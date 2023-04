Le FR Olympic gagne à Monthey ++ Nul entre Servette et Lugano

Cette deuxième réussite slovaque a d'ailleurs coupé les ailes de l'équipe de Suisse, dont l'emprise se faisait de plus en plus nette et qui semblait alors proche d'inscrire le 3-1. Pas suffisamment réalistes en "power play" (1/4 dans cet exercice samedi), les Helvètes ont desserré leur étreinte au plus mauvais moment.

Cet évènement, qui est l'un des plus suivis au Royaume-Uni, a été retardé par des militants de défense des animaux, qui ont tenté de pénétrer sur le parcours et, pour certains, de s'enchaîner sur l'un des obstacles. Le départ de la course a été retardé de 14 minutes et la police a procédé à une dizaine d'arrestations.

L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille (2021-22) et ex-sélectionneur du Chili (2012-16) et de l'Argentine (2017-18) aura sous son autorité à Flamengo, l'un des plus prestigieux clubs d'Amérique du Sud, des vedettes comme le Brésilien Everton Ribeiro, l'Uruguayen Giorgian de Arrascaeta ou encore le Chilien Arturo Vidal.

"La suspension de 30 matches est basée sur tous les faits et circonstances de cette affaire et prend en compte le comportement (du joueur) et son résultat, ainsi que l'issue de l'affaire criminelle, parmi d'autres facteurs", a déclaré la NBA.

Malgré la victoire, Genève ne fanfaronne pas

Gen�ve a gagn� le premier match de la finale, mais Gen�ve ne jubile pas Image: KEYSTONE/POSTFINANCE

Genève mène 1-0 dans la finale de National League après avoir battu Bienne 2-1 aux Vernets. Mais dans les rangs servettiens, on se garde bien de bomber le torse.

"C'est une victoire, ça ne veut rien dire d'autre." Face aux micros, Jan Cadieux ne s'épanche pas en superlatifs. Le coach des Aigles a bien trop d'expérience pour imaginer que ce premier point acquis de haute lutte revêt plus d'importance qu'il n'y paraît.

Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'après vingt premières minutes attentistes, les Grenat ont affiché un visage plus conquérant dans le tiers médian. Si le volume de lancers impressionne (21-6), il démontre surtout que les Aigles ont ajusté leur jeu. "Il y a eu un changement d'état d'esprit entre le premier et le deuxième tiers, précise Jan Cadieux. Au premier, on a un peu trop joué sur la retenue, on a trop voulu patiner avec le puck en zone offensive. Tandis qu'au deuxième on a joué plus simple et plus direct et on a pu les mettre sous pression."

De 3-0 à 2-1

Sans parler de battements de coeur inutilement élevés, l'entraîneur vainqueur se serait bien passé d'une fin de match stressante: "Bienne a joué jusqu'au bout. On s'est mis nous-mêmes sous pression. On a un peu triché au lieu de rester en zone défensive." Bien sûr, on a évoqué l'acte II qui se tiendra dimanche dans le Seeland. "Je m'attends à un Bienne qui va sortir encore plus fort, appuie Jan Cadieux. Le point central, c'est de leur enlever leur vitesse. On a vu qu'au troisième tiers, ils ont réussi à retrouver leur jeu."

Si le gardien Robert Mayer a affiché le même niveau que durant ses premiers matches en play-off, la défense genevoise a fait le job. Arnaud Jacquemet revient sur la différence de jeu entre le premier et le deuxième tiers et sur ce 3-0 de Jooris annulé pour une obstruction sur le gardien: "Au premier tiers, les jambes étaient peut-être un peu lourdes après ces jours sans match. Et on a senti que les deux équipes se jaugeaient. On a essayé de mettre des pucks derrière leurs défenseurs pour contrer leur vitesse. Au deuxième tiers c'était bien, mais au troisième tiers Bienne a de nouveau réussi à jouer son jeu. On a aussi perdu un peu de concentration après l'annulation du 3-0. Ca n'aurait pas dû arriver mais on est humain. Heureusement que Robert a été très solide à la fin."