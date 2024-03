Le Bayern atomise Mayence ++ 7e étape de Paris-Nice pour Vlasov

Yann Sommer: l'état de grâce se poursuit Yann Sommer peut lever les bras. Le titre est pratiquement acquis pour l'Inter. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L’Inter et Yann Sommer sont en passe de battre tous les records en Serie A. A Bologne, les Nerazzurri ont cueilli un... dixième succès de rang en championnat pour écraser encore plus la concurrence. L’Inter a gagné 1-0 contre une équipe qui restait sur six victoires de rang. L’Allemand Yann Bisseck a marqué de la tête à la 37e dans une rencontre qui a souligné, s’il le fallait encore, combien les Milanais sont si forts en défense. Yann Sommer a, ainsi, fêté son... 17e clean-sheet de la saison en championnat. Avec Michel Aebischer et Remo Freuler, puis avec Dan Ndoye dans l’ultime quart d’heure, Bologne ne s’est procuré que deux chances. Les deux fois, Yann Sommer fut à la parade.

Yverdon a relevé la tête La joie des Yverdonnois après l'ouverture du score d'AImen Mahious. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Après trois défaites de rang, Yverdon a gagné le match qu’il fallait gagner pour se redonner de l’air. Sur sa pelouse, le néo-promu s’est imposé 3-2 devant le FC Zurich. Privés de ses deux tauliers William Le Pogam et Anthony Sauthier, Yverdon doit son succès au brio de deux hommes. Paul Bernardoni a été déterminant en première période avec deux arrêts qui ont compté, notamment celui sur le penalty de Jonathan Olita (27e). Quant au capitaine d’un soir Boris Cespedes, il a permis à ses couleurs de reprendre l’avantage une troisième et dernière fois à la 86e. L'international bolivien avait été, par ailleurs, impliqué sur l’ouverture du score avec une frappe qui a été déviée du genou par Aimen Mahious sur une action qui soulignait déjà tous les errements défensifs du FC Zurich. Six jours après son succès 1-0 devant les Young Boys, le FC Zurich a concédé une troisième défaite lors de ses quatre derniers matches. Elle remet en question sa présence à l’issue de ce troisième tour dans le top-6. On a le sentiment que la victoire face aux Young Boys était presque due au fruit du hasard ou, peut-être, à la faiblesse de l'adversaire. Le FC Zurich ne compte ainsi plus que 2 points d’avance sur le FC Winterthour. Victorieux 2-0 des Grasshoppers dans leur antre de la Schützenwiese, les joueurs de Patrick Rahmen seront peut-être les invités-surprises du top-6. Ils ont, en tout cas, basculé ce samedi du bon côté de la barre grâce à un doublé de Nishan Burkart (73e et 95e).

Doublé de Red Bull, Verstappen devance Perez Christian Horner félicite son pilote Max Verstappen Image: KEYSTONE/AP/Giuseppe Cacace Red Bull a dominé le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Comme il y a une semaine lors de l'ouverture de la saison au Bahreïn, Max Verstappen s'est imposé devant Sergio Perez et Charles Leclerc, 3e. Ce deuxième doublé de la saison est également le 30e de l'histoire de l'équipe Red Bull, qui fait également les gros titres en dehors des circuits depuis des semaines en raison d'une lutte de pouvoir au niveau de la direction. Triple champion du monde en titre, Max Verstappen en est déjà à neuf victoires consécutives. Pour rappel, le Néerlandais avait établi un record la saison passée en remportant 19 des 22 Grands Prix. Parti en pole, le patron a certes dû céder brièvement sa place de leader à Lando Norris (McLaren) après un arrêt anticipé au stand, mais au début du 13e tour, Verstappen a de nouveau dépassé l'Anglais dans la ligne droite. Parfait pour aller chercher sa 56e victoire en Grand Prix. Les pilotes de l'équipe Sauber se sont classés en queue de peloton lors de cette course nocturne sur le circuit urbain de Djeddah. Valtteri Bottas s'est classé 17e et Zhou Guanyu 18e et dernier.

Un cauchemar pour Edimilson Fernandes et Silvan Widmer Silvan Widmer (à droite) et Mayence: une défaite qui fait très mal. Image: KEYSTONE/DPA/TORSTEN SILZ Après-midi de cauchemar pour Edimilson Fernandes et le capitaine Silvan Widmer à Munich ! Le Valaisan, introduit à la 35e minute, et l’Argovien se sont inclinés 8-1 avec Mayence face au Bayern. Auteur d’un triplé pour ses 28e, 29e et 30e buts de la saison en Bundesliga, Harry Kane a été, bien sûr, le grand homme de cette rencontre qui confirme le retour à la lumière du Bayern. Mardi, les Bavarois avaient éliminé la Lazio en huitième de finale de la Ligue des Champions. Samedi, ils ont signé un succès fleuve qui ne revêt toutefois qu’un caractère symbolique dans la mesure où la course au titre semble jouée. Le Bayer Leverkusen peut, en effet, reprendre ses 10 points d’avance sur le Bayern s’il s’impose dimanche contre Wolfsburg, Dirigé par l’ancien entraîneur du FC Zurich Bo Henriksen, Mayence a concédé la deuxième défaite la plus sévère de son histoire en Bundesliga. Il accuse désormais 2 points de retard sur la place de barragiste après le nul 3-3 de Cologne à Mönchengladbach.

Le Russe Vlasov s'impose à la Madone d'Utelle Aleksandr Vlasov a remporté la 7e étape de Paris-Nice Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Russe Alexandr Vlasov s'est imposé samedi au sommet de la Madone d'Utelle. Ceci au terme de la 7e étape de Paris-Nice disputée dans des conditions météo très difficiles. Avant la dernière étape dimanche à Nice, l'Américain Brandon McNulty a sauvé son maillot jaune de leader pour quatre secondes en arrivant juste derrière un petit groupe de favoris dans lequel figurait son dauphin et compatriote Matteo Jorgenson. Vlasov, coéquipier de Primoz Roglic, a devancé de huit secondes le Belge Remco Evenepoel, qui se rapproche à 36 secondes au général. Son leader slovène a pris la troisième place. Le meilleur Suisse a été Yannis Voisard, 21e, à 3'38. Le coureur le plus en vue du jour fut Johan Jacobs. Le Zurichois de 27 ans faisait partie d'une échappée de trois coureurs qui n'a été rattrapée qu'au début de la montée finale de 15 kilomètres. Le final de cette étape-reine de la "Course au soleil" avait été modifié à cause de la neige dans la station de ski d'Auron, où l'arrivée était initialement prévue.

Brignone retarde le sacre de Gut-Behrami en géant Lara Gut-Behrami n'est pas parvenue à s'assurer le Globe du géant Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Lara Gut-Behrami n'est pas parvenue à s'assurer dès samedi le Globe de cristal du géant. Troisième à Are, la Tessinoise ne compte plus que 95 points d'avance sur Federica Brignone (1re samedi) au classement de la discipline. Le scenario n'est certainement pas celui dont elle rêvait. Lara Gut-Behrami, qui a décroché samedi son 90e podium en Coupe du monde, aurait validé son sacre en géant en cas de 2e place derrière Federica Brignone. Mais Sara Hector est venue s'incruster au 2e rang de cet avant-dernier géant de l'hiver. Leader après la manche initiale avec 0''61 d'avance sur Lara Gut-Behrami et 1''16 sur Federica Brignone, Sara Hector n'a pas tenu le choc sur le second parcours. La Suédoise a échoué au final à 0''33 de l'Italienne, auteure d'une deuxième manche de feu, mais a conservé 0''07 d'avance sur la Tessinoise. LGB garde la main Victorieuse à quatre reprises cet hiver dans la discipline de base du ski alpin, Lara Gut-Behrami reste idéalement placée pour s'adjuger son premier petit Globe de géant. Une 15e place le 17 mars à Saalbach lui suffira pour devenir la première Suissesse à triompher dans la spécialité depuis Sonja Nef en 2001/02. "LGB", qui pointe aussi en tête des classements de descente et de super-G, n'est pas non plus parvenue à se mettre à l'abri au général: sa marge sur Federica Brignone n'est plus que de 286 points. Il reste cinq courses au programme dont deux slaloms. Mais l'Italienne n'a marqué aucun point en slalom cet hiver... Rast manque le coche en 2e manche Deuxième meilleure Suissesse dans la discipline cette saison, Camille Rast a manqué son affaire sur le deuxième parcours. La Valaisanne, 11e après la manche initiale, a reculé au 17e rang final. Elle a néanmoins validé son ticket pour la finale de Saalbach, où elle sera évidemment aussi en lice en slalom. Assurée de pouvoir s'aligner en géant à Saalbach grâce à ses plus de 500 points glanés au général, Michelle Gisin a pour sa part signé son quatrième top 20 de la saison dans la discipline. L'Obwaldienne, 22e à l'issue du premier parcours, s'est hissée à la 17e place. Première skieuse à l'élancer sur un second parcours dont le départ a été abaissé, Simone Wild a quant à elle terminé 27e pour inscrire des points pour la septième fois de la saison. Mais, avec un 17e rang comme meilleur résultat, elle ne fait pas partie des 25 finalistes. Michelle Gisin la devance même au classement du géant.

1re manche: Gut-Behrami 2e, devant Brignone Lara Gut-Behrami a signé le 2e temps de la première manche à Are Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Lara Gut-Behrami est idéalement placée pour conquérir le Globe de cristal du géant dès samedi à Are. La Tessinoise a signé le deuxième temps de la première manche en Suède, derrière Sara Hector. En tête de la Coupe du monde de la discipline avec 135 points d'avance sur Federico Brignone, Lara Gut-Behrami devance l'Italienne (3e) de 0''55 après la première manche. Elle peut aussi faire un pas de géant vers le gros Globe du classement général, en l'absence de Mikaela Shiffrin qui renouera avec la compétition dimanche en slalom. "LGB" devra toutefois sortir le grand jeu en seconde manche (dès 13h30) pour décrocher sa neuvième victoire de la saison et la troisième d'affilée en géant. Malgré un excellent finish, elle a concédé 0''61 à la Suédoise Sara Hector, impériale sur "sa" neige avec le dossard no 1 dans des conditions hivernales. Seules sept concurrentes ont perdu moins de deux secondes sur Sara Hector, qui vise son deuxième succès de l'hiver après Jasna en géant déjà. Deuxième meilleure Suissesse, Camille Rast a lâché 2''46 pour figurer en 11e position. La Valaisanne doit valider son ticket pour le géant de la finale à Saalbach. En difficulté cette saison dans la discipline, Michelle Gisin pointe quant à elle à 3''75 de la leader provisoire pour se retrouver 19e après 28 concurrentes. Touchée à un genou à Soldeu, Mélanie Meillard a par ailleurs renoncé à ce géant pour se concentrer sur le slalom dominical.

De la concurrence supplémentaire pour Schmid Kaapo Kahkonen est l'un des deux gardiens enrôlés par New Jersey vendredi Image: KEYSTONE/AP/Stacy Bengs L'horizon d'Akira Schmid ne s'est pas vraiment dégagé vendredi, dernière journée du "mercato" en NHL. Les Devils ont laissé filer leur portier no 1 Vitek Vanecek, mais ils ont engagé dans le même temps deux gardiens: Kaapo Kahkonen et Jake Allen. Manager général de New Jersey, Tom Fitzgerald est parvenu à se débarrasser d'un gros salaire, celui de Vitek Vanecek (3,4 millions par an jusqu'en 2025). Il avait auparavant cédé Tyler Toffoli, meilleur buteur des Devils cette saison avec 26 réalisations, à Winnipeg contre deux choix de draft. Tom Fitzgerald a tout d'abord engagé le gardien de Montréal Jake Allen, dont le contrat court jusqu'en 2025, contre un choix de draft. Acquis quant à lui en échange de Vitek Vanecek et d'un choix de draft, Kaapo Kahkonen sera agent libre dès cet été. Mais de bonnes performances du Finlandais dans les derniers matches de cette saison régulière pourraient lui ouvrir une porte à Newark. Ces arrivées n'arrangent évidemment pas les affaires d'Akira Schmid, brillant lors des play-off de NHL en 2023 mais à la peine cette saison. Le Bernois de 23 ans (89,5% d'arrêts en 2023/24) n'a pas su profiter de la petite forme affichée par Vitek Vanecek, qui est en outre blessé. Il a aussi fait les frais de l'émergence d'un autre espoir, Nico Daws, 23 ans également. Les Devils, qui gardent un mince espoir de participer aux play-off, ont donc d'ores et déjà allégé leur masse salariale pour 2024/25 en cédant Vitek Vanecek. Montréal retenant par ailleurs 50% du salaire de Jake Allen, New Jersey aura tout loisir d'offrir un contrat juteux à un gardien de premier plan cet été ou d'en acquérir un par le biais d'un échange. Pas non plus de quoi rassurer Akira Schmid...

Joshua impitoyable face à Ngannou Anthony Joshua (à gauche) a nettement dominé Francis Ngannou Image: KEYSTONE/AP Cette fois, il n'y a pas eu photo. Après avoir fait vaciller Tyson Fury, Francis Ngannou a été largement surclassé par le poids lourd Anthony Joshua. Celui-ci n'a eu besoin que de deux rounds pour mettre la star de la MMA KO, vendredi soir à Ryad. Ancien champion des lourds de l'UFC, Ngannou, 37 ans, ne disputait que le deuxième combat de boxe anglaise de sa carrière après une première défaite contre Tyson Fury à l'automne. A 34 ans, Joshua quant à lui compte désormais 28 victoires - dont quatre de suite - en 31 combats. Le Britannique s'est ainsi replacé dans la hiérarchie de la catégorie des lourds. Il espère désormais affronter pour son prochain combat le vainqueur du choc entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk qui s'affrontent en mai pour le titre unifié des lourds. "Une inspiration" Malgré sa victoire expresse, Joshua a eu des mots d'encouragements pour Ngannou. "Tu es une inspiration, ne quitte pas la boxe. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on en parle après", lui a glissé le Britannique à l'oreille dès la fin du match. "Quand j'ai vu son combat contre Tyson Fury, je me suis dit: +Je veux aussi ma part+. C'est un grand champion et cela n'enlève rien à ses capacités. Il en est à deux combats et il a affronté les meilleurs." Tyson Fury en bord de ring Star du MMA, Ngannou était passé tout près de l'exploit pour ses débuts en boxe anglaise le 29 octobre dernier en envoyant Tyson Fury, champion WBC des lourds, au tapis au troisième round et en bousculant le "Gipsy King" comme jamais. Il avait remporté toute l'estime du monde des sports de combat, faisant honneur à sa réputation de dangereux puncheur. Méconnaissable et apparemment hors de forme, Tyson Fury avait sans doute sous-estimé Ngannou ce soir-là. Anthony Joshua était prévenu, et n'a pas pris son adversaire à la légère sous les yeux d'un panel de stars de la boxe, dont Tyson Fury ou Manny Pacquiao, et du foot comme Ronaldo ou José Mourinho. Alors qu'on pouvait s'attendre à un round d'observation dans la Kingdom Arena de Ryad, nouvelle place forte de la boxe, le combat a démarré sur un rythme élevé dès les premiers échanges. Envoyé au sol dans la première reprise, Ngannou n'a rien pu faire face à un Joshua plus fort et plus technique. Les choses n'ont fait qu'empirer et il a ensuite subi deux autres knockdowns au cours du deuxième round. Le troisième était de trop et le Camerounais s'est effondré de tout son corps, conduisant l'arbitre à mettre un terme aux hostilités.

Alcaraz rouillé mais vainqueur au 2e tour à Indian Wells Carlos Alcaraz a eu besoin de trois sets pour son entrée en lice à Indian Wells Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Les tenants du titre n'ont pas été à la fête vendredi à Indian Wells. Carlos Alcaraz a peiné pour éliminer l'Italien Matteo Arnaldi au 2e tour, alors qu'Elena Rybakina a dû déclarer forfait. Carlos Alcaraz a eu besoin de trois sets face à Arnaldi (6-7 6-0, 6-1) pour son entrée dans ce Masters 1000 au 2e tour, les têtes de série étant exemptée des premières joutes. Irrégulier, souvent à la faute, le no 2 mondial a ramé pendant tout le premier set, avant de dérouler. L'Espagnol, qui n'a pas montré de séquelles de son entorse à la cheville droite subie il y a deux semaines à Rio, avance donc au 3e tour où il affrontera le Canadien Félix Auger-Aliassime. Mais l'Espagnol n'a pas été totalement rassurant, lui qui n'a plus remporté un tournoi depuis Wimbledon en juillet 2023. Ses déboires ont été finalement mineurs par rapport à ceux de l'autre tenante du titre à "Tennis Paradise", Elena Rybakina, qui a annoncé son forfait. "C'est avec une grande tristesse que je dois annoncer que je ne pourrai pas participer au tournoi d'Indian Wells cette année à cause de problèmes intestinaux", déclaré la Kazakhe.

Un 3e succès d'affilée pour Atlanta Clint Capela a réussi 15 points et 11 rebonds face à Memphis Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Atlanta a décroché un troisième succès consécutif en NBA vendredi. Clint Capela et les Hawks sont allés s'imposer 99-92 sur le parquet de Memphis. L'homme du match fut Dejounte Murray. Seul maître à jouer des Hawks en l'absence sur blessure de Trae Young, l'arrière à inscrit 41 points pour égaler son record en carrière. Il a notamment rentré 6 de ses 10 tentatives à 3 points, réussissant par ailleurs 7 rebonds et 6 passes décisives. Aligné durant 27 minutes, Clint Capela s'est lui aussi montré à son avantage face aux Grizzlies. L'intérieur genevois a inscrit 15 points, son meilleur total depuis son retour de blessure à la fin février. Il a également capté 11 rebonds pour signer son 11e double double de la saison, le 143e sous le maillot d'Atlanta. Cette victoire, la 29e pour les Hawks dans cet exercice 2023/24, leur permet de consolider un peu plus leur 10e place dans la Conférence Est. Atlanta, qui a perdu 34 matches cette saison, compte quatre succès de plus que Brooklyn (11e, 25-38) et six de plus que Toronto (12e, 23-40).

Formule 1: le GP d'Arabie saoudite au programme ce soir Le GP d'Arabie saoudite aura lieu ce soir dès 18h00 à Jeddah, avec le grand favori habituel. Max Verstappen (Red Bull-Honda), auteur de la pole position, semble destiné à un nouveau succès. Verstappen a signé vendredi la 34e pole position de sa carrière. Le triple champion du monde, dont la quatrième couronne au terme de la saison semble déjà plus que probable, a effectué son meilleur tour en 1'27''472. Il a précédé de 0''319 le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). La deuxième ligne de départ réunira Sergio Perez (Red Bull-Honda/à 0''335) et Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes/à 0''374). Les McLaren-Mercedes d'Oscar Piastri et Lando Norris seront en troisième ligne devant les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton. Les Sauber-Ferrari semblent destinées à lutter en fin de peloton cette saison aussi. Les deux pilotes du team d'Hinwil ont été éliminés en Q1. Valtteri Bottas a signé le 16e chrono alors que Guanyu Zhou n'a pas pu établir de temps après un accident lors des derniers essais libres.

Yverdon pour se relancer La 27e journée de Super League voit Yverdon accueillir Zurich samedi au Stade Municipal. Et après trois défaites, les Vaudois doivent réagir. Neuvièmes avec 30 points, les Vert et Blanc sont sous la menace de GC et Lausanne avec 29 unités. La chance des Yverdonnois, c'est que les Sauterelles se déplacent à Winterthour samedi pour un important derby zurichois, puisque Winterthour lutte de manière intense pour la sixième place avec Lucerne. Et que le LS se rendra dimanche à la Praille pour défier Servette. La formation d'Alessandro Mangiaratti doit se souvenir du 11 février et de cette victoire à domicile contre Servette justement. Et une semaine avant, les Vaudois avaient dominé Zurich 3-0 à domicile avec notamment un doublé d'un Kevin Carlos en pleine bourre. La troisième rencontre entre St-Gall (5e) et Lugano (4e) sera là aussi déterminante pour deux équipes qui veulent regarder vers le haut, mais qui n'ont pas le droit de ne pas jeter un coup d'oeil dans le rétroviseur.

Gut-Behrami peut s'adjuger le Globe du géant samedi Are sera sous les feux des projecteurs ce week-end, d'autant plus après l'annulation de l'étape de la Coupe du monde masculine à Kranjska Gora. Lara Gut-Behrami aura l'occasion de s'assurer samedi un premier Globe, celui du géant, et de reléguer au second plan le retour de Mikaela Shiffrin. Blessée - comme de nombreuses autres concurrentes - lors de la première descente de Cortina le 26 janvier, Mikaela Shiffrin a manqué les 11 dernières courses. Un 12e forfait suivra, car elle a décidé de renoncer au géant et à toutes les courses de vitesse cet hiver, toujours en raison des douleurs à un genou provoquées par sa chute en Italie. Elle disputera par contre le slalom dominical, a-t-elle annoncé vendredi. L'Américaine a déjà concédé sa défaite au général. Leader avec une marge de 420 unités sur Lara Gut-Behrami avant une descente de Cortina dont la Tessinoise avait pris la 2e place, elle n'est plus que 3e avec 385 longueurs de retard sur LGB. Elle a en revanche un 8e Globe de slalom quasiment en poche, avec 188 points d'avance sur sa première poursuivante valide Lena Dürr à deux courses de la fin. Mais la star du week-end pourrait bien être Lara Gut-Behrami, qui devrait sauf accident combler une étonnante lacune à son palmarès. Elle vise en effet un premier Globe en géant après avoir déjà remporté une fois le classement général (2015/16) et quatre fois celui du super-G, qu'elle pourrait d'ailleurs bien s'adjuger aussi le 22 mars lors de la finale à Saalbach. Un double couronnement dès samedi? Au classement de la discipline, "LGB" compte 135 points d'avance sur sa dauphine Federica Brignone, la seule à pouvoir encore la priver de ce petit Globe avec encore deux géants au menu. La Tessinoise a remporté les deux derniers géant disputés, à Plan de Corones et à Soldeu, prenant le large sur l'Italienne qui s'est classée 6e en Italie et 4e en Andorre dans la foulée du week-end de Cortina. Lara Gut-Behrami - qui est également en tête du classement de descente avec la finale de Saalbach - affiche d'ailleurs un rythme affolant depuis Cortina: elle a cumulé 805 points en 10 départs, avec cinq succès au passage. De quoi lui assurer quasiment un sacre au classement général qui pourrait même intervenir samedi selon les circonstances: là aussi 2e, Federica Brignone pointe à 326 points.