Le Bayern rend hommage à Beckenbauer ++ Exploit de Lena Häcki-Gross

L'hommage a débuté sur les notes de Con Te Partiro et s'est terminée sur Nessum Dorma, deux airs interprétés par le ténor munichois Jonas Hofmann, au terme d'une cérémonie d'une heure et quart, dans un stade rempli à un bon tiers (autour de 25'000 personnes).

Plusieurs grands noms du football allemand (Paul Breitner, Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger) et international (le Français Bixente Lizarazu, le Portugais Deco) ont également assisté à la cérémonie, tout comme le président allemand Frank-Walter Steinmeier et le chancelier Olaf Scholz.

Il a été inhumé le 12 janvier dans le cimetière "Am Perlacher Forst", dans le sud de la capitale bavaroise, et le Bayern, club où il a fait la plus grande partie de sa carrière, a décidé de lui rendre un dernier hommage vendredi, dans l'Allianz Arena, que Beckenbauer, alors président du club, a fait construire au début des années 2000.

Figure légendaire du football pendant un demi-siècle, comme joueur (champion d'Europe en 1972, champion du monde en 1974, Ballon d'Or 1972 et 1976), sélectionneur (champion du monde en 1990), et dirigeant, Franz Beckenbauer est mort le 7 janvier, entouré de sa famille à Salzbourg (Autriche).

A 28 ans, Lena Häcki-Gross a réussi la course de sa vie en Italie. Elle a réussi un 20/20 au stand de tir et a été l'une des meilleures sur les skis. Jusqu'ici, elle comptait deux podiums en Coupe du monde en poursuite, une 2e place à Hochfilzen il y a six semaines et une 3e au Grand-Bornand il y a quatre ans.

En quête d'un historique 25e trophée en Grand Chelem, Novak Djokovic n'a pas dû faire face à la moindre balle de break face à l'Argentin, qui n'a pas la puissance nécessaire pour bousculer le no 1 mondial. Le Serbe de 36 ans se frottera à Ben Shelton (no 16) ou Adrian Mannarino (no 20) pour une place en quarts de finale.

Le tenant du titre et décuple vainqueur du tournoi a mis 2h28' pour décrocher sa 31e victoire consécutive à Melbourne, la 92e en désormais 100 matches disputés dans le cadre de cette première levée du Grand Chelem. Il avait passé plus de sept heures au total sur le court dans ses deux premiers matches.

Le no 1 mondial a dominé l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (no 30) 6-3 6-3 7-6 (7/2) pour se hisser en 8es de finale.

S'il a de nouveau échoué dans sa quête du Dakar, le Français Sébastien Loeb a joué des coudes jusqu'à la 11e et avant-dernière étape avec l'Espagnol. Ses problèmes mécaniques dans l'étape "la plus costaud de la deuxième semaine" selon le patron du Dakar, l'auront toutefois privé une nouvelle fois du sacre sur l'épreuve mythique, "son objectif principal" désormais.

En tête depuis la fin de la 6e étape, une course sur deux jours dans le désert de l'Empty Quarter, Sainz, double champion du monde des rallyes (1990, 1992), a géré son avance toute la deuxième semaine grâce à ses coéquipiers chez Audi, le Suédois Mattias Ekström et le Français Stéphane Peterhansel.

Vainqueur le plus âgé d'un Dakar à 61 ans, "El Matador" ajoute ce titre à ceux de 2010 (Volkswagen), 2018 (Peugeot) et 2020 (Mini). Il offre au passage le premier sacre d'Audi sur l'épreuve.

Cette 46e édition de l'emblématique rallye-raid, réputé pour être le plus difficile au monde, a été marquée par le décès du motard espagnol Carles Falcon à l'âge de 45 ans, un peu plus d'une semaine après avoir été grièvement blessé lors d'une chute dans la deuxième étape.

"Je suis conscient que les Wallabies ont traversé une période difficile et j'ai vraiment très envie de les aider à aller de l'avant", a dit Joe Schmidt, qui avait coaché l'Irlande de 2013 à 2019 en étant l'un des principaux artisans de son ascension au rang de numéro 1 mondial. Plus récemment, il a travaillé avec les Néo-Zélandais à la dernière Coupe du monde, où les All-Blacks ont fini vice-champions, battus par les Sud-Africains en finale.

Le défenseur bernois et l'attaquant saint-gallois ont tous deux réussi un assist jeudi, Josi sur le 1-0 signé Ryan O'Reilly à la 28e et Fiala sur le 1-1 marqué par Drew Doughty 56 secondes plus tard, à chaque fois en supériorité numérique. C'est Gustav Nyquist qui a inscrit le but de la victoire pour Nashville, à la 34e minute.

Murisier, le technicien qui a le "gène de la vitesse"

Longtemps spécialiste de géant et de combiné, Justin Murisier a évolué. Le Bagnard fait désormais partie des meilleurs éléments de l'équipe de Suisse de vitesse.

Sans plusieurs blessures graves aux genoux, nul doute que Justin Murisier serait arrivé là où il en est aujourd'hui avant ses 32 ans. Voilà près de quinze ans que le Valaisan a été présenté comme le prochain grand talent du ski suisse. A 18 ans et selon les entraîneurs et experts de l'époque, Murisier était plus avancé que Daniel Albrecht et Carlo Janka au même âge.

Sauf que le skieur du Val de Bagnes a subi trois coups d'arrêt. En 2011, 2012 puis à nouveau en 2018, Murisier s'est déchiré le ligament croisé du genou droit. A chaque fois durant la préparation. "Ces blessures ont énormément freiné mon développement", évoque-t-il avec une certaine logique avant les courses de Kitzbühel.

Se concentrer sur une discipline

"Quand tu reviens, il est préférable de se concentrer sur une discipline, ta plus forte, poursuit-il. Pour moi, c'était le géant." Avant l'avènement de Marco Odermatt et de Loïc Meillard, c'était bien Murisier qui était souvent le seul Suisse présent dans les dix premiers en géant. Hors de question donc de se lancer en Super-G et en descente.

Et pourtant il a toujours été clair que Murisier est un polyvalent. Il possède cet indispensable "gène de la vitesse". A 19 ans lors des Mondiaux juniors de Crans-Montana, il avait décroché le bronze en Super-G. Sans une grosse erreur en course, il aurait pu se signaler en descente après avoir réalisé le meilleur temps à l'entraînement.

Ce n'est qu'il y a trois ans que Murisier s'est tourné vers la vitesse. Et à 29 ans, il a bouclé son premier Super-G de Coupe du monde. "Dès mon deuxième Super-G, j'ai terminé 5e", se souvient-il. C'était en mars 2021 à Saalbach, là où auront lieu les Mondiaux en 2025.

L'aide de Feuz et d'Odermatt

Il a fallu un peu plus de temps pour que les choses se mettent en place en descente. Son premier top 10 en descente, il l'a obtenu à Bormio fin 2022 avec une belle 7e place. "En descente, l'expérience est extrêmement importante, note le Valaisan. Tu dois d'abord apprendre à connaître les parcours. Bien sûr, j'avais Beat (Feuz) qui m'a beaucoup aidé. Marco (Odermatt) l'a aussi fait aussi, mais il était encore comme moi en phase d'apprentissage. Je suis toujours en contact avec Beat. Avec sa grande expérience et même s'il est retraité depuis un an, il peut toujours m'aider."

Pour Murisier et Odermatt, entre-temps devenu (aussi) le meilleur descendeur du monde, reconnaître les parcours ensemble est un passage obligé. Le Valaisan et le Nidwaldien, de presque six ans son cadet, sont liés par une amitié qui dépasse le cadre du sport. "Comme ça tu as deux feedbacks, le tien et celui de l'autre, se réjouit Murisier. Les discussions avec Marco sur le choix des lignes sont passionnantes. Il a toujours des idées sur la manière d'aller plus vite. Mais je dois garder les pieds sur terre, je ne suis pas Marco."

172 départs, 1 podium

"Je me réjouis de chaque entraînement et de chaque course, note le Bagnard. Tant que je m'amuse et que je suis compétitif, je continuerai à skier." Murisier est désormais là où il veut être. Ou presque. Car l'homme a de l'ambition et vise des podiums. Il n'en compte qu'un seul en 172 courses de Coupe du monde: une 3e place en décembre 2020 à l'occasion du géant d'Alta Badia.

Tête brûlée, Murisier a eu de la chance à Wengen samedi dernier. Lors de la grande descente, il a chuté à grande vitesse avant le premier intermédiaire. Un crash heureusement sans conséquences. Et dès mardi à Kitzbühel, Murisier a pu disputer les deux entrainements en vue des deux descentes. "Mardi je suis allé plus tranquillement et mercredi j'ai poussé plus fort, conclut-il. Deux entraînements solides pour les deux courses sur la Streif, ça suffit."