Le FC Sion négocie avec un coach proche de Zizou ++ Ganna victorieux

PSG: Neymar sera opéré de la cheville droite Coup dur pour Neymar et le PSG Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Neymar sera opéré "dans les prochains jours" de la cheville droite à Doha. Le Brésilien sera absent des terrains de "trois à quatre mois", a annoncé le Paris Saint-Germain. Neymar, qui s'était blessé le 19 février contre Lille en Ligue 1, "a présenté plusieurs épisodes d'instabilité de la cheville droite ces dernières années", a rappelé le club. Le staff médical du PSG a "recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d'éviter un risque majeur de récidive", a encore précisé l'actuel leader de Ligue 1. L'indisponibilité de Neymar (31 ans) est estimée entre trois et quatre mois. Cela signifie donc que sa saison est très probablement déjà terminée.

Paris - Nice: coup double pour Pedersen lors de la 2e étape Le maillot jaune pour Pedersen Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Danois Mads Pedersen (Trek) a remporté au sprint la 2e étape de Paris-Nice Fontainebleau au bout de 163,7 km. Il a du même coup endossé le maillot jaune de leader. C'est la deuxième victoire de l'année pour l'ancien champion du monde, la 29e au total, et aussi sa deuxième sur la "Course au soleil" après une étape remportée en 2022. Il s'est imposé à la photo-finish devant le Néerlandais Olav Kooij et son compatriote Magnus Cort à l'issue d'un dernier kilomètre décousu et marqué par une chute juste avant la flamme rouge. Pedersen a ensuite passé beaucoup de temps sur le podium pour recevoir d'abord le bouquet de vainqueur d'étape avant d'endosser successivement le maillot jaune de leader et vert de meilleur sprinter. "C'est de bon augure pour la saison. C'est une grande course, c'est super de gagner ici, le sprint a été très nerveux, j'ai été amené parfaitement jusqu'à la fin. C'était très serré à la fin et je suis content de l'avoir fait", a-t-il commenté. Pogacar grapille Le quatrième maillot distinctif, le blanc du meilleur jeune, est revenu à un coureur dont on oublie parfois qu'il n'a toujours que 24 ans tellement son palmarès déborde déjà de partout. Il s'agit évidemment de Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, qui a continué sa moisson lundi en empochant, comme la veille, les six secondes de bonifications au sprint intermédiaire. Deuxième du général, à 2 secondes de Pedersen, il en compte désormais 12 d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Comme s'il voulait prendre un peu d'avance sur son grand rival qui l'avait dépossédé de sa couronne sur le dernier Tour de France et qui partira favori avec son équipe Jumbo-Visma mardi lors du contre-la-montre par équipes inédit concocté par les organisateurs. Temps pris sur le premier coureur Plutôt que de prendre le temps sur le quatrième ou cinquième coureur, le chrono sera arrêté dès le franchissement du premier coureur au bout des 32,2 kilomètres d'effort autour de Dampierre-en-Burly, dans le Loiret. Si la plupart des coureurs estiment que cela ne devrait pas bouleverser la donne, la nouvelle formule pourrait favoriser une équipe aussi puissante que Jumbo-Visma qui alignera également Tobias Foss et Rohan Dennis, l'actuel et l'ancien champion du monde en titre du chrono. L'étape passera à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly lors d'une journée où les opposants à la réforme des retraites voudront mettre la "France à l'arrêt". La journée de mobilisation a d'ores et déjà un léger impact sur Paris-Nice puisque l'ordre de départ a été modifié, avec un intervalle de trois minutes entre chaque formation au lieu des cinq prévues, "afin de faciliter le travail des forces de l'ordre qui seront largement sollicitées", ont indiqué les organisateurs.

Tirreno - Adriatico: Ganna sans rival sur le contre-la-montre Filippo Ganna: un succ�s tr�s net Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI L'Italien Filippo Ganna (Ineos) a dominé la 1re étape de Tirreno-Adriatico, un contre-la-montre de 11,5 km à Lido di Camaiore. Il a ainsi endossé le premier maillot de leader. Double champion du monde de l'exercice solitaire, Ganna s'était déjà imposé l'an dernier dans le chrono initial de la course à étapes entre les rives de la mer Tyrrhénienne et celles de la mer Adriatique. Le rouleur italien a bouclé le parcours en 12'28, presque une demi-minute (28'') devant l'Allemand Lennard Kämna et 31'' devant son coéquipier chez Ineos, l'Américain Magnus Sheffield. D'abord couru sous une pluie battante, ce contre-la-montre plat, court et rectiligne ne présentait pas de difficulté particulière. Il n'a pas compromis les chances des principaux prétendants à la victoire finale.

Patrizia Kummer mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison Clap de fin pour Patrizia Kummer. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Patrizia Kummer mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Championne olympique du géant parallèle en 2014, la Valaisanne de 35 ans a marqué l'histoire du snowboard suisse. Victorieuse à 15 reprises sur le front de la Coupe du monde, Patrizia Kummer possède un palmarès unique auquel ne manque qu'un titre mondial. Elle a, toutefois, cueilli à trois reprises une médaille dans un championnat du monde. Cette décision de Patrizia Kummer n'est pas une surprise. Elle était attendue depuis un certain temps. "Depuis deux ans, je savais que cette saison 2022/2023 serait ma dernière", explique-t-elle dans un communiqué de Swiss-Ski. Il n'empêche que l'émotion sera bien au rendez-vous le 18 mars prochain à Berchtesgaden, en Bavière, pour son ultime course. Son avenir la conduira à se perfectionner dans la formation des médecines chinoises traditionnelles.

Novak Djokovic forfait Toujours pas d'Indian Wells pour Novak Djokovic. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Son statut de non vacciné contre le Covid-19 empêche encore Novak Djokovic de jouer aux Etats-Unis: le no 1 mondial ne s'alignera pas cette semaine au Masters 1000 d'Indian Wells. "Novak Djokovic a déclaré forfait pour le tournoi" se déroulant dans le désert californien et qui doit débuter mercredi, ont annoncé les organisateurs dans un court communiqué. "Nole" avait demandé une dérogation spéciale aux autorités locales ces dernières semaines. "Si elle m'est refusée, je me retirerai d'Indian Wells bien sûr, avant le tirage au sort", avait-il assuré. Il a dû s'y résoudre. Et si les autorités n'ont pas communiqué publiquement leur réponse à sa requête, la raison de l'absence forcée du co-recordman du nombre de Grands Chelems remportés (22, comme Rafael Nadal), ne fait guère de mystère. Novak Djokovic ne bénéficiera donc d'aucun traitement de faveur de la part de Washington, qui n'autorise pas l'entrée dans le pays aux voyageurs internationaux non vaccinés. Et l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports (TSA) a récemment indiqué que cette mesure ne changerait pas avant au moins la mi-avril. Aussi, outre l'épreuve d'Indian Wells qui se finira le 19 mars, Novak Djokovic devrait, sauf retournement de situation, devoir renoncer à participer au Masters 1000 de Miami prévu du 22 mars au 2 avril.

Timo Meier: une grande première réussie Timo Meier f�licit� par ses nouveaux co�quipiers apr�s son premier but avec les Devils. Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Un premier but pour son premier match avec New Jersey ! A Tempe face à Arizona, Timo Meier a connu les délices de la victoire pour ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Les Devils se sont imposés 5-4 grâce à une réussite de Nico Hischier après 23'' de jeu dans la prolongation. Désigné homme du match, le capitaine a inscrit son 27e but de la saison, le septième qui a donné la victoire à New Jersey. Aligné dans la deuxième ligne aux côtés de Jack Hughes et de Jesper Brett, Timo Meier a ouvert le score à la 10e minute. Il a exploité un rebond pour marquer en backhand son 32e but de l'exercice. "Ce ne fut pas un très grand match de notre part, mais nous l'avons gagné. C'est l'essentiel", souligne Timo Meier. Le transfuge de San Jose se retrouve dans une équipe qui occupe la troisième place de la Conférence Est et qui a gagné quatre de ses cinq derniers matches. Un troisième Suisse a trouvé le chemin des filets dimanche en la personne de Denis Malgin. A Denver face à Seattle, le Soleurois a donné l'avantage 2-1 à ses couleurs. Seulement, le détenteur de la Coupe Stanley devait finalement s'incliner 3-2 en prolongation.

Liverpool inflige une défaite historique 7-0 à Manchester United C'est la joie totale pour Mohamed Salah et Liverpool. Image: KEYSTONE/AP/Peter Byrne Avec des doublés de Cody Gakpo, Darwin Nunez et Mohamed Salah, Liverpool a remporté sa plus large victoire contre Manchester United (7-0), dimanche, lors de la 26e journée de Premier League. Les Reds confirment leur retour dans la course à la Ligue des champions. Avec ce triomphe, les Reds prennent la 5e place à Newcastle avec 42 points contre 41, et reviennent à trois longueurs de Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, alors que United, qui n'avait plus perdu 7-0 depuis 1931, reste solidement accroché à la 3e place avec 49 unités.

Joseph en or, Ditaji Kambundji en bronze Jason Joseph a survol� les d�bats en finale du 60 m haies Image: KEYSTONE/EPA/Erdem Sahin La délégation suisse a conclu en beauté les Européens en salle d'Istanbul. Jason Joseph s'est paré d'or dans l'ultime épreuve, le 60 m haies, quelques minutes après que Ditaji Kambundji avait conquis le bronze dans la même discipline. L'objectif affiché par Swiss Athletics (quatre médailles) n'est donc pas atteint, la "faute" à Simon Ehammer qui a manqué son concours de la longueur lors de l'heptathlon. Mais les hurdleurs n'ont pas failli dimanche, deux jours après le sacre attendu de Mujinga Kambundji sur 60 m. Joseph, enfin A l'image de la Bernoise, Jason Joseph a parfaitement su gérer son statut de favori pour décrocher enfin sa première médaille dans l'élite. Le Bâlois de 24 ans a même survolé les débats en finale, s'imposant en 7''41 pour devancer de 0''15 son dauphin polonais Jakub Szymanski. Champion d'Europe M23 en 2019 alors qu'il n'avait pas encore 21 ans, Jason Joseph n'était jusqu'ici pas parvenu à confirmer son potentiel dans un grand rendez-vous. Il s'était ainsi classé 4e aux Européens outdoor de Munich l'été dernier, manquant le podium pour 0''02 en restant à 0''15 de son meilleur temps de la saison. Eliminé sans gloire en demi-finales des Mondiaux 2022 et des JO 2021 en se montrant alors plus lent que lors des séries, Jason Joseph a franchi un cap cet hiver. Dimanche, il a ainsi amélioré pour la sixième fois de l'hiver sa meilleure marque, qui était de 7''57 en 2022. de la saison. Une 2e médaille pour Ditaji K. Déjà en bronze sur 100 m haies aux Européens outdoor l'été passé à Munich, Ditaji Kambundji a pour sa part conquis sa deuxième médaille dans l'élite. Créditée de 7''91 en finale, la soeur cadette de Mujinga est restée à 0''10 de son record de Suisse dimanche. Mais son finish lui a permis de se parer de bronze. La Bernoise de 20 ans a ainsi devancé de 0''01 seulemet la Danoise Mette Graversgaard (4e), qui a quant à elle battu son record national dans cette finale. Le titre est revenu à la favorite finlandaise Reeta Hurske (7''79), l'argent à la Néerlandaise Nadine Visser (7''84).

Super-G d'Aspen: Odermatt s'impose et s'assure le globe Marco Odermatt a remport� sa 20e course de Coupe du monde lors du Super-G d'Aspen Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Marco Odermatt a remporté le Super-G d'Aspen. Il a devancé de 0''05 Andreas Sander et de 0''34 Aleksander Aamodt Kilde pour également empocher le globe de la discipline. Et un globe de plus pour Odi! En attendant le grand globe et celui du géant, le Nidwaldien a fait sienne la boule de cristal du Super-G, sa troisième après le globe du général l'an dernier et celui du géant 21/22. Comme la veille en descente, Odermatt a concédé énormément de temps sur la partie plane du haut du tracé. Mais le maître nidwaldien a su se montrer impérial sur les courbes qui ont suivi. Sur ces appuis pied gauche et pied droit à négocier à grande vitesse, "Super Marco" s'est régalé. Le skieur d'Hergiswil a tout de même eu un petit frisson lorsque l'Allemand Andreas Sander, qui s'est élancé juste derrière lui, a échoué à seulement cinq centièmes. Mais après ce coup de pression, personne n'est parvenu à tutoyer les chronos du patron. Même Aleksander Aamodt Kilde, pourtant magistral sur la partie de glisse, a laissé filer 0''83 sur les 32 dernières secondes de course. Il s'agit de la 20e victoire en Coupe du monde pour le Nidwaldien, la 9e en Super-G. Les autres Suisses ont réalisé une bonne course, notamment Loïc Meillard et Justin Murisier. Le skieur d'Hérémence s'est classé 5e à 0''51, tandis que le Bagnard a pris une très bonne 7e place à 0''75. Gino Caviezel est 12e, Niels Hintermann 13e et Stefan Rogentin 19e provisoire.

Audrey Werro 5e du 800 m, à 0''06 du podium Audrey Werro (tout � gauche) a pris la 5e place du 800 m Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Pas de médaille sur 800 m pour les Suissesses lors des Européens en salle d'Istanbul. La Fribourgeoise Audrey Werro a pris la 5e place, réussissant 2'00''91 pour échouer à 6 centièmes seulement du podium. La Valaisanne Lore Hoffmann a, elle, fini 6e d'une finale gagnée par la favorite britannique Keely Hodgkinson (1'58''66). Audrey Werro (19 ans le 27 mars) a très longtemps semblé en mesure de cueillir une médaille pour sa première finale internationale dans l'élite. Mais la vice-championne du monde M20 a calé dans l'emballage final, terminant à 0''06 de la Française Agnès Raharolary (3e) et à 0''33 de la Slovène Anita Horvat (2e). Cinquième de l'édition précédente à Torun en 2021, 4e aux Européens outdoor de Munich l'été dernier, Lore Hoffmann a quant à elle été créditée d'un chrono de 2'01''22. La Valaisanne de 26 ans, partie prudemment, n'est pas parvenue à passer la vitesse supérieure dans la dernière ligne droite. Pas d'exploit non plus pour le vice-champion du monde en salle 2022 Loïc Gasch, qui s'est bloqué le dos à l'échauffement avant la finale de la hauteur. Le Vaudois (7e) a effacé une barre à 2m15 avant d'échouer à 2m19. La spécialiste des disciplines multiples Annik Kälin a, elle, terminé 6e à la longueur avec 6m61.

Servette manque sa chance, Sion n'est pas mort L'attaquant valaisan Mario Balotelli en blanc), une nouvelle fois d�cevant, tente de se d�barrasser du Luganais Milton Valenzuela. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Un bon Servette est allé chercher le match nul (1-1) sur la pelouse du FC Zurich au cours de la 23e journée de Super League. De son côté, le FC Sion a vécu une petite embellie contre Lugano (1-1). Les Genevois ont quitté le Letzigrund avec des regrets. Ils ont largement dominé les débats jusqu'au dernier quart d'heure. L'axe Mbabu - Stevanovic avait laissé entrevoir beaucoup de promesses au cours de la première demi-heure. Le meilleur Zurichois était alors le portier Brecher. Les hommes d'Alain Geiger ont finalement ouvert la marque par Crivelli, qui a parfaitement coupé sur un centre de Cognat (73e). Une ouverture du score d'autant méritée que Kutesa avait touché la transversale à la 58e. Les Servettiens avaient alors tout dans les pieds pour faire la bonne opération du week-end au classement. Las, ils ont connu un dernier quart d'heure difficile. Le jeune Junior Ligue, qui venait d'entrer en jeu, a réussi une frappe imparable pour Frick (78e). La fin de la partie a été clairement à l'avantage des champions en titre. Mais ils n'ont pu concrétiser leurs chances. Constantin sort Balotelli Les matches passent et le FC Sion promène toujours son spleen. du moins jusqu'au but de Sion à la 66e minute. Après une première mi-temps lénifiante, Christian Constantin, le coach par intérim du club valaisan, a décidé de sortir Mario Balotelli et Wylan Cyprien à la mi-temps. Les deux hommes erraient comme des âmes en peine sur le terrain alors que les Tessinois avaient ouvert la marque par Doumbia (34e). Un arrêt miraculeux de Lindner (38e) avait permis aux Valaisans de n'être menés que d'un but à la pause. Suite à un coup franc sur la gauche de Ziegler, Sio a pu marquer de la tête de manière imparable. Les Tessinois inscrivaient un deuxième but par Aliseda à la 86e, mais la VAR a fait annuler cette réussite pour un hors-jeu. Ce point permet aux Sédunois de quitter la dernière place en dépassant Winterthour. Ils n'ont, toutefois pas gagné, depuis le 15 octobre ou onze matches de Championnat.

Max Verstappen vainqueur du premier Grand Prix de la saison Max Verstappen a commenc� la saison par une victoire Image: KEYSTONE/EPA/Ali Haider Le double champion du monde en titre Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Bahreïn, manche inaugurale de la saison de Formule 1. Il a devancé son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez. L'Espagnol Fernando Alonso complète le podium pour sa première course avec Aston Martin. "Finir sur le podium pour la première course de l'année, c'est incroyable", a réagi le double champion du monde de la discipline (2005, 2006). Aston Martin, attendu comme l'outsider de cette saison après avoir fait sensation lors des essais de pré-saison, puis ceux du GP plus tôt ce week-end grâce notamment à Alonso, place son deuxième pilote, le Canadien Lance Stroll, à la 6e place à l'arrivée, entre les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton, 5e et George Russell, 7e. Annoncé comme le principal rival de Verstappen cette saison, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a dû abandonner au dernier tiers de la course, victime d'un problème mécanique alors qu'il était troisième provisoire du GP. "Il n'y avait plus de puissance donc c'est dommage car c'est vraiment dans ces week-ends qu'il faut qu'on maximise les points", a regretté le pilote dans des déclarations à Canal+. L'autre Ferrari, celle de l'Espagnol Carlos Sainz, termine au pied du podium. Le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo), le Français Pierre Gasly (Alpine), remonté de la 20e et dernière place sur la grille, et le Thaïlandais Alexander Albon (Williams), complètent le Top 10.

Le Belge Tim Merlier remporte au sprint la première étape Tim Merlier lors d'une victoire au Tour d'Oman. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Belge Tim Merlier (Soudal) a remporté au sprint la 1re étape de Paris-Nice par un temps gris et froid à La Verrière, après un parcours sinueux et vallonné de 169,4 km en vallée de Chevreuse. Le champion de Belgique, qui remporte déjà son quatrième succès de la saison, s'est imposé assez nettement devant l'Irlandais Sam Bennett (Bora) et le Danois Mads Pedersen (Trek Segafredo). Les deux grands favoris, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, ont déjà animé la course en se portant à l'avant à six km de l'arrivée dans la côte des 17 Tournants, avalée à bride abattue. En haut de la côte, le Slovène a pris les six secondes de bonifications au sprint intermédiaire, un petit pécule au classement général sur son rival danois qui pourra servir dans une course où la victoire finale se joue souvent à coups de secondes. Stefan Küng (48e) et Gino Mäder (54e) ont terminé dans le temps du vainqueur.

Un nul qui fait le bonheur... de Servette et Bâle Le portier Ati Zigi a r�ussi quelques parades spectaculaires. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Saint-Gall n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur Grasshopper en Super League. Les deux équipes se sont quittées sur un nul 1-1 après une première mi-temps assez emballante. Les Saint-Gallois n'ont pas passé une bonne semaine. Après une élimination en quarts de finale de la Coupe de Suisse contre Bâle, ils perdent encore deux points sur leur terrain dans la lutte pour les places européennes. Ce résultat doit réjouir Servette, Bâle, Lucerne et Lugano, qui restent dans un mouchoir de poche pour trois places. Les hommes de Peter Zeidler ont connu quelques problèmes avec le jeu long des Zurichois en début de partie. C'est d'ailleurs sur une longue ouverture du Japonais Hayao Kawabe que Guilherme Schettine a inscrit le 1-0 dès la 9e minute. Le Brésilien a bien mystifié le portier Zigi pour marquer son quatrième but de la saison. Les Saint-Gallois ont failli se faire surprendre à une ou deux reprises encore sur les saillies zurichoises. St-Gall a fini par retrouver ses esprits au cours d'une première mi-temps échevelée. Grégory Karlen s'est trouvé au bon endroit dans les seize mètres sur un centre de Julian von Moos. Sa reprise n'a laissé aucune chance à Moreira (33e). La deuxième mi-temps fut nettement moins intéressante. L'absence de Jérémy Guillemenot, suspendu, à la pointe de l'attaque fut préjudiciable. Le nul est finalement logique.