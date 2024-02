Langnau repasse au-dessus de la barre ++ Pas de retour pour Akira Schmid

Langnau repasse au-dessus de la barre Une violente bagarre a opposé le Zougois Andreas Eder (à gauche) et Bastian Guggenheim. Les deux hommes ont écopé d'une pénalité de match. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Les Langnau Tigers se sont imposés 3-0 contre Zoug dans le match du dimanche soir en National League. Les Emmentalois repassent au-dessus de la barre et sont désormais dixièmes au grand dam de Bienne. Zoug n'arrête plus de perdre. Les joueurs de Dan Tangnes ont concédé leur septième (!) défaite de rang. Cette fois-ci, ils ont subi la loi de valeureux Tigers. Ces derniers ont ouvert la marque par leur Finlandais Harri Pesonen après deux feintes de l'Américain Sean Malone (8e). Ils ont doublé la mise sur un power-play de 4 secondes (!) conclu sur un tir puissant de Ville Saarijärvi (33e). Le portier Stéphane Charlin a ainsi fêté son deuxième blanchissage à l'occasion d'une victoire qui permet aux Emmentalois de passer à la 10e place au détriment de Bienne. Langnau possède désormais un point d'avance sur les Seelandais avec un match en plus. Les Tigers recevront Kloten et finiront leur pensum sur la glace des Lions de Zurich. La partie a été marquée par deux incidents sanglants. A la 33e, une violente bagarre a opposé le défenseur emmentalois Bastian Guggenheim au massif attaquant de Zoug Andreas Eder. L'Allemand n'a pas hésité à jeter les gants et a fortement endommagé le visage de son adversaire, qui est sorti la pommette ensanglantée. Pis au troisième tiers-temps quand un Zougois dans un mouvement involontaire a donné un coup de lame au visage du défenseur de Langnau Miro Zryd. Le jeu a été immédiatement arrêté pour permettre à l'Emmentalois de rejoindre les vestiaires le visage en sang.

Pas de retour gagnant pour Akira Schmid Akira Schmid: une défaite malgré ses 23 arrêts. Image: KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER Le retour aux affaires d’Akira Schmid n’a pas été couronné de succès. Malgré ses 23 arrêts, le portier bernois n’a pas pu empêcher la défaite 4-1 à domicile de New Jersey devant Tampa Bay. Titularisé pour la dernière fois le 21 décembre avant d’être relégué en AHL, Akira Schmid s’est incliné à deux reprises en l’espace de 2’48’’ à l’entame du deuxième tiers. Menés 2-0, les Devils reprenaient espoir grâce à une réussite de Tyler Toffoli à la 27e. Mais on devait en rester là en ce qui concerne la production offensive de New Jersey. Buteurs la veille lors du succès 4-3 contre Montréal, Nico Hischier et Timo Meier sont restés beaucoup plus discrets. Akira Schmid a pris la place de Nico Dams. Le natif de Munich avait disputé les sept derniers matches des Devils en raison de la blessure du Tchèque Vitek Vanecek.

Les Suisses ont concédé beaucoup de retard L'Allemand Linus Strasser est en tête du classement au terme de la première manche. Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA L'Allemand Linus Strasser s'est montré le plus rapide de la première manche du slalom Coupe du monde de Palisades Tahoe en Californie. Les Suisses sont clairement distancés. Les Suisses ne se sont visiblement pas adaptés à la piste californienne. Le meilleur d'entre eux, Daniel Yule a perdu plus d'une seconde et demie. Le Valaisan est huitième du classement intermédiaire. Il s'est plaint de n'avoir pas pu trouver la vitesse idéale. Ramon Zenhäusern, affaibli par un refroidissement, Luca Aerni et Loïc Meillard ont concédé plus de deux secondes. Marc Rochat a été éliminé. Strasser, vainqueur cet hiver dans les classiques à Kitzbühel et à Schladming, mène le classement avec quatre dixièmes d'avance sur le Français Clément Noël. Le leader de la discipline, l'Autrichien Manuel Feller est troisième.

Bienne limoge son entraîneur Petri Matikainen Petri Matikainen doit faire place libre après le désastre de Rapperswil-Jona. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Le HC Bienne, dixième de National League, a libéré son entraîneur Petri Matikainen avec effet immédiat. L'équipe est reprise par le directeur sportif Martin Steinegger avec Anders Olsson. Samedi, les Seelandais s'étaient inclinés 5-0 sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers, mettant ainsi en danger un classement lui permettant de participer au play-in (rangs 7 à 10). La prestation des Biennois était vraiment inquiétante. Le directoire du club n'a pas tardé à réagir en limogeant l'entraîneur Petri Matikainen et son adjoint Juha Vuori. Matikainen avait succédé à la fin de la saison dernière à Antti Törmanen, obligé de se retirer suite à un cancer. Mais la greffe n'avait jamais bien pris avec l'ancien coach de Klagenfurt en Autriche. Le début du Championnat avait été complètement manqué avant un redressement entrevu vers Noël, mais le club avait pris trop de retard. La défaite concédée vendredi contre Fribourg-Gottéron à domicile avait condamné les espoirs seelandais de terminer dans le top 6. C'était 24 heures avant le désastre de Rapperswil-Jona. "Peu de choix" C'est le directeur sportif Martin Steinegger accompagné du Suédois Anders Olsson, qui assumera la responsabilité de la première équipe, et ce jusqu'à la fin de la saison en cours. Le poste d'entraîneur sera repourvu pour la saison 2024-2025 à venir, annonce le club dans un communiqué. Anders Olsson a été entraîneur assistant au HC Bienne de 2017 à 2021. Il a ensuite dirigé le HC Martigny en Swiss League, dont il a été l'entraîneur-chef au cours de cette saison. "Malheureusement, les résultats, ainsi que l'attitude lors des derniers matches nous laissent peu de choix . Atteindre l'objectif minimal, c’est-à-dire la qualification pour le tour de play-in, nous semble compromis sans changement au sein des entraîneurs. Dès le début, ce fut une saison exigeante, au cours de laquelle nos coaches Petri et Juha ont quotidiennement cherché de nouvelles solutions. Avec de nombreuses rencontres réussies ces dernières semaines, nous semblions aller vers le mieux. Malheureusement, cet élan a été brutalement freiné ce week-end, ce qui ne nous a laissé d'autre choix que d’effectuer ce changement", explique la vice-présidente du club Stéphanie Mérillat dans le communiqué du club.

Fin de série pour les Young Boys Yoan Séverin devant Cédric Itten. Comme si le Servette FC avait toujours eu un temps d'avance... Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Invaincus à domicile en Super League depuis 34 matches, les Young Boys sont tombés de haut. Le choc au sommet au Servette FC a illustré tous ses errements. Les Bernois se sont inclinés 1-0 pour leur premier revers au Wankdorf depuis le 19 mars 2022, le jour où le FC Zurich sur la route de son titre s'était imposé 2-1. Ils ne comptent désormais plus que 4 points d’avance sur les Grenat. Ils ont été incapables de répondre à la superbe ouverture du score d’Alexis Antunes peu avant la pause pour confirmer une impression qui se dégage depuis des semaines. Les Young Boys ont mal à leur football, comme si les départs à l’étranger d’Ulisses Garcia et de Jean-Pierre Nsame avaient provoqué une sorte de rupture. Raphaël Wicky peut toutefois avancer une circonstance atténuante avec l’indisponibilité de Filip Ugrinic. Mais c’est bien la seule. Servette n'a strictement rien volé Il ne faut toutefois pas taire les mérites du Servette FC. Trois jours après son succès à Razgrad pour s’ouvrir les portes des huitièmes de finale de la Conference League, la formation de René Weiler n’a strictement rien volé sur le synthétique du Wankdorf. Timothé Cognat, Alexis Antunes et Dereck Kutesa ont formé un trio maître pour dessiner plusieurs actions magnifiques. Tous leurs coéquipiers doivent être réunis dans ce concert d’éloges au même titre que René Weiler. Au soir de ce dernier dimanche de février, l’entraîneur ne peut plus se cacher. Le Servette jouera bien le titre ce printemps ! Un point seulement pour Lausanne A la Tuilière dans l’autre match programmé à 18.30, Lausanne n’est pas parvenu à enchaîner. Huits jours après leur succès devant Yverdon, les Vaudois ont partagé l’enjeu avec Winterthour (1-1). Brighton Labeau a répondu à la 33e à l’ouverture du score de Boubacar Fofana de la 8e. Avec ce nul, Lausanne laisse le SLO à 11 points désormais et n’en accuse plus que 2 de retard sur les Grasshoppers. Si le danger d’une relégation directe n’est plus de mise, la lutte pour échapper à la place de barragiste est encore loin d’être gagnée pour Ludovic Magnin et ses joueurs.

Genève-Servette, court mais bon Le Saint-Gallois Gian-Marco Wetter inscrit le 1-1. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette a fait ce qu'il devait faire contre les Rapperswil-Jona Lakers. Les Genevois se sont imposés 4-2 et peuvent entretenir le rêve de terminer la qualification dans le top 6. Face aux Saint-Gallois, les Genevois ont engrangé un succès "alimentaire". Supérieurs, ils ont dû attendre la fin de la partie pour assurer une victoire précieuse. Pourtant, les joueurs de Jan Cadieux, privés comme la veille à Berne de Sami Vatanen, malade et Tanner Richard, blessé, étaient bien entrés dans la partie lorsque Simon Le Coultre a surpris de loin le portier Ivars Punnenovs (3e). Deux minutes plus tard, les Lakers menaient 2-1 sur des réussites de Gian-Marco Wetter et Colin Gerber, qui avait repris un renvoi du gardien Olkinuora. Les Genevois ont égalisé en deuxième période par Marc-Antoine Pouliot avant de faire la différence à 5 contre 4 grâce à Josh Jooris (51e) et un but dans la cage vide d'Alessio Bertaggia (60e). Au classement, Genève-Servette, qui a pris cinq points ce week-end, est huitième à cinq unités du sixième Berne, mais avec un match de moins.

La Suisse confirme en Irlande Anthony Polite, ici contre l'Azerbaïdjan, a été bon contre l'Irlande à Dublin avec 13 points Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a réussi un excellent match face à l'Irlande à Dublin. Les Helvètes se sont imposés 86-63 dans ce deuxième match du 1er tour des préqualifications au Mondial 2027. Une performance complète. La sélection d'Ilias Papatheodorou n'a pas manqué son premier déplacement. Après avoir eu de la peine à commencer son match face à l'Azerbaïdjan jeudi à Fribourg, les Suisses n'ont cette fois pas commis la même erreur en entrant tout de suite dans la partie. Hormis les deux premiers points en début de match, les joueurs au Trèfle n'ont jamais mené au score. Parce que la Suisse a su jouer une défense de fer. Et aussi parce qu'ils n'ont pas eu besoin de se reposer sur un ou deux hommes. Chacun a amené sa pierre à l'édifice puisque pas moins de sept joueurs ont inscrit plus de 8 points. Les Helvètes ont été un peu bousculés en début de deuxième mi-temps. Mais ils ont ensuite fait passer le score de 37-42 à 43-63. Dans ces conditions favorables, Papatheodorou a pu faire tourner son effectif et offrir du temps de jeu à tous ses joueurs. Noé Anabir a notamment été impeccable avec 15 points en 11 minutes et un 5/5 derrière l'arc. Très bonne sortie également des intérieurs Jurkovitz (10 pts) et Martin (14 pts). Petite surprise à Bakou dans l'autre match du jour avec la victoire de l'Azerbaïdjan sur le Kosovo 87-77. Ohran Haciyeva (27 pts/11 rebonds) et l'Américain naturalisé Danta Hall (20/14) ont aidé les Azerbaïdjanais à prendre le meilleur sur les Kosovars. La Suisse va donc attaquer la fenêtre de novembre avec le costume de leader. Elle défiera le Kosovo le 21 novembre avant de jouer en Azerbaïdjan trois jours plus tard.

Un nouveau but et une nouvelle victoire pour Vincent Sierro Vincent Sierro: une entrée décisive contre Lille. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Vincent Sierro s’affirme bien comme le maître à jouer de Toulouse. Comme la semaine dernière à Monaco, le Valaisan a été décisif lors du succès à domicile de Toulouse devant Lille (3-1). Entré à la pause – il avait été ménagé après le match d’Europa League contre Benfica – alors que Lille menait 1-0, le capitaine a tout d’abord botté le corner qui a permis à Christian Mawissa Elebi d’égaliser à la 49e. A l’heure de jeu, il transformait imparablement un penalty pour le 2-1 qui avait été provoqué pour une faute sur Yann Gboho. Depuis le début de l’année, Vincent Sierro a trouvé déjà à quatre reprises le chemin des filets. Sa réussite laissera-t-elle de marbre Murat Yakin ?

Marc Hirschi s'impose, doublé des UAE Marc Hirschi a fêté son premier succès de la saison en Ardèche. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marc Hirschi a remporté la Drôme Classic après s'être envolé en solitaire à Etoile-sur-Rhône devançant son équipier de l'équipe UAE, l'Espagnol Juan Ayuso, vainqueur samedi de l'Ardèche Classic. Hirschi, qui a franchi la ligne en tête après 189 kilomètres de course, a faussé compagnie à un groupe de six échappés à quatre kilomètres de l'arrivée. Le jeune espagnol Ayuso est arrivé à cinq secondes, le Belge Maxim Van Gilst (3e) huit secondes plus tard. Le premier Français Warren Barguil (4e) est à douze secondes.

Un succès aisé du FC Lugano Le capitaine luganais Jonathan Sabbatini (à droite) à la poursuite de Nils Reichmuth. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Lugano a redressé la tête. Dans leur antre du Cornaredo, les Luganais se sont imposés 2-0 devant le FC Zurich pour oublier en quelque sorte leur malheureuse défaite contre le Servette FC. Face à un FCZ sans doute trop juvénile pour espérer un meilleur sort, les Luganais ont marqué sur un penalty de Shkelim Vladi à la 25 provoqué avant tout par une mauvaise relance de Yanick Brecher avant que Zan Cellar, sorti du banc, ne classe l’affaire à la 68e. Lugano a, ainsi, préparé de la plus belle des manières son quart de finale de Coupe de Suisse contre Bâle mercredi. Quant au FC Zurich, cette performance livrée au Tessin n’augure rien de bon. La fin de saison s’annonce rude pour le FCZ, à commencer par son derby en Coupe de Suisse mercredi contre Winterthour.

Philipp Köhn a perdu sa place de titulaire Philipp Köhn: il n'est plus le no 1 de l'AS Monaco. Image: KEYSTONE/DPA/SWEN PF�RTNER Une semaine après un échec mortifiant à domicile devant Toulouse, Monaco a su rebondir. La formation de la Principauté s’est imposée 3-2 à Lens. Un véritable "bijou" du Japonais Takumi Minamino dans le temps additionnel a permis à Denis Zakaria, à nouveau excellent, et à ses coéquipiers de remporter une rencontre qui fut de toute beauté. Cette victoire a été acquise sans Philipp Köhn, relégué sur le banc en championnat pour la première fois de la saison. Celui qui fut le quatrième gardien de l’équipe de Suisse lors de la Coupe du monde au Qatar a été avantageusement remplacé par le Polonais Radoslaw Majecki. Pour Philipp Köhn, il ne sera pas aisé de retrouver sa place de titulaire. Son erreur dimanche dernier sur le coup franc de Vincent Sierro fut celle de trop pour son entraîneur Adi Hütter qui n'a pas hésité d’arrêter ce choix fort.

Zoé Claessens double la mise à Brisbane Zoé Claessens: deux succès ce week-end à Brisbane Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Zoé Claessens (22 ans) est en grande forme. La Vaudoise a remporté l'épreuve de Coupe du monde de Brisbane dimanche, faisant ainsi coup double après son succès de samedi. Elle compte désormais quatre victoires à son palmarès. Au général, la Suissesse occupe le deuxième rang. Côté masculin, il n'a manqué que six centièmes à Cédric Butti (24 ans) pour fêter sa première victoire en Coupe du monde. Le Thurgovien a été devancé de justesse par l'Anglais Kye Whyte, vice-champion olympique. Il se consolera avec la place de leader provisoire du général.

Open de Thaïlande: Albane Valenzuela deuxième Albane Valenzuela a brill Image: KEYSTONE/AP/ERIC GAY Albane Valenzuela (26 ans) a réussi la meilleure performance de sa carrière sur le LPGA Tour. La Genevoise a en effet pris la deuxième place de l'Open de Thaïlande à Pattaya. Elle doit ce magnifique résultat grâce notamment à un dernier tour bouclé en 63 coups, soit neuf sous le par. La Suissesse a échoué pour la victoire à un coup de la Thaïlandaise Patty Tavatanakit. Elle a empoché un chèque de 158'182 dollars. Jusqu'ici, Albane Valenzuela avait comme meilleur classement deux quatrièmes places, une en 2023 et une en 2022. La Suissesse n'est plus loin d'un premier succès au plus haut niveau.

Val di Fassa: le super-G de dimanche aussi annulé Pas de course ce week-end pour Lara Gut-Behrami Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Les skieuses ont été au chômage technique ce week-end à Val di Fassa. Comme la veille, le super-G dominical a aussi été annulé. Les fortes chutes de neige de la nuit et l'état de la piste ont rendu impossible la tenue de la course. C'est déjà la septième annulation cet hiver pour les dames. Au total, trois descentes et quatre super-G sont passés à la trappe.