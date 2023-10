Le géant messieurs annulé à Sölden ++ Odermatt 2e

Le géant messieurs annulé à Sölden Le vent soufflait beaucoup trop fort à Sölden Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le géant messieurs de Sölden a finalement été annulé. Le vent, qui s'est renforcé après le passage de 47 concurrents, a eu raison de la volonté des organisateurs. Des rafales de 100 km/h ont été enregistrées. La décision a été prise à 11h45, après une très longue interruption lors de laquelle les conditions ne se sont pas améliorées. Porteur du dossard 47, le Slovaque Adam Zampa avait conclu sa manche alors que l'arche d'arrivée menaçait de s'envoler. Cette arche publicitaire a d'ailleurs été ôtée dans la foulée. Le vent avait déjà contraint les organisateurs à abaisser le départ de cette épreuve inaugurale du Cirque blanc masculin. Vainqueur des deux derniers géants disputés sur le glacier du Rettenbach, l'ogre Marco Odermatt avait dû s'avouer vaincu en première manche, signant le 2e temps derrière l'Autrichien Marco Schwarz. C'est la deuxième année consécutive que Sölden ne peut organiser qu'une seule des deux épreuves programmées. En 2022, c'est le géant dames, remporté samedi par la Tessinoise Lara Gut-Behrami, qui avait été annulé. Le premier géant masculin de l'hiver devrait donc avoir lieu le 9 décembre à Val d'Isère.

1re manche: Odermatt "seulement" 2e, à 0''29 de Schwarz Odermatt a signé le 2e temps de la première manche à Sölden Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt a été battu dans la première manche du géant d'ouverture de saison à Sölden. Le Nidwaldien a signé le 2e temps, concédant 0''29 à Marco Schwarz. Vainqueur des deux dernières courses disputées sur le glacier du Rettenbach, Marco Odermatt semblait pourtant en mesure de réaliser le meilleur chrono avec son dossard no 6. En tête au deuxième intermédiaire avec 0''29 d'avance sur Marco Schwarz, il a tout perdu sur le plat final. Le champion olympique et du monde de géant a lâché plus d'une demi-seconde (0''58) sur l'Autrichien dans les douze dernières secondes de course. Mais il reste bien placé pour devenir le deuxième skieur de l'histoire après Ted Ligety à s'imposer trois fois de suite à Sölden. Troisième, le Français Alexis Pinturault a pour sa part concédé 0''46, alors que le Norvégien Henrik Kristoffersen est 4e à 0''59. Deuxième meilleur représentant de Swiss-Ski, le Grison Gino Caviezel a réalisé le 5e temps mais à 0''95 de Marco Schwarz. Meillard perd un ski Quatorzième, Thomas Tumler pointe à 1''86 de l'Autrichien, mais il est à une demi-seconde du 6e Alexander Steen Olsen. Justin Murisier, qui s'est avant tout préparé dans l'optique des épreuves de vitesse, est quant à lui 22e (à 2''65) après le passage de 30 concurrents. Ambitieux mais rarement à l'aise à Sölden, Loïc Meillard a par ailleurs connu une élimination malheureuse dans une manche dont le départ avait été abaissé en raison du vent. Le skieur d'Hérémence a perdu un ski après à peine 25 secondes de course.

Martin gagne le GP de Thaïlande, Bagnaia 2e Jorge Martin a remporté dimanche un GP spectaculaire Image: KEYSTONE/AP/Kittinun Rodsupan Jorge Martin (Ducati-Pramac) a vécu un nouveau week-end parfait à Buriram. Vainqueur du sprint samedi en MotoGP, il a remporté dimanche le GP de Thaïlande. L'Espagnol revient ainsi à 13 points du leader du championnat du monde, Francesco Bagnaia (Ducati), 2e de cette course principale, avec encore trois manches au programme. Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) complète le podium d'un GP spectaculaire.

GP du Mexique: Verstappen vise sa 16e victoire de la saison Le triple champion du monde en titre de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) sera encore le favori du Grand Prix du Mexique dimanche. Il peut améliorer son record de victoires sur une saison. A Mexico, où se disputera la 19e des 22 manches de la saison, le Néerlandais peut remporter son 16e succès et ainsi améliorer sa marque de 15 victoires établie l'an passé et égalée le week-end dernier aux Etats-Unis. L'insatiable Verstappen peut également devenir le quatrième pilote le plus victorieux de l'histoire en F1 à égalité avec Alain Prost s'il décroche son 51e succès. Il se rapprocherait aussi du troisième, Sebastian Vettel (53). Il reste toutefois encore loin des 103 victoires de Lewis Hamilton, encore en activité, et des 91 de Michael Schumacher. "Le circuit de Mexico est celui le plus en altitude de la saison et cela le rend plus exigeant pour les voitures, mais la RB19 a été irréprochable quelles que soient les conditions donc elle devrait être performante. On maximisera ses forces avec pour but de continuer à gagner", a déclaré Max Verstappen. Son coéquipier Sergio Perez sera quant à lui très attendu sur ses terres, quelques jours après avoir grandement bénéficié de la disqualification du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) à Austin. Le septuple champion du monde, qui avait terminé deuxième et avait réduit à 19 points l'écart avec le Mexicain dans la lutte pour la deuxième place du championnat, a finalement été disqualifié par les commissaires en raison d'une usure excessive du plancher de sa voiture. Il se retrouve désormais relégué à 39 longueurs de Pérez. Hamilton au pied du mur Pour garder un espoir de terminer dauphin de Verstappen, Hamilton devra de son côté exceller sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez, qui se situe à plus de 2200 mètres d'altitude. Très performant au Texas le week-end dernier, le Britannique, qui n'a pas marqué de points lors des deux derniers Grands Prix, voudra confirmer les progrès réalisés par sa Flèche d'argent. L'écurie McLaren sera aussi très attendue au Mexique après les superbes performances réalisées ces dernières semaines. Ferrari, qui a également vu une de ses monoplaces disqualifiée au Texas (celle de Charles Leclerc), sera sous pression au Mexique. L'écurie italienne, qui pointe à 22 longueurs de Mercedes dans la lutte pour la deuxième place du championnat des constructeurs, n'a plus droit à l'erreur.

Un premier but décisif pour Roman Josi Roman Josi a signé un but décisif samedi Image: KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON Roman Josi a choisi le moment idéal pour inscrire son premier but de la saison en NHL samedi. Le capitaine des Predators a trouvé la faille en prolongation face à Toronto, qui s'est incliné 3-2 à Nashville. Il a été désigné première étoile du match. Auteur de la passe décisive sur le 1-1 signé Ryan O'Reilly à la 16e pour son 4e assist dans cet exercice 2023/24, Roman Josi a trompé le gardien des Maple Leafs Ilya Samsonov d'un tir précis du poignet après 2'13'' en "overtime". Le défenseur bernois n'avait pas marqué le moindre but depuis le 16 mars. "C'était un match très intense, très rapide. Il est évident que Toronto possède une grande puissance de feu à l'avant, de très bons joueurs", a relevé Roman Josi, cité sur le site officiel de la NHL. "Avoir trouvé un moyen d'obtenir deux points est très important pour notre équipe", laquelle a gagné trois de ses quatre derniers matches. Un autre Suisse a trouvé le chemin des filets samedi en NHL, mais en vain. Nino Niederreiter a réussi son deuxième but de la saison - ainsi que son 4e assist - dans un match perdu 4-3 aux tirs au but par Winnipeg à Montréal. Auteur quant à lui de son 10e assist dans cet exercice 2023/24, Kevin Fiala a aussi connu la défaite avec Los Angeles qui s'est incliné 4-3 aux tirs au but face à Vegas.

Odermatt est l'homme à battre à Sölden Les attentes qui l'entourent sont plus une motivation qu'un frein, assure Marco Odermatt. Le Nidwaldien sait que toute autre issue qu'une victoire dimanche dans le géant d'ouverture de la saison serait considérée comme un échec. Marco Odermatt est le meilleur skieur du monde. Et il est avant tout le meilleur géantiste: champion olympique et champion du monde en titre de la discipline, il a obtenu 840 de ses 2042 points dans la spécialité l'hiver dernier. Vainqueur de sept des neuf géants qu'il a disputés durant la Coupe du monde 2021/22, le Nidwaldien de 26 ans reste sur un impressionnant succès en finale à Soldeu. Il avait alors triomphé avec une marge de 2''11 sur le no 2 de la discipline Henrik Kristoffersen. A Sölden douze mois plus tôt, Marco Odermatt avait devancé son dauphin Zan Kranjec de 0''76 pour lancer un hiver de tous les superlatifs. Il vise une troisième victoire consécutive sur le glacier du Rettenbach, où il s'était classé 2e en 2020. Il a d'ailleurs gagné 15 des 21 derniers géants auxquels il a pris part au plus haut niveau, titres olympique et mondial inclus. Ses adversaires ne vont néanmoins certainement pas s'avouer vaincus. Deuxième du classement de la discipline et 3e du général l'hiver dernier, Henrik Kristoffersen devrait être son principal rival en géant. Mais le danger pourrait aussi venir de son propre camp: Loïc Meillard, qui a (enfin) obtenu sa première victoire en géant la saison passée (à Schladming en janvier), a ainsi les dents longues.

Fury s'en sort, mais Ngannou tout proche de l'exploit Le combat entre Fury et Ngannou a été bien plus accroché que prévu Image: KEYSTONE/AP/Yazeed Aldhawaihi Bousculé comme jamais, Tyson Fury a remporté de justesse son combat de boxe tant attendu contre la star de MMA Francis Ngannou. Ce dernier a toutefois fait honneur à sa réputation de redoutable puncheur, samedi à Ryad. Grand favori en sa qualité de champion WBC des lourds, Fury a été déclaré vainqueur sur décision partagée face à Ngannou, qui disputait à 37 ans son premier combat de boxe. Mais le Camerounais, qui a envoyé le Britannique au tapis au troisième round, a failli signer l'un des plus gros exploits de l'histoire de la boxe! L'événement, avant tout lucratif, finalement été beaucoup plus serré que prévu, Ngannou se montrant puissant et appliqué face au fantôme de Tyson Fury. Malgré sa défaite, le Camerounais, ex-champion de l'UFC, la plus prestigieuse des ligues de MMA, ressort grandi. Il remporte surtout toute l'estime du monde de la boxe. A l'inverse, la performance de Fury ne peut qu'être qualifiée d'embarrassante, voire inquiétante, alors que le Britannique est censé remonter sur le ring en décembre pour un combat d'unification de boxe anglaise contre le colosse ukrainien Oleksandr Usyk. "Ce n'était certainement pas prévu dans le scénario. Francis est un sacré combattant, un sacré cogneur", a reconnu le "Gipsy King", qui avait passé la semaine à traiter son adversaire de "bonne grosse saucisse". "Je le respecte beaucoup. Il ne s'avançait pas, il restait en retrait et m'attendait. Il m'a donné probablement mon combat le plus difficile en dix ans", a-t-il poursuivi. Cristiano Ronaldo et Eminem L'affrontement avait généré un intérêt gigantesque en raison du calibre des protagonistes, considérés comme les deux mâles alpha actuels des sports de combat. Il devait déterminer qui était l'homme "le plus méchant de la planète", mais à l'issue de la soirée, il semble toujours aussi difficile d'attribuer ce titre. Le combat avait attiré en tout cas une constellation de stars dans la capitale saoudienne. Parmi les spectateurs, de grands noms de la boxe, de Sugar Ray Leonard à Larry Holmes ou Evander Holyfield, ou du football, Cristiano Ronaldo, Figo, le Brésilien Ronaldo... Mais aussi des stars de la musique comme Eminem ou Kanye West. "C'était un bon combat" Le combat est allé au terme des dix rounds et c'est en soi une victoire pour Ngannou. La décision de donner Fury vainqueur ne manquera pas d'agiter les débats dans les jours qui viennent. "Je ne sais pas à quel point c'était serré, mais j'ai gagné et c'est comme ça. (Mais) il faut être fair-play avec Francis, (...) c'était un bon combat." Tout au long de l'affrontement, Ngannou s'est montré sérieux et appliqué, tandis que Fury n'a jamais semblé démarrer les hostilités. Le Camerounais a provoqué un petit séisme au cours du troisième round en envoyant Fury au tapis sur un puissant crochet du gauche. Le Britannique s'est relevé mais a eu du mal à trouver la clé des échanges. Comme on pouvait s'y attendre, Ngannou a connu une baisse de régime en fin de combat et a été moins conquérant, et c'est peut-être ce qui a fait pencher la balance des juges.

Ferrari s'approprie la première ligne à Mexico Charles Leclerc partira en pole dimanche à Mexico Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Ferrari a pris les deux premières places des qualifications du Grand Prix du Mexique samedi. Charles Leclerc a décroché la pole position devant Carlos Sainz, tandis que Max Verstappen (Red Bull) a dû se contenter de la 3e place. La Scuderia, qui semblait un peu en retrait depuis le début du week-end, a créé la surprise en arrachant les deux premières places sur la grille de départ au nez et à la barbe du triple champion du monde, qui se présentait en grand favori après avoir été le plus rapide lors des trois séances d'essais libres. Mais c'était sans compter les monoplaces rouges qui ont signé deux superbes chronos à quelques secondes d'intervalle pour devancer in extremis le Néerlandais de respectivement 97 et 30 millièmes. Leclerc a signé la 22e pole position de sa carrière, la quatrième cette saison et la deuxième consécutive après le GP des Etats-Unis le week-end dernier. Verstappen, qui peut améliorer son record de succès sur une saison (15) s'il s'impose à Mexico dimanche et aussi devenir le quatrième pilote le plus victorieux de l'histoire en F1 à égalité avec le Français Alain Prost, a tout tenté pour reprendre les commandes. Mais il a un peu glissé sur un vibreur et échoué dans sa quête d'une 11e pole cette saison.

Le Servette FC veut poursuivre sa série victorieuse Le Servette FC tentera de cueillir ce dimanche un quatrième succès de rang en championnat. Les Grenat accueillent à 16.30 le FC Lucerne qui les devance de deux points au classement. Victorieux de Lausanne, de Lugano et de Bâle, le Servette FC a les moyens d’enchaîner malgré les fatigues du voyage à Tiraspol où il a laissé filer jeudi presque d’une manière impardonnable le premier succès de son histoire en Europa League. René Weiler avait procédé à un large turnover en Moldavie pour signifier que le match le plus important de la semaine était bien celui de dimanche. A 14.15, Lausanne recevra le FC Bâle. Huit jours après avoir partagé l’enjeu avec le SLO à la Pontaise, la formation de Ludovic Magnin affronte un adversaire qui traverse une crise presque stupéfiante. Deniers du classement, les Rhénans restent sur trois défaites de rang sans avoir inscrit un seul but. Une quatrième pourrait placer Heiko Vogel dans une position intenable. Redevenu entraîneur après le nul concédé contre Lucerne le 28 septembre, l’Allemand est en train de faire pire que son prédécesseur Timo Schultz. Enfin la troisième rencontre dominicale opposera au Tessin le FC Lugano aux Young Boys. En panne de résultats après les défaites contre Servette, les Grasshoppers et Bruges, les Bianconeri n'auront pas une tâche vraiment aisée devant une équipe qui reste la meilleure du pays.

Coupe du monde: les Springboks gagnent pour un point Handre Pollard a été le match winner des Springboks Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena L'Afrique du Sud a remporté la Coupe du monde pour la quatrième fois de son histoire. En finale au Stade de France, les Springboks ont battu la Nouvelle-Zélande 12-11. Ainsi, les tenants du titre ont gagné un troisième match de suite avec un petit point d'écart, comme contre la France en quarts de finale et l'Angleterre en demi. Cette finale a été d'une énorme intensité, mais avec peu de jeu. Pollard a inscrit la totalité des points de son équipe en passant quatre pénalités. Les All Blacks ont joué à 14 après l'expulsion de leur capitaine Cane avant même la mi-temps. Mais ils ont quand même menacé les Springboks jusqu'au bout. Ils ont inscrit le seul essai du match par Beauden Barrett (58e). Mo'unga a manqué la transformation qui a suivi et Jordie Barrett a aussi échoué sur une pénalité à la 74e qui aurait pu permettre aux Néo-Zélandais de prendre l'avantage. Sous les yeux de Roger Federer, dont la maman est sud-africaine, les Springboks ont ainsi gagné leur quatrième finale après 1995, 2007 et 2019. Ils sont désormais seuls au sommet de l'ovalie.

Une nouvelle performance de choix pour le SLO Edmond Akichi (é droite) s'interpose devant Daniel Afriyie: le SLO n'a rien lâché au Letzigrund. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Stade Lausanne-Ouchy a signé une nouvelle performance de choix. Le néo-promu a obtenu le nul 1-1 au Letzigrund face au leader Zurich. Première équipe cette saison à mener au score devant le FCZ grâce à la très belle frappe d'Ismaël Gharbi, le joueur prêté par le PSG, à la 24e, le SLO n’a rien volé. Les Vaudois furent les plus percutants pendant une heure et ils auraient pu forcer la décision avant l’égalisation du FCZ sur un penalty de Jonathan Oklita à la 44e. Seulement, Florian Danho devait galvauder une occasion en or pour quelques centimètres. Après son succès à Bâle et avant de défier mercredi le Servette FC à Genève en Coupe de Suisse, le SLO a démontré qu’il était aussi capable de briller à l’extérieur. Ce résultat fait bien sûr l’affaire des Young Boys dans la lutte pour le titre. Les Bernois sont à trois points du FCZ, mais ils ont joué deux matches de moins.

National League: Fribourg s'incline à domicile Duel musclé entre Bertschy et Trutmann Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg-Gottéron n'a pas enchaîné 24 heures après son succès à Genève. A domicile, le leader de National League s'est incliné 3-1 face aux Zurich Lions, qui reviennent à trois points de la tête. Les Fribourgeois avaient peut-être laissé un peu trop de forces physiques et mentales aux Vernets pour aborder le choc au sommet contre les Lions dans les meilleures conditions. Ils ont d'ailleurs été surpris par une réussite de Riedi inscrite après... 17 secondes de jeu. Grant a ajouté le numéro deux à la 32e, en supériorité numérique. Jecker a redonné un bref espoir aux Dragons (45e), avant la réussite de Malgin (50e) qui a mis les visiteurs définitivement à l'abri. En deux matches contre les Lions, Fribourg n'a marqué que deux fois. Le précédent duel avait vu les Zurichois l'emporter 2-1 tab. Fin de série pour Lugano Lugano n'a pas réussi à signer une septième victoire consécutive. Devant leur public, les bianconeri ont été surpris par Lausanne 4-3. Les buts du LHC ont été inscrits par Sekac (8e), Jäger (20e), Riat (35e) et Bozon (38e). Les Vaudois ont ainsi fait le plein ce week-end après leur succès contre Kloten vendredi. Ambri-Piotta est passé à une seconde d'une défaite dans le temps réglementaire. Virtanen a égalisé pour les Tessinois - qui avaient sorti leur gardien - après 59'59 pour arracher la prolongation contre les Langnau Tigers, qui menaient depuis la 33e et un but de Petrini. Les biancoblu ont fait la décision à la 63e par Kneubühler. Bienne encore battu Bienne continue de connaître des résultats mitigés. Aux Grisons, les finalistes des derniers play-off se sont inclinés 3-2 face à Davos. Olofsson avait pourtant ouvert le score dès la 6e, mais Wieser (14e) et Jurco (19e/44e) ont renversé la vapeur pour le HCD. Olofsson a réduit l'écart en vain (56e). L'affrontement entre Berne (4e) et Zoug (3e) a été serré. Les visiteurs l'ont emporté 2-1 tab pour renforcer leur place sur la troisième marche du podium provisoire. Kloten a pour sa part remporté une rare victoire en battant les Rapperswil-Jona Lakers 2-1. Les deux buts des Aviateurs ont été marqués par Simic.

Yverdon: un point qui fait du bien Christopher Lungoyi dans le duel qu'il n'aurait jamais dû livrer à Marvin Keller.... Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Après deux défaites de rang, Yverdon s’est partiellement rassuré. Le néo-promu a obtenu le nul (1-1) à domicile devant Winterthour dans une partie marquée par les frasques de Christopher Lungoyi. Coupable d’être parti seul au but alors que les Zurichois avaient arrêté de jouer pour que l’on puisse soigner son coéquipier Aymen Mahious, l’attaquant yverdonnois a bafoué les valeurs du fair-play avant d’être expulsé à la 69e pour un second carton jaune brandi en raison d’une simulation. Le samedi du Genevois, si brillant depuis le début de ce championnat, fut bien sombre. A dix contre onze, Yverdon a tenu le score grâce à Kevin Martin qui a détourné à la 80e un penalty de Roman Buess. En concurrence avec le Canadien, Sebastian Breza, Kevin Martin a marqué des points auprès de sa direction. Se priver d’un tel battant serait se tirer une balle dans le pied. Dans l’autre rencontre disputée à 18h00, le FC St. Gall a battu 3-1 les Grasshoppers, score acquis à la pause, pour poursuivre son sans faute à domicile : six victoires en six matches. A la formation de Peter Zeidler de se libérer hors de ses bases pour, pourquoi pas, s’immiscer dans la lutte pour le titre qui ne concerne à priori que le FC Zurich et les Young Boys.

Félix Auger-Aliassime pour le doublé Felix Auger-Aliassime: une histoire d'amour se dessine entre Bâle et le Canadien. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Tenant du titre, Félix Auger-Aliassime (ATP 19) à l’occasion de signer un doublé aux Swiss Indoors ce dimanche. Le Canadien rejouera, en effet, une finale à Bâle. Après avoir sauvé une balle de match au bout de la nuit lors de son quart de finale contre Alexander Shevchenko, Felix Auger-Aliassime n’a laissé aucune chance à Holger Rune (ATP 6) lors du remake de la finale de 2022. Il s’est imposé 6-3 6-2 devant le Danois pour se hisser pour la première fois cette année en finale. Avant cette semaine rhénane, il avait collectionné bien des désillusions avec des résultats indignes de son rang. Félix Auger-Aliassime mène 2-1 dans ses face-à-face avec Hugo Hurkacz. Le Polonais a toutefois enlevé leur dernier duel, l’an dernier sur le gazon de Halle. Et dimanche, il pourrait faire un grand pas vers le Masters de Turin s’il devait cueillir le titre...