La Suisse obligée de gagner ++ Les ZSC Lions rêvent de titre

La Suisse doit battre la Grande-Bretagne pour garder espoir Battue 3-0 par la France mardi, l'équipe de Suisse de Coupe Davis n'a plus que de minces espoirs de se qualifier pour la phase finale prévue en novembre à Malaga. Stan Wawrinka et ses coéquipiers doivent battre la Grande-Bretagne, favorite du groupe B, vendredi après-midi à Manchester. Ils peuvent s'attendre à une tout autre ambiance que face à la France, le Vaudois n'ayant pas caché sa colère d'évoluer devant un si maigre public (600 spectateurs) dans une compétition qui lui tient tellement à coeur. Les Britanniques pourront compter sur le soutien de plus de 10'000 spectateurs. Le pays-hôte s'est imposé 2-1 face à l'Australie mercredi pour son entrée en lice, forçant la décision dès les matches de simple. Le capitaine Leon Smith s'était pourtant privé de son no 1 Cameron Norrie et de l'ex-no 1 mondial Andy Murray, titularisant Jack Draper et Daniel Evans. Un choix payant. Capitaine helvétique, Severin Lüthi pourrait également tenter un coup de poker en relançant Marc-Andrea Hüsler en simple. Mais le Zurichois n'a pas franchement convaincu mardi en double, perdant trois fois son service. Stan Wawrinka et Dominic Stricker seront par ailleurs revanchards après leur défaite de mardi.

Zurich Lions: un rêve du titre inachevé ces dernières années Les Zurich Lions ont tout entrepris pour devenir champions cette saison. Mais le début de saison les verra privés de leur attaquant-vedette, Sven Andrighetto, blessé. Tout est encore paisible dans l'imposant temple du hockey de Zurich-Altstetten. Sur la glace, un joueur s'entraîne dans son coin. Andrighetto dribble, sprinte et tire avec la prudence nécessaire, tandis que ses coéquipiers préparent dans le vestiaire le dernier entraînement avant le début du Championnat. Les Lions ouvriront leur saison par un match à domicile vendredi contre Ajoie. Andrighetto prendra place aux côtés des 12'000 spectateurs car il est blessé. Une fracture compliquée à la main le contraint à différer sa rentrée. La quête de Malgin Un pronostic précis pour son retour au jeu est difficile, les médecins ne comptent pas le voir rejouer avant novembre. Andrighetto compte bien revenir avant. "Naturellement, j'espère ne pas manquer trop de matches. Je me concentre totalement sur ma rééducation. Mon objectif est de revenir plus fort qu'avant la blessure." Après neuf ans passés à l'étranger dont cinq en NHL et un en KHL, le joueur d'Uster est revenu chez lui pour la saison 2020-2021. Il a signé un contrat de cinq ans avec les Zurich Lions avec le but évident de devenir champion de Suisse. Pour sa quatrième année de contrat, il espère bien que cela va enfin marcher. Les ZSC ont l'étoffe pour figurer tout en haut. Les Zurichois sont parés dans les buts, en défense et en attaque (avec trois nouveaux étrangers Rudolfs Balcers, Jesper Fröden et Derek Grant). A cela s'ajoute sans doute le meilleur transfert: le retour de Denis Malgin, qui a abandonné son rêve de NHL et qui lui aussi recherche son premier titre de champion de Suisse. "C'est un des meilleurs et des plus créatifs joueurs de la Ligue. Nous sommes très heureux de le compter dans nos rangs", souligne l'entraîneur Marc Crawford à propos du retour de l'enfant prodigue. Un titre en neuf ans Le Canadien, qui avait remplacé le Suédois Rikard Grönborg comme entraîneur au milieu de la saison dernière, a stoppé une série de résultats en dents de scie. Les Zurichois sont allés jusqu'en demi-finale des play-off avant de subir la loi de Bienne (0-4). Les attentes autour des Zurich Lions sont grandes comme ce fut déjà le cas lors des saisons précédentes. Au cours des neuf dernières années, les ZSC n'ont fêté qu'un titre en 2018. Au cours de la saison 2021-2022, avec un Malgin au sommet de son art, ils avaient gâché une avance de 3-0 en finale pour finir par perdre contre Zoug. A la suite de l'analyse de la dernière saison, le manque de "dureté mentale" a été souligné comme le point faible. "Nous sommes trop vite sortis de nos gonds dans les moments difficiles", constate le capitaine Patrick Geering. Un soin important a été porté à l'esprit d'équipe pendant la préparation avec des événements qui ont réuni tout le cadre.

Moolman-Pasio face à Vollering, les Suissesses en arbitres Le 2e Tour de Romandie féminin, qui débute ce vendredi à Yverdon, promet un duel intense pour la conquête de la victoire. La Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio, lauréate inattendue l'année dernière, défendra son titre face à l'ambitieuse néerlandaise, Demi Vollering. Les meilleures Suissesses du moment, Marlen Reusser, Elise Chabbey, Petra Stiasny et Jolanda Neff seront présentes pour arbitrer les débats, voire plus. Ashley Moolman-Pasio (37 ans) ne s'est pas reposée sur ses lauriers, elle n'a certes pas cueilli de grande victoire depuis son sacre de l'an dernier, mais sa sixième place au Tour de France prouve qu'elle est toujours compétitive sur les courses à étapes. Elle aura fort à faire pour conserver son titre face à Demi Vollering (26 ans), peut-être la meilleure coureuse de la saison 2023. A son triomphe au Tour de France, la plus Suissesse des Néerlandaises - elle vit à Thalwil - a ajouté des victoires à Liège - Bastogne - Liège, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et les Strade Bianche. Elle a encore enlevé la médaille d'argent lors de la course en ligne des Championnats du monde à Glasgow. Chabbey attend depuis 2021 Régionale de l'épreuve, Elise Chabbey (30 ans) arrive en forme comme en témoigne la conquête du maillot de la montagne sur le récent Tour de Scandinavie. Exploit qu'elle avait déjà réalisé en juin sur le Tour de Suisse. La Genevoise est toujours à la recherche de ce grand succès depuis sa victoire lors de la 1re étape du Tour de Suisse en 2021. La première étape constituera en une course en boucles autour d'Yverdon. Le lendemain, place à montagne entre Romont et Torgon avec 2021 m de dénivelé avec le franchissement du col des Mosses et la montée finale vers la station valaisanne. La course se terminera le dimanche 17 septembre entre la commune genevoise de Vernier et Nyon avec une boucle dans la campagne vaudoise. Toutes les étapes seront diffusées en direct sur la RTS. 2e Tour de Romandie féminin. Le plan des étapes. Vendredi 15 septembre, 1re étape, Yverdon - Yverdon (144 km). Samedi 16 septembre, 2e étape: Romont - Torgon (110,8 km). Dimanche 17 septembre, 3e étape: Vernier - Nyon (131,9 km).

Neuchâtel Xamax et Sion rêvent d'exploits en Coupe de Suisse Neuchâtel Xamax contre Young Boys et Sion contre Grasshopper rêvent d'un exploit au cours des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse ce week-end. Les deux clubs de Challenge League possèdent des arguments pour inquiéter les deux équipes de Super League. Ces deux matches auront lieu dès vendredi soir tout comme l'affiche entre le FC Wil (ChL) et le néo-promu en Super League, Stade Lausanne - Ouchy. En tant que leader de la Challenge League, le FC Sion, qui voit revenir le portier Heinz Lindner dans son cadre, pourrait réussir quelque chose contre le 10e de Super League. Les Valaisans ont toujours apprécié la compétition. De surcroît, après un début de championnat tonitruant, ils pourront compter sur un fort soutien populaire à Tourbillon. De son côté, Neuchâtel Xamax est invaincu après six matches de Championnat. L'équipe dirigée par Uli Forte sera difficile à croquer pour le champion de Suisse. Ce dernier enregistre le retour du portier David von Ballmoos, absent dix mois après une blessure. Le Bernois a disputé quelques matches avec la deuxième équipe. Il devra toutefois se contenter des matches de Coupe pour le moment, priorité étant donnée à Anthony Racciopi. Les Neuchâtelois devront forcer les statistiques s'ils veulent créer l'exploit. Quand ils évoluaient en Super Ligue, les "Rouge et Noir" n'ont pas connu une grande réussite contre l'équipe de la capitale. En treize matches avant leur relégation en 2020, les Xamaxiens n'ont gagné qu'à une reprise et se sont inclinés onze fois. Le dernier duel de Coupe a été remporté 1-0 par Young Boys en 2009.

Genève-Servette remet son titre en jeu en National League Après l'amuse-bouche mercredi entre Fribourg-Gottéron et Lausanne, le Championnat de National League débute réellement ce vendredi avec une journée complète. Genève-Servette remet son titre en jeu. Premier champion romand depuis l'introduction des play-off en 1986, Genève-Servette commencera la compétition sur la patinoire de l'Ilfis à Langnau. Un début en douceur pour les Genevois avant de recevoir samedi les Zurich Lions pour le premier grand choc du Championnat. Battu à Fribourg, Lausanne devra déjà réagir vendredi à Berne, que l'on dit regaillardi par le retour de son directeur historique, Marc Lüthi. De son côté, Fribourg-Gottéron, fort de ses deux points cueillis face au LHC, entreprendra le long déplacement à Davos. Le périple sera également long pour le finaliste malheureux de la dernière finale des play-off. Le HC Bienne ira se chauffer sur la glace d'un Lugano, qui pourrait avoir repris des couleurs. Pour sa troisième saison en National League, Ajoie sera directement jeté dans la gueule du... lion puisque les Jurassiens se déplacent à Zurich.

Un deuxième succès laborieux pour la France La France a souffert pour vaincre l'Uruguay Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus La France a signé son deuxième succès en deux matches dans "sa" Coupe du monde. Le XV de Fabien Galthié s'est difficilement imposé 27-12 jeudi à Lille face à l'Uruguay dans le groupe A. Convaincants six jours plus tôt face aux "All Blacks" en ouverture de ce Mondial (27-13), les Français ont souffert bien plus que prévu. Le premier essai de la soirée a en effet été inscrit par le centre uruguayen Nicolas Freitas, qui évolue à Vannes en... Pro D2 française. Menée 5-3 après seulement six minutes de jeu par une équipe qui entrait en lice dans la compétition, l'équipe de France n'a pas tardé à réagir et a repris l'avantage à la 13e (10-5). L'Uruguay n'a rien lâché, recollant à 13-12 à la 53e après avoir vu un essai refusé en première période, mais la France a bien négocié les trente dernières minutes de jeu.

Sion: Accord trouvé pour résilier le contrat de Balotelli Balotelli n'a plus port� le maillot du FC Sion depuis le 13 mai Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Un accord a bien été trouvé entre le FC Sion et Mario Balotelli pour résilier le contrat de l'Italien. L'information, révélée par le très bien informé journaliste italien Fabrizio Romano, a été confirmée par le président du club Christian Constantin au Nouvelliste. Le document officiel doit encore être mis en forme. Engagé par le FC Sion à la fin août 2022, Mario Balotelli bénéficiait d'un juteux contrat (salaire estimé à 250'000 francs par mois) valable jusqu'au terme de la présente saison. Le départ du fantasque attaquant, qui n'a plus porté le maillot sédunois depuis le 13 mai et un match perdu 5-0 à Genève face à Servette, constitue un soulagement sur le plan financier pour un club relégué en Challenge League ce printemps.

L'Australie bat la France dans le groupe B Matthew Ebden et Max Purcell ont donn� la victoire � l'Australie face � la France Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'Australie s'est relancée dans la lutte pour une place dans le "Final 8" de la Coupe Davis. La formation du capitaine Lleyton Hewitt s'est imposée 2-1 jeudi à Manchester face à la France, qui avait dominé la Suisse 3-0 mardi en ouverture de ce groupe B. Battue 2-1 par les favoris britanniques mercredi, l'Australie a forcé la décision dans le double décisif face aux Bleus. La paire Matthew Ebden/Max Purcell a dominé les vétérans Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin 7-5 6-3. La France avait entamé idéalement cette rencontre, Adrian Mannarino (ATP 34) s'imposant 7-6 (7/4) 6-4 dans le premier match face à Max Purcell (ATP 43). Alex De Minaur (ATP 12) a remis l'Australie en selle en dominant Ugo Humbert (ATP 36) 7-6 (7/2) 6-3. Ce résultat ne fait pas vraiment les affaires de la Suisse, dernière de cette poule avec aucun match gagné et un seul set remporté face à la France. Stan Wawrinka et Cie devront battre la Grande-Bretagne vendredi pour garder l'espoir de terminer parmi les deux premiers de cette poule avant de se frotter à l'Australie samedi.

Evenepoel gagne encore, Kuss assure Evenepoel a f�t� jeudi son 3e succ�s sur cette Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/Jesus Diges Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a fêté son 50e succès chez les professionnels jeudi sur la Vuelta. Le Belge de 23 ans s'est imposé en solitaire lors de la 18e étape, au terme de laquelle Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a conforté sa tunique de leader du général. Présent dans l'échappée du jour, Remco Evenepoel a décroché sa troisième victoire dans ce Tour d'Espagne 2023 en triomphant à Puerto de La Cruz de Linares après un nouveau raid solitaire à la Eddy Merckx. Il a devancé de 4'44'' l'Italien Damiano Caruso, 2e sur la ligne. Le Belge, décroché au classement général depuis sa défaillance lors de la 13e étape, a semé ses derniers compagnons de fugue à 29 kilomètres de l'arrivée. Il a fait la différence dans la première des deux ascensions de la Cruz de Linares, un col de 8,3 km à 8,6% de moyenne escaladé pour la première fois dans la Vuelta. Le peloton avec les principaux favoris et le maillot rouge Sepp Kuss a concédé 9'29'' au vainqueur du jour après cette dernière arrivée au sommet. Sepp Kuss a repris 9 secondes à son dauphin et coéquipier Jonas Vingegaard, qu'il devance de 17 secondes au classement général avec encore trois étapes au menu. Un maillot assuré En passant la journée à l'avant et en franchissant tous les cols en tête, Remco Evenepoel s'est par ailleurs mathématiquement assuré le maillot de meilleur grimpeur. A condition bien sûr que le vainqueur sortant rallie l'arrivée finale à Madrid dimanche.

Pogba demande une contre-expertise après son contrôle positif Pogba a demand� une contre-expertise apr�s son contr�le positif Image: KEYSTONE/AP/Spada Paul Pogba a demandé une contre-expertise après avoir fait l'objet d'un contrôle antidopage positif à la testostérone. L'international français de la Juventus a été suspendu à titre provisoire. L'agence italienne antidopage (Nado) a notifié lundi à Pogba son contrôle positif et il avait cinq jours ouvrables pour demander l'ouverture de son échantillon B. Selon la presse italienne, le résultat de la contre-expertise devrait être connu le 20 septembre. Pogba, 30 ans et 91 sélections avec les Bleus, a été contrôlé le 20 août à l'issue du match entre Udine et la Juventus, comptant pour la première journée du Championnat d'Italie mais durant lequel il n'est pas entré en jeu. A l'annonce de son contrôle positif, il a été suspendu à titre provisoire par la Nado. Paul Pogba ne peut plus s'entraîner avec la Juventus, qui a également suspendu le versement de son salaire. Il est passible d'une suspension de quatre ans qui pourrait toutefois être réduite de moitié s'il parvient à démontrer la non-intentionnalité, voire limitée à quelques mois si l'usage de la substance a eu lieu "hors compétition et n'est pas liée à son niveau de performance".

Sixième succès de la saison pour Marc Hirschi Marc Hirschi a remport� jeudi la Coppa Sabatini Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marc Hirschi a fêté sa sixième victoire de la saison jeudi en Toscane. Le Bernois de 25 ans a remporté la 71e édition de la "Coppa Sabatini" dans la région de Pise. Hirschi a parachevé à Peccioli l'excellent travail de son équipe UAE Emirates, qui était représentée à quatre dans le groupe de tête. Le champion de Suisse 2023 est passé à l'attaque à plus de 30 km de l'arrivée, et seul Pavel Sivakov a pu suivre. Dans le sprint final, après près de 200 km, il n'a laissé aucune chance au Français, qui avait remporté la veille le "Giro della Toscana". Double vainqueur du Tour de France et coéquipier de Marc Hirschi, Tadej Pogacar a remporté le sprint des premiers poursuivants avec 18 secondes de retard. Le Slovène tentera de réaliser le triplé sur les routes du Tour de Lombardie le 7 octobre.

Le plafond des dépenses du Barça à nouveau réduit par la Liga Le Bar�a doit d�penser moins Image: KEYSTONE/EPA/TONI ALBIR Nouveau coup dur pour le FC Barcelone. Déjà fragile financièrement, le club catalan a vu jeudi son plafond de dépenses, notamment salariales, encore réduit par la Ligue espagnole dans le cadre du respect du fair-play financier. La limite précédente fixée au champion d'Espagne 2023 sortant était de 649 millions d'euros. Elle est désormais fixée à 270 millions d'euros par la Liga, qui exerce un contrôle strict des dépenses des clubs en salaires et transferts de joueurs. Les dépenses couvertes par le plafond de la Liga comprennent les salaires des joueurs et du personnel, les coûts d'amortissement des transferts, les frais d'agent, les bonus. Le niveau actuel des dépenses du Barça est d'environ 400 millions d'euros, d'après des médias espagnols. Or, en cas de dépassement de la limite autorisée, le club ne pourrait utiliser que 50% de ses revenus pour étoffer son effectif, jusqu'à ce qu'il se retrouve à nouveau dans les clous. La situation actuelle rend ainsi peu probables des renforts significatifs lors du mercato hivernal et de nouvelles réductions de dépenses seront indispensables si le club veut se renforcer l'été prochain. Fragile financièrement, le Barça a enregistré plusieurs départs cet été, dont ceux des cadres Sergio Busquets et Jordi Alba ou encore d'Ousmane Dembélé, qui a rejoint le Paris SG. Le gardien Marc-Andre ter Stegen a prolongé son contrat jusqu'en 2028, acceptant de différer une partie de son salaire de cette saison. Cela a notamment permis les arrivées en Catalogne sous forme de prêts des Portugais Joao Cancelo et Joao Felix. "Cela dépend du Barça" Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse qu'il ne savait pas quand la situation financière de Barcelone reviendrait à la normale: "cela dépend du Barça et de sa stratégie commerciale. Peut-être qu'ils vendront un grand joueur et feront ainsi un pas de géant. Nous ne savons pas s'ils le feront. Toute la stratégie à moyen et long terme est définie par le club, nous ne la définissons pas pour eux", a-t-il commenté.

Lavillenie opéré des ischios-jambiers Renaud Lavillenie devra se montrer patient avant de retrouver la comp�tition. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le perchiste Renaud Lavillenie a été opéré jeudi de la cuisse gauche, a annoncé sur son compte Instagram l'athlète, qui ne devrait pas reprendre le sprint avant six mois environ. Agé de 36 ans, Lavillenie a été opéré d'une rupture partielle du tendon de l'ischio-jambier de la cuisse gauche par le docteur Nicolas Lefèvre de la Clinique du sport à Paris. "Opération bien passée, le tendon d'ischio-jambier est réparé. Un nouveau challenge commence dès aujourd'hui et je suis motivé comme toujours. Merci à vous pour le soutien, je ne lâcherai pas pour ma passion", a-t-il posté sur son compte. Mercredi, le Clermontois a déclaré au quotidien La Montagne qu'il ne pourrait pas reprendre le sprint avant six mois. Renaud Lavillenie avait été contraint de déclarer forfait pour les Mondiaux d'athlétisme de Budapest (19-27 août). L'été avait été compliqué pour le sportif clermontois qui n'avait pas fait mieux qu'un bond de 5,61 mètres cette saison en sept compétitions et n'avait même franchi aucune barre aux derniers championnats de France à Albi.

Après leur divorce acrimonieux, Bonucci va poursuivre la Juventus Leonardo Bonucci aux temps heureux sous le maillot de la Juventus. Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'international italien Leonardo Bonucci va poursuivre en justice la Juventus, son club de 2010 à 2017 et de 2018 à 2023, pour préjudice moral et professionnel, a-t-il expliqué au groupe Mediaset. "J'ai décidé après beaucoup de souffrances d'avoir recours à la voie judiciaire contre la Juventus, j'ai lu et entendu tant de choses fausses venant du club et de l'entraîneur", a expliqué Bonucci qui a rejoint dans les dernières heures du mercato estival le club allemand de l'Union Berlin. "C'est faux de dire que j'ai été prévenu dès octobre (2022) des projets futurs du club qui m'excluait de la Juve", a-t-il poursuivi dans ce long entretien. Selon Bonucci, il a fallu attendre le 13 juillet dernier pour qu'il soit fixé sur son sort: "Giuntoli (le directeur sportif) et Manna (son bras droit) sont venus chez moi pour me dire que je ne faisais plus partie du groupe et que ma présence faisait obstacle au développement de l'équipe". "Entendre ça après avoir joué plus de 500 matches pour ce club, cela a été une humiliation", a assuré le champion d'Europe 2021, aujourd'hui âgé de 36 ans. A des organisations caritatives Le défenseur aux 121 sélections en équipe d'Italie assure que cette procédure en justice "n'est pas une question d'argent": "S'il y a des dommages et intérêts, ils seront versés à des organisations caritatives", a-t-il expliqué. "Je fais ça pour le syndicat des joueurs italiens (AIC, NDLR), parce que chaque année, des joueurs professionnels qui ont moins de ressources que moi, se retrouvent à faire des compromis pour continuer à jouer", a avancé Bonucci qui a remporté huit titres de champion d'Italie avec la Juve. Il n'a pas par ailleurs abdiqué tout espoir de reporter le maillot de la Nazionale et de participer à l'Euro 2024 si l'Italie se qualifie. "Je veux, a-t-il expliqué, rendre difficile le travail de Luciano Spalletti", le nouveau sélectionneur italien qui l'a appelé avant de dévoiler sa liste pour les matches contre la Macédoine du Nord et l'Ukraine pour le prévenir qu'il n'était pas convoqué. Une fois sa carrière de joueur terminée, Bonucci voudrait entraîner et retrouver d'une façon ou d'une autre la Juventus. "La Juventus quand j'entraînerai ne sera certainement pas celle d'aujourd'hui et il y aura peut-être un jour un moyen d'embrasser à nouveau les supporters, de leur dire au revoir et de leur faire comprendre à quel point la Juventus a été importante pour moi. Je n'ai pas l'impression que celle d'aujourd'hui soit la mienne", a-t-il conclu.