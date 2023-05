La Suisse s'impose face à la Slovaquie

Sans un Marwin Hitz très inspiré dans son but, les visiteurs auraient plié l'affaire bien plus vite. Mais le portier rotblau a réalisé plusieurs parades remarquables, dont une extraordinaire sur Jovic (94e). Offensivement, le FCB n'a presque rien produit, sauf deux ou trois éclairs de Ndoye dont la vitesse a causé quelques soucis à la défense viola dans les vingt minutes initiales.

La victoire 2-1 acquise en Toscane n'a donc pas suffi. Les Rhénans ont été largement dominés jeudi soir, mais ils ont longtemps caressé l'espoir d'atteindre les tirs au but. La Fiorentina a marqué par Gonzalez (35e/72e) et Barak (129e), alors qu'Amdouni avait égalisé sur quasiment la seule action dangereuse de son équipe.

Alignés ensemble pour la première fois, Denis Malgin, Nico Hischier et Kevin Fiala ont offert du spectacle, mais finalement qu'un seul but sur l'ouverture du score de Siegenthaler. "Ils ont travaillé dur, mais ils n'ont pas eu de chance, estime Patrick Fischer. Kevin a beaucoup tiré et manqué de peu. On va analyser pour voir s'ils vont continuer à jouer ensemble, mais c'est pas facile pour eux car ils sont jeunes. Ils veulent peut-être jouer trop "joli", mais ce sera mieux."

Sans faire trop de bruit, Nino Niederreiter a scoré son quatrième but en autant de matches. Le métronome grison a marqué à chaque sortie. Des joueurs de NHL, c'est celui qui semble le plus à l'aise.

Et les deux centres aident beaucoup leurs partenaires. Miranda et Simion s'amusent avec Haas, alors que Tanner Richard sait se rendre indispensable. "Tanner joue très bien, remarque Patrick Fischer. Il est super important en inferiorité numérique et lors des fins de période. C'était clair qu'on n'allait pas toucher cette ligne d'énergie. Je pense qu'il rend les autres meilleurs."

Autre sujet de satisfaction pour Fischer, la bonne tenue de ces lignes d'énergie. Lorsque les deux premières triplettes sont muselées ou peu en réussite, il est vital de pouvoir s'appuyer sur des trios 3 et 4 efficaces. Champion et finaliste malheureux, Tanner Richard et Gaëtan Haas jouent actuellement un hockey très inspiré.

Par contre, les défenseurs ont à nouveau pointé. Jonas Siegenthaler a ouvert la marque et Christian Marti a inscrit le 3-2 décisif. Même si le tir de l'arrière des Zurich Lions a été dévié par un Slovaque, les réussites des défenseurs suisses sont presque devenues une marque de fabrique à Riga. En plus des deux précités, Moser, Glauser, Loeffel et Geisser ont trouvé la faille, soit un bon six sur huit. Plutôt encourageant pour la suite.

On ne va pas parler de recette magique pour Patrick Fischer, mais sa sélection a pris quelques habitudes après une semaine de compétition en Lettonie. Tout n'est de loin par parfait, et c'est tant mieux. Face aux Slovaques, il a fallu davantage montrer les muscles que lors des trois rencontres précédentes.

Reçue quatre sur quatre au championnat du monde à Riga, l'équipe de Suisse regarde toujours devant. Et elle peut s'appuyer sur quelques piliers avant de jouer contre le Canada et la Tchéquie.

La Suisse va maintenant au-devant d'un gros week-end avec les deux plus dangereux adversaires de son groupe. Samedi, la sélection défie le Canada (15h20 en Suisse) et dimanche (19h20) elle se frottera aux Tchèques.

Tout le monde salivait en voyant la ligne NHL composée de Denis Malgin, Nico Hischier et Kevin Fiala. Le trio s'est procuré de nombreuses chances de marquer. Sans succès. L'attaquant des Los Angeles Kings est celui qui a le plus tenté sa chance, mais la mire n'est pas encore réglée. Heureusement, le Saint-Gallois dispose d'un peu de temps pour retrouver sa touche.

Durant cette partie, la Suisse a battu un record national. En ne prenant pas de but après 202 minutes, les Helvètes ont effacé une marque qui datait de 1939. Ils l'ont finalement portée à 205'08. C'est Andrej Kudrna qui a battu Robert Mayer 21 secondes après le quatrième but du tournoi de Nino Niederreiter. Sur l'action, le joueur des Winnipeg Jets a parfaitement conclu une jolie séquence d'Andres Ambühl qui a profité d'une "glissade" d'un Slovaque près de la bande.

Et de quatre! Mais la sélection de Patrick Fischer a dû s'employer davantage pour prendre le meilleur sur la formation coachée par Craig Ramsay. Si le score dépeint une rencontre entre deux équipes très proches, la physionomie demeure légèrement différente avec une Suisse dominatrice lors des trois tiers pour un total de tirs de 36-13 en sa faveur. C'est un goal de Christian Marti à la 47e qui a mis la Suisse sur les bons rails avant le 4-2 inscrit par Haas dans le but vide à 35 secondes de la sirène.

"Je n'étais pas désigné dans l'équipe pour aller dans l'échappée, ce devait être Konnie (Patrick Konrad) et Bob (Jungels). Mais Bob ne se sentait pas trop bien et j'ai eu le feu vert", a-t-il raconté, extatique.

Une trentaine de coureurs sont donc partis presque dès le départ, avant de se fractionner en petits groupes. A l'arrivée, il en restait trois, le Letton Toms Skujins, l'Australien Sebastian Berwick et l'Allemand Nico Denz (Bora) qui a battu ses deux compagnons de "fuga" au sprint pour empocher, à 29 ans, la plus belle victoire de sa carrière, alors qu'il ne devait même pas être là.

Le Britannique Geraint Thomas, arrivé en compagnie des autres favoris avec plus de huit minutes de retard sur le vainqueur, a pu, pour la première fois, promener tranquillement son maillot rose de leader. "C'était beaucoup plus calme. L'équipe a bien contrôlé la course. Il n'y avait personne de dangereux pour le général dans l'échappée. C'était une bonne journée", a commenté le Gallois.

Le Tour d'Italie a connu ainsi sa première journée de répit depuis le départ. Il y a certes eu encore quatre abandons - Mikaël Cherel, Harm Vanhoucke, Kaden Groves et Alessandro Covi -, portant à 40 le nombre de coureurs qui ont plié bagage après seulement 12 étapes dans cette 106e édition accablée par le Covid, les chutes et une météo épouvantable. Mais les chutes sont restées limitées et la pluie légère.

No 2 mondial l'an dernier après sa demi-finale à Roland-Garros face à Rafael Nadal - au cours de laquelle il s'était gravement blessé à une cheville, Alexander Zverev tente de revenir à son meilleur niveau. Il a atteint les 8es de finale des trois Masters 1000 joués sur terre battue (Monte-Carlo, Madrid et Rome).

Le Heat a pu compter sur un Jimmy Butler en feu pour renverser la vapeur. L'ailier de 33 ans a inscrit 20 de ses 35 points en deuxième mi-temps, réussissant également 7 passes décisives, 6 interceptions et 5 rebonds dans cette partie. Le centre de Miami Bam Adebayo a pour sa part cumulé 20 points, 8 rebonds et 5 assists.

Tête de série no 8 à l'Est et tombeur de Milwaukee puis des Knicks dans les deux premiers tours, Miami a forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 46-25. Menée de 9 points à la pause (66-57), la franchise floridienne a maîtrisé son sujet dans un dernier quart qu'elle a entamé avec une marge de 12 unités (103-91).

Cet abandon constitue-t-il une simple précaution à l'approche de Roland-Garros, dont la Polonaise est la tenante du titre, cache-t-il une blessure plus sérieuse? Il faudra patienter pour en savoir plus.

Hischier et Siegenthaler, les deux dernières pièces du puzzle

Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ne sont pas passés inaperçus à Riga. Près de 50 journalistes ont assisté à la conférence de presse des deux renforts des New Jersey Devils.

Et si c'était eux les deux dernières pièces du puzzle suisse? Et si les deux Diables étaient les deux joueurs qui permettent à la Suisse de viser l'or mondial en faisant d'elle la meilleure nation, sur le papier, de ce Championnat du monde où les stars manquent cruellement?

Alors oui, Roman Josi et Timo Meier ne sont pas là pour raison médicale (Josi) et contractuelle (Meier), mais avec le renfort de Kevin Fiala (72 pts en 69 matches avec LA) et Nico Hischier (80 pts en 81 matches avec NJ) ce sont deux joueurs qui tournent à un point par match en NHL, et ça aucun autre pays ne peut en dire autant à Tampere ou à Riga.

Dans les années 30 et 40, l'équipe nationale a régulièrement remporté des médailles olympiques, au Championnat du monde et au Championnat d'Europe. Elle était emmenée par la célèbre "ni-Sturm" des frères Hans et Ferdinand "Pic" Cattini, flanqué de Richard "Bibi" Torriani. Tous sont entrés au Hall of Fame de l'IIHF dès sa création ou un an après.

Fischer préfère se taire

"Reposez-moi la question à la fin du tournoi", a subtilement éludé Fischer lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait de la meilleure équipe nationale qu'il a dirigée au cours de ses sept années à la tête de la sélection. Enzo Corvi, l'un des héros argentés de Copenhague en 2018, se mouille un peu plus. "Oui, je pense que cela pourrait bien être la meilleure, ose le Grison de 30 ans, qui a l'expérience de deux JO et de quatre Championnats du monde. Il y a une sérieuse classe en plus, ce sont des topstars."

Hischier et Siegenthaler n'ont pas hésité une seconde à répondre à la convocation. "Je me réjouis toujours énormément lorsque je peux jouer pour l'équipe nationale", assure Hischier. Siegenthaler relance: "Pour moi, il a toujours été clair que je jouerais pour mon pays si mon corps le permettait. Tu dois être très fier de pouvoir porter la croix suisse."

Ce discours, déjà avancé par Kevin Fiala deux jours plus tôt, est la preuve du bon travail de la fédération et du sélectionneur qui parviennent à donner envie à des millionnaires de faire un dernier effort au terme d'une saison harassante et après une désillusion en club puisque les Devils ont été sortis en cinq matches de demi-finale de Conférence Est par les Carolina Hurricanes. Los Angeles avait été éliminé au premier tour par Edmonton.

Hischier ambitieux

Tous se rendent bien compte que les exigences ont augmenté. "Notre grand objectif est d'être un jour au sommet, annonce clairement Nico Hischier. Ce ne sera certainement pas facile, mais nous voulons une fois cette médaille d'or." C'est d'ailleurs dans ce but que Fischer a modifié la préparation. L'accent a été mis sur la deuxième semaine du tournoi, ce que Corvi a également constaté. "Nous avons travaillé et travaillons très dur en dehors de la glace, précise le Grison. C'est pour ça que nous n'avions certainement pas les jambes les plus fraîches lors des trois premiers matches." Malgré ça, la Suisse a fait le boulot en écartant facilement la Slovénie, la Norvège et le Kazakhstan pour trois victoires sans encaisser le moindre but et en en marquant quinze.

"Nous avons beaucoup grandi en tant qu'équipe, constate Enzo Corvi. Nous avons grandi dans ce rôle de favori et nous avons plus de facilité à affronter les adversaires plus faibles." Reste maintenant à passer le très probable quart de finale pour la première fois depuis 2018. Et avec cet effectif "NHL", cela devrait être une obligation. Et tout cela dans un bon état d'esprit. "Nous nous amusons beaucoup, même en dehors de la glace, note Enzo Corvi. Cela donne certainement envie de venir."

Pour Hischier, c'est aussi l'occasion de revoir des collègues de longue date, des potes de junior. "C'est cool de voir que tant de personnes ont fait leur chemin, conclut-il. Tout le monde se donne à fond pour notre objectif." Et pour qu'à la fin, Patrick Fischer puisse répondre par un oui ferme à la question de savoir s'il coache la meilleure équipe de Suisse de tous les temps.

Premier élément de réponse jeudi soir (19h20 en Suisse) avec le match contre la Slovaquie pour les débuts de Hischier et Siegenthaler.