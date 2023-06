Las Vegas se rapproche du titre ++ Griffin entraîneur des Bucks

Adrian Griffin nommé entraîneur des Bucks Le successeur de Mike Budenholzer � Milwaukee est connu Image: KEYSTONE/AP/MORRY GASH Adrian Griffin est le nouvel entraîneur des Bucks, a confirmé lundi la franchise de Milwaukee. Il succède à Mike Budenholzer, limogé début mai après l'élimination des Bucks au 1er tour des play-off. Le coach de 48 ans rejoint le champion NBA 2021 en provenance des Toronto Raptors, où il a été assistant pendant cinq saisons, dont celle du titre suprême en 2019. "Adrian est un entraîneur très respecté et un ancien joueur, qui apporte un important leadership et une grosse expérience à notre équipe", a salué le directeur général des Bucks, Jon Horst. "Les Bucks sont une organisation de champions et je suis surexcité à l'idée de travailler avec un effectif bien établi, composé de forts caractères et des joueurs talentueux", a déclaré dans un communiqué le nouveau coach, qui avait par ailleurs fait ses débuts sur un banc à Milwaukee en 2008 quand la franchise était sous les ordres de Scott Skiles.

Les Golden Knights sont à deux victoires du titre Jonathan Marchessault a sign� un doubl� pour les Golden Knights lundi Image: KEYSTONE/AP/Steve Marcus Vegas est à deux victoires de la première Coupe Stanley de sa courte histoire. Les Golden Knights ont à nouveau imposé leur loi à domicile lors de l'acte II de la finale des play-off de NHL, écrasant les Florida Panthers 7-2 lundi. La tâche des Panthers, qui retrouveront leurs supporters jeudi soir pour le match no 3, s'annonce délicate: 38 des 41 équipes s'étant imposés à deux reprises à domicile en ouverture d'une finale de Coupe Stanley ont fini par triompher. Elle l'est d'autant plus après avoir encaissé 12 buts en deux parties. Florida doit qui plus est se poser la question du gardien. Sergei Bobrovsky, qui affichait 93,5% d'arrêts dans ces play-off avant cette finale, a encaissé huit buts en quatre périodes et demi. Il a été remplacé lundi par Alex Lyon après le 4-0, inscrit à la 28e minute sur le 13e tir cadré par les Golden Knights. Marchessault marche sur l'eau En face, Adin Hill a en revanche livré la marchandise avec 29 arrêts. Mais les Golden Knights ont surtout pu compter sur leur attaque de feu emmenée par Jonathan Marchessault: l'attaquant canadien - que Vegas avait "chipé" aux Panthers lors de sa draft d'expansion en 2017 - a réussi deux buts et 1 assist lundi. Auteur de 12 buts dans ses 12 derniers matches après être resté "muet" lors des sept premiers matches de ces séries finales, Jonathan Marchessault a ouvert la marque dès la 8e, en supériorité numérique, avant d'inscrit le 5-1 à la 43e. Brett Howden a également signé un doublé dans le camp de Vegas. Deux précédents récents Les Panthers de Matthew Tkachuk ont donc statistiquement peu de chances de renverser la vapeur. Mais les Floridiens sont revenus de plus loin encore au 1er tour de ces play-off, où ils s'étaient retrouvés menés 3-1 par des Boston Bruins pourtant jugés invincibles après leur superbe saison régulière. Et les Panthers peuvent se servir de deux exemples récents pour se rassurer: les Pittsburgh Penguis de 2009 - face à Detroit - et les Bruins de 2011 - face à Vancouver - sont deux des trois équipes ayant remporté la Coupe Stanley après avoir perdu les deux premiers matches de la finale à l'extérieur.

Une mission impossible pour le FC Sion C'est bientôt la fin pour le FC Sion de Christian Constantin ! Tout indique que la Pontaise sera ce soir le cimetière des Valaisans à l'issue du barrage qui les oppose à Stade Lausanne-Ouchy. Même si le passé raconte des remontadas fantastiques en finale de la Coupe de Suisse - deux succès contre Young Boys et un contre Servette après avoir été mené à chaque fois 2-0 - rien n'autorise cette fois l'espoir pour une équipe qui a concédé samedi sa sixième défaite de rang. Battus 2-0 par le troisième de Challenge League qui avait les moyens de gagner encore plus largement, Paolo Tramezzani et ses joueurs se dirigent vers ce match retour comme on se rend à l'abattoir. Cette équipe accuse trop de faiblesses pour espérer raisonnablement renverser le cours de ce barrage. Reto Ziegler ne mérite pas ça Même si la saison de Mario Balotelli illustre parfaitement le parcours du FC Sion, il y a quelque chose de tragique dans cette chute sans fin. Voir un Kevin Bua, un Numa Lavanchy ou un Reto Ziegler livrer des performances aussi pitoyables est attristant. Il y a peu, le Genevois et les Vaudois étaient encore des joueurs capables, chacun dans leur registre, de briller. Dernier titulaire de l'équipe de Suisse victorieuse de l'Espagne le 16 juin 2010 à Durban toujours en activité, Reto Ziegler s'est fourvoyé l'hiver dernier le jour où il fait le choix de revenir à Sion dans le fol espoir de regagner une deuxième Coupe de Suisse après celle de 2015. L'ancien joueur de Tottenham et de la Sampdoria ne mérite pas de terminer sa carrière ainsi. Anthony Braizat et les Stadistes ne veulent toutefois pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'entraîneur rappelle à ses joueurs que rien n'est encore acquis. Mais le SLO jouera vraiment sur du velours lors de ce match retour. Face à une équipe obligée de se découvrir et qui n'a pas inscrit un seul but lors d'une phase de jeu lors de ses six derniers matches, les Lausannois vont se régaler. En premier lieu le gaucher Teddy Okou qui fut, samedi, le plus souvent irrésistible balle au pied. Une saison qui pourrait se prolonger Si le SLO fête ce mardi sa quatrième promotion en neuf ans pour se hisser en Super League depuis la 2e Ligue interrégionale, la saison ne sera malheureusement pas terminée. Elle se prolongera, selon le Nouvelliste, devant le tribunal civil avec une action que souhaite engager Christian Constantin. Le président entend, en effet, remettre en question l'octroi de la licence accordée à Yverdon-Sport. Ce combat s'annonce long, incertain et un brin étonnant dans la mesure où Christian Constantin avait, en mars dernier, cosigné la lettre du président de la Ville de Sion qui autorisait Yverdon-Sport à jouer à Tourbillon le temps que les travaux d'aménagement de son stade soient terminés. Le souvenir de la formidable bataille livrée il y a vingt ans pour annuler une relégation administrative en 1re ligue, encore bien présent dans sa mémoire, le guide sans doute dans cette démarche. Christian Constantin devrait toutefois avoir l'élégance d'accepter tout simplement la faillite sportive sur le terrain. Le combat qui s'annonce ne peut que desservir le football romand.

Holger Rune sauvé par une volée miraculeuse Holger Rune: un style parfois peu acad�mique mais un temp�rament de feu... Image: KEYSTONE/EPA Le spectacle fut sur le Suzanne-Lenglen lundi à Roland-Garros avec deux matches interminables: Beatriz Haddad Maia (WTA 14) et Holger Rune (ATP 6) ont tous les deux cueilli un succès qui fera date. La Brésilienne s'est imposée 6-7 (3/6) 6-3 7-5 devant l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 132) après 3h51' de match, à 16 minutes du record du simple dames le plus long de l'histoire de Roland-Garros. Menée pourtant 7-6 3-1, Beatriz Haddad Maia est parvenue à renverser le cours de la partie pour devenir la première Brésilienne depuis Maria Bueno en... 1968 à disputer un quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Elle sera opposée mercredi à Ons Jabeur (WTA 7) qui, quant à elle, n'est restée que 63 minutes sur le court pour battre 6-3 6-1 l'Américaine Bernarda Pera (WTA 36). Pour le public du Suzanne-Lenglen, la suite fut encore bien plus folle. Holger Rune a obtenu le droit de retrouver son meilleur ennemi Casper Ruud (ATP 4) en quart de finale après un combat de 3h59' devant Francisco Cerundolo (ATP 23). Le Danois l'a emporté 7-6 (7/3) 3-6 6-4 1-6 7-6 (10/7) grâce sans doute à cette volée réflexe miraculeuse à 7/6 en faveur de l'Argentin dans le super tie-break. Ce coup venu d'ailleurs lui a permis de rester en vie dans une rencontre au cours de laquelle il aura alterné le meilleur et le pire. Le meilleur pour écarter trois balles de 5-3 consécutives au cinquième set, le pire avec ce jeu de service perdu à 5-4 cette fois en sa faveur quelques instants plus tard pour conclure ce huitième de finale en raison de son incapacité à relâcher son bras.

Julian Alaphilippe revient dans la lumière Julian Alaphilippe a renou� avec la victoire sur les routes du Dauphin�. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Objectif atteint: Julian Alaphilippe a levé les bras sur le Dauphiné dès la deuxième étape, lundi à La Chaise-Dieu où, après des mois de spleen, il a pris date en vue du Tour de France. A moins d'un mois du départ de la Grande Boucle (1er-23 juillet), l'ancien double champion du monde a fait le plein de confiance après avoir surgi au dernier moment pour sauter sur la ligne le champion olympique Richard Carapaz et l'Érythréen Natnael Tesfatsion. Quatrième de l'étape, le Français Christophe Laporte, qui s'était imposé la veille, conserve le maillot jaune, dans le même temps que Julian Alaphilippe mais le devançant à l'addition des places. "Les derniers mois ont été longs mais j'ai su rester patient et travailler dur. Après il faut gagner. C'est chose faite et ça fait du bien", a commenté l'Auvergnat de 30 ans qui a remporté sa deuxième victoire de la saison, sa troisième au total sur le Dauphiné.

Casper Ruud tient sa revanche Visa pour les quarts de finale pour Casper Ruud. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Casper Ruud tient sa revanche ! Il s'est hissé en quart de finale de Roland-Garros à la faveur de son succès 7-6 (7/3) 7-5 7-5 devant Nicolas Jarry (ATP 45), son bourreau dix jours plus tôt à Genève. Dans ce duel entre les deux derniers vainqueurs du Geneva Open, le Norvégien a forcé la décision grâce à sa faculté de faire jouer le coup de trop au Chilien. Coupable de 67 fautes directes contre 40 coups gagnants, Nicolas Jarry a, en effet, accusé trop de déchet pour battre le finaliste de l'an dernier. Son 3 sur 17 sur les balles de break a également pesé. Le no 4 mondial rencontrera mercredi le vainqueur du match qui oppose Holger Rune (ATP 6) à Francisco Cerundolo (ATP 23). Face au Danois ou à l'Argentin, le Norvégien évoluera dans sa filière habituelle, celle qui lui permet au fil des minutes de faire déjouer l'adversaire.

"Plus de 10" stars ciblées pour un transfert en Arabie saoudite Le Croate Luka Modric fait partie des joueurs cibl�s par l'Arabie saoudite pour am�liorer la qualit� de son championnat. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Une liste de "plus de 10" stars du football a été établie en vue de leur recrutement par des clubs du championnat d'Arabie saoudite, avec Lionel Messi et Karim Benzema en tête d'affiche. Luka Modric, Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N'Golo Kanté, Angel Di Maria et Roberto Firmino font partie des cibles évoquées pour rejoindre la Saudi Pro League, a affirmé lundi à l'AFP une source proche des négociations. Au total, les autorités saoudiennes sont "en contact avec plus de 10 joueurs, dont beaucoup ont gagné la Coupe du monde ou la Ligue des champions, pour qu'ils rejoignent le championnat saoudien la saison prochaine", a-t-elle déclaré. "En plus de recevoir des offres assez lucratives", ils joueraient "dans un championnat très compétitif", a argué cette source, ajoutant que l'objectif était de "conclure la plupart des accords" avant le début de la prochaine saison, le 11 août. Un responsable du gouvernement saoudien a également déclaré à l'AFP que les autorités menaient des négociations avec des "joueurs de classe mondiale". "L'objectif est de mettre en place une ligue très forte et compétitive et d'élever le niveau des clubs saoudiens", a-t-il affirmé. S'agissant de Messi et Benzema, des responsables saoudiens sont à Paris et Madrid pour tenter de conclure des accords, selon plusieurs sources et articles de presse. L'exception Lloris A ce jour, le plus gros coup réalisé par l'Arabie saoudite est le recrutement de Cristiano Ronaldo par le club d'Al Nassr fin décembre. Le Portugais toucherait actuellement le salaire le plus élevé de l'histoire du sport, aux alentours de 200 millions d'euros par saison, selon des informations non confirmées. Un montant équivalent a été cité dans la presse espagnole pour Benzema, en négociations avec Al-Ittihad. Dans le cas de Messi, septuple Ballon d'Or approché par Al-Hilal, des sommes encore supérieures sont évoquées. Tous les joueurs ciblés sont de grandes stars en fin de carrière. À l'exception de Lloris, à qui il reste un an de contrat avec Tottenham, tous sont en fin de contrat. L'Arabie saoudite, sous l'impulsion du prince héritier Mohammed Ben Salmane, dirigeant de facto du royaume, tente d'améliorer son image liée à un islam rigoriste et d'attirer touristes et investissements, en partie grâce au sport. Le plus grand exportateur de pétrole au monde, qui veut diversifier son économie, a dépensé des centaines de millions dans des contrats sportifs, pour la signature de Ronaldo mais aussi l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1 ou encore le lancement du circuit de golf dissident LIV. Toutes ces initiatives valent à l'Arabie saoudite d'être accusée de vouloir "blanchir par le sport" son bilan en matière de droits humains.

Décès de l'Américain Jim Hines, premier homme sous les 10 secondes L'Am�ricain Jim Hines (� droite) lors du relais 4 x 100 m des Jeux olympiques de Mexico. Image: KEYSTONE/AP/STR L'Américain Jim Hines, premier athlète à avoir officiellement couru le 100 m sous les dix secondes (9''95), est décédé samedi à l'âge de 76 ans. "En plus d'avoir été champion olympique du 100 m en 1968, Hines est connu pour avoir été le premier homme à passer officiellement sous le seuil des 10 secondes", a rappelé la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) dans un communiqué publié sur son site internet dans la nuit de dimanche à lundi. C'est lors de cette finale du 100 m des Jeux de Mexico, le 14 octobre 1968, que l'Américain avait réalisé cette performance inédite, en devançant le Jamaïcain Lennox Miller et son compatriote Charles Greene. Le panneau du stade olympique avait d'abord affiché 9''9, puis son temps avait été annoncé à 9''89 au chronomètre électrique avant qu'il ne soit finalement fixé à 9''95. "S'ils ont corrigé mon temps, c'est parce que personne ne pouvait croire qu'un homme coure si vite", avait lancé Jim Hines, bravache, dans une interview au quotidien français L'Equipe en 2016. Ce record tiendra 15 ans, jusqu'au temps de 9''93 réalisé par son compatriote Calvin Smith à Colorado Springs (Etats-Unis), en 1983. Le détenteur actuel est le Jamaïcain Usain Bolt, avec un chrono de 9''58 réalisé lors des championnats du monde 2009 à Berlin. A Mexico, Jim Hines avait également remporté l'or avec le relais 4 x 100 m américain, mais ses deux titres olympiques resteront sans lendemain puisqu'il mit rapidement un terme à sa carrière d'athlète, à 22 ans, pour se lancer sans grand succès dans le football américain. Plus jeune, Hines, né dans l'Arkansas, avait aussi failli devenir joueur de baseball avant qu'un entraîneur, impressionné par sa pointe de vitesse, ne le convainque de lâcher la batte pour les pistes d'athlétisme.

Ferrari revient aux 24 Heures du Mans après 50 ans d'absence L'Italien Lonzo Bandini s'�tait impos� sur Ferrari au Mans en 1963. Image: KEYSTONE/AP NY/UNCREDITED Ferrari, nom légendaire du sport automobile, revient cette année aux 24 Heures du Mans pour l'édition du Centenaire samedi, avec des chances réelles de victoire dans la catégorie reine. Sa dernière participation remontait à 1973, un demi-siècle d'absence. La dernière victoire de Ferrari au classement général, dans ce qui était alors la catégorie "Prototypes", remonte à 1965. La Scuderia avait ensuite succombé aux assauts de Ford, un épisode immortalisé par Hollywood dans le film "Le Mans 66" sorti en 2019. Après un nouvel échec contre Matra en 1973, la marque au cheval cabré avait décidé de se consacrer uniquement à la Formule 1, à l'insistance notamment de Niki Lauda, sa nouvelle recrue de l'époque. Des écuries privées ont ensuite aligné des Ferrari, souvent avec succès, dans la catégorie GT qui ne peut toutefois prétendre à la victoire au classement général. L'apparition de la nouvelle catégorie "Hypercars" a ramené vers le championnat du monde d'endurance (WEC), dont les 24 heures du Mans sont l'une des manches, certains des plus grands noms de l'automobile tels Porsche, Peugeot, Cadillac et Ferrari. Autant dire que Toyota va affronter cette année une forte concurrence après avoir remporté les cinq dernières éditions. Deux Ferrari 499P engagées par l'usine vont défendre les couleurs - le rouge comme il se doit - de la firme de Maranello au Mans, 4e manche du championnat où Ferrari occupe actuellement la 2e place du classement derrière Toyota et devant Porsche. Le choix d'Enzo Ferrari Une victoire pour le centenaire de la mythique course mancelle serait la meilleure façon pour Ferrari d'y célébrer son retour, son premier triomphe remontant à 1949, suivi de huit autres. En 1973, alors que Le Mans fêtait "seulement" ses 50 ans, Ferrari y avait été battu par Matra, déjà vainqueur l'année précédente en l'absence de Ferrari. "Les Matra issues de concepts liés à l'aviation étaient indiscutablement supérieures", se rappelle Jacky Ickx qui faisait partie d'un des trois équipages engagés sur une 312PB. "En 1973, Enzo Ferrari était confronté au choix de faire ou de la Formule 1, ou de l'endurance car économiquement, il estimait qu'il ne pouvait plus faire les deux choses de front". Aujourd'hui, beaucoup plus à l'aise financièrement, Ferrari peut se permettre de revenir en endurance tout en courant en Formule 1. Ickx a remporté au total six fois les 24 Heures entre 1969 et 1982 pour Ford, Mirage et Porsche mais jamais pour Ferrari. En 1973, sa voiture, qu'il partageait avec l'Anglais Brian Redman, avait dû abandonner à 90 minutes de l'arrivée et Ferrari avait dû se contenter de la 2e place, reléguée à six tours de la Matra pilotée par Henri Pescarolo et Gérard Larrousse. "Un Grand Prix de 24 heures" "Depuis tard dans la nuit, je savais qu'on n'arriverait pas au bout, car il y avait une vibration sur une pièce dans l'embrayage qui s'était déjà déglinguée en F1 et elle a cassé comme je l'avais dit", se souvient Ickx. Car il courait à l'époque pour Ferrari à la fois en F1 et en endurance, les moteurs utilisés dans les deux disciplines étant peu ou prou les mêmes mais "dégonflés" pour les courses de longue durée. "Aujourd'hui, Le Mans est un Grand Prix de 24 heures et c'est la raison pour laquelle il y a trois pilotes", au lieu de deux par voiture il y a 50 ans où l'essentiel était de ménager la voiture pour espérer atteindre l'arrivée. Alors qu'en 1973, les pilotes au volant des Ferrari au Mans, s'alignaient parallèlement en F1, ce ne sont pas les actuels pilotes de Ferrari en F1, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr., qui seront au Mans les 10 et 11 juin. "Nous étions des mercenaires" qui courrions tous les weekends dans des disciplines différentes, résume Jacky Ickx. Cette année, au sein des équipages Ferrari, seul Antonio Giovinazzi a couru en F1. Les autres - Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi et James Calado - sont des spécialistes de l'endurance.

Miami s'impose à Denver et égalise à 1-1 Gabe Vincent (2) a inscrit 23 points pour le Heat dimanche Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Miami s'est imposé 111-108 dimanche à Denver pour égaliser à une victoire partout en finale des play-off NBA. Le Heat, qui brigue un quatrième titre, reprend donc l'avantage du parquet avant d'accueillir les Nuggets mercredi pour le match no 3. Comme l'avait demandé leur coach Erik Spoelstra la veille - "prenez les tirs et prenez feu !" - les Foridiens ont réussi à trouver la mire derrière l'arc, là même où ils avaient péché trois soirs plus tôt. Ils ont réussi dimanche 17 de leurs 35 tentatives à 3 points. Meilleur marqueur du Heat avec 23 points, Gabe Vincent a montré l'exemple avec un 4/6. Mike Strus, plombé par un 0/9 au premier match, a planté ses quatre premières banderilles au premier quart avant certes de manquer les six suivantes (14 points). Miami a pourtant assisté à une démonstration de Nikola Jokic. Ultra-dominant et au sommet de son art, le pivot serbe des Nuggets a réussi 41 points et 11 rebonds. Mais Miami a démarré et fini très fort la rencontre après avoir survécu à un deuxième quart-temps de feu de Denver, qui a alors compté jusqu'à 15 unités d'avance (50-35). Qu'importe, l'élan fut collectif pour le Heat, où Jimmy Butler a aussi retrouvé des couleurs (21 points, 9 passes décisives) en prenant plus ses responsabilités dans le dernier quart-temps, après que Bam Adebayo a encore été exemplaire (21 points, 9 rebonds). Une meilleure défense Plus d'agressivité, plus d'adresse et une meilleure défense aussi, ont mis Miami sur la voie du succès. Car si les joueurs d'Erik Spolestra n'ont pas pu empêcher Nikola Jokic de se montrer écrasant, ils ont concentré énormément d'efforts à limiter l'impact de ses coéquipiers. Jamal Murray a ainsi longtemps fait les frais de la force de dissuasion du Heat, même si ses 10 points dans le "money time" (sur 18 au total, 10 passes) ont fait trembler le Heat. Jusqu'à son shoot au "buzzer" pour tenter d'arracher une prolongation qui n'a finalement pas eu lieu.

Ibrahimovic tire sa révérence à 41 ans Zlatan Ibrahimovic met fin � sa carri�re de joueur Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Même le colosse "Ibra" est rattrapé par le temps qui passe. Zlatan Ibrahimovic a annoncé dimanche qu'il mettait un terme à 41 ans à une carrière où il a collectionné les titres, les buts, les coups de gueule et, sur la fin, les blessures. "C'est le moment de dire au revoir au football, pas seulement à vous. Il y a trop d'émotions maintenant, allez Milan et au revoir", a lancé l'attaquant suédois au micro, sur le terrain du stade de San Siro, après la victoire de ses partenaires contre l'Hellas Vérone (3-1) lors de la 38e et dernière journée du Championnat d'Italie. "Merci à tous, à partir de demain je suis un homme libre. Cela a été une carrière longue, dont je suis fier. Merci", a-t-il déclaré plus tard en conférence de presse. L'AC Milan, club où il est revenu fin 2019 et qu'il a largement contribué à ramener au sommet, avec notamment le titre de champion d'Italie en 2022, avait annoncé la veille qu'il ne lui prolongerait pas son contrat. En raison de blessures à répétition, le quadragénaire n'a pratiquement pas pu jouer cette saison. Il était revenu à la compétition en février après avoir été opéré du genou gauche en mai 2022. Le Suédois n'a entamé qu'un seul match en 2002/23, en mars, lors de la victoire 3-1 sur le terrain de l'Udinese. Il était alors devenu le buteur le plus âgé de l'histoire de la Serie A. "C'est triste" Fin mars, il espérait encore pouvoir disputer l'Euro 2024, l'an prochain en Allemagne. Mais il s'est ensuite blessé de nouveau, à un mollet, lors d'un échauffement d'avant-match en avril, et a depuis terminé la saison sur la touche, où il était encore pour le dernier match de sa carrière dimanche soir. "On ne peut que le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est triste qu'un champion comme ça ne joue plus au football", a commenté sur la chaîne du club milanais l'entraîneur Stefano Pioli. Considéré comme l'un des meilleurs avant-centres de l'histoire, "Zlatan" a quasiment tout gagné en club, à l'exception notable de la Ligue des champions qui s'est toujours refusé à lui. A son palmarès figurent des titres de champion dans quatre pays différents: deux aux Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam (entre 2001 et 04), cinq en Italie (trois avec l'Inter entre 2006 et 09, deux avec l'AC Milan entre 2010 et 2012 puis de 2020 à 2023), un en Espagne avec le FC Barcelone (2009 à 11) et quatre en France avec le PSG (2012 à 16). Il faut ajouter une Europa League avec Manchester United (2016 à 18) et aucun titre sous les couleurs du Los Angeles Galaxy de mars 2018 à novembre 2019, mais quelques bons mots en direction du public américain qui adorait sa personnalité extravertie et son côté showman. "Retournez au baseball" "Vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan. De Rien. L'histoire continue... Maintenant, retournez à vos matches de baseball", avait-il tweeté en guise d'adieux à ses supporters américains. Au PSG, "je suis arrivé comme un roi, je repars comme une légende", avait-il déclaré quelques mois plus tôt en quittant le club où il n'y avait "rien" avant lui. Né à Malmö, le 3 octobre 1981, d'un père bosnien de confession musulmane et d'une mère croate catholique, "Ibra" s'est d'abord passionné, adolescent, pour le taekwondo. Son passé dans cet art martial, il s'en est servi pour délecter les fans de ses buts "kung-fu", en extension, ou de ses inspirations géniales comme son retourné de plus de 35 mètres contre l'Angleterre en 2012, ou son slalom en 2004 avec l'Ajax Amsterdam, dribblant six joueurs avant de battre le gardien, une action qui a lancé sa carrière.

Alcaraz éteint Musetti et file en quarts de finale Carlos Alcaraz est impressionnant sur la terre battue parisienne. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le no 1 mondial Carlos Alcaraz, principal favori de Roland-Garros avec Novak Djokovic, a éteint le talentueux Italien Lorenzo Musetti (18e), autre visage de la nouvelle génération, 6-3 6-2 6-2. Qualifié pour les quarts de finale, Alcaraz (20 ans) égale son meilleur résultat sur la terre battue parisienne. Il y avait été stoppé par Alexander Zverev, alors dans le top 5 mondial, il y a un an. Pour une place dans le dernier carré, le jeune Espagnol affrontera soit le Grec Stefanos Tsitsipas, no 5 mondial, soit l'Autrichien Sebastian Ofner (118e). Alcaraz et Djokovic ne sont plus qu'à une victoire chacun de donner vie pour de bon en demi-finales au choc anticipé dès le tirage au sort. Le duel attendu dimanche entre deux des visages de la nouvelle génération du tennis mondial a, lui, finalement tourné court rapidement. En tout début de partie, Alcaraz a bien été bousculé et Musetti inspiré, mais ça n'a duré que quelques minutes. Le temps pour l'Italien de mener 2-0, et c'est tout. "Carlitos" est immédiatement revenu à hauteur, puis il s'est mis à avoir réponse à tout ou presque et n'a pas laissé respirer Musetti, vaincu en à peine plus de deux heures. Son bilan étincelant de 42 coups gagnants contre seulement 23 fautes directes en dit long sur la qualité de jeu du protégé de Juan Carlos Ferrero dimanche. En l'absence de Nadal, victime d'une blessure musculaire tenace et hors circuit pour une durée indéterminée, Alcaraz, devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire en septembre dernier dans la foulée de son premier sacre en Grand Chelem, à l'US Open, fait figure de principal prétendant au trophée à Paris avec Djokovic. Personne n'a gagné plus de matches sur terre battue que lui en 2023: désormais 24 sur 26 joués. Ce qui lui vaut trois titres sur ocre: Buenos Aires, Barcelone, et surtout Madrid, plus une finale à Rio.

Dauphiné: Laporte gagne la 1re étape au sprint Christophe Laporte: premier leader du Dauphin Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté au sprint la 1ee étape du Critérium du Dauphiné dimanche à Chambon-sur-Lac. Il a du même coup endossé le maillot jaune. Le Varois âgé de 30 ans s'est imposé alors que le peloton des favoris a repris le Belge Rune Herregodts, échappé depuis le début de la journée, à une dizaine de mètres de la ligne d'arrivée seulement. C'est la 29e victoire professionnelle de la carrière de Laporte. Jeu du chat et de la souris Courue sous les averses, la 1re étape de cette 75e édition a poussé jusqu'à son paroxysme l'éternel et cruel jeu du chat et de la souris entre l'échappée et le peloton. Dernier rescapé de l'escapade du jour, Herregodts a offert une résistance héroïque au gros des troupes dans les derniers kilomètres sur les routes détrempées du Puy-de-Dôme. A la flamme rouge, le coureur d'Intermarché avait même repris une quinzaine de secondes d'avance en prenant tous les risques dans la descente. Mais alors qu'on pensait qu'il avait fait le plus dur, le Belge, qui s'est peut-être retourné trop souvent pour voir où on était la meute, a été rattrapé, puis dépassé, à quelques mètres seulement du but. Et c'est Christophe Laporte, le meilleur coureur français depuis le début de l'année, qui a surgi à la tête du peloton pour s'imposer au sprint devant l'Italien Matteo Trentin (UAE) et... Herregodts, magnifique mais inconsolable troisième. Mas et Landa perdent du temps Laporte défendra son maillot jaune lundi lors d'une étape à nouveau très vallonnée entre Brassac-les-Mines et La Chaise-Dieu, en Haute-Loire. "C'est toujours un honneur de porter ce beau maillot jaune, je vais essayer de lui faire honneur", a-t-il dit. Les favoris ont passé une journée assez inconfortable sur des routes rendues glissantes par les nombreuses averses parfois brutales qui se sont abattues sur les coureurs. Au final, ils ont cependant réussi à éviter les pièges pour arriver groupés dans le premier peloton, hormis les Espagnols Enric Mas et Mikel Landa qui ont lâché respectivement 15 et 22 secondes.

Fuchs saute avec un jeune cheval sur le podium du Grand Prix Steve Guerdat sur Venard a manqu� de peu la finale. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Vainqueur l'an dernier, Martin Fuchs en selle sur Commissar Pezi a décroché cette fois la deuxième place lors du Grand Prix du CSIO St-Gall. Le Néerlandais Harrie Smolders sur Uricas s'est imposé. Smolders a réussi comme Fuchs un sans faute en finale, mais il s'est montré une seconde plus rapide que le Zurichois. Janika Sprunger a fait un retour remarqué dans l'élite mondiale après deux ans d'absence. Elle a pris la 4e place avec Orelie. Fuchs a montré une nouvelle fois son talent. Il montait à St-Gall Commissar Pezi, un cheval espoir de seulement dix ans. Dans ces conditions, sa place d'honneur vaut pratiquement un succès. Seulement six des quarante-quatre duos ont bouclé le parcours normal sans faute. Steve Guerdat, l'un des principaux favoris, a manqué de très peu le tour final, qui réunissait les onze meilleurs. Venard, qui lui avait permis de s'imposer sur les installations saint-galloises du Gründenmoos en 2019, a touché le dernier obstacle.