par l'Avalanche du Colorado. L'équipe entraînée par Paul Maurice défiera au tour suivant les Carolina Hurricanes, tombeurs des "Swiss Devils" au 2e tour des play-off. Vegas reprend la main A l'Ouest, les Golden Knights ont repris l'avantage (3-2) dans la série qui les oppose aux Edmonton Oilers. L'équipe de Las Vegas s'est imposée 4-3 à domicile lors du match no 5, forçant la décision en marquant trois fois en 89 secondes dans le deuxième tiers pour faire passer le score de 1-2 à 4-2.

Vogel et ses hommes se gardent de toute euphorie Amdouni et le FCB devront finir le travail jeudi prochain Image: KEYSTONE/AP/Marco Bucco L'exploit est à portée du FC Bâle, vainqueur 2-1 sur la pelouse de la Fiorentina jeudi en demi-finale aller de la Conference League. Pas question toutefois de s'enflammer dans le camp rhénan, même si l'on se sait capable de renverser des montagnes. Il faut finir le travail. "Nous avons fait un pas" vers la finale du 7 juin à Prague, convenait le coach Heiko Vogel. "Nous avons obtenu un très bon résultat. Mais c'est une demi-finale de Coupe d'Europe, et une demi-finale est toujours indécise jusqu'au bout", a-t-il poursuivi. Le technicien allemand l'avait dit à ses joueurs avant ce match: la décision ne se ferait pas à l'aller. Il le sait mieux que quiconque, son FCB ayant renversé des situations compromises au match retour dans les trois tours précédents. En trouvant à chaque fois la faille dans les dernières minutes. Audace Ce match aller "est le reflet de toute notre campagne", a rappelé Heiko Vogel, qui a d'ailleurs poussé ses joueurs vers l'avant jusqu'au bout jeudi à Florence. "Sur le 2-1, Tauli (Taulant Xhaka, ndlr) me demande s'il doit jouer le coup-franc pour garder le 1-1. J'ai dit +non, non, non, cherchons le 2-1+", a-t-il raconté. "Que cela se passe ainsi est fantastique", s'est réjoui l'Allemand à propos du but de la victoire, marqué à la 92e minute d'une frappe à bout portant par l'inévitable Zeki Amdouni (6 buts dans les 6 derniers matches de Conference League). "Je me réjouis pour mes joueurs. Mais ce succès n'est pas décisif", a-t-il répété. "Après le 1-0 (marqué à la 25e par l'ex-Bâlois Arthur Cabral), nous n'avons pas flanché, nous avons continué à bien défendre", a pour sa part expliqué le gardien Marwin Hitz. "Nous avons vu quelles étaient les qualités de l'adversaire. Nous nous sommes accrochés. Mais le but de la victoire était peut-être un peu chanceux", a-t-il glissé. N'empêche que cette chance, le FC Bâle a su une nouvelle fois la provoquer grâce à un jeu de transition tout en verticalité. "Nous sommes restés calmes même dans les moments difficiles. Mais nous avons toujours su nous montrer dangereux, en première mi-temps également", a souligné Heiko Vogel. Les joyaux Amdouni et Diouf Si fragile en Super League, le FC Bâle est bien capable de tous les exploits sur la scène européenne. Il a toutes les cartes en main pour devenir le premier club suisse à disputer une finale de Coupe d'Europe le 7 juin prochain à Prague, face à West Ham ou à l'AZ Alkmaar (2-1 à l'aller à Londres). Le FCB s'attend à souffrir jeudi prochain dans un Parc St-Jacques qui affichera complet. Mais avec des joueurs aussi percutants que Zeki Amdouni (22 ans) et Andy Diouf (19 ans), lequel a crevé l'écran jeudi avec notamment sa superbe action sur le 1-1 de la 71e, il pourra se montrer dangereux sur chaque offensive. Et il veut forcer son destin. "Maintenant, nous voulons écrire l'histoire", a lâché Andy Diouf, dont la valeur marchande a pris l'ascenseur dix jours après que Bâle a levé son option d'achat (ainsi que celle d'Amdouni). Marwin Hitz calmait toutefois une dernière fois les ardeurs: "Cela ne fonctionne que lorsque nous jouons en équipe, lorsque chacun se sacrifie."

Des choix cruciaux à faire chez les Devils Les Devils de Nico Hischier ont r�alis� une saison prometteuse, mais ils en veulent plus Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM Les Devils et leur colonie suisse ont chuté au 2e tour des play-off de NHL. S'il convient de tirer un bilan positif au terme d'une saison marquée par de nombreux records de la franchise, l'heure d'opérer des choix cruciaux est déjà venue. Privé de play-off lors de neuf des dix saisons ayant suivi sa dernière finale de Coupe Stanley (2012), New Jersey a réalisé une mue remarquable. L'équipe du coach Lindy Ruff, 28e parmi les 32 équipes de la Ligue lors de la saison régulière 2021/22 avec 63 points, en a récolté 49 de plus lors de l'exercice 2022/23. Afficher le troisième meilleur bilan de la NHL était ainsi plus qu'inattendu. Les progressions du capitaine valaisan Nico Hischier (80 points en saison régulière) et de l'Américain Jack Hughes (99 points), nos 1 des drafts 2017 et 2019, ont permis d'accélérer le processus au sein d'une équipe construite pour briller. Les Devils ont également pu compter sur la solidité du gardien tchèque Vitek Vanecek dans le championnat régulier, et sur l'émergence du no 3 de la hiérarchie Akira Schmid dans les séries finales. Le portier bernois de 23 ans fut d'ailleurs la bonne surprise des play-off, avec notamment deux blanchissages. New Jersey a, aussi, démontré d'immenses ressources morales dans la série fratricide qui l'opposait aux New York Rangers. Menés 2-0 après avoir subi deux déroutes dans leur Prudential Center, les Devils ont renversé la table en imposant leur vitesse et leur talent, et grâce à l'apport d'Akira Schmid dès l'acte III. Limites physiques Mais les limites de l'effectif de New Jersey sont aussi apparues au grand jour. Celles de certains joueurs en particulier. En quête d'un nouveau contrat juteux, le Suédois Jesper Bratt s'est ainsi "éteint" lors des play-off (6 points au total, 2 au 2e tour), après avoir cumulé 73 points en saison régulière. Les stars de l'équipe, jugées par certains trop "légères" sur le plan physique pour le combat que sont souvent les play-off, ont d'ailleurs toutes fonctionné sur courant alternatif lors des séries finales. Même si la star Jack Hughes (21 ans) s'en est plutôt bien sortie en play-off avec 11 points en 12 parties. Nico Hischier (24 ans) et ses équipiers en veulent plus et vont certainement redoubler d'efforts en salle de musculation lors de l'inter-saison. Mais c'est également en coulisses qu'il est envisageable de gagner des kilos. Le manager général Tom Fitzgerald va d'ailleurs au-devant d'un été intense et crucial. Il lui sera ainsi très difficile de conserver à la fois Jesper Bratt et Timo Meier, qui exigent tous deux plus de 8 millions de dollars par saison. Les quelque 20 kilos de plus affichés sur la balance par l'Appenzellois, qui a rejoint les Devils dans le cadre d'un échange à la fin février, pourraient d'ailleurs compter. Des décisions à prendre Tom Fitzgerald voudra peut-être renforcer sa défense, autrefois le point fort de l'équipe qui a soulevé trois fois la Coupe Stanley (1995, 2000, 2003). Le Zurichois Jonas Siegenthaler et ses partenaires des lignes arrière ont ainsi souffert en demi-finale de Conférence, concédant 24 buts en cinq matches face aux Hurricanes. L'avenir est radieux du côté de Newark, où les jeunes défenseurs de 19 ans Luke Hughes (frère de Jack) et Simon Nemec vont très vite bouleverser la hiérarchie. Mais il s'agit également de surfer rapidement cette vague positive en attirant l'une ou l'autre valeur sûre au sein d'une équipe à nouveau ambitieuse. Gardien no 2 de la hiérarchie dont le mental semble aussi friable que le physique, Mackenzie Blackwood devrait faire les frais de l'éclosion d'Akira Schmid et ne devrait pas être conservé. Mais Tom Fitzgerald va-t-il se contenter du duo Vanecek/Schmid? Voudra-t-il muscler son effectif? Réponses dans les semaines et les mois à venir.

Le jour de gloire de Davide Bais au Giro Le Norv�gien Andreas Leknessund a facilement conserv� son maillot rose au terme d'une �tape de dupes. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO L'Italien Davide Bais a vécu le plus beau jour de sa vie cycliste vendredi en enlevant la 7e étape du Giro au sommet du Gran Sasso d'Italia après une échappée de plus de 200 kilomètres. Une étape de montagne dans son Tour national, arrivant à plus de 2000 mètres, au milieu des champs de neige: le coureur de l'équipe Eolo-Kometa pouvait difficilement rêver d'un plus bel endroit pour remporter, à 25 ans, la première victoire de sa carrière en professionnel. La dernière longue ascension, dans des paysages désolés, quasi arctiques, aurait pu devenir le théâtre d'une première grande explication entre les favoris. Mais, la faute notamment à un vent de face soufflant fort, il ne s'est strictement rien passé dans le peloton et les gros bras sont arrivés groupés, à plus de trois minutes de vainqueur. "Je m'attendais à des attaques. Ce scénario m'avantage. Je suis heureux d'être encore en rose ce soir", a soufflé le Norvégien Andreas Leknessund qui conserve la tête du classement général avec 28 secondes d'avance sur le Belge Remco Evenepoel. Partis dès le départ Le spectacle était ailleurs vendredi, sous forme d'une échappée de sans-grade, trois coureurs ne comptant pas la moindre victoire à leur palmarès, habitués à travailler dans l'ombre pour leurs leaders et qui ont brillé en pleine lumière pour se disputer la victoire dans un grand Tour en haut d'un col mythique. Davide Bais, son compatriote Simone Petilli (Intermarché) et le Tchèque Karel Vacek (Corratec) sont partis quasiment dès le départ de cette étape longue de 218 km pour prendre jusqu'à treize minute d'avance sur un peloton assoupi, et en garder encore trois à l'arrivée. En haut de Gran Sasso, à 2130 m, Bais s'est montré le plus malin pour surprendre Petilli, qui avait beaucoup donné toute la journée, et Vacek, au bord de la rupture pendant la montée. Contador en extase "Je n'étais pas le plus fort dans l'ascension, j'attendais le sprint. C'est ma première victoire. Je ne m'y attendais pas. Je pensais aider (son leader Lorenzo) Fortunato dans le final", a souligné le vainqueur qui ravit aussi le maillot bleu de meilleur grimpeur à Thibaut Pinot. Au sein de l'équipe Eolo-Kometa, c'était l'euphorie. Dans cette formation de deuxième division, invitée sur ce Giro, les stars sont surtout dans l'encadrement avec l'Espagnol Alberto Contador, double vainqueur du Tour de France, en extase à son poste de commentateur, et l'Italien Ivan Basso, ancien double vainqueur du Giro devenu manager de l'équipe. "Pour une équipe comme la nôtre, gagner ici est fantastique. On est surtout là pour Fortunato, mais il y a tellement de coureurs italiens dans notre équipe qui veulent briller. C'est la troisième année de Davide avec nous. Gagner sur le Giro, c'est beau", a-t-il commenté. Derrière, les favoris sont donc restés dans leur niche, même si Remco Evenepoel a sprinté en haut du col, sans faire de différence. Le Belge, bien rétabli de sa double chute mercredi, avait annoncé au départ qu'il n'attaquerait pas pour "garder des forces" avant le contre-la-montre de 35 km dimanche, le prochain grand rendez-vous de ce Giro. Il misait plutôt sur ses concurrents, et notamment l'équipe Ineos, pour tenter une offensive. "Mais les conditions ne s'y prêtaient pas. Il y avait un gros vent de face et ça nous a dissuadés. On n'a rien voulu tenter", a souligné Geraint Thomas, un des leaders d'Ineos.

Première surprise, la Finlande battue chez elle Les Am�ricain ont g�ch� la f�te des Finlandais, tenants du titre. Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin Le Championnat du monde a débuté avec une première surprise. La Finlande s'est inclinée chez elle à Tampere 4-1 contre les Etats-Unis. A Riga, la Tchéquie a battu 3-2 son voisin slovaque. Les Finlandais, tenants du titre, sont tombés de haut devant leurs supporters. Ils avaient pourtant ouvert la marque à la 18e en supériorité numérique grâce à Teemu Hartikainen, maître artificier de Genève-Servette, servi par le Biennois Jere Sallinen dans le rôle de Linus Omark aux Vernets. Par la suite, ce fut nettement moins bon. Les Américains, qui alignent une sélection sans grand nom, ont agréablement surpris. L'attaquant des Buffalo Sabres, Alex Tuch a réussi un doublé en fin de rencontre pour assurer le succès américain. A Riga, les Tchèques se sont imposés 3-2 contre les Slovaques, le score était déjà acquis à la fin de la première période. L'incontournable Roman Cervenka avait égalisé (1-1) à la 7e sur une assistance de l'ancien Léventin Dominik Kubalik. Un doublé de Lukas Sedlak (Dynamo Pardubice), une fois en infériorité numérique et une fois à 5 contre 4 (!), a permis de renverser le score.

Hirschi remporte la 2e étape et prend la tête du Tour de Hongrie Marc Hirschi retrouve le go�t de la victoire. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marc Hirschi est de retour au premier plan. Le Bernois s'est imposé au cours de la 2e étape du Tour de Hongrie entre Kaposvár et Pécs sur 179 km. L'ancien champion du monde M23 prend la tête. Dans cette étape, qui arrivait en côte, Hirschi a répondu à une attaque du Britannique Ben Tulett (Ineos) près de l'arrivée pour le dépasser et lui prendre 10'' sur la ligne. Le grimpeur de l'équipe UAE Emirates a ainsi fêté son huitième succès chez les professionnels. Absent au Tour de Romandie, ménagé par son équipe, le Bernois a retrouvé toute sa condition. Selon le manager de l'équipe émirati, Mauro Gianetti, Marc Hirschi ne disputera aucun grand tour cette saison et pourra ainsi bénéficier d'une position de leader dans les autres courses. Il ne s'était plus imposé depuis l'automne dernier et un succès à la Per Sempre Alfredo en Italie. Outre Hirschi, deux autres Suisses se sont classés dans le top 10 de l'étape avec Matteo Badilatti (Q36.5/7e à 23'') et Yannis Voisard (Tudor/8e dans le même temps). Au classement général, Hirschi compte 10'' d'avance sur Tulett et 16'' sur un autre Britannique Max Poole. Voisard est 8e à 33''. Le Tour de Hongrie se termine dimanche à Budapest.

Stan Wawrinka battu en deux sets à Rome Stan Wawrinka s'est mis en difficult� en d�but de sets d�j�. Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Stan Wawrinka peine décidément à trouver ses marques sur terre battue. Battu d'entrée à Banja Luka, sorti au 2e tour à Monte-Carlo et à Madrid, il a également connu l'élimination au 2e tour à Rome. Le finaliste malheureux de l'édition 2008 s'est incliné 6-4 7-6 (7/3) devant le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 33). Le Vaudois (ATP 84) n'est plus parvenu à enchaîner deux victoires consécutives depuis la mi-mars et le Masters 1000 d'Indian Wells, où il avait passé trois tours pour atteindre les 8es de finale. Convaincant pour son entrée en lice face à Ilya Ivashka (ATP 73), Stan Wawrinka a été nettement dominé par Grigor Dimitrov vendredi. Il s'est mis en danger tout seul, concédant le break d'entrée dans les deux sets pour retrouver mené 6-4 2-0. Le triple vainqueur de Grand Chelem a, certes, pu recoller à 3-3 dans la seconde manche, mais l'embellie fut de courte durée. Il a ainsi rapidement lâché prise dans le jeu décisif, Grigor Dimitrov menant 3/0 puis 6-1. Le Vaudois, qui aurait pu défier le no 1 mondial Novak Djokovic au 3e tour, tentera de refaire le plein de confiance sur le front du circuit Challenger. Il sera ainsi en lice à Bordeaux la semaine prochaine. Difficile d'ailleurs d'imaginer qu'il puisse disputer le Geneva Open la semaine suivante, juste avant Roland-Garros.

Fraser-Pryce, blessée, contrainte de reporter sa rentrée Shelly-Ann Fraser-Pryce lors de la c�r�monie de Laureus Sports Award d�but mai � Paris. Image: KEYSTONE/AP/Lewis Joly La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, blessée à un genou, a renoncé à disputer le Kip Keino Classic, meeting international organisé samedi à Nairobi, où elle avait prévu de faire sa rentrée. Barnabas Korir, l'organisateur du Kip Keino Classic, a annoncé que la la double championne olympique et quintuple championne du monde du 100 m s'était blessée à un genou à l'entraînement jeudi au stade Kasarani de Nairobi, théâtre de l'événement. "Je suis profondément déçue de vous faire part du fait que je ne concourrai pas au Kip Keino Classic", a annoncé la sprinteuse jamaïcaine dans un communiqué. "J'avais la ferme intention de commencer ma saison à l'occasion de l'un des grands rendez-vous de l'athlétisme en Afrique de l'Est", a ajouté la championne âgée de 36 ans. Fraser-Pryce espère prolonger sa carrière jusqu'aux JO 2024 à Paris, pour une cinquième participation olympique. La Jamaïcaine, qui court plus vite que jamais depuis deux ans, avait remporté l'an dernier à Eugene (Etats-Unis) son cinquième titre mondial sur l'épreuve reine. Ses deux sacres olympiques sur la ligne droite remontent aux Jeux de 2008 et 2012. Sans Fraser-Pryce, la lumière se porte sur l'Américaine Sha'Carri Richardson, annoncée sur 200 m dans la capitale kényane, après un 100 m flamboyant la semaine dernière à Doha (victoire en 10''76).

Fischer inscrit 21 joueurs dans un premier temps Patrick Fischer a inscrit 21 noms dans son "roster" officiel Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Comme on pouvait s'y attendre, le coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer a officialisé vendredi une liste comprenant 21 noms pour la phase préliminaire du championnat du monde. Deux gardiens y figurent, ainsi que sept défenseurs et douze attaquants. Le portier de Bienne Joren van Pottelberghe fait partie des joueurs "recalés" dans un premier temps, tout comme son coéquipier Mike Künzle, l'attaquant de Lausanne Damien Riat et le défenseur de Columbus Tim Berni. Patrick Fischer a ainsi la possibilité d'ajouter quatre nouveaux joueurs à son effectif, alors qu'on attend les décisions des Devils Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Akira Schmid, ainsi que celle de l'attaquant des Kings Kevin Fiala. "J'espère une décision rapide des dirigeants des Devils. Je pense que les meetings de fin de saison des joueurs se dérouleront au plus tard samedi. Ils pourraient donc peut-être être là dès lundi", a souligné Fischer au terme de l'entraînement de vendredi. Le coach peut compter depuis jeudi sur deux nouveaux renforts estampillés NHL, les attaquants Nino Niederreiter, double médaillé d'argent mondial, et Denis Malgin. Un El Nino qui a par ailleurs été désigné capitaine de cette équipe de Suisse. "Il est une sorte de porte-bonheur", a lâché Fischer à propos du Grison.

Jil Teichmann chute à nouveau d'entrée Jil Teichmann a �t� battue d�s le 2e tour � Rome Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Jil Teichmann (WTA 58) a chuté dès son entrée en lice dans le WTA 1000 de Rome. Exemptée de 1er tour en tant que tête de série no 26, la gauchère s'est inclinée 7-6 (7/4) 5-7 6-3 en 2h52' devant l'Autrichienne Julia Grabher (WTA 89) vendredi après-midi. C'est la cinquième fois de l'année, la cinquième dans ses six derniers tournois disputés sur le circuit principal, que Jil Teichmann est battue dès son premier match. Les deux victoires obtenues la semaine dernière dans le Challenger de Reus n'ont semble-t-il pas suffi à lui redonner confiance. Conséquence première de cette série noire, la native de Barcelone va poursuivre sa culbute dans le classement WTA. Encore 30e avant le récent WTA 1000 de Madrid, elle va reculer au-delà de la 70e place à l'issue du tournoi romain. Elle avait en effet atteint les quarts de finale l'an dernier sur la terre battue du Foro Italico. Jil Teichmann, qui avait déjà subi la loi de Julia Grabher lors de leur seul précédent duel en avril 2022 à Istanbul, n'a pourtant rien lâché vendredi. Elle a trouvé les ressources pour égaliser à une manche partout et a signé le break d'entrée dans le set décisif. Mais elle a flanché dans le "money time", concédant les trois derniers jeux d'une partie qui a duré 2h52'.