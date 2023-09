Le Barça doit dépenser moins ++ Lavillenie opéré

Sixième succès de la saison pour Marc Hirschi Marc Hirschi a remport� jeudi la Coppa Sabatini Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marc Hirschi a fêté sa sixième victoire de la saison jeudi en Toscane. Le Bernois de 25 ans a remporté la 71e édition de la "Coppa Sabatini" dans la région de Pise. Hirschi a parachevé à Peccioli l'excellent travail de son équipe UAE Emirates, qui était représentée à quatre dans le groupe de tête. Le champion de Suisse 2023 est passé à l'attaque à plus de 30 km de l'arrivée, et seul Pavel Sivakov a pu suivre. Dans le sprint final, après près de 200 km, il n'a laissé aucune chance au Français, qui avait remporté la veille le "Giro della Toscana". Double vainqueur du Tour de France et coéquipier de Marc Hirschi, Tadej Pogacar a remporté le sprint des premiers poursuivants avec 18 secondes de retard. Le Slovène tentera de réaliser le triplé sur les routes du Tour de Lombardie le 7 octobre.

Le plafond des dépenses du Barça à nouveau réduit par la Liga Le Bar�a doit d�penser moins Image: KEYSTONE/EPA/TONI ALBIR Nouveau coup dur pour le FC Barcelone. Déjà fragile financièrement, le club catalan a vu jeudi son plafond de dépenses, notamment salariales, encore réduit par la Ligue espagnole dans le cadre du respect du fair-play financier. La limite précédente fixée au champion d'Espagne 2023 sortant était de 649 millions d'euros. Elle est désormais fixée à 270 millions d'euros par la Liga, qui exerce un contrôle strict des dépenses des clubs en salaires et transferts de joueurs. Les dépenses couvertes par le plafond de la Liga comprennent les salaires des joueurs et du personnel, les coûts d'amortissement des transferts, les frais d'agent, les bonus. Le niveau actuel des dépenses du Barça est d'environ 400 millions d'euros, d'après des médias espagnols. Or, en cas de dépassement de la limite autorisée, le club ne pourrait utiliser que 50% de ses revenus pour étoffer son effectif, jusqu'à ce qu'il se retrouve à nouveau dans les clous. La situation actuelle rend ainsi peu probables des renforts significatifs lors du mercato hivernal et de nouvelles réductions de dépenses seront indispensables si le club veut se renforcer l'été prochain. Fragile financièrement, le Barça a enregistré plusieurs départs cet été, dont ceux des cadres Sergio Busquets et Jordi Alba ou encore d'Ousmane Dembélé, qui a rejoint le Paris SG. Le gardien Marc-Andre ter Stegen a prolongé son contrat jusqu'en 2028, acceptant de différer une partie de son salaire de cette saison. Cela a notamment permis les arrivées en Catalogne sous forme de prêts des Portugais Joao Cancelo et Joao Felix. "Cela dépend du Barça" Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse qu'il ne savait pas quand la situation financière de Barcelone reviendrait à la normale: "cela dépend du Barça et de sa stratégie commerciale. Peut-être qu'ils vendront un grand joueur et feront ainsi un pas de géant. Nous ne savons pas s'ils le feront. Toute la stratégie à moyen et long terme est définie par le club, nous ne la définissons pas pour eux", a-t-il commenté.

Lavillenie opéré des ischios-jambiers Renaud Lavillenie devra se montrer patient avant de retrouver la comp�tition. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le perchiste Renaud Lavillenie a été opéré jeudi de la cuisse gauche, a annoncé sur son compte Instagram l'athlète, qui ne devrait pas reprendre le sprint avant six mois environ. Agé de 36 ans, Lavillenie a été opéré d'une rupture partielle du tendon de l'ischio-jambier de la cuisse gauche par le docteur Nicolas Lefèvre de la Clinique du sport à Paris. "Opération bien passée, le tendon d'ischio-jambier est réparé. Un nouveau challenge commence dès aujourd'hui et je suis motivé comme toujours. Merci à vous pour le soutien, je ne lâcherai pas pour ma passion", a-t-il posté sur son compte. Mercredi, le Clermontois a déclaré au quotidien La Montagne qu'il ne pourrait pas reprendre le sprint avant six mois. Renaud Lavillenie avait été contraint de déclarer forfait pour les Mondiaux d'athlétisme de Budapest (19-27 août). L'été avait été compliqué pour le sportif clermontois qui n'avait pas fait mieux qu'un bond de 5,61 mètres cette saison en sept compétitions et n'avait même franchi aucune barre aux derniers championnats de France à Albi.

Après leur divorce acrimonieux, Bonucci va poursuivre la Juventus Leonardo Bonucci aux temps heureux sous le maillot de la Juventus. Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'international italien Leonardo Bonucci va poursuivre en justice la Juventus, son club de 2010 à 2017 et de 2018 à 2023, pour préjudice moral et professionnel, a-t-il expliqué au groupe Mediaset. "J'ai décidé après beaucoup de souffrances d'avoir recours à la voie judiciaire contre la Juventus, j'ai lu et entendu tant de choses fausses venant du club et de l'entraîneur", a expliqué Bonucci qui a rejoint dans les dernières heures du mercato estival le club allemand de l'Union Berlin. "C'est faux de dire que j'ai été prévenu dès octobre (2022) des projets futurs du club qui m'excluait de la Juve", a-t-il poursuivi dans ce long entretien. Selon Bonucci, il a fallu attendre le 13 juillet dernier pour qu'il soit fixé sur son sort: "Giuntoli (le directeur sportif) et Manna (son bras droit) sont venus chez moi pour me dire que je ne faisais plus partie du groupe et que ma présence faisait obstacle au développement de l'équipe". "Entendre ça après avoir joué plus de 500 matches pour ce club, cela a été une humiliation", a assuré le champion d'Europe 2021, aujourd'hui âgé de 36 ans. A des organisations caritatives Le défenseur aux 121 sélections en équipe d'Italie assure que cette procédure en justice "n'est pas une question d'argent": "S'il y a des dommages et intérêts, ils seront versés à des organisations caritatives", a-t-il expliqué. "Je fais ça pour le syndicat des joueurs italiens (AIC, NDLR), parce que chaque année, des joueurs professionnels qui ont moins de ressources que moi, se retrouvent à faire des compromis pour continuer à jouer", a avancé Bonucci qui a remporté huit titres de champion d'Italie avec la Juve. Il n'a pas par ailleurs abdiqué tout espoir de reporter le maillot de la Nazionale et de participer à l'Euro 2024 si l'Italie se qualifie. "Je veux, a-t-il expliqué, rendre difficile le travail de Luciano Spalletti", le nouveau sélectionneur italien qui l'a appelé avant de dévoiler sa liste pour les matches contre la Macédoine du Nord et l'Ukraine pour le prévenir qu'il n'était pas convoqué. Une fois sa carrière de joueur terminée, Bonucci voudrait entraîner et retrouver d'une façon ou d'une autre la Juventus. "La Juventus quand j'entraînerai ne sera certainement pas celle d'aujourd'hui et il y aura peut-être un jour un moyen d'embrasser à nouveau les supporters, de leur dire au revoir et de leur faire comprendre à quel point la Juventus a été importante pour moi. Je n'ai pas l'impression que celle d'aujourd'hui soit la mienne", a-t-il conclu.

Alfa Romeo toujours avec Bottas et Zhou en 2024 Zhou Guanyu (� gauche) et Valtteri Bottas seront toujours au volant des Alfa Romeo. Image: KEYSTONE/EPA/Daniel Dal Zennaro L'écurie de Formule 1 Alfa Romeo misera toujours en 2024 sur le duo de pilotes Valtteri Bottas (34 ans) et Zhou Guanyu (24). Le Finlandais, vainqueur de 10 Grand Prix au cours de sa carrière et le Chinois défendent les couleurs d'Alfa Romeo depuis la saison 2022. Dernièrement, Bottas a mis fin, grâce à son dixième rang au Grand Prix d'Italie, à une série de cinq courses sans marquer de points au Championnat du monde pour l'écurie zurichoise. Malgré le gain de ce point, Alfa Romeo n'occupe que la neuvième et avant-dernière place au classement des constructeurs.

Les joueuses professionnelles mettent fin à leur grève Apr�s bien des turpitudes, le Championnat d'Espagne dames va enfin pouvoir commencer. Image: KEYSTONE/AP/Elizabeth Ruiz Ruiz Les joueuses de la première division espagnole ont mis fin à leur mouvement de grève après avoir obtenu des hausses de salaires ont annoncé leur syndicat et la ligue organisant le championnat. "Un accord entre patronat et syndicats a été trouvé", a indiqué le syndicat de joueuses Futpro dans un communiqué. Cette grève, convoquée pour les deux premières journées du championnat, a entraîné la suspension de la première journée le week-end dernier. La deuxième prévue ce week-end va pouvoir se jouer. L'accord signé entre les joueuses et la Liga F prévoit "un salaire minimum de 21'000 euros pour la saison 2023/24, de 22'500 euros pour la saison 2024/25 et de 23'500 euros pour la saison 2025/26", détaille Futpro. Mais cette avancée "n'est qu'un début", met en garde Futpro, qui demande des améliorations des conditions de travail des joueuses relatives notamment au congé "maternité" ou au "protocole de (lutte contre le) harcèlement". "Les efforts des clubs durant la négociation ont contribué de manière fondamentale à l'obtention nécessaire de la paix (sociale) sans perdre de vue le caractère soutenable (économiquement) de la compétition", a indiqué de son côté la Liga F, qui organise le championnat féminin professionnel. "A la hauteur du talent" Les syndicats réclamaient des salaires "à la hauteur du talent" des joueuses, dont certaines ont été championnes du monde avec l'Espagne le 20 août. La saison dernière, une grève des arbitres avait perturbé le début du championnat avant que la ligue n'accepte d'augmenter leurs indemnités de match et que le gouvernement espagnol promette de contribuer à un fonds de retraite pour les arbitres. Ce mouvement de grève des joueuses est intervenue alors que le football féminin espagnol a été plongé dans le chaos suite au scandale du baiser forcé du président de la Fédération Luis Rubiales à la championne du monde Jenni Hermoso après le sacre mondial de la "Roja". Rubiales a fini par démissionner dimanche tandis que l'un de ses proches, le sélectionneur de l'équipe féminine championne du monde, Jorge Vilda, a été limogé la semaine dernière et remplacé par son adjointe Montse Tomé, devenue la première femme à occuper ce poste en Espagne.

Fribourg a sué pour s'imposer Christoph Bertschy jubile apr�s avoir donn� la victoire � Fribourg Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER On a connu meilleur match de reprise. Mais grâce à un troisième tiers plus enlevé et une prolongation maîtrisée, Fribourg a dominé Lausanne à St-Léonard (3-2 ap). Un lancer précis des poignets de Christoph Bertschy qui va se ficher dans la lucarne d'Ivars Punnenovs et une patinoire qui se soulève après avoir eu un peu peur. Non, tout ne fut pas simple pour les Fribourgeois pour le premier match de la saison. Il a fallu combattre un peu de stress en début de rencontre, puis des mauvais choix en deuxième période. "On a donné trop de surnombres, on s'est fait marcher dessus", a d'ailleurs pesté Christian Dubé. Le coach de Fribourg a en revanche aimé le caractère de son équipe lorsqu'elle était dos au mur. "Je retiens le caractère de l'équipe, parce que ce qu'on présente avant n'est pas acceptable, poursuit celui qui va remettre sa casquette de directeur sportif. On a finalement bien joué pendant 21 minutes et ça a suffi pour faire pencher la balance de notre côté." Le premier but de De la Rose tombé à la 52e a clairement fait du bien. Il a ôté une sorte de chape de frustration à toute l'équipe. Mais la libération est donc tombée de la canne de Christoph Bertschy, qui a su parfaitement exploiter sa vitesse et une passe de DiDomenico pour donner le deuxième point à sa formation. "On retiendra la victoire, mais on a encore du travail, estime naturellement le Fribourgeois. On fait trop de passes à l'aveugle." Quant à sa présence sur le power-play en compagnie des quatre Suédois de l'équipe, Christoph Bertschy profite: "Je les laisse faire leurs trucs (rires). Et j'essaie d'être libre." Dernier point à aborder avec le héros du soir, son but en prolongation: "Je vois que le défenseur décide de rester sur DiDo et que j'ai une ligne de shoot. Je tente et ça rentre." Fribourg se déplace vendredi à Davos en espérant capitaliser sur cette bonne fin de match. A confirmer.

Alinghi inaugure sa nouvelle base à Barcelone La nouvelle base d'Alinghi � Barcelone. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La nouvelle base d'Alinghi à Barcelone est désormais opérationnelle. Les médias ont pu faire le tour des nouveaux bâtiments situés dans le port Vell de la capitale catalane. "Près de 120 personnes sont donc réunies dans ce bâtiment flambant neuf", se réjouit Aurore Kerr, ingénieure structures chez Alinghi à l'évocation de ce nouvel outil de travail. Le challenger suisse veut partir à la conquête d'une nouvelle Coupe de l'America après ses deux succès en 2007 et 2010, le team helvétique s'est donné les moyens de réussir. Le nouveau centre se trouve en plein milieu de Barcelone, proche de l'eau, proche du port. Les différentes équipes d'Alinghi ont commencé à investir les lieux depuis deux mois. "Nous sommes enfin chez nous", souligne Aurore Kerr. La centaine d'employés se répartit sur plusieurs étages. Toute l'activité liée à l'entretien des bateaux est, bien sûr, proche de l'eau. Dans la partie supérieure du bâtiment, les ingénieurs du design team s'affairent dans une relative discrétion. La base d'Alinghi se retrouve proche de ses concurrents et les relations sont plutôt bonnes. "Nous avons organisé plusieurs moments sociaux avec les autres équipes, c'était très sympa", relève Aurore Kerr.

La sélection se sépare de son sélectionneur Fernando Santos Le s�lectionneur de la Pologne, le Portugais Fernando Santos n'a pas surv�cu � la d�faite en Albanie dimanche. Image: KEYSTONE/AP/Franc Zhurda Le Portugais Fernando Santos a quitté mercredi le poste du sélectionneur de l'équipe nationale de football, a indiqué la Fédération polonaise de football (PZPN). Il s'en va alors que la Pologne déçoit fortement lors des qualifications pour l'Euro 2024. Santos a repris la sélection polonaise en janvier. La décision de mettre fin à ses fonctions est intervenue après la défaite contre l'Albanie 0 à 2 à Tirana dimanche dernier. Très critiqué par les médias et les fans pour n'avoir pas pu insuffler un esprit de combat en la sélection polonaise en crise profonde, le Portugais a mené l'équipe de Robert Lewandowski lors de six rencontres, dont un match amical avec l'Allemagne remportée par la Pologne 1 à 0. Pour les qualifications pour l'Euro 2024, son bilan est de deux matches remportés et trois défaites, ce qui place la Pologne en 4e position du groupe E avec six points, devant les Iles Féroé, et lui laisse une faible marge pour se qualifier directement. Avant la Pologne, Fernando Santos a été sélectionneur de la Grèce de 2010 à 2014, et a dirigé la sélection lusitanienne de 2014 à sa démission, en décembre 2022.

Marco Verratti transféré au club qatari d'Al-Arabi Une image qui appartient au pass�: Neymar et Marco Verratti (� droite) ont quitt� le PSG. Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA L'international italien Marco Verratti s'est engagé avec le club qatari d'Al-Arabi SC après onze années passées au Paris SG, a annoncé mercredi le club français. Le milieu de terrain âgé de 30 ans, chouchou de nombreux supporters pendant de longues années, n'entrait plus dans les plans du club, qui a changé de stratégie cet été avec l'arrivée de l'entraîneur Luis Enrique. Marco Verratti "a joué un rôle majeur dans notre grande histoire", a déclaré le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, cité dans le communiqué du PSG. "Paris, le club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon coeur. Je serai Parisien pour toujours", a dit pour sa part Marco Verratti.

Roglic s'impose à l'Angliru pour un nouveau triplé de Jumbo-Visma Le Slov�ne Primoz Roglic s'est montr� le meilleur sur les pentes de l'Angliru. Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Primoz Roglic a remporté la 17e étape du Tour d'Espagne au sommet du redoutable Angliru, un des cols les plus difficiles du monde, où l'équipe Jumbo-Visma a signé un nouveau triplé. Comme au Tourmalet vendredi dernier, la formation néerlandaise a une nouvelle fait main basse sur une étape de la Vuelta qu'elle domine de la tête et des épaules. Roglic s'est imposé juste devant Jonas Vingegaard. Sepp Kuss a franchi la ligne 19 secondes plus tard et conserve de justesse son maillot rouge de leader dans le brouillard du "monstre des Asturies". Au classement général, à quatre jours de l'arrivée, Kuss ne compte plus que huit secondes d'avance sur Vingegaard et 1'08''. sur Roglic. Les trois hommes peuvent plus que jamais croire en un inédit triplé dans un grand Tour dimanche après la dernière étape à Madrid.

Leonardo Genoni: trois ans de plus à Zoug Leonardo Genoni reste fid�le au EV Zoug. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER L’avenir de Lenardo Genoni s’inscrit toujours à Zoug. Le gardien international de 36 ans a prolongé son contrat avec le EV Zoug jusqu’au 30 juin 2027. Leonardo Genoni a rejoint Zoug à l’été 2019. Il a été l’un des grands artisans de la conquête des titres en 2021 et en 2022. Il en avait remporté cinq autres sous les couleurs du HC Davos et du CP Berne. S’il devait en gagner un huitième, il deviendrait le joueur le plus titré de l’histoire du championnat de Suisse. Leonardo Genoni a porté à 121 reprises le maillot de l’équipe nationale. Il a cueilli l’argent en 2018 lors du Championnat du monde disputé au Danemark. Cette année, sa non-titularisation lors du quart de finale perdu contre l’Allemagne avait surpris.

Anthony Racioppi reste le gardien no 1 des Young Boys Anthony Racioppi toujours le gardien no 1 des Young Boys, Image: KEYSTONE/AP/Anthony Anex Appelé cette semaine en équipe de Suisse, Anthony Racioppi sera toujours le gardien no 1 des Young Boys. Le club bernois a entériné ce statut alors que David von Ballmoos est de retour aux affaires. Anthony Racioppi (24 ans) jouera la Super League et la Ligue des Champions alors que David von Ballmoos (28 ans) sera titularisé en Coupe de Suisse, à commencer ce vendredi lors du seizième de finale à Neuchâtel. Quant à l’international M21 Marvin Keller, le no 3 dans la hiérarchie, il a été prêté jusqu’à la fin de la saison au FC Winterthour. Titulaire inamovible depuis 2017, David von Ballmoos a été gravement blessé au genou en novembre dernier. Il a renoué avec la compétition au sein de l’équipe des M21 en Promotion League. Toutefois, Raphaël Wicky a décidé de maintenir sa confiance à Anthony Racioppi dans le rôle du no 1. "Nous sommes heureux du retour de David von Ballmoos. Il demeure l’un des joueurs emblématiques du club, souligne le directeur sportif Steve von Bergen. Mais Anthony Racioppi a su parfaitement le remplacer et il mérite de garder sa place en raison de sa constance qui lui a permis de livrer de grandes performances. Nous sommes fidèles à notre philosophie qui commande que le meilleur joue mais qu’il doit vraiment se battre pour gagner sa place. Racioppi et von Ballmoos vont ainsi se livrer à une concurrence saine qui les stimulera."