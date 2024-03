Le coup génial de Minnesota +++ Deux retours dans le tennis féminin

Angelique Kerber et Caroline Wozniacki de retour Angelique Kerber: elle retrouve tout son punch dans le désert californien. Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Indian Wells offrira ce mardi en huitième de finale un choc entre deux mamans. Angelique Kerber (WTA 607) défiera, en effet, Caroline Wozniacki (WTA 204). De retour sur les courts cette année après avoir donné naissance à une petite Liana, l’Allemande a battu 6-4 7-5 Veronika Kudermetova (no 19) pour confirmer de manière éclatante son succès au tour précédent sur la no 10 mondiale Jelena Ostapenko. Quant à la Danoise, revenue de deux maternités l’été dernier, elle s’est imposée 6-2 4-6 6-0 devant l’Américaine Katie Volynets (WTA 131). Dans le simple messieurs, Jannik Sinner (no 3) a cueilli son 14e succès de l’année en 14 rencontres. L’Italien a battu 6-3 6-4 l’Allemand Jan-Lennard Struff (no 25). Il aura rendez-vous mardi avec la formidable première balle de service Ben Shelton (no 16).

Minnesota sort son gardien dans la prolongation et... gagne Rien à faire pour Roman Josi (à droite) face à Marcus Foligno et Minnesota. Image: KEYSTONE/AP/Stacy Bengs Le risque a payé pour Minnesota ! Le Wild a, en effet, sorti son gardien dans la prolongation pour arracher la victoire 4-3 face au Nashville de Roman Josi. A la lutte pour une place en play-off, Minnesota a fait le choix de remplacer Marc-André Fleury après 3’30’’ de jeu dans la prolongation pour évoluer à 4 contre 3. 20’’ plus tard, Matt Boldy signait le but de la victoire qui permet au Wild de revenir à 6 points de la barre. Le point ramené de St. Paul permet à Nashville de rester dans le bon rythme. Les Predators, qui n’ont plus perdu dans le temps réglementaire depuis le... 15 février, possèdent un confortable matelas de 9 points sur la barre. Roman Josi a, une fois de plus, payé de sa personne. Le capitaine a délivré un assits pour son 63e point de la saison sur le 3-3 de Ryan O’Reilly à 2’02’’ de la sirène. A Chicago dans le derby suisse du dimanche, Philipp Kurashev et les Blackhawks se sont imposés 7-4 devant l’Arizona de Janis Moser. L’attaquant bernois a comptabilisé un assist pour un 36e point alors que le Seelandais a quitté la glace avec un bilan de -2.

Les Hawks désarmés devant New Orleans Rien à faire pour Clint Capela (à gauiche) devant Jaren Jackson Jr. et les Pelicans. Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Il n’y a pas eu de passe de quatre pour Atlanta ! Victorieux de New York, de Cleveland et de Memphis, les Hawks sont tombés devant New Orleans. Sur leur parquet, Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 116-103 devant les Pelicans qui ont cueilli, quant à eux, un quatrième succès de rang. Sorti du banc, Trey Murphy III a été le grand artisan de cette victoire avec ses 28 points. Auteur de 27 points, Zion Williamson a également livré la marchandise dans cette rencontre dominée de bout en bout par les visiteurs. Avec ses 18 points et ses 14 rebonds pour un différentiel de +4, Clint Capela n’a pas à rougir de sa performance. Mais les Hawks jouent de malchance en ce mois de mars. Déjà privés de deux titulaires avec les blessures de Trae Young et de Jalen Johnson, ils devront composer sans Saddiq Bey, touché au genou dans l’ultime quarter. On ignore la durée de l’indisponibilité du backup de Clint Capela.

Bienne doit poursuivre sur sa lancée face à Ambri Qui de Bienne ou d'Ambri-Piotta décrochera le dernier ticket pour les play-off de National League? Premier élément de réponse lundi en fin de soirée après le match aller de ce 2e tour des play-in. Bienne aborde ce duel avec un léger ascendant psychologique. D'une part, les hommes du coach intérimaire Martin Steinegger restent sur quatre matches sans défaite - dont trois victoires - après avoir éliminé le tenant du titre Genève-Servette (succès 3-2 aux Vernets, nul 2-2 samedi dans le Seeland) au 1er tour des play-in. D'autre part, les Biennois ont gagné les trois derniers affrontements livrés face à Ambri-Piotta durant la saison régulière, le plus récent s'étant déroulé fin janvier. Mais Ambri, qui avait conclu la phase qualificative sur quatre succès, voudra tout faire pour effacer son échec subi face à Lugano au 1er tour. Le match retour de ce 2e tour de play-in aura lieu mercredi en Léventine. Le vainqueur de cette double confrontation défiera les Zurich Lions en quart de finale des play-off, à partir du samedi 16 mars et au meilleur des sept matches.

Le Bayer ne lâche rien Florian Wirtz inscrit le 2-0 pour le Bayer. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Une victoire de plus pour un 36e match sans défaite: rien ne semble ébranler la sérénité du Bayer Leverkusen de Granit Xhaka. Sur sa pelouse, le Bayer a battu Wolfsburg pour conserver ses 10 points d'avance sur le Bayern Munich, victorieux 8-1 de Mayence la veille. Il a marqué par Nathan Tella (36e) et par Florian Wirtz (86e). L'expulsion de l'ancien Lausannois Mortiz Jenz à la 28e a grandement facilité la tâche du leader. A noter dans les rangs de Wolfsburg la première titularisation en 2024 de Cedric Zesiger. Le transfuge des Young Boys ne s'attendait pas à vivre une année aussi difficile au sein d'un club qui navigue très loin des objectifs fixés avec son treizième rang au classement.

Bagnaia gagne en MotoGP, Dettwiler 17e en Moto3 Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix du Qatar Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Francesco Bagnaia n'a pas manqué le début de saison MotoGP au Qatar. Le double champion du monde italien a devancé Brad Binder et son collègue Ducati Jorge Martin, qui avait remporté le sprint samedi. Bagnaia a distancé le reste du peloton de plus d'1''3. L'octuple champion du monde Marc Marquez a également fêté une première réussie sur une Ducati. L'Espagnol a manqué de peu le podium en se classant 4e lors de sa première course depuis qu'il a quitté Honda. Dettwiler 17e en Moto3 Pour ses débuts en championnat du monde en tant que pilote titulaire en Moto3, Noah Dettwiler s'est classé 17e du Grand Prix du Qatar. Encourageant pour la suite. Sur un circuit de Losail qu'il ne connaissait pas, Dettwiler n'a pas pu se mêler à la lutte pour les points lors de son troisième Grand Prix, après deux apparitions en tant qu'invité l'année dernière (20e et 26e). Pour le Bâlois de 18 ans, il s'agit avant tout d'acquérir de l'expérience et de découvrir les circuits hors d'Europe. Parti de la 25e et dernière place sur la grille, Dettwiler a tenu bon et laissé deux pilotes derrière lui. La victoire est revenue au Colombien David Alonso.

Une erreur fatale pour City La faute d'Ederson sur Darwin Nunez. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Pas de vainqueur dans le choc au sommet de la 28e journée de la Premier League: à Anfield Road, Liverpool et Manchester City, avec Manuel Akanji à nouveau titulaire, se sont neutralisés (1-1). A domicile, les Reds ont été menés sur un but de John Stones (23e, 0-1) mais ils ont recollé sur un pénalty d'Alexis Mac Allister (50e, 1-1), reproduisant le scénario et le score du match aller. L'égalisation de Liverpool a été provoquée par une mésentente entre Nathan Aké et son gardien Ederson, lequel a commis l’irréparable devant Darwin Nunez. Ce résultat fait l’affaire d’Arsenal, victorieux samedi 2-1 de Brentford. Les Gunners occupent à nouveau la première place du classement. Ils devancent Liverpool à la différence de buts et Manchester City d’un point.

Les Young Boys redécollent La joie de Jaouen Hadjam, auteur du 4-0 pour les Young Boys. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le suspense n’a pas duré longtemps. Au Wankdorf face à un FC Bâle fantomatique, les Young Boys se sont imposés 5-1 pour reprendre leur point d’avance sur le Servette FC. L’effet Joël Magnin a, ainsi, joué à fond. Le successeur de Raphaël Wicky n’aurait jamais osé imaginer, même dans ses rêves les plus fous, un tel baptême du feu. Joël Monteiro a ouvert le score à la 2e avant que Cédric Itten ne double la mise à la 11e. Après ces deux premières réussites concédées sur des balles arrêtées, Meschack Elia enfonçait le clou avec le 3-0 à la 16e. La messe était dite. La suite fut aussi triste qu’un hiver sans fin pour le FC Bâle. Après l’élimination en Coupe de Suisse contre le FC Lugano et la défaite à domicile face au Lausanne-Sport, le FCB a coulé au Wankdorf le jour où il espérait sans doute repartir du bon pied. Ce naufrage risque bien de nourrir le débat sur l’avenir de Fabio Celestini, dont le contrat s’arrête au 30 juin. Il rappelle aussi que l’objectif premier demeure le maintien avec seulement un petit matelas de 2 points sur la place de barragiste. Le génie d'Ismaël Gharbi Victorieux 2-1 de Lucerne à la Pontaise, Stade Lausanne-Ouchy a cueilli sa quatrième victoire de la saison pour revenir à 10 points de la barre. Portés par le talent d’Ismaël Gharbi, auteur de l’ouverture du score et passeur sur le 2-0 d’Ibrahim Diakité, les Stadistes n’ont pas fini de regretter les deux défaites malheureuses concédées à la fin février à Berne et à St. Gall. Même si rien n’est acquis mathématiquement, on a le sentiment que le SLO part de trop loin pour réussir une folle remontada. Même avec le génie d’Ismaël Gharbi.

"Une équipe qui marche sur l'eau" Ludocvic Magnin a reconnu la supériorité du Servette FC. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS "Nous avons perdu contre une équipe qui marche sur l'eau actuellement !"Beau joueur, Ludovic Magnin reconnaissait la supériorité du Servette FC. "Nous avons été les meilleurs lors des trente premières minutes. Mais Servette le fut lors des soixante dernières, poursuit l'entraîneur du Lausanne-Sport. Au final, on perd et on perd justement." René Weiler a sans doute apprécié les compliments adressés par son homologue. Mais le Zurichois demeure toujours aussi crispé lorsque les mots "titre" et "leader" viennent sur la table. "Je ne regarde pas le classement, affirme celui pour qui cette place de leader provisoire n'est qu'un détail. Je me concentre sur nos performances. On verra où tout cela nous amène à la fin." L'entraîneur du Servette FC n'a pas apprécié la séquence de l'ouverture du score. "Nous partons en contre-attaque et on se fait contrer à notre tour, soupire-t-il. J'avais averti l'équipe sur le danger que pouvait provoquer de telles transitions. Le match fut très serré. J'ai procédé à un large turnover par rapport à jeudi. Il fallait amener de la fraîcheur. Je dois aussi dire que la victoire nous donne un surplus d'énergie. »

Servette leader ! Takuma Nishimura peut jubiler. Il vient d'égaliser sur penalty pour remettre le Servette FC sur les bons rails. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Servette FC est le nouveau leader de la Super League ! Même si une victoire des Young Boys tout à l’heure ne leur permettra pas de goûter à cette ivresse plus de deux heures, les Grenat savourent. La victoire 3-1 obtenue devant le Lausanne-Sport dans un derby du Lac suivi par 12'628 spectateurs offre provisoirement deux points d’avance aux Grenat sur les Young Boys qui reçoivent le FC Bâle à 16.30. Ce quatrième succès de rang en championnat ne souffre aucune discussion, même acquis sur deux penalties transformés par Takuma Nishimura (34e) et par Enzo Crivelli (82e) pour des fautes commises sur Alexis Antunes et sur Jérémy Guillemenot. Crivelli devait sceller le score de la tête à la 95e pour couronner ce dimanche qui fera date pour le peuple grenat. Menés au score sur une réussite du prodige Simone Pafundi qui, à quatre jours de ses 18 ans, a ouvert son compteur en Super League, les Grenat ont, en effet, exercé un ascendant très net sur cette rencontre. Avec Pafundi, le meilleur Lausannois fut le gardien Karlo Letica. Le Croate a, en effet, multiplié les arrêts de grande classe pour maintenir son équipe dans le match. Mais à l’arrivée, un constat demeure : il n’y avait pas vraiment photo entre les deux équipes. René Weiler avait procédé à huit changements par rapport à l’équipe alignée au coup d’envoi jeudi soir contre Viktoria Plzen. Une fois encore, les Grenat ont été portés par ce souffle sans doute venu d’ailleurs qui commence à leur faire croire que rien ne sera impossible cette saison. Jeudi à Plzen en match retour des huitièmes de finale de la Conference League, il leur sera demandé une fois de plus de repousser leurs limites. Plus personne ne peut affirmer qu'ils n'en seront pas capables.

Jorgenson remporte Paris-Nice devant Evenepoel Matteo Jorgenson, ici en 2023 à Thyon 2000, a remporté Paris-Nice Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Américain Matteo Jorgenson a remporté Paris-Nice devant Remco Evenepoel. Le Belge a gagné la 8e et dernière étape dimanche sur la Promenade des Anglais. Troisième Américain à gagner la "Course au soleil", le coureur de l'équipe Visma-Lease a bike a devancé Evenepoel de 30 secondes au général. Les deux hommes sont arrivés ensemble à Nice avec près de deux minutes d'avance sur les autres favoris, dont le précédent porteur du maillot jaune, Brandon McNulty. Coureur très complet, le Californien au teint pâle est, à 24 ans, le troisième Américain à inscrire son nom au palmarès de la Course au soleil après Bobby Julich en 2005 et Floyd Landis en 2006. Polyglotte, très à l'aise en français comme en espagnol après une année de formation au Chambéry CF et quatre ans dans l'équipe Movistar, le résident niçois a rejoint cet hiver l'armada Visma-Lease a bike qui domine le peloton mondial. Sur des routes qu'il connaît par coeur, il est resté collé à la roue d'Evenepoel dimanche. Le Belge a attaqué sous une pluie battante dans la côte de Peille et seuls Jorgenson et Alexandr Vlasov, coéquipier d'un Primoz Roglic très en retrait, ont réussi à le suivre. C'est de loin la plus belle victoire de la carrière de Jorgenson, vainqueur du Tour d'Oman en 2023.

Slalom d'Are: Retour gagnant pour Shiffrin, Gisin 3e Mikaela Shiffrin a frappé fort dimanche Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Michelle Gisin a signé son deuxième podium de l'hiver dimanche à Are, le deuxième en slalom. L'Obwaldienne a terminé 3e d'une course remportée par la "revenante" Mikaela Shiffrin, qui a cueilli son 96e succès en Coupe du monde tout en s'assurant son 8e Globe de cristal de la discipline. Deuxième de la première manche à 0''02 de Mikaela Shiffrin, Michelle Gisin n'est pas parvenue à régater avec l'Américaine. Celle-ci a même signé comme si de rien n'était une démonstration en deuxième manche, signant à nouveau le meilleur chrono pour s'imposer avec 1''24 d'avance sur la Croate Zrinka Ljutic (2e). Auteure d'un excellent bas de second parcours, Michelle Gisin a échoué à 0''10 de Ljutic. L'Obwaldienne décroche son 21e podium en Coupe du monde, le neuvième en slalom. Elle reste 4e du classement de la discipline avant le slalom de Saalbach prévu dimanche prochain, mais à 100 points de la 3e Lena Dürr. Mikaela Shiffrin, qui n'avait plus couru depuis le 26 janvier, s'est quant à elle offert un superbe cadeau à trois jours de son 29e anniversaire. Avec huit Globes en slalom, elle égale le record sur une discipline que codétenaient Ingemar Stenmark (8 sacres en slalom et en géant) et Lindsey Vonn (8 couronnes en descente). Rast et Meillard solides Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 15. Décevante 16e après la manche initiale, Camille Rast a su se montrer plus agressive sur le second parcours pour grimper au 12e rang. La Valaisanne conserve sa place parmi les 10 meilleures slalomeuses de l'hiver malgré la fin d'une belle série: elle restait sur quatre top 6 d'affilée dans la discipline. A l'inverse, Mélanie Meillard a mieux négocié le premier tracé que le deuxième. La skieuse d'Hérémence, 11e après la manche initiale, a reculé à la 13e place à deux centièmes de Rast. Elle a néanmoins inscrit des points pour la 10e fois en 10 slaloms disputés cette saison, ce qui lui permet de pointer au 13e rang de la Coupe du monde de la spécialité.

Nouveau RS du marathon pour Tadesse Abraham La joie de Tadesse Abraham, qui a amélioré son record de Suisse du marathon Image: KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO GARCIA L'âge n'a pas d'emprise sur Tadesse Abraham. Le Genevois de 41 ans a amélioré une nouvelle fois son record de Suisse du marathon dimanche à Barcelone, réussissant 2h05'01''. Ce chrono a permis à Tadesse Abraham de s'imposer dans la cité catalane avec un record du parcours à la clé, un an après y avoir validé son ticket pour les Jeux de Paris. Sa précédente meilleure marque, établie en septembre 2023 à Berlin, était de 2h05'10''. Le vice-champion d'Europe 2018 du marathon, dont le meilleur temps était encore de 2h06'38 au terme de l'exercice 2022, démarre ainsi de manière idéale cette saison olympique. Il est le septième performeur européen de l'histoire sur la distance mythique.

1re manche: Gisin 2e à 0''02 de Shiffrin Michelle Gisin a signé le 2e temps de la 1re manche à Are Image: KEYSTONE/EPA/Pontus Lundahl Michelle Gisin peut viser la victoire dans le slalom d'Are. L'Obwaldienne a signé le deuxième temps de la première manche, derrière la "revenante" Mikaela Shiffrin. Quatrième de la Coupe du monde de slalom avant cette course, Michelle Gisin n'a concédé que 0''02 à l'Américaine. Elle lorgne son deuxième podium de l'hiver dans la discipline, après sa 3e place obtenue fin décembre à Lienz (3e). La lutte pour la victoire s'annonce intense en deuxième manche (dès 13h30). Troisième, la Croate Zrinka Ljutic n'accuse que 0''11 de retard sur Mikaela Shiffrin, alors que l'Allemande Lena Dürr occupe la 4e place à 0''24. Mélanie Meillard et Camille Rast sont en revanche loin du podium. La première a concédé 1''11 à Mikaela Shiffrin pour se retrouver 11e, la seconde pointait au 15e rang à 1''30. NIcole Good est quant à elle 29e après le passage de 33 concurrentes. Mikaela Shiffrin, qui dispute sa première course depuis le 26 janvier, a l'occasion de remporter son 8e Globe de slalom ce dimanche. Elle a abordé cet avant-dernier slalom de l'hiver avec 188 points d'avance sur sa première poursuivante valide Lena Dürr.