Le Bayer de Xhaka peut rêver ++ Le Real en route vers un nouveau titre

Une option peut-être décisive pour le Bayer et Granit Xhaka Granit Xhaka (à gauche) s'interpose devant Jamal Musiala. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayer Leverkusen a pris une option sur la conquête du premier titre de son histoire. Granit Xhaka et ses coéquipiers ont battu 3-0 le Bayern Munich dans le choc au sommet de la 21e journée. Ce succès probant qui ne souffre aucune discussion permet au Bayer de compter désormais 5 points d’avance sur les Bavarois. La maitrise affichée par l’équipe de Xabi Alonso, toujours invaincue cette saison en 31 matches toutes compétitions confondues, laisse penser que cette année sera enfin la bonne pour le club de la Rhur. Ironie du sort, l’ouverture du score à la 18e minute a été inscrite par Josip Stanic, un joueur prêté par le... Bayern Munich. Alejandro Grimaldo signait le 2-0 à la 50e, Jeremie Frimpong le 3-0 dans le temps additionnel. Avec un Granit Xhaka toujours aussi parfait dans son rôle de métronome, on a le sentiment que rien ne peut ébranler la quiétude du Bayer.

Le Real Madrid en route vers un nouveau titre Vinicius Junior: une démonstrartion contre Gérone. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Porté par son duo Bellingham-Vinicius, le Real Madrid a écrasé Gérone 4-0 lors du choc de la 24e journée de la Liga. Le Real porte son avance au classement à 5 points. Déjà victorieux à l'aller (3-0), le club merengue a signé une nouvelle démonstration collective et ramené à la réalité le petit club catalan, qui espérait s'offrir dans la capitale le droit de continuer à rêver d'un premier titre de champion d'Espagne. Relégué à cinq longueurs de son adversaire du soir après cette deuxième défaite de la saison, Gérone devra désormais réaliser un sans-faute et espérer des faux-pas du Real, pour éventuellement devenir le premier club à dérober la couronne aux trois grands d'Espagne (Real Barça, Atlético) depuis Valence il y a vingt ans. Vinicius Junior a parfaitement lancé les siens des vingt mètres (6e, 1-0) avant que le "Pichichi" Jude Bellingham ne s'offre un doublé (36e, 54e). Visiblement touché à une cheville, le milieu anglais a quitté le terrain sous une ovation du Bernabéu et Rodrygo a ajouté un quatrième but quelques minutes plus tard (61e, 4-0).

Un plat du pied magistral de Fabian Schär à Nottingham Un nouveau but pour Fabian Schär. Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Fabian Schär n’arrête pas de marquer en ce début d’année. Deux semaines après son doublé à Birmingham face à Aston Villa, le St. Gallois a également trouvé le chemin des filets à Nottingham. Il a inscrit le 2-1 lors du succès 3-2 des Magpies sur un superbe plat du pied. Il a été avec le Brésilien et ancien Lyonnais Bruno Guimaraes, auteur d’un doublé, le grand artisan de cette victoire précieuse qui survient après l’affolant 4-4 contre Luton.

Un pas de plus pour l'Inter et Yann Sommer Yann Sommer peut jubiler: le Scudetto n'est plus très loin. Image: KEYSTONE/AP/Str L’Inter Milan et Yann Sommer ont fait un pas de plus vers le Scudetto. Ils se sont imposés 4-2 à Rome au terme d’un match magnifique. Menés 2-1 à la pause par la nouvelle Roma de Daniele De Rossi sous un déluge de pluie, les Milanais ont renversé la situation avec un rare brio. Une réussite de Marcus Thuram et un autogoal d’Angelino sous la menace de ce même Thuram ont permis à l’Inter de reprendre l’avantage avant l’heure de jeu. Impuissant sur les réussites de Gianluca Mancini et de Stephan El Shaarawy, Yann Sommer a livré la marchandise. Le calme dégagé par le portier bâlois est l’une des raisons qui explique pourquoi l’Inter survole la Serie A. Les Milanais possèdent désormais 7 points d’avance sur la Juventus qui reçoit l’Udinese lundi.

Donat Rrudhani sauve le Lausanne-Sport Donat Rrudhani (à gauche) remercie Kally Sène pour son offrande. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Une réussite de sa nouvelle recrue Donat Rrudhani juste avant la pause a évité le pire au Lausanne-Sport ! Le point obtenu à la Pontaise face au SLO (1-1) sauve les apparences. Ce huitième match de rang sans victoire aurait peut-être été celui de trop pour Ludovic Magnin si le joueur prêté par les Young Boys n’avait pas transformé une offrande de Kaly Sène pour une égalisation tombée presque de nulle part. Avec ce résultat, le Lausanne-Sport conserve son matelas de 7 points sur son adversaire du jour. Mais sa dernière demi-heure bien trop poussive rappelle combien il lui sera difficile d’échapper à la place de barragiste. Le SLO n’a donc pas gagné le match qu’il devait impérativement gagner pour se donner une chance d’échapper à la relégation directe. Sans l’inattention défensive bien coupable sur la réussite de Rrudhani, les Stadistes auraient peut-être pu gagner leur premier derby de l’année. Ils avaient cru avoir fait le plus dur après l’ouverture du score sur un véritable bijou d’Ismaël Gharbi à la 32e. Suspendu lors des trois derniers matches, le joueur du PSG a illuminé ce derby par sa classe. Sa seule présence commande de toujours garder un œil sur les rencontres du SLO. Le FC Zurich n’a pas, en revanche, vécu un huitième match sans victoire. Victorieux 1-0 des Grasshoppers grâce à un penalty transformé par Antonio Marchesano à la 38e, le FCZ a enfin retrouvé le chemin du succès. Il a été acquis dans un 285e derby marqué par les expulsions d’Asumah Abubakar à la 12e et de Nikola Karic à la 26e.

La Suisse battue 5-2 par la Suède Nygard ouvre le score Image: KEYSTONE/EPA/Pontus Lundahl L'équipe de Suisse continue d'enchaîner les défaites en Euro Hockey Tour. A Karlstad, la sélection dirigée par Patrick Fischer a été sèchement battue 5-2 par la Suède. Ce revers, qui n'a jamais fait le moindre doute tant la différence de niveau a semblé importante, est le huitième en autant de matches disputés cette saison par les Suisses. L'incertitude n'a en effet guère été de mise. Les Tre Kronor menaient déjà 3-0 au terme d'une première période à sens unique. Marchon exclu Nygard (6e) et Hardegard (14e) ont rapidement mis les Suédois sur les bons rails, ne laissant aucune chance au gardien Stéphane Charlin (Langnau Tigers), vraiment pas gâté pour sa première sélection. Les Suisses, copieusement dominés, ont perdu Marc Marchon auteur d'une charge à la tête de Lindberg à la 21e (5 minutes et match). Ils ont ensuite encaissé trois buts en infériorité numérique par Lindberg (20e), Strömwall (25e) et Froden (30e). Les Helvètes ont un peu réagi dans le dernier tiers, profitant aussi d'une nette baisse de rythme de leurs adversaires. Ils ont sauvé l'honneur en marquant deux fois à cinq contre quatre par Senteler (44e) et Kessler (60e). Les protégés de Patrick Fischer boucleront le tournoi dimanche contre la République tchèque avec l'espoir de briser enfin la spirale des défaites. La partie débutera à midi.

Le grand rachat pour le Qatar Akram Afif: le grand homme de la Coupe d'Asie 2024. Image: KEYSTONE/AP/Thanassis Stavrakis Quinze mois après avoir traversé "sa" Coupe du monde d’une manière piteuse, le Qatar a repris des couleurs. Il a gagné pour une deuxième fois de rang la Coupe d’Asie. A Doha, le Qatar a justifié son statut de favori lors de la finale face à l’inattendue Jordanie. Les Qataris se sont imposés 3-1 grâce à... trois penalties transformés par Akram Afif. Passé par la Belgique, à Eupen, mais aussi par l’Espagne, à Villarreal et à Gijon, l’attaquant de 27 ans a témoigné d’un sang-froid remarquable pour troi frappes imparables. Auteur de 8 buts sur l’ensemble du tournoi Akram Afif a réconcilié tout un pays avec une sélection qui n’avait pas pesé lourd lors de la Coupe du monde devant l’Equateur, le Sénégal et les Pays-Bas.

Championnats de Suisse: Genève et Aarau titrés Alina Pätz: une dernière pierre synonyme de titre Image: KEYSTONE/AP TT News Agency Les favoris ont tenu leur rang à Thônex lors des championnats de Suisse. Genève chez les messieurs et Aarau côté féminin ont chacun défendu victorieusement leur titre national. Les Genevois du skip Yannick Schwaller n'ont pas été trop inquiétés en finale par Limmatal (Andrin Schnider), qui ont été dominés 7-2. Les tenants ont pris les devants dès le 1er end grâce à un coup de trois. Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni, quadruple champion du monde, amasse aussi les titres nationaux. Il a remporté le championnat de Suisse en battant Grasshopper Club (Xenia Schwaller) 5-4. Les Argoviennes ont ainsi fêté un cinquième sacre national, le quatrième consécutif. Mais cela n'a pas été facile, car elles étaient menées 4-3 avant l'ultime end. Alina Pätz a fait la décision sur une géniale dernière pierre pour donner la victoire à son équipe, composée aussi de Selina Witschonke et Carole Howald.

Manuel Akanji de retour aux affaires Manuel Akanji: une bonne heure pour son retour sur les terrains. Image: KEYSTONE/AP/RUI VIEIRA Eloigné des terrains depuis le 7 janvier en raison d’une blessure, Manuel Akanji est de retour aux affaires ! Il a été titularisé lors du succès 2-0 à domicile de Manchester City face à Everton. Le défenseur de l’équipe de Suisse a livré un bon match face à un adversaire qui n’a fait que défendre. Il a été remplacé peu avant l’heure de jeu par Kyle Walker alors que le score était toujours de 0-0. C’est Erling Haaland qui a délivré le Champion en titre à la 71e avec une frappe très puissance armée au second poteau pour sa quinzième réussite de la saison en championnat. Le Norvégien devait signer le 2-0 à la 85e sur un rush tout en puissance. A la faveur de ce succès, le sixième de rang, Manchester City s’est emparé provisoirement de la tête du classement. La formation de Pep Guardiola est bien partie pour conserver sa couronne.

Gut-Behrami fait coup double, pour 0''01 Lara Gut-Behrami a fait un pas vers le Globe de géant Image: KEYSTONE/EPA Lara Gut-Behrami a remporté samedi le géant de Soldeu pour cueillir son 43e succès en Coupe du monde. La Tessinoise, qui fête sa troisième victoire d'affilée après le super-G de Cortina et le géant de Plan de Corones, prend ainsi la tête du général avec cinq points d'avance sur une Mikaela Shiffrin toujours au repos forcé. Seulement 9e de la première manche mais à 0''61 de la tête, Lara Gut-Behrami a sorti le grand jeu sur un second parcours tracé par son préparateur physique. Auteure d'une faute dans le mur final, elle s'est imposée avec... 0''01 d'avance sur la Néo-Zélandaise Alice Robinson et 0''15 sur l'étonnante Américaine AJ Hurt. La Tessinoise, qui affiche désormais 85 podiums à ce niveau, a ainsi réalisé une excellente opération dans la lutte pour le Globe de la discipline. Elle a porté son avance sur sa première poursuivante Federica Brignone, 4e samedi, à 135 unités. Or, il ne reste que deux géants au programme cet hiver. Rast 15e Camille Rast n'est quant à elle pas parvenue à enchaîner un sixième top 10 consécutif. La Valaisanne, qui restait notamment sur une 9e place à Jasna et une 8e à Plan de Corones en géant, doit se contenter d'un 15e rang. Troisième Suissesse en lice en deuxième manche, Simone Wild a inscrit quelques points en terminant 26e. Victime d'une contusion à un tibia dans la première descente de Cortina le 26 janvier, Michelle Gisin a par ailleurs manqué samedi une quatrième course consécutive. L'Obwaldienne devrait toutefois effectuer son retour dimanche en slalom.

Odermatt s'offre un 9e succès de suite en géant Odermatt a mis le turbo en deuxième manche à Bansko Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Marco Odermatt demeure invincible en géant. Le Nidwaldien a cueilli samedi à Bansko son neuvième succès d'affilée dans la discipline en Coupe du monde, s'offrant ainsi sa 10e victoire de la saison et la 34e au total sur le Cirque blanc. En tête avec "seulement" 0''35 d'avance sur son premier poursuivant Alexander Steen Olsen après la manche initiale, Marco Odermatt a mis le turbo sur un deuxième parcours pourtant très court. Il s'est imposé avec 0''91 d'avance sur le Norvégien, qui a bien tenu le choc en deuxième manche, et 1''08 sur Manuel Feller (3e). Avec 34 succès, Marco Odermatt (26 ans) est ainsi d'ores et déjà le skieur en activité comptant le plus de victoires en Coupe du monde à égalité avec Alexis Pinturault (32 ans), lequel a dû mettre fin à sa saison après sa terrible chute de Wengen. Seuls huit skieurs ont fait mieux dans l'histoire que le Suisse et le Français. Meillard 7e Deuxième meilleur Suisse, Loïc Meillard a pris la 7e place à 1''51 de son chef de file. Le skieur d'Hérémence, qui a enfin connu les joies du podium cet hiver en terminant 3e du premier super-G de Garmisch et 2e du slalom de Chamonix, attend donc toujours le déclic en géant. Il a devancé de justesse Thomas Tumler (8e à 1''59). Seulement 21e de la première manche, Gino Caviezel est quant à lui remonté au 13e rang en prenant tous les risques. Mais les deux fautes commises sur le second tracé l'ont probablement privé d'un top 10. Fadri Janutin (18e), Justin Murisier (22e) et Livio Simonet (25e) ont également marqué des points.

Gut-Behrami 9e de la 1re manche du géant Lara Gut-Behrami a réussi le 9e temps de la 1re manche à Soldeu Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Lara Gut-Behrami a signé le 9e temps de la première manche du géant de Soldeu samedi. Mais la Tessinoise n'accuse que 0''61 de retard sur la leader provisoire, l'Italienne Marta Bassino. Leader du classement de la discipline avec 85 points d'avance sur Federica Brignone, Lara Gut-Behrami pointe à une demi-seconde du 3e rang occupé par la Néo-Zélandaise Alice Robinson. Les écarts sont donc infimes, notamment entre les trois premières: Federica Brignone (2e) n'a concédé que 0''03 sur sa compatriote Marta Bassino. LGB, qui reste sur deux victoires en Coupe du monde dont une lors du dernier géant disputé à Plan de Corones, devra sortir le grand jeu en deuxième manche (dès 13h30) pour aller chercher son 85e podium en Coupe du monde. Elle espère aussi se rapprocher de Mikaela Shiffrin, absente en Andorre, au classement général. Deuxième meilleure Suissesse, la Valaisanne Camille Rast a réalisé le 15e temps, mais à 1''03 seulement de Marta Bassino. Simone Wild (24e après 31 concurrentes, à 1''58) pourrait elle aussi décrocher son ticket pour la deuxième manche, ce qui ne sera en revanche vraisemblablement pas le cas de Mélanie Meillard (27e à 2''54).

Odermatt en tête du géant après la 1re manche Odermatt mène le bal après la 1re manche du géant de Bansko Image: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV Marco Odermatt est idéalement placé pour cueillir un 9e succès consécutif en Coupe du monde de géant. Il a signé le meilleur temps de la première manche samedi à Bansko. Le Nidwaldien devance de 0''35 "seulement" son premier poursuivant, l'étonnant Alexander Steen Olsen, après avoir manqué son affaire dans le mur. Il a forcé la décision sur le bas du parcours, reprenant 0''48 au Norvégien sur le dernier secteur. Troisième, l'Autrichien Manuel Feller accuse 0''47 de retard sur Marco Odermatt alors que le 4e, le Croate Filip Zubcic, pointe à 0''74. Seuls six coureurs ont d'ailleurs perdu moins d'une seconde sur le Nidwaldien. Parmi eux figure Loïc Meillard. Le skieur d'Hérémence, toujours en quête d'un premier podium en géant cette saison, a concédé 0''89 à son chef de file pour figurer en 7e position. Thomas Tumler est quant à lui 11e à 1''44, Gino Caviezel 20e à 2''27 et Justin Murisier 21e (à 2''57) après le passage de 33 concurrents.

Un 33e podium pour Alex Fiva, 3e à Bakouriani Alex Fiva a décroché samedi son 33e podium en Coupe du monde Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Alex Fiva a décroché samedi son 33e podium en Coupe du monde, le quatrième de la saison. Le vice-champion olympique 2022 a pris la 3e place de la première des deux épreuves programmées à Bakouriani. En lice en finale chez les dames, Talina Gantenbein a chuté et s'est probablement blessée à un genou. Devancé par le Suédois David Mobaerg et l'Allemand Florian Wilmsmann en finale, Alex Fiva a réalisé une excellente opération dans la lutte pour le Globe de la discipline. Le Grison de 38 ans revient à 21 points du leader du général, le Canadien Reece Howden, qui a été éliminé dès les 8es de finale. Talina Gantenbein a quant à elle joué de malchance dans une finale dames remportée par la Canadienne Marielle Thompson, nouvelle leader du général. La Grisonne, qui lorgnait un cinquième podium en Coupe du monde, a chuté après avoir mal négocié un saut alors qu'elle pointait au 4e et dernier rang. Sixtine Cousin (5e) et Saskja Lack (6e) ont connu l'élimination en demi-finales, tout comme Jonas Lenherr (6e) et le champion olympique 2022 Ryan Regez (8e) chez les messieurs. La Genevoise a terminé 2e de la petite finale pour signer son deuxième meilleur résultat de l'hiver après sa victoire à San Candido le 22 décembre. A noter que dix femmes seulement étaient en lice samedi en Géorgie, alors que 16 peuvent normalement disputer les quarts de finale après une première phase qualificative. La Canadienne Brittany Phelan (2e) s'est même retrouvée seule en lice dans son quart de finale après le forfait de dernière minute de sa compatriote Hannah Schmidt...