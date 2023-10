Laporta ne craint pas d'être inculpé ++ Teichmann prend la porte

L'affaire Negreira "se "terminera par une relaxe", estime Laporta Joan Laporta ne craint pas d'être inculpé Image: KEYSTONE/EPA EFE La justice espagnole a porté plainte contre l'actuel président du Barça Joan Laporta. Ceci dans l'affaire des millions versés il y a des années par le Barça à une entreprise en lien avec l'arbitrage. Laporta s'est dit jeudi convaincu que l'"affaire Negreira" se terminerait "par une relaxe". "Nous pouvons être tranquilles, ils n'ont pas pu le prouver et ils ne pourront pas le prouver (réd: que les paiements auraient été effectués pour acheter des arbitres)", a déclaré Laporta lors d'une interview à Catalunya Radio, dénonçant "une campagne orchestrée pour déstabiliser le Barça". Joan Laporta, qui a déjà présidé le club blaugrana entre 2003 et 2010, a été inculpé mercredi dans le cadre de l'enquête sur les paiements présumés à des sociétés appartenant à Jose Maria Enriquez Negreira, l'ancien arbitre au centre du scandale. Selon l'accusation, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d'euros à Negreira entre 2001 et 2018. Ces paiements, effectués via l'entreprise Dasnil 95 appartenant à l'ancien arbitre, ont pris fin quand ce dernier a perdu son poste de no 2 de l'arbitrage espagnol. Le FC Barcelone et ses ex-présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell avaient déjà été inculpés en mars pour corruption dans cette affaire, tout comme Negreira et son fils. Laporta ne figurait pas jusqu'à présent parmi les personnes mises en examen, mais le juge en charge de l'enquête a annoncé mercredi qu'il ne pouvait pas bénéficier de la prescription des faits, étant donné la gravité des accusations de corruption. Baptisé "affaire Negreira", ce scandale empoisonne depuis des mois la vie du Barça, qui nie toute irrégularité et affirme que ces paiements étaient destinés à des consultations sur l'arbitrage. L'enquête a pris une nouvelle dimension fin septembre, avec la perquisition du siège du Comité technique des arbitres (CTA), la direction de l'arbitrage espagnol, sise dans les locaux de la Fédération (RFEF) à Las Rozas, près de Madrid.

Teichmann prend la porte Jil Teichmann s'est inclinée en huitièmes de finale à Cluj-Napoca Jil Teichmann (WTA 142) a été éliminée en huitièmes de finale à Cluj-Napoca. La Biennoise de 26 ans s'est inclinée 6-3 6-3 face à la Colombienne Emiliana Arango (WTA 118). C'est la première défaite de la Seelandaise en trois duels avec la joueuse de 22 ans. Le premier set fut un festival de services perdus. Teichmann a breaké deux fois pour mener 3-1 avant de perdre complètement le fil. Dans le deuxième set, tout se passait normalement avant qu'Arango ne réussisse le break décisif à 4-3. Sur le dernier jeu de service de son adversaire, Teichmann a eu deux balles de break qu'elle n'a pas su convertir. Arango a finalement conclu après 85 minutes sur sa première balle de match. Mercredi, Teichmann avait signé son premier succès dans un tableau principal depuis fin juillet en battant la Belge Yanina Wickmayer (WTA 71).

Retour gagnant pour Wembanyama à une semaine de la reprise Victor Wembanyama continue d'impressionner en présaison NBA Victor Wembanyama, très attendu pour ses débuts en NBA dans une semaine, a fait son retour sur les parquets. Il a permis aux Spurs de battre Houston 117-103 à San Antonio en pré-saison. Après deux rencontres de préparation la semaine dernière, le Français de 19 ans avait été mis au repos pour un match lundi. Mercredi, Wembanyama a été un peu plus discret que lors de ses deux premières sorties, compilant tout de même 15 points, 6 rebonds, une passe, une interception et 2 contres en un peu plus de 20 minutes de jeu. Sous les yeux de l'ancien meneur star des Spurs Tony Parker et du pilote de Formule 1 Pierre Gasly, attendu au Grand Prix des Etats-Unis à Austin dimanche, "Wemby" a régalé son public de quelques actions spectaculaires, dont un petit pont sur Reggie Bullock, un dunk, ou encore une passe acrobatique, dans le dos en suspension, mais non convertie par Devin Vassell. Wembanyama est sorti définitivement au milieu du 3e quart-temps. Vassell a terminé meilleur marqueur de la partie avec 25 points. Les Spurs ont rendez-vous vendredi à San Francisco pour un dernier match de préparation face aux Warriors avant d'entamer la saison régulière le 25 octobre à domicile face à Dallas.

Rupture des ligaments croisés et opération pour Neymar Neymar va devoir se faire opérer La star de l'équipe du Brésil Neymar souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. Il va devoir être opéré, a annoncé la Fédération brésilienne de football. L'attaquant du club saoudien de Al-Hilal s'est blessé lors de la défaite du Brésil contre l'Uruguay (2-0) mardi à Montevideo, en match de qualification pour le Mondial 2026. La date de l'opération n'a pas encore été fixée a précisé la fédération. L'ancien joueur de Barcelone et du PSG, âgé de 31 ans, était sorti en pleurs sur une civière mardi soir lors de la défaite de la Seleçao à Montevideo. Lors de la conférence de presse d'après-match, le directeur de communication de la CBF avait indiqué qu'il s'agissait d'une blessure "inquiétante", sans donner plus de détails. Le numéro 10 de la Seleçao s'est blessé juste avant la mi-temps, peu après l'ouverture du score de l'Uruguay. Il est mal retombé à la suite d'un accrochage avec le milieu uruguayen De la Cruz et s'est tordu le genou. Soirée cauchemardesque pour la Seleçao Le Brésil a passé mardi une soirée cauchemardesque avec la défaite face à l'Uruguay de Marcelo Bielsa et la blessure de son maître à jouer. Le Brésil a enregistré à cette occasion son premier revers en qualifications pour un Mondial depuis 2015. La Celeste n'avait plus battu les Auriverde depuis 22 ans. Neymar manquera ainsi au moins les deux prochains matches de qualification de son pays, contre la Colombie le 17 novembre à Barranquilla et l'Argentine de Léo Messi le 22 novembre au Maracana. Le célèbre no 10 a rejoint le club saoudien d'Al-Hilal en août, après six saisons au PSG, un passage émaillé par de nombreux pépins physiques. Cette année, une grave blessure à la cheville droite l'avait tenu six mois éloigné des terrains, de mars à septembre. Lors du Mondial 2022, au Qatar, il s'était blessé au cours du premier match, contre la Serbie. Il était revenu pour les huitièmes de finale, mais n'avait pas pu empêcher l'élimination de la Seleçao en quarts face à la Croatie aux tirs aux buts, même s'il avait marqué durant les prolongations.

Genève face à Munich, Bienne contre Färjestad En Champions League, Genève rencontrera Munich Les trois clubs suisses qualifiés en Champions League connaissent leurs adversaires. Genève se frottera à Munich, Bienne à Färjestad et Rapperswil à Mannheim. Le champion, tête de série no 7, se déplacera en Bavière avant de recevoir aux Vernets le club entraîné par Toni Söderholm. Bienne accueillera Färjestad, 4e de la phase préliminaire, tandis que Rapperswil se frottera à Alder Mannheim qui a terminé en tête de cette phase préliminaire. Les Seelandais ont déjà affronté Färjestad pour une défaite 4-1 en septembre. Les rencontres aller se tiendront les 14 et 15 novembre. Les retours auront lieu la semaine d'après. On ne connaît pas encore les horaires.

Kahun donne la victoire à Berne Berne a remporté le derby bernois Le derby bernois entre Langnau et Berne en National League fut disputé. Mais Dominik Kahun a inscrit le but décisif en prolongation (5-4). Les Ours ont longtemps fait la course en tête, menant très rapidement 2-0. Puis 3-1 et 4-2 au cours du tiers médian. Mais les Tigers ont su répondre de la meilleure des manières. Saarijärvi et Flavio Schmutz (45e) ont permis aux Emmentalois de recoller et d'envoyer la partie en prolongation. Les imports de Langnau ont à nouveau montré la voie avec outre le goal de Saarijärvi, une réussite de Malone et une de Mäenalanen. Ces buts ont fait du bien car les Emmentalois couchaient sur deux défaites sans but (3-0 contre Zurich et 8-0 contre Lugano). Mais au final c'est Berne qui a eu le dernier mot avec un lancer du top scorer bernois Kahun que Chralin a laissé passer entre ses jambières. Les Ours consolident leur 4e place au classement.

Alcaraz absent des Swiss Indoors Carlos Alcaraz ne sera pas aux Swiss Indoors en raison d'une blessure Coup dur pour les Swiss Indoors. Blessé, Carlos Alcaraz ne sera pas présent à la Halle St-Jacques. Le tournoi bâlois (ATP 500) perd son joueur le mieux classé parmi les participants de cette année. Le vainqueur espagnol de Wimbledon a déclaré forfait cinq jours avant le début de la manifestation. Comme l'ont fait savoir les Swiss Indoors, Alcaraz souffre d'une inflammation au pied et de problèmes au niveau des muscles fessiers. "Une telle nouvelle, comme nous en avons connu les années précédentes, nous affecte évidemment beaucoup. Par chance, la densité du tournoi est excellente cette année", a commenté à ce sujet le directeur du tournoi Roger Brennwald. Pour remplacer Alcaraz, numéro 2 mondial, Stan Wawrinka accède directement au tableau principal. La wild card ainsi libérée est attribuée au Thurgovien Leandro Riedi (ATP 159), âgé de 21 ans. Dominic Stricker (ATP 90) avait déjà reçu l'une des invitations disponibles. Pour les qualifications qui débutent samedi, le Zurichois Marc-Andrea Hüsler et le Bâlois Mika Brunold se sont vu attribuer des wild cards.

Dominic Stricker toujours dans un creux Dominic Stricker traverse une période difficile Dominic Stricker (ATP 90) ne parvient pas à se sortir de sa mauvaise passe. Le Bernois de 21 ans a concédé à Anvers sa sixième défaite consécutive depuis ses beaux résultats à l'US Open. Stricker s'est incliné 6-7 (4/7) 6-3 6-3 face au Néerlandais Botic van de Zandschulp, qu'il avait battu en deux sets au 1er tour il y a un an à la même place. Alors que le Néerlandais de 28 ans, 67e mondial, a réussi trois breaks, le Suisse n'a pas réussi à lui voler son service. Cette défaite prive Stricker d'un match face la tête de série no 1 Stefanos Tsitsipas. Le gaucher de Grosshöchstetten avait battu le Grec au 2e tour de l'US Open. Ce n'est qu'en huitièmes de finale qu'il avait été battu par l'Américain Taylor Fritz. Entre les duels contre Fritz et Van de Zandschulp, Stricker a perdu deux simples en Coupe Davis et deux tournois Challenger.

Comme un soulagement pour Jil Teichmann Jil Teichmann peut respirer, elle sait encore gagner. Jil Teichmann a fêté lors du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca son premier succès dans un tableau principal depuis fin juillet. La Biennois a dominé la Belge Yanina Wickmayer (WTA 71) 6-4 7-6 (8/6). Depuis quelques semaines, Teichmann a montré que sa confiance revenait petit à petit comme le prouve le déroulement du deuxième set. La Suissesse a d'abord mené 4-1 et ensuite 4-0 dans le tie-break. Elle s'est toutefois accrochée pour arracher cette victoire en deux sets, qui constitue une sorte de libération. Teichmann (WTA 142) affrontera la jeune Colombienne Emiliana Arango en huitièmes de finale. Elle a remporté les deux parties qui l'ont opposée jusque-là à la Sud-Américaine. Dernièrement, Arango a atteint les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Guadalajara.

Swiss Olympic souhaite une candidature pour les JO 2030 Les anneaux olympiques bientôt sur les pistes suisses ? La

Hurkacz battu dès le 1er tour à Tokyo, Ruud sorti au 2e Hubert Hurkacz n'a pas pu capitaliser sur son titre de Shanghai. Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Le Polonais Hubert Hurkacz, tout frais vainqueur à Shanghai de son deuxième Masters 1000, a été éliminé dès le 1er tour du tournoi ATP 500 de Tokyo. De son côté, le parcours du Norvégien Casper Ruud s'est arrêté au 2e tour, mercredi. Le revers du Polonais face au Chinois Zhizhen Zhang, 57e mondial, en trois sets, 3-6 6-4 7-6 (7/4), trois jours à peine après son sacre en Chine, est une mauvaise nouvelle pour le 11e joueur mondial dans la course à l'ATP Finals de Turin, qui réunira le mois prochain les huit meilleurs joueurs de la saison. Hurkacz avait pourtant bien débuté en empochant la première manche, malgré un premier service déficient (45%), breakant à deux reprises son adversaire chinois, qui ne l'avait jamais battu en deux confrontations. Mais il a perdu le fil dans la seconde, avant de s'incliner dans le troisième set au jeu décisif, après 2h14, contre un joueur qui a totalisé 10 aces sur l'ensemble du match. Zhizhen Zhang, 26 ans, qui n'a encore jamais gagné de tournoi sur le circuit principal, affrontera au 2e tour le Russe Aslan Karatsev (30 ans), 50e au classement ATP, vainqueur surprise de la tête de série no 6, l'Américain Frances Tiafoe 6-3 7-6, en début de tournoi. L'autre surprise du jour concerne Casper Ruud, tête de série no 2, éliminé dès le deuxième tour par l'Américain Marcos Giron, tombeur de Stan Wawrinka à Astana, en seulement deux sets, 6-3 6-4. Ruud, demi-finaliste à Roland-Garros en mai, n'a pas existé face au 79e mondial, issu des qualifications. Alors qu'il pointe à la 8e place au classement ATP, cette élimination précoce pourrait lui aussi le pénaliser dans l'optique de l'ATP Finals, même si le joueur classé juste derrière lui, l'Allemand Zverev, a déjà quitté le tournoi japonais au premier tour. Giron défiera en quart de finale le Canadien Felix Auger-Aliassime (17e), vainqueur de l'Autrichien Sebastian Ofner 6-4, 6-1. .

L'Italie va trembler jusqu'au bout L'Italien Giorgio Scalvini, à gauche, tente de stopper l'Anglais Phil Foden. Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Surclassée 3 à 1 par l'Angleterre mardi, l'Italie se retrouve à nouveau au bord du gouffre: pour décrocher leur billet pour l'Euro 2024. Les champions d'Europe en titre n'auront pas le droit à l'erreur face à la Macédoine du Nord et l'Ukraine dans un mois. "Et maintenant, nous prions": pour le Corriere dello Sport, l'un des principaux quotidiens sportifs italiens, la Nazionale a désormais besoin de l'aide de tous, même des voies les plus impénétrables, pour pouvoir défendre son titre européen dans huit mois en Allemagne. N'en déplaise au Corriere dello Sport, l'équipe de Luciano Spalletti est certes revenue les mains vides de Wembley, mais elle a encore son destin en mains. Troisième de son groupe avec 10 points, l'Italie finira au mieux 2e et décrochera son billet pour l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet) si elle bat la Macédoine du Nord à Rome le 17 novembre, puis l'Ukraine sur terrain neutre à Leverkusen (Allemagne) trois jours plus tard. Même un nul ou une défaite contre la Macédoine du Nord, déjà éliminée, ne serait pas rédhibitoire pour les Azzuri, mais il leur faudra dans ce cas impérativement battre ensuite les Ukrainiens, 2e avec 13 points et un match en plus. Mais dans un pays encore traumatisé par le "cauchemar de Palerme" de mars 2022, une défaite 1-0 contre la... Macédoine du Nord qui avait privé la Nazionale du Mondial 2022 au Qatar, cette perspective d'un match couperet fait peur. Tout avait pourtant bien commencé pour les Azzuri à Wembley, dans le stade où ils avaient décroché l'Euro 2021 contre ces mêmes Anglais en finale au terme des tirs au but: ils ont surpris leurs hôtes en prenant l'avantage grâce à Gianluca Scamacca et les ont bousculés jusqu'à la pause, avant de sombrer en seconde période. "L'Italie n'est plus l'Italie" "Nous ne méritions pas de perdre de deux buts, mais dans des confrontations de ce niveau, il faut avoir de l'impact physique et prendre vite les bonnes décisions", a analysé Spalletti. Mais l'ancien entraîneur de Naples qui a succédé à Roberto Mancini en août, a prévenu dès la fin du match que son équipe "allait continuer sur le même schéma de jeu". "Il faut du temps pour changer les mentalités", a rappelé Spalletti qui a concédé sa première défaite depuis sa prise de fonction, après un nul (1-1 en Macédoine du Nord) et deux victoires (2-1 contre l'Ukraine et 4-0 contre Malte). Cette Italie dont étaient connues les lacunes offensives, en manque d'un buteur patenté, inquiète désormais pour sa fébrilité défensive. Pour ce deuxième rassemblement, le sélectionneur n'a pas été gâté. Il a dû faire face à une cascade de forfaits sur blessure qui l'ont privé notamment en attaque de Federico Chiesa et de Ciro Immobile. Et surtout, la Nazionale s'est retrouvée dans la tourmente d'une nouvelle affaire de paris illicites: des policiers sont venus interroger au centre d'entraînement de Coverciano deux joueurs, Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo, qui pourraient être suspendus jusqu'à trois ans. D'ici novembre, rien ne dit que d'autres internationaux ne seront pas rattrapés par ce scandale: le nom de l'attaquant Stephan El Shaarawy, qui a débuté la rencontre de mardi, est désormais cité par Fabrizio Corona, l'ex-roi des paparazzi qui est à l'origine de cette affaire. Pour le Corriere dello Sport, décidément bien plus abattu par la défaite de Wembley que les autres titres de la presse italienne, rien ne va plus dans le calcio: "l'écart avec les grands d'Europe et du monde est désormais insurmontable, car l'Italie n'est plus l'Italie", juge-t-il dans son éditorial.

Joan Laporta, actuel président du Barça, inculpé à son tour Joan Laporta, au centre, va être inquiété dans l'affaire du scandale de l'arbitrage en Espagne. Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta L'actuel président du FC Barcelone, Joan Laporta, a été inculpé à son tour dans l'enquête sur le scandale arbitral mettant en cause le club catalanen Liga, a annoncé mercredi la justice espagnole. Le FC Barcelone et ses ex-présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell avaient déjà été inculpés pour corruption dans cette affaire , tout comme José Maria Enriquez Negreira, l'ex-haut responsable de l'arbitrage espagnol au centre de l'enquête, et son fils. Laporta, qui n'avait pas été inculpé jusqu'ici, l'est désormais en tant que président du club lors d'un premier mandant ayant duré de 2003 à 2010. Dans son rendu publié mercredi, le juge en charge de l'enquête explique qu'il ne peut pas bénéficier, selon lui, de la prescription des faits, étant donné la gravité des accusations. Selon l'accusation, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d'euros à M. Negreira entre 2001 et 2018. Des paiements, effectués via l'entreprise Dasnil 95, appartenant à l'ancien arbitre, qui ont pris fin quand ce dernier a perdu son poste de no 2 de l'arbitrage espagnol. Baptisée "affaire Negreira", ce scandale empoisonne depuis des mois la vie du Barça, qui nie toute irrégularité. L'enquête avait pris une nouvelle dimension fin septembre, avec la perquisition du siège du Comité technique des arbitres (CTA), la direction de l'arbitrage espagnol, sise dans les locaux de la Fédération (RFEF) à Las Rozas, près de Madrid.

Jeremy Frick prolonge de trois ans avec Servette Jeremy Frick reste fidèle aux couleurs du Servette. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Jeremy Frick (30 ans) a prolongé son contrat avec Servette de trois saisons. Le portier aux 254 matches en grenat est ainsi lié jusqu'au terme de la saison 2026-2027. Formé au FC Collex-Bossy, Frick (1m92) rejoint le mouvement juniors du Servette FC à l'âge de 13 ans. Il est très vite repéré par l'Olympique Lyonnais, qui le recrute à 16 ans. De retour à Servette au début 2015, après six années passées en France, il passe professionnel et part pour une saison à Bienne. Huit ans plus tard, il est désormais le dixième joueur le plus capé de l'histoire du club, intercalé entre Anthony Sauthier et Lucien Favre. Cette saison, il a reçu la concurrence de Joël Mall, arrivé de Chypre.