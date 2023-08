Le Bayern fessé ++ Servette tenu en échec

Yvon Mvogo: un clean sheet pour lancer sa saison Yvon Mvogo: une performance de choix au Parc des Princes. Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Yvon Mvogo a lancé sa deuxième saison à Lorient de la plus belle des manières : un clean sheet au Parc des Princes devant le PSG. Le portier fribourgeois a été l’un des grands artisans du nul (0-0) obtenu par les Bretons face à un adversaire qui évoluait il est vrai sans Kylian Mbappé, Marco Verratti et Neymar pour la première de Luis Enrique. Yvon Mvogo a réussi deux arrêts déterminants, le premier sur une frappe à la 9e,de Gonçalo Ramos, qui avait été l’auteur d’un triplé lors du funeste Portugal – Suisse de Doha, le second sur une percée de Fabian Ruiz à la 77e.

Leipzig et Olmo corrigent le Bayern (3-0) pour les débuts de Kane Dani Olmo a vu triple contre le Bayern Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Grâce à un triplé de Dani Olmo, Leipzig a corrigé le Bayern 3-0 à l'Allianz Arena munichoise pour s'adjuger la Supercoupe d'Allemagne. Et ce pour les débuts de Harry Kane sous les couleurs bavaroises. Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2022 et 2023, Leipzig décroche un troisième trophée dans sa jeune histoire (fondé en 2009, monté pour la première fois en Bundesliga en 2016). Olmo a ouvert le score dès la 3e minute, avant de doubler la mise avant la pause (44e). Il a inscrit son troisième but de la soirée à la 68e minute sur un penalty concédé par Noussair Mazraoui. Recrue phare du Bayern cet été, Kane est entré en jeu à la 64e minute, devant 75'000 spectateurs de l'Allianz Arena debout pour l'acclamer.

Dix minutes de trop pour le Servette FC Un sixi�me but d�j� pour Chris Bedia. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Il aura manqué dix minutes au Servette FC pour faire le plein de confiance entre ses deux rendez-vous contre les Rangers. Sur leur pelouse, les Grenat n’ont pas tenu le score devant le FC St. Gall. L’Autrichien Albert Vallci, d’une frappe imparable au premier poteau, a répondu à la 81e minute à l’ouverture de la marque de Chris Bedia. L’Ivoirien avait marqué de la tête à la 6e pour sa sixième réussite de la saison toutes compétitions confondues. Avec ce match nul, le troisième de rang en championnat, les Servettiens restent dans le ventre mou du classement à quatre points déjà du FC Zurich. Il convient toutefois de préciser que ce résultat lèse le FC St. Gall. Sans plusieurs parades de Joël Mall, le remplaçant de Jérémy Frick, la formation de Peter Zeidler aurait cueilli les trois points de la victoire. Sur la lancée de son match de Glasgow, le portier argovien a signé à nouveau une performance de choix. Trois jours après le match aller contre les Rangers et trois jours avant le retour, René Weiler avait opté pour un coaching presque singulier : aligner le onze de départ avec lequel il entend jouer mardi. Il y avait une surprise de taille dans ce onze avec la titularisation sur le flanc gauche de la défense d’Anthony Baron pour la nouvelle recrue Bradley Mazikou. Passeur décisif sur le but de Bedia, le Guadeloupéen a pleinement justifié la confiance accordée par son entraîneur. Sa qualité de centre sera l’un des atouts grenat mardi soir. On veut croire qu’il y en aura bien d’autres. Comme le soutien du public dans un stade à guichets fermés. Toutefois, l'affluence pour ce match contre St. Gall - 6541 spectateurs - fut presque misérable en regard de l'engouement suscité en ville de Genève par le Servette FC depuis deux semaines. Elle s'apparente presque à un véritable mystère.

Une défaite imméritée pour les Stadistes Une d�faite bien am�re pour Mergim Qarri et le SLO. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Une semaine après avoir concédé devant le Servette FC l’égalisation au bout du temps additionnel, le SLO a traversé un nouveau samedi maudit. Il s’est incliné 3-0 devant le FC Zurich. Le leader a, en effetm eu bien de la chance de rafler la mise grâce à un penalty de Jonathan Okita (35e), à une tête de son joker de luxe Antonio Marchesano (72e) et à une réussite de Lindrit Kamberi dans le temps additionnel. Mais le FCZ doit, surtout, une fière chandelle à Yanick Brecher. Le gardien a provoqué le désespoir d’Alban Ajdini avec une parade remarquable sur son penalty de la 24e minute – le Stadiste en avait transformé un la semaine dernière contre Servette – et sur sa frappe de la 55e. Deux arrêts qui ont changé la donne d’une rencontre dominée par le néo-promu mais qui, au final, permet au FCZ de s’affirmer déjà peut-être comme le seul vrai rival des Young Boys. Une première victoire pour Winterthour Si le SLO n’a toujours pas gagné lors des quatre premières journées, le FC Winterthour a cueilli son premier succès de la saison. Dans leur antre de la Schützenwiese, les Zurichois ont remporté 2-1 le derby contre les Grasshoppers de leur ancien entraîneur Bruno Berner. Menée au score, la formation de Patrick Rahmen a forcé la décision grâce à une frappe merveilleuse de Matteo Di Giusto (18e), un penalty d’Aldin Turkes (62e), son premier but en Super League depuis le 17 décembre 2020, et enfin à une dernière réussite de Randy Schneider à la 84e qui a souligné toutes les insuffisances de la défense des Grasshoppers dans l’exercice du repli.

LaLiga dépose plainte contre le PSG pour ses financements Le pr�sident de LaLiga Javier Tebas en a apr�s les financements du PSG Image: KEYSTONE/EPA EFE/MARISCAL LaLiga a déposé une plainte contre le PSG auprès de la Commission européenne. Ceci pour avoir reçu des subventions étrangères qui faussent le marché intérieur de l'Union européenne (UE). LaLiga "a déposé une plainte auprès de la Commission européenne pour dénoncer le fait que les mécanismes de financement du PSG génèrent une grave distorsion du marché intérieur de l'UE", a indiqué l'instance présidée par Javier Tebas dans un communiqué. Cette action est basée sur un nouveau règlement concernant les subventions étrangères entré en vigueur en juillet dernier, qui vise les "subventions étrangères qui faussent le marché intérieur", selon le communiqué de LaLiga. La ligue espagnole a envoyé une lettre à la Commission au motif que "le PSG a reçu des subventions étrangères de l'Etat du Qatar, qui lui ont permis d'améliorer sa position concurrentielle et de générer d'importantes distorsions sur plusieurs marchés nationaux et de l'UE". Selon elle, le PSG obtient ainsi des ressources "dans des conditions non marchandes qui faussent divers marchés étroitement liés", ce qui lui permet de recruter des joueurs et des entraîneurs "bien au-delà de ses possibilités dans un scénario de marché normal". En outre, il disposerait également de "revenus provenant du sponsoring sportif pour des montants qui ne correspondent pas aux valeurs du marché". L'instance conclut en exprimant sa confiance dans le fait que la Commission "prendra les mesures nécessaires pour éliminer les distorsions du marché telles que celles décrites, qui nuisent gravement à l'écosystème sportif". A la tête de LaLiga depuis 2013, Javier Tebas, ne cesse de dénoncer une "concurrence déloyale" supposée du PSG vis-à-vis de ses voisins européens. Cette plainte s'ajoute à d'autres procédures menées dans le même sens, comme l'année dernière lorsque la ligue espagnole a dénoncé le PSG et Manchester City à l'UEFA pour avoir "enfreint les règles du fair-play financier".

Schurter se pare de bronze, Pidcock titré Nino Schurter a pris la 3e place de la course de cross-country des Mondiaux Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Nino Schurter a décroché la médaille de bronze du cross-country des championnats du monde de VTT à Glasgow. Le décuple champion du monde a été battu par Tom Pidcock et Sam Gaze. A 37 ans, le Grison a prouvé qu'il avait encore de quoi se battre avec la jeune génération. Dans le rythme, le champion olympique de Rio a dû céder lorsque Pidcock a choisi d'attaquer à la fin du sixième des huit tours. Le Grison s'est accroché un moment avant de laisser filer le champion olympique de Tokyo. Au cours du tour suivant, c'est Sam Gaze qui est revenu sur l'homme aux 35 victoires en Coupe du monde. Schurter a laissé le Néo-Zélandais afin de se concentrer sur la défense de sa troisième place face au Français Koretzky. Mais au final, le sportif suisse de l'année 2018 n'a pas eu à se soucier d'un potentiel retour du vététiste tricolore. Schurter a fini avec 34 secondes de retard sur Pidcock, Gaze - champion du monde de short-track jeudi - a lui concédé 19 secondes. A noter que le champion du monde sur route Mathieu van der Poel a chuté lors du premier tour et a dû abandonner. Peter Sagan n'a lui non plus pas pesé sur la course.

Coupe du monde dames: les Anglaises en demi-finales Lauren Hemp vient d'�galiser Image: KEYSTONE/AP/Rick Rycroft L'Angleterre, championne d'Europe en titre, a rejoint l'Australie en demi-finale de la Coupe du monde dames. Elle a obtenu un succès étriqué 2-1 contre la Colombie samedi à Sydney. Les Sud-Américaines ont frappé les premières par Leicy Santos (44e), dont le centre-tir a surpris la gardienne Mary Earps. Menées pour la première fois du tournoi, les Anglaises ont égalisé dans les arrêts de jeu (45e+7) par Lauren Hemp, opportuniste après une erreur du dernier rempart colombien. Alessia Russo, oubliée par la défense, a donné la victoire aux Lionnes (63e). Troisième demi-finale de suite La quatrième nation mondiale au classement FIFA atteint le dernier carré pour la troisième fois de suite. Mais jusque-là, l'Angleterre n'a toujours pas joué de finale. Sur le papier, l'équipe entraînée par Sarina Wiegman semble meilleure que les Australiennes, mais celles-ci, avec l'appui de leur public, ne seront pas battues d'avance. Mais face au Nigeria (0-0 ap, 4-2 tab) en 8es de finale comme face aux Colombiennes, deux adversaires supposément moins fortes, les Lionnes ont souffert pour se qualifier. Privées de leur attaquante vedette Lauren James, suspendue et qui manquera aussi la demi-finale, elles ont été réalistes à défaut de brillantes. Les Colombiennes se sont longtemps accrochées à leur rêve, en restant fidèles à leur style offensif décomplexé, porté par le talent de Mayra Ramirez et Linda Caicedo, deux révélations du Mondial. La sortie sur blessure de l'expérimentée défenseure Carolina Arias (10e) n'a pas déstabilisé les Cafeteras qui ont fait jeu égal avec les championnes d'Europe.

Pauline Ferrand-Prévot championne du monde, Keller 5e Un nouveau titre mondial pour Pauline Ferrand-Pr�vot Image: KEYSTONE/EPA/MAXIME SCHMID La France a fait le doublé en cross country lors des Mondiaux à Glentress Forest. Pauline Ferrand-Prévot a obtenu son cinquième titre devant Loana Lecomte. Côté suisse, Alessandra Keller a fini 5e. Les deux Françaises ont dynamité la course dès le premier des sept tours. Partie en tête, Lecomte a vite fait le trou. Ferrand-Prévot a ensuite rapidement pu la rejoindre, puis la lâcher. Elle a régulièrement creusé l'écart pour l'emporter avec 1'14 d'avance. Insatiable, Pauline Ferrand-Prévot (31 ans) avait déjà gagné la Short Race jeudi. La Néerlandaise Puck Pieterse (à 1'27) a obtenu le bronze devant l'Autrichienne Mona Mitterwallner (à 1'31). Keller a concédé 2'23. Elle a été en course pour la troisième marche du podium jusqu'à l'avant-dernier tour, avant de devoir lâcher prise.

L'Australie dans le dernier carré de la Coupe du monde dames La joie des Australiennes apr�s leur succ�s aux tirs au but Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard L'Australie s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les demi-finales de la Coupe du monde dames. A Brisbane, elle a battu la France au terme d'une incroyable séance de tirs au but. Le score était resté nul et vierge après le temps réglementaire et les prolongations. A la loterie, ce sont les Australiennes qui ont tiré le gros lot en s'imposant 7-6 après un interminable suspense. Il a en effet fallu attendre le 20e tir au but pour qu'une décision se fasse enfin. Vicki Becho, dixième tireuse française, a vu sa tentative renvoyée par le poteau. Cortnee Vine a elle transformé pour entériner la qualification australienne. Les Matildas affronteront l'Angleterre ou la Colombie pour une place en finale, mercredi à Sydney.

Le PSG recrute Ousmane Dembélé jusqu'en 2028 Ousmane Demb�l�: du Bar�a au PSG Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey McWhorter L'attaquant français Ousmane Dembélé (26 ans) a signé un contrat de cinq ans avec le Paris Saint-Germain. Il évoluait depuis 2017 au FC Barcelone, où son contrat courait jusqu'en 2024. Le PSG a profité d'une clause de cession de 50 millions d'euros pour s'offrir l'ancien Rennais passé aussi par le Borussia Dortmund. "Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs", a déclaré le joueur. "J'espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du club." Dembélé (37 sélections et 4 buts) faisait partie de l'équipe de France championne du monde en Russie en 2018. Au Barça, malgré les blessures et une adaptation un peu longue à se dessiner, "Dembouz" peut se prévaloir d'un bilan plus qu'honnête avec 40 buts et 43 passes décisives en 185 matches. En six ans de présence en Catalogne, il a décroché trois titres de champion (2018, 2019, 2023) et deux Coupes d'Espagne (2018, 2021).

Le Bayern Munich s'offre Harry Kane Harry Kane: un nouveau d�fi avec le Bayern Munich Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Harry Kane (30 ans) quitte Tottenham pour le Bayern Munich, où il s'est engagé jusqu'en 2027. L'attaquant anglais avait inscrit 280 buts en 435 matches avec les Spurs. Le Bayern a déboursé un peu plus de 100 millions d'euros, selon les médias, pour recruter le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Angleterre (58 buts). Il s'agit d'un record pour la Bundesliga. Kane n'avait plus qu'un an de contrat avec le club londonien, qui a préféré le vendre plutôt que de risquer de le voir partir libre en été 2024. Le club bavarois, qui a été champion d'Allemagne sans interruption depuis onze ans, a enfin trouvé avec Harry Kane le remplaçant à son avant-centre Robert Lewandowski, plus de 12 mois après le départ au FC Barcelone de sa machine à buts polonaise. Kane espère enfin ouvrir son palmarès. Malgré tous ses buts, il n'a encore jamais gagné de trophée en club. Cette lacune devrait être comblée en Bavière.

Super League: Servette veut rester invaincu La 4e journée de Super League voit Servette accueillir St-Gall à la Praille samedi soir. Invaincus, les joueurs de René Weiler comptent bien le rester. Revenus de Glasgow avec l'espoir de pouvoir encore jouer les play-off de la Ligue des champions, les Genevois font face à un club juste devant eux au classement. Les Brodeurs se sont inclinés 1-0 à Lugano lors de la 2e journée, mais ils ont rebondi en dominant Lucerne 2-1 le week-end passé. Servette voudra de son côté retrouver le goût de la victoire après deux nuls devant Zurich et le SLO. Le SLO, justement, reçoit le leader Zurich à la Pontaise à 18h. Moins bonne attaque de Super League, les Vaudois doivent trouver le chemin des filets. Le troisième match est un derby zurichois entre Winterthour et GC.

Lionel Messi frappe encore Un huiti�me but en cinq rencontres pour Lionel Messi avec l'Inter Miami. Image: KEYSTONE/EPA On n'arrête plus Lionel Messi ! Buteur pour la huitième fois en cinq matches, l'Argentin a mené l'Inter Miami en demi-finale de la Leagues Cup. Dans leur antre de Fort Lauderdale, Lionel Messi et ses coéquipiers se sont imposés 4-0 devant Charlotte pour obtenir le droit de défier Philadelphie en demi-finale de cette compétition qui réunit des équipes de la MLS et de la Liga MX. L'Argentin a scellé le score à la 86e minute. A noter que c'est le Venezuelien Josef Martinez, ancien joueur des Young Boys et de Thoune, qui avait ouvert la maque sur penalty à la 12e.

Stan Wawrinka: un premier tour dans ses cordes Stan Wawrinka de retour aux affaires dans l'Ohio. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Deux semaines après sa finale d’Umag, Stan Wawrinka (ATP 49) lance sa tournée américaine. Le Vaudois sera en lice au Masters 1000 de Cincinnati où il bénéficie d’une wild card. Stan Wawrinka sera opposé au premier tour à Brandon Nakashima (ATP 74). Il reste sur une victoire 6-4 5-7 6-4 face à l’Américain, l’an dernier en huitième de finale des Swiss Indoors de Bâle. Victorieux seulement de trois de ses onze derniers matches, Brandon Nakashima n’abordera pas cette rencontre avec une immense confiance... En cas de succès, l’homme aux trois titres du Grand Chelem pourrait croiser le fer au deuxième tour avec le no 10 mondial Frances Tiafoe.