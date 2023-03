Le CIO a pris sa décision par rapport aux athlètes russes

Le CIO recommande le retour des Russes en compétition Le pr�sident du CIO Thomas Bach s'est exprim� apr�s la s�ance du Comit� olympique. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Comité international olympique a recommandé mardi la réintégration des sportifs russes et bélarusses aux compétitions internationales, sous bannière neutre et "à titre individuel". Dans la mesure où ils n'ont pas activement soutenu la guerre en Ukraine. Mais la commission exécutive de l'organisation décidera "au moment approprié" de leur éventuelle participation aux JO 2024 de Paris, que l'Ukraine, la Pologne et les pays baltes menacent de boycotter en cas de présence russe, a précisé le président du CIO Thomas Bach lors d'une conférence de presse. Pressée depuis des semaines de clarifier sa position, l'instance olympique avait annoncé en décembre dernier "explorer des moyens" de ramener les bannis dans le giron du sport mondial, après avoir recommandé leur exclusion fin février 2022 en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, avec le soutien du Bélarus voisin. Le CIO, après quatre mois de consultations avec l'ensemble du monde olympique, a choisi de laisser aux fédérations internationales et organisateurs de compétitions la responsabilité première d'inviter ou pas les sportifs russes et bélarusses, se contentant de "recommandations" pour "harmoniser leur approche". Pas de contrat avec l'armée russe L'exécutif de l'instance suggère ainsi de maintenir l'exclusion de toutes les équipes russes et bélarusses et de limiter le retour en compétition aux sportifs "détenteurs d'un passeport russe ou bélarusse" pour peu qu'ils concourent à titre "individuel" et sous bannière neutre, qu'ils n'aient "pas activement soutenu la guerre en Ukraine" et ne soient pas sous contrat avec l'armée russe ou les services de sécurité. Alors que les qualifications pour les JO 2024 ont déjà commencé dans certaines disciplines, le CIO n'a en revanche "pas abordé" ce mardi la question de la participation russe et bélarusse aux prochains Jeux, explosive au vu des menaces de boycott. L'organisation olympique tranchera "au moment approprié, à son entière discrétion, et sans être liée par les résultats de compétitions qualificatives pour les JO", a annoncé Thomas Bach.

La Suisse M21 se teste avec succès contre Israël Julian von Moos a inscrit le but de la victoire pour la Suisse. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'équipe de Suisse M21 a remporté son 2e match amical pendant la pause internationale. Quatre jours après une défaite minimale contre l'Espagne, la sélection helvétique a battu 2-1 Israël M21 à Bâle. Dans ce deuxième duel opposant deux participants à l'Euro, la sélection de Patrick Rahmen a retourné le score dans la dernière demi-heure de jeu. A deux reprises, Dan Ndoye sur les installations de St-Jacques près de son stade fétiche, s'est montré décisif. L'attaquant du FC Bâle a parfaitement servi Kastriot Imeri à la 67e minute, qui a marqué le 1-1 dans un angle fermé. Près de dix minutes plus tard, Ndoye a lancé en profondeur Julian von Moss, qui venait d'entrer. L'attaquant du FC St-Gall n'a pas tremblé au moment d'affronter le portier israélien pour assurer le succès suisse. Les visiteurs avaient pris l'avantage juste après la pause après un corner transformé par Dor Turgeman (19 ans). L'équipe d'Israel M21 participera pour la deuxième fois à un tour final de l'Euro en juin en Roumanie et Géorgie. La Suisse y sera pour la cinquième fois, et pour la deuxième fois de suite. Ses adversaires en poule seront la Norvège, la France et l'Italie. La préparation spécifique pour le tournoi commencera avec le prochain rassemblement le 7 juin.

Equipe de Suisse: Djibril Sow blessé Djibril Sow est rentr� � Francfort pour se soigner Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Djibril Sow (26 ans) a quitté prématurément le camp de l'équipe de Suisse à Genève. Le milieu de terrain d'Eintracht Francfort souffre de douleurs musculaires. Sow n'avait pas été aligné samedi lors du premier match des qualifications de l'Euro 2024, qui avait vu la Suisse largement dominer le Bélarus 5-0 à Novi Sad. Il ne sera donc pas non plus de la partie ce mardi soir à Genève pour affronter Israël.

Une statue pour Lionel Messi Messi avec le pr�sident de la Conmebol Alejandro Dominguez Image: KEYSTONE/EPA "Il était temps qu'une équipe sud-américaine redevienne championne du monde", a affirmé Lionel Messi. Il s'est exprimé lors d'une cérémonie organisée par la Confédération sud-américaine (Conmebol). Le septuple Ballon d'or a été particulièrement honoré lors de la "Nuit des étoiles" au siège de la Conmebol au Paraguay pour rendre hommage à l'équipe d'Argentine sacrée au Mondial 2022. Messi a assisté à l'inauguration d'une statue à son image au musée du football de la Fédération sud-américaine, aux côtés de celles de Pelé et de Diego Maradona. Il a été largement acclamé lors de cet évènement qui a fait couler des larmes d'émotion chez les 25 joueurs et les membres de l'encadrement argentins réunis à Luque, près d'Asuncion. Comblé "Je suis comblé. C'est ce qui me manquait. J'ai pu tout réussir dans le football. Je remercie mes coéquipiers pour ce beau cadeau qu'ils m'ont fait. Maintenant, je dois profiter de ce qu'il me reste (en tant que footballeur), quoi qu'il arrive", a humblement déclaré l'attaquant de 35 ans, qui a participé à cinq Coupes du monde.

Ajoie reste serein malgré la déception du play-out Jeudi soir à Porrentruy, Ajoie entamera sa lutte pour son maintien en National League face à La Chaux-de-Fonds dans un barrage qui sent la poudre. Et dans le Jura, on reste serein malgré la déception de la défaite contre Langnau en play-out. C'est donc dimanche matin très tôt qu'Ajoie a appris qu'il allait disputer le barrage de promotion-relégation contre le HCC. Un but de Pesonen à la 94e a permis aux Emmentalois de sauver leur place dans l'élite et de plonger les Jurassiens dans le doute. Le doute, pas la panique. Ajoie ne traverse certes pas la période la plus heureuse de son histoire, mais les joueurs de Julien Vauclair ont de solides arguments à faire valoir. Jusqu'à preuve du contraire, le favori de cette série (best of 7) demeure le HCA avec l'avantage de la glace. Penser aux bonnes choses "On prend ce barrage comme n'importe quelle autre série, explique Julien Vauclair, coach et directeur sportif du club à la Vouivre. Le processus ne change pas, on a trois jours pour se préparer tactiquement. J'ai dit aux joueurs après la défaite de samedi que ça faisait mal. Mais le soleil se lève le lendemain." L'ancien défenseur de Lugano veut voir le verre à moitié plein: "On doit penser aux bonnes choses de cette série. Nous n'avons pas su saisir cette première opportunité, mais nous avons fait de très bonnes choses. On ne peut pas continuer à porter le poids de cette déception." L'autre bonus en faveur du club de National League concerne le nombre d'étrangers. Entre les six importés en National League et les deux autorisés à griffer la glace à l'échelon inférieur, il a fallu faire un choix. Comme nous sommes en Suisse, c'est le bon vieux compromis qui l'a emporté et c'est avec quatre joueurs à licence étrangère que ce barrage va se disputer. Julien Vauclair va donc devoir retirer deux joueurs de son alignement, tandis que le coach chaux-de-fonnier Louis Matte pourra inclure deux importés qui suivaient les derniers matches depuis les tribunes. L'avantage de Julien Vauclair? Il aura le choix entre sept joueurs étrangers et pourra donc intégrer des joueurs plus frais en cas de besoin. "Même si c'est un luxe d'avoir le choix, ce n'est pas évident de prendre la décision de retirer deux bons joueurs et de réintégrer deux autres garçons qui n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps, analyse le coach ajoulot. c'est pour ça qu'au cours des dernières semaines, nous avons cherché à garder tout le monde dans le rythme." Imposer le rythme de la National League L'une des clefs pour les Ajoulots sera de mettre de la pression sur la défense neuchâteloise. D'empêcher par exemple un Anthony Huguenin de trouver ses attaquants. "Cela va demander un effort continu, étaie l'ancien attaquant et désormais analyste dans Les Puckalistes et sur MySports, Geoffrey Vauclair. Selon moi, Ajoie devra jouer à quatre blocs pour amener de l'énergie et ne pas reculer. Il conviendra aussi de ne pas se mettre au rythme de l'adversaire." Et son petit frère de préciser: "Il faut qu'on parte sur de bonnes bases en imposant notre rythme!" Dans les rangs jurassiens, la question des contrats pourrait bien trotter dans la tête de certains. Car en cas de relégation, bon nombre de baux deviennent caducs. "Dans ce cas de figure, il n'y a que deux solutions, juge Geoffrey Vauclair. Soit les gars sont bloqués, soit ça leur donne un coup de boost." Julien Vauclair pense lui que cette motivation de rester dans l'élite et donc de garder des contrats plus intéressants sera un plus dans ce barrage. "Tout le travail pour l'avenir a été pensé dans l'optique du maintien en National League", conclut-il.

Florian Clivaz, l'homme de l'ombre de la Team Kambundji La famille Kambundji a de nouveau frappé fort aux Européens en salle d'Istanbul, décrochant deux médailles comme aux Européens outdoor 2022. Florian Clivaz, qui a pris une nouvelle dimension dans l'encadrement de Mujinga Kambundji et a succédé à Adrian Rothenbühler comme coach de Ditaji, s'en réjouit au plus haut point. "On pouvait imaginer un tel bilan. Mais il y a parfois un monde entre ce nous espérons et ce qui peut se produire", lâche le Valaisan (28 ans), qui tient d'emblée à se mettre dans l'ombre: "Ma désignation officielle au poste d'entraîneur a pu paraître spectaculaire, mais mon rôle n'a pas vraiment changé", glisse-t-il. "Je gère toujours principalement la planification et la gestion du contenu des entraînements", explique-t-il. "Pour certains aspects techniques, je suis épaulé par Claudine Müller (réd: coach du tout frais champion d'Europe du 60 m haies Jason Joseph) et par Patrick Saile", l'entraîneur national du 100 et du 200 m. "Mujinga s'entraîne sous la supervision de Patrick Saile deux jours par semaine. Dans le même temps, Ditaji rejoint Claudine Müller pour deux jours également", souligne l'ancien sprinter, qui valait 10''36 sur 100 m et avait participé aux Européens 2018 à Berlin. "Mais on estime que Ditaji a également tout intérêt à travailler sa vitesse sur le plat dans l'optique des haies", poursuit Florian Clivaz, qui gère pour sa part aussi directement les entraînements de force. Un long processus A désormais 30 ans, Mujinga Kambundji se connaît parfaitement. Elle a su s'inspirer du savoir-faire des différents coaches qu'elle a côtoyés pour mettre peu à peu les pièces du puzzle en place. Et sa soeur en profite du coup aussi pleinement. "Grâce à l'expérience de sa grande soeur, Ditaji (réd: qui est âgée de 20 ans) a pratiquement dix ans d'avance sur Mujinga" dans sa manière de planifier son entraînement, glisse Florian Clivaz. "Cette situation est l'aboutissement d'un long processus. Mais mon job a toujours été de faire la synthèse entre les différents inputs. Et l'équipe n'a pas beaucoup changé. On est là pour répondre aux besoins de Mujinga et à ceux de Ditaji, qui a la même philosophie", précise celui qui entraîne aussi le sprinter grison William Reais. Le Valaisan est sans doute celui qui connaît le mieux les deux soeurs. Compagnon de Mujinga depuis 2016, il supervise la carrière de la médaillée de bronze du 200 m des Mondiaux 2019 depuis quatre ans. Il a aussi accompagné l'éclosion de Ditaji, laquelle s'est révélée l'été dernier en se parant de bronze sur 100 m haies aux Européens en plein air de Munich. Leur destin est plus que jamais lié, l'expérience accumulée par l'aînée ne pouvant que profiter à sa cadette. Même si dix ans les séparent et que Mujinga a préféré ne pas s'ajouter d'obstacles sur la rectiligne, leur ambition est in fino la même: poursuivre leur progression, repousser leurs limites pour se rapprocher encore de l'élite mondiale de leur discipline. Améliorer la phase de vitesse lancée Mais le chantier n'est évidemment pas le même, la marge de progression de la cadette étant forcément plus grande. "Ditaji continue à travailler pour stabiliser sa technique, tout en cherchant à améliorer sa vitesse pure", explique Florian Clivaz. Avec succès puisque, outre sa médaille de bronze européenne sur 60 m haies, la cadette a amélioré son record sur 60 m cet hiver (7''31). "Pour Mujinga, il s'agit premièrement de continuer à stabiliser sa phase d'accélération, de faire en sorte qu'elle soit la plus longue et progressive possible. Puis, de faire en sorte qu'elle puisse maintenir la vitesse produite le plus longtemps possible en cherchant à améliorer sa phase de vitesse lancée", précise-t-il. "A Istanbul (réd: où Mujinga s'est parée d'or sur 60 m en 7''00), c'était déjà très propre", se réjouit le Valaisan, rappelant que Mujinga s'appuie sur les conseils de Patrick Saile sur le plan technique depuis 2021. Un emploi du temps chargé La préparation estivale vient tout juste de démarrer après une petite semaine de vacances, et cette saison 2023 s'annonce prometteuse pour la Team Kambundji. Elle sera aussi d'autant plus chargée pour Florian Clivaz qu'il entamera en mai un stage dans un cabinet d'avocats. "Je suis jeune, et ai de l'énergie à revendre", lâche celui qui est l'un des co-fondateurs de l'agence de management sportif Elite Performance Management (qui gère les intérêts des soeurs Kambundji, de Jason Joseph, du champion olympique de la hauteur Gianmarco Tamberi ou encore de la vététiste Jolanda Neff). Le Valaisan continuera évidemment à oeuvrer dans l'ombre pour le bien-être de ses athlètes. De toute manière, "c'est le travail de toute une équipe" comprenant aussi notamment une physiothérapeute qui est d'ailleurs présente lors du camp d'entraînement venant de démarrer à Belek. "Nous avons toujours mené les discussions en équipe, et pris les décisions en équipe", explique-t-il. Une équipe dont il est un rouage parmi d'autres. "Tout fonctionne parfaitement. Mais si cela venait à ne plus marcher, que ce soit en ma qualité de manager ou de coach, je serais le premier à le dire", assure un Florian Clivaz prêt à s'effacer pour le bien de la Team Kambundji.

Un point et une victoire de plus pour Denis Malgin Denis Malgin: une int�gration r�ussie � Denver,. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Denis Malgin a été le seul Suisse à soigner ses statistiques lundi soir en NHL. Le Soleurois a comptabilisé un assist pour son 17e point de la saison lors du succès 5-1 de Colorado à Anaheim. Champion en titre, Colorado monte en régime avant les séries finales. L'Avalanche a, en effet, remporté neuf de ses dix derniers matches pour consolider sa deuxième place de la Central Division, à un point de Minnesota. Face à des Ducks qui ont concédé une... 51e défaite, Denis Malgin a été impliqué sur le 3-1 de Jack Johnson. A l'Est, New Jersey s'est incliné 5-1 à New York devant les Islanders. Deux jours après l'officialisation de leur qualification pour les play-off, les Devils n'ont pas pu masquer une retenue sans doute compréhensible. "Nous avons affronté une équipe qui se bat désespérément pour une place en play-off, souligne Timo Meier. Elle a gagné plus de duels, elle a joué plus dur..."

Une anomalie à corriger Trois jours après avoir battu 5-0 une équipe qui jouerait le maintien en Super League, la Suisse accueille à Genève un adversaire tout heureux d'avoir partagé à domicile l'enjeu avec le Kosovo. Le tour préliminaire de l'Euro 2024 ne provoque pas encore le grand frisson. Murat Yakin et ses joueurs n'auront toutefois pas le droit à l'erreur ce mardi face à Israël. Après la promenade de Novi Sad contre le Bélarus dans une rencontre qui risque de ne pas être comptabilisée dans le classement de ce groupe I en raison du soutien à la Russie du régime de Minsk dans la guerre en Ukraine mais qui a permis à Renato Steffen d'écrire une page d'histoire avec son hat-trick parfait, la Suisse se doit de vaincre. Pour marquer d'entrée de jeu son empreinte dans ce tour préliminaire et, bien sûr, pour être en phase avec l'objectif avoué: gagner les dix rencontres de cette campagne. Elle espère remporter le deuxième dans un stade qui ne laissera pas apparaître des vides béants. Les 11'500 billets vendus jusqu'à lundi ne préfigurent malheureusement pas un immense succès populaire pour cette rencontre. S'il reconnaît ne pas être féru de statistiques, Murat Yakin ne doit certainement pas ignorer que la Suisse n'a encore jamais battu Israël en quatre rencontres officielles. Que c'est justement contre cet adversaire que le Bâlois avait honoré sa 49e et dernière sélection le 9 octobre 2004 à Tel Aviv. Sorti peu après l'heure de jeu sur blessure, le défenseur n'avait pas vraiment rayonné lors de ce match conclu sur un score de 2-2. La troisième "force" Le temps est donc venu corriger enfin cette anomalie face à une sélection qui occupe le 76e rang du classement FIFA, mais qui se profile comme la troisième "force" de ce groupe I derrière la Suisse et la Roumanie, mais devant le Kosovo, le Bélarus et Andorre. Israël ne s'est jamais hissé dans une phase finale depuis son affiliation à l'UEFA en 1994. Les Israéliens restent toutefois sur une dernière campagne réussie avec une promotion en Ligue A de la Ligue des Nations dans un groupe qui comprenait l'Islande et l'Albanie. Dans l'équipe appelée à affronter la Suisse, on ne trouve qu'un seul joueur qui évolue régulièrement dans l'un des cinq grands championnats en la personne du demi de Fulham, Manor Solomon. "Il est clair que l'issue de cette rencontre est entre nos mains. A nous de faire le nécessaire contre une équipe qui joue un football très offensif avec deux latéraux qui sont presque des attaquants, souligne Murat Yakin. Je demanderai à mes joueurs de presser l'adversaire tout de suite". Le sélectionneur devrait reconduire le onze victorieux même si, dit-il, la réflexion est ouverte pour donner davantage de punch à son flanc droit. Buteur à Novi Sad, Zeki Amdouni devrait ainsi à nouveau sortir du banc pour insuffler, faut-il l'espérer, le même élan qu'en Serbie. "Il est important que des joueurs comme Amdouni bénéficient aujourd'hui déjà d'un temps de jeu conséquent, souligne Murat Yakin. Il ne faut pas les lancer seulement le jour où les circonstances l'exigeront." Le discours vaut également pour Fabian Rieder. Le buteur du FC Bâle et le joyau des Young Boys sont appelés à tenir un rôle en vue dans cette campagne.

La France chichement Benjamin Pavard f�licit� par ses co�quipiers apr�s son but Image: KEYSTONE/EPA/Lorraine O'Sullivan La France a enchaîné une deuxième victoire dans le groupe B des qualifications pour l'Euro 2024. A Dublin, les hommes de Didier Deschamps ont battu l'Irlande 1-0. Un but de Benjamin Pavard (50e), pour sa première titularisation depuis le Mondial 2022, où il avait perdu sa place après un match raté contre l'Australie, a suffi aux Tricolores pour empocher les trois points. Après leur large succès 4-0 vendredi contre les Pays-Bas, les Bleus ont eu beaucoup plus de mal face une Irlande ultra-défensive. Ce deuxième succès permet aux derniers finalistes de la Coupe du monde de consolider leur première place en tête du groupe avec six points.

La FIFA s'assure le soutien des clubs européens jusqu'en 2030 La FIFA, ici le pr�sident Gianni Infantino, et les clubs europ�ens satisfaits de leur accord Image: KEYSTONE/EPA/Peter Lakatos Un calendrier international plus chargé, mais plus d'argent pour les clubs: la FIFA a renouvelé jusqu'en 2030 son accord avec la puissante Association européenne des clubs (ECA). Signé lors de la 29e assemblée générale de l'ECA à Budapest, ce protocole "renforce la relation" entre les deux organisations, "apportant une stabilité à long terme au football de sélections et de clubs", se félicitent les deux organisations. Concrètement, les clubs qui mettent à disposition leurs internationaux verront bondir l'indemnisation de la FIFA à 355 millions de dollars (325 millions de francs) à partir du Mondial 2026 - le premier à passer de 32 à 48 sélections -, contre 209 millions de dollars (191 millions de francs) pour les éditions 2018 et 2022. En contrepartie, les clubs européens, qui emploient la quasi-totalité des meilleurs joueurs de la planète, s'engagent à "se conformer jusqu'en 2030 au calendrier international des matches", approuvé par l'exécutif de la FIFA le 14 mars. Cet appui s'annonce crucial pour le patron du foot mondial, Gianni Infantino, réélu le 16 mars sans opposition jusqu'en 2027, et qui prévoit d'étendre l'emprise de la FIFA à la fois sur le football de sélections et sur le football de clubs. Outre l'extension du Mondial masculin à 48 équipes, il compte ainsi introduire un "Mondial des clubs" quadriennal à 32 équipes dès 2025, qui s'ajoutera à une joute annuelle entre le vainqueur de la Ligue des champions et celui d'un mini-tournoi intercontinental. Or si cette nouvelle compétition de clubs déplaît aux ligues comme à l'UEFA, qui déplorent la saturation du calendrier et les risques accrus de blessures, l'ECA lui a apporté lundi son "soutien", ainsi qu'à la création d'une future Coupe de monde féminine des clubs. L'accord signé à Budapest "reconnaît le rôle central des clubs dans le football mondial et garantit qu'ils sont correctement représentés dans les processus décisionnels sur les questions qui les concernent", a souligné Nasser Al-Khelaïfi, patron de l'ECA, du PSG et du groupe de médias BeIN. Le dirigeant qatari a par ailleurs annoncé que la FIFA et l'ECA allaient "approfondir leurs relations de travail" sur le nouveau Mondial des clubs, "y compris au niveau des aspects sportifs et commerciaux de l'édition 2025" et de la "gestion des droits" des éditions suivantes, à l'image de la cogestion par l'ECA et l'UEFA des compétitions européennes de clubs.

Fraudes présumées de la Juve: audience préliminaire renvoyée L'audience des fraudes de la Juventus renvoy�e en mai Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI L'audience préliminaire d'examen des demandes de renvoi en procès pour fraudes comptables présumées de la Juve et 12 anciens et actuels dirigeants, dont l'ex-président Agnelli, a été renvoyée en mai. L'audience s'est ouverte lundi matin à Turin, consacrée à la constitution de parties civiles de la part de plusieurs petits actionnaires, avant d'être suspendue et renvoyée au 10 mai. La séance s'est tenue en l'absence des dirigeants et ex-dirigeants, accusés principalement d'avoir artificiellement amélioré les comptes du club en gonflant des plus-values lors de la vente de joueurs ou en différant le paiement de salaires, selon l'agence Ansa. L'audience du 10 mai devrait principalement être consacrée à la question de savoir où se tiendrait un éventuel procès. La Juve, club coté en bourse, plaide en effet pour qu'il ait lieu non à Turin mais plutôt à Milan, où se trouve la Bourse, ou à Rome, ville accueillant les serveurs effectuant les opérations financières, selon les médias. Le parquet avait demandé le renvoi en justice des douze dirigeants et du club le 1er décembre. Andrea Agnelli avait pris les devants en démissionnant de son poste de président trois jours plus tôt, le 28 novembre, avec l'ensemble de son conseil d'administration, dont le vice-président et ex-Ballon d'or Pavel Nedved. D'ici ce nouveau rendez-vous judiciaire, la Juve devrait connaître la décision de la justice sportive sur son recours contre la pénalité de quinze points en championnat infligée en janvier par la cour d'appel de la Fédération italienne de football. Ce recours doit être examiné le 19 avril par les juges du Comité olympique italien (Coni). Ces derniers, qui examineront la forme et non le fond de la sanction sportive, pourront valider la pénalité de quinze points, l'annuler totalement ou la suspendre en demandant que la cour d'appel de la Fédération motive davantage sa décision. Toujours du côté sportif, où seul le volet "plus-values" a pour le moment été jugé, d'autres enquêtes sont en cours au sein de la Fédération italienne sur les salaires payés en différé aux joueurs ou sur d'éventuelles ententes entre la Juve et d'autres clubs. Outre ces procédures pénale et sportive en Italie, la Juve est aussi visée depuis décembre par une enquête de l'UEFA sur de possibles "violations financières présumées". Le club est sous étroite surveillance de l'instance européenne avec qui elle a conclu l'été dernier un plan de redressement sur trois ans pour respecter le fair-play financier.

Marc Marquez (Honda) forfait pour le GP d'Argentine Marc Marquez est forfait pour le GP d'Argentine Image: KEYSTONE/EPA/NUNO VEIGA Marc Marquez (Honda) manquera le Grand Prix d'Argentine de MotoGP en fin de semaine. L'Espagnol a "subi une intervention chirurgicale pour réparer le premier métacarpien cassé de sa main droite", a annoncé lundi l'organisateur du championnat du monde. Le septuple champion du monde de MotoGP a chuté dimanche dès le 2e tour du GP du Portugal après être parti en pole position. Il a entraîné au sol le Portugais Miguel Oliveira après avoir heurté son compatriote Jorge Martin. Pour son erreur au Portugal, qu'il a reconnue, Marquez a écopé d'une pénalité consistant en un double long-lap, qu'il était supposé effectuer lors du prochain GP en Argentine. Le pilote de 30 ans enchaîne les soucis physiques depuis sa fracture de l'humérus droit intervenue au début de la saison 2020.

Suspension réduite pour Sio, qui pourra jouer à Lucerne Giovanni Sio pourra jouer dimanche � Lucerne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Giovanni Sio pourra être aligné au sein du FC Sion dimanche prochain à Lucerne. Le président de la commission disciplinaire de la SFL a en effet accepté partiellement le recours déposé par le club contre les deux matches de suspension infligés à l'attaquant sédunois. La sanction infligée à Giovanni Sio, qui avait été expulsé le 11 mars en Super League face à Young Boys, a été réduite à un match déjà purgé. Le juge unique estime "que l'action de l'attaquant valaisan n'est qu'un geste grossier envers l'adversaire, précédé d'une provocation", est-il précisé sur le site internet de la SFL.

Retour gagnant de Kevin Fiala Kevin Fiala: 2 assist pour atteindre le seuil des 70 points � son tour. Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Kevin Fiala a signé un retour gagnant. Absent lors des six derniers matches de Los Angeles, le Saint-Gallois a signé deux assists lors du succès 7-6 devant St. Louis. Blessé au bas du corps après un choc avec le joueur de Coloardo Andrew Cogliano le 9 mars, Kevin Fiala a adressé une passe décisive pour l'ouverture du score de Viktor Arvidsson après 27'' de jeu et pour le 7-5 de Drew Doughty à la 49e. Il totalise désormais 70 points (22 buts/48 assists) pour revenir à la hauteur de Nico Hischier dans la lutte pour le titre honorifique du meilleur compteur suisse de la NHL. Victorieux de dix de leurs douze derniers matches, Los Angeles peut toujours nourrir l'ambition de terminer la saison régulière à la première place de la Conférence Ouest. Les Kings sont à deux points du leader Vegas. Dans le derby suisse agendé dimanche, Denis Malgin et Colorado se sont imposés 4-3 au shootout à Tempe face au Arizona de Janis Moser. Valeri Nichushkin a été le héros de la soirée. Après avoir inscrit le 3-2 pour Colorado à la 54e, le Russe fut le seul à trouver le chemin des filets dans le shootout après... 13 tentatives infructueuses dont celle de Denis Malgin.