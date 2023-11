Le carton blanc bientôt chez les pros +++ Stricker battu

Les exclusions temporaires vont être mises à l'essai chez les pros Le carton blanc se situerait entre l'arvertissement et l'exclusion définitive. Image: KEYSTONE/EPA/Elvis Gonz�lez L'Ifab, gardien des lois du jeu, a recommandé la mise à l'essai des exclusions temporaires dans le football professionnel, mardi lors de sa réunion annuelle à Londres. Il s'agit d'une initiative visant à réprimer les divers écarts de conduite des joueurs. En 2017, l'International Football Association Board (IFAB) a validé la mise en pratique d'exclusions temporaires, dans le but d'apaiser d'éventuelles tensions sur le terrain et d'améliorer le fair-play, dans les catégories amateurs, de jeunes, de vétérans ou encore pour personnes handicapées, sous réserve d'approbation de chaque fédération nationale et confédération. En France, l'expulsion temporaire, à savoir un carton blanc infligé au contrevenant, sommé d'aller se calmer pendant dix minutes, est en vigueur depuis 2018 dans les compétitions amateurs. Le foot professionnel n'est pour l'heure pas concerné par cette mesure et c'est ce qui pourrait donc changer à l'avenir. Les membres du conseil d'administration de l'IFAB ont également soutenu une proposition, qui sera mise à l'essai, selon laquelle seul le capitaine de l'équipe pourrait approcher l'arbitre dans certaines situations de jeu. L'ensemble de ces propositions seront examinées lors de l'assemblée générale annuelle de l'instance à Glasgow en mars 2024. "Lorsque nous nous sommes penchés sur la question des exclusions temporaires - et il est clair que le protocole doit être développé - nous nous sommes intéressés aux écarts de conduite (...) Mais nous avons également évoqué d'autres motifs, notamment les fautes tactiques", a expliqué Mark Bullingham, membre du conseil d'administration de l'IFAB et directeur général de la Fédération anglaise de football. Eradiquer les fautes tactiques "La frustration des supporters est immense, lorsqu'ils voient une contre-attaque prometteuse avortée par une faute tactique. Et la question de savoir si un carton jaune est suffisant pour la sanctionner nous a amené à nous demander si le carton blanc ne devrait pas également être une option", a-t-il développé. Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, qui siège à la sous-commission technique de l'IFAB, a dit que la mise à l'essai de l'exclusion temporaire dans le foot professionnel pourrait intervenir dès la saison prochaine, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale de l'instance en mars. "L'essai a été concluant chez les amateurs. Nous parlons maintenant d'un niveau bien plus élevé, hautement professionnel. Nous devons élaborer quelque chose qui fonctionne ou qui soit digne du football de haut niveau", a-t-il exposé.

Dominic Stricker perd d'entrée au Masters des jeunes Dominic Stricker a perdu son premier match au Masters des jeunes (archive). Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dominic Stricker (ATP 94) a manqué son entrée aux finales NextGen. Dans ce Masters ATP des jeunes en Arabie Saoudite, il s'est incliné en quatre sets face à l'Italien Flavio Cobolli (ATP 100). Stricker ne fut pas aussi loin de son adversaire que pourrait le laisser croire le score net de 2-4 4-3 (9/7) 1-4 2-4. Au contraire: le Bernois a remporté un point de plus que son adversaire sur toute la partie, mais n'a su concrétiser qu'une seule de ses douze possibilités de break. En revanche, Cobolli s'est montré plus efficace dans cette phase de jeu puisqu'il a pris à quatre reprises le service de Stricker sur cinq opportunités. C'est là qu'il a fait la différence. Après ce revers initial, Stricker sera déjà sous pression ce mercredi. Pour le compte de la deuxième journée du groupe Vert, il affrontera Arthur Fils (ATP 36). Tête de série no 1, le Français s'est imposé en cinq sets face à l'Italien Luca Nardi (ATP 115) pour son entrée en lice. Le tournoi, qui se déroule pour la première fois en Arabie Saoudite, est non seulement doté d'un tableau des prix de 2 millions de dollars, mais est également disputé sur un mode spécial. Les matches sont joués aux trois sets gagnants, mais les sets ne peuvent aller que jusqu'à 4 jeux. A 3-3, place au tie-break.

Equipe de Suisse: Murat Yakin confirmé pour l'Euro 2024 Pas de révolution à l'ASF, Murat Yakin reste en poste pour l'Euro Image: KEYSTONE/AP/Andreea Alexandru La Suisse disputera l'Euro 2024 avec Murat Yakin (49 ans) comme sélectionneur. L'ASF a confirmé le Bâlois à son poste, malgré une fin de campagne de qualification peu convaincante. Yakin a atteint les objectifs fixés dans son contrat, avec récemment la qualification pour la phase finale de l'Euro en Allemagne l'été prochain. "Même si nous avons fait quatre matches nuls et perdu une fois lors des derniers matches de qualification, Murat Yakin a toute notre confiance", a expliqué Dominique Blanc, président de l'Association suisse de football. L'ASF était sous pression, car elle ne pouvait décemment pas se rendre samedi à Hambourg au tirage au sort de l'Euro sans avoir clarifié la situation quant au poste de sélectionneur. C'est désormais chose faite. Mais cette confirmation n'est valable que jusqu'après l'Euro. Une nouvelle évaluation sera faite après le tournoi pour définir les prochaines étapes, a expliqué l'ASF dans son communiqué.

Barcelone: opération du genou droit pour Gavi Gavi s'est blessé contre la Géorgie Image: KEYSTONE/EPA/R. GARCIA Le milieu de terrain espagnol du FC Barcelone Gavi (19 ans) a été opéré avec succès. Il s'était rompu le ligament croisé antérieur du genou droit en sélection. Sa saison serait déjà terminée. Le Barça n'a toujours pas précisé la durée d'indisponibilité de son joueur, qui a également subi "une suture méniscale" mardi, mais la presse espagnole l'évalue désormais à huit mois. L'international espagnol ratera donc le reste de la saison avec le FC Barcelone, actuel quatrième de Liga, et est très incertain pour l'Euro 2024 et les Jeux olympiques de Paris. Déjà indispensable en club et en sélection, le milieu barcelonais s'était blessé au cours d'un match sans enjeu de la Roja contre la Géorgie (3-1) le 19 novembre dernier, alors que l'Espagne était déjà qualifiée pour l'Euro.

Cristiano Ronaldo refuse un penalty injustifié Cristiano Ronaldo s'est illustré de belle manière Image: KEYSTONE/EPA/STR Cristiano Ronaldo s'est illustré par son fair-play lundi en Ligue des champions asiatique. Il a signifié à l'arbitre qui venait de lui accorder un penalty qu'aucune faute n'avait été commise sur lui. Après consultation de la VAR, le Chinois Ma Ning, qui venait de siffler après un contact litigieux dans la surface entre le Portugais d'Al Nassr et le défenseur de Persepolis Soroush Rafiei, est revenu sur sa décision. A peine tombé à terre après le tacle du joueur iranien en tout début de rencontre, Ronaldo a bondi sur ses pieds, agitant le doigt en direction de l'arbitre pour lui indiquer qu'il n'y avait pas lieu de donner un penalty. La rencontre disputée à Ryad, comptant pour l'avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions asiatique, s'est achevée sur le score de 0-0. Largement en tête de son groupe, Al Nassr était déjà assuré de disputer les 8es de finale.

Une deuxième "finale" pour les Young Boys Une seconde "finale" en l’espace de trois mois: comme celle de Maccabi Haifa le 29 août dernier, la venue de l’Etoile Rouge ce mardi au Wankdorf revêt un immense enjeu pour les Young Boys. En cas de succès, la formation de Raphaël Wicky sera assurée de disputer en février prochain les seizièmes de finale de l’Europa League avec l’espoir de vivre un printemps enchanteur sur la scène européenne. Il convient d’espérer que les Bernois témoigneront face aux Serbes du même brio que devant les Israéliens lors du barrage de la Ligue des Champions qu’ils avaient remporté 3-0. Même si tout reste ouvert en cas de match nul, les Young Boys ont vraiment intérêt à s’imposer mardi pour terminer à la troisième place de ce groupe G derrière Manchester City et Leipzig. Ils accusent en effet une différence de buts plus négative que celle de l’Etoile Rouge (-7 contre -5). Par ailleurs, qui peut affirmer que se déplacer à Leipzig lors de la dernière journée comme le feront les Young Boys le 13 décembre sera plus "aisé" que de recevoir Manchester City pour l’Etoile Rouge? Oui, la victoire sera impérative pour les Young Boys, surtout trois jours après s’être incliné au Letzigrund face au FC Zurich et cinq jours avant d’accueillir le Servette FC dans un nouveau choc au sommet de la Super League. Pour l’obtenir, les Young Boys ne manqueront pas d’atouts. Avec le soutien d’un public qui joue pleinement dans cette phase de poules son rôle de douzième homme, avec les particularités du jeu sur une pelouse artificielle qu’ils maîtrisent à la perfection, avec la classe d’un Meschack Elia et du néo-international Filip Ugrinic et avec l’instinct du buteur de Jean-Pierre Nsame, Raphaël Wicky veut croire que son équipe est suffisamment armée pour battre les Champions d’Europe de 1991. Privés de Kastriot Imeri et de Cédric Itten, lequel ne reviendra pas avant janvier, les Young Boys abordent bien cette rencontre avec une énorme pression sur les épaules même si Raphaël Wicky s’efforce de l’évacuer. "Je ne dis pas que l’on doit gagner mardi, je dis seulement que cette rencontre nous offre une chance extraordinaire", lâche le technicien valaisan.

Un naufrage et un record pour LeBron James LeBron James: la pire défaite de sa carrière face au Philadelphia de Joel Embiid. Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Le naufrage des Lakers à Philadelphie – une défaite 138-94 – a coïncidé avec un nouveau record pour LeBron James : celui du plus grand nombre de minutes passé sur les parquets de la NBA. Le temps de jeu de LeBron James s’élève désormais à 66'319 minutes, soit 24 de plus que celui de Kareeem Abdul-Jabbar. L'ironie veut qu'il batte ce record le soir où il a concédé sa plus large défaite en 21 ans de carrière avec cet écart de 44 points. Auteur du sixième triple double de sa carrière avec 30 points, 11 rebonds et 11 assists, Joel Embiid a parfaitement tenu son rang. Le MVP de la saison dernière a survolé les débats dans cette rencontre qui a vu les 76ers réussir... 22 tirs primés. Par ailleurs dans le choc des cancres, Washington s’est imposé 126-107 à Detroit pour mettre un terme à une série de neuf défaites de rang. Pour les Pistons, en revanche, la descente aux enfers se poursuit avec ce quatorzième revers consécutif.

Equipe de Suisse: une décision sur Murat Yakin très bientôt Stop ou encore pour Murat Yakin avec l'équipe de Suisse? Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'avenir de Murat Yakin à la tête de l'équipe de Suisse devrait être clarifié ces prochains jours. Selon "CH Media" et "Nau.ch", l'ASF renoncerait à attendre le tirage au sort de l'Euro 2024. Après la défaite en Roumanie, Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales, avait indiqué qu'une analyse serait effectuée après le tirage des groupes prévu samedi à Hambourg. Une décision était ensuite attendue pour mi-décembre. Une telle manière de faire aurait conduit Yakin à se rendre au tirage au sort, même sans garantie d'être encore en poste l'été prochain. Mais selon plusieurs médias, le sélectionneur n'ira dans la ville du nord de l'Allemagne que s'il est confirmé pour la phase finale de l'Euro. La décision sur une éventuelle rupture du contrat de Yakin revient au comité central de l'ASF présidé par Dominique Blanc. Celui-ci a réitéré plusieurs fois sa confiance en Yakin et l'a même confirmé pour l'Euro. A contrario, Tami s'est montré récemment plus critique. Après la conclusion de la qualification, avec une série d'une victoire en sept matches, le Tessinois avait certes dit que le bilan parlait pour le sélectionneur, qui a obtenu la qualification de son équipe. "Mais on ne doit pas sous-estimer le développement négatif de l'équipe", avait-il ajouté, laissant ainsi place à toutes les spéculations.

Next Gen Finals: Dominic Stricker ambitieux Dominic Stricker va garnir son compte en banque à Jeddah Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dominic Stricker participe dès mardi pour la deuxième fois aux Nex Gen Finals, qui constituent le Masters pour les meilleurs jeunes de l'ATP. Le tournoi, richement doté, se déroule à Jeddah. Jamais encore l'ATP n'avait organisé un rendez-vous en Arabie saoudite. Les meilleurs joueurs M21 du circuit ont de quoi être motivés, avec une manne de 2 millions de dollars à se répartir. Rien que la participation au tournoi garantit une somme de 150'000 dollars. Et le vainqueur pourra rentrer chez lui dans le meilleur cas avec un chèque d'un demi-million... Dernier carré Stricker est le seul des huit joueurs à être de la partie pour la deuxième fois. L'an passé à Milan, le Suisse s'était hissé dans le dernier carré. Ses chances paraissent aussi bonnes, sinon meilleures. Le Bernois (ATP 94) est le troisième joueur le mieux classé parmi les prétendants: seuls les Français Arthur Fils (ATP 36) et Luca Van Assche (ATP 70) figurent plus haut que lui dans la hiérarchie. Dans son groupe, Stricker sera opposé à Fils ainsi qu'aux Italiens Luca Nardi (ATP 115) et Flavio Cobolli (ATP 100). Ce dernier sera mardi le premier adversaire du Suisse. Tous deux avaient gagné le double en juniors à Roland-Garros en 2020. L'autre groupe réunit Van Assche, Alex Michelsen (USA, ATP 97), Hamad Medjedovic (SRB, ATP 110) et Abdullah Shelbayh (JOR, ATP 185). Les matches se jouent sur trois sets gagnants. Un tie-break se joue à 3-3. Le jeu est aussi accéléré, avec notamment un maximum de 8 secondes entre le premier et le deuxième service. Et il n'y a pas d'échauffement, la partie débute immédiatement.

Théo Rochette au Lausanne HC jusqu'en 2026 Théo Rochette (à gauche) en action dimanche contre Ajoie Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Théo Rochette (21 ans) a prolongé de deux ans son contrat avec le Lausanne HC, soit jusqu'au terme de la saison 2025/26. L'attaquant a inscrit 15 points (6 buts/9 assists) lors de l'exercice en cours. Formé à la LHC Academy, Rochette avait ensuite passé plusieurs années en Amérique du Nord. Il est revenu à Lausanne au début de la saison actuelle.

Valentino Rossi rejoindra le championnat d'endurance auto en 2024 Valentino Rossi sera en endurance en 2024 Image: KEYSTONE/EPA ANSA/MATTEO BAZZI Valentino Rossi, légende de la moto reconverti depuis 2022 en pilote automobile, va rejoindre en 2024 le Championnat du monde d'endurance auto (WEC). Il concourra dans la nouvelle catégorie LMGT3. Le septuple champion du monde de MotoGP âgé de 44 ans, engagé avec l'équipe belge WRT, pilotera l'une des 18 voitures engagées dans la nouvelle catégorie LMGT3, qui remplace la catégorie LMGTE Am (voitures pilotées par des amateurs associés à des professionnels). Rossi est notamment attendu pour la mythique épreuve des 24 Heures du Mans, point d'orgue de la saison disputé les 15 et 16 juin prochain. L'an dernier, il s'était imposé en Sarthe dans une course support des 24 Heures du Mans, sa première victoire en championnat au volant d'une GT. L'identité de ses deux coéquipiers pour 2024 n'est pour l'instant pas encore connue. Kubica et Schumacher en Hypercar Autre nom annoncé lundi, celui du Polonais Robert Kubica attendu en catégorie reine Hypercar. L'ancien pilote de Formule 1, sacré champion du monde 2023 en catégorie inférieure LMP2 (qui disparaît cette saison), sera au volant d'une Ferrari privée. Déjà annoncé par son équipe, l'Allemand Mick Schumacher, fils de l'ancienne star de la F1 Michael, fera ses débuts en endurance dans sa catégorie reine comme titulaire avec Alpine, qui sera face à une concurrence très variée et surtout très relevée. En effet, le constructeur français affrontera de nombreux grands constructeurs qui ont rejoint ou vont rejoindre comme elle la catégorie Hypercar, à l'image de Ferrari, revenu en 2023, ou de Lamborghini et BMW, aussi attendus l'an prochain. Au total, 14 constructeurs participeront au championnat (dont neuf en Hypercar), un record dans l'histoire du WEC.

Les Hawks désarmés devant les Celtics Clint Capela (15) au rebond entre Luke Kornet (40) et son tourmenteur Jaylen Brown (7), Image: KEYSTONE/AP/Steven Senne Atlanta n’a pas réussi la passe de trois. Victorieux de Brooklyn et à Washington, les Hawks sont logiquement tombés à Boston pour concéder une huitième défaite en seize matches. Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 113-103 devant les Celtics qui étaient pourtant privés de deux titulaires, Kristaps Porzingis et Jrue Holiday. Mais Jayson Tatum, auteur de 34 points, a su prendre ses responsabilités pour offrir à ses couleurs une septième victoire en sept rencontres à domicile. Mené de 16 points à la pause (69-53), Atlanta a pu revenir à -6 dans le troisième quarter grâce à partiel de 13-0. Mais les Celtics ont très vite refermé la porte grâce notamment à un dunk de Jaylen Brown devant Clint Capela qui a mis le public en transe. Aligné seulement durant 21 minutes, le Genevois a vécu un dimanche bien laborieux avec ses 4 points et ses 8 rebonds pour un différentiel de -8. La journée a également été marquée par la remontada de Mikwaukee face à Portland. Les Bucks se sont imposés 108-102 après avoir été menés de 26 points (81-55) dans le troisième quarter. Enfin à Denver dans le fief du champion, San Antonio et le prodige Victor Wembanyama ont concédé une douzième défaite de rang. Malgré les 22 points et les 11 rebonds du Français, les Spurs se sont inclinés 132-120 devant les Nuggets emmenés par un grand Nikola Jokic (39 points).

Un grand Roman Josi Roman Josi devance Nikolaj Ehlers dans une rencontre qu'il aura survolée. Image: KEYSTONE/AP/Mark Zaleski Roman Josi a survolé le derby suisse de dimanche en NHL. Auteur d’un but et de deux assists, le Bernois a mené Nashville à la victoire 3-2 sur sa glace face au Winnipeg de Nino Niederreiter. Auteur du 2-0 de la 22e d’un tir du poignet pour sa quatrième réussite de la saison, le capitaine a signé le 30e match à trois points ou plus de sa carrière. Passeur sur les buts de Yakov Trencin à la 20e et de Gustav Nyquist à la 27e pour ses dixième et onzième passes décisives, il a bien sûr été désigné comme l’homme du match. A la faveur de ce succès, le cinquième de rang, Nashville présente un bilan équilibré avec dix victoires contre dix défaites. Les Predators reviennent à six points de leurs adversaires du jour. Troisièmes de la Central Division, les Jets restaient sur cinq victoires de rang avant ce déplacement dans le Tennessee. Menés 3-0 avant la mi-match, ils ont pu croire à une improbable remontada avec les deux réussites inscrites par Josh Morrissey et Cole Perfetti en l’espace de 42’’ dans l’ultime période. Mais Nino Niederreiter, crédité d’un bilan de -1, et ses coéquipiers devaient en rester là.

La Juventus et l'Inter se quittent dos à dos Lautaro Martinez célèbre son égalisation contre la Juve Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Le 250e derby d'Italie s'est conclu sans vainqueur à Turin (1-1). Un nul qui permet à l'Inter de conserver la tête du championnat avec deux longueurs d'avance sur son adversaire du soir, la Juventus. Dominée par les Interistes, la rencontre a offert deux buts en première période. Le Serbe Dusan Vlaovic a d'abord trompé la vigilance de Yann Sommer d'une frappe du pied droit qui a terminé sa course dans le petit filet, sur la gauche du portier international suisse (27e) Six minutes plus tard, l'attaquant argentin des Interistes Lautaro Martinez trouvait l'ouverture à la suite d'un centre de Marcus Thuram. Son treizième but de la saison. Plus convaincant sur le plan du jeu, l'Inter est passé plus proche de la victoire, sans toutefois se ménager beaucoup de grosses occasions face à une Juventus peu agressive, sifflée par une partie de ses supporters en seconde période pour son manque de prises de risques.