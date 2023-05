Le Canada en finale ++ Ahumada et Schäuble champions d'Europe

Vainqueurs de la manche de Coupe du monde de Zagreb au début du mois dans cette catégorie olympique, Raphaël Ahumada et Jan Schäuble ont confirmé l'excellence de leur forme sur le plan d'eau slovène. Les deux compères ont survolé les débats en finale, devançant de plus d'une seconde leurs dauphins italiens.

Simon Ehammer avait pourtant brillé un an plus tôt à Götzis, notamment dans sa discipline de prédilection, signant un nouveau record de Suisse avec 8m45. Et il s'était paré de bronze au concours de la longueur des Mondiaux de Eugene durant l'été 2022.

"On s'est mis dans une situation qui génère beaucoup d'euphorie, c'est exactement ce que nous souhaitions. Et même si c'est une semaine spéciale, le plus important est de ne rien faire de spécial", a-t-il ajouté.

"Ce qui est bien, c'est que le terrain est tout aussi grand que la semaine dernière et la balle est tout aussi ronde", a plaisanté Terzic, pour relativiser l'enjeu à 48 heures du match le plus important du club depuis plus d'une décennie.

Premier club de l'entraîneur du Bayern Thomas Tuchel, Mayence a fait chuté le géant bavarois à domicile il y a quatre semaines, sommet d'une période d'euphorie de dix matches consécutifs sans défaite. Depuis, l'équipe a enchaîné quatre revers, encaissé 13 buts, et n'a plus rien à jouer.

Le jaune et le noir, les couleurs du BVB, sont de sortie et fleurissent sur la Borsigplatz. Les vieux parcours de défilés dans un bus à impérial, inutilisés depuis onze ans, ont été dépoussiérés. Tout est prêt pour un nouveau week-end de fête comme en 2012 (400'000 personnes dans les rues).

Dans leur citadelle imprenable du Westfalenstadion, devant plus de 80'000 supporters dont 25'000 dans le seul mythique "Mur Jaune", Gregor Kobel et Cie peuvent mettre fin samedi aux dix sacres consécutifs du Bayern Munich.

Les Américains possèdent le deuxième meilleur buteur du tournoi avec Cutter Gauthier (7 goals) et des joueurs solides d'AHL comme T.J. Tynan (11 points) ou Rocco Grimaldi (10). C'est aussi un joueur d'AHL, Michael Carcone, qui brille dans les rangs canadiens. On a aussi vu que la sélection à la feuille d'érable n'a pas eu peur au moment de défier les Finlandais chez eux en quarts à Tampere.

Si la Suisse n'a pas passé l'écueil allemand, la Suède et la Finlande ont elles aussi buté sur l'obstacle proposé en quarts de finale. Voilà pourquoi les deux matches ne passionneront certainement pas les foules en Finlande. Mais aucun des quatre demi-finalistes n'a volé sa place dans le dernier carré. Et à l'heure de désigner des favoris, tout porte à croire que l'affiche la plus probable soit un Canada - Etats-Unis sans grande star de NHL.

Autre sujet délicat, l'importance des stars dans cette sélection. Les joueurs de NHL comme Nico Hischier et Kevin Fiala n'ont pas su faire la différence au moment où leurs capacités techniques au-dessus de la moyenne auraient dû servir la Suisse. "C'est légitime d'en attendre beaucoup, estime Du Bois. Jeudi, ils étaient transparents comme le reste de l'équipe. Et quand tu regardes Peterka, l'une des stars allemandes, il est décisif. Nos stars ne l'ont pas été. Ce sont les faits. On peut discuter d'avoir laissé au repos les cadres contre la Lettonie. Sur le moment je trouvais ça bien, mais comme il n'a pas vraiment trouvé ses deux premières lignes, est-ce qu'un match de plus aurait été bénéfique?"

Mais l'ancien défenseur de Kloten et Ambri pointe aussi du doigt les joueurs dans cette débâcle: "Au moment où il faut rendre la pareille au coach, les joueurs ont failli. Sur le banc l'influence de Fischer est mineure, elle est bien plus importante en préparation. Il a donné confiance à son groupe. Il leur a dit +vous êtes de grands garçons, vous savez que c'est à partir du quart que ça compte, je vous fais confiance, gérez bien votre temps libre+, et je n'ai rien contre ça. Mais les joueurs l'ont un peu trahi. Même chose avec le gardien. Je pars avec Mayer au lieu de Genoni, je fais mon petit coup de poker et là aussi c'est comme une petite trahison. Pas volontairement, bien évidemment. Seulement, l'équipe n'a pas répondu."

Et malgré le 1-0 allemand, les Suisses ont su relever la tête au début du tiers médian. "En plus, il y a faute de Fiala sur Seider au départ de l'action (sur le 1-1), précise Du Bois. Ensuite ils tuent une pénalité de quatre minutes et bénéficient d'un power-play. Et là, ils ne produisent rien alors que c'est là qu'ils doivent faire la différence. On avait l'impression que tout pouvait se remettre dans le bon sens pour eux, mais les Allemands ont été performants dans les moments importants."

L'ancien défenseur de Davos ose le terme d'épisode pour évoquer le rouleau de Robert Mayer. Un but qui a "réveillé de vieux démons". Mais le Neuchâtelois peine à comprendre cette dernière sortie face aux Allemands: "Je n'arrive pas à me l'expliquer. Ca doit être dans la tête. On a vu des sorties de zone précipitées, alors qu'avant c'était du +puck control+ à n'en plus pouvoir. On est passé d'une équipe compacte en poule à une équipe avec des gars qui jouent éloignés les uns des autres!"

"C'est un grand retour sur terre, une immense déception et il reste beaucoup de questions ouvertes, assène Félicien Du Bois. Pourquoi la Suisse n'a pas su performer le jour J alors que tous les signaux étaient au vert? Il y avait cette maturité atteinte et j'en étais assez convaincu. On avait toutes les raisons d'être confiants. Mais ils ne se sont relevés que partiellement du mauvais premier but encaissé."

Le troisième homme, Joao Almeida, a, lui, cédé un peu de terrain et pointe désormais à 59 secondes de Thomas. Mais le Portugais d'UAE continue à rêver de s'immiscer dans le mano a mano annoncé entre Thomas et Roglic, qui paraissent les plus forts.

Jeudi, une autre Suissesse, Ylena In-Albon (WTA 148) avait rejoint le tableau principal via les qualifications. Il y aura donc quatre Suissesses en lice dès dimanche à la Porte d'Auteuil avec Waltert, In-Albon, Jil Teichmann et Belinda Bencic.

Grigor Dimitrov, qui pointait alors encore au 5e rang mondial dans la foulée de son sacre au Masters ATP en 2017, a depuis enchaîné les désillusions. Il a chuté jusqu'à la 78e place de la hiérarchie, et n'a jamais pu réintégrer le top 15. Et il restait sur 11 échecs en demi-finale sur le circuit, dont une lors de l'US Open 2019.

Les prochains Championnats du monde auront lieu en République tchèque en 2024, en Suède et au Danemark en 2025 et en Suisse (Zurich et Fribourg) en 2026.

L'Allemagne n'avait plus organisé de Mondial depuis 2017 et une édition couplée avec la France.

Mais Jake Oettinger, "chassé" lors du match no 3 après avoir encaissé trois buts en 7'10'', a cette fois-ci brillé devant le filet des Stars (37 arrêts). Et Jason Robertson (109 points en saison régulière) a parfaitement tenu son rôle de leader offensif en signant un doublé.

Dallas est revenu de loin dans cette partie. La franchise texane s'est ainsi retrouvée menée à deux reprises au score, William Karlsson (5e) et Jonathan Marchesseault (31e) permettant à Vegas de mener 1-0 puis 2-1. Et elle a souffert dans un troisième tiers où les Golden Knights ont dominé les débats (14 tirs cadrés à 8).

La réussite de Joe Pavelski est d'ailleurs historique. Il est devenu le joueur en activité ayant marqué le plus de buts en play-off avec 73 réalisations dans les séries finales, soit une de plus qu'Alexander Ovechkin et deux de plus que Sidney Crosby.

C'est le vétéran Joe Pavelski (38 ans) qui a signé le but de la victoire après 3'18'' de jeu supplémentaire, à 5 contre 4. Il a repris directement une passe de Miro Heiskanen pour tromper le gardien de Vegas Adin Hill, auteur de 39 arrêts, et mettre fin à la série de cinq victoires des Golden Knights.

Malgré cette deuxième défaite d'affilée, Miami reste en ballottage favorable pour tenter de disputer une septième grande finale, avec en ligne de mire un quatrième titre de champion (après 2006, 2012 et 2013). Mais le match no 6 sera d'autant plus critique qu'on voit mal comment des Celtics ragaillardis pourraient manquer le coche dans leur chaudron en cas d'acte VII.

"La seule chose qui peut nous stopper, c'est nous-mêmes", a toutefois prévenu l'ailier de Boston Jaylen Brown, à l'efficacité retrouvée avec 21 points (9/18 au shoot). Comme lui, trois autres titulaires ont empilé plus de 20 unités: le leader offensif Jayson Tatum en a également apporté 21 (11 assists, 8 rebonds), Marcus Smart en a signé 23 et Derrick White, le plus prolifique, 24.

Loeffel: "J'ai pas trop de mots, ça me saoule un peu"

Immense déception dans les rangs suisses après l'élimination sans gloire en quarts de finale du Championnat du monde à Riga. "On a encore une fois merdé", peste Gaëtan Haas.

Des mines basses, forcément. Et de la difficulté à mettre des mots sur des maux, forcément. Eliminée pour la quatrième fois de suite au stade des quarts de finale, la Suisse est redescendue de son nuage. Comme l'an dernier et comme il y a deux ans.

"Une fois de plus quand on doit être présent, on rentre à la maison, juge Romain Loeffel. Ca fait mal à tout le monde. On n'était pas venu là pour ça. On voulait montrer du caractère ce soir, mais on n'a pas su se montrer à la hauteur de ce qu'on voulait être." Très déçu, le Neuchâtelois a connu finalement le même scénario qu'il y a deux ans dans la même ville et face à la même nation: "C'est pesant. Les Allemands nous battent encore une fois. J'ai pas trop de mots, ça me saoule un peu."

Ne pas chercher d'excuses

Alors qu'ils avaient disputé de bons tiers médians tout au long du tour préliminaire, les joueurs de Patrick Fischer ont raté le coche. Pénalités stupides, incapacité chronique à proposer quelque chose de potable sur le power-play et indigence totale de quatre attaquants lors du 3-1 allemand, inscrit alors que la Suisse était en avantage numérique!

"On a pris beaucoup trop de pénalités, appuie Gaëtan Haas. En quarts de finale, tu ne peux pas donner à l'adversaire je ne sais combien de supériorités numériques. Le power-play n'a pas été bon et en plus tu en reçois un quand tu dois aller marquer... C'est le pire des scénarios. T'as l'impression de faire tout juste pendant la qualification et de bien jouer contre les bonnes équipes. T'arrives là en pleine confiance dans ton jeu..."

Parmi les premières critiques émises en zone mixte, il y a le fait d'avoir zappé l'entraînement de mercredi. Un constat que ne partage pas Romain Loeffel: "On avait fait ça avant le match contre les Canadiens et ça avait bien marché. Il ne faut pas chercher des excuses à gauche et à droite. Le problème, c'est ce soir. On était tous conscient de l'enjeu de ce match, mais on n'a pas su répondre présent." Gaëtan Haas ajoute: "Quand tu perds, tu peux chercher tout ce que tu as fait de faux après. Si tu gagnes, tout le monde va te dire que c'est bien joué."

Fischer déçu de lui

Très critiqué pour ses précédentes éliminations au même stade de la compétition, Patrick Fischer a mis du temps à se présenter devant la presse. "On n'était pas attentif en défense et on a pris deux buts stupides, lance le Zougois. Je suis déçu. De moi aussi. Je n'étais pas prêt à mettre la meilleure équipe sur la glace pour jouer le meilleur hockey." A la question d'un double blocage en quarts de finale et face à l'Allemagne, le sélectionneur a sobrement répondu "Oui".

Directeur des équipes nationales, Lars Weibel n'a pas souhaité analyser à chaud la performance de la sélection dans ce tournoi. "On a perdu le match important, comme l'année passée, précise-t-il toutefois. Cette année, tu dois battre cette équipe d'Allemagne. Ca fait mal pour tout le monde, pour toute la Suisse. Je ne peux pas dire maintenant ce qui a manqué. On doit faire l'analyse plus tard. On a mieux joué que l'année passée, mais on n'a pas gagné le match qui compte, et pour ça on doit trouver des réponses."

Au bénéfice d'un contrat jusqu'en 2024, Patrick Fischer se retrouve aujourd'hui dans une position fragilisée. Mais pas pour Lars Weibel: "Moi et Patrick sommes honnêtes. On a fait la même chose après Pékin. On va trouver ce qu'il faut améliorer. Fischer est toujours très honnête. C'est trop tôt pour spéculer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il fait un super boulot. Il a mis le hockey suisse où nous sommes, mais tout le monde veut trouver le déclic pour aller gagner ces matches importants."